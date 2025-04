NotebookLM vs. OneNote: która notatka jest lepsza?

Gdzie notujesz swoje pomysły o 3 nad ranem? Szał burzy mózgów w Teams? Jak rozszyfrować swoje myśli do zrobienia spójnej strategii?

Niezależnie od tego, czy podsumowujesz spotkanie, tworzysz strategię, czy zapisujesz artykuł, który musisz przeczytać, aplikacja do robienia notatek pomoże Ci uporządkować bałagan.

W tym poście porównamy dwie popularne aplikacje do tworzenia notatek, NotebookLM i OneNote, analizując ich funkcje, aby pomóc ci wybrać najlepsze narzędzie do tworzenia notatek dla twoich potrzeb.

Dodatkowo, będziesz chciał pozostać w pobliżu, aby zapoznać się z ClickUp AI - bonusowym, darmowym alternatywnym narzędziem, które usprawnia tworzenie notatek.

60-sekundowe podsumowanie Sprawdź, do jakich zastosowań najlepiej nadają się NotebookLM i OneNote: Profil użytkownika NotebookLM OneNote Badacze Idealny do przeglądów literatury, analizowania prac badawczych i generowania spostrzeżeń z wielu źródeł Może być używany do organizowania notatek z badań, ale brakuje mu zaawansowanych funkcji AI w NotebookLM Studenci Doskonały do nauki, podsumowywania notatek z wykładów i zrozumienia złożonych tematów poprzez analizę różnych materiałów edukacyjnych Przydatny do robienia notatek na zajęciach, organizowania materiałów do nauki i współpracy przy projektach Pisarze/twórcy zawartości Pomocny przy wyszukiwaniu tematów, porządkowaniu pomysłów i generowaniu szkiców na podstawie materiałów źródłowych Przydatny do burzy mózgów, tworzenia konspektów artykułów i śledzenia badań Zarządzanie projektami Może pomóc w analizie dokumentacji projektu i generowaniu raportów Doskonały do organizowania planów projektów, notatek ze spotkań i list zadań. Integracja z Outlookiem jest dodatkowym atutem Użytkownicy potrzebujący analizy opartej na AI Główną zaletą jest oparta na AI analiza i podsumowywanie dokumentów Brak zaawansowanych możliwości AI w NotebookLM

Czym jest NotebookLM?

via NotebookLM

NotebookLM to aplikacja oparta na sztucznej inteligencji Google Gemini, zaprojektowana jako osobisty asystent badawczy AI. Pomaga użytkownikom w interakcji z ich dokumentami, generując podsumowania, wyjaśnienia i odpowiedzi na podstawie przesłanej zawartości.

Ta aplikacja pozwala zebrać wszystkie niezbędne informacje w jednym miejscu, tworząc centralny "notatnik", w którym można pobierać dane ze źródeł takich jak dokumenty z Dysku Google, artykuły z dowolnego adresu URL, filmy z YouTube, pliki PDF, a nawet klipy audio MP3.

Dodaj swoje badania do NotebookLM - notatki z zajęć, artykuły naukowe, filmy instruktażowe z YouTube i nagrane audio z poprzednich wykładów - a stworzy on dla Ciebie klasę na poziomie Harvardu.

Najlepsza część? AI nie przejmuje licencji kierowcy! Do zrobienia.

NotebookLM został początkowo uruchomiony w 2023 roku jako " Project Tailwind " przez Google w ramach eksperymentu i został opisany jako "wirtualny asystent badawczy". '

Funkcje NotebookLM

NotebookLM obejmuje narzędzia, które ułatwiają zrozumienie, analizę i tworzenie zawartości. Od łatwości przesyłania źródeł po szybkość generowania niestandardowych wyników, oto jak się wyróżnia:

Funkcja #1: Spersonalizowana baza wiedzy

via NotebookLM

NotebookLM jest zasilany przez model językowy Google Gemini 1.5 Pro, który może obsłużyć imponujące dwa miliony tokenów kontekstu. Ten duży model językowy może przeszukiwać setki stron tekstu w celu wygenerowania nowej zawartości, takiej jak dokumenty informacyjne, osie czasu i przewodniki do nauki.

To, co sprawia, że NotebookLM jest świetny, to jego podejście do zawartości generowanej przez AI: pobiera informacje wyłącznie z przesłanych materiałów, dzięki czemu jest tak wiarygodny i ugruntowany, jak to tylko możliwe. AI może nawet przetwarzać odręczne notatki, dzięki czemu jest wystarczająco wszechstronna dla niemal każdego źródła.

