11 najlepszych programów do śledzenia czasu z zrzutami ekranu w 2025 roku

Praca zdalna wiąże się z własnym zestawem wyzwań - utrzymaniem koncentracji, utrzymaniem wszystkich w zgodzie i upewnieniem się, że praca posuwa się naprzód bez zwykłych osobistych odpraw.

Jak więc możesz wesprzeć swój zespół w utrzymaniu wydajności i zaangażowania, bez względu na to, gdzie się znajdują?

W tym właśnie celu pomocne jest oprogramowanie do śledzenia czasu pracy ze zrzutami ekranu. Narzędzia te wykonują losowe zrzuty ekranu ekranu komputera użytkownika, śledzą ruchy myszy i zapewniają wizualny dowód pracy - utrzymując odpowiedzialność Teams bez mikrozarządzania.

🔎 Do zrobienia? 75% amerykańskich firm traci pieniądze z powodu kradzieży czasu, średnio cztery godziny tygodniowo. To 7% rocznych strat na wynagrodzeniach, które często pozostają niezauważone.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do śledzenia czasu z zrzutami ekranu?

Fact Check: Rynek oprogramowania do śledzenia czasu eksploduje - z 5,23 miliarda dolarów w 2023 roku do 12,3 miliarda dolarów do 2030 roku. Dlaczego? Ponieważ Business potrzebuje inteligentniejszego śledzenia czasu pracy, precyzyjnego rozliczania godzin i wglądu w czasie rzeczywistym - bez zgadywania.

Ale oprogramowanie do śledzenia czasu pracy nie zapewnia takiego samego efektu za każdym razem!

Oto, co odróżnia najlepsze oprogramowanie do śledzenia czasu z zrzutami ekranu od reszty:

Monitorowanie zrzutów ekranu: Wybierz oprogramowanie do śledzenia czasu pracy z funkcją losowego, zaplanowanego lub ręcznego przechwytywania ekranu. Niestandardowe ustawienia pozwalają zamazywać zrzuty ekranu lub usuwać wrażliwe obrazy, równoważąc odpowiedzialność z prywatnością

Raportowanie i analityka: Upewnij się, że otrzymujesz szczegółowe raportowanie wskaźników wydajności i osi czasu projektów. Najlepsze narzędzia wykorzystują mapy cieplne, wyniki wydajności i cotygodniowe podsumowania, aby zidentyfikować wzorce i zoptymalizować cykl pracy

Bezpieczeństwo danych: Chronią wrażliwe dane dzięki zabezpieczeniom zgodnym z RODO i konfigurowalnej kontroli prywatności. Upewnij się, że narzędzie ogranicza widoczność zrzutów ekranu i szyfruje przechowywanie danych w celu etycznego monitorowania pracowników

Dokładne śledzenie: Najlepsze aplikacje do śledzenia czasu pracy precyzyjnie rejestrują rozliczane godziny i wykorzystanie aplikacji. Odpowiednie narzędzia automatycznie wykrywają brak aktywności, oznaczają nadmierne przełączanie zakładek i podkreślają czynności niezwiązane z pracą

Bezproblemowa integracja: Automatyzacja zarządzania czasem w projektach, operacjami kadrowymi i fakturowaniem za pomocą narzędzia, które pasuje do Twojego cyklu pracy. Śledzenie danych pozwala udoskonalić politykę kadrową, uprościć listę płac i zapewnić dokładne rozliczenia

Przyjazny dla użytkownika design: Wybierz narzędzie, z którego Twój zespół będzie faktycznie korzystać. Szukaj timerów uruchamianych jednym kliknięciem, intuicyjnego pulpitu i automatycznej kategoryzacji aktywności, aby bez wysiłku śledzić czas zrzutami ekranu

11 najlepszych programów do śledzenia czasu ze zrzutami ekranu

Jeśli chodzi o zwiększenie wydajności i odpowiedzialności, oprogramowanie do śledzenia czasu pracy z możliwością wykonywania zrzutów ekranu jest prawdziwym przełomem.

Oto 11 programów do śledzenia czasu z zrzutami ekranu, które zamieniają stracone godziny w dowód, wydajność i postęp:

1. ClickUp (najlepszy do kompleksowego zarządzania zadaniami i śledzenia czasu pracy)

Rozpocznij śledzenie czasu w ClickUp Śledź każdą sekundę i uzyskaj wgląd w czasie rzeczywistym, a wszystko to w jednym widoku zadania dzięki ClickUp

Śledzenie czasu nie powinno istnieć w izolacji. Co by było, gdyby Twoje narzędzie płynnie połączyło czas, zadania i cykl pracy zespołu? ClickUp, jako aplikacja do zrobienia wszystkiego, właśnie to robi.

