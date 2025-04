10 szablonów do testów użyteczności Free Usability Testing Templates to Improve User Experience

Niezależnie od tego, czy projektujesz kolejną dużą aplikację, czy udoskonalasz aktualizację oprogramowania, testy użyteczności pomagają tworzyć intuicyjne, przyjazne dla użytkownika produkty.

Jednak stworzenie idealnego planu testów może być równie zniechęcające, jak rozszyfrowanie kryptycznych raportów o błędach. W tym miejscu z pomocą przychodzą darmowe szablony testów użyteczności!

Szablony te są idealne, jeśli badasz metody badań użytkowników lub eksperymentujesz z dogfoodingiem swojego produktu (bo kto lepiej przetestuje niż twój zespół? ).

Ponadto są one wystarczająco wszechstronne do wszystkich rodzajów testowania oprogramowania, pomagając zidentyfikować punkty bólu, uprościć projekt i sprawić, by użytkownicy wracali po więcej.

Gotowy, aby testowanie użyteczności stało się dziecinnie proste? Zaczynamy!

Czym są szablony do testów użyteczności?

Szablony do testów użyteczności to wstępnie zaprojektowane struktury, które pomogą ci ocenić, jak przyjazny dla użytkownika jest twój produkt. Są jak ściągawki dla każdego, kto rozpoczyna testy użyteczności.

Niezależnie od tego, czy chodzi o stworzenie skryptu do testowania użyteczności w celu obserwowania prawdziwych użytkowników, czy też o stworzenie kompleksowej listy kontrolnej QA, szablony te pozwalają zaoszczędzić czas i wysiłek, zapewniając jednocześnie zorganizowane i skuteczne testowanie.

Od testów manualnych po super zgrabne narzędzia do automatyzacji testów, szablony do testów użyteczności są wystarczająco elastyczne, aby współpracować z każdym wybranym podejściem.

Ciekawostka: Termin "testowanie użyteczności" pochodzi z lat 80-tych XX wieku, ale koncepcja ta istnieje już od lat 40-tych XX wieku! W tamtych czasach używano go do testowania kokpitów samolotów pod kątem błędów pilotów. Okazało się, że nawet profesjonalni piloci potrzebowali intuicyjnych interfejsów. Teraz chodzi o aplikacje i strony internetowe - ale cel jest wciąż ten sam: uczynić rzeczy tak prostymi, aby nawet rozproszony, pozbawiony kawy człowiek mógł się nimi poruszać!

Co składa się na dobry szablon do testów użyteczności?

Dobry szablon testów użyteczności to mapa drogowa prowadząca do skutecznych spostrzeżeń użytkowników. Powinien on upraszczać proces, zapewniać spójność i pomagać w odkrywaniu możliwych do wprowadzenia ulepszeń.

Oto, czego należy szukać:

Wyczyszczona struktura : Przedstawia każdy krok procesu testowania. Gwarantuje to, że nie pominiesz krytycznych szczegółów podczas pisania przypadków testowych lub organizowania informacji zwrotnych

Konfigurowalne pola : Oferuje konfigurowalne pola umożliwiające dostosowanie szablonu do potrzeb projektu - niezależnie od tego, czy chodzi o dokumentowanie przykładów testów użyteczności, czy konkretnych opinii użytkowników

Skupienie się na danych jakościowych : Zachęca do zbierania danych jakościowych za pomocą pytań otwartych, co pomaga w zrozumieniu zachowań użytkowników

Sekcje na badania użytkowników i cele : Przestrzeń na udokumentowanie spostrzeżeń z badań, zapewniająca zgodność z celami projektu

Analiza opinii : Posiada sekcję do kategoryzacji i analizy wyników testów użytkowników, aby usprawnić proces wyciągania wniosków

Integracja z narzędziami : Jest kompatybilny z platformami cyfrowymi, aby uprościć współpracę i automatyzację procesów testowania użytkowników

Przyjazny dla użytkownika język: Oferuje proste, jasne instrukcje dla uczestników i moderatorów, dzięki czemu jest przystępny nawet dla początkujących

Czy wiesz, że użytkownicy potrzebują około 50 milisekund (0,05 sekundy) do zrobienia formularza opinii na temat Twojej strony internetowej, decydującego o tym, czy pozostaną na niej, czy ją opuszczą.

