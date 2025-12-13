11 najlepszych alternatyw dla GroupMe do czatu zespołowego i współpracy w [rok]

Zaczyna się od jednej zbyt wielu nieodebranych wiadomości.

W jednej chwili rozmawiasz o terminach, a w następnej toniesz w GIF-ach, nie na temat wypowiedziach i pytaniach (po raz trzeci) czy spotkanie nadal się odbędzie.

Jeśli brzmi to znajomo, prawdopodobnie jesteś gotowy, aby odejść od GroupMe jako głównego narzędzia do czatu zespołowego i współpracy.

To zestawienie najlepszych alternatyw dla GroupMe jest dobrym punktem wyjścia. Zanim jednak przejdziemy do sedna sprawy.

Dlaczego warto wybrać alternatywy dla GroupMe?

Prostota GroupMe sprawdza się w przypadku podstawowych czatów grupowych, ale jej limity mogą utrudniać pracę zespołom, które potrzebują lepszej kontroli lub niezawodności. Te limity sprawiają, że przejście na alternatywne rozwiązania jest atrakcyjne dla płynniejszej komunikacji w zespole.

Oto dlaczego warto rozważyć inne opcje:

Brak funkcji wyszukiwania wiadomości: Wymusza niekończące się przewijanie w celu odnalezienia starych wiadomości, spowalniając koordynację pracy zespołu.

Limit uprawnień administratora: pozwala na zalewanie grup publicznych niekontrolowanymi postami, co powoduje zagubienie ważnych aktualizacji w natłoku informacji.

Nadmierna liczba powiadomień: wysyła powiadomienia do wszystkich użytkowników nawet w przypadku drobnych zmian, takich jak zmiana profilu, co powoduje zapełnianie skrzynek odbiorczych.

Brak przypiętych wiadomości: utrata kluczowych informacji, takich jak plany wydarzeń, w zatłoczonych wątkach, co frustruje użytkowników.

Pogorszenie jakości podczas udostępniania multimediów: silna kompresja zdjęć i wideo powoduje, że jakość udostępnianych materiałów wizualnych jest zamazana.

Nieporęczna obsługa na komputerze stacjonarnym: oferuje powolną aplikację internetową, pozbawioną dopracowanych funkcji na komputerze PC.

Skomplikowane zarządzanie grupą: utrudnia dodawanie lub usuwanie członków, opóźniając aktualizacje zespołu.

🔍 Czy wiesz, że... 93% komunikacji ma charakter niewerbalny. Według badacza psychologii Alberta Mehrabiana tylko 7% znaczenia przekazywane jest za pomocą słów. A reszta? Ton głosu (38%) i mowa ciała (55%). Dlatego następnym razem, gdy będziesz uczestniczyć w wideo-konferencji, pamiętaj: Twoja twarz mówi więcej niż słowa.

Alternatywy dla GroupMe w skrócie

Nie wiesz, od czego zacząć? Oto krótkie zestawienie najlepszych alternatyw dla GroupMe. 📊

Narzędzie Najważniejsze funkcje Najlepsze dla Ceny ClickUp Czat + zarządzanie projektami/zadaniami, asystent AI, dokumenty, rozmowy wideo, automatyzacje, integracje Kompleksowa komunikacja zespołowa i projekty Free Forever; dostępne płatne plany Slack Kanały, integracje, wyszukiwanie wiadomości, spotkania, automatyzacja cyklu pracy Komunikacja między działami i automatyzacja cyklu pracy Bezpłatne; płatne plany od 7,25 USD/użytkownik/miesiąc Discord Kanały głosowe/wideo, role, boty, udostępnianie ekranu, narzędzia społecznościowe Globalne zespoły potrzebujące prostego i bezpiecznego czatu Bezpłatna; Nitro: niestandardowa wycena WhatsApp Kompleksowe szyfrowanie, połączenia głosowe/wideo, listy rozsyłkowe, synchronizacja urządzeń mobilnych/stacjonarnych Globalne zespoły potrzebujące prostego i bezpiecznego czatu Free Flock Lista zadań do zrobienia, wspólne notatki, rozmowy wideo, inteligentne kanały, aplikacje zwiększające wydajność Zespoły dbające o budżet, udostępnianie multimediów Bezpłatne; płatne plany od 6 USD/użytkownik/miesiąc Telegram Duże grupy/kanały, boty, przechowywanie w chmurze, funkcje prywatności Duże społeczności, zespoły skupione na prywatności Bezpłatny; dostępny plan premium Microsoft Teams Integracja z Office 365, spotkania, wiki, etykiety, transkrypcje, udostępnianie plików Organizacje skupione wokół produktów Microsoft Bezpłatne; płatne plany od 4 USD/użytkownik/miesiąc Connecteam Mobile-first, planowanie zmian, formularze cyfrowe, szkolenia, komunikacja ukierunkowana na cele Zespoły pracujące w terenie/bez biur Free; płatne plany od 35 USD/miesiąc Google Chat Przestrzenie, integracja z Google Workspace, wyszukiwanie, spotkania Meet, współpraca nad plikami Zespoły korzystające z Google Workspace Brak Free Planu; płatne plany od 8,40 USD/użytkownik/miesiąc. Rocket.Chat Własny hosting, otwarte oprogramowanie, niestandardowe cykle pracy, sieci federacyjne, szyfrowanie Suwerenność danych, branże regulowane Bezpłatne; płatne plany od 8 USD/użytkownik/miesiąc Signal Kompleksowe szyfrowanie, znikające wiadomości, połączenia głosowe/wideo, otwarte oprogramowanie Zespoły stawiające na bezpieczeństwo i prywatność Free

Najlepsze alternatywy dla GroupMe

Chcesz zobaczyć, co jest dostępne na rynku? Oto szczegółowe omówienie najlepszych alternatyw dla GroupMe do komunikacji błyskawicznej w pracy.

1. ClickUp (najlepszy do kompleksowej komunikacji zespołowej i zarządzania projektami)

Rozpocznij pracę z ClickUp Chat Prowadź rozmowy i pracuj, wszystko w ClickUp Chat.

GroupMe pozwala zespołom komunikować się, ale nie przyczynia się do przyspieszenia pracy. Nie zostało stworzone z myślą o ustrukturyzowanej współpracy, więc gdy tylko rozmowa musi przekształcić się w zadanie, plik lub aktualizację, użytkownik jest zmuszony przechodzić między różnymi narzędziami.