Przesyłaj dane z różnych źródeł, takich jak Dokumenty Google, wideo z YouTube, PDF, połączone linki i inne. Źródła te są organizowane w notatnikach, więc wszystko, czego potrzebujesz do konkretnego projektu lub tematu, pozostaje w jednym miejscu, co czyni go idealnym systemem zarządzania wiedzą.

Porada profesjonalisty: Gdy chcesz sporządzać notatki podczas spotkań, możesz skorzystać z funkcji Google AI, *'Take Notes for Me'. automatycznie przechwytuje ona notatki ze spotkania w Dokumentach Google i zapisuje je na Dysku Google właściciela spotkania, udostępniając je wszystkim uczestnikom spotkania. Możesz przesłać je do NotebookLM i uzyskać natychmiastowy wgląd.

Funkcja #2: Czatuj, aby uzyskać głębsze informacje

via NotebookLM

Tak, możesz rozmawiać z Google NotebookLM. Jeśli masz pytania dotyczące przesłanych materiałów, Google NotebookLM wyszuka źródła, aby udzielić Ci dopasowanych odpowiedzi. AI łączy się bezpośrednio z zawartością, więc nie otrzymujesz ogólnych odpowiedzi - zawsze są one oparte na bazie, którą dostarczyłeś.

Przykład: Prześlij artykuł z czasopisma na temat zmian klimatycznych i zapytaj: "Jakie są najpilniejsze wyzwania podkreślone w tym artykule? " NotebookLM znajdzie odpowiedzi, a jednym kliknięciem wrócisz do fragmentu źródłowego.

Możesz nawet nakazać mu skupienie się na określonych źródłach, dzięki czemu jego odpowiedzi będą bardziej precyzyjne.

Zapewnia interfejs w stylu tablicy ogłoszeń, umożliwiając przypinanie zawartości generowanej przez AI i notatek. Ułatwia to utrzymanie wszystkiego w porządku i na wyciągnięcie ręki, zamiast niekończącego się przewijania interfejsu czatu.

Funkcja #3: Przekształcanie zawartości w użyteczne formaty

via NotebookLM

Czy kiedykolwiek wpatrywałeś się w stos notatek i zastanawiałeś się, jak nadać temu wszystkiemu sens? NotebookLM przychodzi z pomocą. Funkcja przeglądu audio w NotebookLM jest jak własny podcast, w którym notatki i źródła ożywają dzięki dynamicznej rozmowie między dwoma hostami AI.

To nie jest tylko sucha narracja tekstowa - głosy AI są angażujące i naśladują prawdziwą ludzką dyskusję. AI nie tylko odczytuje fakty; dodaje emocje - zaskoczenie, ciekawość, a nawet frustrację - gdy gospodarze debatują i omawiają złożone tematy.

W miarę rozwoju rozmowy zauważysz, że głosy AI reagują na siebie nawzajem, oferując afirmacje, kwestionując punkty, a nawet śmiejąc się niezręcznie, gdy zajdzie taka potrzeba. Te małe momenty, takie jak "mm-hmm " i "o, tak ", sprawiają, że wydaje się, że jest to prawdziwa rozmowa, a nie robotyczna recytacja.

Funkcja nr 4: płynna integracja z cyklem pracy

NotebookLM został stworzony do pracy z Tobą. Integruje się z innymi narzędziami, z których już korzystasz, takimi jak Dokumenty Google, dzięki czemu możesz płynnie przechodzić między planowaniem a realizacją.

Eksportuj spostrzeżenia lub szkice bezpośrednio, aby edytować, udostępniać lub finalizować swoją pracę. Załóżmy, że właśnie zakończyłeś burzę mózgów na potrzeby kampanii marketingowej. NotebookLM uporządkuje notatki i utworzy praktyczny szkic, który można natychmiast udostępniać zespołowi.

