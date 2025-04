10 najlepszych społeczności menedżerów produktu, do których można dołączyć w celu nawiązania kontaktów

Zarządzanie produktem może wydawać się samotną wędrówką pod stromą górę - jeden niewłaściwy krok i musisz walczyć o odzyskanie równowagi.

A gdyby tak nie musieć samotnie stawiać czoła każdemu wyzwaniu związanemu z zarządzaniem produktem?

Na całym świecie doświadczeni menedżerowie produktu zebrali się, aby utworzyć tętniące życiem społeczności - przestrzenie, w których udostępniają swoje historie, strategie i sprawdzone w boju wskazówki.

Od zasobów związanych z zarządzaniem produktem po połączenia zmieniające karierę - te grupy mogą pomóc w doskonaleniu umiejętności zarządzania produktem i poszerzaniu horyzontów.

Wyobraź sobie, że otrzymujesz prawdziwe spostrzeżenia od kogoś, kto już pokonał wyzwania, przed którymi teraz stoisz. Lub burzę mózgów z rówieśnikami, aby odkryć nowe style współpracy i trendy w branży. Właściwa społeczność może nawet doprowadzić cię do wymarzonej pracy PM, o której marzyłeś.

Przyjrzyjmy się zatem najlepszym społecznościom product managerów, do których możesz dołączyć już dziś!

60-sekundowe podsumowanie Społeczności menedżerów produktu są niezbędne do poruszania się po zmieniającym się krajobrazie zarządzania produktem

Oferują one bogate wsparcie, spostrzeżenia i zasoby, pomagając menedżerom produktu w połączeniu z rówieśnikami, którzy rozumieją ich wyzwania

Społeczności te zapewniają możliwości nawiązywania kontaktów, dostęp do wiedzy i najlepszych praktyk, wzajemne wsparcie, ekskluzywne narzędzia i poczucie przynależności

Zapewniają one członkom aktualne informacje na temat trendów w zarządzaniu produktami i oferują różne platformy do pozostawania w kontakcie, takie jak fora internetowe, grupy Slack i lokalne spotkania

Godne uwagi społeczności to r/productmanagement , Product Coalition i Mind the Product

Zaangażowanie w te społeczności wiąże się z aktywnym uczestnictwem, udostępnianiem wiedzy i współpracą, zwiększając rozwój kariery i satysfakcję z pracy

Narzędzia takie jak ClickUp mogą jeszcze bardziej usprawnić współpracę i zarządzanie zadaniami w ramach tych społeczności, oferując funkcje, które płynnie integrują się z platformami takimi jak Slack, aby zwiększyć wydajność

Dlaczego społeczności menedżerów produktu mają znaczenie

Zarządzanie produktem nieustannie ewoluuje, a zajmowanie się wszystkim, od strategii i badań rynkowych po współpracę w zespole, może wydawać się przytłaczające.

To właśnie tutaj społeczności menedżerów produktu są kopalnią wsparcia, spostrzeżeń i zasobów, które pomogą ci się rozwijać i pozostać na czele gry.

Przynależność do jednej z nich oznacza połączenie z profesjonalistami w dziedzinie zarządzania produktem, którzy naprawdę rozumieją twoje wyzwania. Możesz wymieniać się pomysłami, korzystać z najlepszych praktyk i uzyskać porady od tych, którzy byli na twoim miejscu. Społeczności te informują również o najnowszych trendach, narzędziach i technologiach kształtujących branżę.

Korzyści z przynależności do społeczności menedżerów produktu

Przyjrzyjmy się innym korzyściom płynącym z przynależności do społeczności menedżerów produktu:

Możliwości nawiązywania kontaktów: Połącz się z innymi menedżerami produktu, ekspertami branżowymi i liderami, otwierając drzwi do mentoringu, możliwości pracy i współpracy, które mogą przyspieszyć rozwój Twojej kariery

Dostęp do wiedzy i najlepszych praktyk: Zdobywaj cenne spostrzeżenia dzięki studiom przypadków, webinariom, ekskluzywnym materiałom wideo na temat zarządzania i oficjalnym dokumentom, dzięki którym będziesz na bieżąco z trendami branżowymi, zasadami zarządzania produktem i sprawdzonymi strategiami

