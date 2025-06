Odkryj 10 najlepszych narzędzi do generowania komunikatów prasowych AI w 2025 roku

🧠 Ciekawostka! 74% dziennikarzy chce otrzymywać więcej wysokiej jakości komunikatów prasowych od specjalistów ds. public relations.

Jednak większość zespołów PR ma z tym problem. Dlaczego? Ponieważ stworzenie idealnego komunikatu prasowego wymaga czasu, wysiłku i odrobiny magii opowiadania historii.

Na szczęście z pomocą przychodzi AI. Te inteligentne narzędzia do generowania komunikatów prasowych AI ułatwią Ci pracę. Dzisiaj przedstawiamy 10 najlepszych narzędzi dostępnych na rynku!

Czego należy szukać w generatorze komunikatów prasowych AI?

Dziennikarze otrzymują setki propozycji każdego miesiąca. Jeśli Twój komunikat prasowy brzmi jak nadmiernie entuzjastyczna sztuczna inteligencja, która właśnie odkryła przymiotniki, nie masz szans!

Ale oto jak możesz to zmienić dla siebie.

Jakość treści: Wybierz autora komunikatów prasowych, który tworzy dobrze napisane, poprawne gramatycznie teksty, brzmiące naturalnie i profesjonalnie

Personalizacja: Poszukaj generatorów akapitów, które można dostosować do tonu komunikacji Twojej marki i terminologii branżowej

Funkcje edycji: Znajdź narzędzie, które pozwala edytować zawartość AI zgodnie z własnymi wymaganiami

Dystrybucja mediów: Sprawdź, czy narzędzie oferuje połączenia z serwisami PR Newswire lub Business Wire

Interfejs użytkownika: Wybierz platformę z intuicyjnymi elementami sterującymi, które ułatwiają wprowadzanie kluczowych komunikatów i informacji o firmie

Integracja: Zastanów się, czy narzędzie współpracuje z Twoimi istniejącymi narzędziami marketingowymi

Te czynniki składają się na niezawodne narzędzie AI do tworzenia tekstów reklamowych do komunikatów prasowych.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Nie zadowalaj się pierwszym generatorem komunikatów prasowych AI, jaki znajdziesz. Przetestuj tę samą treść komunikatu prasowego na różnych platformach, aby znaleźć tę, która najlepiej pasuje do głosu Twojej marki i wymaga najmniej edycji.

Najlepsze generatory komunikatów prasowych AI w skrócie

Oto krótkie zestawienie porównawcze, które pomoże Ci zacząć:

