Trello vs. Monday: Które narzędzie najlepiej pasuje do Twojego cyklu pracy?

"Projekty, jak czas i przypływ, nie czekają na nikogo. "

Wiesz, jakie to prawdziwe, jeśli kiedykolwiek zarządzałeś wieloma projektami. Terminy się nie zatrzymują, zadania się piętrzą, a utrzymanie wszystkich w zgodzie może wydawać się niekończącą się żonglerką. Kiedy komunikacja szwankuje lub sprawy ulegają dezorganizacji, projekty zaczynają się rozpadać.

Aby temu zapobiec, potrzebujesz oprogramowania do zarządzania projektami. Mówiąc najprościej, odpowiednie narzędzie do zarządzania projektami może sprawić, że wszystko będzie działać płynnie, dzięki czemu nie będziesz musiał ciągle gonić za aktualizacjami lub gasić pożarów. W tym miejscu z pomocą przychodzą Trello i Monday. com.

Oba narzędzia pomagają usprawnić cykl pracy, poprawić współpracę i zwiększyć wydajność - ale robią to w różny sposób. W tym poście omówimy ich użyteczność, funkcje i ceny, aby pomóc Ci określić, który z nich najlepiej pasuje do Twojego przepływu pracy.

Aha, a jeśli zastanawiasz się, czy istnieje opcja, która daje ci to, co najlepsze z obu światów (a nawet więcej), zostań do końca 😉

Czym jest Trello?

via Trello

Trello, przejęte przez Atlassian w 2017 roku, to potężne narzędzie do zarządzania projektami, które pomaga Teams łatwo organizować projekty i śledzić postępy. Zbudowane w oparciu o system Kanban, tablice Trello zapewniają elastyczny sposób planowania, zarządzania zadaniami i efektywnej współpracy.

Oprócz intuicyjnego systemu tablic, Trello oferuje szereg funkcji, w tym automatyzację, integracje, dodatki i szablony. Narzędzia te upraszczają cykl pracy i zwiększają wydajność zespołu, ułatwiając zarządzanie projektami na każdą skalę.

Funkcje Trello

Przyjrzyjmy się kluczowym funkcjom i możliwościom Trello.

Funkcja #1: Tablice Kanban

Trello zamienia rozproszone pomysły w działanie dzięki prostej, ustrukturyzowanej tablicy Kanban. Wewnątrz Trello znajdują się Tablice, Listy i Karty, które ułatwiają wizualne zarządzanie zadaniami.

Tablica Trello to baza domowa projektu, zapewniająca ogólny widok wszystkiego w jednym miejscu. W ramach każdej tablicy, Listy pomagają uporządkować zadania na różne scena, takie jak Do zrobienia, W trakcie realizacji, i Zakończone. Takie ustawienie ułatwia śledzenie postępów i utrzymywanie spraw w toku bez utraty z oczu tego, co musi zostać zrobione.

Karty to miejsce, w którym dzieje się prawdziwa akcja. Każda karta reprezentuje zadanie, pomysł lub element pracy. Aby usprawnić cykl pracy, możesz dodawać opisy, terminy, załączniki, listy kontrolne, a nawet automatyzację.

Listę uzupełniają Okładki na karty, które mają przyciągające wzrok obrazy lub żywe kolory dla szybkiej kategoryzacji.

Funkcja #2: Widok mapy

Trello oferuje wiele widoków, które pomagają wizualizować projekty w sposób odpowiadający cyklowi pracy. Wśród nich wyróżnia się Widok mapy, szczególnie w przypadku zadań opartych na lokalizacji.

Umożliwia użytkownikom powiązanie kart z określonymi lokalizacjami geograficznymi, integruje się z mapami Google i pozwala użytkownikom dodawać określone adresy lub współrzędne do swoich kart.