Wsparcie koleżeńskie i rozwiązywanie problemów: Skorzystaj z sieci menedżerów produktu, którzy oferują porady, dzielą się doświadczeniami i przekazują informacje zwrotne na temat wyzwań, takich jak ograniczenia zasobów i negocjacje z interesariuszami, pomagając w poruszaniu się po rzeczywistych złożonościach

🧠 Ciekawostka: 63% menedżerów produktu twierdzi, że rekomendacje innych są dla nich najbardziej zaufanym źródłem przy wyborze nowych narzędzi.

Ekskluzywne narzędzia i zasoby : Uzyskaj dostęp do szablonów, ram i map drogowych, aby usprawnić zadania związane z zarządzaniem produktem, zwiększyć wydajność i uzyskać wczesny dostęp do najnowszych narzędzi branżowych

Poczucie przynależności : Dołącz do społeczności, która rozumie wyzwania związane z zarządzaniem produktem, oferując wsparcie, udostępnianie doświadczeń i poczucie połączenia, które zwiększa satysfakcję z pracy i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym

Wyprzedzanie trendów branżowych: Bądź na bieżąco ze zmieniającymi się praktykami zarządzania produktem, narzędziami i trendami rynkowymi, zapewniając sobie konkurencyjność i dostosowując się do najnowszych osiągnięć branży

Do zrobienia? Pierwsza znana rola product managera pochodzi z 1931 roku! Zaczęło się od notatki stworzonej przez Neila H. McElroya w Procter & Gamble, aby skupić się na rozwoju marki.

Rodzaje społeczności menedżerów produktu

Menedżerowie produktu (PM) mogą dołączyć do różnych społeczności, aby udostępniać wiedzę, nawiązywać kontakty i rozwijać swoją karierę. Społeczności te zaspokajają różne potrzeby, oferując porady, inspiracje lub możliwości połączenia z innymi PM-ami.

Oto kilka popularnych typów społeczności menedżerów produktu:

Fora internetowe i tablice dyskusyjne : Platformy takie jak Reddit lub specjalistyczne fora, na których menedżerowie produktu dzielą się doświadczeniami, zadają pytania i omawiają trendy w branży

Społeczności Slack i Discord : Grupy czatu w czasie rzeczywistym przeznaczone do nawiązywania kontaktów, udostępniania wiedzy i współpracy między menedżerami produktu na całym świecie

Lokalne spotkania i grupy networkingowe : Osobiste spotkania, które sprzyjają regionalnym połączeniom, często organizowane za pośrednictwem platform takich jak Meetup

Profesjonalne stowarzyszenia : Organizacje takie jak Association of International Product Marketing & Management (AIPMM) zapewniają zasoby, certyfikaty i wydarzenia

Grupy w mediach społecznościowych : Społeczność na Facebooku, Twitterze lub LinkedIn, w której specjaliści ds. produktów mogą śledzić, łączyć się i wchodzić w interakcje z rówieśnikami i wpływowymi osobami

Platformy edukacyjne i kursy : Społeczności zbudowane wokół platform edukacyjnych, takich jak Coursera, Reforge lub Product School, często obejmują fora i możliwości nawiązywania kontaktów

Sieci korporacyjne : Wewnętrzne społeczności w firmach, w których menedżerowie produktu współpracują, udostępniają spostrzeżenia i opracowują najlepsze praktyki

Społeczności oparte na wydarzeniach: Formularze utworzone wokół konferencji, hackathonów lub wydarzeń związanych z zarządzaniem produktem, takich jak Mind the Product lub ProductCamp

10 najlepszych społeczności dla menedżerów produktu, do których warto dołączyć

Istnieje wiele społeczności, które mogą zapewnić cenne informacje i możliwości dla każdego menedżera produktu, który chce pozostać na czele, nawiązać kontakty z rówieśnikami w nowoczesnych zespołach programistycznych lub nauczyć się nowych taktyk.

Oto przegląd najlepszych miejsc, w których menedżerowie produktu mogą udostępniać wiedzę, uczyć się i rozwijać.

