11 najlepszych systemów oprogramowania do planowania w służbie zdrowia w 2025 r

Czy kiedykolwiek próbowałeś umówić wizytę pacjenta i skończyło się to kilkuminutowym oczekiwaniem, tylko po to, aby dowiedzieć się, że następny wolny termin jest za trzy tygodnie?

Wynika to z faktu, że większość systemów planowania nadal tkwi w przeszłości. Nowa fala oprogramowania do planowania w służbie zdrowia zmienia zasady gry, ułatwiając zespołom efektywne wypełnianie kalendarzy i zapewnianie satysfakcji pacjentów.

Przeanalizowaliśmy najlepsze platformy, które przewodzą tej zmianie. Oto 11 najlepszych systemów do planowania opieki zdrowotnej, które warto znać w tym roku, oraz cechy, które je wyróżniają.

Na co należy zwrócić uwagę w systemach oprogramowania do planowania w służbie zdrowia?

Aby ograniczyć liczbę nieobecności, zoptymalizować zasoby i zapewnić satysfakcję pacjentów, należy priorytetowo potraktować następujące funkcje platformy do planowania 👇

Inteligentne funkcje planowania : poszukaj funkcji logicznego dopasowywania wizyt, automatyzacji list oczekujących i optymalizacji przedziałów czasowych, aby ograniczyć liczbę nieobecności i odwołania w ostatniej chwili

Łatwość obsługi : Wybierz oprogramowanie do planowania z intuicyjnym interfejsem, które minimalizuje liczbę kliknięć, wspiera zmiany w kalendarzu metodą "przeciągnij i upuść" oraz działa na pulpicie i urządzeniach mobilnych

Samodzielne planowanie wizyt przez pacjentów : oferuj narzędzia samoobsługi, które umożliwiają pacjentom planowanie wizyt za pośrednictwem Twojej strony internetowej lub portalu, z wbudowanymi zasadami dotyczącymi uprawnień, typu dostawcy i przygotowania do wizyty

Skalowalność i wydajność : Wybierz system oprogramowania do planowania opieki zdrowotnej, który może rozwijać się wraz z Twoją praktyką, zapewniając wsparcie dla wielu oddziałów, dostawców i lokalizacji bez żadnych problemów

Integracja oprogramowania do monitorowania pracowników : synchronizacja z oprogramowaniem do monitorowania pracowników, które śledzi obciążenie pracą, dostępność i wydajność dostawców, aby zapobiec nadmiernej rezerwacji i wypaleniu zawodowemu

Integracja z systemami EHR i rozliczeniowymi: Połącz się z istniejącymi rozwiązaniami technologicznymi, zwłaszcza elektroniczną dokumentacją medyczną (EHR), narzędziami do sprawdzania uprawnień ubezpieczeniowych i platformami rozliczeniowymi, aby ograniczyć powielanie pracy

Najlepsze systemy oprogramowania do planowania w służbie zdrowia

Teraz, gdy już wiesz, na co zwrócić uwagę, zapoznaj się z najlepszymi systemami oprogramowania do planowania w służbie zdrowia, które mają realny wpływ na działalność placówek:

Oto krótki przegląd 11 najlepszych systemów oprogramowania do planowania w służbie zdrowia:

