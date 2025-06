11 najlepszych narzędzi do automatycznego sporządzania notatek AI w 2025 r

Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się siedzieć na spotkaniu, gorączkowo robiąc notatki, tylko po to, aby przegapić kluczowe informacje, ponieważ nie nadążałeś? Ciągła walka o podzielenie uwagi między aktywnym uczestnictwem a dokumentowaniem sprawia, że większość z nas ma niekompletne notatki i traci okazje.

Wprowadź automatyczne narzędzia do sporządzania notatek AI — cyfrowych sekretarzy, którzy zapisują, transkrybują, a nawet podsumowują rozmowy, podczas gdy Ty skupiasz się na tym, co najważniejsze: znaczącym udziale w dyskusjach.

Te asystenci AI ewoluowali od prostych narzędzi do transkrypcji do zaawansowanych partnerów spotkań, którzy organizują informacje, wyodrębniają elementy wymagające działania i integrują się z istniejącym cyklem pracy.

Poznaj najlepsze narzędzia AI do sporządzania notatek, dzięki którym pytanie "Czy ktoś może sporządzić notatki?" odejdzie do przeszłości.

Najlepsze automatyczne narzędzia do sporządzania notatek AI w skrócie

Zapoznaj się z krótkim zestawieniem najlepszych programów do sporządzania notatek AI, które usprawnią zarządzanie spotkaniami!

Narzędzie Najlepsze dla Kluczowe funkcje Ceny ClickUp Osoby prywatne, małe firmy, średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa Planowanie i zarządzanie spotkaniami oparte na sztucznej inteligencji, automatyczne podsumowania i zadania do wykonania, zintegrowane notatki, zadania i dokumenty, szablony notatek ze spotkań Dostępny plan Free; dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstw Otter. ai Małe firmy, średnie przedsiębiorstwa Transkrypcja w czasie rzeczywistym, identyfikacja mówców, podsumowania spotkań Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 18 USD miesięcznie za użytkownika; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Fireflies Małe firmy, średnie przedsiębiorstwa Notatki ze spotkań AI, wyszukiwanie za pomocą komend głosowych, integracja z CRM Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 16,99 USD miesięcznie; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Notion AI Osoby prywatne, małe firmy, średnie przedsiębiorstwa Generowanie treści AI, automatyzacja notatek ze spotkań, zarządzanie wiedzą Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 12 USD miesięcznie; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw; dodaj AI do dowolnego planu Notion za 10 USD miesięcznie od użytkownika Fathom Osoby prywatne, małe firmy Najważniejsze informacje ze spotkania jednym kliknięciem, podsumowania AI, synchronizacja CRM Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 19 USD/miesiąc/użytkownika; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw tl;dv Osoby prywatne, małe firmy Notatki z oznaczeniem czasu, podsumowania AI, integracja z Zoom i Meet Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 29 USD/miesiąc/użytkownika; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Avoma Średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa Notatki AI, inteligencja konwersacji, narzędzia do coachingu sprzedaży Dostępna jest bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 29 USD miesięcznie za użytkownika; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Glean Średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa Ujednolicone wyszukiwanie w miejscu pracy, odkrywanie wiedzy oparte na AI, podsumowanie spotkania Dostępna jest bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 15 USD miesięcznie; ceny niestandardowe dla instytucji Tactiq Osoby prywatne, małe firmy Transkrypcja na żywo, zaznaczanie najważniejszych fragmentów, eksport do dokumentów i narzędzi Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 12 USD/miesiąc/użytkownika; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Notta Małe firmy, średnie przedsiębiorstwa Transkrypcja w wielu językach, streszczenia AI, przesyłanie plików Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 13,49 USD miesięcznie za użytkownika; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Reflect Osoby prywatne, małe firmy Aplikacja do sporządzania notatek AI z sugestiami, linkami zwrotnymi i transkrypcją głosu Dostępna jest bezpłatna wersja próbna; jeden plan, jedna cena 10 USD/miesiąc/użytkownik (rozliczane rocznie)

Na co należy zwrócić uwagę w automatycznych aplikacjach do sporządzania notatek AI?

Wybierając narzędzie do sporządzania notatek AI, które pozwoli uzyskać maksymalną wartość, weź pod uwagę następujące podstawowe funkcje:

Dokładność transkrypcji : narzędzia AI do spotkań muszą generować bardzo dokładne notatki, zwłaszcza podczas rejestrowania żargonu technicznego i radzenia sobie z różnymi akcentami

Funkcje nagrywania w czasie rzeczywistym : Transkrypcja w czasie rzeczywistym umożliwia uczestnikom wprowadzanie poprawek na bieżąco i pomaga osobom, które dołączyły do spotkania z opóźnieniem, szybko nadrobić zaległości i powrócić do poprzednich punktów dyskusji bez zakłócania przepływu spotkania

