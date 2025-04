10 najlepszych alternatyw i konkurentów Budibase w 2025 roku

Niezależnie od tego, czy zajmujesz się tworzeniem aplikacji mobilnych, aplikacji internetowych czy narzędzi wewnętrznych, rozwój platform no-code i low-code sprawia, że tworzenie niestandardowych aplikacji staje się coraz łatwiejsze.

Zamiast drogiego dewelopera, potrzebujesz pomysłu i odpowiedniej platformy low-code do tworzenia angażujących aplikacji.

Budibase jest popularnym wyborem do szybkiego tworzenia wewnętrznych narzędzi i niestandardowych aplikacji internetowych oraz automatyzacji procesów bez konieczności intensywnego kodowania. Umożliwia firmom łatwe tworzenie niestandardowych rozwiązań.

Jednak każdy zespół jest inny, a Budibase może nie zawsze spełniać wszystkie wymagania. Dlatego warto zapoznać się z alternatywami dla Budibase.

Niniejszy przewodnik zawiera przegląd 10 najlepszych konkurentów Budibase, prezentując inne platformy, które wnoszą świeże perspektywy do krajobrazu low-code.

⏰ 60-sekundowe podsumowanie Oto lista najlepszych alternatyw dla Budibase: (najlepszy do zarządzania projektami i niestandardowych cykli pracy) ClickUp(najlepszy do zarządzania projektami i niestandardowych cykli pracy)

Airtable (najlepszy do konfigurowalnych baz danych i współpracy)

Zoho Creator (najlepszy do szybkiego tworzenia aplikacji)

Appsmith (najlepszy do tworzenia aplikacji mobilnych i internetowych typu open source)

Retool (najlepszy do tworzenia wewnętrznych narzędzi)

Bubble (najlepszy do tworzenia aplikacji internetowych bez użycia kodu)

Caspio (najlepsze dla aplikacji bazodanowych)

OutSystems (najlepszy do tworzenia aplikacji klasy Enterprise)

AppSheet (najlepszy do tworzenia aplikacji opartych na arkuszach kalkulacyjnych)

Kintone (najlepszy do współpracy zespołowej i zarządzania cyklem pracy)

Czym jest Budibase?

Budibase to platforma o otwartym kodzie źródłowym do szybkiego i wydajnego tworzenia niestandardowych aplikacji. Pozwala użytkownikom na automatyzację cyklu pracy, tworzenie eleganckich i interaktywnych interfejsów oraz wdrażanie aplikacji w ciągu kilku minut - nawet bez umiejętności kodowania lub programowania.

Narzędzie umożliwia zespołom nietechnicznym tworzenie w pełni funkcjonalnych niestandardowych aplikacji internetowych i mobilnych bez konieczności polegania na programistach.

Budibase umożliwia połączenie Teams z różnymi źródłami danych, w tym bazami danych i API. Ta elastyczność umożliwia aplikacji dostosowanie się do innych przypadków użycia. Intuicyjna konstrukcja i możliwość szybkiego generowania wewnętrznych narzędzi sprawiają, że jest to doskonałe rozwiązanie dla zespołów, które chcą skrócić czas programowania bez uszczerbku dla funkcji.

Dzięki fundacji open-source Budibase wspiera innowacje napędzane przez społeczność, dzięki czemu jest popularnym wyborem dla programistów, startupów i przedsiębiorstw dążących do przyspieszenia transformacji cyfrowej przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad swoimi aplikacjami.

Dlaczego warto wybrać alternatywę dla Budibase?