Narzędzie Kluczowe funkcje Najlepsze dla Ceny * ClickUp Kalendarz oparty na sztucznej inteligencji z automatycznym planowaniem, śledzeniem zadań i przypomnieniami, automatyzacja rutynowych cykli pracy Planowanie opieki zdrowotnej i zarządzanie zadaniami z wykorzystaniem AI Plan Free Forever, dostosowania dostępne dla przedsiębiorstw Acuity Scheduling Kalendarz oparty na sztucznej inteligencji z automatycznym planowaniem, zarządzaniem zadaniami z możliwością śledzenia i przypomnieniami, automatyzacja rutynowych cykli pracy Bezpieczne płatności i automatyczne umawianie wizyt Płatne plany zaczynają się od 16 USD miesięcznie Nursegrid Konfigurowalne planowanie spotkań z klientami, zintegrowane przetwarzanie płatności, dostępność w czasie rzeczywistym i automatyczne przypomnienia Zmiany zmian pielęgniarek i zarządzanie harmonogramami z priorytetem dla urządzeń mobilnych Niestandardowe ceny QGenda Planowanie dyżurów pielęgniarek z priorytetem dla urządzeń mobilnych i zamiana zmian, komunikacja w aplikacji w celu koordynacji Automatyzacja planowania dostawców i analiza siły roboczej Niestandardowe ceny Simple Practice Planowanie dostawców oparte na regułach, automatyczne śledzenie czasu i obliczanie wynagrodzeń Sesje telezdrowotne i samoobsługa klientów Płatne plany zaczynają się od 49 USD miesięcznie NextGen Healthcare Integracja z systemem EHR, planowaniem i rozliczeniami, mobilna dokumentacja i komunikacja Narzędzia EHR i narzędzia do zarządzania zdrowiem populacji Niestandardowe ceny CareCloud Narzędzia do zarządzania cyklem przychodów, dokumentacja kliniczna oparta na AI Notatki kliniczne i zarządzanie cyklem przychodów Niestandardowe ceny Weave Wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych, płatności SMS-em, transkrypcja poczty głosowej i analiza połączeń, przekierowywanie połączeń z listą wizyt Zautomatyzowane wiadomości i płatności tekstowe z jednego systemu Niestandardowe ceny OnShift Powiadomienia o zmianach w czasie rzeczywistym i wysyłanie SMS-ów, dostęp do zarobionych wynagrodzeń za pośrednictwem OnShift Wallet Planowanie pracy personelu w opiece nad osobami starszymi i po ostrych stanach Niestandardowe ceny PracticeSuite Automatyzacja umawiania wizyt i rozliczeń oparta na technologii RPA, rozliczenia UB-04 za opiekę szpitalną, niestandardowe cenniki Rozliczenia pacjentów hospitalizowanych i cykl przychodów oparty na RPA Niestandardowe ceny CrelioHealth Narzędzia do zarządzania laboratorium w czasie rzeczywistym, planowania, inwentaryzacji i komunikacji z pacjentami Laboratoria diagnostyczne zarządzające planowaniem i raportowaniem pacjentów Płatne plany zaczynają się od 550 USD miesięcznie, jednorazowa opłata za wdrożenie wynosi 5000 USD

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do planowania i zarządzania zadaniami w służbie zdrowia)

Ze względu na zmieniające się potrzeby pacjentów i rosnącą listę zadań do wykonania większość narzędzi do planowania nie jest przystosowana do obsługi złożonego środowiska opieki zdrowotnej.

Właśnie w tym zakresie ClickUp zdobywa swoje szlify. Znana jako "aplikacja do wszystkiego w pracy", ClickUp łączy zarządzanie zadaniami, współpracę, automatyzację i planowanie w jedną elastyczną platformę (w całości opartą na AI), na której mogą polegać dostawcy usług medycznych.

Kalendarz ClickUp

A co jest jednym z największych przełomowych rozwiązań? Kalendarz ClickUp.

Zupełnie nowy kalendarz ClickUp łączy dynamiczne planowanie z funkcjami opartymi na sztucznej inteligencji, które dostosowują się do cyklu pracy Twojego zespołu.

Pomyśl o automatycznym planowaniu, które nadaje priorytet najważniejszym zadaniom i blokuje czas przeznaczony na skupienie, a następnie automatycznie zmienia wszystko, gdy dzień nieuchronnie ulega zmianie.

Uzyskaj dynamiczne planowanie dzięki kalendarzowi ClickUp opartemu na sztucznej inteligencji, który dostosowuje się do zmieniających się cykli pracy zespołów

Możesz przełączać się między widokiem dziennym, tygodniowym i miesięcznym, porównywać harmonogramy członków zespołu w czasie rzeczywistym oraz ustawiać niestandardowe godziny pracy lub lokalizacje w celu lepszej koordynacji.

A ponieważ synchronizuje się z Google i Outlookiem, nie musisz martwić się o zduplikowane aktualizacje lub przegapione spotkania.

Zadania ClickUp

Prawdziwa zmiana następuje dzięki zadaniom ClickUp.

Podziel cykle pracy pacjentów na zadania, które można śledzić, dzięki zadaniom ClickUp

Wykorzystaj je do podziału każdej wizyty pacjenta lub wewnętrznego cyklu pracy na jasne, możliwe do śledzenia elementy działań — przypisz je odpowiednim członkom zespołu, dodaj terminy, ustaw priorytety, a nawet załącz odpowiednie pliki lub notatki dotyczące pacjenta. W zależności od sposobu pracy zespołu zadania są przechowywane w uporządkowanych listach, tablicach lub osiach czasu.

Co sprawia, że jest jeszcze lepszy? Zadania pojawiają się bezpośrednio w kalendarzu. Oznacza to, że wszystko widzisz w kontekście i możesz odpowiednio zaplanować swój dzień .

Przypomnienia ClickUp

Po utworzeniu zadań możesz ustawić przypomnienia za pomocą funkcji ClickUp Reminders.

Ustaw szybkie, elastyczne przypomnienia o wizytach kontrolnych, badaniach laboratoryjnych i potwierdzeniach pacjentów dzięki ClickUp Reminders

Szybko ustaw alerty dla wszystkich zadań, które nie wymagają pełnego wykonania, takich jak kontakt z pacjentem po wizycie, sprawdzenie wyników badań laboratoryjnych lub potwierdzenie wizyty. Przypomnienia te można przypisywać innym osobom, dołączać do nich pliki lub notatki oraz ustawić powiadomienia na określoną godzinę lub tuż przed terminem wykonania zadania.

