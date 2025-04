Guru vs. Glean: Które narzędzie AI do zarządzania wiedzą jest dla Ciebie najlepsze?

Sir Francis Bacon powiedział: " Wiedza to potęga " w 1597 roku; ponad 400 lat później nigdy nie było to bardziej prawdziwe.

Weźmy na przykład ciasteczka - nie te, które wypełniają kuchnię zapachem masła, ale te, które zazwyczaj akceptujesz na każdej stronie internetowej bez czytania warunków.

Pliki cookie śledzą Twoje dane, analizują Twoje zachowanie i zapamiętują Twoje preferencje. I nie chodzi tylko o strony internetowe. Netflix przewiduje, co będziesz oglądać w następnej kolejności. Google praktycznie czyta w myślach już po dwóch lub trzech słowach. Wspólny mianownik? Dane.

Business ma obsesję na punkcie danych, a AI rozwija się dzięki nim. Kiedy dane są ustrukturyzowane, indeksowane i dostępne, stają się jeszcze cenniejsze: wiedza.

Właśnie dlatego dzisiejsze firmy starają się wdrażać systemy zarządzania wiedzą oparte na AI - ponieważ natychmiastowy dostęp do właściwych informacji zmienia zasady gry.

Jak więc wybrać bazy wiedzy, które sprawdzą się w Twoim Businessie? Przeanalizujmy najlepsze opcje oparte na AI, porównując Guru vs. Glean i ustalając, co będzie najlepsze dla Twojego biznesu.

Bonus: Przedstawimy Ci również najlepszą alternatywę Glean vs. Guru: ClickUp! Omówimy również, w jaki sposób funkcje zarządzania wiedzą ClickUp wypełniają każdą lukę, którą pozostawiają te dwa narzędzia.

Glean to oparte na AI narzędzie do wyszukiwania dla przedsiębiorstw, które skanuje e-maile, wiadomości Slack i dokumenty, aby dostarczać natychmiastowe odpowiedzi bez konieczności ręcznego tworzenia zawartości

Guru wygrywa z Glean dzięki uporządkowanej, zweryfikowanej wiedzy , dzięki czemu jest idealny dla Teams zarządzających dokumentacją w całej firmie, którzy preferują dokładność

Glean wygrywa z Guru dzięki wyszukiwaniu opartemu na AI w czasie rzeczywistym, pobierając informacje z ponad 100 aplikacji biznesowych, co czyni go lepszym wyborem do odkrywania danych w całym przedsiębiorstwie

Guru oferuje przejrzyste ceny za użytkownika, zaczynające się od 10 USD/miesiąc, podczas gdy Glean stosuje model cenowy dla przedsiębiorstw, który różni się w zależności od wielkości firmy i ilości danych

zarządzanie wiedzą oparte na AI , automatyzację i wyszukiwanie w jednym obszarze roboczym , eliminując potrzebę korzystania z wielu narzędzi ClickUp łączy w sobie, automatyzację i, eliminując potrzebę korzystania z wielu narzędzi

ClickUp's Connected Search pobiera natychmiastowe dane z Google Drive, Slack i Salesforce, redukując marnowanie czasu na wyszukiwanie informacji

Czym jest Guru?

GetGuru (lub Guru) to platforma wiedzy oparta na sztucznej inteligencji, która łączy aplikacje, dokumenty i czaty, aby zapewnić natychmiastowe odpowiedzi. Zasadniczo działa jako scentralizowany hub wiedzy i jedno źródło prawdy dla organizacji.

Guru ułatwia szybkie znajdowanie wysokiej jakości kart wiedzy, jest bardzo przyjazny dla użytkownika, łatwy w aktualizacji istniejących informacji, bezproblemowy w tworzeniu nowych kart, a jego możliwości SEO w naszej organizacji są świetne.

Guru ułatwia szybkie znajdowanie wysokiej jakości kart wiedzy, jest bardzo przyjazny dla użytkownika, łatwy w aktualizacji istniejących informacji, bezproblemowy w tworzeniu nowych kart, a jego możliwości SEO w naszej organizacji są świetne.