ClickUp to zmienia. Jest to pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na AI, które łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — wszystko to dzięki AI, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

ClickUp Chat przenosi rozmowy do centrum Twojego cyklu pracy. Każda przestrzeń, folder i lista ma własny czat, dzięki czemu Twój zespół może omawiać zadania, dzielić się aktualizacjami i podejmować działania bez opuszczania projektu.

Czat jest obszarem roboczym.

ClickUp BrainGPT

Pojedyncza wiadomość może stać się zadaniem w ciągu kilku sekund — ręcznie, jeśli wolisz ją dostosować do swoich potrzeb, lub natychmiastowo za pomocą ClickUp BrainGPT.

Asystent AI pobiera kontekst z wiadomości i tworzy jasną nazwę zadania oraz opis, wraz z linkiem do oryginalnej rozmowy. Jeśli ktoś zaproponuje stworzenie drugiej wersji prezentacji, natychmiast tworzy to zadanie.

Skorzystaj z funkcji Catch me up w ClickUp Chat opartej na AI, aby być na bieżąco z wątkami.

W dni, kiedy byłeś nieobecny lub pochłonięty inną pracą, AI CatchUp podsumowuje to, co przegapiłeś. Wyodrębnia decyzje, przydzielone zadania i kluczowe pytania, dzięki czemu po ponownym dołączeniu do czatu projektowego jesteś już na bieżąco.

FollowUps w ClickUp Chat

Odpowiedzialność nie opiera się również na pamięci ani reakcjach na czacie.

Przypisuj zadania do wykonania w czacie ClickUp, aby prowadzić śledzenie działań i nie zapomnieć o nich

Możesz przypisać dowolną wiadomość do członka zespołu, a stanie się ona FollowUpTM. Wszyscy wiedzą, co zostało oddelegowane, i nie musisz martwić się o dwukrotne wysyłanie wiadomości do kogoś lub śledzenie kolejnych kroków.

Jeśli Twój zespół ma dość rozmów w kółko, ClickUp Chat nada rozmowom kierunek.

SyncUps w ClickUp

SyncUps to wbudowane połączenia wideo/audio zaprojektowane tak, aby wszyscy byli zgrani i mogli iść naprzód. Dzięki ClickUp możesz planować i przeprowadzać synchronizacje bezpośrednio w swoim obszarze roboczym, zapewniając, że dyskusje, decyzje i kolejne kroki są zawsze rejestrowane tam, gdzie odbywa się praca. Podsumowania oparte na AI i wyodrębnianie elementów do wykonania gwarantują, że nic nie zostanie pominięte — każda synchronizacja prowadzi do jasnych wyników i śledzonych działań następczych.

Agenci czatu w ClickUp

Skorzystaj z gotowych agentów lub stwórz własnych, korzystając z ClickUp AI Autopilot Agents.

Agenci w ClickUp to asystenci oparci na sztucznej inteligencji, którzy mogą wykonywać określone zadania w Twoim imieniu. Pomagają oni zautomatyzować rutynowe zadania, odpowiadają na pytania i zapewniają natychmiastowe wsparcie dokładnie tam, gdzie współpracuje Twój zespół. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz podsumować długi wątek, wygenerować aktualizację projektu, czy utworzyć nowe zadanie na podstawie rozmowy, agenci czatu są zawsze gotowi do pomocy. Dbają o wydajność Twojego zespołu, zajmując się powtarzalnymi zadaniami i wyszukując kluczowe informacje, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co najważniejsze.

Najlepsze funkcje ClickUp

Klipy, które mówią za Ciebie: Nagrywaj i udostępniaj instrukcje ekranowe lub aktualizacje wideo bezpośrednio na czacie za pomocą Nagrywaj i udostępniaj instrukcje ekranowe lub aktualizacje wideo bezpośrednio na czacie za pomocą ClickUp Clips — idealne rozwiązanie do zapewnienia wsparcia dla komunikacji asynchronicznej , gdy Twój zespół jest rozproszony w różnych strefach czasowych.

Posty, które nie znikają: zamień aktualizacje, decyzje lub notatki ze spotkań w posty, które pozostają przypięte i łatwo można do nich wrócić później.

SyncUps do szybkich połączeń: Rozpocznij rozmowę głosową lub wideo bezpośrednio z dowolnego czatu w ClickUp, aby szybko uzgodnić działania, wyjaśnić kolejne kroki lub Rozpocznij rozmowę głosową lub wideo bezpośrednio z dowolnego czatu w ClickUp, aby szybko uzgodnić działania, wyjaśnić kolejne kroki lub współpracować w czasie rzeczywistym bez przełączania się między zakładkami.

Powiadomienia dostosowane do Twoich potrzeb: Ustaw alerty dla poszczególnych kanałów, aby otrzymywać powiadomienia tylko o aktualizacjach, które faktycznie wymagają Twojej uwagi.

Dokumenty, w których toczy się rozmowa: udostępniaj i edytuj udostępniaj i edytuj dokumenty ClickUp bezpośrednio na czacie, aby wszyscy byli na bieżąco (dosłownie!).

Wyszukiwanie, które naprawdę pomaga: szybko znajdź konkretne wiadomości, zadania lub połączoną zawartość ze swojego obszaru roboczego i zintegrowanych aplikacji innych firm, korzystając z szybko znajdź konkretne wiadomości, zadania lub połączoną zawartość ze swojego obszaru roboczego i zintegrowanych aplikacji innych firm, korzystając z wyszukiwania Enterprise Search i filtrów opartych na AI.

Profile członków zespołu i planowanie: Zobacz priorytety innych osób dzięki Zobacz priorytety innych osób dzięki kalendarzowi ClickUp , który działa bezpośrednio w czacie, dzięki czemu możesz rezerwować czas bez konieczności wielokrotnego wysyłania wiadomości.

Automatyzacja czatu, która pozwala zaoszczędzić czas: wyzwalacz tworzenia zadań, wysyłania wiadomości z przypomnieniem lub odpowiadania za pomocą wyzwalacz tworzenia zadań, wysyłania wiadomości z przypomnieniem lub odpowiadania za pomocą automatyzacji ClickUp — wszystko w oparciu o określone wiadomości lub warunki.