Chociaż Budibase oferuje zaawansowane funkcje i funkcje do tworzenia aplikacji i zarządzania nimi, nie jest to rozwiązanie typu silver bullet. Oto dlaczego użytkownicy szukają alternatyw dla Budibase:

Niestandardowy limit : Budibase brakuje elastyczności wymaganej do tworzenia wysoce niszowych niestandardowych aplikacji i cykli pracy

Trudna krzywa uczenia się : Choć Budibase ma na celu ułatwienie tworzenia aplikacji, niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs stanowi wyzwanie

Problemy z wydajnością : Kilku użytkowników Budibase zgłosiło spowolnienie i problemy z wydajnością podczas obsługi większych zbiorów danych lub tworzenia złożonych aplikacji

Nieelastyczny design : Niestandardowe opcje dostosowywania UI/UX są dość limitowane, zwłaszcza w porównaniu do innych narzędzi

Luki w integracji : Budibase w porównaniu do swoich konkurentów ma ograniczone wsparcie dla integracji z innymi firmami. Utrudnia to płynne połączenie między różnymi narzędziami

Responsywność na urządzeniach mobilnych : Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że tworzenie aplikacji mobilnych w Budibase jest poważnie ograniczone, ponieważ produkt końcowy nie jest tak responsywny

Wsparcie i dokumentacja: Pomimo prężnie rozwijającej się społeczności, brakuje szczegółowej dokumentacji i niestandardowej obsługi klienta

10 najlepszych alternatyw dla Budibase

Jak już wspomniano, w świecie no-code i low-code development nie brakuje opcji. A biorąc pod uwagę limity Budibase, oto niektóre z najlepszych alternatyw Budibase, które możesz rozważyć:

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania projektami i niestandardowych cykli pracy)

ClickUp to idealne rozwiązanie dla Teams chcących tworzyć wewnętrzne narzędzia lub efektywnie zarządzać procesami tworzenia aplikacji. Jako najlepsza aplikacja do wszystkiego w pracy, ClickUp łączy zarządzanie projektami, zarządzanie bazami danych i automatyzację bez użycia kodu w jednej platformie.

Dzięki wszechstronnym funkcjom i płynnej integracji, ClickUp umożliwia Teams tworzenie i zarządzanie efektywnymi cyklami pracy. Intuicyjny interfejs i brak konieczności pisania kodu sprawiają, że jest on dostępny zarówno dla użytkowników technicznych, jak i nietechnicznych.

Zarządzanie zadaniami

Wizualizuj swój projekt na swój sposób w ClickUp

ClickUp Tasks oferuje zaawansowane możliwości zarządzania projektami, pozwalając na tworzenie szczegółowych list zadań, przypisywanie priorytetów, ustawianie terminów i łączenie zależności w celu sprawnej realizacji projektu.

Widok zadań to tylko jeden z wielu sposobów wizualizacji projektu. Możesz także przełączać się między Tablicami Kanban, Wykresami Gantta, Listami, Widokami tabeli i innymi formatami, w zależności od preferencji i wygody zespołu.

Tablica ClickUp

Wizualna burza mózgów z zespołem na Tablicach ClickUp

Mamy również ClickUp Whiteboards - cyfrową tablicę z intuicyjnym interfejsem typu "przeciągnij i upuść", dzięki czemu jest odpowiednia dla użytkowników technicznych i nietechnicznych.

Wykorzystaj tę przestrzeń do burzy mózgów, tworzenia interaktywnych schematów blokowych, wizualnego ilustrowania pomysłów i nie tylko.

Niestandardowe cykle pracy

Twórz niestandardowe cykle pracy i przepisy automatyzacji, aby utrzymać działania rozwojowe na właściwym torze

Niestandardowe możliwości ClickUp obejmują również sposób planowania cykli pracy. ClickUp pozwala na ustawienie niestandardowych cykli pracy, aby dostosować proces rozwoju zależnie od potrzeb konkretnej aplikacji. Dostosuj cały proces SDLC, od pomysłu do wdrożenia, za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Śledź sprinty tworzenia aplikacji dzięki ClickUp Dashboards

Funkcja ta, w połączeniu z bogatymi pulpitami ClickUp, umożliwia sprawowanie szczegółowej kontroli nad procesem rozwoju. Oferuje przegląd projektu i jego postępów w czasie rzeczywistym, umożliwiając wykonywanie interwencji, takich jak wdrażanie dodatkowych zasobów w locie.