Oto, co Guru odblokowuje dla Ciebie: Przechowuje wiedzę o firmie w jednym miejscu , dzięki czemu użytkownicy mogą szybko uzyskać dostęp do zasad, procedur i ważnych dokumentów

Działa jako samoobsługowy hub, redukując powtarzające się pytania poprzez natychmiastowe udostępnianie istotnych informacji

Wykorzystuje wyszukiwanie oparte na AI i rozszerzenia do przeglądarek, aby zapewnić szybkie odpowiedzi bez przełączania aplikacji

Organizuje zawartość za pomocą kart wiedzy, ułatwiając wyszukiwanie informacji i utrzymywanie struktury danych

Integruje się z popularnymi narzędziami, dzięki czemu Teams mogą uzyskać dostęp do potrzebnych informacji bez zakłócania cyklu pracy

via Guru

Funkcje Guru

Guru eliminuje frustrację związaną ze śledzeniem informacji o firmie. Zamiast tracić czas na przeszukiwanie starych e-maili lub zadawanie tego samego pytania po raz dziesiąty, Teams może natychmiast uzyskać odpowiednie informacje - oto jak to zrobić:

Funkcja #1: Odpowiedzi oparte na AI, gdy ich potrzebujesz

Czy kiedykolwiek miałeś moment, w którym po prostu wiedziałeś, że odpowiedź gdzieś istnieje, ale znalezienie jej wydaje się niemożliwym polowaniem na padlinożerców? Guru to naprawia. Wystarczy wpisać pytanie, a zostanie wyświetlona zweryfikowana odpowiedź z bazy wiedzy firmy.

via Guru

Nikt nie chce przeskakiwać między aplikacjami tylko po to, by znaleźć prostą odpowiedź. Guru integruje się z Slack, Microsoft Teams, Google Workspace i innymi popularnymi narzędziami, dzięki czemu pracownicy nie muszą opuszczać swojego cyklu pracy, aby wyszukać to, czego potrzebują.

Długie dokumenty są zwykle ignorowane. Guru dzieli informacje na karty wiedzy, dzięki czemu pracownicy otrzymują szybkie, uporządkowane odpowiedzi zamiast otwierać ogromny plik.

Bonus: Te karty aktualizują się automatycznie, więc wszyscy są zawsze na tej samej stronie - dosłownie.

Funkcja #4: Odpowiedzi, które pojawiają się zanim jeszcze zadasz pytanie

Czy kiedykolwiek wypełniałeś formularz lub czytałeś proces i chciałeś, aby instrukcje po prostu magicznie się pojawiły? Dokładnie do zrobienia ma to Guru.

Rozpoznaje to, co znajduje się na ekranie i automatycznie dostarcza odpowiednie informacje - nie trzeba ich szukać.

Funkcja #5: Wgląd w to, czego ludzie faktycznie szukają

Jest to jedna z najlepszych funkcji Guru: pomaga Teams dowiedzieć się, czego brakuje. Wbudowana analityka pokazuje, czego ludzie szukają najczęściej, jakie pytania wciąż się pojawiają i gdzie baza wiedzy może wymagać odświeżenia.

Zamiast zgadywać, jakich informacji potrzebują pracownicy, firmy otrzymują prawdziwe dane na temat tego, co działa, a co nie.

Ceny Guru

Guru oferuje elastyczne plany cenowe dostosowane do potrzeb firm każdej wielkości:

Wersja próbna Free

All-in-One : 15 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Czym jest Glean?

Glean to platforma AI do pracy, która pomaga firmom znajdować, tworzyć i automatyzować zadania poprzez połączenie i zrozumienie ich danych firmowych, oferując wyszukiwanie, agentów i asystentów opartych na sztucznej inteligencji

Według opinii firmy Gartner, Glean sprawdza się z następujących powodów:

Natychmiast wyszukuje istotne informacje , bez względu na to, gdzie są przechowywane

Priorytet bezpośrednich odpowiedzi nad wyświetlaniem wyników wyszukiwania

Oferuje płynną integrację z aplikacjami firmowymi

Pomaga pracownikom uzyskać dostęp do wiedzy obejmującej całą firmę

via Glean

Pierwotnie zaprojektowany do agregowania połączonych linków i dokumentów z różnych aplikacji, użytkownicy Glean stale udostępniają funkcje, które usprawniają wewnętrzne zarządzanie wiedzą.

