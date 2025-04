10 najlepszych rządowych rozwiązań CRM dla wydajnych usług publicznych

Agencje rządowe sięgają po narzędzie, które zrewolucjonizowało już sektor prywatny: rozwiązania do zarządzania powiązaniami z klientami (CRM).

Dla agencji rządowych wdrożenie CRM to coś więcej niż nadążanie za trendami technologicznymi; to fundamentalna transformacja ich zaangażowania w kontakt z obywatelami. W końcu dostarczanie wyjątkowych doświadczeń obywatelom nie różni się zbytnio od zapewnienia doskonałej obsługi klienta.

Które rozwiązania CRM zapewniają skuteczne usługi publiczne? Rozpakujmy 10 najlepszych przykładów rządowego oprogramowania CRM, które zmieniają zasady gry w usługach publicznych.

60-sekundowe podsumowanie Jeśli szukasz szybkiej listy najlepszych narzędzi CRM, oto one: ClickUp: Najlepszy dla konfigurowalnego CRM z płynną współpracą zespołową : Najlepszy dla konfigurowalnego CRM z płynną współpracą zespołową Salesforce for Government: Najlepszy do kompleksowego CRM z zaawansowanymi niestandardowymi funkcjami GovPilot: Najlepsze dla samorządów poszukujących zaawansowanych systemów operacyjnych Pipedrive for Government: Najlepsze do wdrażania lokalnych rozwiązań CRM SugarCRM: Najlepsze rozwiązanie do automatyzacji usług dla obywateli GovSense: Najlepszy do planowania zasobów rządowych w chmurze Microsoft Dynamics 365 Government: Najlepsze rozwiązanie CRM oparte na danych seeClickFix CivicPlus: Najlepsze rozwiązanie do zarządzania wnioskami obywateli Oracle Public Sector CRM: Najlepsze rozwiązania CRM dla administracji państwowej i samorządowej SAP Customer Experience for Public Sector: Najlepsze rozwiązania CRM oparte na AI

Oprogramowanie CRM dla administracji rządowej oferuje urzędnikom samorządowym i decydentom IT narzędzia usprawniające świadczenie usług, poprawiające komunikację i usprawniające operacje.

Jak wybrać CRM? Oto kluczowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę:

Niezbędne komponenty CRM: Szukaj funkcji dostosowanych do sektora publicznego, takich jak zarządzanie sprawami, portale samoobsługowe dla obywateli i narzędzia do raportowania, które odpowiadają na wyjątkowe wyzwania związane z operacjami rządowymi

Możliwości automatyzacji: Odpowiednie , konfigurowalne oprogramowanie CRM może automatyzować procesy, takie jak planowanie spotkań, śledzenie skarg i zarządzanie dokumentami, zmniejszając obciążenie pracą ręczną i poprawiając dokładność

Zgodność z rządową chmurą: Upewnij się, że CRM jest hostowany na bezpiecznej rządowej platformie chmury, aby spełnić standardy bezpieczeństwa danych i prywatności krytyczne dla organizacji sektora publicznego

Skalowalność i integracja: Wybierz rozwiązanie, które integruje się z istniejącymi systemami, takimi jak oprogramowanie finansowe lub do zarządzania aktywami, i skaluje się wraz z rosnącymi potrzebami Twojej organizacji

Doświadczenie dostawcy: W branży usług CRM, wybierz dostawcę z udokumentowanym śledzeniem w sektorze publicznym, aby zapewnić dostosowane do potrzeb wsparcie i ciągłe aktualizacje

Dzięki odpowiednim narzędziom CRM agencje rządowe mogą przekształcić interakcje z obywatelami i usprawnić operacje, jak nigdy dotąd.

Od inteligentnych integracji CRM po bezproblemową automatyzację - oto 10 najlepszych rządowych narzędzi CRM, które pomogą Ci przewodzić dzięki wydajności i innowacyjności:

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie CRM z możliwością personalizacji i płynną współpracą zespołową)

ClickUp to aplikacja do wszystkiego w pracy, która łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat - wszystko zasilane przez AI, które pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Zachowaj przejrzystość w działaniach związanych z usługami publicznymi dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami ClickUp CRM i elastycznym widokom

Dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami CRM firmy ClickUp możesz tworzyć i niestandardowe cykle pracy, które płynnie dopasowują się do potrzeb Twojego działu. Wykorzystując te funkcje, agencje rządowe mogą zwiększyć przejrzystość, poprawić zaangażowanie obywateli i skuteczniej świadczyć usługi publiczne.