Automatyzacja bez użycia kodu

Ustawienie intuicyjnej automatyzacji bez pisania nawet jednej linijki kodu

Funkcja automatyzacji ClickUp pomaga wyeliminować powtarzające się zadania i ręczne cykle pracy. Dzięki prostej logice opartej na wyzwalaczach można automatyzować zadania, aktualizacje statusu i powiadomienia, zapewniając płynną koordynację w zespole programistów.

A co najlepsze? Do ustawienia tych cykli automatyzacji nie jest wymagana wiedza z zakresu kodowania, dzięki czemu są one dostępne dla każdego.

Inne narzędzia do zarządzania projektami, takie jak wbudowany time tracker i automatyzacja no-code, również stanowią wsparcie dla procesu rozwoju i zarządzania nim.

Śledzenie czasu

Automatycznie obliczaj czas potrzebny na zakończenie każdego zadania za pomocą wbudowanego narzędzia do śledzenia czasu

ClickUp dostarcza zintegrowaną funkcję śledzenia czasu projektu, która pozwala monitorować ilość czasu spędzonego na każdym zadaniu. Funkcja śledzenia czasu zapewnia przejrzystość w realizacji projektów, pomagając Teams dotrzymywać terminów i maksymalizować wydajność bez konieczności korzystania z zewnętrznych narzędzi.

Integracje z ClickUp

Integracja z platformami takimi jak GitHub w celu szybkiego i łatwego rozwoju

Chociaż ClickUp obejmuje wszystkie obszary, jeśli zauważysz brak jakiejś funkcji lub możliwości, masz do dyspozycji integracje, które to nadrobią. ClickUp integruje kilka aplikacji, w tym między innymi Slack, obszar roboczy Google (Arkusze Google, Dokumenty Google, Kalendarz itp. ), GitHub, GitLab i Microsoft Teams. Do połączenia i tworzenia wewnętrznych narzędzi można użyć Zapier.

Najlepsze funkcje ClickUp

Automatyzacja cykli pracy za pomocą ClickUp Automation w celu zmniejszenia wysiłku manualnego i poprawy wydajności

Monitoruj rozwój aplikacji dzięki interaktywnym i bogatym pulpitom ClickUp

Efektywnie organizuj zadania dzięki ClickUp Tasks , które pozwala użytkownikom na ustawienie powtarzających się zadań i identyfikację zależności między zadaniami

Wizualizuj dane w przejrzysty sposób dzięki widokowi tabeli ClickUp , który jest idealny do śledzenia postępów projektu i zarządzania bazami danych

Płynnie współpracuj ze swoim zespołem za pomocą ClickUp Chat , który obejmuje wszystko, od wątków czatu w czasie rzeczywistym, komentarzy, @wzmianek i nie tylko

Śledź czas bez wysiłku dzięki wbudowanemu narzędziu do śledzenia czasu, aby utrzymać swój zespół zgodnie z harmonogramem

ClickUp limit

Mnogość zaawansowanych funkcji może wydawać się przytłaczająca dla nowych użytkowników

Limit funkcji i funkcjonalności w aplikacji mobilnej

Ceny ClickUp

Free Forever Plan : $0

Unlimited Plan : $7/miesiąc za użytkownika

Business Plan : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise Plan : Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain (Add-On): $7/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4. 7/5 (9,000+ recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (4,000+ recenzji)

ClickUp nie tylko pozwala nam pozostać szczupłymi - pozwala nam również być na bieżąco, dostarczać innowacje i tworzyć wartość dodaną dla naszych klientów.

2. Airtable (najlepszy do konfigurowalnych baz danych i współpracy)

via Airtable

Airtable to platforma aplikacji bez kodu, która przyspiesza krytyczne procesy biznesowe, łącząc elastyczność arkuszy kalkulacyjnych z mocą baz danych.

W wyniku tego umożliwia Teams tworzenie niestandardowych aplikacji bez znajomości kodowania, co prowadzi do lepszego zarządzania projektami, operacji marketingowych i rozwoju produktów.