Oto niektóre z tych przypadków użycia: Utrzymuje pracowników na właściwym torze dzięki spersonalizowanej stronie głównej , pokazującej ostatnie dokumenty, nadchodzące spotkania i popularną zawartość firmy

Wykorzystuje zaawansowany system weryfikacji , aby zapewnić dokładność informacji , zapobiegając nieaktualnym lub wprowadzającym w błąd odpowiedziom

Wprowadza aplikacje oparte na AI, które pozwalają ekspertom merytorycznym (MŚP) budować i utrzymywać bazę wiedzy, zapewniając całodobowy dostęp do zaufanych informacji

Oferuje wyszukiwanie osób, ułatwiając wyszukiwanie współpracowników, łańcuchów raportowania i szczegółów dotyczących kadencji w celu szybkiego wglądu w organizację

via Glean

Funkcje Glean

Zamiast po prostu wyrzucać listę wyników wyszukiwania, Glean dostarcza kontekstowych spostrzeżeń. Oprócz tego, oto kilka funkcji Glean, które mogą Ci pomóc:

Funkcja #1: Odpowiedzi oparte na AI, które od razu trafiają w sedno sprawy

Nikt nie ma czasu na otwieranie 15 zakładek, aby znaleźć jedną odpowiedź. System Glean oparty na sztucznej inteligencji natychmiast wyciąga istotne informacje, niezależnie od tego, czy są one zakopane w Dokumentach Google, rozmowach Slack czy zgłoszeniach Jira.

⚡️Archiwum szablonów: Szablony AI oszczędzające czas i zwiększające wydajność

Funkcja #2: Inteligentne kolekcje do organizowania wiedzy firmowej

Zamiast rozproszonych dokumentów i połączonych linków, Glean pozwala Teams tworzyć uporządkowane zbiory ważnych danych, ułatwiając śledzenie projektów.

via Glean

Funkcja Go Links w Glean umożliwia pracownikom tworzenie krótkich adresów URL dla często odwiedzanych zasobów firmy. Zamiast szukać zakopanego dokumentu, wpisz niestandardowy Go Link (np. "go/performance-reviews") w przeglądarce, który przeniesie Cię bezpośrednio do tego, czego szukasz.

Funkcja #4: System weryfikacji zapewniający dokładność wiedzy

Baza wiedzy jest przydatna tylko wtedy, gdy dane są poprawne. System weryfikacji Glean zapewnia aktualność ważnych dokumentów i odpowiedzi.

Funkcja #5: Wyszukiwanie osób w celu znalezienia ekspertów w firmie

Chcesz wiedzieć, kto jest odpowiedzialny za dany projekt? Funkcja wyszukiwania osób w Glean pomaga pracownikom wyszukiwać współpracowników według nazwiska, cyklu pracy, działu lub wiedzy specjalistycznej. Wykorzystanie AI w miejscu pracy ułatwia znalezienie właściwej osoby do zadania pytania zamiast zgadywania, kto może znać odpowiedź.

Ceny Glean

Niestandardowe ceny

Guru vs. Glean: Porównanie funkcji

Guru i Glean dążą do rozwiązania tego samego problemu - pomagając Teams szybko znaleźć informacje i pokazując im , jak pracować szybciej - ale robią to inaczej.

Poniżej przedstawiamy kluczowe funkcje, aby zobaczyć, czym wyróżnia się każde z narzędzi.

Funkcja #1: Wyszukiwanie i odpowiedzi oparte na AI

Glean oferuje potężną wyszukiwarkę opartą na AI, która czerpie z e-maili, Slacka, dokumentów i innych narzędzi firmowych, aby dostarczać bezpośrednie odpowiedzi zamiast wyników wyszukiwania. Wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego (NLP), aby zrozumieć zapytania i zapewnić kontekstowy wgląd.

Wykorzystując możliwości AI, Guru skupia się bardziej na kartach wiedzy. Pracownicy muszą tworzyć i weryfikować informacje, zanim AI będzie mogła je wyświetlić, co zapewnia dokładność, ale dodaje dodatkowy krok do procesu.

Zwycięzca: Glean prowadzi tutaj

Funkcja #2: Organizacja i dokładność wiedzy

Guru rozwija się w zarządzaniu wiedzą poprzez strukturyzację informacji w bazy wiedzy z weryfikacją cykli pracy. Zapewnia to pracownikom zawsze dostęp do dokładnych i aktualnych danych.

Glean jest bardziej agregatorem, czerpiącym z istniejących źródeł bez ścisłych systemów weryfikacji, co oznacza, że czasami mogą pojawić się nieaktualne lub nieprawidłowe informacje.

