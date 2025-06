10 najlepszych konkurentów Buildertrend w zakresie zarządzania projektami budowlanymi

Gonisz podwykonawców, którzy nie odbierają telefonów, grzebiesz w stosach dokumentów w poszukiwaniu jednego pozwolenia i próbujesz wyjaśnić klientowi, dlaczego masz trzy dni opóźnienia.

Odpowiednie oprogramowanie do zarządzania projektami budowlanymi może rozwiązać wiele z tych problemów.

Buildertrend to duża firma w tej przestrzeni, ale nie jedyna opcja. Być może potrzebujesz bardziej elastycznego budżetowania lub lepszego zarządzania dokumentami. Być może ceny Buildertrend nie odpowiadają Twojemu budżetowi.

Niezależnie od sytuacji, zebraliśmy najlepsze alternatywy dla Buildertrend, które pomogą Ci zarządzać kolejnym projektem bez zbędnych problemów. Od budownictwa mieszkaniowego po projekty inwestycyjne — te narzędzia pomogą profesjonalistom takim jak Ty kontrolować każdy szczegół.

Poznaj najlepszych konkurentów Buildertrend, których warto sprawdzić, jeśli prowadzisz firmę budowlaną!

Najlepsi konkurenci Buildertrend w skrócie

Oto przegląd najlepszych alternatyw, które przewyższają Buildertrend👇🏽

Na co należy zwrócić uwagę u konkurentów Buildertrend?

Oceniając konkurentów Buildertrend, skup się na kluczowych funkcjach, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom w zakresie zarządzania projektami budowlanymi. Oto kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę:

Planowanie projektów : wykresy Gantta, śledzenie zadań, zależności i aktualizacje w czasie rzeczywistym, aby projekty były realizowane zgodnie z harmonogramem

Budżetowanie i śledzenie kosztów : szacowanie daty powstania, zarządzanie zmianami zamówień i raportowanie finansowe, aby dokładnie zrozumieć, gdzie i jak można obniżyć koszty

Zarządzanie dokumentacją budowlaną : scentralizowane przechowywanie planów, umów i pozwoleń z łatwym dostępem i intuicyjną wyszukiwarką dla profesjonalistów z branży budowlanej

Współpraca zespołowa : narzędzia do przesyłania wiadomości, przydzielanie zadań i mobilny dostęp umożliwiający połączenie zespołów na placu budowy

Zarządzanie klientami i podwykonawcami : płynna koordynacja z dostawcami, automatyczne fakturowanie i śledzenie płatności

Niestandardowe dostosowanie i integracje : elastyczne cykle pracy, które łączą się z oprogramowaniem księgowym, CRM dla budownictwa i narzędziami projektowymi, dzięki czemu nie tracisz czasu ani pieniędzy

Łatwość obsługi : Przyjazny dla użytkownika interfejs z minimalną krzywą uczenia się, umożliwiający szybkie wdrożenie

Dostępność mobilna : w pełni funkcjonalna aplikacja do zarządzania projektami budowlanymi w podróży

Raportowanie i analityka : oparte na danych informacje umożliwiające śledzenie postępów i poprawę wydajności pracy, dzięki czemu każdy projekt może być rentowny i zrealizowany na czas

Obsługa klienta: Niezawodna pomoc poprzez czat, telefon lub e-mail w przypadku problemów — ponieważ na pewno nie masz czasu na czytanie stron pomocy, aby w końcu wrócić do punktu wyjścia

👀 Czy wiesz, że... W ciągu najbliższej dekady w branży budowlanej powstanie około 45 800 nowych miejsc pracy dla kierowników budowy. To oznacza mnóstwo kasków i planów projektów do przygotowania!

10 najlepszych konkurentów Buildertrend, których warto wypróbować w tym roku

Poniżej znajdziesz szczegółowe zestawienie najlepszych alternatyw dla Buildertrend, które warto rozważyć na rynku budowlanym:

1. ClickUp (Najlepszy do zarządzania projektami budowlanymi i komunikacji)

Wypróbuj ClickUp za darmo Śledź koszty, budżety i wydatki wszystkich projektów w jednym miejscu dzięki ClickUp dla zespołów budowlanych

ClickUp to nie tylko kolejne narzędzie do zarządzania projektami — to kompleksowa aplikacja do pracy. Dzięki ClickUp dla zespołów budowlanych możesz śledzić osie czasu budowy, uniknąć chaosu i realizować projekty przy mniejszym stresie i większej kontroli.