Łączy śledzenie czasu z zarządzaniem projektami, planowaniem zadań i współpracą, dzięki czemu każda śledzona sekunda jest powiązana z rzeczywistą pracą.

Zamień śledzenie czasu pracy w przydatne informacje dzięki karcie czasu pracy ClickUp

ClickUp umożliwia natychmiastowe tworzenie zadań i przypisywanie ich do zdalnych teamów lub pojedynczych osób w ciągu kilku sekund. Po utworzeniu zadań, rozwiązania ClickUp do śledzenia czasu umożliwiają rejestrowanie godzin, szacowanie czasu, śledzenie rozliczanej pracy i generowanie raportów - wszystko w jednym miejscu.

Co najlepsze? Rozwiązania ClickUp do zarządzania czasem są wyjątkowo elastyczne i precyzyjne:

Dodawaj notatki do wpisów czasu, aby uzyskać lepszą przejrzystość i kontekst

Użyj etykiet, aby skategoryzować śledzony czas według klienta, projektu lub fazy zadania, ułatwiając organizowanie pracy i analizowanie wzorców wydajności

Szybko sortuj i filtruj zadania na podstawie śledzonych godzin, projektów lub członków zespołu, aby zidentyfikować nieefektywności

Daje to zakończony widok całkowitego czasu spędzonego na zadaniach i podzadaniach, a ręczna edycja zapewnia dokładność listy płac i raportowania.

Potrzebujesz pomocy? Skorzystaj z obszernej biblioteki gotowych szablonów kart czasu pracy ClickUp, aby uprościć śledzenie i uporządkować przepływ pracy.

Pobierz szablon Free Rejestruj czas, monitoruj zadania i generuj szczegółowe raporty bez wysiłku dzięki szablonowi ClickUp Consultant Time Tracking Template

Konsultanci nie tylko śledzą godziny pracy - śledzą wartość. Zarządzanie wieloma klientami, rejestrowanie spotkań i zapewnianie dokładnych rozliczeń wymaga ustrukturyzowanego podejścia do śledzenia czasu.

Szablon do śledzenia czasu pracy ClickUp Consultant upraszcza proces poprzez organizowanie wpisów czasu, śledzenie harmonogramów pracy i dostarczanie jasnych podziałów płatności. Otrzymujesz zakończony widok spędzonego czasu poprzez rejestrowanie godzin w czasie rzeczywistym lub ręczne dodawanie wpisów.

Oto dlaczego pokochasz ten szablon:

Uzyskaj ogólny widok czasu poświęconego na klienta, projekt lub zadanie

Korzystaj z pól niestandardowych do obliczania kosztów, śledzenia płatności i zapewniania dokładnego fakturowania - bez kłopotów

Generuj dokładne karty czasu pracy, eksportuj je w kilka sekund i udostępniaj raporty klientom lub zespołom

Idealny dla: Konsultantów, freelancerów i firm usługowych, które chcą śledzić rozliczany czas, usprawnić fakturowanie i poprawić wydajność

Najlepsze funkcje ClickUp

Rejestruj godziny pracy z dowolnego miejsca dzięki bezpłatnemu rozszerzeniu ClickUp dla Chrome na pulpit, urządzenia mobilne i Internet

Zintegruj ClickUp z wiodącymi aplikacjami do śledzenia czasu, aby skonsolidować cykl pracy i wyeliminować silosy danych

Uzyskaj pełną widoczność dzięki zautomatyzowanym kartom czasu pracy - śledź godziny według dnia, tygodnia lub dowolnego niestandardowego zakresu dat

Eksportuj dane dotyczące czasu pracy na potrzeby listy płac, fakturowania lub rozliczeń z klientami w formacie CSV, PDF lub Arkuszy Google

Uruchamiaj i zatrzymuj timery bezpośrednio w zadaniach, rejestruj godziny ręcznie lub automatyzuj wpisy pracy za pomocą ClickUp Automations

ClickUp limit

Przy tak wielu funkcjach nowi użytkownicy mogą potrzebować czasu na nawigację i pełne wykorzystanie ClickUp

Nie oferuje wbudowanej funkcji monitorowania zrzutów ekranu

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp

ClickUp to wyjątkowe, kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami, które pozwala nam organizować nasz zespół roboczy, efektywnie współpracować i automatyzować zadania w jednym środowisku. Oferuje tablice Kanban, wykresy Gantta, dokumenty do współpracy, bezkodowe automatyzacje i funkcje śledzenia czasu.