🏆 Zwycięzca: Guru za zarządzanie wiedzą i struktury

Funkcja #3: Integracje i kompatybilność z cyklami pracy

Glean integruje się z ponad 100 narzędziami dla przedsiębiorstw, w tym Google Workspace, Slack, Microsoft 365 i Jira, dzięki czemu jest idealny dla firm poszukujących płynnej integracji.

Guru oferuje również rozszerzenia do przeglądarek, integracje ze Slackiem i Microsoft Teams. Koncentruje się jednak na osadzaniu zweryfikowanej wiedzy w ramach cykli pracy, a nie tylko na agregowaniu informacji z różnych narzędzi.

🏆 Zwycięzca: Glean triumfuje nad Guru pod względem integracji i kompatybilności z cyklem pracy

Funkcja #4: Wdrożenie i łatwość użytkowania

Interfejs Glean przypominający Google sprawia, że wyszukiwanie jest intuicyjne. Nowi użytkownicy mogą po prostu wpisać zapytanie i znaleźć informacje bez żadnych ustawień. Oferuje również spersonalizowaną stronę główną z najnowszymi dokumentami, nadchodzącymi spotkaniami i popularnymi tematami, pomagając nowym pracownikom szybciej wdrożyć się do pracy.

Choć Guru jest przyjazny dla użytkownika, wymaga aktywnego udziału Teams w tworzeniu, weryfikowaniu i utrzymywaniu zawartości. Nowi użytkownicy mogą potrzebować więcej wskazówek na temat kart wiedzy i cykli pracy, zanim w pełni wykorzystają możliwości systemu.

Zwycięzca: Glean

Funkcja #5: Wyszukiwanie osób i identyfikacja ekspertów

Glean obejmuje wydajne wyszukiwanie osób, które pozwala pracownikom wyszukiwać współpracowników według nazwiska, wiedzy specjalistycznej, lokalizacji lub struktury raportowania. Pomaga to Teams szybko znaleźć właściwą osobę do odpowiedzi na ich pytania, zamiast przeszukiwać dokumentację.

Guru koncentruje się na udokumentowanej wiedzy, a nie na odkrywaniu jej przez ludzi. Chociaż pozwala Teams na przechowywanie zweryfikowanej wiedzy, nie ma takich samych możliwości wyszukiwania organizacyjnego, jakie zapewnia Glean.

🏆 Zwycięzca: Glean

Guru vs. Glean na Reddit

Reddit, wieczny poligon doświadczalny dla opinii o oprogramowaniu, ma wiele do powiedzenia na temat Guru i Glean.

Na r/sales, Guru ma kilku zagorzałych fanów.

Jeden z architektów bezpieczeństwa na Reddit pochwalił tę aplikację za ustrukturyzowaną dokumentację z kontrolą uprawnień:

Nasza firma korzysta z getguru.com i jest to świetne rozwiązanie. Możesz tworzyć kolekcje i kontrolować uprawnienia, dzięki czemu możesz umieszczać tam wrażliwe rzeczy, takie jak ceny umów, i przechowywać je tylko dla działu IT.

Nasza firma korzysta z getguru.com i jest to świetne rozwiązanie. Możesz tworzyć kolekcje i kontrolować uprawnienia, dzięki czemu możesz umieszczać tam wrażliwe rzeczy, takie jak ceny umów, i przechowywać je tylko dla działu IT.

Nie wszystkie recenzje były jednak pochlebne. Jeden z użytkowników Reddita narzekał na skomplikowaną strukturę cenową:

Getguru ma tak wiele dzwonków i gwizdków, które są nie tylko niepotrzebne, ale i mylące.

Getguru ma tak wiele dzwonków i gwizdków, które są nie tylko niepotrzebne, ale i mylące.

Tymczasem użytkownicy Glean wydają się nieco bardziej pewni swojego wyboru narzędzia. Administrator Slack zwró cił uwagę na skuteczność wyszukiwania:

Używamy Glean do indeksowania naszego KB i dokumentów firmowych, a następnie używamy bota Glean do wyszukiwania elementów w Slack. Działa to bez zarzutu, a Glean jest świetną firmą do współpracy.

Używamy Glean do indeksowania naszego KB i dokumentów firmowych, a następnie używamy bota Glean do wyszukiwania elementów w Slack. Działa to bez zarzutu, a Glean jest świetną firmą do współpracy.