🧠 Fun Fact: "LM" w NotebookLM oznacza "Language Model", co jest ukłonem w stronę jego fundamentów opartych na AI. Biorąc jednak pod uwagę kierunek badań, skrót ten równie dobrze mógłby oznaczać "Learning Machine". "

Ceny NotebookLM

NotebookLM: Free

NotebookLM Plus: Free z subskrypcją w obszarze roboczym Google

NotebookLM Plus dla Enterprise: Dostępny za pośrednictwem chmury Google (jeśli administrator chmury udzieli dostępu)

Czym jest OneNote?

przez OneNote

Czy zdarzyło Ci się kiedyś chcieć, by Twój stary, wierny notatnik potrafił więcej - na przykład magicznie się organizować, pomieścić nieskończoną liczbę stron i poradzić sobie ze wszystkim, od bazgrołów po szczegółowe plany?

Poznaj Microsoft OneNote - cyfrowy notatnik na sterydach.

Pomyśl o nim jak o fajniejszym, zaawansowanym technologicznie rodzeństwie fizycznego notatnika. Stworzono go z myślą o gromadzeniu genialnych pomysłów, organizowaniu ich w zgrabne sekcje i strony oraz udostępnianiu ich bez wysiłku.

Niezależnie od tego, czy burza mózgów dotyczy pomysłu wartego milion dolarów, tworzenia szczegółowej listy kontrolnej, czy planowania następnej wielkiej przygody, OneNote ma przestrzeń i spryt, aby poradzić sobie ze wszystkim - nie wymaga pióra.

Funkcje OneNote

OneNote pomoże ci ulepszyć strategie tworzenia notatek dzięki tym funkcjom:

przez OneNote

Kiedy jesteś w podróży, potrzebujesz oprogramowania do robienia notatek, które działa dobrze wszędzie i wszędzie. Czasami jesteś w nastroju do pisania na klawiaturze, innym razem musisz wrócić do podstaw i polegać na odręcznych notatkach.

OneNote naprawdę dobrze nadaje się do zrobienia obu rzeczy. Masz ekran dotykowy lub rysik? Czeka Cię nie lada gratka. Nawet przy użyciu myszy narzędzia błyszczą - pomagając przekształcić cyfrowe notatki w żywe płótno nowych pomysłów.

Dodatkowo, dzięki funkcji Ink to Text, możesz konwertować odręczne notatki na czytelny tekst z możliwością wyszukiwania.

Poza podstawowymi notatkami - ilustruj swoje myśli, dodawaj adnotacje do obrazów lub oznaczaj dane kolorami, aby lepiej je zrozumieć. Dzięki różnym kolorom i narzędziom do pisania, masz szansę sprawić, że notatki staną się zabawą (zachowując przy tym swoją funkcję).

Funkcja #2: Spersonalizowany asystent matematyczny

przez OneNote

Nie musisz chodzić do szkoły, by potrzebować pomocy w matematyce. Być może zastanawiasz się nad marżą na transakcji sprzedaży lub nad sensem zwrotu z wydatków na reklamę.

OneNote będzie Twoim wybawieniem w przypadku skomplikowanych obliczeń, których nie możesz wykonać umysłowo.

Asystent matematyczny to nie tylko kalkulator; to pełnoprawny nauczyciel matematyki. Wystarczy napisać równanie, a funkcja ta rozwiąże je, sporządzi wykres, a nawet dostarczy instrukcje krok po kroku, które pomogą dogłębnie zrozumieć wyniki.

Funkcja #3: Myślenie wykraczające poza tekst

przez OneNote

OneNote nie tylko obsługuje notatki pisane na maszynie lub odręcznie - to obszar roboczy obsługujący wiele formatów.

Dlaczego poprzestawać na pliku tekstowym, skoro można osadzać w nim pliki PowerPoint, PDF, a nawet obrazy? Dodawaj adnotacje bezpośrednio do tych plików bez zmiany oryginalnego pliku dokumentu.

Badania bez chaosu 75 otwartych zakładek! OneNote Web Clipper umożliwia zapisywanie tekstu, obrazów lub całych stron internetowych bezpośrednio w notatniku, dzięki czemu wszystko, czego potrzebujesz, znajduje się w jednym miejscu.

Chcesz nagrać spotkanie lub przeprowadzić burzę mózgów na głos? Narzędzie audio OneNote rejestruje Twoje myśli w czasie rzeczywistym, ułatwiając ich ponowne przeglądanie.

Funkcja #4: Możliwość tworzenia szablonów

przez wsparcie Microsoft

Nie każdy lubi zaczynać od pustej kartki, a OneNote to rozumie.