Dzięki ponad 10 wysoce elastycznym widokom ClickUp, w tym widoku listy, tablicy Kanban i tabeli, organizuj i śledź wnioski o usługi publiczne, interakcje z obywatelami i statusy projektów.

Użyj pól niestandardowych ClickUp do zarządzania danymi obywateli, kategoriami usług i statusami spraw, zapewniając łatwy dostęp do wszystkich istotnych informacji.

Scentralizuj kontakt z obywatelami, integrując wiadomości e-mail bezpośrednio z ClickUp. Przyspiesz komunikację, współpracuj nad programami publicznymi, wysyłaj aktualizacje projektów i bez wysiłku wdrażaj interesariuszy - wszystko z jednego huba.

Śledź postępy swojego zespołu i usuwaj przeszkody dzięki pulpitom ClickUp Dashboards

Pulpity ClickUp umożliwiają agencjom rządowym scentralizowanie wszystkich danych dotyczących obywateli i usług. Monitoruj kluczowe wskaźniki, takie jak czas reakcji na usługi, zadowolenie obywateli i wskaźniki rozwiązywania spraw.

To uproszczone podejście zapewnia zespołom natychmiastowy dostęp do krytycznych informacji, wsparcie w podejmowaniu świadomych decyzji i dostarczanie spersonalizowanych, wydajnych usług publicznych.

Przyspiesz komunikację i współpracuj bez wysiłku w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Chat

Uprość operacje i usprawnij współpracę dzięki scentralizowanemu hubowi dostosowanemu do potrzeb agencji rządowych. Pożegnaj się z rozproszonymi zadaniami - przydzielaj obowiązki, udostępniaj dokumenty i komunikuj się płynnie w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Chat, zapewniając swojemu zespołowi spójność i wydajność.

Koniec z przełączaniem się między wieloma aplikacjami! ClickUp integruje się z powszechnie używanymi narzędziami, konsolidując wszystkie cykle pracy w jednym miejscu.

Zachowaj porządek i podbij swoją listę zadań do zrobienia dzięki ClickUp Tasks

Efektywnie zarządzaj cyklami pracy dzięki zadaniom ClickUp, które można dostosować do unikalnych potrzeb agencji rządowych. Przydzielaj obowiązki, ustaw priorytety i monitoruj postępy, aby zapewnić, że każdy aspekt obsługi obywateli i zarządzania powiązaniami z klientami jest rozwiązywany podpowiedź i skutecznie.

📮ClickUp Insight: 92% pracowników korzysta z niespójnych metod śledzenia elementów działań, co wynika z braku decyzji i opóźnień w ich realizacji. Niezależnie od tego, czy chodzi o wysyłanie notatek czy korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych, proces ten jest często rozproszony i nieefektywny. Rozwiązanie do zarządzania zadaniami ClickUp zapewnia płynną konwersję rozmów na zadania - dzięki czemu Twój zespół może działać szybko i pozostać w zgodzie.

Szukasz rozwiązania na start? ClickUp dostarcza szeroki zakres szablonów dostosowanych do procesów CRM w sektorze publicznym. Te gotowe do użycia narzędzia upraszczają cykl pracy, ułatwiają operacje i oszczędzają cenny czas, umożliwiając zespołowi skupienie się na świadczeniu wyjątkowych usług publicznych.

Pobierz szablon Free Zmaksymalizuj powiązania z klientami dzięki szablonowi ClickUp CRM

Szablon CRM ClickUp może zoptymalizować zaangażowanie obywateli i świadczenie usług poprzez śledzenie spraw, zapytań i możliwości za pośrednictwem usprawnionych potoków dla agencji rządowych. Centralizuj informacje kontaktowe w jednej bazie danych i ustalaj priorytety zadań w oparciu o pilność lub scenę realizacji projektu w celu bardziej efektywnego zarządzania.

Pro Tip: Wykorzystaj automatyzacje ClickUp, aby usprawnić cykl pracy i zmniejszyć wysiłek ręczny w operacjach rządowych. Na przykład, jeśli zarządzasz cyklem spraw lub projektów, skonfiguruj automatyzację, aby automatycznie przenosić zadanie do kolumny "Przegląd", gdy jego status zmieni się na "Przesłane do zatwierdzenia". zapisz automatyzację i pozwól jej płynnie wykonywać powtarzalne zadania w tle, pozwalając zespołowi skupić się na świadczeniu usług publicznych.