Jeden z użytkowników Redditora zwró cił jednak uwagę na potencjalne problemy związane z prywatnością i szkoleniem AI:

Nie wyraziłem zgody na pobieranie i wykorzystywanie moich wykładów przez tę firmę i z pewnością nie wyrażam zgody na wykorzystywanie mojej pracy do szkolenia AI.

Nie wyraziłem zgody na pobieranie i wykorzystywanie moich wykładów przez tę firmę i z pewnością nie wyrażam zgody na wykorzystywanie mojej pracy do szkolenia AI.

Dla przedsiębiorstw poszukujących wyszukiwania opartego na AI, Glean otrzymuje punkty za szybkość i głębię. Ale dla tych, którzy wolą kontrolę lokalną, może nie być najlepszym rozwiązaniem.

Spotkanie z ClickUp - najlepszą alternatywą dla Guru i Glean

Jeśli Guru i Glean połączyłyby się, tworząc narzędzie ze wszystkimi jego zaletami, byłby to ClickUp. ClickUp łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i wyszukiwanie oparte na AI w jednym narzędziu, co czyni go najlepszym rozwiązaniem dla Teams tonących w rozproszonych informacjach.

Rozłóżmy to na czynniki pierwsze.

ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain

ClickUp Brain to oparty na AI asystent wiedzy, który nie tylko wyszukuje odpowiedzi - on rozumie moją pracę. Podczas gdy Glean zmaga się z brakiem kluczowych wyników wyszukiwania, a Guru opiera się na ręcznej selekcji, ClickUp Brain łączy zadania, dokumenty, ludzi i projekty w czasie rzeczywistym.

Oznacza to, że dzięki Brain otrzymujesz: Natychmiastowe odpowiedzi : Zapytaj ClickUp Brain o cokolwiek, a on pobierze najbardziej trafne wyniki z zadań, dokumentów, komentarzy i połączonych aplikacji

✅ Podsumowania projektów i automatyczne aktualizacje : Uzyskaj automatyczne aktualizacje statusu, standupy i raportowanie postępów bez kiwnięcia palcem

Zawartość generowana przez AI: Użyj narzędzia do tworzenia zawartości ClickUp AI, aby pisać e-maile, tworzyć briefy projektów i generować aktualizacje zadań w ciągu kilku sekund

Wyciągaj wnioski z Google Drive, Slack, Salesforce, GitHub i nie tylko, bez przełączania aplikacji dzięki ClickUp Brain

Dlaczego ClickUp pokonuje Guru i Glean: Guru zależy od ręcznego wprowadzania danych, a Glean często pomija krytyczne dane. ClickUp Brain wie, czego szukasz - nawet przed Tobą.

ClickUp's One Up #2: ClickUp Connected Search

Porozmawiajmy teraz o Connected Search ClickUp - najlepszym oprogramowaniu do wyszukiwania w przedsiębiorstwie, które sprawia, że znajdowanie wiedzy o firmie jest łatwe.

Wyszukiwanie w Slack, Notion, Dokumentach Google i obszarze roboczym za jednym zamachem dzięki Connected Search ClickUp

W przeciwieństwie do Glean, który czasami nie wyświetla najbardziej istotnych informacji, ClickUp oferuje ujednoliconą, inteligentną wyszukiwarkę, która ma połączenie ze wszystkimi aplikacjami do pracy.

Oto jak to zrobić: Ujednolicone wyszukiwanie we wszystkich narzędziach : Google Drive, GitHub, Figma, Salesforce - jakkolwiek to nazwiesz, ClickUp to wyszuka

Kontekst w czasie rzeczywistym : ClickUp indeksuje nie tylko pliki, ale także rozmowy wokół nich, umożliwiając użytkownikom wyszukiwanie wyników zawierających krytyczne dyskusje

Dostęp z centrum dowodzenia: Znajdź wszystko za pomocą jednego naciśnięcia klawisza, zarówno w ClickUp, jak i w połączonym narzędziu

Dlaczego ClickUp pokonuje Guru i Glean: Guru wymaga ręcznej etykiety, a AI Glean jest chybione. ClickUp automatycznie centralizuje wiedzę i zapewnia, że najlepsze wyniki pojawiają się jako pierwsze.

ClickUp's One Up #3: Zarządzanie wiedzą ClickUp

ClickUp Knowledge Management pozwala dokumentować, udostępniać i zarządzać wiedzą firmy - bez limitów Guru czy Glean.