Automatyzacja ClickUp

Aby uzyskać bardziej uporządkowane cykle pracy, ClickUp Automations umożliwia skonfigurowanie wyzwalaczy, które obsługują powtarzalne zadania.

Zautomatyzuj rutynowe cykle pracy, takie jak monitorowanie wizyt i aktualizacje zadań, dzięki automatyzacji ClickUp

Można na przykład skonfigurować system tak, aby powiadamiał o zbliżającej się wizycie, zaplanował blok czasu na wizytę kontrolną lub automatycznie aktualizował status zadania po zakończeniu wizyty.

Szablon harmonogramu pracy pracowników ClickUp

Gotowy, aby zacząć działać? Skorzystaj z szablonu harmonogramu pracy pracowników ClickUp . Jego wizualny, łatwy w użyciu układ pomaga planować, przydzielać i monitorować obciążenie pracą zespołu w jednym miejscu. Jest w pełni konfigurowalny, dzięki czemu można go dostosować do własnych potrzeb.

Pobierz darmowy szablon Planuj i zarządzaj obciążeniem pracą zespołu w sposób wizualny dzięki szablonowi harmonogramu pracowników ClickUp

Możesz grupować zadania według ról, ustawiać niestandardowe statusy, takie jak "W trakcie" lub "Zablokowane", oraz przypisywać zadania w oparciu o dostępność.

Oferuje również wiele widoków, takich jak harmonogram tygodniowy, tablica statusów i obciążenie pracowników, dzięki czemu można przełączać się między planowaniem ogólnym a zarządzaniem codziennymi zadaniami bez utraty przejrzystości.

Najlepsze funkcje ClickUp

Bezpieczne zarządzanie dokumentami medycznymi: Korzystaj z Korzystaj z ClickUp Docs do przechowywania dokumentacji pacjentów, planów leczenia i protokołów wewnętrznych. Dokumenty można łączyć z zadaniami, przypisywać pracownikom i konfigurować zgodnie z wymogami HIPAA

Automatyzacja działań następczych i koordynacji personelu: Korzystaj z Korzystaj z automatyzacji ClickUp , aby wysyłać przypomnienia, aktualizować statusy zadań lub tworzyć działania następcze po wizytach, pomagając zespołowi pozostać na bieżąco bez konieczności ręcznego wprowadzania danych

Integracja z istniejącymi narzędziami dla służby zdrowia: Skorzystaj Skorzystaj z integracji ClickUp , aby połączyć systemy EHR/EMR, Kalendarz Google, Outlook i inne, aby zsynchronizować dane i ograniczyć przełączanie się między aplikacjami podczas codziennych czynności

Limity ClickUp

Ogromna liczba funkcji ClickUp może być przytłaczająca dla nowych użytkowników

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?

Uważam, że komunikacja między członkami zespołu w ramach naszych większych projektów uległa poprawie. Możliwość bezpośredniej rozmowy na temat konkretnego zadania lub podzadania poprawiła jakość i zmniejszyła zamieszanie. Integracja z wieloma innymi narzędziami i systemami daje nam możliwość automatyzacji tworzenia zadań lub informowania innych systemów o zmianach.

Uważam, że komunikacja między członkami zespołu w ramach naszych większych projektów uległa poprawie. Możliwość bezpośredniej rozmowy na temat konkretnego zadania lub podzadania poprawiła jakość i zmniejszyła zamieszanie. Integracja z wieloma innymi narzędziami i systemami daje nam możliwość automatyzacji tworzenia zadań lub informowania innych systemów o zmianach.

2. Acuity Scheduling (najlepsze rozwiązanie do bezpiecznych płatności i automatycznego umawiania wizyt)

za pośrednictwem Acuity Scheduling

Acuity Scheduling to narzędzie do samodzielnego planowania wizyt przez klientów, które umożliwia pacjentom rezerwowanie terminów online, podgląd dostępności w czasie rzeczywistym oraz otrzymywanie automatycznych potwierdzeń i przypomnień.

Ustawienia dostępności Acuity zapewniają dodatkową kontrolę nad godzinami pracy. Opcje obejmują ustawienie tygodniowej dostępności w celu zarządzania czasem, nadpisywanie określonych dni, a nawet unikalne przedziały czasowe dla różnych typów wizyt.

Jest to lekkie, ale skuteczne oprogramowanie do planowania, które sprawdza się w gabinetach wymagających elastycznego oprogramowania do planowania wizyt pacjentów.