Narzędzie Najlepsze dla Kluczowe funkcje Ceny ClickUp Kompleksowe tworzenie komunikatów prasowych i zarządzanie cyklem pracy Pisanie oparte na sztucznej inteligencji, współpraca w czasie rzeczywistym, ponad 1000 integracji, śledzenie zadań i automatyzacja Dostępny plan Free, płatne plany różnią się ceną Originality. ai Spersonalizowane i wielojęzyczne komunikaty prasowe Dostosowywanie głosu marki, obsługa wielu języków, regulacja tonu i podpowiedzi dotyczące dopracowywania treści Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem: 30 USD/2 lata, Pro: 14,95 USD/miesiąc, Enterprise: 179 USD/miesiąc Hypotenuse AI Komunikaty prasowe zoptymalizowane pod kątem SEO Wiele wersji roboczych, naturalna integracja słów kluczowych i optymalizacja SEO Podstawowy: 150 USD/miesiąc, niestandardowe ceny dla planów Pro i Enterprise Proste jak bułka z masłem. AI Tworzenie komunikatów prasowych przyjazne dla początkujących GPT-4 i Claude 3 Opus, wsparcie wielojęzyczne, dostosowywalny ton i ponad 90 szablonów Pakiet startowy: 16 USD/miesiąc, Unlimited 50: 24 USD/miesiąc, Unlimited: 32 USD/miesiąc Copy. ai Kreatywne wstępy do komunikatów prasowych Unikalne wprowadzenia, dostosowanie tonu, optymalizacja SEO i funkcja "Więcej podobnych" Free Forever, Starter: 49 USD/miesiąc, Advanced: 249 USD/miesiąc, Enterprise: ceny niestandardowe Notion AI Współpraca przy pisaniu komunikatów prasowych i integracja cyklu pracy Tworzenie szkiców oparte na sztucznej inteligencji, dopracowywanie tonu, udostępnianie w czasie rzeczywistym i łączenie z narzędziami do śledzenia PR Free Forever, Plus: 10 USD/miesiąc/użytkownik, Business: 15 USD/miesiąc/użytkownik, Enterprise: ceny niestandardowe LogicBalls Burza mózgów i kompleksowe generowanie komunikatów prasowych ponad 200 narzędzi do tworzenia treści, dostosowywanie tonu/stylu, cytaty liderów oraz integracja z narzędziami CRM/PR Free Forever, Pro: 9,99 USD/miesiąc, Premium: 19,99 USD/miesiąc, Business: ceny niestandardowe EIN Presswire Maksymalizacja dystrybucji komunikatów prasowych Optymalizacja słów kluczowych, wsparcie w wielu językach i dystrybucja do tysięcy dziennikarzy i platform Free: 25 komunikatów prasowych dziennie, Basic: 149 USD za komunikat, Pro+: 499 USD za 7 komunikatów, Corporate: 999 USD za 20 komunikatów MarketersMEDIA Szczegółowe generowanie komunikatów prasowych wraz z dystrybucją Komunikaty przyjazne dla mediów, dystrybucja do ponad 580 punktów sprzedaży, generowanie oparte na kontekście i AI przeszkolona na ponad 400 000 komunikatów prasowych Profesjonalny: 189 USD/komunikat, Executive: 389 USD/komunikat, Director: 899 USD/komunikat, Agencja: ceny niestandardowe Article Forge Zoptymalizowane pod kątem SEO, długie komunikaty prasowe Generowanie długich treści, badania w czasie rzeczywistym, generowanie zbiorcze oraz sprawdzanie plagiatu i gramatyki Płatne: od 27 USD/miesiąc, Business: ceny niestandardowe

10 najlepszych generatorów komunikatów prasowych AI

Przejdźmy teraz do ekscytującej części i poznaj najlepsze opcje generatorów komunikatów prasowych.

1. ClickUp (najlepszy do kompleksowego tworzenia komunikatów prasowych i zarządzania cyklem pracy)

Wypróbuj za darmo Skorzystaj z ClickUp Brain, wbudowanego asystenta AI ClickUp, aby tworzyć i udoskonalać komunikaty prasowe

ClickUp, aplikacja do pracy, która ma wszystko, jest przede wszystkim oprogramowaniem do zarządzania projektami. Ale jeśli chodzi o konkurencję z generatorami tekstu AI, nie ma sobie równych.

Tworzenie profesjonalnego komunikatu prasowego to nie tylko pisanie — to także współpraca, wyczucie czasu i zapewnienie, że wiadomość dotrze do odpowiednich mediów. ClickUp for Media Teams sprawia, że proces tworzenia komunikatów prasowych staje się uproszczony i bezstresowy.

Ale jak to dokładnie działa? ClickUp Brain w ciągu kilku sekund przekształca rozproszone pomysły w dobrze skonstruowany komunikat prasowy.

Wystarczy wprowadzić kluczowe informacje — wydarzenie, grupę docelową i pożądany ton — a AI stworzy wysokiej jakości komunikaty prasowe zoptymalizowane pod kątem mediów i wyszukiwarek. Koniec z zastanawianiem się nad każdym zdaniem!

Gdy masz już solidny szkic, ClickUp Docs ułatwia pracę zespołową. Wielu interesariuszy może współpracować w czasie rzeczywistym, dodawać komentarze i oznaczyć się nawzajem za pomocą @wzmianek.