Ograniczenia ClickUp

Bogaty zestaw funkcji platformy może początkowo wymagać pewnego nakładu pracy, aby się z nimi zapoznać.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 200 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4450 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Ta recenzja G2 naprawdę mówi wszystko:

Największym problemem, jaki miałem z innymi narzędziami, była fragmentacja. Zarządzałem zadaniami w jednej aplikacji, komunikowałem się z zespołem w innej, śledziłem dokumenty gdzie indziej i ciągle przełączałem się między zakładkami, jakbym grał w Tetrisa na klawiaturze. Było to nieefektywne. To, co wyróżnia ClickUp, to płynne połączenie zarządzania zadaniami z komunikacją i współpracą w czasie rzeczywistym. Zamiast przełączać się z aplikacji do zadań do aplikacji do czatu, mogę po prostu kliknąć zadanie i rozpocząć dyskusję w tym samym miejscu. Każdy komentarz, plik i aktualizacja znajdują się dokładnie tam, gdzie powinny, jako załączniki do samego zadania.

Największym problemem, jaki miałem z innymi narzędziami, była fragmentacja. Zarządzałem zadaniami w jednej aplikacji, komunikowałem się z zespołem w innej, śledziłem dokumenty gdzie indziej i ciągle przełączałem się między zakładkami, jakbym grał w Tetrisa na klawiaturze. Było to nieefektywne. To, co wyróżnia ClickUp, to płynne połączenie zarządzania zadaniami z komunikacją i współpracą w czasie rzeczywistym. Zamiast przełączać się z aplikacji do zadań do aplikacji do czatu, mogę po prostu kliknąć zadanie i rozpocząć dyskusję w tym samym miejscu. Każdy komentarz, plik i aktualizacja znajdują się dokładnie tam, gdzie powinny, jako załączniki do samego zadania.

📮 ClickUp Insight: 92% pracowników stosuje niespójne metody śledzenia elementów, co ma dla nich następujące wyniki: pominięcie decyzji i opóźnienia w realizacji zadań. Niezależnie od tego, czy wysyłasz notatki uzupełniające, czy korzystasz z arkuszy kalkulacyjnych, proces ten jest często chaotyczny i nieefektywny. Rozwiązanie do zarządzania zadaniami ClickUp zapewnia płynne przekształcanie rozmów w zadania, dzięki czemu Twój zespół może działać szybko i pozostawać w zgodzie.

2. Slack (najlepszy do komunikacji między działami i automatyzacji cyklu pracy)

za pośrednictwem Slack

Znasz to uczucie, kiedy nie możesz znaleźć ważnej wiadomości, ponieważ jest ona zagubiona w ogromnym czacie grupowym? Slack rozwiązuje ten problem na dobre. Pozwala organizować rozmowy w kanałach, dzięki czemu wszystko pozostaje tam, gdzie można to znaleźć (bez konieczności korzystania z hacków Slacka ).

Funkcja Huddles jest niezwykle przydatna — wystarczy kliknąć i porozmawiać, aby zadać szybkie pytania bez konieczności planowania kolejnej rozmowy przez Zoom.

Najlepsze funkcje Slacka

Twórz dedykowane kanały dla projektów i zespołów, które pozwalają uporządkować rozmowy według tematów.

Wykorzystaj integracje Slacka z narzędziami zwiększającymi wydajność, które tworzą bezpośrednie połączenia z Twoim obszarem roboczym.

Przeszukuj całą historię wiadomości, korzystając z filtrów i operatorów, które pomagają znaleźć konkretne rozmowy, decyzje lub pliki udostępniane sprzed miesięcy.

Twórz niestandardowe cykle pracy za pomocą prostych narzędzi do automatyzacji, aby bez wysiłku zarządzać projektami w Slacku.

Ograniczenia Slacka

Free Plan limits access to message history to 90 days, which encourages users to choose alternatives to Slack

Korzystanie z tej aplikacji bez odpowiedniej organizacji kanałów może stać się przytłaczające.

Połączenia wideo nie posiadają niektórych zaawansowanych funkcji dostępnych w dedykowanych narzędziach konferencyjnych.

Ceny Slack

Free

Zalety: 7,25 USD miesięcznie za użytkownika

Business+: 15 USD/miesiąc za użytkownika

Plan Enterprise Grid: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Slack

G2: 4,5/5 (ponad 34 280 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 23 845 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Slacku w praktyce?

Recenzja użytkownika:

Korzystałem z Slacka w wielu firmach i przedsiębiorstwach i bardzo podobała mi się jego łatwość obsługi. Tworzy on płynne opcje komunikacji dla osób w Twojej organizacji bez konieczności udostępniania osobistego numeru telefonu. Często korzystamy również z funkcji spotkań huddle. Będąc w zespole, w którym 75% pracowników pracuje zdalnie, Slack ułatwia pracę zespołową. Dzięki niemu łatwo jest sprawdzić, kto ma zaplanowane spotkania, kto przeczytał wiadomości, a także tworzy wspólną przestrzeń do przechowywania plików.

Korzystałem z Slacka w wielu firmach i przedsiębiorstwach i bardzo podobała mi się jego łatwość obsługi. Tworzy on płynne opcje komunikacji dla osób w Twojej organizacji bez konieczności udostępniania osobistego numeru telefonu. Często korzystamy również z funkcji spotkań huddle. Będąc w zespole, w którym 75% pracowników pracuje zdalnie, Slack ułatwia pracę zespołową. Dzięki niemu łatwo jest sprawdzić, kto ma zaplanowane spotkania, kto przeczytał wiadomości, a także tworzy wspólną przestrzeń do przechowywania plików.

3. Discord (najlepszy do budowania społeczności i swobodnej interakcji w zespole)

za pośrednictwem Discord

Discord został stworzony z myślą o graczach, ale idealnie nadaje się dla każdego zespołu, który chce, aby komunikacja przebiegała w naturalny sposób. Najlepszą funkcją tej aplikacji są prawdopodobnie kanały głosowe. Po prostu dołączasz, gdy chcesz porozmawiać, i wychodzisz, gdy skończysz. Nie ma potrzeby wysyłania niezręcznych wiadomości typu „Czy mogę do Ciebie zadzwonić?”.