Lokalizacje można dodawać, wpisując je ręcznie lub wyszukując adres na mapach Google. Dzięki temu idealnie nadaje się do osobistych spotkań i zarządzania zadaniami w różnych biurach lub lokalizacjach.

Funkcja #3: Automatyzacja

Wbudowane narzędzie do automatyzacji Trello, Butler

Butler, wbudowane narzędzie do automatyzacji Trello, pozwala zautomatyzować powtarzające się zadania, dzięki czemu możesz skupić się na tych ważniejszych. Przechodząc do sedna:

Ustaw reguły, które automatycznie wyzwalają działania na podstawie wydarzeń. Na przykład, automatyczne przeniesienie karty do listy "Gotowe", gdy wszystkie elementy listy kontrolnej zostaną sprawdzone

Twórz spersonalizowane przyciski, które wyzwalają wiele działań na kartach lub całej tablicy za pomocą jednego kliknięcia

Butler może połączyć Trello z innymi narzędziami, wysyłając e-maile lub wyzwalając akcje w innym oprogramowaniu, gdy określone wydarzenia wystąpią w Trello

Cennik Trello

Free Forever

Standard: 5 USD za użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

Premium: 10 USD za użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

Enterprise: Niestandardowy cennik

do zrobienia? Wykres Gantta, podstawa w zarządzaniu projektami do wizualizacji harmonogramów, został opracowany przez Henry'ego Gantta w 1910 roku. To niewiarygodne, że tak wiele z tego, co widzimy dzisiaj, zostało pierwotnie wymyślone kilkadziesiąt lat temu!

Czym jest Monday.com?

Monday. com, główna alternatywa dla Trello, to elastyczne oprogramowanie do zarządzania pracą, które oferuje wysoce konfigurowalne cykle pracy, automatyzację i integracje.

Trello to platforma oparta na chmurze, która pomaga Teams w planowaniu projektów, cyklach pracy i niestandardowych aplikacjach. Uruchomiona początkowo jako Dapulse w 2012 roku, zmieniła nazwę na Monday.com w 2017 roku.

Dzięki temu narzędziu można wizualizować postępy za pomocą tablic, osi czasu i wykresów Gantta, co ułatwia śledzenie kamieni milowych i terminów.

Funkcje Monday.com

Zagłębiając się w nasze porównanie Trello vs. Monday, przyjrzyjmy się najważniejszym funkcjom Monday.com. 👇

Funkcja #1 Tworzenie i połączenie tablic

Monday.com oferuje wiele sposobów organizacji i wizualizacji pracy, z Tablicami w centrum. Te elastyczne obszary robocze umożliwiają strukturyzację zadań, projektów i cykli pracy za pomocą pól niestandardowych, takich jak poziomy priorytetów, terminy, właściciele i szacunki budżetowe.

To, co czyni Trello jeszcze potężniejszym, to jego wiele widoków. Możesz przełączać się między tabelą, Kanban, Gantt, kalendarzem i innymi, aby uzyskać najlepszą perspektywę swojej pracy.

Ponadto funkcja wyszukiwania tablic pozwala szybko znaleźć zadania, aktualizacje lub członków zespołu we wszystkich tablicach. funkcja Connect Boards umożliwia połączenie ze sobą wielu tablic, a Mirror Column synchronizuje aktualizacje w czasie rzeczywistym między nimi.

Funkcja #2: WorkForms i WorkDocs

WorkForms to wbudowany w Monday.com kreator formularzy, który pomaga bez wysiłku gromadzić i organizować informacje. Niezależnie od tego, czy chcesz zbierać opinie klientów, przetwarzać podania o pracę, czy zarządzać wewnętrznymi żądaniami, możesz łatwo dostosować pola i ustawić wymagane pytania za pomocą WorkForms.

Odpowiedzi automatycznie stają się uporządkowanymi danymi na Tablicach, więc nie musisz sortować niekończących się e-maili lub arkuszy kalkulacyjnych.

