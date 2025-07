Grok AI vs. DeepSeek: który LLM jest lepszy?

Masz zadania do zautomatyzowania, spostrzeżenia do odkrycia i zero czasu na testowanie każdego narzędzia sztucznej inteligencji (AI), które twierdzi, że potrafi to wszystko zrobić. Słaby model języka naturalnego (LLM) jest frustrujący i szybko staje się przeszkodą.

Kiedy wybierasz między Grok AI a DeepSeek, łatwo jest zagubić się w listach funkcji bez jasnych odpowiedzi.

Który z nich jest wart Twojego czasu i zaufania? Zobacz, który model rozwiązuje rzeczywiste problemy, takie jak rozumowanie, automatyzacja i integracja. Nie przegap też dodatkowej propozycji na końcu — dzięki niej uzyskasz dostęp do wielu modeli LLM w jednym (tak, to ClickUp )! 😉

Grok AI vs. DeepSeek w skrócie

Kryteria Grok AI DeepSeek Bonus: ClickUp AI AI Programista xAI (zespół AI Elona Muska) DeepSeek (chińska firma zajmująca się sztuczną inteligencją) ClickUp (wykorzystujący modele GPT OpenAI) Dostęp do modelu Płatne, zamknięte źródło (wymagana subskrypcja premium) z wersją freemium Free, open-source Zastrzeżone; zintegrowane z platformą ClickUp jako funkcja dodatkowa (ClickUp AI) Architektura Mieszanka ekspertów (MoE) Mieszanka ekspertów (MoE) Na podstawie GPT-4 (OpenAI LLM poprzez integrację API) Rozmiar modelu Nie ujawniono, bardzo duże 671 miliardów parametrów ogółem, 37 miliardów aktywnych na token Zgodność z architekturą GPT-4 (ok. 175 mld parametrów) Dane szkoleniowe Dane w czasie rzeczywistym z X i dane syntetyczne 14. 8 bilionów tokenów i możliwości wielojęzyczne Odziedziczone z zestawu danych GPT-4 + uczy się z obszaru roboczego jako AI rozpoznająca kontekst Okno kontekstowe Do 128 tys. tokenów Do 128 tys. tokenów Do 128 tys. tokenów Zdolność rozumowania Wyróżnia się w rozumowaniu krok po kroku dzięki narzędziom takim jak „DeepSearch” i „Big Brain Mode” Silny w przetwarzaniu łańcucha myśli, ale mniej naturalny w formułowaniu zdań Wysoki — wsparcie w zakresie podsumowywania, wyodrębniania elementów do działania i inteligentnych sugestii w ramach różnych zadań Kreatywne pisanie Angażujące i ludzkie odpowiedzi; idealne do opowiadania historii Dobra wydajność, ale mniej angażująca w porównaniu z Grok Silny i wszechstronny — może generować konspekty blogów, burze mózgów i pisać treści dostosowane do ról Biegłość w kodowaniu Przewyższa DeepSeek w zadaniach związanych z kodowaniem i generuje lepiej skonstruowany kod Odpowiednia zdolność kodowania, ale pozostaje w tyle za Grok Może pomóc w tworzeniu dokumentacji i generowaniu prostego kodu, ale nie zastępuje w pełni środowiska IDE Przydatność w praktyce Wyjątkowa przejrzystość i konwersacyjny ton, idealne rozwiązanie dla dziedzin technicznych i zadań z życia codziennego Wydajne w dziedzinach STEM, takich jak matematyka i kodowanie, z naciskiem na dokładność Płynna integracja z obszarem roboczym umożliwia wykorzystanie w dokumentach, zadaniach, komentarzach i podsumowaniach w cyklach pracy

Czym jest Grok AI?

Grok AI to konwersacyjny chatbot AI opracowany przez xAI. Oparty na modelu językowym Grok-1, posiada 33 miliardy parametrów i zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym poprzez dostęp do danych z internetu i X (dawniej Twitter).

Platforma znana jest z dowcipnego, buntowniczego charakteru i umiejętności odpowiadania na pytania, których inne chatboty mogą unikać. Łączy w sobie humor, sarkazm i zaawansowane umiejętności rozwiązywania problemów, zapewniając intuicyjną i angażującą interakcję.

Jest również multimodalny, co oznacza, że może obsługiwać zarówno tekst, jak i obrazy, np. generować kod na podstawie zrzutów ekranu lub rozkładać elementy wizualne.