Współpracuj w czasie rzeczywistym, aby tworzyć profesjonalne komunikaty prasowe za pomocą ClickUp Docs

Nie martw się o tworzenie różnych wersji lub pytania o to, kto wprowadził zmiany w ostatecznej wersji dokumentu. Kontrola historii wersji ClickUp zapewnia pełną kontrolę nad tym, co dzieje się w dokumencie.

Potrzebujesz opinii redaktora lub zespołu prawnego? Nie ma problemu. Po prostu udostępnij im dokument, aby wszystko pozostało w jednym, uporządkowanym miejscu. Żegnajcie, niekończące się łańcuchy e-maili!

Ale skąd wiadomo, czy komunikaty prasowe są tworzone na czas? Wystarczy utworzyć zadania ClickUp i śledzić je za pomocą niestandardowych statusów, aby wiedzieć, które komunikaty prasowe są zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nie rozpoczęte.

Jeśli chcesz pójść o krok dalej w zarządzaniu cyklem pracy, połącz je z ClickUp Automations, a otrzymasz generator komunikatów prasowych, który dostarcza, przypisuje działania następcze, planuje przypomnienia, a nawet wysyła e-maile do mediów i interesariuszy dokładnie wtedy, gdy trzeba to zrobić.

Ułatwimy Ci to jeszcze bardziej! Gotowy do użycia szablon komunikatu prasowego ClickUp pomaga w efektywnym tworzeniu, zarządzaniu i śledzeniu komunikatów prasowych. Upraszcza proces tworzenia skutecznych komunikatów prasowych i zapewnia, że format, styl i przekaz są zgodne z zamierzeniami.

Pobierz darmowy szablon Uprość proces tworzenia komunikatów prasowych i zapewnij skuteczność przekazywanych informacji dzięki szablonowi komunikatów prasowych ClickUp

Od szkiców generowanych przez AI po łatwą dystrybucję — ClickUp to cenne narzędzie, którego potrzebuje każdy specjalista ds. PR.

Najlepsze funkcje ClickUp

Pisz wysokiej jakości komunikaty prasowe w kilka sekund dzięki funkcji pisania opartej na sztucznej inteligencji i analizie nastrojów w ClickUp Brain

Utwórz scentralizowany dokument ClickUp, aby przechowywać wszystkie swoje komunikaty prasowe i współpracować w czasie rzeczywistym

Wybierz spośród ponad 1000 integracji, takich jak Kalendarz Google i Gmail, aby przenieść cały cykl pracy w jedno miejsce

Skorzystaj z pulpitów ClickUp , aby śledzić postępy i uzyskać przegląd strategii PR i promocji

Wysyłaj i odbieraj e-maile bezpośrednio w ClickUp za pomocą funkcji zarządzania projektami e-mail

Ograniczenia ClickUp

Na początku wymaga niewielkiej nauki obsługi

Brak wbudowanej sieci dystrybucji

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Nasi inżynierowie i menedżerowie produktu byli zajęci ręcznym aktualizowaniem statusów między Jira a innymi narzędziami. Dzięki ClickUp odzyskaliśmy godziny straconego czasu na powtarzalne zadania. Co więcej, przyspieszyliśmy wprowadzanie produktów na rynek, usprawniając przekazywanie zadań między działami kontroli jakości, pisania dokumentacji technicznej i marketingu

Nasi inżynierowie i menedżerowie produktu byli zajęci ręcznym aktualizowaniem statusów między Jira a innymi narzędziami. Dzięki ClickUp odzyskaliśmy godziny straconego czasu na powtarzalne zadania. Co więcej, przyspieszyliśmy wprowadzanie produktów na rynek, usprawniając przekazywanie zadań między działami kontroli jakości, pisania tekstów technicznych i marketingu

2. Originality. ai (Najlepsze rozwiązanie do spersonalizowanych i wielojęzycznych komunikatów prasowych)

za pośrednictwem Originality.ai

Jeśli chodzi o tworzenie wysokiej jakości komunikatów prasowych, które brzmią wyjątkowo i autentycznie, Originality.ai nie ma sobie równych. Dostosowuje treść do głosu Twojej marki, zapewniając, że każda informacja jest dopracowana, profesjonalna i zgodna z wizerunkiem marki.