Dzięki funkcjom takim jak cykl pracy oparty na AI, konfigurowalne widoki i duże możliwości manipulacji danymi, Airtable jest jedną z lepszych alternatyw Budibase dla organizacji, które chcą usprawnić swoje operacje.

Co więcej, intuicyjny interfejs jest dostosowany do konkretnych potrzeb, niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie kalendarzami zawartości, śledzenie sprintów projektów czy automatyzację zadań.

Airtable najlepsze funkcje

Twórz niestandardowe cykle pracy za pomocą interaktywnych elementów typu "przeciągnij i upuść"

Automatyzacja powtarzalnych zadań dzięki wbudowanym funkcjom automatyzacji i tworzenia skryptów

Wizualizacja danych w różnych widokach, takich jak Kanban, Siatka, Kalendarz i Galeria

Osadzaj bazy Airtable na stronach internetowych i udostępniaj je na zewnątrz za pomocą bezpiecznych połączonych linków

Airtable limitations

Wydajność zaczyna spadać wraz ze wzrostem objętości bazy danych

Wersje na pulpit mają funkcje, których brakuje w aplikacjach na urządzenia mobilne

Airtable pricing

Free : $0

Teams : 24 USD/miesiąc za użytkownika

Business : $54/miesiąc za użytkownika

Enterprise : Niestandardowe ceny

Airtable AI (dodatek): 7 USD/miesiąc za użytkownika

Airtable oceny i recenzje

G2 : 4. 6/5 (2,740+ recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (2,120+ opinii)

3. Zoho Creator (najlepszy do szybkiego tworzenia aplikacji)

przez Zoho Creator

Zoho Creator to niskokodowa platforma firmy Zoho, która umożliwia firmom szybkie tworzenie, wdrażanie i zarządzanie niestandardowymi aplikacjami. Ta alternatywa dla Budibase pozwala użytkownikom na cyfryzację i automatyzację procesów biznesowych w różnych funkcjach, w tym sprzedaży, obsłudze klienta, operacjach i finansach.

Zaprojektowany z myślą o skalowalności, interfejs platformy typu "przeciągnij i upuść", gotowe szablony i funkcja automatyzacji przepływu pracy upraszczają dane powstania formularzy, raportów, stron i przepływów pracy.

Jego zaletą jest płynna integracja z niezliczonymi aplikacjami Zoho, takimi jak platforma Zoho Customer Relationship Management (CRM) i Zoho Mail.

Najlepsze funkcje Zoho Creator

Testuj aplikacje bez wpływu na wersję live dzięki środowisku deweloperskiemu sandbox

Dostęp do aplikacji z dowolnego miejsca dzięki wieloplatformowej kompatybilności z urządzeniami mobilnymi i Internetem

Analizuj dane za pomocą pulpitów opartych na danych i zaawansowanych narzędzi do raportowania

Wykorzystaj AI do przewidywania i analizy nastrojów bez rozszerzenia kodowania

Zoho Creator limit

Oferuje większą wartość tylko wtedy, gdy działasz w ekosystemie Zoho

Stroma krzywa uczenia się skryptów w Deluge (zastrzeżony język Zoho)

Ceny Zoho Creator

Standard : $8/miesiąc za użytkownika

Professional : 20 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : $25/miesiąc za użytkownika

Flex: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Zoho Creator

G2 : 4. 3/5 (170+ opinii)

Capterra: 4. 3/5 (150+ opinii)

Łatwość obsługi, elastyczność prototypowania z jednym użytkownikiem, a następnie wypuszczania na rynek, a także możliwość skalowania w górę i w dół poziomów kont, solidne wsparcie społeczności i przyzwoite profesjonalne zespoły wsparcia są pożądane. Doceniłem wbudowane szablony, które możemy wykorzystać jako podstawę, sposób, w jaki działają z wieloma szkieletami i jak możemy budować platformy dla klientów bez żadnych kłopotów i skryptów.