Dotrzymuj terminów realizacji projektów budowlanych dzięki ClickUp

W przeciwieństwie do BuilderTrend, ClickUp sprawia, że planowanie jest dziecinnie proste dzięki wykresom Gantta związanym z budownictwem, które pokazują zależności między projektami w przejrzystym, wizualnym formacie.

Jak? Poznaj widok wykresu Gantta w ClickUp, który pomaga zespołom śledzić kluczowe kamienie milowe, takie jak zatwierdzanie pozwoleń, inspekcje i terminy dostaw, zapewniając, że żadne krytyczne terminy nie zostaną przekroczone.

Oto krótki przewodnik po ustawieniach wykresu Gantta w ClickUp:

Za pomocą ClickUp możesz ustawić przypomnienia o nadchodzących zadaniach, automatycznie powiadamiać zespoły o zbliżających się terminach, a nawet tworzyć powtarzające się zadania związane z regularnymi inspekcjami na miejscu lub spotkaniami dotyczącymi postępów.

Wykorzystaj ClickUp dla zespołów budowlanych, aby połączyć rozmowy z klientami i zespołem, zadania, budżety, osie czasu i dokumentację

To nie wszystko. Każde zadanie w ClickUp zawiera pola niestandardowe ClickUp, w których można zapisywać istotne szczegóły, takie jak potrzebne materiały, aktualizacje statusu i szacowany czas. Można również dodawać listy kontrolne dla zadań wieloetapowych, idealne do śledzenia protokołów bezpieczeństwa, konserwacji sprzętu, aktualizacji projektów lub wymagań dotyczących zgodności.

ClickUp zapewnia maksymalną wydajność budowy, łącząc zespoły, zarówno w biurze, jak i na miejscu. Pracownicy terenowi mogą aktualizować zadania, udostępniać zdjęcia i zostawiać notatki — bez konieczności dodatkowych podróży.

ClickUp to coś więcej niż tylko śledzenie zadań — zapewnia pełny przegląd projektu na pierwszy rzut oka. Konfigurowalne pulpity ClickUp konsolidują postępy, budżety budowy, terminy i wydajność zespołu.

Przechowuj informacje o zadaniach, w tym priorytety, zależności i aktualizacje postępów, w jednym miejscu dzięki ClickUp

Z kolei widok obciążenia pracą pomaga zapobiegać nadmiernemu przydzielaniu zadań i niewykorzystaniu obciążenia, eliminując opóźnienia.

Dzięki ponad 15 widokom ClickUp dostosowuje się do Twojego cyklu pracy. Używaj list do organizacji, tablic Kanban do śledzenia lub map myśli do planowania. Ponadto zintegrowane narzędzia finansowe pozwalają monitorować budżety, koszty materiałów i płatności wykonawców w czasie rzeczywistym — wszystko w jednym miejscu.

Dodawaj adnotacje do obrazów i eliminuj niejasności dotyczące danych projektów budowlanych dzięki ClickUp

To, co wyróżnia ClickUp jako alternatywę dla Buildertrend, to możliwość przeglądania zgłoszeń, zatwierdzania wniosków o udzielenie informacji (RFI) i dodawania adnotacji do rysunków bezpośrednio w tym samym miejscu.

Możesz nawet zaprosić klientów lub zewnętrznych wykonawców z niestandardowymi uprawnieniami widoku, zapewniając sprawny przebieg współpracy bez ujawniania poufnych danych.

Jeśli nadal nie jest to tak proste, jak byś tego chciał, skorzystaj z szablonu ClickUp do zarządzania budową. Został on zaprojektowany specjalnie dla zespołów budowlanych, dzięki czemu łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej można realizować projekty zgodnie z harmonogramem i zadbać o każdy szczegół.