ClickUp to wyjątkowe, kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami, które pozwala nam organizować nasz zespół roboczy, efektywnie współpracować i automatyzować zadania w jednym środowisku. Oferuje tablice Kanban, wykresy Gantta, dokumenty do współpracy, bezkodowe automatyzacje i funkcje śledzenia czasu.

📮 ClickUp Insight: 92% pracowników wiedzy korzysta ze spersonalizowanych strategii zarządzania czasem. Jednak większość narzędzi do zarządzania cyklem pracy nie oferuje jeszcze solidnych wbudowanych funkcji zarządzania czasem lub ustalania priorytetów, co może utrudniać skuteczne ustalanie priorytetów. Funkcje planowania i śledzenia czasu w ClickUp AI mogą pomóc w przekształceniu domysłów w decyzje oparte na danych. Może nawet sugerować optymalne okna skupienia dla zadań. Stwórz niestandardowy system zarządzania czasem, który dostosuje się do tego, jak faktycznie pracujesz!

2. Time Doctor (najlepszy do monitorowania wydajności pracowników)

via Time Doctor

Zarządzanie pracownikami stacjonarnymi i zdalnymi nie powinno oznaczać niekończących się odpraw lub niezręcznych rozmów na temat wydajności. Time Doctor zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w to, jak praca jest zrobiona - gdziekolwiek jest twój zespół.

Śledzi aktywne godziny pracy i przechwytuje losowe zrzuty ekranu w celu weryfikacji postępów. Zautomatyzowane raporty ujawniają trendy w korzystaniu z aplikacji, aktywności na stronach internetowych i zakończonych zadaniach, pomagając Teams zoptymalizować cykl pracy i ograniczyć marnowanie czasu.

Najlepsze funkcje Time Doctor

Uzyskaj dogłębny wgląd w pracowników, aby zoptymalizować wydajność, zwiększyć zaangażowanie i zwiększyć retencję pracowników

Wykrywaj nietypowe wzorce pracy dzięki alertom o braku aktywności, ocenom wydajności i śledzeniu zachowań w czasie rzeczywistym

Popraw równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, analizując obciążenie pracą i dostrzegając ryzyko wypalenia zawodowego

Śledzenie wykorzystania aplikacji i stron internetowych w celu optymalizacji kosztów oprogramowania i wyeliminowania nieużywanych narzędzi

Limity Time Doctor

Monitorowanie zrzutów ekranu i śledzenie aktywności może wydawać się inwazyjne dla pracowników

Zaawansowane funkcje są dostępne w planach premium, co czyni je mniej opłacalnymi dla startupów

Ceny Time Doctor

Wersja próbna Free

Podstawowy: $8/miesiąc za użytkownika

Standard: $14/miesiąc za użytkownika

Premium: 20 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Time Doctor

G2: 4. 4/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (ponad 500 opinii)

Pro Tip: Zmaksymalizuj skuteczność oprogramowania do monitorowania pracowników dzięki tym wskazówkom: bądź przejrzysty, aby budować zaufanie pracowników ⚙️ Niestandardowe funkcje dopasowane do celów biznesowych regularne przeglądanie danych w celu identyfikacji trendów 🛡️ Ustanowienie jasnych zasad prywatności i zgodności z przepisami

3. Toggl Track (najlepszy dla freelancerów i Teams, którzy cenią sobie prostotę)

via Togg l Śledzenie

Freelancerzy potrzebują narzędzia do śledzenia czasu pracy, które działa tak szybko, jak oni sami, gdy żonglują wieloma projektami. Toggl to popularne oprogramowanie do śledzenia czasu pracy dla freelancerów, które zapewnia łatwą rejestrację czasu w eleganckim, nierozpraszającym środowisku.

Wykrywanie czasu bezczynności zapobiega utracie godzin, a automatyzacja fakturowania łączy zadania bezpośrednio z godzinami podlegającymi rozliczeniu. Niezależnie od tego, czy jesteś samodzielnym konsultantem, czy częścią rozproszonego zespołu, Toggl Track zapewnia przejrzysty widok godzin pracy - bez złożoności ciężkiego oprogramowania do zarządzania projektami.

