Otter AI vs. Fireflies AI: które narzędzie do spotkań jest lepsze?

Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się wyjść ze spotkania z poczuciem, że przegapiłeś kluczowe informacje lub nie masz jasności co do kolejnych kroków? Mówimy szybciej niż piszemy, a nadążanie za notatkami ze spotkania i skupianie się na dyskusji może wydawać się walką z wiatrakami.

Asystenci spotkań AI, tacy jak Otter AI i Fireflies AI, obiecują transkrypcję spotkań, rejestrowanie kluczowych momentów i dostarczanie podsumowań po spotkaniu, dzięki czemu nigdy nie przegapisz żadnej ważnej informacji.

Oba narzędzia oferują transkrypcję w czasie rzeczywistym, generują bogate protokoły ze spotkań i upraszczają wspólne sporządzanie notatek. Ale które z nich jest dla Ciebie lepsze? Zanim zagubisz się w gąszczu porównań, przedstawimy kluczowe różnice.

Przedstawimy Ci również solidną, trzecią alternatywę — ClickUp, aplikację do wszystkiego w pracy, która może po prostu pozostawić pozostałe dwie daleko w tyle!

Otter AI vs. Fireflies AI vs. ClickUp w skrócie

Otter AI najlepiej sprawdza się w przypadku Fireflies AI najlepiej sprawdza się w przypadku jest najlepszy dla ClickUpjest najlepszy dla Transkrypcje spotkań na żywo z zapisywaniem notatek w czasie rzeczywistym Dogłębne analizy spotkań dzięki analizie nastrojów i analizie rozmów Planowanie, prowadzenie i dokumentowanie spotkań — wszystko w ramach tego samego obszaru roboczego projektu dzięki ClickUp Meetings i generowanym przez AI agendom ClickUp Brain Identyfikacja mówców z notatkami opatrzonymi znacznikami czasu ułatwiającymi nawigację Generowanie fragmentów dźwiękowych w celu wycinania i udostępniania kluczowych momentów rozmów Inteligentne planowanie dzięki kalendarzowi ClickUp opartemu na sztucznej inteligencji , który sugeruje optymalne terminy, synchronizuje notatki ze spotkań i zaznacza konflikty priorytetów Podsumowania po spotkaniach z edytowalnymi punktami dyskusji i elementami do działania Cykle pracy AI, takie jak śledzenie sprzedaży i wykrywanie konfliktów za pośrednictwem Freda (chatbota AI) Notatki ze spotkań na żywo są automatycznie rejestrowane, porządkowane i łączone z zadaniami za pomocą ClickUp AI Notetaker Prosta integracja z popularnymi platformami do spotkań (Zoom, Google Meet, Teams) Szeroka integracja z narzędziami do zarządzania projektami, takimi jak ClickUp, Salesforce i HubSpot Głęboka integracja z zarządzaniem zadaniami, dokumentami, tablicami i celami, aby przekształcić dyskusje podczas spotkań w rzeczywistą, możliwą do śledzenia pracę Szybkie podsumowania spotkań i minimalna edycja Automatyczne działania następcze, które gwarantują, że żadna kluczowa chwila ani element nie zostaną pominięte Natychmiastowe działania następcze po spotkaniu, w tym elementy do wykonania, decyzje i przypisanie zadań

Czym jest Otter AI?

za pośrednictwem Otter AI

Otter AI to asystent spotkań oparty na sztucznej inteligencji. Jako narzędzie do transkrypcji, słucha i transkrybuje rozmowy w czasie rzeczywistym, dzięki czemu nie musisz gorączkowo robić notatek podczas dyskusji. Jest to idealne rozwiązanie na spotkania, rozmowy kwalifikacyjne, a nawet wykłady na żywo.

Oprócz funkcji zamiany audio na tekst, organizuje również notatki pod kątem działań i wpływu, przekierowując energię z robienia notatek na aktywne słuchanie.

Ponadto rejestruje kluczowe momenty podczas spotkań online, ułatwiając późniejsze powrót do nich. Niezależnie od tego, czy uczestniczysz w spotkaniu wideo w Google Meet, czy omawiasz pomysły w Microsoft Teams, Otter AI dąży do tego, aby rozmowy podczas spotkań były jasne, możliwe do przeszukiwania i łatwe do przejrzenia.