Najlepsze funkcje Acuity Scheduling

Dostosuj interfejs planowania widoczny dla klientów, aby dopasować go do swojej marki

Połącz się z różnymi procesorami płatności, aby akceptować płatności w momencie rezerwacji

Zbieraj ważne informacje o klientach przed wizytą dzięki konfigurowalnym formularzom rejestracyjnym

Limity Acuity Scheduling

Użytkownicy twierdzą, że eksportowanie większej liczby wizyt powoduje awarię strony, co sprawia, że odzyskanie danych jest prawie niemożliwe.

Użytkownicy zauważają, że rezerwacje pod tym samym nazwiskiem powodują połączenie danych klientów, co powoduje zamieszanie i zagrożenie prywatności

Ceny Acuity Scheduling

W fazie rozwoju: 16 USD/miesiąc

Rosnące: 27 USD/miesiąc

Powerhouse: 49 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Acuity Scheduling

G2: 4,7/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 5000 recenzji)

🔎 Czy wiesz, że... Prognozuje się, że wartość generatywnej sztucznej inteligencji w służbie zdrowia wzrośnie z 2,7 mld dolarów w 2024 r. do ponad 20 mld dolarów w 2034 r. Niektóre szacunki wskazują nawet na wzrost o 40%!

🔖 Dodatkowa lektura: Jak działa harmonogram pracy 9/80?

3. Nursegrid (najlepsze rozwiązanie do zamiany zmian pielęgniarek i zarządzania harmonogramami z naciskiem na urządzenia mobilne)

za pośrednictwem Nursegrid

Nursegrid to specjalnie zaprojektowana aplikacja do planowania pracy dla pielęgniarek i personelu klinicznego. Umożliwia ona zarządzanie urlopami i zmianami, przeglądanie harmonogramów współpracowników oraz obsługę zmian w ostatniej chwili bezpośrednio z urządzeń mobilnych. Za pomocą kilku kliknięć pielęgniarki mogą zaznaczać nadgodziny, rejestrować zwolnienia lekarskie, a nawet śledzić sesje szkoleniowe i spotkania w jednym miejscu.

W przeciwieństwie do innych programów do zarządzania zmianami, NurseGrid zapewnia wsparcie w zakresie specyficznych potrzeb służby zdrowia, takich jak identyfikacja pielęgniarek dyżurnych lub zmian opiekunów, oznaczanie dostępności i synchronizacja z kalendarzami osobistymi.

Najlepsze funkcje Nursegrid

Zamień zmiany z konkretnymi współpracownikami lub udostępnij prośby o zamianę całemu zespołowi

Wysyłaj wiadomości w aplikacji do współpracowników, aby śledzić prośby o zmiany

Dodawaj i kategoryzuj zmiany za pomocą ikon wizualnych dla zmian dziennych, popołudniowych i nocnych

Ograniczenia Nursegrid

Użytkownicy twierdzą, że usunięcie aplikacji Manager App sprawia, że zmiany harmonogramu po godzinach pracy są mniej wygodne

Inni użytkownicy zgłaszają, że aplikacja może działać nieprawidłowo na starszych urządzeniach iPhone i Android

Ceny Nursegrid

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje NursesGrid

G2: 4,6/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 50 recenzji)

Co mówią o Nursegrid prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Bardzo podoba mi się to, że mamy nasze harmonogramy zawsze pod ręką. Możemy dodawać/edytować, zamieniać i wybierać dodatkowe zmiany – wszystko z poziomu aplikacji. Możemy też rozmawiać z innymi współpracownikami!

Bardzo podoba mi się to, że mamy nasze harmonogramy zawsze pod ręką. Możemy dodawać/edytować, zamieniać i wybierać dodatkowe zmiany – wszystko z poziomu aplikacji. Możemy też rozmawiać z innymi współpracownikami!

4. QGenda (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji planowania dostawców i analizy siły roboczej)

za pośrednictwem QGenda

Założona w 2006 roku firma QGenda jest platformą do planowania i obsługi operacyjnej stworzoną z myślą o złożonych środowiskach klinicznych. Pomaga organizacjom opieki zdrowotnej usprawnić harmonogramy dostawców, zarządzać dyżurami oraz śledzić czas i obecność.

Dzięki mobilnemu dostępowi i zintegrowanym obliczeniom wynagrodzeń QGenda znacznie zmniejsza obciążenia administracyjne. Wbudowana analityka siły roboczej zapewnia również widoczność luk kadrowych i wykorzystania zasobów, pomagając zespołom podejmować mądrzejsze decyzje oparte na danych.