Podobnie, oferuje również WorkDocs, przestrzeń do współpracy, w której twój zespół może przeprowadzać burze mózgów, planować i dokumentować pomysły w czasie rzeczywistym. W przeciwieństwie do zwykłych dokumentów, WorkDocs łączy się bezpośrednio z Tablicami, dzięki czemu można osadzać dane na żywo, oznaczać członków zespołu i przekształcać notatki w elementy działań bez konieczności przełączania narzędzi.

Funkcja #3: AI i automatyzacja

Monday. com wprowadza AI do serca pracy dzięki wbudowanej automatyzacji, inteligentnym spostrzeżeniom i asystentom opartym na sztucznej inteligencji.

Podstawą jest AI Assistant, który obsługuje wszystko, od generowania zawartości po automatyzację rutynowych zadań. Następnie jest AI Workflows, który automatyzuje złożone procesy, takie jak oznaczanie pilnych wiadomości lub kierowanie zadań opartych na sentymentach.

Aby uzyskać jeszcze głębszą automatyzację, AI Blocks pozwalają wyodrębnić kluczowe szczegóły, dopracować tekst i uzyskać wgląd bez kiwnięcia palcem. Zawiera również kilka innych funkcji AI i automatyzacji, takich jak:

Cyfrowi pracownicy AI

Analizator projektów

Doradca ds. sprzedaży

Agent usług AI

Ceny Monday.com

Free Forever

Basic: $9/licencja/miesiąc

Standard: $12/licencja/miesiąc

Pro: $19/licencja/miesiąc

Enterprise: Niestandardowy cennik

Trello vs. Monday: Porównanie funkcji

Zobaczmy teraz, jak Trello wypada na tle Monday.com w bezpośrednim porównaniu funkcji.

Funkcje Trello Monday Łatwość użycia Prosty, intuicyjny interfejs użytkownika oparty na minimalistycznym podejściu Wymaga nieco więcej nauki ze względu na zaawansowane funkcje Zarządzanie zadaniami Koncentruje się na tablicach, listach i kartach; brakuje funkcji takich jak oś czasu, zależności zadań, śledzenie czasu lub złożone cykle pracy Oferuje zaawansowane opcje zarządzania zadaniami, w tym konfigurowalne kolumny, zależności, śledzenie czasu i śledzenie statusu. Współpraca Umożliwia członkom zespołu oznaczanie osób, komentowanie kart i załączanie plików, ale brakuje czatu w czasie rzeczywistym Oferuje silniejsze funkcje współpracy, w tym komentarze do zadań, wzmianki lub aktualizacje Automatyzacja Oferuje możliwości automatyzacji poprzez Butler Posiada możliwości automatyzacji, pozwalając użytkownikom na ustawienie wyzwalaczy i działań w różnych częściach platformy Integracje Integracje z innymi narzędziami dzięki dodatkom Power-up Oferuje szeroki zestaw integracji, w tym ze Slack, Google Drive, Microsoft Teams, Zoom i Zapier Raportowanie i analityka Podstawowe narzędzia do raportowania dzięki Power-Ups Konfigurowalne pulpity, raportowanie w czasie rzeczywistym i analizy Szablony Proste, gotowe szablony Szablony dostosowane do potrzeb branży /AI * Pomaga w pisaniu opisów zadań oraz poprawianiu pisowni i gramatyki Pomaga w ekstrakcji danych, kategoryzacji, analizie nastrojów, pisaniu i przeformułowywaniu e-maili

Zajrzyjmy nieco głębiej i sprawdźmy najdrobniejsze szczegóły, aby pomóc Ci wybrać to właściwe ⬇️

Funkcja #1: Zarządzanie zadaniami

Trello ułatwia zarządzanie zadaniami za pomocą tablic, list i kart. Każda karta to zadanie, które można łatwo przeciągać między listami w trakcie postępu prac.