Najlepsze funkcje Toggl Track

Śledzenie godzin pracy i natychmiastowe wystawianie faktur z ustawionymi wcześniej ocenami

Rozbij czas spędzony na pracy bez wysiłku dzięki szczegółowym, eksportowalnym raportom, które ujawniają wzorce pracy i płatne godziny

Śledzenie czasu na dowolnym urządzeniu i w dowolnym miejscu dzięki wieloplatformowemu wsparciu dla aplikacji komputerowych, mobilnych lub internetowych i rozszerzeń do przeglądarek

Zwiększ rentowność dzięki opartej na danych prognozie kosztów i przychodów projektu

➡️ Przeczytaj także: AI do zarządzania czasem: Przypadki użycia i narzędzia do inteligentnego planowania czasu pracy

Toggl Śledzenie limitów

Brak wbudowanej funkcji przechwytywania ekranu lub monitorowania zrzutów ekranu

Brak wbudowanych funkcji przydzielania zadań i współpracy, co czyni go mniej odpowiednim do śledzenia projektów opartych na zespołach

Toggl Śledzenie cen

Free forever

Start: 10 USD/miesiąc za użytkownika

Premium: 20 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Śledzenie czasu Toggl - oceny i recenzje

G2: 4. 6/5 (ponad 1 500 recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (ponad 2500 recenzji)

➡️ Czytaj więcej: Clockify vs. Toggl: Która aplikacja do śledzenia czasu jest lepsza?

4. Hubstaff (najlepszy do szczegółowego monitorowania pracowników zdalnych z zrzutami ekranu)

via Hubstaff

Hubstaff pozwala śledzić pracę zdalnych zespołów bez naruszania prywatności. Działa w tle, rejestruje poziomy aktywności, śledzi lokalizacje GPS i wykonuje zrzuty ekranu, zapewniając odpowiedzialność bez nadmiernego nadzoru.

W przeciwieństwie do inwazyjnego oprogramowania do monitorowania zrzutów ekranu, pomija rejestrowanie naciśnięć klawiszy, nigdy nie nagrywa kamer internetowych i pozwala zamazać przechwycone zrzuty ekranu w celu ochrony prywatności. Co jest najlepsze? Przeglądaj, zatwierdzaj lub odrzucaj karty czasu pracy wygenerowane przy użyciu danych śledzenia czasu pracy Twoich pracowników.

Hubstaff najlepsze funkcje

Śledzenie czasu pracy zespołów zdalnych i pracujących w terenie w czasie rzeczywistym dzięki funkcji śledzenia GPS

Automatyzacja listy płac z płatnościami opartymi na czasie w celu precyzyjnego, bezproblemowego rozliczania

Śledzenie aktywności w aplikacjach i witrynach internetowych w celu uzyskania wglądu w produktywny i nieproduktywny czas

Uprość planowanie zmian dzięki wbudowanemu kalendarzowi do planowania, wnioskom o urlop i niestandardowym zasadom

Ograniczenia Hubstaff

Brak wsparcia dla Chromebooka, co ogranicza opcje dla użytkowników Chrome OS

Mniej opcji niestandardowych w porównaniu do innych narzędzi z tej listy

Cennik Hubstaff

Starter: $7/miesiąc za minimum dwie licencje

Rozwijaj się: $$9/miesiąc za minimum dwie licencje

Teams: 12$/miesiąc za minimum dwie licencje

Enterprise: $25/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Hubstaff

G2: 4. 5/5 (ponad 1 000 opinii)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 1 500 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Hubstaff

Hubstaff jest niezwykle przyjazny dla użytkownika, z intuicyjnym interfejsem, który ułatwia śledzenie czasu i zarządzanie wydajnością. Funkcje monitorowania i raportowania w czasie rzeczywistym są proste i wydajne, oszczędzając czas i wysiłek.

Hubstaff jest niezwykle przyjazny dla użytkownika, z intuicyjnym interfejsem, który ułatwia śledzenie czasu i zarządzanie wydajnością. Funkcje monitorowania i raportowania w czasie rzeczywistym są proste i wydajne, oszczędzając czas i wysiłek.

5. Clockify (najlepsze dla teamów potrzebujących darmowego time trackera)

via Clockify

Clockify to najlepsze rozwiązanie dla Teams, które potrzebują wydajnego, ale darmowego sposobu na śledzenie czasu pracowników. Niezależnie od tego, czy chodzi o rejestrowanie rozliczanych godzin, zarządzanie wieloma projektami, czy śledzenie wydajności, Clockify zapewnia elastyczne podejście do rejestrowania godzin pracy bez żadnych ograniczeń.