OneNote dla Microsoft 365 zawiera wiele wbudowanych szablonów zaprojektowanych do użytku akademickiego, biznesowego i osobistego. Niezależnie od tego, czy tworzysz notatki ze spotkania, planujesz projekt, czy po prostu śledzisz swoje myśli, szablony te zapewniają ustrukturyzowany format, który przyspiesza pracę.

Szablony OneNote pozwalają również zaoszczędzić czas i wysiłek, nadając notatkom dopracowany, profesjonalny wygląd. Są one w pełni konfigurowalne, dzięki czemu można je dostosować do własnych potrzeb i preferencji.

Porada profesjonalisty: Szablony OneNote mogą być stosowane tylko do nowych stron, które nie zawierają jeszcze notatek. Jeśli chcesz użyć szablonu dla strony, która już zawiera notatki, utwórz nową stronę z wybranego szablonu, a następnie skopiuj do niej istniejące notatki.

Funkcja #5: Integracja notatek z Outlookiem

przez OneNote

OneNote i Outlook tworzą płynną współpracę, której celem jest usprawnienie zarządzania zadaniami, zwiększenie wydajności i dotrzymywanie terminów.

Łącząc możliwości tworzenia notatek w OneNote z rozbudowanymi funkcjami zadań i kalendarza w Outlook, można skutecznie wypełnić lukę między burzą mózgów a realizacją zadań.

Tworzenie zadań Outlook w OneNote jest szybkie i bezproblemowe. Podświetl tekst w swoich notatkach, kliknij przycisk Zadania Outlook i przypisz termin - dziś, jutro lub niestandardową oś czasu.

Zadania są natychmiast synchronizowane między OneNote, Outlook i Microsoft do zrobienia, dzięki czemu aktualizacje w jednym narzędziu są odzwierciedlane na wszystkich platformach. Ta dwukierunkowa integracja zapewnia harmonię narzędzi zwiększających wydajność.

💡 Porada dla profesjonalistów: Dodaj przypomnienia do listy rzeczy do zrobienia, aby upewnić się, że nic nie umknie Twojej uwadze - niezależnie od tego, czy chodzi o przesłanie raportu, kontakt z klientem, czy przygotowanie do egzaminu.

OneNote ceny

Free

NotebookLM vs. OneNote: porównanie funkcji

NotebookLM i OneNote doskonale sprawdzają się w swoich dziedzinach, ale ich funkcje zaspokajają różne potrzeby:

Funkcja NotebookLM OneNote Podstawowe funkcje Asystent naukowy oparty na AI: analizuje i podsumowuje przesłane dokumenty Cyfrowy notatnik: porządkuje notatki, pomysły i zawartość multimedialną Integracja z AI Gemini 1.5 Pro generuje podsumowania, wyjaśnienia i odpowiedzi na podstawie przesłanej zawartości; czat oparty na AI zapewniający wgląd; przegląd audio do dyskusji na temat zawartości opartych na AI Math Assistant do rozwiązywania i wyjaśniania równań; Ink to Text do konwersji pisma odręcznego na tekst cyfrowy Źródła zawartości Wsparcie dla plików PDF, Dokumentów Google, stron internetowych, Slajdów Google, wideo z YouTube i klipów audio MP3 Wsparcie dla notatek pisanych na maszynie i odręcznie, obrazów, nagrań audio, osadzonych plików (PowerPoint, PDF) i wycinków internetowych Organizacja Organizuje źródła w notatnikach dla konkretnych projektów lub tematów Organizuje notatki w sekcje i strony w notatnikach. Dostępne szablony Współpraca Integruje się z obszarem roboczym Google; eksportuje spostrzeżenia do Dokumentów Google Integracja z Outlookiem w celu zarządzania zadaniami, udostępniania i funkcji współpracy Styl tworzenia notatek Koncentruje się głównie na analizie istniejącej zawartości i generowaniu na jej podstawie nowych treści Wsparcie zarówno dla notatek pisanych na maszynie, jak i odręcznie, co pozwala na bardziej swobodne tworzenie notatek Wsparcie multimedialne Silne wsparcie multimedialne, zwłaszcza w przypadku przeglądów audio generowanych przez AI Solidne wsparcie dla multimediów, w tym nagrywanie dźwięku, osadzanie plików i wycinanie stron internetowych Możliwości matematyczne Brak dedykowanych funkcji matematycznych, ale AI może prawdopodobnie analizować zawartość matematyczną w przesłanych dokumentach Math Assistant to dostawca funkcji rozwiązywania równań, tworzenia wykresów i instrukcji krok po kroku Wsparcie dla pisma odręcznego AI może przetwarzać odręczne notatki Funkcja Ink to Text konwertuje pismo odręczne na tekst pisany na klawiaturze Zarządzanie zadaniami Integracja z obszarem roboczym Google Integracja z Outlookiem do tworzenia zadań i zarządzania nimi