ClickUp najlepsze funkcje

Uprość procesy przyjmowania wniosków dzięki niestandardowym formularzom ClickUp opartym na logice warunkowej, automatycznie tworzącym zadania na podstawie przesłanych danych

Chroń wrażliwe dane rządowe za pomocą solidnych środków, takich jak szyfrowanie danych, kontrola dostępu oparta na rolach i bezpieczne przechowywanie w chmurze

Scentralizowany hub dla rządowych systemów CRM poprzez konsolidację wszystkich istotnych informacji - zasad, rejestrów spraw, interakcji z obywatelami i cykli pracy - w ramach jednej, łatwo dostępnej platformy

Skaluj ClickUp, aby dopasować go do potrzeb małych gmin lub dużych agencji federalnych, zachowując wyjątkową wydajność i bezpieczeństwo

ClickUp limit

Krzywa uczenia się może być stroma ze względu na jej rozszerzenie możliwości

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD na członka miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 10 000 opinii)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp

Przed ClickUp, Teams pracowały na oddzielnych platformach, co tworzyło silosy pracy, które utrudniały skuteczne przekazywanie informacji o aktualizacjach zadań i postępach. Jeśli chodzi o raportowanie danych, nasi liderzy mieli trudności ze znalezieniem dokładnych raportów potrzebnych do podejmowania trafnych decyzji biznesowych dla naszej organizacji. Najbardziej frustrujące było to, że traciliśmy czas na powielanie wysiłków ze względu na brak widoczności projektów między zespołami.

2. Salesforce for Government (najlepsze rozwiązanie do kompleksowego CRM z zaawansowanymi niestandardowymi funkcjami)

przez Salesforce

Agencje rządowe korzystają z CRM opartego na AI, aby zmodernizować operacje, obniżyć koszty i poprawić jakość usług. Dzięki Salesforce for Government mogą usprawnić procesy, zwiększyć wydajność i dostarczać innowacyjne rozwiązania.

Ta platforma oparta na sztucznej inteligencji bezpiecznie centralizuje dane w chmurze i umożliwia szybkie opracowywanie niestandardowych rozwiązań przy użyciu podejścia niskokodowego, a wszystko to przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności i przejrzystości.

Najlepsze funkcje Salesforce for Government

Wykorzystaj przyjazne dla użytkownika raportowanie i analizy, aby zapewnić pracownikom praktyczny wgląd w proces podejmowania decyzji

Korzystaj z niskokodowej platformy aplikacji dla szybszych innowacji i dostosowanych rozwiązań

Korzystaj z redukcji kosztów dzięki przeniesieniu obciążenia spraw do kanałów samoobsługowych i cyfrowych

Limity Salesforce Sales Cloud

Platforma może być złożona, wymagając czasu na naukę i pełne wykorzystanie

Ceny Salesforce Sales Cloud

Starter Suite: $25/miesiąc za użytkownika

Pro Suite: $100/miesiąc za użytkownika

Enterprise Suite: 165 USD/miesiąc za użytkownika

Unlimited: $330/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Salesforce Sales Cloud

G2: 4. 4/5 (ponad 23 000 opinii)

Capterra: 4. 4/5 (ponad 18 500 opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Salesforce Sales Cloud

Uwielbiam mieć wszystkie informacje o moich klientach w zasięgu ręki. Możliwość ustawienia nowych pracowników, przeglądania spraw, aktualizowania danych kontaktowych naszych klientów, tworzenia zadań i wykonywania połączeń telefonicznych w aplikacji nigdy nie była tak łatwa! Uwielbiam to, jak łatwo mogę połączyć błędy JIRA ze sprawami, a także połączyć nasz system telefoniczny z Salesforce. W naszej firmie codziennie korzystamy z Salesforce.

3. GovPilot (najlepszy dla samorządów poszukujących zaawansowanego systemu operacyjnego)

via GovPilot

GovPilot to solidny system operacyjny dla samorządów. Oferuje ponad 125 rozwiązań, które pomagają departamentom miejskim i powiatowym w automatyzacji procesów, cyfrowym zarządzaniu danymi i angażowaniu obywateli za pośrednictwem chmury.

Oprogramowanie do zarządzania instytucjami rządowymi upraszcza wizualizację danych i raportowanie, pozwalając urzędnikom oszczędzać czas, generować raporty jednym kliknięciem i szybciej podejmować mądrzejsze decyzje.