Ten generator treści AI jest idealny dla firm rozszerzających działalność na rynki globalne lub dla tych, którzy potrzebują skutecznie i precyzyjnie przekazać swój komunikat.

Najlepsze funkcje Originality.ai

Wprowadź kluczowe informacje, takie jak dane firmy i szczegóły ogłoszenia, aby wygenerować dobrze skonstruowany komunikat prasowy z unikalnym punktem widzenia

Twórz komunikaty prasowe w wielu językach, aby dotrzeć do różnorodnych odbiorców na całym świecie

Dostosuj ton do komunikacji swojej marki — formalny, nieformalny lub dowolny inny

Skorzystaj z funkcji Finetune i dostosuj podpowiedzi, aż uzyskasz satysfakcjonujące wyniki

Ograniczenia Originality.ai

Brak funkcji optymalizacji słów kluczowych dla wyszukiwarek

Brak sieci dystrybucji

Ceny Originality.ai

Płać na bieżąco: 30 USD jednorazowa opłata za 2 lata

Pro: 14,95 USD/miesiąc

Enterprise: 179 USD/miesiąc

Oryginalność. oceny i recenzje AI

G2: 4,3/5 (ponad 25 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

3. Hypotenuse AI (najlepsze rozwiązanie dla komunikatów prasowych zoptymalizowanych pod kątem SEO)

za pośrednictwem Hypotenuse AI

Jeśli masz dość wpatrywania się w pustą stronę za każdym razem, gdy piszesz komunikat prasowy, Hypotenuse AI może Ci pomóc. Ten generator komunikatów prasowych AI pobiera szczegóły komunikatu prasowego, analizuje kluczowe informacje i w ciągu kilku minut tworzy wiele dopracowanych wersji roboczych.

Jest to rozwiązanie odpowiednie dla specjalistów ds. PR i marketerów, którzy potrzebują szybko wysokiej jakości komunikatów prasowych bez utraty dokładności lub skuteczności.

Najlepsze funkcje Hypotenuse AI

Generuj wiele wersji komunikatu prasowego, aby wybrać najlepszą dla swoich odbiorców docelowych

Naturalnie integruj słowa kluczowe, aby poprawić widoczność w wyszukiwarkach

Twórz wiele wygenerowanych komunikatów prasowych

Ograniczenia Hypotenuse AI

Niektóre zaawansowane funkcje są dostępne tylko w planie płatnym

Wymaga nauki obsługi

Ceny Hypotenuse AI

Podstawowy: 150 USD/miesiąc

Ecommerce Pro: Ceny niestandardowe

Ecommerce Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Hypotenuse AI

G2: 4,7/5 (ponad 70 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

4. Easy-Peasy. AI (najlepsze narzędzie do tworzenia komunikatów prasowych dla początkujących)

za pośrednictwem Easy-Peasy.AI

Jeśli szukasz czegoś przyjaznego dla początkujących, co pomoże Ci z powodzeniem pisać teksty z wykorzystaniem AI, to może być coś dla Ciebie.

Zaprojektowany z myślą o specjalistach ds. PR, marketerach i start-upach, Easy-Peasy.AI sprawia, że tworzenie komunikatów prasowych jest dziecinnie proste dzięki ponad 90 gotowym szablonom i zaawansowanej treści generowanej przez AI.

Niezależnie od tego, czy ogłaszasz wprowadzenie nowych produktów, kamienie milowe firmy, czy wiadomości branżowe, wielojęzyczne wsparcie i możliwość dostosowania tonu sprawiają, że Twoje komunikaty prasowe dotrą do właściwych odbiorców i wywrą na nich odpowiednie wrażenie.