Choć Trello jest super wizualne, to brakuje mu niektórych zaawansowanych funkcji, takich jak zależności między zadaniami, osie czasu i złożone cykle pracy nad projektami. Jeśli ich potrzebujesz, będziesz musiał polegać na Power-Ups innych firm, aby wypełnić luki.

W przeciwieństwie do Trello, Monday.com oferuje znacznie bardziej zaawansowane opcje zarządzania zadaniami, w tym konfigurowalne kolumny, zależności, śledzenie czasu i statusu.

Pozwala na bardziej szczegółowy cykl pracy, zależności między zadaniami i podzadania, dzięki czemu lepiej nadaje się do wszystkich rodzajów projektów.

🏆Zwycięzca: Wyczyszczone, Monday. com wygrywa tutaj ze względu na jego zdolność do zapewnienia holistycznego zestawu funkcji zarządzania projektami, szczególnie w przypadku złożonych, dużych projektów, które wymagają szczegółowego śledzenia.

Funkcja #2: Automatyzacja

Automatyzacja Trello, obsługiwana przez Butler, umożliwia ustawienie reguł, wyzwalaczy i zaplanowanych działań - świetnych do obsługi powtarzalnych zadań, takich jak przenoszenie kart i wysyłanie alertów.

Jednocześnie automatyzacja Monday.com oferuje gotowe szablony i niestandardowe cykle pracy w celu usprawnienia przydzielania zadań, aktualizacji statusu i integracji.

🏆Zwycięzca: To tie! Zarówno Trello, jak i Monday. com sięgają głęboko, dostarczając automatyzacji zależnie od potrzeb!

Funkcja #3: AI

Trello zrobiło krok naprzód, integrując Atlassian Intelligence (AI), oferując funkcje takie jak podsumowywanie zadań, zarządzanie terminami i tworzenie podzadań, aby pomóc użytkownikom w utrzymaniu porządku. Jest to solidny dodatek, szczególnie dla tych, którzy chcą odrobiny automatyzacji bez komplikowania swojego cyklu pracy.

Monday.com idzie jednak o krok dalej w kwestii AI. Funkcja AI Blocks oferuje potężną automatyzację, obsługę ekstrakcji danych, kategoryzację, analizę nastrojów i podsumowywanie zadań.

🏆 Zwycięzca: Monday.com zdobywa tutaj koronę dzięki szerszemu zestawowi narzędzi AI, dzięki czemu automatyzacja jest bardziej wydajna i wbudowana, a nie tylko dodatkiem.

Trello vs. Monday na Reddit

Udaliśmy się na Reddit, aby zobaczyć, co ludzie myślą o Trello vs. Monday. Po wyszukaniu Trello vs. Monday na Reddit, wielu użytkowników zgadza się, że Trello najlepiej pasuje do małych Teams i osobistego zarządzania zadaniami.

Jeden z użytkowników napisał,

Trello to platforma, która pozwala na śledzenie projektów tylko w widoku Kanban i jest dość prosta, ale bardzo skuteczna. Jeśli chcesz czegoś prostego, co działa idealnie i nie wymaga wielu czynności konserwacyjnych, wybierz Trello.

Inny użytkownik Reddit uważa,

Trello jest lepszą opcją do zarządzania zadaniami, małymi projektami dla małych organizacji.

Jeśli chodzi o Monday. com vs. Trello, ten sam poprzedni użytkownik Reddita zauważa, że Monday. com jest lepszym wyborem, jeśli szukasz zaawansowanych funkcji zarządzania projektami.

On mówi,

Owszem, udostępniają one podobne funkcje, ale bardzo się od siebie różnią. Monday to CRM, który pozwala na bardziej szczegółowe śledzenie projektów niż Trello, a jedną z największych zalet Monday jest duża biblioteka szablonów dla sprzedaży, HR, onboardingu, marketingu, raportowania danych itp. Kolejną wspaniałą rzeczą w Monday jest to, że możesz zrobić dokładnie to samo z Trello (tworzyć tablice kanban, aby zobaczyć swoje zadania z kartami i listami w pipeline).