🧠 Ciekawostka: Projekt Grok 3 czerpie inspirację z fikcyjnych AI, takich jak Deep Thought z Autostopem przez galaktykę i JARVIS z Iron Mana, dążąc do połączenia dowcipu i praktycznej użyteczności, których nie spotyka się często w innych modelach.

Funkcje Grok AI

Grok AI jest przeznaczony dla użytkowników, którzy oczekują szybkich odpowiedzi w czasie rzeczywistym z odrobiną humoru. Oto dlaczego warto wypróbować Grok AI. 👇

Funkcja nr 1: technologia DeepSearch

Poproś Grok o aktualności w czasie rzeczywistym

Kiedy proste podsumowanie nie wystarcza, do akcji wkracza DeepSearch firmy Grok. Łączy on dane wejściowe z X w czasie rzeczywistym z wieloma źródłami internetowymi, aby wygenerować szczegółowe odpowiedzi obejmujące wiele punktów widzenia.

Grok wyróżnia się przejrzystością. Wyraźnie określa, skąd pochodzą informacje i w jaki sposób sformułowano wnioski. Badacze, analitycy i studenci korzystają z tego poziomu identyfikowalności w sposób, którego nie są w stanie zapewnić mniej przejrzyste modele.

Funkcja nr 2: Zaawansowane rozumowanie i rozwiązywanie problemów

Uzyskaj solidne wnioskowanie i analizę dla różnych przypadków użycia dzięki Grok AI

Grok 3 ma silne umiejętności rozumowania dzięki uczeniu się przez wzmocnienie i ogromnemu oknu kontekstowemu obejmującemu nawet milion tokenów.

Potrafi przetwarzać i przechowywać duże ilości informacji, dzięki czemu skutecznie rozwiązuje złożone problemy matematyczne, rozumie długie dokumenty lub wykonuje wieloetapowe podpowiedzi zawierające niuanse. W testach akademickich i technicznych Grok osiąga wyniki porównywalne z wiodącymi modelami w zakresie logiki i rozwiązywania problemów.

Funkcja nr 3: Porównanie kodu i pomoc w określaniu gęstości słów kluczowych

Analizuj gęstość słów kluczowych pod kątem skutecznego SEO dzięki Grok

Dla inżynierów i zespołów programistów Grok oferuje narzędzia do porównywania kodu wbudowanego. Narzędzia te pozwalają szybko identyfikować różnice między plikami, wersjami lub repozytoriami — idealne do przeglądania pull requestów lub śledzenia iteracji poprawek błędów. Oszczędza to kilka minut przy każdym kompilowaniu, co szybko się sumuje.

Grok oferuje narzędzie do analizy gęstości słów kluczowych wbudowane w interfejs dla marketerów, twórców treści i specjalistów ds. optymalizacji wyszukiwarek (SEO). Pomaga użytkownikom analizować i porównywać częstotliwość występowania słów kluczowych w dokumentach lub stronach internetowych, ułatwiając dostosowywanie treści w celu uzyskania lepszej widoczności w wyszukiwarkach bez konieczności korzystania z zewnętrznego narzędzia SEO.

Ceny Grok AI

Free

Niestandardowe ceny

Czym jest DeepSeek?

DeepSeek to platforma oparta na sztucznej inteligencji, specjalizująca się w zaawansowanej analizie danych, silnych zdolnościach rozumowania i przetwarzaniu języka naturalnego (NLP). Wykorzystuje otwarte modele LLM do wykonywania złożonych zadań, takich jak kodowanie, rozumowanie matematyczne, tworzenie treści i obsługa klienta.

Platforma została zbudowana w oparciu o sprytną architekturę, która obejmuje Mixture-of-Experts (MoE) i Multi-head Latent Attention (MLA), co oznacza, że działa wydajnie bez zużywania dużej mocy obliczeniowej. Jeśli więc zależy Ci na wydajności bez wysokich kosztów sprzętu, DeepSeek jest silnym konkurentem.

🔍 Czy wiesz, że? DeepSeek został opracowany przez zespół z Szanghaju i szybko stał się chińską odpowiedzią na modele typu GPT. Narzędzie AI można wykorzystać zarówno do celów akademickich, jak i komercyjnych, co jest bardzo ważne dla programistów poszukujących dostępnej, ale potężnej sztucznej inteligencji.