🧠 Ciekawostka: Narzędzia AI, które transkrybują spotkania, identyfikują mówców za pomocą algorytmów analizujących i segregujących wzorce fal mowy — jest to uproszczona wersja biometrii głosowej!

Funkcje Otter AI

Jako potężne narzędzie do transkrypcji, Otter AI oferuje wiele funkcji ukierunkowanych na dokładne przechwytywanie treści spotkań. Przyjrzyjmy się, na czym polegają te funkcje.

1. Spotkania i transkrypcja nagrań

Życie nie ma przycisku cofania, ale Twoje spotkania już tak. Otter AI jest bliski zapewnienia takiego rozwiązania dla Twoich ważnych rozmów.

Jego podstawowa funkcja polega na transkrypcji rozmów w czasie rzeczywistym, automatycznie rejestrując każde słowo, dzięki czemu nie musisz robić tego ręcznie. Integracja z popularnymi platformami do wideokonferencji, takimi jak Google Meet, Zoom i Microsoft Teams, zapewnia obsługę wszystkich połączeń, od wewnętrznych spotkań wideo po rozmowy z klientami zewnętrznymi.

Otter AI oferuje również funkcję nagrywania lub przesyłania, która ułatwia transkrypcję rozmów prowadzonych podczas spotkań osobistych lub z plików audio. Automatyczna identyfikacja mówców i notatki z oznaczeniem czasu ułatwiają śledzenie rozmów, umożliwiając szybki powrót do kluczowych momentów bez zamieszania.

2. Tworzenie konspektów i podsumowań

Otter AI oferuje dedykowaną zakładkę podsumowania dla każdego połączenia oraz transkrypcje spotkań na żywo. Funkcja o nazwie Highlight Summaries automatycznie tworzy zwięzły przegląd, kluczowe punkty działania oraz uporządkowany zarys dyskusji. Dzięki temu nie musisz później przeglądać długich transkrypcji spotkań.

Po zakończeniu rozmowy możesz przypisać zadania do wykonania członkom zespołu lub edytować podsumowanie zgodnie z potrzebami. Możesz również skopiować i udostępnić podsumowanie jednym kliknięciem, dzięki czemu wszyscy będą na bieżąco.

3. Czat AI podczas spotkania

Spotkania mogą przebiegać szybko, a uczestnicy wtrącający się z pytaniami lub wątpliwościami mogą łatwo zakłócić przepływ informacji. Aby tego uniknąć, skorzystaj z czatu podczas spotkania Otter AI, gdzie uczestnicy mogą zadawać pytania, dodawać notatki, a nawet generować protokoły spotkania w czasie rzeczywistym.

Dzięki temu rozmowy są uporządkowane, nikt nie zbacza z tematu, a wszyscy uczestnicy pozostają zaangażowani. Jest to przydatne, gdy chcesz wyjaśnić jakąś kwestię lub szybko odnieść się do czegoś, o czym właśnie wspomniano, nie przerywając rozmówcy.

📖 Przeczytaj również: Jak zwiększyć wydajność spotkań

Ceny Otter AI

Podstawowy: Free

Zalety: 16,99 USD/miesiąc za użytkownika

Business: 30 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Większość asystentów AI do spotkań pozwala tworzyć niestandardowe słownictwo lub słowa kluczowe dla żargonu branżowego, nazw projektów lub często używanych terminów. Pomaga to AI dokładnie wychwycić i wyróżnić kluczowe tematy, skracając czas potrzebny na poprawianie błędów w transkrypcji.

Czym jest Fireflies?

za pośrednictwem Fireflies

Fireflies to asystent spotkań oparty na sztucznej inteligencji, który dostarcza wnioski z rozmów. Oprócz transkrypcji spotkań wykorzystuje analizę rozmów, aby przyspieszyć działania i zapewnić, że kluczowe punkty dyskusji nie zostaną pominięte.

Fireflies dostosowuje się do konkretnych zastosowań branżowych, w tym sprzedaży, rekrutacji, podcastów i opieki zdrowotnej, dzięki czemu jest wszechstronnym rozwiązaniem dla różnorodnych potrzeb biznesowych.

Po każdej rozmowie automatycznie udostępnia wszystkim uczestnikom spotkania podsumowania i transkrypcje. Ponadto jego spostrzeżenia wykraczają poza proste notatki lub powtórki tego, kto co powiedział, pomagając zespołom śledzić dalsze działania, dostrzegać kluczowe momenty, które mają wpływ na decyzje, i zwiększać wydajność.