Opcje integracji : Narzędzie do sporządzania notatek AI powinno integrować się z istniejącymi aplikacjami do zarządzania cyklem pracy. Powinno automatycznie tworzyć zadania na podstawie elementów do wykonania lub synchronizować protokoły ze spotkań z indywidualną lub zespołową bazą wiedzy, w zależności od kontekstu spotkania

Generowanie podsumowań : Zaawansowane narzędzia do sporządzania notatek AI powinny zapewniać zwięzłe protokoły ze spotkań. Muszą one rozróżniać ogólne punkty dyskusji od kluczowych decyzji wynikających z nich

Wyszukiwalność : Solidna funkcja wyszukiwania powinna obejmować filtry według daty, uczestnika, tematu i typu zawartości, a także wyszukiwanie semantyczne umożliwiające znalezienie informacji według pojęć, a nie tylko słów kluczowych

Bezpieczeństwo i prywatność : Należy zapewnić szyfrowanie i certyfikaty zgodności, gwarantujące kontrolę danych, ograniczony dostęp oraz właściwe przetwarzanie nagrań, przechowywanie i uprawnienia

Funkcje współpracy : Współpraca w czasie rzeczywistym powinna umożliwiać uczestnikom zaznaczanie kluczowych punktów, dodawanie kontekstu i śledzenie odpowiedzialności

Opłacalność: Funkcje powinny być dostosowane do budżetu, a zwrot z inwestycji należy oszacować na podstawie czasu zaoszczędzonego na ręcznym sporządzaniu notatek i działaniach następczych

Najlepsze automatyczne narzędzia do sporządzania notatek AI na spotkania

Teraz, gdy już wiesz, czego szukać w doskonałym narzędziu do sporządzania notatek ze spotkań opartym na AI, przedstawiamy nasze najlepsze rekomendacje, które pomogą Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

1. ClickUp (najlepszy do tworzenia notatek opartych na AI z zarządzaniem zadaniami)

Wypróbuj ClickUp AI Notetaker Zmień swoje spotkania w zadania do wykonania dzięki ClickUp AI Notetaker

Wyobraź sobie, że każda rozmowa automatycznie organizuje się w jasne plany działania z przypisanymi właścicielami i terminami. Dzięki ClickUp, aplikacji do wszystkiego w pracy, znikają różnice między rozmową o pracy a jej faktycznym wykonaniem.

ClickUp to znacznie więcej niż aplikacja do robienia notatek. To kompleksowa platforma zwiększająca wydajność, w której notatki tworzone przy użyciu sztucznej inteligencji są płynnie łączone z zadaniami i dokumentami, zapewniając pełny kontekst.

ClickUp AI Notetaker został zaprojektowany do rejestrowania treści spotkań (w tym nagrań głosowych!) oraz automatycznego identyfikowania elementów wymagających działania, decyzji i kluczowych wniosków w przejrzystym transkrypcie. Otrzymujesz również etykiety mówców, aby zidentyfikować, kto co powiedział.

To, co sprawia, że ClickUp jest wyjątkowym oprogramowaniem do zarządzania spotkaniami, to możliwość przekształcania kluczowych punktów rozmowy bezpośrednio w zadania, które można przydzielić, oraz umożliwienie przeszukiwania wszystkich transkrypcji.

Twórz notatki ze spotkań i transkrypcje z możliwością wyszukiwania dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain, wbudowany asystent AI, pomaga uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące konkretnych spotkań, wykorzystując podpowiedzi w języku naturalnym. Skanuje transkrypcje spotkań — nawet te sprzed miesięcy — aby znaleźć kluczowe informacje, które w przeciwnym razie wymagałyby wielu godzin przeszukiwania e-maili i wątków na Slacku.

Brain może również generować agendy spotkań na podstawie poprzednich dyskusji i zadań do wykonania.

Sporządź kompleksowy plan spotkania w kilka sekund, korzystając z AI w ClickUp Brain

Po zakończeniu spotkania otrzymasz automatyczne notatki z spersonalizowanymi elementami do wykonania w skrzynce odbiorczej ClickUp. Notatki są uporządkowane w ClickUp Docs jako dynamiczne, praktyczne źródło informacji dla Twojego zespołu. Dzięki dwukierunkowemu połączeniu między dokumentami a zadaniami ClickUp elementy do wykonania zidentyfikowane w notatkach płynnie integrują się z cyklem pracy projektu. To ustrukturyzowane podejście zapewnia produktywne spotkania.

Otrzymuj automatyczne notatki AI z aplikacji AI Notetaker firmy ClickUp bezpośrednio do skrzynki odbiorczej ClickUp

Funkcje ClickUp Meetings dodatkowo usprawniają tworzenie notatek, zapewniając dedykowaną przestrzeń do przygotowania spotkania, jego przeprowadzenia i podjęcia dalszych działań.