Funkcje DeepSeek

DeepSeek został zaprojektowany z myślą o precyzji, złożonej logice i głębokim zrozumieniu. Ciekawi Cię, w jaki sposób jego funkcje mogą rozwiązać wyzwania związane ze sztuczną inteligencją? Poznajmy to bliżej. ⚓

Funkcja nr 1: Architektura oparta na rozumowaniu

Zrozum, dlaczego i w jaki sposób DeepSeek udziela każdej odpowiedzi

Modele takie jak DeepSeek R1 i DeepSeek V3 zostały stworzone z myślą o logicznym rozumowaniu i analizie kontekstowej. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów AI, wyjaśniają one, w jaki sposób dochodzą do wniosków, zapewniając przejrzystość niezbędną do podejmowania lepszych decyzji.

Niezależnie od tego, czy chodzi o rozwiązanie zadania matematycznego, identyfikację anomalii w danych finansowych, czy dekodowanie wzorców w raportach dotyczących opieki zdrowotnej, system wyjaśnia „dlaczego”

Uzyskaj analizę krok po kroku dotyczącą rozwiązywania złożonych problemów za pomocą DeepSeek

To, co wyróżnia DeepSeek, to warstwa interpretowalności. Zamiast podejmować decyzje w czarnej skrzynce, wizualnie wyjaśnia, które punkty danych wpłynęły na jego odpowiedź i przeprowadza użytkownika przez proces rozumowania. Jest to szczególnie pomocne w obszarach o wysokiej stawce, takich jak egzekwowanie prawa, zatrudnianie pracowników lub audyty regulacyjne, gdzie zrozumienie powodu podjęcia decyzji jest równie ważne jak sama decyzja.

Ponadto jest on oparty na uczeniu się wzmacniającym z wykorzystaniem informacji zwrotnych od ludzi (RLHF) oraz zaawansowanych algorytmów uczenia się bez nadzoru. Oznacza to, że ta alternatywa dla Grok AI jest stale ulepszana bez konieczności ręcznych aktualizacji, dzięki czemu jest wysoce autonomiczna i wydajna w zastosowaniach wymagających działania w czasie rzeczywistym, takich jak ocena ryzyka.

Funkcja nr 3: Dostępność na zasadach open source

Uzyskaj dostęp do modeli open source DeepSeek, oszczędzając energię

Dla zespołów, które potrzebują elastyczności, DeepSeek oferuje modele open source. Można je dostosowywać, rozbudowywać i skalować bez uzależnienia od dostawcy. To świetny sposób na wprowadzenie zaawansowanej sztucznej inteligencji do cyklu pracy bez utraty kontroli.

Ponadto rozwiązanie to zużywa mniej energii bez utraty wydajności, co jest korzystne dla start-upów i mniejszych zespołów, które potrzebują wydajnej sztucznej inteligencji bez nadwyrężania budżetu na infrastrukturę.

Ceny DeepSeek

Free

Niestandardowe ceny

Grok AI vs. DeepSeek: porównanie funkcji

Grok AI został stworzony z myślą o szybkim uzyskiwaniu wniosków w formie konwersacyjnej, natomiast DeepSeek koncentruje się na analizie multimodalnej. Grok można traktować jako szybko myślącego drugiego pilota, a DeepSeek jako analityka wyjaśniającego przyczyny stojące za danymi.

Porównajmy teraz wydajność tych modeli:

Funkcja nr 1: Użyteczność

Zacznijmy od podstaw — od tego, jak każde z tych narzędzi radzi sobie w codziennym użytkowaniu i jak wygląda ogólne wrażenie od momentu zalogowania.

Grok AI

Jeśli chodzi o dostępność, Grok jest bardziej przystępny z tych dwóch rozwiązań. Jest dostępny w Internecie, na iOS, Androidzie, a nawet natywnie na X, co zapewnia mu szeroką obecność. Jednak tym, co go wyróżnia, jest styl konwersacyjny. Korzystanie z niego przypomina rozmowę z kimś mądrym, kto potrafi wyjaśnić rzeczy prostym językiem.

DeepSeek

Z drugiej strony DeepSeek doskonale sprawdza się w przypadku specjalistów technicznych. Jest wydajny, ale bardziej nastawiony na analityczne rozwiązywanie problemów i brakuje mu codziennej serdeczności charakterystycznej dla Grok.

Korzystanie z DeepSeek nie sprawi Ci żadnych trudności, ale może nie wzbudzić Twojego entuzjazmu.