Najlepsze funkcje QGenda

Twórz i zarządzaj zoptymalizowanymi harmonogramami zespołów opieki w różnych działach, rolach i lokalizacjach dzięki automatyzacji opartej na regułach

Usprawnij śledzenie czasu i zautomatyzuj skomplikowane obliczenia wynagrodzeń zarówno dla dostawców, jak i personelu pielęgniarskiego

Zoptymalizuj wydajność pracowników dzięki analizom w czasie rzeczywistym i historycznym danym dotyczącym zatrudnienia

Ograniczenia QGenda

Niektórzy użytkownicy zgłaszają opóźnienia spowodowane koniecznością interwencji obsługi klienta w celu dodania nowych profili użytkowników

Użytkownicy twierdzą, że funkcja zamiany zmian jest mniej intuicyjna w porównaniu ze starszymi wersjami platformy

Ceny QGenda

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje QGenda

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

5. SimplePractice (najlepsze rozwiązanie do sesji telezdrowotnych i samoobsługi klientów)

za pośrednictwem SimplePractice

SimplePractice jest przeznaczony dla pracowników służby zdrowia, którzy potrzebują funkcji planowania, notatek, rozliczeń, telezdrowia i komunikacji z klientami.

Klienci mogą samodzielnie rezerwować wizyty, wypełniać formularze rejestracyjne i dokonywać płatności za pośrednictwem bezpiecznego portalu. Z Twojej strony możesz organizować sesje telezdrowotne, prowadzić wizyty grupowe, a nawet wysyłać recepty drogą elektroniczną.

Zostało stworzone z myślą o terapeutach, logopedach, terapeutach zajęciowych i psychiatrów.

Najlepsze funkcje SimplePractice

Usprawnij proces ubezpieczeniowy poprzez tworzenie, składanie i śledzenie roszczeń ubezpieczeniowych

Narzędzia oparte na pomiarach, umożliwiające natychmiastowy widok ocen klientów i oznaczanie odpowiedzi wysokiego ryzyka

Oferuj klientom bezpieczne sesje telezdrowotne zgodne z HIPAA z wykorzystaniem czatu wideo

Limity SimplePractice

Użytkownicy twierdzą, że odznaczanie dokumentów do wysłania zajmuje zbyt dużo czasu bez opcji zbiorczego odznaczania

Niektórzy twierdzą, że tworzenie niestandardowych dokumentów jest ograniczone, zwłaszcza w zakresie dodawania pól podpisu

Ceny SimplePractice

Pakiet startowy: 49 USD/miesiąc

Niezbędne: 79 USD/miesiąc

Dodatkowo: 99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje SimplePractice

G2: 4,1/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2000 recenzji)

Co mówią o SimplePractice użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzja G2 mówi:

Dostępne formaty notatek, takie jak "Wiley", sprawiają, że tworzenie planów leczenia jest znacznie łatwiejsze niż w przeszłości. Podoba mi się układ Simple Practice, jest bardzo łatwy w nawigacji. Klienci mogą kontaktować się z Tobą za pośrednictwem wiadomości, a Ty możesz prowadzić wirtualne sesje telezdrowotne zatwierdzone przez HIPPA.

Dostępne formaty notatek, takie jak "Wiley", sprawiają, że tworzenie planów leczenia jest znacznie łatwiejsze niż w przeszłości. Podoba mi się układ programu Simple Practice, jest bardzo łatwy w nawigacji. Klienci mogą kontaktować się z Tobą za pośrednictwem wiadomości, a Ty możesz prowadzić wirtualne sesje telezdrowia zatwierdzone przez HIPPA.

za pośrednictwem NextGen Healthcare

NextGen Healthcare to kompletny system EHR i zarządzania pacjentami dla zapracowanych placówek medycznych. Łączy w jednej platformie funkcje planowania, tworzenia wykresów, rozliczeń i koordynacji opieki.

Lekarze i personel mogą obsługiwać skierowania, recepty i cykle pracy związane z konkretnymi specjalizacjami z dowolnego miejsca, w tym z urządzeń mobilnych. Pacjenci mogą również rezerwować wizyty, wysyłać wiadomości i wypełniać ankiety za pośrednictwem bezpiecznego portalu internetowego.

Platforma zawiera również pomocne narzędzia AI dla służby zdrowia, które wspierają podejmowanie trafniejszych decyzji i usprawniają śledzenie stanu zdrowia populacji.

Najlepsze funkcje NextGen Healthcare

Zarządzaj danymi demograficznymi pacjentów, historią medyczną, wynikami badań i lekami

Korzystaj z mobilnych rozwiązań EHR, aby dokumentować spotkania z pacjentami, zarządzać zadaniami i komunikować się

Wykorzystaj analizę zdrowia populacji, aby śledzić czynniki ryzyka, koordynować opiekę i poprawiać wyniki leczenia pacjentów

Limity NextGen Healthcare

Niektórzy twierdzą, że problemy techniczne, takie jak błędy pamięci i problemy z faksowaniem, zakłócają cykl pracy

Inni zgłaszają frustrację z powodu liczby kliknięć potrzebnych do wykonania prostych czynności, takich jak zarządzanie lekami

Ceny NextGen Healthcare

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje NextGen Healthcare

G2: 3,7/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🧠 Ciekawostka: Badanie opublikowane w czasopiśmie Annals of Oncology wykazało, że model AI osiągnął 95% wskaźnik wykrywalności, przewyższając 58 ekspertów dermatologicznych, którzy osiągnęli dokładność na poziomie 87%. Chociaż technologia nie zastąpi dermatologów, postęp ten może prowadzić do wcześniejszych i bardziej wiarygodnych diagnoz w przyszłości!