Funkcje Fireflies

Fireflies to nie tylko narzędzie do transkrypcji — jego zaawansowane funkcje pomogą Ci lepiej wykorzystać każde spotkanie.

Oto, co sprawia, że jest to popularny asystent oparty na sztucznej inteligencji do spotkań.

1. Generowanie transkrypcji i fragmentów dźwiękowych

Fireflies transkrybuje i podsumowuje spotkania wideo i audio, ale wyróżnia je funkcja soundbite. To narzędzie pozwala wycinać i udostępniać kluczowe momenty spotkania, dzięki czemu można pominąć oglądanie całego nagrania i przejść od razu do sedna.

Niezależnie od tego, czy chodzi o prośbę klienta, decyzję dotyczącą projektu, czy kluczową informację, możesz łatwo pobrać fragment i udostępnić go zespołowi. Dodatkowo możesz nawet utworzyć listę odtwarzania fragmentów, dzięki czemu kontynuowanie działań i podsumowywanie będzie szybsze niż kiedykolwiek.

👀 Czy wiesz, że... Termin "soundbite" zyskał popularność pod koniec lat 70. XX wieku, kiedy krótkie, mocne frazy polityków i osób publicznych przyciągnęły uwagę mediów. Ich cytowalne, przyciągające uwagę wypowiedzi szybko stały się ulubionym materiałem redakcji, dzięki czemu nagłówki gazet były łatwiejsze do sprzedania — i zapamiętania!

2. Inteligentne wyszukiwanie i analiza śledzenia tematów

Znalezienie kluczowych informacji podczas spotkania jest łatwiejsze, gdy masz uporządkowane dane w zasięgu ręki. Fireflies AI oferuje inteligentną opcję wyszukiwania, która segmentuje nagrania według nastroju, czasu wypowiedzi mówcy i preferowanych filtrów, pomagając szybko znaleźć ważne momenty.

Posiada również funkcję śledzenia tematów, która monitoruje powtarzające się motywy za pomocą predefiniowanych słów kluczowych, ułatwiając śledzenie dyskusji podczas wielu spotkań. Dzięki temu ważne tematy, takie jak opinie klientów lub aktualizacje projektów, nigdy nie zostaną pominięte.

3. Cykle pracy aplikacji AI

Jedną z wyróżniających funkcji, która odróżnia Fireflies AI, jest Fred, wbudowany chatbot AI. Fred nie tylko zapewnia szybkie podsumowania i powierzchowne spostrzeżenia — jest silnikiem napędzającym szereg cykli pracy opartych na sztucznej inteligencji, zaprojektowanych w celu automatyzacji działań następczych po spotkaniach i motywowania do działania.

Na przykład Fred może usprawnić cykle pracy związane ze śledzeniem sprzedaży, analizując rozmowy pod kątem sygnałów wskazujących na intencje kupujących. Może również sygnalizować potencjalne ryzyko za pomocą cykli pracy wykrywających konflikty, które identyfikują rozbieżności lub napięcia w dyskusjach zespołowych.

Niezależnie od tego, czy śledzisz możliwości sprzedaży, rozwiązujesz problemy wewnętrzne, czy koordynujesz działania interesariuszy, Fred dba o to, aby żadna ważna kwestia nie została przeoczona — dzięki czemu Fireflies AI z prostego narzędzia do transkrypcji staje się proaktywnym asystentem spotkań.

Ceny Fireflies

Free

Zalety: 18 USD/miesiąc za użytkownika

Business: 29 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: 39 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

🧠 Ciekawostka: Bill Gates również nie robi notatek ze spotkań — pozostawia to AI. Dzięki generowanym przez AI podsumowaniom wszystkich rozmów podczas spotkania twierdzi, że może skupić się na ważnych sprawach zamiast na robieniu notatek.

Otter AI vs. Fireflies: porównanie funkcji

Zarówno Otter AI, jak i Fireflies usprawniają zarządzanie spotkaniami, ale służą nieco innym potrzebom. Otter AI specjalizuje się w transkrypcji w czasie rzeczywistym, podczas gdy Fireflies koncentruje się na analizie i automatyzacji.