Przyjrzyjmy się teraz szczegółowo ich funkcjom:

Funkcja nr 1: analiza i podsumowywanie oparte na AI

głównym atutem NotebookLM jest zaawansowana AI, oparta na Gemini 1.5 Pro. Analizuje i podsumowuje przesłane dokumenty, generuje spostrzeżenia i odpowiada na pytania w oparciu o dostarczoną zawartość. Pozwala to użytkownikom szybko uchwycić istotę dużych ilości informacji, zidentyfikować kluczowe tematy i narysować połączenia między różnymi źródłami.

Chociaż OneNote jest w stanie organizować informacje, brakuje mu zaawansowanej analizy opartej na AI. Polega na tym, że użytkownik syntetyzuje i wyodrębnia znaczenie ze swoich notatek.

🏆 Zwycięzca: NotebookLM wygrywa, ponieważ doskonale radzi sobie ze zrozumieniem i podsumowywaniem dokumentów, czego brakuje funkcji OneNote.

Funkcja #2: Organizacja notatek i wsparcie dla multimediów

NotebookLM, choć potrafi organizować źródła w notatniki, koncentruje się bardziej na analizie istniejącej zawartości niż na tworzeniu notatek w dowolnej formie. Mimo wsparcia dla różnych formatów, jego siła nie tkwi w szerokiej integracji multimediów, ale w interakcji AI z tymi formatami.

OneNote wyróżnia się wszechstronnym systemem organizacji, pozwalającym użytkownikom organizować notatki w notatniki, sekcje i strony. Jego solidne wsparcie multimedialne pozwala na płynną integrację różnych typów zawartości, w tym notatek pisanych na maszynie i odręcznie, obrazów, nagrań audio, osadzonych plików (takich jak PowerPoint i PDF) oraz wycinków internetowych.

🏆 Zwycięzca: OneNote wygrywa dzięki lepszemu systemowi organizacji i szerszemu wsparciu multimedialnemu dla różnych typów zawartości.

Funkcja #3: Możliwość pisania odręcznego i atramentem

Podczas gdy NotebookLM może przetwarzać odręczne notatki, nie skupia się na dostarczaniu kompleksowego doświadczenia w zakresie pisania odręcznego. Dedykowane narzędzia do pisania odręcznego i rozpoznawanie pisma odręcznego w OneNote czynią go zdecydowanym liderem w tej kategorii.

Wyróżniającą się funkcją OneNote są narzędzia do pisania atramentem, które zapewniają bogate możliwości tworzenia odręcznych notatek, szkiców i adnotacji. Funkcja Ink to Text jeszcze bardziej to usprawnia, konwertując pismo odręczne na tekst, który można przeszukiwać. Jest to szczególnie cenne dla użytkowników, którzy preferują pisanie dotykowe lub muszą uchwycić pomysły wizualne.

🏆 Zwycięzca: OneNote wygrywa dzięki dedykowanym narzędziom do pisania odręcznego i konwersji pisma odręcznego na tekst.

Funkcja #4: Zarządzanie zadaniami i integracja

Podczas gdy NotebookLM integruje się z obszarem roboczym Google, jego możliwości zarządzania zadaniami nie są tak bezpośrednio powiązane z dedykowaną aplikacją do zarządzania zadaniami. To sprawia, że OneNote jest bardziej efektywnym narzędziem dla użytkowników, którzy w dużym stopniu polegają na zarządzaniu zadaniami w ramach cyklu pracy związanego z notatkami.

OneNote płynnie integruje się z Outlookiem, umożliwiając użytkownikom tworzenie zadań i zarządzanie nimi bezpośrednio z notatek. Ta ścisła integracja usprawnia cykl pracy i łączy notatki z elementami działania.

🏆 Zwycięzca: OneNote wygrywa dzięki płynnej integracji z Outlookiem w celu tworzenia zadań i zarządzania nimi.