7. CareCloud (najlepsze rozwiązanie do tworzenia notatek klinicznych i zarządzania cyklem przychodów)

za pośrednictwem CareCloud

Założona w 1999 roku firma CareCloud stała się platformą wspierającą praktyki medyczne za pomocą oprogramowania i usług.

Oprócz narzędzi do elektronicznej dokumentacji medycznej i rozliczeń, CareCloud pomaga placówkom medycznym radzić sobie z brakami kadrowymi, zarządzać programami opieki nad pacjentami przewlekle chorymi oraz usprawnić obsługę recepcji dzięki usługom pomocniczym. Obsługuje również zakupy grupowe, co czyni go elastycznym rozwiązaniem dla placówek medycznych pragnących skonsolidować dostawców.

Najlepsze funkcje CareCloud

Zmaksymalizuj wpływy dzięki wbudowanym w platformę inteligentnym narzędziom do zarządzania cyklem przychodów

Zautomatyzuj dokumentację kliniczną dzięki CirrusAI Notes, które wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję AI do rejestrowania rozmów między pacjentem a dostawcą usług

Utrzymuj przejrzyste i kompletne dane dostawców dzięki wbudowanym narzędziom do weryfikacji kwalifikacji lekarzy

Ograniczenia CareCloud

Użytkownicy twierdzą, że interfejs Charts 2. 0 EMR może być trudny w nawigacji podczas cyklu pracy klinicznej

Niektórzy twierdzą, że proces księgowania płatności grupowych prowadzi do błędów wymagających ręcznych poprawek

Ceny CareCloud

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje CareCloud

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 3,5/5 (ponad 100 recenzji)

Co mówią o CareCloud prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

Program jest przyjazny dla użytkownika, co ułatwia nam szkolenie nowych pracowników. Obsługa klienta jest znakomita.

Program jest przyjazny dla użytkownika, co ułatwia nam szkolenie nowych pracowników. Obsługa klienta jest znakomita.

8. Weave (najlepsze rozwiązanie do automatycznego wysyłania wiadomości i płatności tekstowych z jednego systemu)

za pośrednictwem Weave

Założona w 2008 roku firma Weave to zunifikowana platforma do komunikacji i angażowania pacjentów, która łączy narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, takie jak transkrypcja poczty głosowej i automatyczne odpowiedzi na recenzje, z podstawowymi funkcjami, takimi jak planowanie online, formularze cyfrowe i dwukierunkowe wysyłanie wiadomości tekstowych.

Niezależnie od tego, czy chodzi o poprawę wydajności recepcji, czy podniesienie jakości obsługi pacjentów, Weave pomaga placówkom medycznym zaoszczędzić czas, zmniejszyć liczbę nieobecności i zacieśnić relacje.

Połącz najlepsze funkcje

Wysyłaj dwukierunkowe wiadomości tekstowe z numeru biurowego, aby potwierdzać wizyty, kontaktować się z pacjentami lub odpowiadać na ich pytania

Analizuj trendy połączeń, wyniki i wydajność personelu dzięki wbudowanej funkcji analizy połączeń Weave

Przekieruj połączenia za pomocą funkcji Call Pop, aby natychmiast wyświetlić informacje o dzwoniącym, historię wizyt i notatki przed odebraniem połączenia

Ogranicz ograniczenia

Użytkownicy twierdzą, że system czasami traci połączenie, co zakłóca automatyczne wysyłanie wiadomości i komunikację z pacjentami

Niektórzy twierdzą, że Weave nie integruje się z ich systemem EMR, co powoduje dodatkową pracę ręczną

Ceny Weave

Niestandardowe ceny

Łącz oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 600 recenzji)

9. OnShift (najlepsze rozwiązanie do planowania pracy i zaangażowania personelu w placówkach opieki nad osobami starszymi i placówkach opieki po ostrych stanach)

za pośrednictwem OnShift

OnShift to platforma do zarządzania personelem dla dostawców usług opieki nad osobami starszymi i po ostrych stanach. Pomaga organizacjom zarządzać personelem, zmniejszyć rotację pracowników i poprawić ich zaangażowanie. Dzięki narzędziom do planowania, śledzenia czasu, systemom obecności i zatrudniania, zespoły mogą szybciej obsadzać zmiany i zachować zgodność z przepisami prawa pracy.