Planuj spotkania i dołączaj do nich bezpośrednio z poziomu ClickUp, korzystając z kalendarza ClickUp

Skorzystaj z kalendarza ClickUp opartego na sztucznej inteligencji, aby znaleźć dogodny termin na spotkanie indywidualne lub grupowe. Planuj spotkania bezpośrednio w kalendarzu i synchronizuj je z Kalendarzem Google. Wysyłaj zaproszenia, a nawet dołączaj do rozmów wideo bez opuszczania platformy.

Wbudowane szablony agend, spotkań stand-up, rozmów 1:1 i retrospektyw sprawiają, że przygotowania do spotkań są szybkie i spójne. Dzięki połączeniu wszystkich elementów — od kalendarza, przez dokumenty, po zadania — ClickUp gwarantuje, że każde spotkanie będzie miało cel i będzie można podjąć konkretne działania.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Skorzystaj z integracji ClickUp z Zoom, aby rozpocząć spotkanie Zoom bezpośrednio z zadania ClickUp!

Notatnik ClickUp działa jak cyfrowy notatnik, w którym można szybko zapisywać swoje myśli w ciągu dnia. Pomaga uporządkować losowe pomysły w sensowne kategorie, które można później rozszerzyć do pełnych dokumentów lub zadań.

Szybko zapisuj notatki, pomysły i przypomnienia dzięki ClickUp Notepad

Wbudowane szablony notatek ze spotkań, takie jak agendy, stand-upy, spotkania 1:1 i retrospektywy, sprawiają, że przygotowanie spotkań w ClickUp jest szybkie i spójne.

Szablon notatek ze spotkań ClickUp zapewnia na przykład uporządkowany format do zapisywania celów, punktów dyskusji i elementów do działania wraz z jasnym podziałem odpowiedzialności.

Pobierz darmowy szablon Twórz lepsze notatki ze spotkań dzięki szablonowi notatek ze spotkań ClickUp

Szablon znajduje się pod adresem:

Przyjazne dla początkujących : Zaprojektowane z myślą o łatwym wdrożeniu, umożliwiają zespołom rozpoczęcie pracy bez konieczności wprowadzania rozbudowanych ustawień

Wszechstronność : dostosowuje się do różnych rodzajów spotkań i zaspokaja różne potrzeby zespołów

Skuteczna dokumentacja: zapewnia, że każde spotkanie jest dobrze udokumentowane, promując jasną komunikację i praktyczne działania następcze

Szablon ClickUp Daily Notes pomaga w spójnej dokumentacji bieżących projektów, automatycznie zaznaczając wzorce i powtarzające się tematy we wpisach. Dla studentów i naukowców szablon ClickUp Class Notes for College Students organizuje wykłady za pomocą podsumowań opartych na sztucznej inteligencji i łączenia pojęć.

Najlepsze funkcje ClickUp

Twórz kompleksowe podsumowania spotkań jednym kliknięciem

Automatycznie przekształcaj punkty dyskusji w zadania, które można przydzielić, korzystając z narzędzi AI

Organizuj notatki dzięki kategoryzacji i etykietowaniu opartym na sztucznej inteligencji

Współpracuj z członkami zespołu w czasie rzeczywistym nad dokumentacją spotkań, planami i nie tylko

Uzyskaj dostęp do sugestii kontekstowych dotyczących powiązanych dokumentów i zadań

📮ClickUp Insight: Z naszych badań dotyczących efektywności spotkań wynika, że 25% spotkań obejmuje ośmiu lub więcej uczestników. Chociaż duże spotkania mogą być cenne dla koordynacji działań i podejmowania decyzji, często stwarzają również wyzwania. W rzeczywistości, inne badanie ClickUp wykazało, że 64% osób ma trudności z określeniem kolejnych kroków w prawie połowie swoich spotkań. Jako aplikacja do wszystkiego, co dotyczy pracy, wypełniamy tę lukę, oferując kompleksowe rozwiązanie do zarządzania spotkaniami. ClickUp Meetings zmienia sposób współpracy zespołów dzięki dynamicznym agendom, a AI Notetaker rejestruje wszystkie cenne informacje, eliminując nieporozumienia związane z dalszymi działaniami i zapewniając wszystkim spójność! 💫 Rzeczywiste wyniki: Teams korzystające z funkcji zarządzania spotkaniami ClickUp odnotowują aż 50% redukcję zbędnych rozmów i spotkań!

Ograniczenia ClickUp

Niektórzy użytkownicy zgłaszają trudności w nauce obsługi nowych członków zespołu

Mobilne notatki nie są tak solidne jak wersja na pulpit

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Recenzja na Reddicie mówi:

jeśli chodzi o kluczowe wnioski i elementy do zrobienia, uważam je za niezwykle szczegółowe i jasne. Bardzo podoba mi się również to, że etykietują/przypisują elementy do zrobienia poszczególnym osobom bezpośrednio w dokumencie... Jak dotąd bardzo podoba nam się ten notatnik i nie możemy się doczekać jeszcze bardziej zoptymalizowanych funkcji w przyszłości!

jeśli chodzi o kluczowe wnioski i elementy do zrobienia, uważam je za niezwykle szczegółowe i jasne. Bardzo podoba mi się również to, że etykietują/przypisują elementy do zrobienia poszczególnym osobom bezpośrednio w dokumencie... Jak dotąd bardzo podoba nam się ten notatnik i nie możemy się doczekać jeszcze bardziej zoptymalizowanych funkcji w przyszłości!