Przełączaj się między ręcznymi wpisami czasu, timerami i automatycznym śledzeniem czasu, aby dopasować je do swojego przepływu pracy. Dzięki przejrzystemu interfejsowi, narzędziom do współpracy w czasie rzeczywistym i wieloplatformowej dostępności, Clockify zapewnia płynną obsługę czasu pracy dla firm każdej wielkości.

Najlepsze funkcje Clockify

Automatyczne monitorowanie czasu dzięki funkcji automatycznego śledzenia, która rejestruje aktywność aplikacji i stron internetowych w tle

Wizualizacja harmonogramu za pomocą widoku kalendarza, który pomaga efektywniej zarządzać czasem

Bezproblemowe śledzenie pracy dzięki timerom, kartom czasu pracy i udostępnianemu kioskowi dla zespołów na miejscu

Analizuj wzorce pracy za pomocą raportów dotyczących wydajności zespołu, zarobków i alokacji czasu

limity Clockify

Zaawansowane funkcje, takie jak planowanie i fakturowanie, wymagają płatnego planu

Sporadyczne usterki aplikacji komputerowej mogą wpływać na jej użyteczność

Ceny Clockify

Free forever

Podstawowy: $4. 99/miesiąc za licencję

Standard: 6,99 USD/miesiąc za licencję

Pro: 9,99 USD/miesiąc za licencję

Enterprise: $11. 99/miesiąc za licencję

Bundle Productivity Suite: 12,99 USD/miesiąc za licencję

Oceny i recenzje Clockify

G2: 4. 5/5 (ponad 100 opinii)

Capterra: 4. 8/5 (9,000+ recenzji)

➡️ Czytaj więcej: Najlepsze alternatywy i konkurenci Clockify

6. Everhour (najlepsza integracja z zarządzaniem projektami)

via Everhour

Everhour to coś więcej niż tylko time tracker - to potęga w zarządzaniu projektami stworzona dla Teams, które polegają na integracji. Zaprojektowany do natywnej współpracy z narzędziami takimi jak ClickUp, Asana, Trello i Basecamp, umożliwia śledzenie czasu pracowników bez konieczności przełączania się między platformami.

Oprócz śledzenia godzin, Everhour pomaga tworzyć zadania, śledzić godziny i monitorować postępy w jednym miejscu, dzięki czemu projekt pozostaje zgodny z harmonogramem. Ponadto można go używać do zarządzania budżetami projektów, prognozy obciążeń pracą i optymalizacji obciążenia zespołu w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Everhour

Generowanie konfigurowalnych raportów z aktualnymi informacjami o czasie pracy i finansach

Monitoruj obciążenie i wydajność zespołu, aby zoptymalizować dystrybucję obciążenia pracą i zapobiegać wąskim gardłom

Oszczędność czasu dzięki automatyzacji fakturowania - natychmiastowe przekształcanie śledzonych godzin w gotowe dla klienta rachunki

Wizualizacja danych finansowych dzięki porównaniu kosztów z zyskami, śledzeniu indywidualnych wyników i zestawieniom postępów

Everhour limit

Wiele kluczowych funkcji - integracje, fakturowanie, rozliczenia i zarządzanie czasem wolnym - jest dostępnych tylko w płatnych planach

Jeśli spróbujesz zarejestrować więcej godzin niż wyznaczony limit, Everhour wyświetli komunikat o błędzie

Cena Everhour

Free forever

Teams: $10/miesiąc za licencję przy minimum 5 stanowiskach

Oceny i recenzje Everhour

G2: 4. 7/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (ponad 400 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Everhour

Dla freelancera ważne jest śledzenie czasu spędzonego na pracy nad dowolnym projektem. Everhour to narzędzie, które właśnie do tego służy. Wspaniałą rzeczą jest to, że można go zintegrować z wieloma programami do zarządzania projektami, takimi jak Asana czy ClickUp.

Dla freelancera ważne jest śledzenie czasu spędzonego na pracy nad dowolnym projektem. Everhour to narzędzie, które właśnie do tego służy. Wspaniałą rzeczą jest to, że można go zintegrować z wieloma programami do zarządzania projektami, takimi jak Asana czy ClickUp.

7. Harvest (najlepszy do fakturowania i zarządzania czasem pracy)

via Harvest

Harvest płynnie łączy pracę z przychodami, zapewniając dokładne śledzenie i fakturowanie każdej rozliczanej godziny. W przeciwieństwie do ręcznych programów do śledzenia czasu pracy, w których samo rejestrowanie czasu zajmuje dużo czasu, program ten automatyzuje fakturowanie, śledzenie wydatków i płatności, dzięki czemu jest idealny dla Teams lub osób, które polegają na pracy z klientem.