OnShift wyróżnia się w branży opieki zdrowotnej, koncentrując się na pracownikach opieki zdrowotnej zatrudnionych na godziny. Oferuje aktualizacje harmonogramów w czasie rzeczywistym, wysyłanie SMS-ów o wolnych zmianach, a nawet dostęp do zarobionych wynagrodzeń, aby pomóc w utrzymaniu pracowników.

Najlepsze funkcje OnShift

Zapewnij pracownikom dostęp do zarobionych wynagrodzeń przed dniem wypłaty dzięki OnShift Wallet

Zarządzaj harmonogramami pracowników w różnych działach i lokalizacjach dzięki automatycznym regułom zapewniającym zgodność z przepisami i równowagę pracy

Szybciej wypełniaj wolne zmiany dzięki alertom w czasie rzeczywistym i powiadomieniom tekstowym wysyłanym bezpośrednio do wykwalifikowanych pracowników

Ograniczenia OnShift

Użytkownicy twierdzą, że wydrukowane harmonogramy dzienne mogą być trudne do odczytania, gdy obejmują wiele oddziałów i zmian

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że wprowadzanie nowych pracowników do systemu nie jest samoobsługowe i wymaga pomocy obsługi klienta

Ceny OnShift

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje OnShift

G2: 4,5/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o CareCloud użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzja G2 mówi:

Onshift jest łatwy w użyciu. Jest bardzo elastyczny i intuicyjny. Podczas epidemii COVID byliśmy nawet w stanie ustalić alternatywny harmonogram, aby sprostać większym potrzebom kadrowym oddziału COVID. Dodatkowo Onshift pozwala nam łatwo dokumentować obecność. Dzięki funkcji Engage możemy nagradzać naszych partnerów opieki za dobrą frekwencję i punktualne przychodzenie do pracy.

Onshift jest łatwy w użyciu. Jest bardzo elastyczny i intuicyjny. Podczas epidemii COVID byliśmy nawet w stanie ustalić alternatywny harmonogram, aby sprostać większym potrzebom kadrowym oddziału COVID. Dodatkowo Onshift pozwala nam łatwo dokumentować obecność. Dzięki funkcji Engage możemy nagradzać naszych partnerów opieki za dobrą frekwencję i punktualne przychodzenie do pracy.

10. PracticeSuite (najlepsze rozwiązanie do rozliczeń pacjentów hospitalizowanych i zarządzania cyklem przychodów oparte na RPA)

za pośrednictwem PracticeSuite

PracticeSuite to oprogramowanie do planowania pracy personelu medycznego, które łączy w jednym systemie narzędzia do obsługi elektronicznej dokumentacji medycznej (EHR), zarządzania praktyką, rozliczeń i cyklu przychodów. Jest przeznaczone dla placówek medycznych każdej wielkości i oferuje funkcje planowania wizyt, rejestracji pacjentów, przesyłania wniosków o refundację oraz księgowania płatności.

Oferuje również wsparcie dla telezdrowia i portali pacjentów, aby poprawić opiekę nad pacjentami i komunikację. Koncentrując się na wynikach finansowych, PracticeSuite zawiera szczegółowe analizy, zarządzanie odmowami i narzędzia do optymalizacji windykacji. Doskonale nadaje się dla praktyk, które chcą mieć większą kontrolę nad cyklami pracy klinicznej i rozliczeniowej.

Najlepsze funkcje PracticeSuite

Zautomatyzuj zadania, takie jak planowanie, sprawdzanie ubezpieczeń, roszczenia i komunikacja z pacjentami, korzystając z wbudowanych narzędzi RPA

Skorzystaj z oprogramowania do rozliczeń UB-04 dostosowanego do potrzeb szpitali, placówek opieki długoterminowej, rehabilitacji i innych placówek opieki szpitalnej

Ustaw niestandardowe cenniki oparte na systemie Medicare, aby zapobiec zaniżaniu rachunków i usprawnić windykację należności

Limity PracticeSuite

Użytkownicy twierdzą, że dodawanie szczegółowych informacji dotyczących pediatrii, takich jak informacje o rodzicach lub opiekunach, nie jest tak intuicyjne, jak powinno

Niektórzy twierdzą, że portal pacjenta wydaje się ograniczony i nie wspiera wprowadzania większych bloków informacji

Ceny PracticeSuite

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje PracticeSuite

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4/5 (ponad 30 recenzji)

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Korzystaj z narzędzi do zarządzania projektami w służbie zdrowia i zawsze pozostawiaj 15–30 minut przerwy między zadaniami klinicznymi o wysokim priorytecie. Pomaga to dostosować się do opóźnień, usprawnia przekazywanie zadań i sprawia, że cykle pracy są bardziej realistyczne w sytuacjach stresowych.