📖 Przeczytaj również: Darmowe szablony list zadań w Excelu i ClickUp

2. Otter. ai (najlepsze rozwiązanie do transkrypcji w czasie rzeczywistym i współpracy)

za pośrednictwem Otter.ai

Jeśli chcesz mieć szczegółowy zapis każdego słowa wypowiedzianego podczas spotkań, Otter AI może Ci to zapewnić. Przekształca rozmowy w transkrypcje, które można przeszukiwać i udostępniać, a które aktualizują się na ekranie w miarę wypowiadania słów. To tak, jakbyś miał osobistego asystenta, którego zadaniem jest dokumentowanie Twoich rozmów.

Technologia transkrypcji AI firmy Otter AI oferuje funkcje zamiany mowy na tekst w czasie rzeczywistym na wielu platformach. Usługa jest bardzo wszechstronna i sprawdza się równie dobrze podczas wirtualnych spotkań, rozmów osobistych, wywiadów i wykładów.

Najlepsze funkcje Otter.ai

Automatycznie dołączaj do zaplanowanych spotkań dzięki integracji z kalendarzem

Twórz notatki i podsumowania oparte na sztucznej inteligencji z kluczowymi tematami

Przeszukuj wszystkie rozmowy za pomocą zaawansowanych filtrów i funkcji AI

Przechwytuj i organizuj kluczowe zrzuty ekranu podczas prezentacji

Zintegruj z Zoom, Microsoft Teams i Google Meet

Ograniczenia Otter.ai

Dokładność może się różnić w zależności od akcentu lub hałasu w tle

Ograniczone możliwości zarządzania zadaniami w porównaniu z ClickUp

Ceny Otter.ai

Podstawowa: Wersja bezpłatna (ograniczona liczba minut nagrywania)

Pro : 16,99 USD/miesiąc dla osób fizycznych

Business : 30 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Otter.ai

G2: 4,3/5 (ponad 290 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 90 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Otter.ai?

Recenzja G2 mówi:

Transkrypcja w czasie rzeczywistym jest bardzo dokładna, a podsumowania AI pozwalają zaoszczędzić czas. Transkrypcje z funkcją wyszukiwania ułatwiają przeglądanie spotkań, zwiększając wydajność.

Transkrypcja w czasie rzeczywistym jest bardzo dokładna, a podsumowania AI pozwalają zaoszczędzić czas. Transkrypcje z funkcją wyszukiwania ułatwiają przeglądanie spotkań, zwiększając wydajność.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy i konkurenci Otter.ai

👀 Czy wiesz, że? Opracowany przez profesora Cornell University Waltera Pauka w 1950 r. system Cornell Notes porządkuje notatki w sekcje zawierające kluczowe punkty, szczegóły i podsumowania, co ułatwia ich zapamiętanie. Opiera się on na pięciu zasadach: zapisywanie, redukcja, recytacja, refleksja i przegląd.

3. Fireflies (najlepsze rozwiązanie do analizy rozmów i spotkań)

za pośrednictwem Fireflies.ai

Fireflies. ai specjalizuje się w nagrywaniu, transkrypcji i analizie rozmów prowadzonych na różnych platformach spotkań. Asystent AI o imieniu "Fred" może automatycznie dołączać do spotkań na platformach takich jak Zoom, Google Meet i Microsoft Teams, aby rejestrować dyskusje.

Umożliwia użytkownikom przeszukiwanie tysięcy spotkań przy użyciu słów kluczowych, nazwisk mówców, dat lub niestandardowych filtrów. Każde spotkanie jest automatycznie organizowane wraz z transkrypcją, nagraniem audio i podsumowaniem wygenerowanym przez AI.

Najlepsze funkcje Fireflies.ai

Twórz niestandardowe narzędzia do śledzenia tematów dla terminologii specyficznej dla danej branży

Generuj podsumowania spotkań oparte na AI z analizą nastrojów

Udostępniaj klipy i najważniejsze fragmenty członkom zespołu

Zintegruj z systemami CRM, narzędziami do zarządzania projektami i platformami współpracy

Ograniczenia Fireflies.ai

Niektórzy użytkownicy zgłaszają sporadyczne opóźnienia w przetwarzaniu dłuższych spotkań

Optymalizacja niestandardowego słownictwa wymaga czasu

Ceny Fireflies. ai

Wersja Free : ograniczone funkcje i limit minut transkrypcji

Pro : 18 USD miesięcznie za licencję

Business : 29 USD miesięcznie za licencję

Enterprise: 39 USD/miesiąc za licencję

Fireflies. ai oceny i recenzje

G2: 4,8/5 (ponad 600 recenzji)

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Fireflies. ai?