1. r/productmanagement

Jeśli szukasz szybkich odpowiedzi na pytania dotyczące zarządzania produktem, subreddit r/productmanagement jest jednym z najlepszych miejsc. Społeczność ta ma ponad 155 000 członków i jest doskonałym źródłem informacji zwrotnych od innych menedżerów produktu.

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym profesjonalistą, czy dopiero zaczynasz, społeczność jest pełna ekspertów oferujących wgląd w strategie zarządzania produktem i wskazówki dotyczące poszukiwania pracy. Subreddit zawiera wiele zakładek z zasobami, które pomagają nowym PM-om nabrać prędkości, co czyni go idealnym punktem wyjścia dla każdego, kto próbuje włamać się do zarządzania produktem.

Możesz spodziewać się szybkich odpowiedzi, różnorodnych opinii i aktualnych dyskusji na temat najnowszych trendów na tym polu. To tutaj znajdziesz wsparcie, porady i pomoc w radzeniu sobie z największymi wyzwaniami PM.

2. Koalicja produktowa

via Product Coalition

Założona przez Jaya Stansella, Product Coalition jest jedną z największych i najbardziej aktywnych darmowych społeczności dla menedżerów produktu. Pierwotnie była to publikacja na Medium, a obecnie jest to główny hub, w którym tysiące PM-ów codziennie wymienia się pomysłami.

Dzięki ogromnej kolekcji artykułów obejmujących wszystkie aspekty zarządzania produktem, Product Coalition stała się celem dla PM-ów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności.

Społeczność obejmuje również kanał Slack, na którym członkowie mogą się połączyć, omówić strategie zarządzania produktem i przesłać własną zawartość do publikacji. Jest to świetna platforma do nawiązywania kontaktów i uczenia się, szczególnie dla PM-ów, którzy chcą udostępniać swoje doświadczenia lub uzyskać informacje zwrotne od innych osób na tym polu.

3. Mind the Product

via Mind the Product

Mind the Product jest powszechnie uznawana za jedną z najlepszych społeczności zarządzania produktem. Ta licząca ponad 60 000 członków sieć oferuje bogactwo zasobów, w tym artykuły, spotkania i warsztaty szkoleniowe.

Mind the Product wyróżnia się tym, że jest gospodarzem jednej z największych corocznych konferencji poświęconych zarządzaniu produktem. Skupia ona globalnych liderów branży produktowej i praktyków, którzy udostępniają najnowocześniejsze strategie i spostrzeżenia.

Społeczność oferuje również specjalistyczne programy szkoleniowe obejmujące podstawowe umiejętności produktowe i zaawansowane techniki dostosowane do potrzeb menedżerów produktu. Co więcej, członkowie otrzymują natychmiastowy dostęp do najnowszych i najbardziej istotnych informacji na tym polu.

4. Product Hive

via Product Hive

Product Hive to inicjatywa prowadzona w całości przez wolontariuszy, która koncentruje się na tworzeniu możliwości uczenia się, wnoszenia wkładu i połączenia. Z oddziałami w całych Stanach Zjednoczonych i hubem w Utah, oferuje program mentorski, tablicę ogłoszeń i społeczność Slack dla menedżerów produktu, strategów, projektantów i liderów.

Inicjatywa organizuje również wykłady, warsztaty i inne wydarzenia - często Free lub po minimalnych kosztach - idealne dla profesjonalistów zajmujących się zarządzaniem produktem, strategią i projektowaniem.

5. Społeczność Product School Slack

via Społeczność Product School Slack

Społeczność Product School Slack jest kolejnym doskonałym źródłem informacji dla każdego, kto chce rozwijać swoją karierę w zarządzaniu produktem. Licząca ponad 100 000 członków społeczność Product School jest aktywna i wypełniona obecnymi i aspirującymi menedżerami produktu.

Oferują one cenne zasoby, takie jak sesje Ask Me Anything (AMA) z ekspertami branżowymi, wskazówki dotyczące kariery i wsparcie w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej. Społeczność jest podzielona na 26 lokalnych kanałów, w których PM mogą połączyć się z rówieśnikami, udostępniać wskazówki i omawiać cele zawodowe.