🏆 Zwycięzca: Grok dzięki bardziej przyjaznemu dla użytkownika podejściu, szczególnie dla użytkowników nietechnicznych.

🧠 Ciekawostka: Odpowiedzi Grok mogą być nieprzewidywalne i nieocenzurowane (w rzeczywistości pierwsi testerzy twierdzą, że przypomina to „AI, które głośno wypowiada to, co inni myślą w duchu”). Jest to zarówno jego zaleta, jak i ostrzeżenie.

Funkcja nr 2: Zastosowania branżowe

Teraz przyjrzyjmy się, jak dobrze każde z tych narzędzi dostosowuje się do rzeczywistych przypadków użycia w różnych branżach i zespołach.

Grok AI

Grok został wyraźnie zaprojektowany z myślą o osobach indywidualnych — ludziach, którzy potrzebują inteligentnego, dowcipnego asystenta, który pomoże im w pisaniu kodu, generowaniu pomysłów i będzie na bieżąco informował ich o wszystkim. Ta alternatywa dla DeepSeek AI jest bardziej osobistym towarzyszem niż silnikiem zaplecza, który napędza Twoją pracę.

DeepSeek

Tymczasem DeepSeek sprawdza się w wielu różnych profesjonalnych zastosowaniach w różnych branżach. Już teraz robi furorę w służbie zdrowia w diagnostyce, w finansach w wykrywaniu oszustw i prognozowaniu rynku oraz w handlu detalicznym w optymalizacji łańcucha dostaw i zachowań klientów. Jego siła leży w integracji, automatyzacji i precyzji na dużą skalę.

🏆 Zwycięzca: DeepSeek za podejście zorientowane na biznes, które sprawia, że jest gotowy do zastosowania w branży.

🧠 Ciekawostka: Na długo przed pojawieniem się Grok AI i DeepSeek artyści i naukowcy używali systemów opartych na regułach do generowania obrazów. Jednym z pionierów był Harold Cohen, który stworzył program AI o nazwie AARON, generujący abstrakcyjne dzieła sztuki na dziesięciolecia przed pojawieniem się mody na sztukę AI.

Funkcja nr 3: Obsługa wielu języków

Następnie sprawdzimy, w jaki sposób każde z tych narzędzi wspiera różnorodność językową, zwłaszcza podczas pracy w zespołach, regionach lub z odbiorcami z całego świata.

Grok AI

Grok obsługuje szeroki zakres języków zarówno w przypadku tekstu, jak i kodu, co pozwala mu prowadzić rozmowy, zapewniać tłumaczenia i rozumieć subtelne podpowiedzi we wszystkim, od angielskiego i hiszpańskiego po koreański i hindi. Zachowuje nawet swój dowcip w różnych językach, co nie jest łatwym zadaniem.

DeepSeek

DeepSeek oferuje również imponujące wsparcie wielojęzyczne dostosowane do zastosowań technicznych i analitycznych. Potrafi dokładnie wyodrębniać, przetwarzać i podsumowywać informacje z dokumentów napisanych w różnych językach.

To, co wyróżnia ten system, to umiejętność obsługi języka technicznego i żargonu w wielu kontekstach językowych, co jest niezbędną cechą dla globalnych zespołów pracujących w środowiskach badawczych lub obciążonych dużą ilością danych.

🏆 Zwycięzca: Remis! Grok wyróżnia się wielojęzycznością konwersacyjną, natomiast DeepSeek przoduje w technicznym rozumieniu wielojęzycznym.

🔍 Czy wiesz, że? Raport „2024 State of AI” ujawnia, że wartość przedsiębiorstw zajmujących się sztuczną inteligencją osiągnęła imponujący poziom 9 bilionów dolarów, napędzana hossą na rynku AI wśród spółek publicznych.

Grok AI vs. DeepSeek na Reddit

Zrobiliśmy to, co każdy ciekawy technolog, aby przejść przez marketingowy szum: przeszukaliśmy Reddit. Platforma jest pełna nieocenzurowanych opinii przypadkowych testerów i zaawansowanych użytkowników. Przejrzeliśmy wątki dotyczące Grok AI i DeepSeek, aby sprawdzić, jak każdy model sprawdza się w rzeczywistości, a oto, co ma do powiedzenia społeczność. 💁

Fani Grok AI nie szczędzili pochwał, doceniając jego zdolność do cytowania odniesień, dwukrotnego sprawdzania dokładności i zapewniania wielojęzycznego wsparcia.