Pobierz darmowy szablon Zautomatyzuj cykle pracy i ogranicz czasochłonne prace ręczne dzięki szablonowi ClickUp do zarządzania budową

Szablon zawiera również gotowe dokumenty, które umożliwiają edycję i współpracę w czasie rzeczywistym. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz przechowywać plany, szkice specyfikacji budowy, przygotowywać oferty budowlane czy śledzić zapytania ofertowe — wszystko znajdziesz w jednym centralnym hubie dostępnym dla całego zespołu.

Najlepsze funkcje ClickUp

Twórz listy kontrolne krok po kroku do kontroli bezpieczeństwa, zamówień materiałów i kontroli jakości

Przechowuj i uzyskaj dostęp do planów projektów, pozwoleń, umów i protokołów bezpieczeństwa w jednym miejscu

Komunikuj się w czasie rzeczywistym z kierownikami budowy, wykonawcami i interesariuszami, korzystając z komentarzy do zadań i wbudowanego czatu ClickUp bez konieczności przełączania aplikacji

Szkicuj cykle pracy, twórz mapy układów obiektów i wizualizuj pomysły za pomocą tablic ClickUp

Skonfiguruj automatyczne aktualizacje statusu, przypomnienia o fakturach i cykle zatwierdzania, aby zaoszczędzić czas dzięki wykorzystaniu AI w cyklach pracy w budownictwie z ClickUp Brain

Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy uważają, że nauka obsługi jest trudna

Brak wbudowanego zarządzania BIM lub RFI (chociaż niestandardowe dostosowania i integracje pomagają wypełnić tę lukę)

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy

W recenzji G2 ClickUp został określony jako "najlepszy przyjaciel architekta":

ClickUp to aplikacja, która jest wystarczająco elastyczna, aby dostosować się do wielodyscyplinarnego świata architektury i budownictwa. Lubię korzystać z różnych szablonów, dostosowywać je do swoich potrzeb i wykorzystywać w pracy.

ClickUp to aplikacja, która jest wystarczająco elastyczna, aby dostosować się do wielodyscyplinarnego świata architektury i budownictwa. Lubię korzystać z różnych szablonów, dostosowywać je do swoich potrzeb i wykorzystywać w pracy.

📮ClickUp Insight: Nisko wydajne zespoły są 4 razy bardziej narażone na konieczność korzystania z ponad 15 narzędzi, podczas gdy zespoły o wysokiej wydajności utrzymują efektywność, ograniczając swój zestaw narzędzi do 9 lub mniej platform. A co powiesz na korzystanie z jednej platformy? Jako aplikacja do wszystkiego w pracy, ClickUp łączy zadania, projekty, dokumenty, wiki, czat i połączenia w jednej platformie, uzupełnione o cykle pracy oparte na sztucznej inteligencji. Gotowy na inteligentniejszą pracę? ClickUp działa dla każdego zespołu, sprawia, że praca jest widoczna i pozwala skupić się na tym, co ważne, podczas gdy AI zajmuje się resztą.

2. Procore (Najlepsze rozwiązanie do zarządzania projektami na poziomie przedsiębiorstwa)

za pośrednictwem Procore

Dla dużych firm budowlanych i generalnych wykonawców realizujących złożone projekty z udziałem wielu interesariuszy, Procore jest solidnym wyborem.

Wyróżnia się centralizacją komunikacji, umożliwiając zespołom zarządzanie zapytaniami ofertowymi, zgłoszeniami i zmianami zamówień, jednocześnie zapewniając wszystkim aktualne informacje na każdym etapie projektu.

Funkcja dziennego rejestru umożliwia kierownikom terenowym rejestrowanie danych dotyczących pogody, pracy i materiałów w czasie rzeczywistym, zapewniając płynną koordynację z zespołami biurowymi.

👀 Czy wiesz, że? W 2020 r. globalny przemysł budowlany wygenerował ponad 12,6 bln USD przychodów, umacniając swoją pozycję jako jeden z największych i najbardziej dochodowych sektorów na świecie.