Oto dlaczego zarządzanie wiedzą ClickUp jest najlepsze dla Teams:

/AI-powered wiki*: Przekształć dowolny dokument w ustrukturyzowaną, łatwą w nawigacji wiki

Kontrola wersji i uprawnienia : Śledzenie każdej edycji i precyzyjna kontrola dostępu

Bezproblemowa współpraca: Pracuj w czasie rzeczywistym dzięki komentarzom zespołu, połączonym zadaniom i pomocy w pisaniu opartej na AI

Koniec z przestarzałymi SOP - ClickUp automatycznie aktualizuje bazy wiedzy za pomocą podsumowań i sugestii opartych na AI

Dlaczego ClickUp pokonuje Guru i Glean: Wiki Guru wymaga częstych ręcznych aktualizacji, a Glean nie posiada silnych narzędzi AI do współpracy. ClickUp integruje zarówno zarządzanie wiedzą, jak i pracę zespołową w jedno płynne doświadczenie.

ClickUp's One Up #4: Automatyzacja ClickUp i Dokumenty ClickUp

Ponadto możesz w pełni zautomatyzować powtarzalne zadania, takie jak przypisywanie zgłoszeń, aktualizowanie statusów i wyzwalanie powiadomień za pomocą automatyzacji przepływu pracy AI dzięki ClickUp Automations.

Przykład: Teams HR mogą ustawić automatyzację, która natychmiast przypisuje przeglądy aktualizacji polityki do kierowników działów za każdym razem, gdy przesyłany jest nowy dokument zgodności. Podobnie, zespoły obsługi klienta mogą automatyzować eskalację zgłoszeń w oparciu o analizę sentymentu, zapewniając, że pilne problemy są traktowane priorytetowo bez interwencji człowieka.

A ponieważ zarządzanie wiedzą opiera się na wątku dobrego oprogramowania do współpracy nad dokumentami, możesz polegać na ClickUp Docs nie tylko do zrobienia notatki - pełnią one funkcję dynamicznego obszaru roboczego.

Twórz, edytuj i współpracuj w czasie rzeczywistym z bogatym formatem, zagnieżdżonymi stronami i kontrolą wersji dzięki ClickUp Docs

Zespoły marketingowe mogą korzystać z Docs do współpracy nad strategiami kampanii z wbudowanymi zadaniami, zapewniając śledzenie projektów bez konieczności przełączania narzędzi.

Ponadto menedżerowie produktu mogą przekształcić dokumentację funkcji w interaktywne mapy drogowe poprzez połączenie historii użytkowników, komentarzy i makiet projektowych, dzięki czemu planowanie i realizacja są płynnie połączone.

Guru potrzebują naśladowców - ClickUp buduje liderów

Najlepsza część wdrożenia ClickUp? Wkrótce będziesz potrzebować tylko jednej zakładki, aby śledzić projekty, znajdować odpowiedzi i automatyzować operacje - koniec z przeskakiwaniem między aplikacjami.

Przynajmniej tak było w przypadku menedżera produktu TravelLocal, Thomasa Clifforda, który powiedział:

Używamy ClickUp do zarządzania projektami i zadaniami, a także jako bazy wiedzy. Został on również zaadoptowany do monitorowania i aktualizowania naszej struktury OKR oraz kilku innych przypadków użycia, w tym przepływów i formularzy wniosków urlopowych oraz cykli pracy. Wspaniale jest móc obsługiwać to wszystko w ramach jednego produktu, ponieważ rzeczy mogą być bardzo łatwo ze sobą powiązane.

Używamy ClickUp do zarządzania projektami i zadaniami, a także jako bazy wiedzy. Został on również zaadoptowany do monitorowania i aktualizowania naszej struktury OKR oraz kilku innych przypadków użycia, w tym przepływów i formularzy wniosków urlopowych oraz cykli pracy. Wspaniale jest móc obsługiwać to wszystko w ramach jednego produktu, ponieważ rzeczy mogą być bardzo łatwo ze sobą powiązane.

Dzięki wyszukiwaniu opartemu na AI, automatyzacji cyklu pracy, wbudowanym dokumentom, płynnej integracji i narzędziom do zarządzania projektami, ClickUp jest jedynym hubem do pracy, jakiego kiedykolwiek będziesz potrzebować.

Zarejestruj się w ClickUp za Free i doświadcz magii na własnej skórze!