📮 ClickUp Insight: 92% pracowników korzysta z niespójnych metod śledzenia elementów działań, co wynika z braku decyzji i opóźnień w ich realizacji. Niezależnie od tego, czy chodzi o wysyłanie notatek, czy korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych, proces ten jest często rozproszony i nieefektywny. Rozwiązanie do zarządzania zadaniami ClickUp zapewnia płynną konwersję konwersacji na zadania - dzięki czemu Twój zespół może działać szybko i pozostać w zgodzie.

Funkcja #5: Ceny i dostępność

Funkcja NotebookLM OneNote Plan podstawowy Free Free Plan Premium NotebookLM Plus Subskrypcja Microsoft 365 Koszt premium Jeszcze nie w pełni ujawnione dla wersji konsumenckiej Różne (zazwyczaj w ramach subskrypcji Microsoft 365) Opcje dla przedsiębiorstw Dostępne przez obszary robocze Google i chmurę Google Dostępne w ramach planów Microsoft 365 Enterprise Plan Limity użytkowania (Free) Do 100 notatników, 50 źródeł na notatnik, 50 codziennych zapytań na czacie Zazwyczaj limitowany przez przestrzeń dyskową w OneDrive Limity użytkowania w wersji Premium Do 500 notatników, 300 źródeł na notatnik, 500 dziennych zapytań na czacie Więcej funkcji przechowywania i współpracy Dostępność wersji Premium Zostanie włączony do Google One AI Premium na początku 2025 roku Dołączone do subskrypcji Microsoft 365

OneNote oferuje darmową wersję z limitem funkcji, dzięki czemu jest dostępny dla wielu użytkowników. Płatne wersje, dołączone do subskrypcji Microsoft 365, odblokowują dodatkowe funkcje.

z drugiej strony NotebookLM jest obecnie powiązany z płatnymi subskrypcjami w obszarze roboczym / chmurze Google, co czyni go mniej dostępnym dla użytkowników indywidualnych lub osób z ograniczonym budżetem.

🏆 Zwycięzca: OneNote, ze względu na dostępność wersji Free

NotebookLM vs. OneNote na Reddit

Zarówno NotebookLM, jak i OneNote mają swoje wady i zalety, a preferencje użytkowników są bardzo zróżnicowane. Udaliśmy się na Reddit, aby zobaczyć, co ludzie myślą o NotebookLM vs. OneNote.

Funkcje AI w NotebookLM, choć obiecujące, mają niespójną wydajność, a niektórzy użytkownicy uważają je za niezwykle pomocne, podczas gdy inni są rozczarowani.

Dowiedziałem się o NotebookLM na krótko przed moimi pierwszymi egzaminami semestralnymi na studiach prawniczych. Mogę śmiało powiedzieć, że była to duża różnica w tworzeniu konspektów i syntezowaniu notatek.

Generatywna AI brzmi fajnie w teorii, ale jest do bani w wykonaniu.

Choć OneNote jest platformą o bardziej ugruntowanej pozycji na rynku, również zbiera mieszane recenzje. Niektórzy doceniają jego funkcje organizacyjne i integrację z innymi produktami Microsoft, podczas gdy inni uważają, że jest nieuporządkowany lub doświadczają problemów z synchronizacją.

Onenote nigdzie się nie wybiera, nie korzystałem z niego od jakiegoś czasu, ale został przeprojektowany. Zawsze miałem problemy z synchronizacją, tak jak pewnie wiele osób. Zakładki i foldery są trochę niechlujne, ale można się do tego przyzwyczaić.

Onenote nigdzie się nie wybiera, nie korzystałem z niego od jakiegoś czasu, ale został przeprojektowany. Zawsze miałem problemy z synchronizacją, tak jak pewnie wiele osób. Zakładki i foldery są trochę niechlujne, ale można się do tego przyzwyczaić.

Ostatecznie wybór "najlepszego" narzędzia zależy od potrzeb i preferencji użytkownika, a oba narzędzia mają swoich fanów.

Spotkanie z ClickUp - najlepszą alternatywą dla NotebookLM vs. OneNote

Większość narzędzi AI do tworzenia notatek zapomina o jednym prostym fakcie: ludzie mają różne style wydajności.

ClickUp , aplikacja do wszystkiego do pracy, wyposażona w potężne funkcje oprogramowania do zarządzania projektami. Łączy ona zadania, dokumenty, czat i wiedzę w jedną platformę opartą na AI, dzięki czemu możesz być najbardziej produktywny - bez przełączania się między tuzinem aplikacji zwiększających wydajność.