4. Appsmith (najlepszy do tworzenia aplikacji mobilnych i internetowych typu open source)

przez Appsmith

Appsmith to zaprojektowana z myślą o deweloperach platforma o otwartym kodzie źródłowym, która umożliwia firmom szybkie tworzenie niestandardowych narzędzi wewnętrznych, takich jak pulpity, panele administratora i aplikacje CRUD. Pozwala twórcom aplikacji na płynne połączenie API, baz danych i usług innych firm w celu zintegrowanego tworzenia aplikacji.

Dzięki gotowym widżetom i niestandardowym funkcjom, Appsmith jest jedną z najlepszych alternatyw dla Budibase do tworzenia aplikacji w otwartym i opartym na współpracy środowisku. Jego społecznościowy charakter promuje również ciągłe doskonalenie i zapewnia dostęp do bogatych zasobów.

najlepsze funkcje Appsmith

Połączenie z dowolnym źródłem danych za pomocą interfejsów API REST, GraphQL lub baz danych SQL

Korzystaj z gotowych funkcji, takich jak tabele, formularze i wykresy, aby niestandardowo dostosowywać interfejsy aplikacji

Napisz niestandardowy kod za pomocą wbudowanego JavaScript, aby dostosować funkcje i funkcje aplikacji do logiki biznesowej

Współpracuj i efektywnie zarządzaj wersjami aplikacji dzięki kontroli wersji Appsmith poprzez integrację z Git

Appsmith limit

Brak zaawansowanych narzędzi do analityki i raportowania

Opcje projektowania stron internetowych i aplikacji mobilnych w ograniczonym zakresie

ceny Appsmith

Free : $0

Business : $15/miesiąc za użytkownika

Enterprise: $2,500/miesiąc dla 100 użytkowników

oceny i recenzje Appsmith

G2 : 4. 7/5 (60+ opinii)

Capterra: N/A

ClickUp Insight: Około 43% pracowników wysyła od 0 do 10 wiadomości dziennie. Chociaż sugeruje to bardziej skoncentrowane lub celowe rozmowy, może to również wskazywać na brak płynnej współpracy, a ważne dyskusje odbywają się gdzie indziej (np. w e-mailu). Aby uniknąć niepotrzebnego przeskakiwania między platformami i przełączania kontekstu, potrzebujesz aplikacji do wszystkiego do pracy, takiej jak ClickUp, która łączy projekty, wiedzę i czat w jednym miejscu - wszystko zasilane przez AI, które pomaga pracować wydajniej.

via Retool

Retool wykorzystuje wizualną automatyzację cyklu pracy, gotowe komponenty oraz integracje baz danych i API, aby przyspieszyć rozwój wewnętrznych aplikacji biznesowych, takich jak panele administratora, pulpity nawigacyjne i narzędzia do obsługi klienta.

Dzięki tej platformie Teams tworzą i uruchamiają aplikacje w usłudze Retool w chmurze lub wdrażają je w swojej infrastrukturze, oferując elastyczność w spełnianiu różnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i zgodności.

Siła Retool leży w jego zdolności do konsolidacji różnych źródeł danych, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla firm, które wymagają rozszerzenia opcji niestandardowych w swoich aplikacjach bez wchodzenia w część kodowania.

Ponadto Retool usprawnia współpracę dzięki funkcjom takim jak środowiska przejściowe i kontrola wersji, optymalizując proces rozwoju i zwiększając wydajność.

Najlepsze funkcje

Połączenie z dowolną bazą danych lub API, w tym Postgres, MongoDB i REST

Prowadzenie kompleksowych dzienników audytu, zapewniających widoczność działań użytkowników w ramach platformy w celu lepszego monitorowania wysiłków związanych z przestrzeganiem przepisów

Zabezpiecz dane i korzystaj z dowolnego modelu AI, aby szybko dostarczać narzędzia AI dostosowane do potrzeb Twojej firmy, jednocześnie kontrolując sposób udostępniania danych partnerom LLM

Uzyskaj bezproblemowe uwierzytelnianie i scentralizowane zarządzanie użytkownikami dzięki integracji z różnymi dostawcami logowania jednokrotnego (SSO)