Inny użytkownik udostępnia,

Trello było przydatne do śledzenia wewnętrznych celów i zadań, ale używaliśmy Monday do szczegółowego śledzenia projektów dotyczących pracy z klientem

Spotkanie ClickUp - najlepsza alternatywa dla Trello vs. Monday

Trello i Monday.com to dobre narzędzia do śledzenia projektów. Oba mają jednak pewne limity, jeśli chodzi o kompleksowe zarządzanie pracą.

W tym miejscu potrzebny jest przełom; coś, co wypełni lukę, jaką tworzą oba narzędzia.

ClickUp, aplikacja do wszystkiego w pracy, upraszcza zarządzanie projektami, łącząc wszystko, czego potrzebuje Twój zespół, w jednym miejscu. Zamiast przeskakiwać między różnymi narzędziami, utrzymuje zadania, komunikację, automatyzację i AI zorganizowane i zsynchronizowane.

ClickUp's One Up #1: Zarządzanie projektami i zadaniami

Zaletą ClickUp for Project Management jest jego elastyczność. Niezależnie od tego, czy pracujesz nad dużym projektem z kilkoma ruchomymi częściami, czy po prostu zarządzasz kilkoma codziennymi zadaniami, dostosowuje się on do Twojego cyklu pracy.

Oto, co otrzymasz dzięki temu rozwiązaniu do zarządzania projektami 👇

Wybieraj spośród ponad 15 widoków ClickUp , takich jak lista, tablica, Gantt i kalendarz, aby wizualizować swój projekt w sposób, który najlepiej Ci odpowiada

Organizuj zadania według priorytetów, dodawaj niestandardowe pola, ustawiaj terminy i śledź postępy z łatwością za pomocą ClickUp Tasks

Ustaw mierzalne cele, śledź postępy i dostosuj wysiłki zespołu do celów firmy dzięki ClickUp Goals

Wizualizuj wszystkie dane projektu w jednym miejscu dzięki ClickUp Dashboards i uzyskaj dostęp do ponad 50 konfigurowalnych widżetów do śledzenia celów, kamieni milowych, osi czasu, obciążenia pracą i nie tylko

Śledź czas na dowolnym urządzeniu dzięki wbudowanej funkcji śledzenia czasu z ClickUp Time Tracker i połącz ją bezpośrednio ze swoimi zadaniami

Dzięki tym zaawansowanym funkcjom ClickUp jest dostawcą kompleksowej platformy do zarządzania projektami i usprawniania współpracy w miejscu pracy.

ClickUp's One Up #2: Współpraca w czasie rzeczywistym

ClickUp to więcej niż zarządzanie zadaniami. Został stworzony, aby usprawnić współpracę Twojego zespołu.

ClickUp Docs pozwala tworzyć, udostępniać i współpracować nad dokumentami z zespołem w czasie rzeczywistym. Idealnie wpasowuje się w cykl pracy, sprawiając, że wszystko - od planów po informacje zwrotne - staje się dziecinnie proste.

Zbierz cały zespół i współpracuj nad tym samym dokumentem dzięki ClickUp Docs

W pigułce:

Pracuj nad tym samym dokumentem z członkami zespołu jednocześnie, a zmiany pojawiają się natychmiast, więc nie trzeba czekać na aktualizacje ani mylić wersji ✅

Zostawiaj komentarze do określonych sekcji, oznaczaj członków zespołu wzmiankami @ i prowadź rozmowy bezpośrednio w dokumencie, aby zadawać pytania lub przekazywać opinie bez przełączania narzędzi ✅

Oszczędność czasu dzięki gotowym do użycia szablonom planów projektów, notatek ze spotkań, SOP, baz wiedzy i innych (nie trzeba zaczynać od zera) ✅