Product School oferuje również ekskluzywny dostęp do kursów i warsztatów, które pomogą ci rozwinąć karierę. Niezależnie od tego, czy szukasz wskazówek na temat poszukiwania pracy, czy też wskazówek dotyczących znalezienia mentora biznesowego, ta społeczność jest doskonałym źródłem informacji dla PM-ów na wszystkich scenach ich kariery.

6. Lean Product Meetup

via Lean Product Meetup

Spotkania Lean Product Meetup są idealne dla każdego, kto jest zainteresowany poznaniem najlepszych praktyk tworzenia powodzenia produktów. Grupa ta oferuje sesje prowadzone przez ekspertów na różne tematy, takie jak strategie produktowe, projektowanie UX i analiza danych.

Społeczność ta zrzesza kierowników ds. produktu, programistów i założycieli startupów, którzy wspólnie uczą się i wymieniają wiedzą na temat metodologii Lean. Dołączenie do Lean Product Meetup to świetny sposób, aby być na bieżąco z najnowszymi narzędziami i technikami tworzenia produktów, które odnoszą powodzenie.

Jest to również doskonała okazja do nawiązania kontaktów z liderami branży, takimi jak Dan Olsen i Casey Winters, którzy regularnie przemawiają podczas wydarzeń.

Do zrobienia: Niektóre społeczności product managerów oferują "Fail Fests ", podczas których członkowie zbierają się, by dyskutować o porażkach produktów - nie po to, by się rozczulać, ale by dzielić się spostrzeżeniami i odkrywać, co nie zadziałało, dlaczego i jak uniknąć podobnych pułapek. Wydarzenia te stały się kluczowe dla szybkiego rozwoju zawodowego.

7. Czarni w technologii

via Blacks In Technology

Blacks In Technology to społeczność poświęcona zwiększaniu reprezentacji czarnoskórych mężczyzn i kobiet w branży technologicznej. Społeczność obejmuje różne rozdziały w całych Stanach Zjednoczonych; możesz nawet założyć własny. Jest to świetne miejsce do nawiązywania kontaktów z innymi profesjonalistami, udostępniania historii i podnoszenia czarnych głosów w branży technologicznej.

Dla PM-ów, Blacks In Technology zapewnia możliwości poruszania kwestii różnorodności w świecie technologii i dostęp do list ofert pracy za pośrednictwem regularnie aktualizowanego portalu z ofertami pracy. Jest to również miejsce do nawiązywania kontaktów, gdzie można spotkać innych PM-ów, którzy podzielają twoje wartości i doświadczenia.

8. CodeBuddies

przez CodeBuddies

Jeśli jesteś technicznym menedżerem produktu lub osobą z nietechnicznego środowiska, która chce rozwijać umiejętności kodowania, CodeBuddies to społeczność, którą warto sprawdzić. Ta społeczność open-source koncentruje się na pomaganiu ludziom w nauce kodowania i doskonaleniu ich umiejętności technicznych.

Jedną z najbardziej unikalnych funkcji CodeBuddies są całodobowe sesje Silent Coworking, które umożliwiają pracę nad projektami wraz z innymi w skoncentrowanym środowisku.

Niezależnie od tego, czy próbujesz nauczyć się nowych umiejętności technicznych, czy po prostu chcesz mieć przestrzeń do kodowania bez rozpraszania uwagi, ta społeczność zapewnia wsparcie, którego potrzebujesz.

9. r/technology

r/technology to ogólna społeczność technologiczna na Reddit, gdzie ludzie ze wszystkich obszarów świata technologii dzielą się wiadomościami i spostrzeżeniami. Dla kreatywnych menedżerów produktu jest to doskonałe miejsce do identyfikacji i zrozumienia pojawiających się technologii, które mogą mieć wpływ na strategię produktu.

PM mogą również angażować się w społeczności w celu uzyskania opinii na temat potencjalnych pomysłów na produkty lub wyzwań.

Subreddit organizuje zawartość według kategorii, ułatwiając przeglądanie określonych tematów związanych z innowacjami technologicznymi.