Oto jak wypadają w bezpośrednim porównaniu jako narzędzia do spotkań:

Funkcja Otter AI Fireflies Transkrypcja Tak. Transkrypcja w czasie rzeczywistym Tak. Transkrypcja po rozmowie Identyfikacja mówcy Tak. Notatki z oznaczeniem czasu i etykiety mówców Tak. Notatki z oznaczeniem czasu i etykiety mówców Informacje o spotkaniach Podstawowy. Oferuje podsumowania spotkań i elementy do działania Szczegółowy. Oferuje analizę nastrojów, fragmenty wypowiedzi i śledzenie tematów Integracje Aplikacje codziennego użytku, takie jak Zoom, Google Meet, Teams, Slack, Salesforce, HubSpot Bardziej rozbudowane opcje kalendarza, aplikacje zwiększające wydajność i dedykowane API Możliwości AI Chatbot do zapytań i analiz Chatbot i cykle pracy oparte na sztucznej inteligencji do sprzedaży, śledzenia projektów i innych zastosowań Najlepsze dla Spotkania online na żywo i robienie notatek Dogłębna analiza spotkań i automatyzacja cyklu pracy

Oto kluczowe różnice między tymi narzędziami oraz ich porównanie pod kątem aspektów decydujących o skuteczności narzędzia do spotkań.

Szybkość transkrypcji

Otter AI zapewnia transkrypcję w czasie rzeczywistym z identyfikacją mówców i notatkami z oznaczeniem czasu, dzięki czemu idealnie nadaje się do spotkań na żywo. Po zakończeniu spotkania udoskonala również transkrypcje, aby poprawić ich dokładność.

Fireflies stosuje inne podejście. Zamiast transkrybować na żywo, najpierw nagrywa spotkanie, a po zakończeniu rozmowy przetwarza transkrypcję. W zależności od spotkania zajmuje to około 10–15 minut, a wszyscy uczestnicy otrzymują podsumowanie spotkania pocztą elektroniczną.

🏆 Zwycięzca: Otter AI ma przewagę, jeśli chodzi o transkrypcje na żywo. Fireflies jest również dość skuteczny, jeśli nie masz nic przeciwko czekaniu na przetworzenie połączenia.

Wnioski i spostrzeżenia

Otter AI generuje podsumowania oparte na sztucznej inteligencji, zawierające kluczowe punkty dyskusji i elementy do działania. Edytowalne podsumowania zapewniają również zespołowi elastyczność w zakresie udostępniania i udoskonalania spostrzeżeń.

Fireflies idzie o krok dalej, oferując analizy oparte na danych, śledzenie powracających tematów, zaangażowanie mówców i nastroje. Umożliwia również użytkownikom wyodrębnianie fragmentów wypowiedzi i tworzenie list odtwarzania zawierających kluczowe momenty, które można łatwo odnaleźć.

🏆 Zwycięzca: Fireflies wygrywa dzięki analizie nastrojów, spostrzeżeniom i konfigurowalnym fragmentom dźwiękowym — idealnym do wyciągania wniosków z głębokich spotkań. W przypadku zespołów zarządzających lekkimi dyskusjami i projektami czat Otter AI dobrze radzi sobie z odpowiadaniem na szybkie pytania.

Integracje spotkań i cykle pracy

Zastanawiasz się, co lepiej pasuje do Twoich obecnych narzędzi?

Otter AI dobrze synchronizuje się z wydarzeniami Zoom, Google Meet i Teams. Łączy się również z Slackiem, aby udostępniać rozmowy, a użytkownicy Enterprise mogą zintegrować go z Salesforce i HubSpot.

Fireflies oferuje integrację z wieloma kalendarzami spotkań, a nawet narzędziami zwiększającymi wydajność, takimi jak ClickUp. Oferuje również wiele cykli pracy opartych na sztucznej inteligencji, które zapewniają konkretne raporty i uporządkowane informacje, od danych dotyczących projektów po indywidualne karty oceny menedżerów.

🏆 Zwycięzca: Fireflies wygrywa dzięki solidnej automatyzacji opartej na sztucznej inteligencji i integracji cyklu pracy.