10 darmowych szablonów do testów użyteczności

Szablony testów użyteczności zaspokajają różne potrzeby, od prostej analizy zadań po szczegółowe ramy do gromadzenia i analizowania danych jakościowych.

Tutaj znajdziesz szablony z ClickUp, wszystkiej aplikacji do pracy, która łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat - wszystko zasilane przez AI, które pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Głównym powodem, dla którego lubię ClickUp jest to, że mogę rozdzielić całą moją pracę na projekty i zespoły, a następnie zobaczyć wszystko na tak wysokim lub szczegółowym poziomie, jak tylko chcę. Używamy Jira do prac rozwojowych, ale nie był on wystarczająco elastyczny dla mojej pracy jako projektanta. Moim planem jest większe wykorzystanie ClickUp w miarę powiększania się zespołu projektowego.

Przyjrzyjmy się szablonom testów użyteczności dla różnych przypadków użycia.

1. Szablon planu testów użyteczności ClickUp

Pobierz szablon Free Zaplanuj, zarządzaj i śledź cały proces testowania użyteczności od podstaw dzięki szablonowi ClickUp Usability Testing Plan Template

Szablon planu testów użyteczności ClickUp upraszcza proces testowania użyteczności, prowadząc zespoły testowe od planu do raportowania, z uporządkowanym i skutecznym podejściem.

Testy użyteczności pomagają ocenić łatwość użytkowania produktu poprzez obserwowanie, jak docelowi użytkownicy wykonują rzeczywiste zadania. Oto jak ten szablon pomaga zaplanować taki test dla twojego produktu:

Plan projektu : Widok listy skoncentrowany na celach SMART, starannie pogrupowany według inicjatyw, aby zapewnić przejrzystość i skupienie

Project Gantt : Dynamiczny widok listy elementów do wykonania, pogrupowanych według inicjatyw w celu łatwego śledzenia

Postęp projektu : Automatycznie śledzi procentowe zakończenie podzadań, oferując wgląd w postęp zadania w czasie rzeczywistym za pomocą pól niestandardowych

Faza projektu: Wyczyszczone określa fazę, do której należy każde zadanie, zapewniając, że cały zespół jest na tej samej stronie przy użyciu pól niestandardowych

Idealne dla: Twórców produktów, którzy chcą przetestować swoje oprogramowanie w grupie docelowej

2. Szablon do zarządzania testami ClickUp

Pobierz szablon Free Śledź przypadki testowe, monitoruj wyniki i zapewnij jakość dzięki szablonowi zarządzania testami ClickUp

Aby zapewnić, że oprogramowanie jest zależne i gotowe do wprowadzenia na rynek, skrupulatne zarządzanie testami jest niezbędne dla każdego zespołu programistów. Szablon do zarządzania testami ClickUp pomaga zespołom testerskim zorganizować procesy zapewniania jakości od początku do końca.

Ten poręczny szablon zapewnia ustrukturyzowany system planowania, przeprowadzania i monitorowania testów - idealny dla Teams pracujących nad wszystkim, od małej witryny e-commerce po złożone projekty oprogramowania.

Oto jak to zrobić:

Filtrowanie i widok: Użyj 11 niestandardowych statusów, takich jak "Pomiń", "W trakcie" i "Gotowy do przeglądu", aby śledzić, na jakim etapie znajduje się każdy test

Śledzenie postępów: Dodaj pola niestandardowe, aby notować istotne szczegóły, takie jak ID przypadku testowego, poziom priorytetu i szacowany czas zakończenia

Wizualizuj cele: Przełączaj się między różnymi widokami, aby zarządzać projektem testowym na swój sposób - od wskazówek dla początkujących po wizualny widok osadzony

Automatyzacja pracy: Płynnie przeprowadzaj badania użyteczności dzięki wbudowanej automatyzacji i narzędziom AI, które ograniczają pracę ręczną

Łatwe zbieranie danych: Twórz wbudowane formularze do przeprowadzania ankiet użyteczności bezpośrednio w Twórz wbudowane formularze do przeprowadzania ankiet użyteczności bezpośrednio w ClickUp Forms

Idealne dla: Zespołów ds. zapewniania jakości i testerów oprogramowania, którzy chcą zorganizować swój proces testowania i efektywnie śledzić wyniki

3. Szablon przypadku testowego ClickUp

Pobierz szablon Free Systematycznie twórz, śledź i zarządzaj przypadkami testowymi oprogramowania za pomocą szablonu przypadków testowych ClickUp

Chcesz mieć pewność, że Twoja aplikacja działa dokładnie tak, jak planowano? Szablon przypadków testowych ClickUp pomoże ci dokładnie przetestować każdą funkcję i śledzić wyniki testów użyteczności. Szablon ten wyróżnia się inteligentnym systemem organizacji procesu testowania użyteczności.