Użytkownik G2 udostępnia:

Ogromna poprawa wydajności, zwłaszcza gdy masz wiele spotkań, a aplikacja uczestniczy w nich w Twoim imieniu.

Ogromna poprawa wydajności, zwłaszcza gdy masz wiele spotkań, a aplikacja uczestniczy w nich w Twoim imieniu.

4. Notion AI (najlepsze narzędzie do wspólnej organizacji notatek)

za pośrednictwem Notion AI

Notion AI integruje sztuczną inteligencję bezpośrednio z popularną platformą do zarządzania wiedzą, oferując pomoc w pisaniu, edytowaniu i organizowaniu informacji. Koncentruje się na pomaganiu zespołom w przekształcaniu treści spotkań w dobrze zorganizowaną, praktyczną dokumentację w ramach połączonego obszaru roboczego.

Asystent pisania AI może sporządzać podsumowania spotkań, tworzyć agendy spotkań i generować elementy do działania na podstawie treści spotkania. Notion AI może również wyjaśniać złożone tematy, wyodrębniać kluczowe punkty lub tłumaczyć treści na różne języki lub tonem.

Najlepsze funkcje Notion AI

Generowanie elementów do działania na podstawie treści spotkania

Przekształcaj notatki na różne formaty (punkty, tabele itp.)

Twórz kontekstowe połączenia między powiązanymi dokumentami

Popraw jakość pisania dzięki dostosowaniu tonu i zwiększeniu przejrzystości tekstu

Ograniczenia Notion AI

Nie są przeznaczone głównie do transkrypcji na żywo

Wymaga ręcznego importowania nagrań dla niektórych typów spotkań

Ceny Notion AI

Free : Podstawowe funkcje dla użytkowników indywidualnych

Dodatkowo : 12 USD miesięcznie za użytkownika

Business : 18 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise : Niestandardowe ceny

Notion AI: 10 USD/miesiąc na użytkownika (dodatek do dowolnego planu)

Oceny i recenzje Notion AI

G2 : 4,7/5 (ponad 6000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2500 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Notion AI?

Użytkownik Capterra udostępnia swoją opinię:

Podobała mi się możliwość pozostawiania notatek w dokumencie. Zawsze otrzymywaliśmy powiadomienia, gdy ktoś wprowadzał zmiany lub dodawał coś do projektu. Był to łatwy sposób na zapewnienie wszystkim dostępu do tych samych informacji.

Podobała mi się możliwość pozostawiania notatek w dokumencie. Zawsze otrzymywaliśmy powiadomienia, gdy ktoś wprowadzał zmiany lub dodawał coś do projektu. Był to łatwy sposób na zapewnienie wszystkim dostępu do tych samych informacji.

5. Fathom (najlepszy do nagrywania spotkań z szybkim zaznaczaniem najważniejszych fragmentów)

Po każdym spotkaniu Fathom ułatwia udostępnianie i dostęp do informacji. To narzędzie oparte na sztucznej inteligencji płynnie nagrywa, transkrybuje i zaznacza rozmowy, umożliwiając oznaczanie ważnych momentów za pomocą prostych skrótów klawiaturowych lub poleceń głosowych.

Twórz niestandardowe klipy dla członków zespołu, którzy nie uczestniczyli w dyskusji, szybko wyszukuj kluczowe szczegóły w transkrypcjach i przypisuj elementy do wykonania bezpośrednio z zapisu spotkania, dzięki czemu nic nie zostanie pominięte.

Poznaj najlepsze funkcje

Dołącz do spotkań i nagrywaj je automatycznie na wszystkich głównych platformach

Udostępniaj określone fragmenty z dostosowywanymi ustawieniami prywatności

Uzyskaj nieograniczony dostęp do nagrań ze spotkań

Zrozum ograniczenia

Ograniczone możliwości zarządzania zadaniami

Mniej rozbudowane funkcje analityczne w porównaniu z konkurencją

Zrozum ceny

Free

Premium : 19 USD miesięcznie za użytkownika

Wersja dla zespołów : 29 USD miesięcznie za użytkownika

Wersja Team Edition Pro: 39 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Fathom

G2: 5/5 (ponad 4700 recenzji)

Capterra: 5/5 (ponad 700 recenzji)

👀 Czy wiesz, że... ClickUp odkrył, że 47% spotkań trwa godzinę lub dłużej. Ale czy naprawdę potrzebujemy aż tyle czasu? Skąd nasze sceptyczne podejście? Tylko 12% respondentów ocenia swoje spotkania jako bardzo efektywne.