Otter AI vs. Fireflies na Reddicie

Odwiedziliśmy serwis Reddit, aby sprawdzić, po której stronie debaty Otter AI vs. Fireflies opowiadają się użytkownicy. Wielu użytkowników subredditu r/productmanagement zgadza się, że Otter AI jest lepszym wyborem do transkrypcji w czasie rzeczywistym:

TechTemptress mówi:

Uwielbiam to. Moje codzienne narzędzie do spotkań. Transkrypcje wymagają niewielkich poprawek po nagraniu, aby poprawić żargon, niewyraźną wymowę i niektóre błędy wymowy, ale kiedy już to zrobię, bot Otter jest świetny

Uwielbiam to. Moje codzienne narzędzie do spotkań. Transkrypcje wymagają niewielkich poprawek po nagraniu, aby usunąć żargon, niewyraźne słowa i niektóre błędy wymowy, ale kiedy już to zrobię, bot Otter działa świetnie

Past_Path9215 podkreśla, dlaczego Fireflies jest dla nich najlepszym rozwiązaniem w zakresie analizy spotkań i automatyzacji:

Dzięki aplikacjom AI możesz wykonać inne ciekawe niestandardowe dostosowania. Osobiście używam aplikacji/szablonów AI, aby automatycznie tworzyć notatki zgodnie z moimi preferencjami

Dzięki aplikacjom AI możesz wykonać inne ciekawe niestandardowe dostosowania. Osobiście używam aplikacji/szablonów AI, aby automatycznie tworzyć notatki zgodnie z moimi preferencjami

Debata na temat Otter AI i Fireflies AI na Reddicie pokazuje wyraźny podział w zależności od priorytetów użytkowników. Ci, którzy cenią sobie dokładność transkrypcji w czasie rzeczywistym i szybkie notatki ze spotkań, zazwyczaj preferują Otter AI, pomimo sporadycznej konieczności poprawiania niejasnych fragmentów mowy.

Z drugiej strony użytkownicy, którzy priorytetowo traktują wnioski po spotkaniach, niestandardową automatyzację, przystępną cenę i podsumowania oparte na sztucznej inteligencji, skłaniają się ku Fireflies AI ze względu na integrację cyklu pracy i inteligencję spotkań.

📖 Przeczytaj również: Jak korzystać z AI do sporządzania notatek ze spotkań

Poznaj ClickUp — najlepszą alternatywę dla Otter AI i Fireflies

Poświęciłeś całą swoją uwagę spotkaniu. Twój transkrybent AI sporządził obszerne notatki wraz z sekcjami dla poszczególnych mówców. Teraz musisz utworzyć i śledzić zadania lub dodać je do swoich dokumentów.

A gdyby to wszystko było możliwe w jednym narzędziu? Dzięki ClickUp, aplikacji do pracy, która łączy zarządzanie projektami, dokumenty i komunikację zespołową w jednej platformie, a wszystko to przyspieszone przez automatyzację i wyszukiwanie AI nowej generacji.

Chcesz zobaczyć, czym wyróżnia się na tle innych rozwiązań do zarządzania spotkaniami? Oto jego najlepsze funkcje związane ze spotkaniami.

Przewaga ClickUp nr 1: ClickUp AI Notetaker i ClickUp Brain

Bądź na bieżąco z notatkami ze spotkań, podsumowaniami i elementami do wykonania dzięki ClickUp AI Notetaker

Podczas gdy Otter AI i Fireflies AI koncentrują się na transkrypcjach i podsumowaniach spotkań, ClickUp idzie o krok dalej dzięki ClickUp AI Notetaker. Nie tylko rejestruje spotkania i przechwytuje kluczowe informacje, ale także przekształca je w elementy do działania w ramach platformy i łączy je z odpowiednimi zadaniami ClickUp i dokumentami ClickUp.

Dzięki ClickUp Brain, natywnemu asystentowi AI platformy, możesz błyskawicznie tworzyć zadania na podstawie notatek ze spotkań, publikować podsumowania spotkań na czacie ClickUp i udostępniać je zespołowi, aby żadne elementy do wykonania nie zostały pominięte.

Brain umożliwia również przeszukiwanie transkrypcji. Zadawaj pytania w języku naturalnym, a aplikacja przeanalizuje notatki ze spotkania, aby na nie odpowiedzieć — nawet jeśli musisz zweryfikować dane lub decyzję sprzed kilku miesięcy.

Umożliwiaj przeszukiwanie transkrypcji spotkań dzięki ClickUp Brain

A co najlepsze? AI Notetaker ClickUp współpracuje z Google Meet, Zoom i Microsoft Teams, dzięki czemu wszystkie spotkania są rejestrowane.