Oto jak to zrobić:

Ustaw różne niestandardowe etykiety statusu, takie jak "Do zrobienia", "W trakcie" i "Zakończone", aby monitorować zadania związane z użytecznością

Dodawaj szczegółowe informacje do każdego przypadku testowego za pomocą pól niestandardowych. Śledzenie ID przypadków testowych, oczekiwanych wyników i rzeczywistych rezultatów ułatwia wykrywanie problemów wymagających naprawy

Przełączaj się między widokiem listy, aby uzyskać szybki przegląd, widokiem kalendarza, aby zaplanować testy, lub widokiem Gantta, aby mapować oś czasu testów

Korzystaj z zagnieżdżonych podzadań, aby rozbić złożone testy, przypisać wielu członków zespołu do współpracy nad testami i ustawić priorytety, aby w pierwszej kolejności zająć się najbardziej krytycznymi testami

Idealne dla: Teamów programistycznych, które potrzebują systematycznego sposobu testowania funkcji aplikacji i śledzenia wyników

4. Szablon przeglądu heurystycznego ClickUp

Pobierz szablon Free Systematycznie oceniaj interfejsy użytkownika za pomocą szablonu ClickUp Heuristic Review Template

Testy heurystyczne są kluczowym elementem skutecznego cyklu pracy nad produktem i projektem. Oferują one szybką i skuteczną metodę oceny interfejsów użytkownika, umożliwiając szybkie wykrywanie problemów z użytecznością i ułatwiając podejmowanie decyzji opartych na danych w celu ich udoskonalenia.

Szablon ClickUp Heuristic Review pomaga Teams w przeprowadzaniu dokładnych przeglądów projektów, określając jasne zasady dyskusji. Jest to praktyczny szablon do testowania, dzięki któremu wszyscy są na tej samej stronie podczas testowania scenariuszy.

Oto jak to pomaga:

Wyczyszczona struktura oceny: Użyj widoku przeglądu heurystycznego, aby metodycznie przejść przez każdy aspekt interfejsu produktu

Segmentuj i organizuj zadania: Podziel złożone elementy projektu na strawne fragmenty w celu skoncentrowania się na ocenie. Śledzenie wyników dzięki dwóm prostym opcjom statusu: Otwarte i Zakończone

Wbudowany przewodnik dla początkujących: Dostęp do instrukcji krok po kroku dotyczących przeprowadzania skutecznych ocen heurystycznych

Śledzenie postępów i aktualizacje: Oznaczaj zadania jako zakończone podczas przeglądania listy kontrolnej oceny. Korzystaj z funkcji monitorowania zadań, aby utrzymywać stały postęp i wykrywać potencjalne wąskie gardła

Idealne dla: Projektantów UX i teamów produktowych, którzy chcą przeprowadzić ustrukturyzowaną ocenę użyteczności swoich interfejsów

5. Szablon raportu z testów ClickUp

Pobierz szablon Free Dokumentuj wyniki testów i systematycznie śledź postępy dzięki szablonowi raportu z testów ClickUp

Szablon raportu z testów ClickUp pomaga dokumentować wyniki testów stron internetowych, oprogramowania lub dowolnego produktu w jednej zorganizowanej przestrzeni.

Ten szablon sprawia, że raportowanie testów jest przejrzyste i systematyczne, umożliwiając:

Śledź postęp testów dzięki opcjom statusu W trakcie, Gotowy do przeglądu, Zaliczony, Nieudany i Zablokowany

Dodaj ID przypadku testowego, imię i nazwisko testera, datę testu, wynik testu i szczegóły dotyczące wagi błędu dla każdego testu w celu lepszej organizacji i widoczności

Przełączaj się między widokami raportu podsumowującego testy, szczegółów przypadków testowych, raportu błędów i dziennika wykonania testów, aby uzyskać przydatne informacje

Dodaj członków Teams do współpracy przy tworzeniu ostatecznego skryptu i zawartości. Otrzymuj automatyczne powiadomienia o postępach i aktualizacjach testów

Idealne dla: Zespołów ds. zapewniania jakości i twórców produktów, którzy potrzebują zorganizowanego systemu dokumentowania i śledzenia wyników testów

Porada dla profesjonalistów: Zbuduj pulpit ClickUp, aby wyświetlać w czasie rzeczywistym wskaźniki, takie jak wskaźniki ukończenia zadań i oceny użyteczności. Ułatwia to dzielenie się spostrzeżeniami z interesariuszami i ustalanie priorytetów ulepszeń.