Proste jak bułka z masłem. Najlepsze funkcje AI

Generuj wysokiej jakości komunikaty prasowe w kilka sekund dzięki GPT-4 i Claude 3 Opus

Dotrzyj do odbiorców na całym świecie dzięki wsparciu dla ponad 40 języków

Dostosuj ton do głosu swojej marki i kluczowych komunikatów

Uzyskaj dostęp do 90 gotowych szablonów, aby uzyskać wymagane wyniki

To proste. Ograniczenia AI

Plan Free pozwala na utworzenie tylko 1 komunikatu dziennie

Wymaga zewnętrznych narzędzi do dystrybucji mediów

To proste. Ceny AI

Pakiet startowy: 16 USD/miesiąc

Unlimited 50: 24 USD/miesiąc

Unlimited: 32 USD/miesiąc

To proste. Oceny i recenzje AI

G2: 4,5/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

📮ClickUp Insight: 37% naszych respondentów korzysta z AI do tworzenia treści, w tym pisania, edycji i wysyłania e-maili. Proces ten zazwyczaj wymaga jednak przełączania się między różnymi narzędziami, takimi jak narzędzie do generowania treści i obszar roboczy. Dzięki ClickUp otrzymujesz wsparcie w pisaniu oparte na sztucznej inteligencji w całym obszarze roboczym, w tym w e-mailach, komentarzach, czatach, dokumentach i nie tylko — a wszystko to przy zachowaniu kontekstu z całego obszaru roboczego.

5. Copy. ai (najlepsze narzędzie do generowania kreatywnych wstępów do komunikatów prasowych)

za pośrednictwem Copy.ai

Czy kiedykolwiek zmagałeś się z napisaniem idealnego wstępu do komunikatu prasowego? Copy.ai rozwiązuje ten problem. Znane ze swojej kreatywności opartej na sztucznej inteligencji, narzędzie to stanowi przełom dla specjalistów ds. PR, marketerów i marek, które chcą tworzyć przyciągające uwagę komunikaty prasowe.

Jeśli chcesz od samego początku przyciągnąć uwagę dziennikarzy, Copy. ai pomoże Ci w burzy mózgów nad nowymi punktami widzenia i wygeneruje atrakcyjną, zoptymalizowaną pod kątem SEO treść w ciągu kilku minut.

Najlepsze funkcje Copy.ai

Generuj wiele unikalnych wstępów, po prostu wpisując nazwę swojej firmy i treść ogłoszenia

Dostosuj ton do swojej marki — formalny, przyjazny lub ekscytujący

Udoskonal swoje wprowadzenie, generując podobne warianty tych, które Ci się podobają, dzięki funkcji "Więcej podobnych"

Popraw pozycję swoich komunikatów prasowych dzięki optymalizacji SEO

Ograniczenia Copy.ai

Ponieważ narzędzie koncentruje się na wprowadzeniu, może zaistnieć potrzeba wprowadzenia obszernych zmian ręcznych

Ceny Copy.ai

Free Forever

Pakiet startowy: 49 USD/miesiąc

Zaawansowane: 249 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Copy. ai

G2: 4,7/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 60 recenzji)

6. Notion AI (najlepsze narzędzie do wspólnego pisania komunikatów prasowych i integracji cyklu pracy)

za pośrednictwem Notion

Jeśli lubisz Notion do zarządzania projektami, pokochasz Notion AI do pisania komunikatów prasowych. Ten inteligentny asystent AI pomaga w burzy mózgów, tworzeniu szkiców, edytowaniu i udoskonalaniu komunikatów prasowych — a wszystko to przy zachowaniu porządku w dokumentach.

Bez względu na cel, Notion AI sprawia, że proces pisania jest szybki, intuicyjny i łatwy do współpracy.