Najlepsze funkcje GovPilot

Wyeliminuj nieefektywności, ogranicz formalności i zwiększ szybkość reagowania na potrzeby społeczności dzięki uproszczonemu cyklowi pracy i lepszej dostępności

Zaangażuj obywateli za pośrednictwem aplikacji mobilnych, umożliwiając im szybkie raportowanie problemów i przekazywanie informacji zwrotnych

Przeprowadzaj inspekcje za pomocą urządzeń mobilnych i tabletów, aby uzyskać większą elastyczność i wydajność pracy w terenie

Limity GovPilot

Narzędzia AI są dostępne tylko w wyższych warstwach

Ceny GovPilot

Niezbędne : Niestandardowy cennik

Profesjonalny : Niestandardowe ceny

Enterprise : Niestandardowe ceny

Unlimited: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje GovPilot

G2: Brak dostępnych ocen

Capterra: 4. 6/5 (70+ opinii)

4. Pipedrive for Government (najlepsze do wdrożenia lokalnego rozwiązania CRM)

via Pipedrive for Government

Jeśli chcesz uprościć operacje i zwiększyć zaangażowanie obywateli, interesariuszy i partnerów, Pipedrive for Government może być idealnym wyborem.

Pomaga zastąpić przestarzałe systemy automatyzacją i zintegrowanymi cyklami pracy, umożliwiając teamom rządowym zarządzanie sprawami, zabezpieczanie kontraktów i poprawę wydajności przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa danych i zgodności z przepisami.

Najlepsze funkcje Pipedrive dla administracji publicznej

Uporządkuj informacje z różnych kanałów, umożliwiając dokładne zrozumienie potrzeb i działań obywateli

Ogranicz zadania administracyjne i oszczędzaj czas dzięki wbudowanym funkcjom komunikacji i łatwemu planowaniu

Twórz wizualne potoki do zarządzania sprawami, aby identyfikować wąskie gardła i efektywnie monitorować postępy w sprawach

Ograniczenia Pipedrive dla administracji publicznej

Brak niestandardowych rozwiązań i minimalna integracja z innymi popularnymi narzędziami

Cennik Pipedrive dla administracji publicznej

Niezbędne: 19 USD/miesiąc za użytkownika

Zaawansowane: 34 USD/miesiąc za użytkownika

Profesjonalne: 64 USD/miesiąc za użytkownika

Moc: 74 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: 99 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Pipedrive for Government

G2: 4. 3/5 (ponad 2 000 recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (ponad 3000 opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Pipedrive for Government

Co najbardziej podoba Ci się w Pipedrive? Podoba mi się użyteczność platformy. Jestem w stanie łatwo wprowadzać leady i monitorować ich postępy. E-maile wysyłane do mnie każdego dnia działają jak przypomnienie o tym, z kim muszę porozmawiać danego dnia. Recenzja zebrana przez i hostowana na G2. com.

5. SugarCRM dla sektora publicznego (najlepszy do automatyzacji usług dla obywateli)

via SugarCRM

SugarCRM dostarcza elastyczną platformę zaprojektowaną specjalnie dla sektora publicznego, wprowadzając nowy poziom automatyzacji i niestandardowych operacji rządowych.

Dostosowany do zwiększenia wydajności i ułatwienia procesów usług publicznych, SugarCRM upraszcza zadania, takie jak zarządzanie relacjami z interesariuszami, zarządzanie sprawami i komunikacja, zapewniając jednocześnie ścisłą ochronę danych i zgodność z przepisami.

Najlepsze funkcje SugarCRM

Wykorzystaj platformę opartą na AWS, aby uzyskać bezpieczne i skalowalne środowisko dla operacji rządowych

Integracja zespołów zajmujących się obsługą klienta i zaplecza poprzez automatyzację wcześniej zróżnicowanych procesów biznesowych

Migracja ze starszych wersji systemów do najnowocześniejszych rozwiązań CRM pozwala zaoszczędzić czas i obniżyć długoterminowe koszty

Limity SugarCRM

Początkowe ustawienia mogą wymagać czasu na niestandardowe dostosowanie i integrację z istniejącymi cyklami pracy, potencjalnie opóźniając natychmiastowe wdrożenie

Ceny SugarCRM

Zalety: 19 USD/miesiąc za użytkownika

Standard: 59 USD/miesiąc za użytkownika

Zaawansowane: 85 USD/miesiąc za użytkownika

Premier: 135 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje SugarCRM

G2: Brak dostępnych ocen

Capterra: 3. 8/5 (ponad 400 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o SugarCRM

Podoba mi się, jak łatwo jest znaleźć informacje, których szukam w projektach, potencjalnych klientach i kontaktach.