Zespoły pracujące zdalnie uwielbiają to rozwiązanie, ponieważ pozwala ono przywrócić spontaniczne rozmowy, które są źródłem nowych pomysłów. Funkcja udostępniania ekranu działa prawidłowo nawet w przypadku udostępniania plików projektowych lub wideo.

Najlepsze funkcje Discord

Skonfiguruj oddzielne serwery dla różnych projektów lub działów, które tworzą wyraźne granice.

Organizuj sesje audio na żywo za pomocą Stage Channels, aby prezentować pomysły, przekazywać aktualności zespołowi lub organizować sesje AMA dla społeczności w czasie rzeczywistym.

Przypisuj niestandardowe role z określonymi uprawnieniami, które kontrolują, kto co widzi, kto może modyfikować kanały, zapraszać nowych członków lub zarządzać innymi aspektami obszaru roboczego.

Dodaj specjalistyczne boty, które zwiększają wydajność, obsługując rutynowe zadania, takie jak przypomnienia o spotkaniach i organizacja kanałów.

Ograniczenia Discord

Funkcje ukierunkowane na biznes nie są tak rozbudowane jak narzędzia komunikacyjne dla przedsiębiorstw.

Limity rozmiaru plików podczas udostępniania w ramach Free Plan są restrykcyjne.

Funkcja wyszukiwania nie jest tak zaawansowana jak w niektórych innych alternatywach dla GroupMe.

Ceny Discord

Free

Nitro: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Discord

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4,7/5 (ponad 500 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Discordzie w prawdziwym życiu?

Zobacz, co ma do powiedzenia recenzent Capterra:

Discord okazał się niezwykle pomocny w pracy zdalnej w mojej firmie, co początkowo było dla mnie dużym zaskoczeniem. Używamy go codziennie do wszystkiego, od szybkich rozmów po bardziej szczegółowe spotkania zespołowe.

Discord okazał się niezwykle pomocny w pracy zdalnej w mojej firmie, co początkowo było dla mnie dużym zaskoczeniem. Używamy go codziennie do wszystkiego, od szybkich rozmów po bardziej szczegółowe spotkania zespołowe.

💡 Porada dla profesjonalistów: Promuj kulturę, w której mile widziane są przełomowe opinie. Są to opinie, które podważają status quo lub sugerują poważne zmiany, zachęcając zespół do nieszablonowego myślenia. Przesuwają one granice i napędzają innowacje w praktykach komunikacyjnych.

4. WhatsApp (najlepszy dla globalnych zespołów potrzebujących prostego i bezpiecznego komunikatora)

za pośrednictwem WhatsApp

Prawdopodobnie już korzystasz z WhatsApp do czatowania ze znajomymi, ale nie zapominaj o tej aplikacji również w przypadku komunikacji zespołowej. Aplikacja sprawdza się doskonale, gdy potrzebujesz prostego rozwiązania, z którego wszyscy już wiedzą, jak korzystać. Nie są tu potrzebne żadne szkolenia!

Kompleksowe szyfrowanie zapewnia spokój ducha podczas omawiania poufnych informacji. Zespoły składające się z członków z różnych krajów szczególnie doceniają fakt, że WhatsApp działa doskonale nawet przy niestabilnym połączeniu internetowym.

Funkcja wiadomości głosowych przydaje się, gdy trzeba wyjaśnić coś skomplikowanego, co zajęłoby wieki, gdybyś musiał to wpisywać.

Najlepsze funkcje WhatsApp

Twórz listy rozsyłkowe, które pozwalają wysyłać ogłoszenia do wielu osób bez umieszczania wszystkich w czacie grupowym, gdzie widzieliby odpowiedzi innych osób.

Udostępniaj dane dotyczące lokalizacji członkom zespołu, aby ułatwić koordynację podczas wydarzeń lub spotkań w nieznanych lokalizacjach.

Korzystaj z WhatsApp Web lub aplikacji komputerowej, aby płynnie kontynuować rozmowy z komputera.

Twórz kopie zapasowe historii czatu w chmurze i synchronizuj je między urządzeniami, aby zapewnić bezpieczeństwo i dostępność danych.

Ograniczenia WhatsApp

Ograniczone narzędzia organizacyjne do sortowania lub wyszukiwania poprzednich rozmów

Grupy ograniczone do 256 członków, co ogranicza komunikację w większych zespołach.

Brak funkcji planowania wiadomości lub przypomnień

Wymaga podania numerów telefonów, których niektórzy członkowie zespołu mogą nie chcieć udostępniać.

Ceny WhatsApp

Free

Oceny i recenzje WhatsApp

G2: 4,7/5 (ponad 95 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 16 055 recenzji)

Co użytkownicy mówią o WhatsApp w prawdziwym życiu?

Recenzja użytkownika:

WhatsApp był pierwszą mobilną usługą prywatnych wiadomości, która zyskała masową popularność. Jako użytkownicy WhatsApp/klienci biznesowi dowiedzieliśmy się, że co miesiąc z WhatsApp korzysta ponad 100 milionów osób i łatwo zrozumieć, dlaczego. Bardzo podoba mi się łatwy w obsłudze interfejs WhatsApp, jego zabawne funkcje, bezpieczeństwo i prywatność.

WhatsApp był pierwszą mobilną usługą prywatnych wiadomości, która zyskała masową popularność. Jako użytkownicy WhatsApp/klienci biznesowi dowiedzieliśmy się, że co miesiąc z WhatsApp korzysta ponad 100 milionów osób i łatwo zrozumieć, dlaczego. Bardzo podoba mi się łatwy w obsłudze interfejs WhatsApp, jego zabawne funkcje, bezpieczeństwo i prywatność.

🧠 Ciekawostka: Badania pokazują, że emoji pomagają przekazać ton i emocje podczas pracy zdalnej, dzięki czemu rozmowy cyfrowe wydają się bardziej ludzkie. Prosty 😄 lub 👀 może złagodzić opinię lub dodać radości czatowi zespołowemu.

5. Flock (najlepszy dla zespołów dbających o budżet, które chcą przeprowadzać proces udostępniania multimediów)

za pośrednictwem Flock

Flock może nie jest najbardziej znaną nazwą na tej liście, ale zasługuje na uwagę. Ta platforma oferuje zaskakującą funkcjonalność w przejrzystym interfejsie.