Najlepsze funkcje Procore

Wykorzystaj narzędzia budżetowe i finansowe do śledzenia kosztów, zarządzania fakturami i zapobiegania przekroczeniom budżetu

Zintegruj z ponad 400 narzędziami innych firm, w tym oprogramowaniem do księgowości i planowania

Uzyskaj dostęp do aplikacji mobilnej z trybem offline, aby aktualizować informacje na miejscu i dokumentować prace za pomocą zdjęć

Ograniczenia Procore

Ceny mogą być zbyt wysokie dla mniejszych firm

Ograniczona funkcjonalność offline dla zdalnych miejsc pracy w porównaniu z innymi alternatywami Procore

Ceny Procore

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Procore

G2: 4,6/5 (ponad 3200 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 2700 recenzji)

3. Contractor Foreman (najlepszy dla małych firm budowlanych)

za pośrednictwem Contractor Foreman

Jeśli potrzebujesz pełnego zestawu narzędzi dla małych firm budowlanych, Contractor Foreman jest właśnie dla Ciebie. Oferuje zarządzanie projektami, śledzenie czasu, szacowanie i fakturowanie — wszystko na jednej platformie.

Dzięki ponad 35 zintegrowanym funkcjom małe zespoły mogą obsługiwać wszystko, od dzienników bezpieczeństwa po zapytania o informacje, na jednej platformie, eliminując potrzebę korzystania z wielu aplikacji w przypadku większych zespołów.

Najlepsze funkcje Contractor Foreman

Śledź koszty i budżety zadań, aby monitorować wydatki i rentowność

Zarządzaj relacjami z klientami i procesem sprzedaży dzięki wbudowanemu systemowi CRM

Planuj projekty za pomocą wykresów Gantta, widoków kalendarza i automatycznych przypomnień

Zapewnij zgodność z przepisami bezpieczeństwa dzięki narzędziom do raportowania incydentów i dokumentacji OSHA

Ograniczenia Contractor Foreman

Przestarzały interfejs w porównaniu z innymi narzędziami

Ograniczona zaawansowana funkcjonalność mobilna

Ceny Contractor Foreman

Podstawowy: 49 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Standard: 79 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Dodatkowo: 125 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Pro: 166 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Unlimited: 249 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Contractor Foreman

G2 : 4,5/5 (ponad 260 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 670 recenzji)

4. Fieldwire (najlepsze rozwiązanie do koordynacji zespołów w terenie)

za pośrednictwem Fieldwire

Zaprojektowany z myślą o płynnej koordynacji działań w terenie i biurze, Fieldwire umożliwia przydzielanie zadań w czasie rzeczywistym i współpracę nad projektami budowlanymi bezpośrednio z miejsca pracy.

Wyróżniającą funkcją tego oprogramowania do zarządzania budową jest zarządzanie planami. Umożliwia ono użytkownikom natychmiastowe przesyłanie, dodawanie adnotacji i udostępnianie planów, dzięki czemu wszyscy pracują na najnowszej wersji.

Listy zadań i listy kontrolne inspekcji pomagają utrzymać kontrolę jakości, a dostęp offline zapewnia wydajność zespołów pracujących zdalnie.

Najlepsze funkcje Fieldwire

Zarządzaj zadaniami z przypisanymi priorytetami, aby zapewnić efektywny postęp prac

Widok i adnotacje planów w celu uzyskania dostępu do planów na miejscu i natychmiastowego dodawania adnotacji

Śledź problemy za pomocą dokumentacji fotograficznej, aby zarządzać listami zadań i inspekcjami

Pracuj offline w odległych miejscach dzięki dostępowi do niezbędnych narzędzi w terenie

Uprość zarządzanie zapytaniami ofertowymi i dokumentacją, aby usprawnić komunikację między biurem a placem budowy

Limity Fieldwire

Ograniczone możliwości integracji w porównaniu z większymi platformami

Zaawansowane funkcje raportowania mogłyby być bardziej rozbudowane

Ceny Fieldwire

Podstawowy: Free

Pro: 54 USD/miesiąc za użytkownika

Business: 74 USD/miesiąc na użytkownika

Business Plus: 104 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Fieldwire

G2: 4,5/5 (ponad 230 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 80 recenzji)

Co mówią o Fieldwire prawdziwi użytkownicy

Użytkownik Capterra informuje:

Jeden z niewielu programów, które łączą zakupy, zarządzanie projektami i pracę w terenie.