Połącz Dokumenty bezpośrednio z zadaniami, projektami, lub cyklami pracy, zapewniając, że krytyczne informacje są zawsze połączone z wykonalną pracą w jednym miejscu ✅

Skorzystaj z tego dokumentu stworzonego specjalnie dla Ciebie: Wsparcie AI: /AI

Kolorowe banery : /banner

Nagłówki dla struktury : /h1, /h2, /h3

Stylizacja tekstu : /bold, /italic, /underline, /strikethrough, /code

Highlight tekst : /highlight

Klikalne przyciski : /button

Tabele dla danych strukturalnych : /tabela

Rozdzielacze do oddzielania sekcji : /divider

Tabela zawartości (przyklejona) : /tableofcontents

Zakładki dla szybkich skoków : /zakładka

Załączone obrazy lub pliki : /załącznik

Podświetlone składnią bloki kodu : /codeblock

Szybkie listy wypunktowane i kontrolne : /bulleted list, /numbered list, /checklist

Cytaty dla podkreślenia: /quote

Skorzystaj z listy przydatnych narzędzi z ClickUp Docs

Podczas zarządzania projektami ostatnią rzeczą, jakiej chcesz, jest przeskakiwanie między wieloma platformami tylko po to, aby się komunikować. Zatrzymywanie się w połowie zadania, aby sprawdzić wiadomości w jednym narzędziu, zaktualizować dokumenty w innym i śledzić postępy w innym miejscu, spowalnia wszystko.

📮ClickUp Insight: 83% pracowników wiedzy polega głównie na e-mailu i czacie do komunikacji w zespole. Jednak prawie 60% ich dnia pracy jest tracone na przełączanie się między tymi narzędziami i wyszukiwanie informacji. Dzięki aplikacji do wszystkiego do pracy, takiej jak ClickUp, zarządzanie projektami, wiadomości, e-maile i czaty zbiegają się w jednym miejscu! Nadszedł czas na centralizację i dodanie energii! Dzięki ClickUp Chat nie musisz przełączać się między aplikacjami, aby aktualizować swój zespół. Wysyłaj wiadomości do Teams bez opuszczania platformy i nie trać żadnego kontekstu.

ClickUp Chat, narzędzie do przesyłania wiadomości w czasie rzeczywistym w ClickUp, umożliwia natychmiastową komunikację z zespołem bez opuszczania platformy. Niezależnie od tego, czy rozmawiasz jeden na jednego, czy w grupie, ułatwia to współpracę w czasie rzeczywistym i utrzymuje wszystkich w zgodzie.

Udostępnianie aktualizacji i ogłoszeń oraz czatowanie z zespołem bez opuszczania aplikacji za pomocą ClickUp Chat

W skrócie:

Błyskawicznie komunikuj się ze swoim Teamsem, omawiaj zadania, aktualizacje lub zadawaj pytania na bieżąco

Twórz czaty grupowe dla Teams lub projektów, lub wysyłaj wiadomości bezpośrednio do kogoś, aby prowadzić bardziej skoncentrowane rozmowy

Używaj emotikonów, takich jak 👍 lub 🔥, aby wyrazić uznanie, ✅, aby potwierdzić zadanie, 👀, aby wskazać, że coś sprawdzasz, i 🎉, aby świętować wygraną

Wzmianki o zadaniach bezpośrednio na czacie, dzięki czemu wszyscy wiedzą, o czym rozmawiacie i mogą łatwo uzyskać dostęp do zadania

Udostępnianie plików, obrazów lub połączonych plików bezpośrednio na czacie w celu usprawnienia współpracy

Szybkie wyszukiwanie wcześniejszych rozmów, decyzji lub udostępnianych plików dzięki funkcji ClickUp Connected Search

ClickUp's One Up #3: Automatyzacja

Skorzystaj z ClickUp Automatyzacja, aby zoptymalizować cykl pracy, zająć się zadaniami projektowymi, zarządzać przekazywaniem projektów i nie tylko.