10. Women In Product

via Women In Product

Założona w 2016 roku organizacja Women In Product pracuje nad stworzeniem bardziej inkluzywnej i zróżnicowanej branży technologicznej. Grupa ma na celu wsparcie kobiet i osób niebinarnych w zarządzaniu produktem.

Oferują one różne zasoby, w tym wydarzenia, webinaria, tablice z ofertami pracy dla kobiet i programy mentorskie, które mają pomóc kobietom na stanowiskach kierowniczych w osiągnięciu ich celów związanych z rozwojem zawodowym.

Z ponad 30 000 członków, Women In Product oferuje dynamiczną sieć, w której członkowie mogą się połączyć, współpracować i wzmacniać się nawzajem. To świetne miejsce, aby znaleźć mentora kariery lub wziąć udział w warsztatach przywódczych, które pomogą ci rozwinąć karierę PM.

Społeczność ta ceni różnorodne perspektywy i dąży do tego, aby każdy głos był słyszalny w zarządzaniu produktem.

Przeczytaj także: Pytania dotyczące odkrywania klientów, aby w pełni zrozumieć potencjał rynku i produktu

Jak zaangażować się w społeczność Product Managerów

Zaangażowanie w społeczność menedżerów produktu wymaga konsekwentnego uczestnictwa i przemyślanego podejścia. Przestrzenie te rozwijają się dzięki współpracy, dzięki czemu Twój wkład jest niezbędny do tworzenia znaczących połączeń i zdobywania cennych spostrzeżeń.

Oto jak do tego podejść, koncentrując się na możliwych do wykonania krokach:

Uczestnictwo w udostępnianiu wiedzy : Omów priorytetyzację zaległości, planowanie sprintów i wizualizację mapy drogowej. Udostępnianie strategii, szukanie opinii i poznawanie narzędzi takich jak wykresy Gantta czy tablice Kanban

Rozwiązywanie konkretnych problemów : Rozwiązuj problemy związane z operacjami produktowymi, od konfiguracji potoku CI/CD po optymalizację cyklu pracy, wykorzystując wiedzę społeczności w celu znalezienia skutecznych rozwiązań

Omówienie pojawiających się trendów : Bądź na bieżąco, odkrywając AI w analizie użytkowników, automatyzację w testowaniu QA i studia przypadków dotyczące narzędzi takich jak ClickUp, aby zobaczyć, jak kształtują one rozwój produktu

Analizuj narzędzia i oprogramowanie : Uzyskaj opinie rówieśników na temat platform, porównując funkcje, takie jak śledzenie OKR, mapowanie podróży użytkownika i kompatybilność API, aby odkryć ukryte zalety i wady

Współpraca nad szablonami i ramami: Udostępnianie i udoskonalanie szablonów specyfikacji produktów, ocen ryzyka i retrospektyw sprintów, dostosowując je do branżowych potrzeb w zakresie zgodności z przepisami

Przeczytaj również: Free szablony do zarządzania produktem

Maksymalizacja wartości społeczności menedżerów produktu

ClickUp, wszystko do pracy, pomaga menedżerom produktu zmaksymalizować wartość ich społeczności poprzez centralizację dyskusji, zasobów i zadań w jednym miejscu.

Dzięki rozwiązaniu do zarządzania projektami ClickUp możesz płynnie współpracować nad projektami opartymi na społecznościach, nawet jeśli są one hostowane na różnych platformach.

Płynnie integruje się z narzędziami takimi jak Slack, rozszerzając swoje możliwości o dane powstania zadania, przypisanie, aktualizacje projektu, śledzenie wydajności i wiele innych.

Zintegruj ClickUp z platformą Slack

W przypadku Teams korzystających już ze Slack, integracja ClickUp ze Slack zapewnia dodatkowe możliwości zarządzania projektami w istniejącym ustawieniu, dzięki czemu współpraca jest jeszcze bardziej wydajna.