Przyjazny dla użytkownika interfejs i intuicyjne tworzenie notatek za pomocą AI pokonują NotebookLM i OneNote na kilku frontach.

Oto dlaczego jest to lepsza alternatywa dla NotebookLM i OneNote:

ClickUp's One Up #1: Notatnik ClickUp

Najlepsze pomysły przychodzą do głowy w najdziwniejszych momentach - podczas spaceru z psem lub pięć minut przed spotkaniem. Ale żonglowanie nimi w losowych aplikacjach, notatnikach lub skrawkach papieru? Chaos.

Wejdź na ClickUp Notepad - Twój kompleksowy sklep do przechwytywania i przekształcania pomysłów w działanie.

Przechwytywanie interaktywnych notatek i przekształcanie ich w zadania za pomocą Notatnika ClickUp

Powiedzmy, że przygotowujesz burzę mózgów do raportowania. Otwórz Notatnik, zanotuj swoje myśli i przekształć kluczowe pomysły w zadania, gdy pojawi się inspiracja. Przypisuj terminy, śledź postępy i utrzymuj wszystko w połączeniu - a wszystko to bez wychodzenia z Notatnika.

Notatnik ClickUp zapewnia organizację, wydajność i kontrolę - nie wymaga notatek online.

Pro Tip: Organizuj notatki za pomocą etykiet, takich jak "Pomysły", "Do zrobienia" lub "Priorytety" podczas korzystania z narzędzi AI do zarządzania wiedzą, aby znaleźć to, czego potrzebujesz w ciągu kilku sekund, a nie godzin.

ClickUp's One Up #2: ClickUp Docs

Zarządzanie badaniami, notatkami i zadaniami w jednym miejscu - brzmi jak marzenie, prawda? W przeciwieństwie do innych aplikacji do notatek, ClickUp Docs zamienia to marzenie w nową rutynę, płynnie łącząc dokumenty z zadaniami i projektami.

Korzystaj z ClickUp Docs, aby wspólnie notować notatki i przekształcać je w pełnoprawne plany, repozytoria i nie tylko

Załóżmy, że planujesz wprowadzenie produktu na rynek. Zacznij od nakreślenia kluczowych etapów w dokumencie, takich jak tworzenie materiałów marketingowych lub opracowywanie kampanii e-mail. Następnie, za pomocą kilku kliknięć, załącz zadania do każdej fazy, aby zachować kontekst i wykonanie razem.

Korzystaj z zagnieżdżonych stron, bogatego formatu i osadzonych elementów, aby uporządkować swoje notatki. Możesz także edytować notatki ze swoim zespołem, zostawiać komentarze i oznaczać członków Teams w celu uzyskania opinii. Dostęp do notatek można uzyskać z dowolnego urządzenia, a synchronizacja w chmurze gwarantuje, że nic nie zostanie utracone.

Przeczytaj również: Jak połączone AI eliminuje silosy, aby zaoszczędzić czas na prawdziwą pracę

ClickUp's One Up #3: ClickUp Brain

Podsumuj kluczowe spostrzeżenia ze swoich notatek za pomocą ClickUp Brain

Chcesz, aby Twoje notatki można było natychmiast przeszukiwać, łączyć i podejmować działania? Wypróbuj potężne możliwości AI ClickUp Bra in. Wystarczy, że zapytasz ClickUp Brain, czego potrzebujesz, a on w kilka sekund wyszuka kluczowe informacje z Twoich notatek. Rozumie Twoje dokumenty, zadania i czaty, podsumowując istotne informacje i udostępniając inteligentne sugestie na zawołanie.

Znajdź natychmiastowe odpowiedzi na podstawie notatek, dokumentów i zadań w obszarze roboczym dzięki ClickUp Brain

AI tworzy również elementy działań bezpośrednio z notatek i udostępnia proaktywne rekomendacje na podstawie notatek i zadań.

Dzięki ClickUp Brain Twoje notatki nie leżą odłogiem - one pracują dla Ciebie, przekształcając rozproszone informacje w uporządkowaną, użyteczną wiedzę.

ClickUp's One Up #4: Notatnik ClickUp AI

ClickUp AI Notetaker to nie tylko kolejne narzędzie AI do robienia notatek - to wbudowany asystent spotkań, który wykona całą pracę za Ciebie. Zamiast w pośpiechu sporządzać notatki lub przeglądać długie nagrania, w ciągu kilku sekund uzyskasz wyczyszczone, przydatne informacje.