Tak bardzo polubiłem Grok 3 za jego wydajność i funkcję głębokiego wyszukiwania, że usunąłem ChatGPT. To potężne narzędzie, które szybko wyszukuje i indeksuje informacje na stronach rządowych i naukowych, w czasopismach naukowych i tym podobnych! Grok 3 zapewnia doskonałe referencje i samodzielnie sprawdza dokładność...

Tak bardzo polubiłem Grok 3 za jego wydajność i funkcję głębokiego wyszukiwania, że usunąłem ChatGPT. To potężne narzędzie, które szybko wyszukuje i indeksuje informacje na stronach rządowych i naukowych, w czasopismach naukowych i tym podobnych! Grok 3 zapewnia doskonałe odniesienia i samodzielnie sprawdza dokładność...

Oto opinia innego użytkownika Reddit:

Wiele osób zapomina, że wielojęzyczność jest również bardzo ważna dla dużej części świata. DeepSeek może być dobry, ale w porównaniu nawet ze starym Gemini flash, jest kompletną porażką w przypadku języków takich jak francuski. Na pierwszy rzut oka może wydawać się „w porządku”, ale potem zauważasz błędną płeć niektórych obiektów itp., co sprawia, że jest bezużyteczny.

Wiele osób zapomina, że wielojęzyczność jest również bardzo ważna dla dużej części świata. DeepSeek może być dobry, ale w porównaniu nawet ze starym Gemini flash, jest kompletną porażką w przypadku języków takich jak francuski. Na pierwszy rzut oka może wydawać się „w porządku”, ale potem zauważasz błędną płeć niektórych obiektów itp., co sprawia, że jest bezużyteczny.

Z drugiej strony użytkownicy DeepSeek uznali go za lepszy pod względem rozumowania i głębi języka.

Jeśli spróbujesz pisać po chińsku, zwłaszcza w stylu starożytnej literatury chińskiej, R1 deklasuje inne modele. Prawie czujesz się jak profesjonalny (i romantyczny, z poczuciem humoru) pisarz

Jeśli spróbujesz pisać po chińsku, zwłaszcza w stylu starożytnej literatury chińskiej, R1 deklasuje inne modele. Prawie czujesz się jak profesjonalny (i romantyczny, z poczuciem humoru) pisarz

Oto, co inni użytkownicy Reddit powiedzieli o DeepSeek:

Tak, przetestowałem to na łamigłówkach logicznych, używając o1 do sprawdzenia jego pracy, ale ciągle oskarżałem go o błędy, których nie popełnił... ponieważ to o1 był w rzeczywistości błędny, a DeepSeek miał rację. DeepSeek podwoił stawkę, twierdząc, że o1 się myli, a następnie wyjaśniłem o1 logikę, a o1 przyznał, że się pomylił i poniósł porażkę...

Tak, przetestowałem to na łamigłówkach logicznych, używając o1 do sprawdzenia jego pracy, ale ciągle oskarżałem go o błędy, których nie popełnił... ponieważ to o1 był w rzeczywistości błędny, a DeepSeek miał rację. DeepSeek podwoił stawkę, twierdząc, że o1 się myli, a następnie wyjaśniłem o1 logikę, a o1 przyznał, że się pomylił i poniósł porażkę...

Werdykt? Oba modele mają swoje mocne strony i lepiej będzie wypróbować je samodzielnie, niż polegać wyłącznie na jednorazowych opiniach.

Poznaj ClickUp — najlepszą alternatywę dla Grok AI i DeepSeek

Nie przekonuje Cię ani Grok, ani DeepSeek? Rozumiemy to. Chociaż oba modele mają swoje mocne strony, zostały stworzone z myślą o konkretnych zastosowaniach, takich jak badania, rozumowanie i głębia języka.

A co, jeśli potrzebujesz czegoś bardziej praktycznego? Narzędzia do zarządzania projektami AI, które faktycznie pomaga zarządzać pracą, automatyzować zadania i utrzymywać porządek bez profesjonalnej inżynierii podpowiedzi?