11. CrelioHealth (najlepsze rozwiązanie dla laboratoriów diagnostycznych zarządzających planowaniem wizyt pacjentów i raportowaniem)

za pośrednictwem CrelioHealth

CrelioHealth to platforma do zarządzania diagnostyką dla laboratoriów, centrów diagnostycznych i gabinetów radiologicznych. Platforma zapewnia wsparcie we wszystkich aspektach, od wizyt bez rejestracji po skierowania B2B, oferując aktualizacje w czasie rzeczywistym dotyczące pobierania próbek, przetwarzania i dostarczania wyników.

Obejmują one markowy portal dla pacjentów, zautomatyzowane narzędzia komunikacyjne oraz inteligentne funkcje raportowania, które pomagają poprawić satysfakcję pacjentów i szybkość działania. Dzięki integracji z analizatorami, bramkami płatniczymi i systemami zewnętrznymi, CrelioHealth dobrze funkcjonuje również w większych systemach opieki zdrowotnej.

Najlepsze funkcje CrelioHealth

Uprość zarządzanie zapasami dzięki Crelio Inventory, śledzeniu odczynników, materiałów eksploatacyjnych i automatycznym alertom o konieczności uzupełnienia zapasów

Umożliw komunikację i kontynuację leczenia dzięki Crelio Patient Engagement z przypomnieniami i zbieraniem opinii

Wsparcie dla szerokiego zakresu typów laboratoriów, w tym gabinetów lekarskich, laboratoriów D2C, laboratoriów szpitalnych i laboratoriów referencyjnych

Limity CrelioHealth

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że platforma nie zachowuje wybranych zakresów dat podczas przełączania się między zakładkami

Inni użytkownicy zaznaczyli, że chcieliby mieć więcej wbudowanych opcji bez konieczności zgłaszania próśb o dodanie nowych funkcji przy każdej zmianie

Ceny CrelioHealth

Pakiet startowy: 550 USD/miesiąc, jednorazowa opłata za wdrożenie w wysokości 5000 USD

Standard: 1250 USD/miesiąc, jednorazowa opłata za wdrożenie w wysokości 10 000 USD

Zaawansowany: 2500 USD/miesiąc, jednorazowa opłata za wdrożenie w wysokości 10 000 USD

Advanced Plus: 4500 USD/miesiąc, jednorazowa opłata za wdrożenie w wysokości 15 000 USD

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje CrelioHealth

G2: 4,7/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 50 recenzji)

Co mówią o CrelioHealth użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzja G2 mówi:

CrelioHealth LIMS posiada wszystkie funkcje niezbędne w klinicznym laboratorium diagnostycznym do śledzenia próbek, umożliwiania dostępu dostawcom i generowania jakości. Zespół wsparcia jest dostępny w ciągu kilku minut od zgłoszenia pomocy. Komunikacja jest szybka i skuteczna, a problemy są rozwiązywane natychmiast. Oprogramowanie jest łatwe w użyciu i posiada wszystkie podane i wymagane funkcje. Łatwo integruje się z dostawcami, a częste użytkowanie sprawia, że obsługa staje się coraz łatwiejsza.

CrelioHealth LIMS posiada wszystkie funkcje niezbędne w klinicznym laboratorium diagnostycznym do śledzenia próbek, umożliwiania dostępu dostawcom i generowania jakości. Zespół wsparcia jest dostępny w ciągu kilku minut od zgłoszenia pomocy. Komunikacja jest szybka i skuteczna, a problemy są rozwiązywane natychmiast. Oprogramowanie jest łatwe w użyciu i posiada wszystkie podane i wymagane funkcje. Łatwo integruje się z dostawcami, a częste użytkowanie sprawia, że obsługa staje się coraz łatwiejsza.

Usprawnij działalność placówki opieki zdrowotnej dzięki ClickUp

Wybór odpowiedniego systemu oprogramowania do planowania wizyt w placówkach opieki zdrowotnej może mieć decydujący wpływ na płynność funkcjonowania Twojej praktyki.

Każde z omówionych przez nas narzędzi wnosi coś wyjątkowego do tabeli, od oprogramowania do planowania pracy personelu pielęgniarskiego po platformy automatyzacji gotowe do użycia w laboratoriach.

Jeśli jednak szukasz elastycznego, kompleksowego rozwiązania, które jest czymś więcej niż tylko oprogramowaniem do planowania pracy personelu medycznego, warto przyjrzeć się bliżej ClickUp.

Dzięki zaawansowanym funkcjom planowania, zarządzania zadaniami, przypomnieniom, automatyzacji i szablonom, a także płynnej integracji z istniejącymi narzędziami, oprogramowanie to zostało stworzone z myślą o obsłudze złożonych zadań związanych z opieką zdrowotną w rzeczywistych warunkach.

Wypróbuj ClickUp już dziś!