Najlepsze funkcje Notion AI

W ciągu kilku sekund stwórz dopracowany komunikat prasowy, podając kluczowe informacje

Dopracuj ton, popraw błędy i zwiększ przejrzystość dzięki wbudowanym narzędziom AI

Połącz komunikaty prasowe z narzędziami do śledzenia PR, listami mediów i zasobami do planowania wydarzeń

Udostępniaj wersje robocze członkom zespołu w czasie rzeczywistym, aby ułatwić wprowadzanie poprawek za pomocą komentarzy

Ograniczenia Notion AI

Bez optymalizacji SEO

Wymaga nauki obsługi

Ceny Notion AI

Free Forever

Dodatkowo: 10 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 15 USD miesięcznie na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Notion

G2: 4,7/5 (ponad 6000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2000 recenzji)

7. LogicBalls (najlepsze do burzy mózgów i tworzenia kompleksowych komunikatów prasowych)

za pośrednictwem LogicBalls

Jeśli wymyślanie nowych pomysłów na komunikaty prasowe wydaje Ci się blokadą twórczą, LogicBalls jest odpowiedzią. To narzędzie do tworzenia treści AI oferuje ponad 200 narzędzi do tworzenia treści, dzięki czemu jest doskonałym wyborem do burzy mózgów, tworzenia szkiców i udoskonalania komunikatów prasowych, które pasują do głosu Twojej marki.

Jest to idealne rozwiązanie dla specjalistów ds. PR, marketerów lub start-upów, którzy chcą generować wiadomości warte opublikowania i mieć pewność, że ogłoszenia trafią do właściwych odbiorców.

Najlepsze funkcje LogicBalls

Bądź kreatywny i korzystaj z opartych na danych tematów komunikatów prasowych dostosowanych do Twojej branży

Dostosuj ton, styl i język do komunikacji Twojej marki

Dodaj cytaty liderów do swoich komunikatów prasowych, aby poprawić ich jakość

Pracuj płynnie z narzędziami CRM i PR, nie przerywając cyklu pracy

Ograniczenia LogicBalls

Ponieważ dostępnych jest ponad 200 narzędzi, znalezienie odpowiednich funkcji może zająć trochę czasu

Nie posiada optymalizacji SEO

Ceny LogicBalls

Free Forever

Pro: 9,99 USD/miesiąc

Premium: 19,99 USD/miesiąc

Business: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje LogicBalls

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

8. EIN Presswire (najlepszy do maksymalizacji dystrybucji komunikatów prasowych)

za pośrednictwem EIN Presswire

Jeśli chcesz zwiększyć zasięg swoich komunikatów prasowych, EIN Presswire to potężna platforma dystrybucji z rozległą siecią mediów. Dzięki ponad 25-letniemu doświadczeniu dystrybuuje Twoje wiadomości do Google News, Bloomberg Terminals, oddziałów CBS oraz tysięcy dziennikarzy i blogerów. Ponadto narzędzie to oferuje wszystkie te funkcje w przystępnej cenie.

Najlepsze funkcje EIN Presswire

Zwiększ widoczność w wyszukiwarkach dzięki strategicznemu rozmieszczeniu słów kluczowych i metadanych

Pisz komunikaty prasowe w sześciu językach, aby dotrzeć do odbiorców na całym świecie

Zwiększ widoczność, dystrybuując swoje komunikaty prasowe do tysięcy dziennikarzy i platform internetowych

Ograniczenia serwisu EIN Presswire

Zaawansowane funkcje targetowania i analityki wymagają płatnego planu

Ceny EIN Presswire

Free: Generuj do 25 komunikatów prasowych dziennie

Podstawowy: 149 USD/komunikat prasowy

Pro+: 499 USD za 7 komunikatów prasowych

Korporacyjne: 999 USD za 20 komunikatów prasowych

Oceny i recenzje EIN Presswire

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

9. MarketersMEDIA (najlepsze narzędzie do tworzenia szczegółowych komunikatów prasowych z wbudowaną funkcją dystrybucji)

MarketersMEDIA to kolejne narzędzie, które łączy generowane przez AI komunikaty prasowe z płynną dystrybucją do ponad 500 najlepszych serwisów, takich jak Google News, Yahoo i Bloomberg Terminals.