Zespoły są pod szczególnym wrażeniem funkcji listy zadań do zrobienia, która zamienia rozmowy w konkretne elementy z terminami realizacji. Jeśli Twój zespół korzysta z wielu aplikacji do obsługi różnych potrzeb komunikacyjnych, Flock może usprawnić cykl pracy bez nadwyrężania budżetu.

Najlepsze funkcje Flock

Przekształcaj wiadomości bezpośrednio w zadania z terminami i osobami przypisanymi, co ułatwia śledzenie zobowiązań podjętych podczas dyskusji zespołowych.

Twórz wspólne notatki podczas spotkań, które każdy może edytować jednocześnie, eliminując potrzebę stosowania oddzielnych narzędzi do współpracy nad dokumentami.

Rozpocznij wideo konferencje z funkcją udostępniania ekranu bezpośrednio z czatu, bez konieczności pobierania dodatkowego oprogramowania lub linków.

Skonfiguruj inteligentne kanały, które automatycznie filtrują istotne wiadomości na podstawie słów kluczowych lub ról nadawców, aby ważne informacje miały zawsze wysoką widoczność.

Limit Flock

Mniejsza baza użytkowników oznacza mniej integracji niż w przypadku bardziej uznanych alternatyw dla GroupMe.

Aplikacja mobilna czasami pozostaje w tyle za wersją na komputery stacjonarne pod względem funkcjonalności.

Ograniczone możliwości niestandardowego dostosowywania powiadomień i alertów

Ceny Flock

Free

Zalety: 6 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Flock

G2: 4,4/5 (ponad 270 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 340 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Flock w prawdziwym życiu?

W jednej z recenzji G2 napisano:

Pierwszą rzeczą, którą podkreślam w przypadku Flock, jest jego przyjazny dla użytkownika i łatwy w nawigacji interfejs. Dzięki systemowi przechowywania w chmurze wiadomości i pliki mogą być bezpiecznie przechowywane i dostępne z dowolnego urządzenia. Ponadto zintegrowane połączenia głosowe są doskonałej jakości, co pozwala nam utrzymać płynną komunikację.

Pierwszą rzeczą, którą podkreślam w przypadku Flock, jest jego przyjazny dla użytkownika i łatwy w nawigacji interfejs. Dzięki systemowi przechowywania w chmurze wiadomości i pliki mogą być bezpiecznie przechowywane i dostępne z dowolnego urządzenia. Ponadto zintegrowane połączenia głosowe są doskonałej jakości, co pozwala nam utrzymać płynną komunikację.

6. Telegram (najlepszy dla dużych społeczności o zróżnicowanych potrzebach w zakresie prywatności)

za pośrednictwem Telegram

Telegram bez problemu obsługuje ogromne grupy publiczne liczące nawet 200 000 członków — idealne rozwiązanie, jeśli zarządzasz dużymi społecznościami lub ogłoszeniami dla całej firmy. Funkcja kanałów pozwala na wysyłanie aktualizacji do nieograniczonej liczby obserwujących, jednocześnie kontrolując, kto może na nie odpowiadać.

Zespoły dbające o bezpieczeństwo doceniają opcję samoniszczących się wiadomości dla poufnych informacji, które nie powinny być przechowywane. Ponadto ekosystem botów automatyzuje powtarzalne zadania, od planowania po gromadzenie danych.

Chociaż niektóre zespoły początkowo wypróbowują Telegram ze względu na jego funkcje bezpieczeństwa, pozostają przy nim ze względu na zaskakującą szybkość i niezawodność, nawet podczas udostępniania dużych plików.

Najlepsze funkcje Telegramu

Twórz publiczne kanały, na których nieograniczona liczba obserwujących może otrzymywać aktualizacje, a administratorzy zachowują pełną kontrolę nad tym, kto może publikować zawartość.

Twórz niestandardowe boty za pomocą prostego interfejsu API, aby zautomatyzować rutynowe zadania, takie jak zbieranie codziennych raportów lub odpowiadanie na często zadawane pytania.

Uzyskaj dostęp do pamięci w chmurze, która umożliwia udostępnianie plików o rozmiarze do 2 GB bez zajmowania miejsca w pamięci telefonu i konieczności posiadania oddzielnych kont w chmurze.

Organizuj czaty za pomocą folderów i przypiętych wiadomości, aby nigdy nie stracić z oczu ważnych rozmów.

Limity Telegramu

Domyślne szyfrowanie nie jest kompleksowe w przypadku zwykłych czatów (tylko czaty tajne).

Funkcje specyficzne dla biznesu mają limit w porównaniu z platformami dla przedsiębiorstw.

Niektórzy członkowie zespołu mogą mieć obawy dotyczące rosyjskiego pochodzenia firmy, pomimo jej obecnej niezależności.

Ceny Telegramu

Free

Dostępny plan premium

Oceny i recenzje Telegramu

G2: Za mało recenzji

Capterra: 4,7/5 (ponad 6370 recenzji)

Co mówią o Telegramie prawdziwi użytkownicy?

Recenzja użytkownika:

Telegram to doskonała aplikacja do przesyłania wiadomości w porównaniu z wieloma innymi. Nie wymaga konta Gmail do przechowywania danych i umożliwia przełączanie się między urządzeniami bez martwienia się o kopie zapasowe — Twoje informacje pozostają nienaruszone. Dzięki silnym funkcjom prywatności, w tym tajnym czatom, Telegram jest doskonały dla osób ceniących bezpieczeństwo. Kolejną ważną zaletą jest możliwość wysyłania i otwierania dużych plików bez żadnych komplikacji. Ponadto Telegram idealnie nadaje się do organizowania dużych spotkań online, co czyni go doskonałą platformą do spotkań modlitewnych i studiowania Biblii. Wiele osób wyraziło zainteresowanie dołączeniem do grupy, ale większość aplikacji ma limity dotyczące wielkości grupy. Dlatego polecam Telegram mojemu pastorowi jako lepszą opcję dla naszej społeczności.