Jeden z niewielu programów, które łączą zakupy, zarządzanie projektami i pracę w terenie.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Budowanie silnej sieci kontaktów ma kluczowe znaczenie w branży budowlanej. Uczestnicz w wydarzeniach branżowych, dołącz do organizacji zawodowych i nawiąż kontakty z mentorami i innymi specjalistami, aby otworzyć sobie nowe możliwości i wyprzedzić konkurencję.

5. Autodesk Construction Cloud (najlepsze rozwiązanie do zintegrowanego zarządzania projektami i współpracy przy projektowaniu)

za pośrednictwem Autodesk Construction Cloud

Jeśli szukasz narzędzia łączącego zarządzanie budową z współpracą projektową, Autodesk Construction Cloud jest idealnym rozwiązaniem, zwłaszcza w przypadku dużych projektów.

Centralizuje zapytania ofertowe, zgłoszenia i aktualizacje postępów na jednej platformie, zapewniając zespołom dostęp do dokładnych i aktualnych informacji.

Narzędzia do współpracy projektowej umożliwiają architektom, inżynierom i wykonawcom przeglądanie modeli i przekazywanie informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym, minimalizując opóźnienia spowodowane nieporozumieniami.

Najlepsze funkcje Autodesk Construction Cloud

Współpracuj nad modelowaniem informacji o budowie (BIM) dzięki płynnemu widokowi w chmurze i wykrywaniu kolizji

Śledź wersje dokumentów, aby zarządzać zmianami w planach, zapytaniach ofertowych i zgłoszeniach

Wykorzystaj analizy oparte na sztucznej inteligencji do oceny ryzyka i prognozowania projektów

Zintegruj z AutoCAD, Revit i innymi narzędziami Autodesk, aby uzyskać kompleksowy cykl pracy od projektu do budowy

Uzyskaj dostęp do narzędzi mobilnych z zaawansowanymi adnotacjami i śledzeniem problemów w czasie rzeczywistym

Limity Autodesk Construction Cloud

Może to być kosztowne dla mniejszych firm lub projektów

Stroma krzywa uczenia się dla zespołów niezaznajomionych z ekosystemem Autodesk

Ceny usługi Autodesk Construction Cloud

145 USD miesięcznie za użytkownika

Niestandardowe ceny dla nieograniczonej liczby użytkowników

Oceny i recenzje Autodesk Construction Cloud

G2: 4,4/5 (ponad 4000 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 2200 recenzji)

6. JobNimbus (najlepszy dla wykonawców pokryć dachowych i prac zewnętrznych)

za pośrednictwem JobNimbus

JobNimbus oferuje hybrydowy system zarządzania projektami i CRM, który pomaga wykonawcom zarządzać i śledzić zadania, automatyzować działania następcze oraz utrzymywać porządek w finansach.

Dzięki automatyzacji działań następczych, przypomnień i fakturowania w JobNimbus wykonawcy mogą uniknąć konieczności ścigania klientów lub ręcznego aktualizowania każdego kroku projektu.

Ponieważ wielu wykonawców pokryć dachowych i elewacyjnych współpracuje z konkretnymi dostawcami materiałów, JobNimbus umożliwia im bezpośrednie pobieranie cen dostawców, generowanie zamówień zakupu, przypisywanie zadań, a nawet śledzenie dostaw w ramach projektu na platformie.