6. tl;dv (Najlepsze do sporządzania notatek podczas wideokonferencji)

Czy kiedykolwiek potrzebowałeś udostępnić konkretny 30-sekundowy fragment dwugodzinnego spotkania? tl;dv rozwiązuje ten problem, tworząc doskonale zindeksowaną bibliotekę wideo. Każda notatka, komentarz i zaznaczenie są powiązane z momentem, w którym miały miejsce, dzięki czemu "przewijanie do ważnych fragmentów" staje się zbędne.

tl;dv (wymawiane "TL-DEV" od "too long; didn't view" – zbyt długie, nie widok) zostało zaprojektowane specjalnie do dokumentowania spotkań wideo.

Podczas spotkań lub po ich zakończeniu użytkownicy mogą dodawać notatki z oznaczeniem czasu i tworzyć krótkie klipy wideo z kluczowymi momentami, które można udostępniać. Biblioteka spotkań platformy centralizuje wszystkie nagrania, ułatwiając wyszukiwanie poprzednich dyskusji według daty, uczestnika lub zawartości.

tl;dv najlepsze funkcje

Śledź elementy do wykonania i decyzje z pomocą AI

Zintegruj z Slackiem, Notion i innymi narzędziami zwiększającymi wydajność

Używaj jako rozszerzenie przeglądarki dla platform wideokonferencyjnych, takich jak Zoom, Google Meet i Microsoft Teams

ograniczenia tl;dv

Skupiają się głównie na platformach do wideokonferencji

Ograniczona integracja z narzędziami do zarządzania projektami

tl;dv ceny

Free

Pro : 29 USD/miesiąc na użytkownika

Business : 98 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

oceny i recenzje tl;dv

G2: 4,7/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

7. Avoma (najlepsze dla zespołów sprzedaży i obsługi klienta)

A co, gdyby Twoje notatki ze sprzedaży mogły dokładnie powiedzieć, dlaczego transakcje są zawierane — lub nie? Avoma słucha rozmów klientów, korzystając z wiedzy doświadczonego trenera sprzedaży. Identyfikuje sygnały zakupowe, zastrzeżenia i wzmianki o konkurencji, które często umykają ludzkim notatkom.

Jako asystent spotkań AI i platforma analizy przychodów, jest szczególnie przydatny podczas rozmów sprzedażowych, sprawdzania powodzenia działań klientów i innych interakcji mających kluczowe znaczenie dla przychodów. Rozpoznaje takie tematy, jak funkcje produktów, dyskusje na temat cen, wzmianki o konkurencji i nastroje klientów bez konieczności ręcznego oznaczania etykietami.

Dla zespołów sprzedaży Avoma analizuje wzorce rozmów najlepszych pracowników w porównaniu z resztą. Identyfikuje skuteczne proporcje rozmowy do słuchania, częstotliwość zadawania pytań i zakres tematów, które korelują z pomyślnymi wynikami, pomagając menedżerom w prowadzeniu coachingu opartego na danych.

Najlepsze funkcje Avoma

Śledź wzmianki o konkurencji i informacje rynkowe

Generuj e-maile z elementami do działania i twórz zadania na podstawie zobowiązań

Twórz nawigację tematyczną dla nagrań ze spotkań

Synchronizuj informacje ze spotkań bezpośrednio z systemami CRM

Nagrywaj, transkrybuj i analizuj rozmowy w Zoom, Google Meet i Microsoft Teams

Ograniczenia Avoma

Zaprojektowane przede wszystkim dla zespołów ds. przychodów

Niektóre zaawansowane funkcje wymagają czasu, aby się ich nauczyć

Ceny Avoma

AI Meeting Assistant : 29 USD miesięcznie za użytkownika

Conversation Intelligence : 69 USD/miesiąc na użytkownika

Revenue Intelligence : 99 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Avoma

G2: 4,6/5 (ponad 1300 recenzji)

Capterra: Zbyt mało recenzji

8. Glean (najlepszy dla studentów, do sporządzania notatek akademickich)

Paradoks "pióro kontra uczestnictwo" nawiedza sale wykładowe na całym świecie. Studenci stają przed niemożliwym wyborem: robić dokładne notatki i nie zrozumieć kluczowych pojęć lub angażować się głęboko, ryzykując później luki w wiedzy. Glean elegancko rozwiązuje ten dylemat dzięki podejściu opartemu na przechwytywaniu dźwięku.

Glean został zaprojektowany specjalnie jako platforma do sporządzania notatek akademickich dla studentów instytucji edukacyjnych. Podstawowa funkcjonalność platformy skupia się wokół czterostopniowego procesu uczenia się. Nagraj wszystko na dźwięku, uporządkuj zawartość za pomocą etykiet i struktur, udoskonal notatki po zajęciach i zastosuj wiedzę poprzez efektywną naukę.

Glean zapewnia funkcje ułatwień dostępu, aby stworzyć równe warunki dla uczniów z trudnościami w nauce lub niepełnosprawnościami. Platforma umożliwia uczniom nagrywanie wykładów, dodawanie notatek tekstowych podczas zajęć we własnym tempie, a następnie powrót do nich w celu uzupełnienia notatek.