6. GovSense (najlepsze rozwiązanie do planowania zasobów rządowych w chmurze)

via GovSense

Niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie finansami, usprawnianie inspekcji czy obsługę pozwoleń, GovSense oferuje elastyczne, przyjazne dla użytkownika oprogramowanie, które dostosowuje się do potrzeb Twojej jurysdykcji.

Dzięki wydajnemu procesowi wdrażania, który zajmuje tygodnie, a nie lata, GovSense zapewnia, że Twój zespół może świadczyć wyjątkowe usługi publiczne bez czekania.

Najlepsze funkcje GovSense

Dostosuj moduły GRP do finansów, budżetowania, rozliczania mediów, listy płac, zarządzania projektami i nie tylko

Scentralizowana platforma danych, zapewniająca jedną wersję prawdy we wszystkich działach

Wykorzystaj infrastrukturę chmury z wieloma dzierżawami, aby zmniejszyć zależność od IT

Limity GovSense

Brak automatyzacji i integracji z AI

Ceny GovSense

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje GovSense

G2: Brak dostępnych ocen

Capterra: Brak ocen

czy wiesz, że systemy CRM oparte na chmurze są preferowane przez 87% firm korzystających z rozwiązań CRM?

7. Microsoft Dynamics 365 Government (najlepsze rozwiązanie CRM oparte na danych)

via Microsoft Dynamics 365 Government

Microsoft Dynamics 365 Government to kompleksowe rozwiązanie zaprojektowane w celu ujednolicenia danych agencji, dostarczania predykcyjnych analiz i powodzenia misji.

Spotkanie mocy aplikacji CRM i ERP nowej generacji z narzędziami takimi jak Power BI, Power Apps i Power Automatyzacja umożliwia agencjom rządowym usprawnienie operacji, poprawę procesu podejmowania decyzji oraz spełnienie standardów zgodności i bezpieczeństwa.

Najlepsze funkcje Microsoft Dynamics 365 Government

Wykorzystaj analitykę opartą na AI, aby uzyskać praktyczną inteligencję do zadań o krytycznym znaczeniu

Korzystaj z integracji z Power BI, aby podejmować decyzje oparte na danych i dostarczać przyjazne dla użytkownika informacje interesariuszom na wszystkich poziomach

Umożliwienie pracownikom tworzenia rozwiązań dostosowanych do wyzwań stojących przed administracją rządową bez rozszerzenia wiedzy z zakresu kodowania

Microsoft Dynamics 365 Government limit

Brak integracji z popularnymi narzędziami do zarządzania projektami

Cennik Microsoft Dynamics 365 Government

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Microsoft Dynamics 365 Government

G2: 4.0/5 (ponad 800 opinii)

Capterra: 4. 4/5 (ponad 5 500 opinii)

8. CivicPlus SeeClickFix (najlepsze rozwiązanie do zarządzania wnioskami obywateli)

przez CivicPlus

CivicPlus SeeClickFix wypełnia lukę między mieszkańcami a władzami lokalnymi, pomagając budować bezpieczniejsze, czystsze i lepiej połączone społeczności. Umożliwia mieszkańcom raportowanie problemów, żądanie napraw, przekazywanie opinii i komunikowanie się z lokalnymi liderami.

Niezależnie od tego, czy jest używany jako samodzielne narzędzie, czy też zintegrowany z innymi rozwiązaniami technologicznymi, SeeClickFix pomaga samorządom lokalnym poprawić szybkość reakcji, komunikację i wydajność operacyjną.

Najlepsze funkcje CivicPlus SeeClickFix

Automatyczne kierowanie zgłoszeń serwisowych do odpowiedniego zespołu na podstawie lokalizacji i kategorii w celu podjęcia szybkich działań

Wykrywaj i zapobiegaj duplikowaniu wniosków przed ich przesłaniem, aby zminimalizować zbędne wysiłki

Informuj mieszkańców na bieżąco za pomocą powiadomień o statusie lub zbieraj więcej szczegółów dzięki pytaniom uzupełniającym

CivicPlus SeeClickFix limit

Nie posiada innych funkcji CRM, które czyniłyby z niego pełnowartościowe rozwiązanie

Ceny CivicPlus SeeClickFix

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje CivicPlus SeeClickFix

G2: Brak dostępnych ocen

Capterra: 4. 4/5 (40+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o CivicPlus SeeClickFix

Po uruchomieniu wszystko było (i nadal jest) bardzo łatwe w użyciu. Jest tak konfigurowalny i pozostaje bardzo elastyczny w obliczu zmieniających się okoliczności. Mimo że moja organizacja wciąż znajduje się na wczesnej scenie korzystania z SeeClickFix, myślę, że jest to coś z potencjałem na niesamowitą długowieczność; myślę, że może naprawdę rosnąć wraz z naszym miastem.