6. Szablon do testów A/B ClickUp

Pobierz szablon Free Śledź, organizuj i analizuj wyniki testów A/B za pomocą szablonu ClickUp A/B Testing Template

Chcesz podejmować oparte na danych decyzje dotyczące funkcji swojego produktu? Szablon do testów A/B ClickUp pomoże Ci zweryfikować Twoje pomysły przed wprowadzeniem ich do produktu końcowego.

Ten szablon organizuje cały program testowania w jednym centralnym hubie. Oto co otrzymasz:

Organizacja i śledzenie testów: Używaj pól niestandardowych do rejestrowania nazw testów, grup kontrolnych, grup eksperymentalnych i wskaźników konwersji

Wiele widoków dla lepszego zarządzania:

Widok listy: Zobacz wszystkie swoje testy w jednym miejscu z niestandardowymi polami i aktualizacjami statusu

Widok Tablicy: Przenoszenie testów przez różne sceny na tablicy Kanban

Widok kalendarza: Zaplanuj daty rozpoczęcia i zakończenia testów za pomocą funkcji "przeciągnij i upuść"

Widok osi czasu: Zarządzaj czasem trwania testów na regulowanej osi czasu

Idealne dla: Twórców produktów, którzy potrzebują zorganizowanego systemu śledzenia różnych wyników testów

7. Szablon do testowania matrycy identyfikowalności ClickUp

Pobierz szablon Free Śledź wymagania techniczne i przypadki testowe za pomocą szablonu testowego ClickUp Traceability Matrix

Kompleksowa identyfikowalność jest niezbędna do osiągnięcia celów każdego projektu. Ustanawia jasne i weryfikowalne połączenia między różnymi elementami projektu, takimi jak wymagania i wybory projektowe, gwarantując dokładność i zapobiegając krytycznym pominięciom.

Szablon testowy ClickUp Traceability Matrix pomaga zespołom testowym śledzić wymagania techniczne i analizować pokrycie testami produktów i systemów.

Oto jak to zrobić:

Widok listy: Wykorzystaj elastyczny widok z każdą przestrzenią, folderem i listą. Sortuj, filtruj i grupuj zadania, aby dopasować je do swojego cyklu pracy

Widok Tablicy: Grupuj zadania według statusu, osoby przypisanej, priorytetu, etykiety lub terminu - idealne do tworzenia skryptu testów użyteczności i śledzenia postępów

Pola niestandardowe: Użyj wielu pól niestandardowych, takich jak:

Ludzie: Etykieta członków teamu i przypisanie obowiązków dla każdego przypadku testowego

Obszar tekstu: Dokumentuj szczegółowe scenariusze testów i oczekiwane wyniki

Numer: Śledzenie ID przypadków testowych i numerów wersji

Formuła: Automatycznie obliczaj wskaźniki pokrycia testami

Tekst: Dodaj szybkie etykiety i identyfikatory

Idealne dla: Teamów QA i kierowników testów, którzy muszą utrzymywać zorganizowane pokrycie testami i identyfikowalność między wymaganiami a przypadkami testowymi

8. Szablon listy kontrolnej testów akceptacji użytkownika ClickUp

Pobierz szablon Free Śledź i zarządzaj procesem testów akceptacji użytkownika (UAT) od początku do końca dzięki szablonowi testów akceptacji użytkownika ClickUp

Szablon testów akceptacji użytkownika ClickUp pomaga zorganizować i przeprowadzić dokładne sesje testów użyteczności z rzeczywistymi użytkownikami przed wprowadzeniem produktu na rynek.