Telegram to doskonała aplikacja do przesyłania wiadomości w porównaniu z wieloma innymi. Nie wymaga konta Gmail do przechowywania danych i umożliwia przełączanie się między urządzeniami bez martwienia się o kopie zapasowe — Twoje informacje pozostają nienaruszone. Dzięki silnym funkcjom prywatności, w tym tajnym czatom, Telegram jest doskonały dla osób ceniących bezpieczeństwo. Kolejną ważną zaletą jest możliwość wysyłania i otwierania dużych plików bez żadnych komplikacji. Ponadto Telegram idealnie nadaje się do organizowania dużych spotkań online, co czyni go doskonałą platformą do spotkań modlitewnych i studiowania Biblii. Wiele osób wyraziło zainteresowanie dołączeniem do grupy, ale większość aplikacji ma limity dotyczące wielkości grupy. Dlatego polecam Telegram mojemu pastorowi jako lepszą opcję dla naszej społeczności.

💡 Porada dla profesjonalistów: Wykorzystując koncepcję kreatywnego spisku Leigh Thompson, organizuj sesje współpracy, podczas których członkowie zespołu celowo wspólnie tworzą innowacyjne rozwiązania. Metoda ta sprzyja kulturze celowej i skoncentrowanej kreatywności.

✅ Przeprowadziliśmy badania najlepszych narzędzi do komunikacji zespołowej i oto wyniki:

7. Microsoft Teams (najlepszy dla organizacji głęboko zintegrowanych z Microsoft 365)

za pośrednictwem Microsoft Teams

Jeśli Twoja firma korzysta z ekosystemu Microsoft, aplikacja Teams sprawi, że wszystko będzie działać jak w zegarku. Dzięki głębokiej integracji z aplikacjami pakietu Office możesz wspólnie edytować arkusze kalkulacyjne Excel bezpośrednio w oknie czatu.

Spotkania zespołów są zaskakująco dopracowane dzięki funkcjom, takim jak rozmycie tła i pokoje do rozmów w mniejszych grupach, które wcześniej były dostępne tylko w wersjach premium. Rozmowy w zakładkach pomagają utrzymać porządek w projektach bez tworzenia miliona różnych kanałów.

Najlepsze funkcje Teams

Planuj spotkania i dołączaj do nich bezpośrednio z czatu dzięki integracji z kalendarzem, który pokazuje dostępność wszystkich osób i wysyła automatyczne przypomnienia.

Twórz wiki dla zespołów i projektów, które będą służyć jako centralne bazy wiedzy, ograniczając powtarzające się pytania i skracając czas wdrażania nowych członków.

Używaj etykiet, aby dotrzeć do określonych grup w ramach dużych zespołów bez tworzenia oddzielnych kanałów lub przeszkadzania innym nieistotnymi powiadomieniami.

Uzyskaj dostęp do transkrypcji i nagrań spotkań, aby nadrobić zaległości lub później odwołać się do kluczowych decyzji.

Ograniczenia Teams

Interfejs może wydawać się zagmatwany i przytłaczający dla nowych użytkowników.

Wydajność może być niska na starszych komputerach lub przy limicie przepustowości łącza.

Duża zależność od subskrypcji Microsoft 365 w celu uzyskania pełnej funkcjonalności.

Rozmowy oparte na wątkach są mniej intuicyjne niż niektóre konkurencyjne alternatywy dla GroupMe.

Ceny Teams Microsoft

Plany domowe

Microsoft Teams: Free

Microsoft 365 Personal: 6,99 USD/miesiąc

Microsoft 365 Family: 9,99 USD/miesiąc

Plany biznesowe

Microsoft Teams Essentials: 4 USD miesięcznie za użytkownika

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD miesięcznie za użytkownika

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Teams Microsoft

G2: 4,4/5 (ponad 15 985 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 10 055 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Teams w praktyce?

Naszą uwagę przykuł ten komentarz na Reddicie:

Teams znacznie lepiej nadaje się do scenariuszy biznesowych. Jest również w pełni zintegrowany ze światem Office 365, z którego korzysta większość firm. […] Teams oferuje również mnóstwo innych funkcji (spotkania, system telefoniczny), których nie ma na innych platformach. Oferuje również wsparcie dla współpracy nad plikami za pośrednictwem SharePoint, który sam w sobie jest dość rozbudowany.

Teams znacznie lepiej nadaje się do scenariuszy biznesowych. Jest również w pełni zintegrowany ze światem Office 365, z którego korzysta większość firm. […] Teams oferuje również mnóstwo innych funkcji (spotkania, system telefoniczny), których nie ma na innych platformach. Obsługuje również współpracę nad plikami za pośrednictwem SharePoint, który sam w sobie jest dość rozbudowany.

🔍 Czy wiesz, że... Słaba komunikacja w zespole spowalnia pracę i zwiększa presję. Raport pokazuje, że prowadzi to do wzrostu stresu o 51%, spadku wydajności o 41%, napiętych relacji o 31% i przekraczania terminów. Jasna komunikacja pozwala zespołom zachować spójność i pracować zgodnie z planem.

8. Connecteam (najlepszy do zarządzania zespołami pracującymi w terenie i bez biur)

za pośrednictwem Connecteam

Connecteam rozwiązuje problemy, których inne narzędzia komunikacyjne nawet nie dostrzegają. Został stworzony specjalnie dla zespołów, w których większość członków nie siedzi cały dzień przy biurkach. Pomyśl o pracownikach handlu detalicznego, budownictwa, służby zdrowia lub usług terenowych.

Konstrukcja dostosowana do urządzeń mobilnych zapewnia wszystkim stałe połączenie niezależnie od lokalizacji. Zespoły szczególnie cenią sobie funkcje rejestrowania czasu pracy zintegrowane bezpośrednio z platformą komunikacyjną. A co najlepsze? Moduł szkoleniowy umożliwia dystrybucję ważnych informacji i potwierdzanie, kto je faktycznie przeczytał, co jest pomocne w spełnianiu wymogów zgodności podczas spotkań.

Najlepsze funkcje Connecteam

Wysyłaj ukierunkowane komunikaty do określonych lokalizacji, działów lub pozycji bez tworzenia oddzielnych grup.

Twórz cyfrowe listy kontrolne i formularze, które pracownicy terenowi mogą zakończyć na swoich urządzeniach mobilnych, eliminując procesy papierowe.

Dystrybucja materiałów szkoleniowych i śledzenie statusu ich realizacji, aby zapewnić wszystkim członkom zespołu dostęp do najważniejszych aktualizacji niezależnie od ich harmonogramu pracy.