Poznaj najlepsze funkcje

Nagrywaj wykłady i zajęcia na dowolnym urządzeniu

Rób notatki we własnym tempie, podczas gdy audio rejestruje wszystko

Pracuj online lub offline na wielu urządzeniach

Udostępniaj notatki kolegom z klasy, aby wspólnie się uczyć

Uzyskaj dostęp do specjalistycznych szablonów do sporządzania notatek akademickich

Poznaj ograniczenia

Skupiają się głównie na środowiskach akademickich, a nie biznesowych

Mniej skupienia na integracji z narzędziami do zarządzania projektami

Pełny dostęp do wszystkich funkcji może wymagać licencji instytucjonalnej

Sprawdź ceny

Wersja próbna Free: Dostępna dla indywidualnych studentów

Glean dla osób indywidualnych: 15 USD miesięcznie (przeliczone z 12 GBP)

Instytucjonalne: Ceny niestandardowe dla szkół i uniwersytetów

Uwaga: Cena planu indywidualnego została przeliczona z funtów brytyjskich (12 GBP) na dolary amerykańskie w celu zachowania spójności z innymi narzędziami wymienionymi w tym artykule. Rzeczywista cena może się różnić w zależności od aktualnego kursu wymiany walut.

Zbierz oceny i recenzje

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

9. Tactiq (najlepszy do integracji z Google Meet i Zoom)

Spotkanie się skończyło, ale gdzie są notatki? Ten moment paniki znika dzięki rozszerzeniu przeglądarki Tactiq, które rejestruje wszystko, podczas gdy Ty skupiasz się na rozmowie. Jak niewidzialny sekretarz, działa cicho w przeglądarce na popularnych platformach wideokonferencyjnych, zamieniając wypowiedziane słowa w uporządkowany tekst bez zakłócania cyklu pracy.

Tactiq może automatycznie zapisywać transkrypcje w Dokumentach Google, dzięki czemu zawartość spotkania jest natychmiast dostępna w istniejącym systemie zarządzania dokumentami.

Dla zespołów współpracujących Tactiq umożliwia wspólne zaznaczanie, dzięki czemu wielu uczestników może zaznaczać istotne punkty podczas spotkania. Te wspólne adnotacje pomagają zespołom uzgodnić priorytety i wnioski bez dodatkowych dyskusji.

Najlepsze funkcje Tactiq

Zaznaczaj ważne momenty za pomocą konfigurowalnych etykiet

Eksportuj zawartość spotkań do różnych narzędzi zwiększających wydajność

Uzyskaj dostęp do wielojęzycznego wsparcia w zakresie transkrypcji

Uzyskaj transkrypcję rozmów w czasie rzeczywistym w Google Meet, Zoom i Microsoft Teams

Ograniczenia Tactiq

Ograniczone funkcje w porównaniu z samodzielnymi platformami do sporządzania notatek AI

Podejście oparte na przeglądarce może wpływać na wydajność

Ceny Tactiq

Free

Pro : 12 USD/miesiąc na użytkownika

Teams : 20 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Tactiq

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

📮 ClickUp Insight: 1 na 5 profesjonalistów spędza ponad 3 godziny dziennie na szukaniu plików, wiadomości lub dodatkowych informacji dotyczących swoich zadań. To prawie 40% całego tygodnia pracy zmarnowanego na coś, co powinno zająć tylko kilka sekund! Funkcja Connected Search w ClickUp łączy wszystkie Twoje zadania, dokumenty, e-maile i czaty, dzięki czemu możesz znaleźć dokładnie to, czego potrzebujesz, bez konieczności przełączania się między narzędziami.

10. Notta (najlepsze rozwiązanie do transkrypcji wielojęzycznej)

za pośrednictwem Notta.ai

Zastanów się, w jaki sposób bariery językowe tworzą silosy informacyjne w globalnych organizacjach — szczegóły giną w tłumaczeniu lub po prostu nie są udostępniane między zespołami.

Notta oferuje platformę transkrypcji opartą na sztucznej inteligencji, która doskonale radzi sobie z konwersją mowy na tekst w różnych językach z wysoką dokładnością. Narzędzie działa na wielu platformach, w tym Zoom, Google Meet i Microsoft Teams. Może również przetwarzać przesłane pliki audio i wideo, dzięki czemu jest wystarczająco wszechstronne zarówno do transkrypcji na żywo, jak i dokumentacji po spotkaniu.

Oprócz prostej transkrypcji, Notta zapewnia inteligentne streszczanie, które wyodrębnia kluczowe punkty, elementy do działania i decyzje z rozmów. AI analizuje treść w kontekście, aby zidentyfikować ważne fragmenty, pomagając użytkownikom szybko uchwycić istotę długich dyskusji.