Łatwo twórz nowe zadania ClickUp bezpośrednio z kanału Slack w dowolnym kanale, wpisując /ClickUp new dzięki integracji ClickUp Slack

Oto jak integracja ClickUp i Slack zwiększa wydajność:

Bogate podglądy zadań: Udostępniaj zadania jako połączone zadania w Slack jako szczegółowe fragmenty z terminami, osobami przypisanymi i aktualizacjami postępów

Łatwe zarządzanie zadaniami: Zarządzaj Zarządzaj zadaniami ClickUp bezpośrednio ze Slacka, dostosowując terminy, priorytety i statusy bez przełączania aplikacji

Bezproblemowe tworzenie zadań: Przekształć dowolną wiadomość Slack w zadanie ClickUp za pomocą jednego kliknięcia. Przechwytuj pomysły, elementy działań i decyzje z rozmów

Widoczność w czasie rzeczywistym: Otrzymuj natychmiastowe aktualizacje dotyczące danych powstania zadań, komentarzy i zmian statusu za pośrednictwem powiadomień w wybranych kanałach Slack

Śledzenie czasu spędzonego i postępów w realizacji zadań społeczności

Przydziel zadania i ustaw priorytety, aby zapewnić efektywne dotrzymanie terminów dla inicjatyw społeczności dzięki ClickUp Tasks

Zamień dyskusje w społecznościach w możliwe do śledzenia zadania - niezależnie od tego, czy chodzi o planowanie AMA, organizowanie sesji udostępniania wiedzy, czy ustawienie programów mentorskich.

Dzięki zadaniom ClickUp możesz ustawić osoby przypisane i terminy dla każdego kroku i zapewnić wszystkim zgodność co do tego, co należy zrobić w następnej kolejności.

Niestandardowe statusy zadań i cykle pracy ClickUp pomagają monitorować postępy i dotrzymywać terminów. Można ich również użyć do dostosowania zarządzania projektami do potrzeb zespołu - śledzenia problemów, testowania funkcji lub wprowadzania produktu na rynek. Niezależnie od tego, czy stosujesz metodę Scrum, Kanban czy Agile, ClickUp płynnie dostosowuje się do Twojego procesu.

Zarządzanie produktem stało się o wiele łatwiejsze po wdrożeniu ClickUp. Zadania mogą być monitorowane, a wyświetlanie pulpitu jest interaktywne.

Zarządzanie produktem stało się o wiele łatwiejsze po wdrożeniu ClickUp. Zadania mogą być monitorowane, a wyświetlanie pulpitu jest interaktywne.

A dzięki ClickUp Time Tracking możesz śledzić czas spędzony na różnych zadaniach i projektach. Identyfikuj nieefektywności i wprowadzaj korekty oparte na danych, aby poprawić wydajność i oś czasu.

Współpraca nad udostępnianymi zadaniami na Tablicach i Dokumentach

Współpracuj ze swoją społecznością, planuj strategie produktowe i dziel się pomysłami za pomocą ClickUp Whiteboards

Współpraca wizualna ma znaczenie. Użyj tablic ClickUp do interaktywnego tworzenia map drogowych, przepływów użytkowników lub dyskusji na temat strategii. Oferują one idealne współdzielone płótno do warsztatów społeczności, sesji ideacji i wspólnego rozbijania złożonych pomysłów.

Społeczności PM rozwijają się dzięki udostępnianiu wiedzy. ClickUp Docs pozwala członkom współpracować nad szczegółową dokumentacją i współedytować najlepsze praktyki, ramy i przewodniki w czasie rzeczywistym - jak żywa, ewoluująca baza wiedzy.

Uprość budowanie wiedzy i udostępnianie jej członkom społeczności za pomocą ClickUp Docs

A co najlepsze? Możesz połączyć Dokumenty bezpośrednio z zadaniami ClickUp, aby spostrzeżenia zamieniły się w działania.

Ustaw społeczność na rosnący wpływ dzięki jasnym celom

Silna społeczność to nie tylko to, co zyskujesz - to także to, co dajesz od siebie.

Przyczyniaj się do zrobienia tego, co do ciebie należy, przyczyniając się do realizacji celów całej społeczności - takich jak zwiększanie liczby członków, zwiększanie zaangażowania lub uruchamianie nowych inicjatyw - i śledź postępy w przejrzysty sposób.