Zapomniałeś uruchomić timer? Rejestruj godziny z mocą wsteczną na koniec dnia bez zakłócania obliczeń. Raporty wizualne na żywo przedstawiają budżety, koszty i rentowność w czasie rzeczywistym, pomagając zespołom podejmować mądrzejsze decyzje finansowe.

Harvest najlepsze funkcje

Ustawienie limitów budżetowych dla każdego projektu i otrzymywanie alertów po osiągnięciu progów

Generowanie faktur bezpośrednio z zarejestrowanych godzin, umożliwiając klientom natychmiastową płatność

Monitoruj wydatki związane z pracą podlegającą i niepodlegającą rozliczeniu, w tym podróże i materiały eksploatacyjne

Synchronizacja z ponad 70 narzędziami, takimi jak ClickUp, Slack i Kalendarz Google

Harvest limit

Brak funkcji zbiorczego wprowadzania czasu pracy dla Teams zarządzających wieloma freelancerami

Ceny Harvest

Free forever

Pro: 13,75 USD/miesiąc za licencję

Premium: 17,50 USD/miesiąc za licencję

Harvest ocena i recenzje

G2: 4. 3/5 (ponad 800 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (600+ opinii)

➡️ Czytaj więcej: Harvest vs. Toggl: Porównanie (funkcje, ceny)

8. DeskTime (najlepszy automatyczny time tracker z zrzutami ekranu i wglądem w wydajność)

via DeskTime

Śledzenie czasu to tylko początek - DeskTime wykracza poza to, zamieniając godziny pracy w przydatne informacje na temat wydajności. Stworzony z myślą o firmach nastawionych na wydajność, automatyzuje zarządzanie czasem, identyfikuje nieproduktywne nawyki i pomaga zespołom pracować mądrzej.

Dzięki automatycznemu rejestrowaniu czasu pracy, kategoryzacji aktywności w czasie rzeczywistym i opcjonalnemu monitorowaniu zrzutów ekranu, kierownicy projektów uzyskują pełną widoczność postępów pracy. Inteligentne przypomnienia o przerwach zapewniają zaangażowanie pracowników i zapobiegają wypaleniu zawodowemu.

Najlepsze funkcje DeskTime

Uzyskaj raportowanie wydajności w czasie rzeczywistym z dogłębnym wglądem w efektywność pracowników

Opcjonalne zrzuty ekranu umożliwiają śledzenie postępów przy jednoczesnym zachowaniu prywatności

Wykonuj automatyczne zrzuty ekranu co 5, 10, 15 lub 30 minut, aby uzyskać przejrzysty przegląd pracy

Łatwa integracja z narzędziami takimi jak Zapier, Kalendarz Google i innymi

limity DeskTime

Interfejs wydaje się przestarzały i mniej intuicyjny w porównaniu z nowoczesnymi programami do śledzenia czasu pracy

Brak zaawansowanych narzędzi do fakturowania w celu usprawnienia rozliczeń z klientem

Ceny DeskTime

Lite: Free tylko dla jednego użytkownika

Pro: 7 USD/miesiąc za użytkownika

Premium: $10/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje DeskTime

G2: 4. 5/5 (ponad 300 opinii)

Capterra: 4. 5/5 (ponad 500 opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o DeskTime

Desktime uratował mi życie. Jako menedżer IT miałem trudności z zarządzaniem moim zespołem, który w większości pracował zdalnie, a nasza wydajność w wykonywaniu zadań spadała. Po wdrożeniu Desktime mogę teraz mierzyć wydajność i oceniać wyniki każdego członka zespołu bez mikrozarządzania.

Desktime uratował mi życie. Jako menedżer IT miałem trudności z zarządzaniem moim zespołem, który w większości pracował zdalnie, a nasza wydajność w wykonywaniu zadań spadała. Po wdrożeniu Desktime mogę teraz mierzyć wydajność i oceniać wyniki każdego członka zespołu bez mikrozarządzania.

9. My Hours (najlepsze dla freelancerów i małych firm zarządzających rozliczanym czasem pracy)

via My Hours

Freelancerzy i małe firmy zarządzają wieloma klientami, projektami i stawkami wynagrodzeń, a My Hours zapewnia im przejrzystość, dzięki której mogą nad tym wszystkim zapanować. W przeciwieństwie do sztywnych narzędzi do śledzenia czasu, oferuje elastyczne, konfigurowalne śledzenie, umożliwiając użytkownikom rejestrowanie godzin, ustawienie stawek rozliczeniowych i generowanie faktur.