Limity narzędzi

Struktura cenowa, która pobiera opłaty za standard i użytkownika końcowego, jest kosztowna dla większych Teams lub organizacji ze znaczną liczbą użytkowników

Ograniczone wsparcie dla aplikacji mobilnych, utrudniające dostęp dla zespołów, które stawiają na mobilność

Ceny narzędzi

Free : 0 USD za standardowego użytkownika + 0 USD za użytkownika końcowego

Teams : 12 USD/miesiąc za standardowego użytkownika + 7 USD/miesiąc za użytkownika końcowego

Business : 65 USD/miesiąc za standardowego użytkownika + 18 USD/miesiąc za użytkownika końcowego

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje narzędzi

G2 : 4. 6/5 (310+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (30+ opinii)

Retool całkowicie zakończył proces tworzenia aplikacji. Interfejs "przeciągnij i upuść" jest bardzo intuicyjny, co ułatwia tworzenie złożonych aplikacji bez pisania mnóstwa kodu. Uwielbiam to, jak płynnie łączy się z różnymi źródłami danych i interfejsami API - niezależnie od tego, czy jest to baza danych SQL, czy interfejs API REST, Retool obsługuje to wszystko bez wysiłku. Ponadto gotowe szablony pozwalają mi zaoszczędzić mnóstwo czasu przy rozpoczynaniu nowych projektów.

6. Bubble (najlepszy do tworzenia aplikacji internetowych bez kodu)

via Bubble

Bubble to platforma no-code, która umożliwia osobom niebędącym programistami tworzenie w pełni funkcjonalnych aplikacji internetowych z niestandardową logiką, responsywnym wyglądem i możliwościami bazy danych. Responsywny silnik projektowania zapewnia, że aplikacje wyglądają i działają dobrze na różnych urządzeniach, dodając wszechstronność do ich zastosowań.

Bubble wspiera skalowalność i integrację, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem dla startupów i małych Business, które chcą się rozwijać. Niezależnie od tego, czy chcesz stworzyć aplikację internetową do zrobienia planu komunikacji, czy skorzystać z konkretnych aplikacji SaaS, Bubble sprawi, że zadanie zostanie zrobione.

Najlepsze funkcje Budibase

Uproszczenie ścieżki od pomysłu do publikacji dzięki narzędziom wdrożeniowym, które pomagają uruchamiać bezpośrednio w niestandardowych domenach

Skup się i współpracuj nad niestandardowymi cyklami pracy z wieloma użytkownikami pracującymi jednocześnie

Skorzystaj z wtyczek z marketplace, aby rozszerzyć i rozbudować funkcje aplikacji

Integracja z zewnętrznymi interfejsami API za pomocą API Connector dla większej elastyczności

Bubble limit

Limit skalowalności dla aplikacji o bardzo dużym ruchu

Wymaga stałego połączenia z Internetem, co ogranicza możliwość korzystania z aplikacji w trybie offline

Bubble pricing

Free : $0

Starter : 32 USD/miesiąc

Wzrost : 134 USD/miesiąc

Teams : 399 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Budibase

G2 : 4. 4/5 (150+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (320+ opinii)

Ciekawostka: Platformy no-code i low-code skracają czas tworzenia aplikacji aż o 90%!

7. Caspio (najlepszy dla aplikacji bazodanowych)

via Caspio

Caspio to oparta na chmurze platforma programistyczna typu low-code, która koncentruje się na tworzeniu aplikacji opartych na danych. Jako alternatywa dla Budibase, Caspio oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs z narzędziami typu "przeciągnij i upuść", umożliwiając szybkie tworzenie aplikacji internetowych dostosowanych do konkretnych potrzeb biznesowych.

To, co naprawdę wyróżnia Caspio, to solidne funkcje bezpieczeństwa i zgodności, które otrzymujesz. Sprawia to, że jest on szczególnie przydatny w wysoce regulowanych branżach, takich jak finanse, opieka zdrowotna i ubezpieczenia.