Śledź wszystkie swoje automatyzacje w jednym miejscu i weryfikuj szczegóły za pomocą ClickUp Automations

Oto co możesz zrobić dzięki możliwościom automatyzacji ClickUp:

Automatyzacja powtarzalnej pracy dzięki ponad 100 gotowym szablonom automatyzacji. Od przypisywania zadań na podstawie dostępności po aktualizowanie statusów i priorytetów, a nawet przenoszenie list - ustaw to raz i pozwól ClickUp Automatyzacja zająć się resztą

Monitorowanie każdej automatyzacji w jednym miejscu. Dzienniki audytu śledzą każde działanie, pokazując nazwę automatyzacji, status, czas wykonania i inne informacje, dzięki czemu można na bieżąco weryfikować szczegóły i dostosowywać ustawienia

A jeśli uważasz, że tworzenie automatyzacji od podstaw jest zbyt czasochłonne, po prostu zapytaj ClickUp Brain.

Znajdź wszystko w kilka sekund. Zapytaj Braina o dowolny dokument, wiki, zadanie lub cykl pracy i pozwól mu znaleźć dokładnie to, czego potrzebujesz

Uzyskaj ogólny widok swoich zadań, dokumentów, cykli pracy i nie tylko dzięki ClickUp Brain

Pisz lepiej i szybciej. Niezależnie od tego, czy redagujesz, edytujesz, czy podsumowujesz, Brain rozumie kontekst Twojej pracy i pomaga Ci tworzyć przejrzystą, zwięzłą zawartość bez wysiłku

Wreszcie, zintegruj ClickUp Automations z istniejącym stosem technologicznym, takim jak HubSpot, GitHub i Twilio, aby automatyzować zadania w całym obszarze roboczym z jednego miejsca.

Na przykład, zintegruj ClickUp Automatyzacja z Gmail, aby automatycznie wysyłać aktualizacje za pośrednictwem poczty e-mail i utrzymywać partnerów i dostawców w pętli.

Kiedyś spędzaliśmy dodatkowe godziny na ręcznym wykonywaniu rutynowych czynności, takich jak dostarczanie projektów do naszego zespołu, tworzenie zadań i wklejanie połączonych zadań. Teraz wykorzystujemy ten czas na planowanie z wyprzedzeniem i przenoszenie większej liczby cykli pracy zespołu do ClickUp

Kiedyś spędzaliśmy dodatkowe godziny na ręcznym wykonywaniu rutynowych czynności, takich jak dostarczanie projektów do naszego zespołu, tworzenie zadań i wklejanie połączonych zadań. Teraz wykorzystujemy ten czas na planowanie z wyprzedzeniem i przenoszenie większej liczby cykli pracy zespołu do ClickUp

Usprawnij cykl pracy i zwiększ wydajność dzięki ClickUp

Jak pokazuje porównanie Trello i Monday.com, zarówno Trello, jak i Monday są solidnymi narzędziami do organizowania zadań i współpracy z Teams. Każde z nich ma jednak swoje własne limity, jeśli chodzi o kompleksowe zarządzanie pracą.

Prostota Trello jest świetna do podstawowego zarządzania projektami, a wszechstronność Monday pozwala na dostosowanie się do różnych cykli pracy. ClickUp jest jednak lepszym rozwiązaniem dla Teams szukających kompleksowego rozwiązania, które łączy w sobie zarządzanie zadaniami, dokumentację, współpracę i automatyzację.

Dzięki solidnym funkcjom, takim jak ClickUp Docs i ClickUp Chat do płynnej współpracy oraz automatyzacji zadań opartej na AI, ClickUp jest najlepszym wyborem dla tych, którzy szukają wydajnego cyklu pracy bez podatku od przełączania!

Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś i przekonaj się, dlaczego jest to najlepsze narzędzie do zwiększania wydajności i zarządzania pracą.