Oto, co wyróżnia ten szablon do testów użyteczności:

Tworzenie formatów testów: Stwórz niestandardowy skrypt testów użyteczności i kryteria testowania przy użyciu wbudowanej listy kontrolnej

Monitoruj postęp testów: Używaj czterech opcji statusu: Zakończone, W trakcie, Wstrzymane i Do zrobienia

Widok Gantta UAT: Mapa oś czasu testów i śledzenie zależności między różnymi fazami testów

Widok etapów i kroków UAT: Podziel proces testowania na łatwe do zarządzania fragmenty i śledź jego zakończenie

Widok przewodnika dla początkujących: Postępuj zgodnie z listą kontrolną krok po kroku, aby skutecznie ustawić i uruchomić sesje UAT

Idealne dla: Menedżerowie produktu i zespoły QA muszą organizować ustrukturyzowane sesje testów użytkowników i śledzić opinie użytkowników przed wprowadzeniem produktu na rynek.

9. Szablon do zarządzania i testowania zawartości ClickUp A/B

Pobierz szablon Free Systematycznie planuj i analizuj wyniki testów A/B dzięki szablonowi ClickUp A/B Content Management & Testing Template

Przeprowadzanie testów dzielonych bez odpowiedniego śledzenia może spowodować stratę cennego czasu i zasobów. Szablon ClickUp A/B Content Management & Testing Template pomaga scentralizować wszystkie dane z raportów testów użyteczności w jednym zorganizowanym hubie.

Oto jak ten szablon może pomóc:

Sortowanie, filtrowanie i grupowanie testów w dowolny sposób

Dodawaj niestandardowe statusy , aby śledzić postępy, przypisywać członków zespołu i ustalać terminy

Przenoś testy przez różne sceny na Tablicy Kanban - od planu, przez wykonanie, po analizę

Zaplanuj swój harmonogram testów, aby uniknąć konfliktów i zapewnić terminową realizację

Zaplanuj i zarządzaj datami testów z przeciągnij i upuść prostotą

Idealne dla: Teamów produktowych, badaczy UX i marketerów, którzy muszą systematycznie organizować i analizować wyniki testów A/B

10. Szablon oceny heurystycznej ClickUp

Pobierz szablon Free Przeprowadź kompleksową ocenę heurystyczną w jednym miejscu dzięki szablonowi oceny heurystycznej ClickUp

Chcesz wykryć problemy z użytecznością w swoich produktach cyfrowych, zanim zaczną one frustrować użytkowników? Szablon oceny heurystycznej ClickUp pomaga zespołom programistycznym przeprowadzać dokładne oceny użyteczności w oparciu o sprawdzone zasady projektowania.

Ten szablon zamienia ocenę użyteczności w ustrukturyzowany proces kierowany przez zespół. Oto jak to zrobić:

Śledzenie każdego kroku: Twórz niestandardowe pola dla każdej zasady użyteczności, którą chcesz sprawdzić, dzięki czemu Twoja ocena będzie dokładna i zorganizowana

Oceniaj postępy: Śledź postępy i ustalenia ewaluatorów za pomocą Śledź postępy i ustalenia ewaluatorów za pomocą zadań ClickUp z jasno określonymi priorytetami i terminami

Wizualizacja danych: Buduj pulpity podsumowujące, które zamieniają rozproszone wyniki testów w jasne elementy działań

Współpraca i burza mózgów: Korzystaj z dokumentów do współpracy, aby zebrać spostrzeżenia zespołu na temat celów i bolączek użytkowników

Zbieranie danych: Ustawienie formularzy w celu rekrutacji ekspertów oceniających i zebranie ich szczegółowych opinii

Kontekstowość: Dodaj swój ostateczny skrypt i pytania testowe do opisów zadań, aby łatwo się do nich odwoływać

Idealne dla: Projektantów UX, menedżerów produktu i zespołów programistów, którzy chcą wcześnie wychwycić problemy z użytecznością i systematycznie ulepszać swoje produkty cyfrowe

📮ClickUp Insight: 92% pracowników korzysta z niespójnych metod śledzenia elementów działań, z czego wynikają nieodebrane decyzje i opóźnione wykonanie. Niezależnie od tego, czy wysyłasz notatki, czy korzystasz z arkuszy kalkulacyjnych, proces ten jest często rozproszony i nieefektywny. Rozwiązanie do zarządzania zadaniami ClickUp zapewnia płynną konwersję rozmów na zadania - dzięki czemu Twój zespół może działać szybko i pozostać w zgodzie.