Idzie o krok dalej i przekłada pracę na rentowność. Uzyskaj wgląd w to, ile czasu zajmuje każde zadanie, które projekty wyczerpują zasoby i czy ceny są zgodne z wysiłkiem.

Najlepsze funkcje My Hours

Śledzenie czasu na swój sposób dzięki elastycznym, edytowalnym dziennikom i ręcznym lub automatycznym timerom

Ustawienie i monitorowanie budżetów w rozliczanych godzinach, kosztach lub zryczałtowanych opłatach za projekt w celu uniknięcia przekroczeń

Analizuj rentowność, porównując koszty pracy, oceny klientów i wydatki na projekty w czasie rzeczywistym

Chroń godność swojego zespołu dzięki funkcjom takim jak monitorowanie ekranu, które nie wymagają inwigilacji

My Hours limit

Funkcje budżetowania i zarządzania czasem mogłyby oferować większą automatyzację

Free Plan jest ograniczony do pięciu użytkowników, co czyni go mniej idealnym dla rozwijających się teamów

cennik My Hours

Free forever

Pro: $9/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje My Hours

G2: 4. 6/5 (200+ opinii)

Capterra: 4. 8/5 (ponad 900 recenzji)

Pamiętaj: Każde rozproszenie uwagi kosztuje cię 23 minuty skupienia. Odpowiedni time tracker utrzymuje cię w strefie czasowej - nie potrzebujesz powtórek wydajności!

10. TimeCamp (najlepszy do automatycznego śledzenia czasu zrzutami ekranu)

via TimeCamp

Zapomnij o ręcznym śledzeniu - TimeCamp rejestruje godziny pracy, aplikacje i strony internetowe w tle. Automatyczne zrzuty ekranu i monitorowanie obecności zapewniają widoczność wydajności przy jednoczesnym zachowaniu prywatności pracowników.

Dla zespołów finansowych i HR, TimeCamp upraszcza listę płac, fakturowanie i śledzenie czasu pracy za pomocą automatycznie generowanych raportów. Niezależnie od tego, czy zarządzasz freelancerami, Teamsami pracującymi na polu, czy pracownikami biurowymi, zamienia śledzenie czasu w oparte na danych spostrzeżenia, które poprawiają wydajność i odpowiedzialność.

Najlepsze funkcjeTimeCamp

Automatyzacja śledzenia czasu pracy dzięki rejestrowaniu aktywności w czasie rzeczywistym w aplikacjach i witrynach internetowych

Przechwytywanie wizualnych dowodów pracy dzięki monitorowaniu zrzutów ekranu z uwzględnieniem prywatności

Wyeliminuj błędy na liście płac dzięki automatyzacji obliczeń godzin pracy, nadgodzin i urlopów

Uzyskaj dogłębny wgląd dzięki niestandardowym raportom, kartom czasu pracy i zestawieniom wydajności

LimityTimeCamp

Brak monitorowania pracowników na żywo, co czyni go mniej odpowiednim do szczegółowego nadzoru siły roboczej

Zaawansowane funkcje raportowania i fakturowania wymagają płatnego planu

CenyTimeCamp

Free forever

Starter: $3. 99/miesiąc

Premium: $4. 99/miesiąc

Ultimate: 7,99 USD/miesiąc

Enterprise: $11. 99/miesiąc

Oceny i recenzjeTimeCamp

G2: 4. 7/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4. 9/5 (ponad 1300 opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o TimeCamp

Bardzo przydatne narzędzie, które dokładnie rejestruje wszystko do zrobienia na komputerze po zalogowaniu. Dzięki niemu mogę sprawdzić, co robiłem w dowolnym momencie w ciągu dnia i wykorzystać to do bardziej szczegółowego wypełniania kart czasu pracy i dzienników.

Bardzo przydatne narzędzie, które dokładnie rejestruje wszystko do zrobienia na komputerze po zalogowaniu. Dzięki niemu mogę sprawdzić, co robiłem w dowolnym momencie w ciągu dnia i wykorzystać to do bardziej szczegółowego wypełniania kart czasu pracy i dzienników.

11. Jibble (najlepszy darmowy time tracker z funkcją rozpoznawania twarzy)

via Jibble

Dla firm, które polegają na dokładnym śledzeniu obecności i mobilnych pracownikach, Jibble wykracza poza ręczne śledzenie czasu pracy. Zaawansowane funkcje rozpoznawania twarzy i śledzenia czasu za pomocą GPS zapewniają bezpieczne wprowadzanie i wyprowadzanie pracowników, eliminując zjawisko "buddy punching" i kradzieży czasu.