Właśnie w tym momencie do akcji wkracza ClickUp. 💪

To aplikacja do pracy, która łączy w sobie zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — wszystko to dzięki sztucznej inteligencji, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Dowiedz się, dlaczego warto wybrać opcję C(lickUp)! 🧰

ClickUp’s One Up #1: ClickUp Brain

Bądźmy szczerzy: narzędzia AI są wszędzie, ale bardzo niewiele z nich ułatwia pracę. ClickUp Brain zmienia zasady gry. Jest wbudowany w platformę zwiększającą wydajność i zaprojektowany tak, aby myśleć, działać i dostosowywać się do sposobu pracy Twojego zespołu.

Wyszukaj odpowiednie informacje w języku naturalnym za pomocą ClickUp Brain

Pokażemy Ci kilka najważniejszych funkcji i przykładów zastosowań ClickUp Brain:

Toniesz w morzu rozproszonych informacji?

AI Knowledge Manager pełni rolę pamięci organizacyjnej. Nie musisz już przeszukiwać oddzielnych folderów ani ręcznie przeszukiwać wątków e-maili w poszukiwaniu konkretnej decyzji podjętej podczas poprzednich dyskusji. Zapytaj Brain, a w ciągu kilku sekund wyświetli on odpowiednie dane z zadań, dokumentów lub projektów. Kiedy musisz zajmować się wieloma cyklami pracy i potrzebujesz szybko znaleźć właściwą odpowiedź, masz ją już pod ręką.

W przeciwieństwie do Grok, który doskonale radzi sobie z wyszukiwaniem informacji publicznych w czasie rzeczywistym, lub DeepSeek, który wyróżnia się w rozumowaniu, ClickUp Brain pobiera kontekst z obszaru roboczego, a nie z otwartej sieci.

📌 Przykład: Załóżmy, że jesteś badaczem AI przygotowującym się do spotkania z interesariuszami. Wpisujesz: „Jakie były kluczowe wnioski z lutowej oceny modelu transformatora?”. Brain natychmiast wyświetli najważniejsze punkty z dokumentu ze spotkania, powiązany wątek komentarzy z zadania oraz wykres z cotygodniowej aktualizacji statusu.

Skorzystaj z menedżera projektów AI ClickUp Brain, aby uzyskać natychmiastowe podsumowania projektów

Nadal ręcznie wpisujesz aktualizacje lub przełączasz zakładki, aby sprawdzić postępy?

Menedżer projektów AI zajmie się tym za Ciebie. Generuje raporty, tworzy podzadania na podstawie zadań i opisów zadań, a nawet podsumowuje aktywność zadań w czasie rzeczywistym, bez konieczności otwierania pojedynczych kart. Został stworzony do działania, a nie tylko do rozmów.

Podsumowuj aktualizacje projektów i pisz osobiste raporty z ClickUp Brain

Podczas gdy Grok i DeepSeek mogą generować podsumowania po otrzymaniu podpowiedzi, ClickUp Brain automatyzuje ten proces w ramach cyklu pracy.

📌 Przykład: Jesteś starszym kierownikiem projektu zarządzającym 10-osobowym zespołem inżynierów pracującym nad nowym API. Przed porannym spotkaniem aplikacja AI automatycznie generuje podsumowanie, które brzmi: „3 zadania zakończone, dwa zablokowane z powodu brakujących punktów końcowych, testy zaplecza opóźnione o 1 dzień. ” Nie napisałeś ani słowa ani nie ścigałeś nikogo w poszukiwaniu aktualizacji — aplikacja po prostu pobrała potrzebne informacje z ClickUp.

Przełączaj się między wieloma modelami LLM za pomocą ClickUp Brain i optymalizuj model pod kątem danego zadania

Chciałbyś korzystać z ChatGPT i Claude bez konieczności przełączania narzędzi? ClickUp Brain nie ogranicza Cię do jednego LLM. Umożliwia dostęp do modeli zewnętrznych bezpośrednio z platformy — bez przełączania zakładek i utraty kontekstu.

📌 Przykład: Kończysz przygotowywanie wniosku o finansowanie dla swojego startupu zajmującego się sztuczną inteligencją. Korzystasz z ClickUp Brain, aby podsumować wyniki badań swojego zespołu, a następnie używasz ChatGPT, aby przepisać streszczenie dla inwestorów, którzy nie są specjalistami w tej dziedzinie. Następnie sprawdzasz wielkość rynku za pomocą Claude. Jednym słowem: płynnie.