Przewaga ClickUp nr 2: Spotkania ClickUp

Zwiększ wydajność zarządzania spotkaniami, osadzaj linki do połączeń bezpośrednio w zadaniach i realizuj powtarzające się agendy spotkań dzięki ClickUp Meetings

Spotkania powinny prowadzić do działania, a nie tylko do rozmów — ClickUp Meetings to gwarantuje. Pakiet zawiera wiele funkcji zwiększających wydajność spotkań.

Zacznij od sporządzenia agendy spotkania, korzystając z jednego z wielu szablonów agendy spotkania ClickUp. Możesz też po prostu poprosić ClickUp Brain, aby zrobił to za Ciebie.

Sporządź kompleksowy plan spotkania w kilka sekund, korzystając z AI w ClickUp Brain

Znajdź odpowiedni termin spotkania i wyślij zaproszenia za pomocą kalendarza AI ClickUp (więcej na ten temat za chwilę!). Możesz nawet przejść do spotkania bezpośrednio z ClickUp, bez konieczności przechodzenia do zewnętrznej aplikacji kalendarza.

Skorzystaj z wbudowanych list kontrolnych zadań w ClickUp, które pomogą Ci przekształcić agendy w elementy do wykonania. Dzięki temu nic nie zostanie odłożone na "później"

Możesz również przypisywać komentarze członkom swojego zespołu, sygnalizując potrzebę podjęcia działań, zanim zadanie z listy kontrolnej spotkania zostanie oznaczone jako zakończone.

Żonglujesz powtarzającymi się spotkaniami? Świetnie; niestandardowa opcja częstotliwości rozwiązania jest łatwa do zastosowania do każdego planu i listy zadań. Po ustawieniu ClickUp wysyła nawet dedykowane przypomnienia e-mailem, dzięki czemu nie przegapisz żadnej ważnej rozmowy.

To niesamowite, jak wiele czasu zaoszczędziliśmy na spotkaniach od czasu przejścia na ClickUp. To, co wcześniej zajmowało nam trzy godziny tygodniowo na planowanie wydarzeń i aktualizacje, teraz zajmuje nam nieco ponad godzinę. Zespoły mają teraz więcej czasu, aby skupić się na ważniejszych priorytetach marketingowych.

To niesamowite, jak wiele czasu zaoszczędziliśmy na spotkaniach od czasu przejścia na ClickUp. To, co wcześniej zajmowało nam trzy godziny tygodniowo na planowanie wydarzeń i aktualizacje, teraz zajmuje nam nieco ponad godzinę. Zespoły mają teraz więcej czasu, aby skupić się na ważniejszych priorytetach marketingowych.

Jeśli chcesz dostosować swoje notatki ze spotkań AI, ClickUp Docs umożliwia wielu członkom zespołu współpracę nad tym samym dokumentem z bogatym formatowaniem Markdown.

Zapisuj spostrzeżenia, ulepszaj prezentacje dzięki bogatym formatom i centralizuj notatki ze spotkań dzięki dokumentom ClickUp

Dokumenty umożliwiają również tworzenie zadań do wykonania z dowolnego tekstu lub obrazu za pomocą jednego kliknięcia. Ponadto dzięki wbudowanym poleceniom / łatwiej niż kiedykolwiek można ustawić priorytety, terminy i etykiety, aby nadążyć za szybko zmieniającymi się dyskusjami.

📮ClickUp Insight: Badanie skuteczności spotkań przeprowadzone przez ClickUp wykazało, że 18% respondentów używa komentarzy w dokumentach do asynchronicznej współpracy zespołowej. Chociaż skraca to czas spotkań, rozproszone komentarze często nie są przypisane do konkretnych osób, przez co zadania pozostają nieśledzone i niekompletne. ClickUp Docs zmienia sposób współpracy nad dokumentami dzięki funkcji przypisywania komentarzy. Każdy komentarz można przypisać do konkretnego członka zespołu, zamieniając pasywne opinie w zadania, które można wykonać. Wprowadź odpowiedzialność do cyklu pracy nad dokumentami! 💫 Rzeczywiste wyniki: Teams korzystające z funkcji zarządzania spotkaniami ClickUp zgłaszają aż 50% redukcję zbędnych rozmów i spotkań!