9. Oracle Public Sector CRM (najlepsze rozwiązanie CRM dla instytucji rządowych i samorządowych)

via Oracle Public Sector CRM

Oracle Public Sector CRM pomaga rządom budować zaufanie, zwiększać wydajność i świadczyć usługi zorientowane na obywateli dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w chmurze.

Integrując zaawansowaną technologię i dane w czasie rzeczywistym, Oracle umożliwia agencjom podejmowanie złożonych wyzwań, takich jak bezdomność, oszustwa i bezpieczeństwo publiczne, jednocześnie zwiększając wydajność operacyjną i zaufanie społeczności.

Najlepsze funkcje Oracle Public Sector CRM

Ułatwienie natychmiastowych interakcji między obywatelami a pracownikami administracji publicznej, przy wsparciu inteligentnych urządzeń, czujników i technologii do noszenia w celu proaktywnego świadczenia usług

Korzystaj z cyfrowych strumieni danych w czasie rzeczywistym, aby skutecznie przewidywać i zaspokajać potrzeby społeczności

Korzystaj z zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa, które automatyzują administrację systemem, ograniczają błędy ludzkie i zapewniają zgodność z przepisami

Ograniczenia Oracle Public Sector CRM

Brak funkcji zarządzania projektami w CRM

Ceny Oracle Public Sector CRM

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Oracle Public Sector CRM

G2: 3. 7/5 (90+ opinii)

Capterra: 4. 4/5 (30+ opinii)

10. SAP Customer Experience for Public Sector (najlepsze rozwiązania CRM oparte na AI)

przez SAP

Wykorzystując kompleksowe rządowe rozwiązania w chmurze, SAP Customer Experience for Public Sector pozwala agencjom optymalizować zasoby, usprawniać zarządzanie finansami i zapewniać wydajne operacje.

Gotowe do użycia narzędzia SAP pomagają rządom szybko dostosowywać się do zmieniających się potrzeb, zapewniając lepszą wartość dla obywateli przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Niestandardowe funkcje SAP Customer Experience dla sektora publicznego

Automatyzacja cykli pracy w obszarze finansów w celu efektywnego zarządzania gotówką, kapitałem obrotowym i ryzykiem finansowym, zwiększając odpowiedzialność podatkową

Uzyskaj wgląd w czasie rzeczywistym w operacje sektora publicznego, aby proaktywnie zarządzać i udoskonalać procesy w celu zwiększenia przejrzystości i wydajności usług

Wykorzystaj IoT, uczenie maszynowe i analitykę predykcyjną do utrzymania zasobów rządowych i optymalizacji ich wydajności, zapewniając niezawodne usługi dla społeczności

SAP Customer Experience dla ograniczeń sektora publicznego

Brak funkcji CRM zintegrowanych z narzędziem do zarządzania projektami

SAP Customer Experience for Public Sector pricing

Niestandardowe ceny

SAP Customer Experience for Public Sector oceny i recenzje

G2: Brak dostępnych ocen

Capterra: 4. 3/5 (ponad 200 recenzji)

Wybierz odpowiedni CRM dla administracji publicznej

Wybór odpowiedniego CRM dla usług rządowych ma kluczowe znaczenie, ponieważ może zmienić sposób, w jaki obsługujesz swoją społeczność i realizujesz cele o kluczowym znaczeniu.

Dziesięć rozwiązań CRM, które zbadaliśmy, oferuje unikalne funkcje i innowacyjne sposoby modernizacji usług publicznych, od zarządzania wnioskami obywateli po usprawnienie wewnętrznego cyklu pracy.

Jeśli szukasz rozwiązania, które wykracza poza CRM i zajmuje się wszystkim, ClickUp jest platformą dla Ciebie.

Choć CRM to nie tylko rozwiązanie do zarządzania relacjami z klientami, jego zaawansowane funkcje zarządzania projektami, automatyzacji przepływu pracy i wydajności sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla agencji rządowych i automatyzacji procesów biznesowych.

Dlaczego więc czekać na uproszczenie pracy i podniesienie jakości usług publicznych?