ClickUp’s One Up #2: ClickUp Autopilot Agents

Grok i DeepSeek imponują wyszukiwaniem, kodowaniem i rozumowaniem, ale nie wprowadzają aktualizacji ani zmian zadań w narzędziu do zarządzania projektami. Agenci ClickUp to robią.

Inteligentni agenci Autopilot ClickUp dla list, folderów, przestrzeni i czatów działają jak cyfrowi współpracownicy, proaktywnie podsumowując zadania, publikując codzienne/tygodniowe raporty, wyodrębniając elementy wymagające działania, a nawet odpowiadając na zapytania w kanałach współdzielonych — wszystko to bez ręcznego wprowadzania podpowiedzi.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Za pomocą kilku kliknięć możesz włączyć gotowe agenty (np. raport dzienny, raport tygodniowy, Team StandUp) lub zaprojektować niestandardowe boty oparte na regułach, bez konieczności pisania kodu, dostosowane dokładnie do Twoich cykli pracy. Dodaj agenta ClickUp AI do codziennych cykli pracy, aby przyspieszyć ich przebieg

W przeciwieństwie do samodzielnych narzędzi, agenci ClickUp nie tylko rozumieją i odpowiadają — ale także przesyłają aktualizacje, zarządzają zadaniami, generują raporty i automatyzują kluczowe kroki, zapewniając zespołom płynnie działającego, zintegrowanego asystenta AI, który faktycznie współpracuje z nimi, aby wykonać pracę.

Dowiedz się, jak je skonfigurować, korzystając z tego pomocnego przewodnika:

ClickUp’s One Up #3: Dokumenty ClickUp

Stwórz scentralizowaną bazę danych dokumentów za pomocą ClickUp Docs

Zarządzanie jednym dokumentem projektu w Dokumentach Google, Slacku i Notion wymaga więcej wysiłku, niż powinno.

Dokumenty ClickUp to zmieniają. W pełni zintegrowane z resztą obszaru roboczego, dokumenty tworzą scentralizowany ekosystem, w którym notatki z badań, zadania i plany projektów nie tylko współistnieją, ale także współdziałają z Twoją pracą.

Możesz osadzać listy kontrolne z terminami, dodawać aktualizacje zadań w czasie rzeczywistym, łączyć całe tablice, a nawet pobierać dane na żywo w celu aktualizacji dokumentów z innych części obszaru roboczego.

📌 Przykład: Jesteś badaczem AI planującym sprint dostrajający wielojęzyczny model LLM. Tworzysz dokument zawierający priorytety językowe i przypadki testowe. W tym samym dokumencie osadzasz listę kontrolną dla zespołu lingwistycznego, łączysz zadania przypisane do anotatorów i dodajesz widok tablicy na żywo pokazujący postępy w różnych lokalizacjach.

Twórz treści dostosowane do różnych zastosowań dzięki AI Writer for Work od ClickUp Brain

Jeśli przygotowujesz brief badawczy, piszesz specyfikacje produktów, planujesz kampanię lub po prostu piszesz cokolwiek, AI Writer for Work jest tutaj, aby Ci pomóc. Generuje treści dostosowane do Twojej roli i etapu projektu — opisy produktów z kontekstem technicznym, podsumowania eksperymentów w prostym języku lub teksty marketingowe do późniejszego wdrożenia.

I nie, nie służy to tylko poprawianiu gramatyki tekstu — rozumie potrzeby Twojego zespołu. Nie podsuwasz podpowiedzi chatbotowi w próżni — współtworzysz zawartość wraz z AI, która widzi szerszy obraz Twojego obszaru roboczego.

📮 ClickUp Insight: Większość zespołów już korzysta z AI w jakiejś formie. W naszej ankiecie 88% respond entów stwierdziło, że regularnie korzysta z AI, a ponad połowa używa jej kilka razy dziennie. Jednak tylko 12% korzysta z funkcji AI w narzędziach, z których korzystają na co dzień. Z drugiej strony, 62% skłania się ku narzędziom takim jak ChatGPT i Claude. Różnica ta wynika prawdopodobnie z niejasnych korzyści, obaw dotyczących bezpieczeństwa lub po prostu nieznajomości wbudowanych funkcji. ClickUp ułatwia to połączenie. Możesz podsumowywać aktualizacje, tworzyć szkice treści i budować niestandardowe automatyzacje przy użyciu języka naturalnego — wszystko w ramach tej samej platformy, na której już pracujesz.