Najlepsze funkcje Caspio

Wyeliminuj potrzebę korzystania z zewnętrznych systemów zarządzania bazami danych dzięki wbudowanej bazie danych w chmurze

Generowanie szczegółowych raportów za pomocą wbudowanych narzędzi do wizualizacji danych

Rozszerzenie kontroli nad dostępem i uprawnieniami użytkowników w aplikacjach dzięki uwierzytelnianiu opartemu na rolach

Zgodność z różnymi standardami branżowymi, w tym HIPAA i GDPR, zapewniając, że aplikacje spełniają niezbędne wymogi regulacyjne

Caspio limit

W dużym stopniu zależność od hostingu w chmurze, co może nie być odpowiednie dla organizacji z wymaganiami lokalnymi

Limit elastyczności projektowania umożliwiający tworzenie nowoczesnych i oszałamiających wizualnie interfejsów

Caspio pricing

Starter : 100 USD miesięcznie

Professional : 600 USD miesięcznie

Enterprise: $2,250 miesięcznie

Oceny i recenzje Caspio

G2 : 4. 4/5 (150+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (210+ opinii)

Byliśmy w stanie stworzyć systemy znacznie wykraczające poza naszą stację. Nie jesteśmy firmą informatyczną, ale wykorzystaliśmy Caspio do stworzenia systemów, które wielu dużych operatorów chciałoby mieć. Krótko mówiąc, Caspio dało nam przewagę nad konkurencją.

8. OutSystems (najlepszy do tworzenia aplikacji klasy Enterprise)

przez OutSystems

OutSystems to wysokowydajna, niskokodowa platforma do tworzenia aplikacji mobilnych i internetowych klasy Enterprise oraz narzędzi biznesowych. Jej wizualne środowisko programistyczne umożliwia programistom efektywne projektowanie interfejsów użytkownika, cykli pracy i modeli danych.

Jednocześnie funkcja wdrażania jednym kliknięciem upraszcza przenoszenie aplikacji z fazy rozwoju do produkcji.

Oprócz możliwości programistycznych, OutSystems oferuje deweloperom funkcje takie jak monitorowanie wydajności w czasie rzeczywistym i zbieranie informacji zwrotnych w aplikacji, umożliwiając ciągłe doskonalenie i rozwój zorientowany na użytkownika.

Najlepsze funkcje OutSystems

Dostęp do szczegółowych analiz w celu śledzenia wydajności aplikacji

Łatwe wdrażanie i skalowanie w środowiskach chmury dzięki wsparciu architektury natywnej dla chmury

Wykorzystaj AI do optymalizacji procesu rozwoju i przeprowadzania kontroli jakości

Twórz agentów generatywnej AI (GenAI) w swoich aplikacjach

OutSystems limit

Odpowiednie tylko dla organizacji o ugruntowanej pozycji i dużych budżetach

Niestandardowy limit dla niektórych gotowych komponentów

Ceny OutSystems

OutSystems Personal Edition : $0

OutSystems Developer Cloud: Od 36 300 USD/rok

Oceny i recenzje OutSystems

G2 : 4. 6/5 (1,110+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (370+ opinii)

🔎 Do zrobienia? Rozwiązania no-code zużywają o 70% mniej zasobów niż konwencjonalne platformy do tworzenia aplikacji!

9. AppSheet (najlepszy do tworzenia aplikacji opartych na arkuszach kalkulacyjnych)

via AppSheet

AppSheet to platforma Google, która umożliwia twórcom aplikacji przekształcanie arkuszy kalkulacyjnych we w pełni funkcjonalne aplikacje mobilne i internetowe. Twórz aplikacje przy użyciu szablonów arkuszy kalkulacyjnych w celu automatyzacji procesów biznesowych, pozyskiwania informacji i zwiększania wydajności zespołu.

Od czasu przejęcia przez Google w styczniu 2020 roku, AppSheet stale się rozwija, a funkcje takie jak AppSheet Automation pomagają użytkownikom w automatyzacji procesów biznesowych bez wiedzy technicznej.

Platforma integruje się również z obszarem roboczym Google, zwiększając współpracę i wydajność, umożliwiając użytkownikom tworzenie aplikacji, które płynnie współdziałają z narzędziami takimi jak Gmail i Dysk Google.