Najlepsze funkcje JobNimbus

Śledź potencjalnych klientów, szacunki i projekty za pomocą przeciągania i upuszczania zadań

Zarządzaj zamówieniami materiałów i dostawcami, aby usprawnić proces zaopatrzenia

Przesyłaj zdjęcia i raportuj aktualizacje z pola za pomocą aplikacji mobilnej

Zintegruj z QuickBooks, aby zapewnić płynne księgowanie i śledzenie finansów

Limity JobNimbus

Niektórzy użytkownicy zgłaszają częste usterki i problemy z nawigacją

Pełna integracja z cyklem pracy wymaga czasu

Ceny JobNimbus

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje JobNimbus

G2: 4,7/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 480 recenzji)

Co mówią o JobNimbus prawdziwi użytkownicy

Recenzja G2 mówi:

Podoba mi się możliwość szybkiego i łatwego tworzenia niestandardowych raportów oraz to, że tworzenie kontaktów/zadań/zleceń jest stosunkowo łatwe. Koncepcja tablic jest również świetna, podobnie jak możliwość klikania/przeciągania kontaktów w razie potrzeby.

Podoba mi się możliwość szybkiego i łatwego tworzenia niestandardowych raportów oraz to, że tworzenie kontaktów/zadań/zleceń jest stosunkowo łatwe. Świetna jest również koncepcja tablic oraz możliwość klikania/przeciągania kontaktów w razie potrzeby.

👀 Czy wiesz, że... W amerykańskiej branży budowlanej różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn jest mniejsza niż w większości innych sektorów.

7. CoConstruct (najlepsze rozwiązanie dla niestandardowych firm budowlanych i remontowych)

za pośrednictwem CoConstruct

Wyobraź sobie budowę niestandardowego domu bez chaosu związanego z ciągłym przemieszczaniem się. Właśnie do tego służy CoConstruct.

Usprawnia komunikację z klientami, zarządzanie projektami i śledzenie finansów w jednej scentralizowanej lokalizacji. Ponadto wyjątkowy portal dla klientów pozwala właścicielom domów być na bieżąco — mogą śledzić aktualizacje, zatwierdzać wybory i komunikować się bezpośrednio z budowniczymi, co zapewnia płynniejszy i bardziej przejrzysty proces.

Najlepsze funkcje CoConstruct

Zapewnij klientom portal umożliwiający przejrzystą komunikację i śledzenie zatwierdzeń

Szacuj koszty i budżet dzięki aktualizacjom kosztów w czasie rzeczywistym

Śledź wybór materiałów i preferencje klientów za pomocą dedykowanych narzędzi do zarządzania

Planuj projekty budowlane, aby zarządzać harmonogramami i kamieniami milowymi podwykonawców

Ograniczenia CoConstruct

Stroma krzywa uczenia się dla małych zespołów

Ograniczona funkcjonalność aplikacji mobilnej w porównaniu z wersją komputerową

Ceny CoConstruct

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje CoConstruct

G2 : 4,0/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 860 recenzji)

Co mówią o CoConstruct prawdziwi użytkownicy

Recenzja G2 mówi:

CoConstruct to bardzo przydatne narzędzie. Oprogramowanie jest bardzo przemyślane. Budżety, zamówienia zakupu i zamówienia zmian są stosunkowo proste i łatwe w użyciu.

CoConstruct to bardzo przydatne narzędzie. Oprogramowanie jest bardzo przemyślane. Budżety, zamówienia zakupu i zamówienia zmian są stosunkowo proste i łatwe w użyciu.

💡 Porada dla profesjonalistów: Nie czekaj na awarię — zaplanuj konserwację zapobiegawczą sprzętu budowlanego na podstawie godzin użytkowania, a nie tylko wieku. Dzięki temu Twoja flota będzie działać wydajnie, unikniesz kosztownych opóźnień i przedłużysz żywotność swoich cennych aktywów.

8. Buildxact (najlepszy dla małych firm budowlanych i rzemieślników)

za pośrednictwem Buildxact

Wydajność ma znaczenie dla małych firm budowlanych, remontowych i wykonawców branżowych. Buildxact usprawnia szacowanie i zarządzanie projektami budowlanymi, ułatwiając kalkulację kosztów, wycenę i planowanie.