Najlepsze funkcje Notta

Automatycznie identyfikuj różnych mówców, nawet w hałaśliwym otoczeniu

Przeszukuj wszystkie transkrypcje za pomocą zaawansowanych filtrów i zapytań w języku naturalnym

Efektywne konwertowanie plików i nagrań na tekst

Uzyskaj dostęp do transkrypcji w Internecie i na urządzeniach mobilnych

Limity Notta

Ograniczone funkcje edycji wspólnej

Specjalistyczne słownictwo może wymagać szkolenia

Ceny Notta

Free

Pro : 13,49 USD/miesiąc

Business : 27,99 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Notta

G2: 4,5/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Notta?

Użytkownik G2 udostępnia:

Bardzo dobra jakość transkrypcji. Dobrze rozpoznaje brytyjski angielski. Wygląda na to, że model wykonuje kilka przejść, aby zrozumieć kontekst i ponownie transkrybować. Dzięki tej domniemanej funkcjonalności jakość wyników jest stosunkowo wysoka w porównaniu z innymi transkrypcjami.

Bardzo dobra jakość transkrypcji. Dobrze rozpoznaje brytyjski angielski. Wygląda na to, że model wykonuje kilka przejść, aby zrozumieć kontekst i ponownie transkrybować. Dzięki tej domniemanej funkcji jakość wyników jest stosunkowo wysoka w porównaniu z innymi transkrypcjami.

11. Reflect (najlepszy do zarządzania wiedzą osobistą)

Czy kiedykolwiek miałeś frustrujące uczucie, że natknąłeś się już wcześniej na ważną koncepcję, ale nie możesz sobie przypomnieć, gdzie to było? Reflect działa jak Twój drugi mózg — łączy pomysły z różnych spotkań, lektur i osobistych refleksji, aby wyświetlić odpowiednie informacje dokładnie wtedy, gdy są potrzebne. Nawet jeśli nigdy samodzielnie nie utworzyłeś tego połączenia.

Reflect podchodzi do sporządzania notatek z perspektywy zarządzania wiedzą osobistą, koncentrując się na budowaniu połączeń między pomysłami i informacjami w miarę upływu czasu. Zaprojektowany z myślą o indywidualnych pracownikach wiedzy, badaczach i osobach uczących się przez całe życie, organizuje ich myśli i materiały referencyjne w systemie, który staje się coraz inteligentniejszy wraz z użytkowaniem.

Najlepsze funkcje

Stwórz osobisty wykres wiedzy z automatycznymi połączeniami między pojęciami

Organizuj informacje za pomocą elastycznych systemów etykietowania

Korzystaj z codziennych notatek, aby budować chronologiczną bazę wiedzy

Uzyskaj dostęp do przejrzystego środowiska do pisania, wolnego od czynników rozpraszających uwagę, które pozwala na sporządzanie notatek ze spotkań. Nagrywaj dyskusje i automatycznie łącz znaczniki czasu z wpisanymi notatkami, aby uzyskać spójny, zintegrowany zapis

Uzyskaj dostęp do swoich notatek na pulpicie i urządzeniach mobilnych

Uzyskaj wsparcie dla różnych metod sporządzania notatek, w tym dzienników z punktami, notatek dziennych i organizacji opartej na projektach

Odzwierciedlaj ograniczenia

Bardziej skoncentrowane na indywidualnym użytkowaniu niż współpracy zespołowej

Mniej specjalistyczne do formalnej dokumentacji spotkań

Ceny Reflect

Jeden plan, jedna cena: 10 USD miesięcznie na użytkownika (rozliczane rocznie)

Odzwierciedlaj oceny i recenzje

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

Notatki: ClickUp zmienia zasady gry

Ewolucja narzędzi AI do sporządzania notatek zmieniła sposób, w jaki rejestrujemy, przetwarzamy i wykorzystujemy informacje uzyskane podczas spotkań i rozmów.

Od ClickUp zapewniającego wszechstronną wydajność po specjalistyczne narzędzia, takie jak Avoma dla zespołów sprzedaży lub Notta dla środowisk wielojęzycznych — masz wiele opcji do wyboru. Odpowiednie narzędzie do tworzenia notatek AI zwiększa wydajność spotkań poprzez automatyzację dokumentacji, a jednocześnie poprawia jakość i dostępność informacji.

Narzędzie AI Meeting Notetaker firmy ClickUp wykracza poza transkrypcję — łączy notatki z zadaniami i dokumentami w jednym, ujednoliconym obszarze roboczym. Zamiast korzystać z wielu różnych narzędzi, możesz natychmiast przekształcić spostrzeżenia ze spotkań w zadania do wykonania, przypisywać zadania i śledzić postępy w ramach tej samej platformy. Oznacza to mniej przełączania się między kontekstami i większą spójność.

Chcesz, aby każde spotkanie przynosiło konkretne rezultaty? Zarejestruj się w ClickUp już teraz!