Nagrywaj głosowo, transkrybuj i podsumowuj spotkania za pomocą ClickUp AI Notetaker

Oto jak ułatwia życie:

Automatyczne dołączanie do dozwolonych spotkań i transkrypcja rozmów w czasie rzeczywistym z etykietami mówców, dzięki czemu nigdy nie przegapisz kluczowych punktów

Błyskawicznie podsumowuje dyskusje , dzięki czemu można zrozumieć sedno bez konieczności ponownego słuchania całości lub czytania całej transkrypcji

Wyciąga elementy działań i oznacza osoby przypisane , dzięki czemu dokładnie wiesz, co i przez kogo musi zostać zrobione

Synchronizuje się z zadaniami i dokumentami w ClickUp i pozwala jednym kliknięciem przekształcić spostrzeżenia w działania

W przeciwieństwie do NotebookLM lub OneNote, w których musisz ręcznie udostępniać / przesyłać kontekst, ClickUp AI Notetaker działa tam, gdzie Twój zespół już to robi. Dzięki temu notatki są nie tylko przechowywane; są one kontekstowe i natychmiast wykorzystywane do pracy.

w 1945 roku Vannevar Bush wyobraził sobie urządzenie o nazwie "Memex ", które mogłoby natychmiast przechowywać i pobierać wiedzę - wczesna wizja notatek opartych na AI.

ClickUp's One Up #5: Połączone wyszukiwanie

Dzięki ClickUp Connected Search możesz szybko znaleźć dowolną notatkę, dokument, zadanie lub projekt w całym cyfrowym obszarze roboczym (ClickUp i zintegrowane aplikacje) - przewyższając organizacyjną moc OneNote. Dzięki temu wszystko, czego potrzebujesz, jest w zasięgu kilku sekund, oszczędzając Twój cenny czas.

Łatwe lokalizowanie notatek i istotnych informacji dzięki połączeniu z wyszukiwarką ClickUp

Ponadto, ClickUp oferuje zakres wstępnie zaprojektowanych szablonów notatek dostosowanych do zarządzania projektami i wielozadaniowości. Pomagają one przechwytywać notatki ze spotkań, agendy, konspekty projektów i nie tylko - usprawniając cykl pracy i skracając czas przygotowań.

Niezależnie od tego, czy notujesz codzienne zadania za pomocą szablonu ClickUp Daily Notes Template, czy rejestrujesz burze mózgów za pomocą szablonu ClickUp Project Note Template, ClickUp zapewnia uporządkowaną i dostępną notatkę.

Dzięki integracji z narzędziami AI i ponad 1000 aplikacji za pośrednictwem ClickUp Integrations, już nigdy nie będziesz musiał martwić się o silosowe informacje lub cykle pracy. Niezależnie od tego, czy przeprowadzasz burzę mózgów, czy wykonujesz zadania, pozostań w ekosystemie ClickUp bez żadnych przeszkód.

"Kiedyś żyłem z notatek, ale po dwóch dniach oceny ClickUp wiedziałem, że to rozwiązanie dla mnie. "

"Kiedyś żyłem z notatek, ale po dwóch dniach oceny ClickUp wiedziałem, że to rozwiązanie dla mnie. "

Od notatek do kolejnych kroków: ClickUp łączy wszystko w całość

Microsoft OneNote doskonale sprawdza się w przechwytywaniu notatek ze spotkań i organizowaniu informacji, ale nie oferuje funkcji zarządzania projektami, współpracy w czasie rzeczywistym i narzędzi zwiększających wydajność, których potrzebuje wielu użytkowników. Jednocześnie NotebookLM może pochwalić się potężnymi funkcjami AI z ekosystemu Google, ale daleko mu do bycia wszechstronnym obszarem roboczym, który łączy wiedzę i zadania.

ClickUp łączy to wszystko w jedną całość. Dzięki zaawansowanym funkcjom tworzenia notatek zintegrowanym z kompleksową platformą do zarządzania projektami opartą na AI, ClickUp nie tylko pomaga organizować pomysły, ale także zarządzać zadaniami, płynnie współpracować i śledzić postępy - wszystko w jednym miejscu.

Przejdź na ClickUp i poznaj ujednolicony obszar roboczy, w którym Twoja wiedza, notatki, zadania i projekty łączą się w celu uzyskania najwyższej wydajności.