Łatwe ustawienie i śledzenie celów społeczności dzięki ClickUp Goals

Cele ClickUp pomagają dostosować inicjatywy do jasnych OKR, dzięki czemu każda dyskusja i projekt posuwa społeczność do przodu. Narzędzia wspierające, takie jak szczegółowe kalendarze, przypomnienia oparte na postępach i intuicyjne pulpity wydajności, pomagają utrzymać się na dobrej drodze i skutecznie osiągać kamienie milowe.

Płynnie zarządzaj wydarzeniami społeczności za pomocą kalendarza ClickUp

Organizujesz spotkania społeczności, webinaria lub godziny pracy?

Dzięki kalendarzowi ClickUp możesz mieć pewność, że wszyscy będą na bieżąco i zgodnie z harmonogramem.

Kalendarz ClickUp integruje się z Kalendarzem Google, zapewniając płynne zarządzanie wydarzeniami. Aby być na bieżąco z działaniami społeczności, możesz dostosować widok do dziennych, tygodniowych, miesięcznych lub niestandardowych ram czasowych.

Twórz zżyte ze sobą społeczności za pomocą Czatu i Clipów

Niezależnie od tego, czy chodzi o koordynowanie spotkań, burzę mózgów na temat strategii produktowych, czy udostępnianie spostrzeżeń branżowych, narzędzie komunikacyjne, takie jak ClickUp Chat, pozwala Ci śledzić rozwój.

Utrzymuje społeczności menedżerów produktu w połączeniu, zapewniając scentralizowaną przestrzeń do dyskusji w czasie rzeczywistym, szybkiego podejmowania decyzji i płynnej współpracy - a wszystko to bez konieczności zmiany narzędzi.

📮ClickUp Insight: 83% pracowników wiedzy polega głównie na e-mailu i czacie do komunikacji w zespole. Jednak prawie 60% ich dnia pracy jest tracone na przełączanie się między tymi narzędziami i wyszukiwanie informacji. Dzięki aplikacji do wszystkiego, takiej jak ClickUp, zarządzanie projektami, wiadomości, e-maile i czaty zbiegają się w jednym miejscu! Czas się scentralizować i nabrać energii!

Utrzymuj przepływ rozmów dzięki wątkom, wzmiankom i powiadomieniom, zapewniając, że ważne dyskusje pozostaną uporządkowane i możliwe do podjęcia działań. Najlepsze jest to, że możesz tworzyć zadania bezpośrednio z czatów lub łączyć istniejące zadania z rozmowami, utrzymując cały istotny kontekst połączony z właściwymi dyskusjami.

Współpracuj w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Chat, aby skuteczniej planować, przydzielać, śledzić i zakończyć zadania

Aby uzyskać bardziej szczegółowe rozmowy lub burze mózgów, możesz skorzystać z Sync Ups (rozmów audio lub wideo) w ClickUp. Możesz nawet udostępniać swój ekran w celu płynnej współpracy.

Ponadto, jeśli chcesz przypisać i śledzić elementy działań, możesz użyć funkcji ClickUp @ wzmianka bezpośrednio w rozmowach na czacie, aby upewnić się, że wszyscy pozostają na tej samej stronie, a projekty posuwają się naprzód.

W przeciwieństwie do zewnętrznych aplikacji do czatowania, ClickUp Chat działa w obszarze roboczym, utrzymując dyskusje społeczności powiązane z projektami, celami i bieżącymi inicjatywami.

Dodawaj pomysły lub opinie bezpośrednio w swoich Clipach ClickUp za pomocą komentarzy w wideo

Gdy tekst lub rozmowa telefoniczna to za mało, ClickUp Clips wkracza do akcji. Ta funkcja umożliwia wysyłanie krótkich nagrań wideo z ekranu - zakończonych podkładem głosowym - w celu wyjaśnienia pomysłów, podzielenia się opiniami lub wyjaśnienia złożonych szczegółów, które mogą być trudne do wpisania.