Po sfinalizowaniu kosztorysu narzędzie do zarządzania budową natychmiast przekształca go w szczegółowy budżet, zamówienia zakupu i harmonogram prac za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Najlepsze funkcje Buildxact

Szybko generuj dokładne wyceny dzięki narzędziom do kalkulacji i szacowania kosztów

Usprawnij zaopatrzenie w materiały dzięki zarządzaniu zamówieniami i dostawcami

Planuj zadania z automatycznymi przypomnieniami o kluczowych terminach

Śledź budżety, aby zapobiec przekroczeniu kosztów i utrzymać rentowność

Uzyskaj dostęp do danych projektu z dowolnego miejsca dzięki funkcji mobilnej opartej na chmurze

Limity Buildxact

Nie nadaje się do dużych, złożonych projektów

Niektóre narzędzia innych firm mogą nie synchronizować się płynnie

Ceny Buildxact

Opłata początkowa: 169 USD/miesiąc

Pro: 279 USD/miesiąc

Teams: 439 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Buildxact

G2: 4,4/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 150 recenzji)

Co mówią o Buildxact prawdziwi użytkownicy

Użytkownik G2 mówi:

Buildxact to doskonałe rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw budowlanych. Jego przyjazna dla użytkownika konstrukcja znacznie ułatwia zarządzanie kosztorysami, harmonogramami i budżetami. Możliwość szybkiego sporządzania ofert i zarządzania terminami realizacji projektów pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Interakcja z oprogramowaniem księgowym, takim jak Xero, przebiega płynnie, co pomaga w utrzymaniu porządku w finansach.

Buildxact to doskonałe rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw budowlanych. Jego przyjazna dla użytkownika konstrukcja znacznie ułatwia zarządzanie kosztorysami, harmonogramami i budżetami. Możliwość szybkiego sporządzania ofert i zarządzania terminami realizacji projektów pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Interakcja z oprogramowaniem księgowym, takim jak Xero, przebiega płynnie, co pomaga w utrzymaniu porządku w finansach.

9. Smartsheet (najlepszy do elastycznego śledzenia projektów budowlanych)

za pośrednictwem Smartsheet

W swej istocie Smartsheet jest połączeniem arkusza kalkulacyjnego i oprogramowania do zarządzania projektami.

W przeciwieństwie do innych alternatyw dla Buildertrend, oferuje automatyzację dostosowaną do cyklu pracy, narzędzia do współpracy i synchronizację danych w czasie rzeczywistym, dzięki czemu jest znacznie bardziej dynamiczny i dostosowany do złożonych projektów budowlanych.

Zespoły mogą wybierać spośród wielu widoków — siatki, Gantta, kalendarza lub tablic opartych na kartach — aby zarządzać harmonogramami i budżetami projektów, zapytaniami ofertowymi, zamówieniami materiałów i raportami z placu budowy.

Najlepsze funkcje Smartsheet

Połącz wykonawców, dostawców i interesariuszy dzięki automatycznym aktualizacjom

Twórz pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym, aby śledzić koszty, harmonogramy i ryzyko

Podkreślaj krytyczne problemy, takie jak zaległe zadania lub przekroczenia budżetu, dzięki formatowaniu warunkowemu

Uzyskaj dostęp do gotowych szablonów budowlanych, aby błyskawicznie skonfigurować projekt

Synchronizuj z Procore, Autodesk i narzędziami księgowymi, takimi jak QuickBooks

Limity Smartsheet

Stroma krzywa uczenia się dla początkujących

Koszty mogą być wysokie dla mniejszych firm

Ceny Smartsheet

Pro: 12 USD miesięcznie za członka

Business: 24 USD miesięcznie za członka

Enterprise: Ceny niestandardowe

Zaawansowane zarządzanie pracą: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Smartsheet

G2: 4,4/5 (ponad 19 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 3400 recenzji)

Co mówią o Smartsheet prawdziwi użytkownicy

Oto, co wynika z recenzji G2:

Pracuję w wyjątkowej firmie z branży nieruchomości, a Smartsheet ułatwia śledzenie zapasów, prowizji, faktur, zgłoszeń do wsparcia i nie tylko. Dzięki utworzonym przeze mnie raportom i pulpitom nawigacyjnym łatwo jest współpracować z innymi działami i raportować postępy w realizacji celów właścicielom firmy.