Najlepsze funkcje AppSheet

Twórz aplikacje bezpośrednio z Arkuszy Google, Microsoft Excel, SQL i innych źródeł danych

Twórz bezpieczne aplikacje z dostępem opartym na rolach i uwierzytelnianiu użytkowników

Aktywuj funkcje offline, aby aplikacje działały bez dostępu do Internetu

Wbudowane funkcje AI, takie jak Google Gemini, pomagają w tworzeniu aplikacji i zwiększają ich funkcjonalność

limity AppSheet

Ograniczone możliwości projektowania i brak zaawansowanych funkcji dla niestandardowych aplikacji

Zależność od obszaru roboczego Google, który może nie pasować do wszystkich ekosystemów organizacyjnych

AppSheet pricing

Starter : $5/miesiąc za użytkownika

Core : $10/miesiąc za użytkownika

Enterprise Plus: 20 USD/miesiąc za użytkownika

oceny i recenzje AppSheet

G2 : 4. 8/5 (390+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (540+ opinii)

AppSheet to doskonałe narzędzie dla menedżerów produktu, którzy chcą tworzyć niestandardowe aplikacje bez kodowania. Jego intuicyjna platforma umożliwia użytkownikom szybkie tworzenie i wdrażanie aplikacji, zwiększając wydajność i umożliwiając szybkie prototypowanie. Integracja z różnymi źródłami danych, takimi jak Arkusze Google, Excel i bazy danych SQL, jest potężna.

10. Kintone (najlepszy do współpracy zespołowej i zarządzania cyklem pracy)

via Kintone

Kintone to świeże podejście do współpracy zespołowej i zarządzania projektami poprzez stworzenie konfigurowalnego obszaru roboczego do tworzenia aplikacji i śledzenia postępów projektów. Framework ten pozwala Teams konsolidować zadania, dane i komunikację w jednym miejscu, zmniejszając ich zależność od wielu narzędzi.

Platforma dostarcza szczegółowe funkcje zarządzania, umożliwiające precyzyjną kontrolę nad uprawnieniami użytkowników i dostępem do danych. Ponieważ kładzie nacisk na współpracę zespołową, Kintone jest doskonałym wyborem dla zdalnych twórców aplikacji.

Budibase wspiera również integrację z różnymi usługami innych firm, zwiększając swoją wszechstronność w różnych środowiskach biznesowych.

Najlepsze funkcje Kintone

Centralizacja danych zespołu dzięki niestandardowym obszarom roboczym i bazom danych

Automatyzacja powtarzalnych zadań w celu wyeliminowania nadmiarowości i uproszczenia cyklu pracy

Współpracuj ze swoim zespołem za pomocą wbudowanych narzędzi do przesyłania wiadomości i udostępniania plików

Płynna integracja z narzędziami innych firm, takimi jak Zapier i Salesforce

Kintone limit

Zależność od wtyczek w celu włączenia niektórych funkcji

Brak dostępu offline, co może limitować użyteczność aplikacji

Ceny Kintone

Professional : 24 USD/miesiąc za użytkownika

Niestandardowy: 28 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Kintone

G2 : 4. 6/5 (240+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (150+ opinii)

Zastąp Budibase przez ClickUp

Oto zestawienie najlepszych alternatyw dla Budibase.

Istnieje wiele opcji do wyboru. Jeśli jednak chcesz czegoś, co łączy w sobie najlepsze zarządzanie projektami, niestandardowe cykle pracy i płynną współpracę w celu zasilenia procesu tworzenia aplikacji, ClickUp jest doskonałym wyborem.

Od śledzenia wszystkich etapów tworzenia aplikacji po generowanie raportów na temat jej wykorzystania i wydajności, ClickUp to aplikacja do wszystkiego w pracy - aplikacja typu one-stop, która zastąpi twój rozproszony stos technologiczny.

Zarejestruj się w ClickUp już teraz i zoptymalizuj wszystkie swoje operacje i zwiększ wydajność! ⚡