Planuj zmiany i umożliwiaj pracownikom zgłaszanie się na wolne zmiany lub wnioskowanie o urlop bezpośrednio za pośrednictwem platformy.

Ograniczenia Connecteam

Bardziej skoncentrowane na komunikacji operacyjnej niż na swobodnym budowaniu zespołu.

Obsługa narzędzia na pulpicie nie jest tak dopracowana jak w aplikacji mobilnej.

Wyższa krzywa uczenia się dla członków zespołu, którzy nie są obeznani z technologią

Ceny Connecteam

Free

Podstawowy: 35 USD/miesiąc

Zaawansowane: 59 USD/miesiąc

Ekspert: 119 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Connecteam

G2: 4,6/5 (2355 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2350 recenzji)

Co mówią o Connecteam prawdziwi użytkownicy?

Oto perspektywa z pierwszej ręki:

Connecteam pomógł mojemu zespołowi zachować porządek i odpowiedzialność. Program ten ma kilka naprawdę świetnych funkcji, z których może skorzystać każda mała firma. Jako kierownik biura, funkcje kadrowe tego programu odgrywają kluczową rolę w śledzeniu urlopów, zwolnień lekarskich, czasu pracy itp.

Connecteam pomógł mojemu zespołowi zachować porządek i odpowiedzialność. Program ten ma kilka naprawdę świetnych funkcji, z których może skorzystać każda mała firma. Jako kierownik biura, funkcje kadrowe tego programu odgrywają kluczową rolę w śledzeniu urlopów, zwolnień lekarskich, czasu pracy itp.

9. Google Chat (najlepszy dla zespołów już korzystających z Google Workspace)

za pośrednictwem Google Chat

Google Chat sprawia, że komunikacja zespołowa jest łatwa od samego początku. Jeśli już korzystasz z Gmaila i Dysku Google, aplikacja ta płynnie wkomponuje się w Twój cykl pracy. Wątki rozmów pomagają skupić się na dyskusjach, a inteligentne sugestie pozwalają zaoszczędzić czas, polecając odpowiednie pliki i wydarzenia z kalendarza.

Teams doceniają to, że przestrzenie czatu służą jako stałe pokoje dla bieżących projektów, w których wszystkie pliki, zadania i wiadomości są uporządkowane w jednym miejscu. Chociaż może nie ma on najbardziej efektownych funkcji, ścisła integracja z innymi narzędziami Google oznacza, że spędzasz mniej czasu na przełączaniu się między aplikacjami.

Najlepsze funkcje Google Chat

Twórz przestrzenie, które automatycznie porządkują wiadomości, pliki i zadania związane z konkretnymi projektami lub zespołami w chronologicznej osi czasu, która jest łatwa w nawigacji.

Przeszukuj rozmowy za pomocą funkcji wyszukiwania Google, które rozumieją kontekst i potrafią znaleźć informacje, nawet jeśli nie pamiętasz dokładnego sformułowania.

Rozpocznij rozmowy wideo Google Meet bezpośrednio z wątków czatu za pomocą jednego kliknięcia, zachowując kontekst rozmowy podczas przechodzenia z tekstu do wideo.

Współpracuj w Dokumentach Google, Arkuszach Google i Slides w interfejsie czatu, korzystając z edycji i komentowania w czasie rzeczywistym.

Ograniczenia Google Chat

Ograniczona funkcjonalność w porównaniu z dedykowanymi platformami komunikacyjnymi dla zespołów

Aby uzyskać pełny dostęp do funkcji dla przedsiębiorstw, wymagana jest subskrypcja Google Workspace.

Mniej konfigurowalny niż specjalistyczne aplikacje do przesyłania wiadomości, ponieważ nie posiada motywów.

System powiadomień nie jest tak dopracowany jak w innych alternatywach dla GroupMe.

Ceny Google Chat

Pakiet Business Starter: 8,40 USD/użytkownik miesięcznie

Standard biznesowy: 16,80 USD/użytkownik miesięcznie

Business Plus: 26,40 USD/użytkownik miesięcznie

Oceny i recenzje Google Chat

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4,5/5 (ponad 2365 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Google Chat w praktyce?

Recenzent TrustRadius podsumował to w następujący sposób:

Google Chat doskonale nadaje się dla firm. W mojej organizacji służy do utrzymywania komunikacji między zespołami. Współpraca między zespołami w celu rozwiązywania problemów, których nasi klienci nie są w stanie rozwiązać bez użycia Google Chat. Nasza organizacja jest od niego zależna. Kiedy ktoś potrzebuje pomocy innego zespołu w organizacji, używamy Google Chat, aby rozwiązać ten problem.

Google Chat doskonale nadaje się dla firm. W mojej organizacji służy do utrzymywania komunikacji między zespołami. Współpraca między zespołami w celu rozwiązywania problemów, których nasi klienci nie są w stanie rozwiązać bez użycia Google Chat. Nasza organizacja jest od niego zależna. Kiedy ktoś potrzebuje pomocy innego zespołu w organizacji, używamy Google Chat, aby rozwiązać ten problem.

🔍 Czy wiesz, że... Słuchanie pracowników jest kluczem do płynnego przepływu komunikacji i wprowadzania niezbędnych ulepszeń. W rzeczywistości 75% osób odpowiedzialnych za komunikację korzysta z ankiet zaangażowania, aby uzyskać szczegółowe informacje zwrotne, 54% polega na opiniach po wydarzeniach, a 52% korzysta z sesji pytań i odpowiedzi na żywo. Narzędzia te pomagają zespołom utrzymać właściwy kierunek działania, rozwiązywać problemy i dostosowywać strategie komunikacyjne.

10. Rocket. Chat (najlepszy dla organizacji wymagających pełnej suwerenności danych)

za pośrednictwem Rocket.Chat

Rocket. Chat pozwala Ci odzyskać kontrolę nad danymi komunikacyjnymi. W przeciwieństwie do większości alternatyw dla GroupMe, możesz hostować tę platformę na własnych serwerach, dzięki czemu poufne rozmowy pozostają całkowicie w ramach infrastruktury Twojej organizacji.