Jako pierwszy generator komunikatów prasowych AI stworzony przez firmę zajmującą się dystrybucją wiadomości, zapewnia on gotową do publikacji w mediach treść, która zostanie zauważona. To, co wyróżnia to narzędzie, to generowanie treści w oparciu o kontekst, gdzie można dodać więcej szczegółów dotyczących ogłoszeń, takich jak data premiery, grupa docelowa i wiele innych.

Najlepsze funkcje MarketersMEDIA

Zapewnij wysoką jakość i przyjazność dla mediów dzięki temu specjalnie zaprojektowanemu narzędziu do tworzenia treści PR

Generuj i dystrybuuj komunikaty prasowe z jednej platformy, docierając do ponad 580 mediów

Osiągnij szczegółowe, dostosowane do potrzeb wyniki dzięki modelowi opartemu na kontekście

Wykorzystaj sztuczną inteligencję wyszkoloną na ponad 400 000 opublikowanych komunikatów prasowych, aby tworzyć zoptymalizowaną, wysokiej jakości treść

Ograniczenia MarketersMEDIA

W ramach planu Free możesz generować maksymalnie trzy komunikaty prasowe dziennie

Ceny MarketersMEDIA

Profesjonalny: 189 USD/komunikat

Kierownik: 389 USD/komunikat

Dyrektor: 899 USD/komunikat

Rozwiązania dla agencji: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje MarketersMEDIA

G2: 4,6/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

10. Article Forge (najlepsze do generowania długich komunikatów prasowych zoptymalizowanych pod kątem SEO)

za pośrednictwem Article Forge

Jeśli szukasz generatora długich komunikatów prasowych, który pozwoli Ci zaoszczędzić godziny spędzone na pisaniu, Article Forge może być dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Nie posiada on dedykowanego generatora komunikatów prasowych, ale nadal pozwala tworzyć uporządkowaną treść w ciągu kilku minut.

Wystarczy dodać instrukcje, wybrać liczbę słów, a resztę zrobi za Ciebie. Article Forge pomaga tworzyć treści, które mają wpływ na SEO i są zoptymalizowane pod kątem maksymalnej widoczności.

Najlepsze funkcje Article Forge

Generuj długie komunikaty prasowe w mgnieniu oka dzięki uporządkowanym sekcjom

Uzyskaj dostęp do badań AI w czasie rzeczywistym, aby tworzyć trafne i aktualne treści

Twórz wiele komunikatów prasowych jednocześnie za pomocą generatora zbiorczego

Zapewnij dokładność dzięki wbudowanym narzędziom do sprawdzania plagiatu i gramatyki

Ograniczenia Article Forge

Wyniki mogą nie być tak dobre, jak w przypadku dedykowanego generatora komunikatów prasowych

Ceny Article Forge

Płatne: Ceny zaczynają się od 27 USD miesięcznie dla jednego użytkownika

Business: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Article Forge

G2: 4,2/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Podnieś poziom swoich działań PR dzięki ClickUp

Generator komunikatów prasowych pozwala zaoszczędzić cenny czas, zapewnić zwięzłość informacji i zwiększyć zasięg medialny. Jeśli jednak szukasz generatora komunikatów prasowych AI, który zrobi wszystko — napisze, uporządkuje i zarządza zadaniami — ClickUp jest najlepszym wyborem.

Dzięki możliwościom AI ClickUp Brain, ClickUp Docs jako centrum współpracy oraz gotowym szablonom, nigdy więcej nie będziesz mieć problemów z tworzeniem komunikatów prasowych. Możesz również śledzić, kiedy komunikaty prasowe zostaną opublikowane, i ustawić przypomnienia o dalszych działaniach!

ClickUp pomaga skutecznie przekazać główny komunikat, jednocześnie dbając o porządek wszystkich elementów. Chcesz wypróbować? Załóż darmowe konto ClickUp już dziś!