Przewaga ClickUp nr 3: Kalendarz ClickUp

Planuj, harmonogramuj i dołączaj do spotkań z poziomu obszaru roboczego, korzystając z kalendarza ClickUp opartego na sztucznej inteligencji AI

Funkcje kalendarza ClickUp oparte na sztucznej inteligencji sprawiają, że zarządzanie spotkaniami jest płynne. Możesz tworzyć wydarzenia, zarządzać zadaniami i zmieniać harmonogram spotkań bezpośrednio z ClickUp bez przechodzenia między zakładkami.

Skorzystaj z natywnej sztucznej inteligencji ClickUp, aby planować spotkania i wysyłać zaproszenia

Potrzebujesz znaleźć czas na synchronizację zespołu? ClickUp ułatwia przeglądanie dostępności wszystkich osób w udostępnionych kalendarzach, dzięki czemu możesz szybko znaleźć wspólne wolne terminy i zaplanować spotkania, które pasują wszystkim. Zadania oznaczone kolorami, konfigurowalne filtry i wiele opcji wyświetlania (dzień, tydzień, miesiąc lub oś czasu) pomagają śledzić priorytety i zapobiegać konfliktom.

Znajdź odpowiedni czas na spotkanie z zespołem, korzystając ze wspólnych kalendarzy ClickUp

A ponieważ spotkania nie kończą się na planowaniu, możesz przekształcić wydarzenia z kalendarza w działania, łącząc je z zadaniami, dodając agendy, przypisując działania następcze i śledząc postępy — wszystko w tym samym obszarze roboczym.

Przewaga ClickUp nr 4: Szablon protokołu spotkania ClickUp

Pobierz darmowy szablon Z łatwością zarządzaj szczegółami spotkań, linkami do zasobów i punktami działania dzięki szablonowi protokołu spotkania ClickUp

Masz dość przeglądania niekończących się notatek? Szablon protokołu spotkania ClickUp to niezbędne rozwiązanie. Szablon dokumentu ułatwia robienie notatek dzięki gotowym stronom dla każdego terminu spotkania. Każda podstrona zawiera uporządkowane przestrzenie, w których można dodawać listy uczestników, linki do zasobów, agendy spotkań, punkty do działania, a nawet śledzenie ryzyka.

Jeśli chcesz zoptymalizować zadania związane ze spotkaniami, szablon ClickUp Meetings jest kolejnym rozwiązaniem, które pozwala śledzić tematy dyskusji, przechowywać prezentacje i efektywniej przypisywać zadania do wykonania.

📖 Przeczytaj również: Darmowe szablony notatek ze spotkań, które pomogą Ci sporządzać lepsze protokoły

Ceny ClickUp

Idealne notatki ze spotkań i spostrzeżenia dzięki ClickUp

Odpowiednie narzędzie do spotkań nie tylko sporządza notatki — zapobiega nieporozumieniom, zmniejsza stres związany z szybkim tempem rozmów i daje zespołowi więcej czasu na przygotowanie się, podjęcie dalszych działań i rzeczywisty postęp w pracy.

Podczas gdy narzędzia takie jak Otter AI specjalizują się w transkrypcji, a Fireflies koncentruje się na analizie spotkań, ClickUp oferuje jedno i drugie — oraz wiele więcej.

Dzięki ClickUp otrzymujesz kompleksowe rozwiązanie do zarządzania spotkaniami: Notatnik oparty na sztucznej inteligencji , który automatycznie nagrywa, transkrybuje i podsumowuje spotkania

Natychmiastowe tworzenie zadań na podstawie wniosków ze spotkania — dzięki czemu żadne działania następcze nie zostaną pominięte

ClickUp Brain do wyświetlania elementów wymagających działania, decyzji i kolejnych kroków

Ponad 1000 integracji, dzięki czemu możesz płynnie połączyć się z istniejącym kalendarzem, komunikatorami i narzędziami do planowania

Nie musisz już korzystać z wielu aplikacji ani zadowalać się częściowymi rozwiązaniami. ClickUp łączy informacje dotyczące spotkań z Twoją pracą, dzięki czemu możesz planować, organizować spotkania i realizować zadania w jednym miejscu.

Chcesz organizować spotkania w bardziej inteligentny sposób? Zacznij korzystać z ClickUp za darmo już dziś.