ClickUp’s One Up #4: Zautomatyzowane zarządzanie projektami

Podczas gdy Grok i DeepSeek wyróżniają się w takich obszarach, jak naturalna konwersacja, ClickUp wyróżnia się tam, gdzie naprawdę liczy się dla profesjonalistów znających się na technologii: w realizacji.

W pełni zintegrowane centrum dowodzenia zarządzaniem projektami jest idealne do tworzenia, przydzielania, automatyzacji i faktycznego wykonywania pracy. Oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp pomaga wykonać wszystkie zadania, od tworzenia planu działania produktu i zarządzania złożonymi sprintami badawczymi po synchronizację zespołów międzyfunkcyjnych.

Możliwości automatyzacji, współpraca w czasie rzeczywistym i natywny asystent AI pomagają działać szybciej przy użyciu mniejszej liczby narzędzi i bez zgadywania.

Poznaj funkcje, które sprawiają, że jest wyjątkowy. 👀

Czat ClickUp

Współpracuj ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym za pomocą czatu ClickUp

Twój zespół prowadzi czat, na którym pojawiają się pomysły, decyzje i kolejne kroki dotyczące różnych platform. Ważne aktualizacje giną w gąszczu informacji, zadania są zapominane, a Ty zamiast robić postępy, tracisz czas na szukanie kontekstu.

Wejdź na czat ClickUp. W przeciwieństwie do Grok, który potrafi mówić, i DeepSeek, który potrafi analizować, ClickUp łączy obie te funkcje. Integruje komunikację w czasie rzeczywistym wewnątrz narzędzia do zarządzania projektami, dzięki czemu można natychmiast przekształcać wiadomości w zadania, łączyć dyskusje bezpośrednio z projektami oraz uzyskiwać generowane przez AI podsumowania spotkań i przegapionych rozmów.

Wyobraź sobie, że omawiasz nową funkcję na czacie, jednym kliknięciem tworzysz zadanie, przypisujesz mu priorytet i łączysz je ze sprintem programistów, nie opuszczając rozmowy.

Automatyzacja ClickUp

Jeśli zarządzasz wieloma projektami, które obejmują dziesiątki zmiennych elementów, takich jak aktualizacje statusu, przypomnienia, powtarzające się zadania i zmieniające się priorytety, ręczne utrzymywanie porządku jest zbyt pracochłonne, nawet przy użyciu narzędzi AI z zaawansowanymi funkcjami wnioskowania.

Zautomatyzuj rutynowe zadania i zaoszczędź kilka godzin tygodniowo dzięki automatyzacji ClickUp

ClickUp Automations wyróżnia się tutaj, pomagając zautomatyzować powtarzalne zadania. Na przykład, gdy priorytet zadania związanego z funkcją zostanie oznaczony jako „Wysoki”, platforma automatycznie przenosi je na górę listy zadań sprintu, powiadamia głównych inżynierów i oznacza je do przeglądu kontroli jakości.

Chcesz zaplanować cykliczną rozmowę przeglądową w każdy piątek o 10:00? Gotowe, automatycznie. To bezobsługowa koordynacja cyklu pracy, która skaluje się wraz z Twoimi potrzebami, podczas gdy Ty skupiasz się na tym, co najważniejsze.

A jeśli nie chcesz budować automatyzacji od podstaw, ClickUp Brain jeszcze bardziej ułatwia to zadanie. Wystarczy wpisać podpowiedź w języku naturalnym, np. „Utwórz automatyzację, aby przypisać wszystkie pilne zadania do głównego programisty”, a sztuczna inteligencja AI skonfiguruje ją za Ciebie.

To oczywiste — wybierz ClickUp!

Chociaż Grok i DeepSeek oferują imponujące korzyści AI, nadal pozostaje pytanie: które z nich faktycznie pomaga zrobić więcej?

Jeśli chcesz tylko porozmawiać z LLM lub uzyskać podsumowania, każde z tych narzędzi może się sprawdzić. Jeśli jednak poważnie myślisz o zastosowaniu AI w rzeczywistych cyklach pracy — zarządzaniu projektami, automatyzacji zadań, koordynacji zespołu i utrzymywaniu porządku w jednym miejscu — ClickUp, aplikacja do pracy, która oferuje wszystko, nie ma sobie równych.

Łączy inteligentną komunikację zespołową, zarządzanie zadaniami, automatyzację AI i głęboką integrację w jedną przejrzystą, potężną platformę.

Na co czekasz? Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś! ✅