Pracuję w wyjątkowej firmie z branży nieruchomości, a Smartsheet ułatwia śledzenie zapasów, prowizji, faktur, zgłoszeń do wsparcia i nie tylko. Dzięki utworzonym przeze mnie raportom i pulpitom nawigacyjnym łatwo jest współpracować z innymi działami i raportować postępy w realizacji celów właścicielom.

10. Houzz Pro (najlepszy dla firm zajmujących się projektowaniem i budową)

za pośrednictwem Houzz Pro

Houzz Pro łączy zarządzanie projektami z narzędziami do komunikacji z klientami, dzięki czemu idealnie nadaje się dla wykonawców budownictwa mieszkaniowego, profesjonalistów z branży budowlanej i firm zajmujących się projektowaniem i budową.

Kreator ofert upraszcza szacowanie kosztów i zarządzanie zasobami, umożliwiając klientom przeglądanie i zatwierdzanie szczegółowych wycen w formie cyfrowej, co przyspiesza rozpoczęcie projektu.

A to nie wszystko. Narzędzia do planowania i zarządzania podwykonawcami zapewniają płynną koordynację na wszystkich etapach projektowania i budowy.

Najlepsze funkcje Houzz Pro

Ułatw cały proces budowy dzięki trójwymiarowym planom pięter i wizualizacjom

Śledź zapytania i działania następcze za pomocą systemu zarządzania potencjalnymi klientami

Generuj oferty i faktury z opcjami płatności cyfrowych

Współpracuj z klientami za pośrednictwem portalu, który umożliwia wybór, zatwierdzanie i śledzenie postępów

Zwiększ wysiłki marketingowe dzięki integracji strony internetowej i wsparciu reklamowemu

Limity Houzz Pro

Ograniczone możliwości integracji z oprogramowaniem innych firm

Ceny mogą nie być idealne dla wykonawców realizujących mniejsze projekty

Ceny Houzz Pro

Wersja próbna Free: 30 dni

Niezbędne (dla projektantów): 149 USD/miesiąc

Pro (dla wykonawców): 249 USD/miesiąc

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Houzz Pro

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4,3/5 (ponad 1000 recenzji)

Co mówią o HuzzPro prawdziwi użytkownicy

Najważniejsze informacje z recenzji G2:

W Houzz Pro podoba mi się wiele rzeczy, ale funkcja, która przyniosła mi największe korzyści, to generowanie potencjalnych klientów. 90% moich nowych klientów pochodzi z Houzz. Dodatkowo podoba mi się funkcja fakturowania.

W Houzz Pro podoba mi się wiele rzeczy, ale funkcja, która przyniosła mi największe korzyści, to generowanie potencjalnych klientów. 90% moich nowych klientów pochodzi z Houzz. Dodatkowo podoba mi się funkcja fakturowania.

Najlepsza alternatywa dla Buildertrend: dlaczego ClickUp się wyróżnia

Wybór odpowiedniej alternatywy dla Buildertrend zależy od potrzeb Twojej firmy, ale jeśli szukasz elastycznego rozwiązania, które spełnia wszystkie wymagania, ClickUp jest jednym z najlepszych kandydatów. W przeciwieństwie do narzędzi przeznaczonych specjalnie dla branży budowlanej, ClickUp wykracza poza zarządzanie projektami, oferując dostosowywalne cykle pracy, współpracę w czasie rzeczywistym i automatyzację dostosowaną do potrzeb każdego zespołu.

Dzięki zarządzaniu zadaniami, udostępnianiu dokumentów, narzędziom do budżetowania i integracji z oprogramowaniem branżowym, wszystkie osie czasu, zapytania ofertowe i dane finansowe są uporządkowane w jednym miejscu. Ponadto przystępne modele cenowe i skalowalność sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie zarówno dla małych wykonawców, jak i dużych firm.

Podczas gdy inne narzędzia koncentrują się na konkretnych funkcjach, ClickUp zapewnia równowagę między możliwościami dostosowania, łatwością obsługi i opłacalnością, co czyni go inteligentnym wyborem dla zespołów budowlanych pragnących usprawnić swoje działania.