Jego otwarty charakter oznacza, że programiści mogą dostosować go do niestandardowych potrzeb związanych z cyklem pracy. Zespoły o ścisłych wymaganiach dotyczących zgodności, szczególnie te działające w branżach regulowanych, cenią sobie wartość możliwości wdrażania określonych zasad bezpieczeństwa.

Chociaż ustawienia wymagają większej wiedzy technicznej niż opcje w chmurze, platforma wynagradza tę inwestycję niezrównaną kontrolą prywatności.

Najlepsze funkcje Rocket. Chat

Dostosuj interfejs i funkcjonalność za pomocą otwartej bazy kodu, aby dopasować ją do konkretnych potrzeb Twojej organizacji w zakresie cyklu pracy, bez konieczności oczekiwania na aktualizacje od dostawcy.

Twórz sieci federacyjne, w których wiele oddzielnych instancji Rocket. Chat może bezpiecznie komunikować się między różnymi organizacjami, zachowując jednocześnie niezależność.

Wprowadź kompleksowe szyfrowanie i niestandardowe zasady przechowywania danych, które zapewnią prywatność poufnych rozmów i zgodność z przepisami branżowymi.

Rocket. Ograniczenia czatu

Wymaga wiedzy technicznej do konfiguracji i utrzymania samodzielnie hostowanych instancji.

Interfejs użytkownika jest mniej dopracowany niż w niektórych komercyjnych alternatywach dla GroupMe.

Mniejszy rynek gotowych integracji w porównaniu z popularnymi platformami

Ceny Rocket. Chat

Free

Zalety: 8 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Enterprise: Niestandardowe ceny

Rocket. Chat – oceny i recenzje

G2: 4,2/5 (ponad 330 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 150 recenzji)

Co mówią prawdziwi użytkownicy o Rocket. Chat?

Recenzja użytkownika:

Jest to bardzo profesjonalne oprogramowanie, które jest szeroko stosowane w środowiskach profesjonalnych, takich jak biura i obszary robocze. Pozwala również na udostępnianie plików, tworzenie kanałów (grup) dla działań, projektów i innych rzeczy. Posiada funkcje usuwania wiadomości z wątków, a także możliwość odpowiadania w wątkach oraz funkcję śledzenia/przestania śledzenia, aby zrezygnować z subskrypcji powiadomień.

Jest to bardzo profesjonalne oprogramowanie, które jest szeroko stosowane w środowiskach profesjonalnych, takich jak biura i obszary robocze. Pozwala również na udostępnianie plików, tworzenie kanałów (grup) dla działań, projektów i innych rzeczy. Posiada funkcje usuwania wiadomości z wątków, a także możliwość odpowiadania w wątkach oraz funkcję śledzenia/przestania śledzenia, aby zrezygnować z subskrypcji powiadomień.

11. Signal (najlepszy dla zespołów, które stawiają na maksymalne bezpieczeństwo i prywatność)

za pośrednictwem Signal

Signal kładzie nacisk na prywatność, co widać w każdej funkcji (lub czasami w braku funkcji, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu). Zespoły zajmujące się niezwykle wrażliwymi informacjami ufają Signalowi, ponieważ jego otwarty kod źródłowy został dokładnie sprawdzony przez ekspertów ds. bezpieczeństwa.

Połączenia głosowe i wideo są szyfrowane od początku do końca, co zapewnia dodatkową klarowność nawet przy słabszych połączeniach. Chociaż brakuje w nim wielu narzędzi do współpracy biznesowej, organizacje z branż podlegających ścisłej regulacji lub realizujące poufne projekty często wybierają Signal.

Najlepsze funkcje Signal

Ustaw niestandardowe timery znikających wiadomości dla każdej rozmowy, które trwale usuwają poufne informacje po ich wyświetleniu.

Sprawdź kody bezpieczeństwa między urządzeniami, aby upewnić się, że rozmowy są chronione przed potencjalnym przechwyceniem lub atakami typu „man-in-the-middle”.

Skorzystaj z technologii „sealed sender”, która ukrywa, kto wysyła wiadomości do kogo na poziomie protokołu, chroniąc wzorce powiązań nawet poza zawartością wiadomości.

Ręcznie weryfikuj kontakty za pomocą numerów bezpieczeństwa, aby upewnić się, że rozmawiasz z właściwą osobą.

Ograniczenia sygnału

Ograniczone funkcje organizacyjne, takie jak grupy publiczne lub obszary robocze

Brak integracji z kalendarzem lub narzędzi do planowania

Ograniczenia dotyczące rozmiaru plików do udostępniania są bardziej rygorystyczne niż w przypadku ogólnych alternatyw dla GroupMe.

Brak funkcji biznesowych, takich jak zarządzanie zadaniami lub ankiety umożliwiające połączenie z zespołami.

Ceny Signal

Free

Oceny i recenzje Signal

G2: 4,4/5 (ponad 440 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Signal prawdziwi użytkownicy?

Oto, co jeden z użytkowników miał do powiedzenia na temat tej aplikacji:

Doskonała aplikacja do komunikacji. Używam jej od roku, zwłaszcza do prywatnych rozmów i jak dotąd nie zawiodłem się. Podoba mi się układ, połączenia działają dobrze, a wersja internetowa również jest dobra. Jest również bezpieczna (chociaż nie dowiedziałem się tego z doświadczenia, a jedynie z badań), co może być bardzo przydatne. Jedyną wadą jest to, że na telefonie nie widać zbyt wielu czatów, ale można temu zaradzić, tworząc foldery.

Doskonała aplikacja do komunikacji. Używam jej od roku, zwłaszcza do prywatnych rozmów i jak dotąd nie zawiodłem się. Podoba mi się układ, połączenia działają dobrze, a wersja internetowa również jest dobra. Jest również bezpieczna (chociaż nie dowiedziałem się tego z doświadczenia, a jedynie z badań), co może być bardzo przydatne. Jedyną wadą jest to, że na telefonie nie widać zbyt wielu czatów, ale można temu zaradzić, tworząc foldery.

💡 Porada dla profesjonalistów: Zachęcaj zespoły do planowania bloków bez spotkań w kalendarzu, najlepiej w środku dnia, kiedy wszyscy mogą skupić się wyłącznie na intensywnej pracy. Nieprzerwany czas pracy pomaga zmniejszyć nadmiar komunikacji.