Jibble nie tylko rejestruje godziny pracy - pomaga zidentyfikować trendy frekwencji, zmniejszyć absencję i zoptymalizować planowanie zmian. Niezależnie od tego, czy nadzorujesz zespoły sprzedaży w terenie, personel medyczny czy pracowników zmianowych, Jibble zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w celu lepszego planowania siły roboczej.

Najlepsze funkcje Jibble

Śledzenie pracy opartej na projektach poprzez przypisywanie godzin do konkretnych zadań w celu dokładnego rozliczania i budżetowania

Automatyzacja obliczeń płacowych dzięki wstępnie ustawionym godzinom pracy, nadgodzinom i odliczeniom przerw

Zwiększ wydajność pracowników dzięki analizie siły roboczej i dogłębnemu śledzeniu aktywności

Integracja z platformami płacowymi, fakturującymi i kadrowymi, takimi jak QuickBooks, Xero i Zapier

Jibble limit

Free Plan ma ograniczone zaawansowane raportowanie i niestandardowe funkcje

Brak rozbudowanych funkcji zarządzania projektami i współpracy nad zadaniami

Jibble pricing

Free forever

Premium : 4,99 USD/miesiąc za użytkownika

Ultimate : 9,99 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Jibble

G2 : 4. 8/5 (80+ opinii)

Capterra: 4. 9/5 (ponad 1300 opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Jibble

Jibble sprawiło, że rejestrowanie czasu pracy stało się bezproblemowe za pośrednictwem telefonu komórkowego, pulpitu lub tabletu. Idealne rozwiązanie zarówno dla zespołów zdalnych, jak i pracujących na miejscu. Jibble śledzi czas spędzony na konkretnych projektach, pomagając w analizie wydajności i dokładnych rozliczeniach.

Jibble sprawiło, że rejestrowanie czasu pracy stało się bezproblemowe za pośrednictwem telefonu komórkowego, pulpitu lub tabletu. Idealne rozwiązanie zarówno dla zespołów zdalnych, jak i pracujących na miejscu. Jibble śledzi czas spędzony na konkretnych projektach, pomagając w analizie wydajności i dokładnych rozliczeniach.

Specjalne wzmianki Jeśli szukasz bardziej niszowych aplikacji do śledzenia czasu dla swoich unikalnych przypadków użycia, rozważ również: Timely: Śledzenie czasu oparte na AI bez timerów. Automatycznie rejestruje pracę w tle, kategoryzuje działania i generuje dokładne karty czasu pracy

Paymo: Wszechstronne narzędzie do zarządzania projektami, które łączy w sobie śledzenie czasu, fakturowanie i planowanie projektów. Idealne dla małych Businessów, które mają wielu klientów

RescueTime: Automatyczny time tracker i trener wydajności, który pomaga się skupić. Identyfikuje rozpraszające elementy, blokuje nieproduktywne aplikacje i pozwala odzyskać czas

➡️ Czytaj więcej: Jak zoptymalizować wydajność dzięki raportowaniu śledzenia czasu pracy?

Spraw, by liczyła się każda sekunda dzięki ClickUp

tylko 23% pracowników czuje się zaangażowanych w pracy! Tymczasem brak zaangażowania kosztuje Business 8,9 biliona dolarów utraconej wydajności - 9% globalnego PKB!

Dlatego też zarządzanie czasem to coś więcej niż tylko zarejestrowany czas - to budowanie dynamiki. Dzięki odpowiednim narzędziom przekształca się w potężny sposób optymalizacji cyklu pracy, zwiększania wydajności i zaangażowania pracowników oraz napędzania znaczącego postępu.

Wszystkie omówione powyżej programy do śledzenia czasu pracy ze zrzutami ekranu są skutecznymi narzędziami pomagającymi zespołom zachować odpowiedzialność i koncentrację. ClickUp wykracza jednak poza podstawowe śledzenie czasu, oferując kompleksową platformę z wbudowanym zarządzaniem projektami, automatyzacją zadań i konfigurowalnymi pulpitami - wszystko zaprojektowane w celu usprawnienia procesów i poprawy współpracy w zespole.

Po co więc czekać? Zarejestruj się na ClickUp i przejmij kontrolę nad swoim czasem, projektami i wydajnością - wszystko w jednym miejscu! 📈