Zwiększ uczestnictwo i zarządzanie społecznością dzięki AI

Czy chciałbyś, aby istniał sposób na zsyntetyzowanie rozmów społeczności i zasugerowanie elementów działania, aby nie stracić cennych spostrzeżeń?

Natywna AI ClickUp, ClickUp Brain, pomaga PM-om do zrobienia tego za pomocą:

Łatwe udostępnianie wiedzy: ClickUp AI może podsumowywać długie wątki społeczności, notatki ze spotkań i dyskusje, wyłapując kluczowe wnioski - nie ma potrzeby przewijania niekończących się wiadomości

Nadrabiaj zaległości w rozmowach na swoich kanałach czatu dzięki ClickUp Brain

Aktywne działania następcze: Zamiast pozwolić, aby świetne pomysły z wirtualnych spotkań zanikły, : Zamiast pozwolić, aby świetne pomysły z wirtualnych spotkań zanikły, ClickUp AI Notetaker automatycznie sugeruje zadania, kolejne kroki i terminy, utrzymując silną dynamikę w społeczności

Bez wysiłku uchwyć każdy szczegół spotkania dzięki ClickUp's AI Notetaker

Szybsze podejmowanie decyzji: Wyciągając wnioski z poprzednich dyskusji i ujawniając odpowiednią wiedzę, ClickUp Brain pomaga liderom społeczności i członkom szybko podejmować świadome decyzje

Łatwo zdobywaj wiedzę w społecznościach dzięki ClickUp Brain

Szablony generowane przez AI dla zaangażowania: Niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie wytycznych dla społeczności, planowanie wydarzenia czy sporządzanie dokumentu do udostępniania wiedzy, ClickUp Brain może również dostarczyć niestandardowe szablony do zrobienia szybciej

Aby zaoszczędzić czas, ClickUp oferuje również szereg gotowych szablonów, w tym szablony zarządzania produktem.

Szablon do zarządzania społecznością ClickUp, na przykład, eliminuje konieczność zgadywania podczas tworzenia i powodzenia w zarządzaniu społecznością dla menedżerów produktu. Dostarcza wszystkiego, czego potrzebujesz, aby stworzyć interaktywne środowisko, które promuje długoterminowy rozwój i zaangażowanie.

Pobierz szablon Free Zadbaj o połączenie i motywację swojej społeczności, korzystając z szablonu do zarządzania społecznością ClickUp

Ten szablon pomaga:

Planuj tematy, motywy i strategie dotyczące zawartości

Regularny kontakt z członkami społeczności

Śledź postępy i mierz powodzenie, aby wprowadzać ulepszenia w przyszłości

Przeczytaj także: Wykorzystanie etykiety czatu Teams w pracy dla optymalnej współpracy

Wzmocnij swoją sieć zarządzania produktami, dołączając do społeczności

Społeczności związane z zarządzaniem produktami to nieocenione źródło porad, wsparcia i wskazówek w trakcie całej kariery. Jeśli jednak nie masz czasu na śledzenie każdej społeczności zarządzania produktem, to nic nie szkodzi. Zamiast tego skup się na swoich celach.

Potrzebujesz społeczności produktowej, która szybko odpowie na Twoje pytania? A może jesteś bardziej odsetki od networkingu i budowania połączeń? Może szukasz regularnych wydarzeń i spotkań, aby pozostać zaangażowanym.

Pamiętaj, że duża liczba członków nie zawsze oznacza wysokie zaangażowanie. W wielu przypadkach tylko niewielka część członków jest aktywna. Szukaj społeczności, w których dyskusje są ożywione, a odpowiedzi na pytania udzielane są podpowiedzi. Nie zapomnij też odkryć ukrytych kanałów w grupach Slack. To właśnie tam często pojawiają się najlepsze rozmowy i spostrzeżenia.

Jeśli potrzebujesz bardziej wydajnej platformy do współpracy, ClickUp ma wszystko, czego potrzebujesz. Dzięki możliwości tworzenia i śledzenia zadań, a także dedykowanej integracji ze Slackiem, ClickUp pomaga zoptymalizować cykl pracy związany z zarządzaniem produktem. Załóż darmowe konto ClickUp już dziś!