11 najlepszych generatorów przepisów AI w 2025 roku

Któregoś dnia miałem klasyczny moment "co mam zrobić".

Znasz to uczucie - otwierasz lodówkę, patrzysz na w połowie zużytą butelkę sosu pomidorowego, resztki parmezanu i słodkie ziemniaki, których przysięgałeś użyć, i myślisz: Jak mam to zamienić w obiad?

Zwykle przewijam strony z przepisami godzinami, tylko po to, by zdać sobie sprawę, że brakuje mi jednego kluczowego składnika (lub 10 👀).

Ale wtedy odkryłem coś niesamowitego - generatory przepisów AI! Narzędzia te wykorzystują to, co już masz i natychmiast sugerują pomysły na posiłki, oszczędzając czas, zmniejszając ilość odpadów i sprawiając, że gotowanie staje się przyjemniejsze.

Jesteś ciekawy, które z nich sprawdzają się najlepiej? Poznajmy najlepszych asystentów kuchennych opartych na AI, którzy mogą zamienić resztki w coś pysznego.

60-sekundowe podsumowanie Oto zestawienie najlepszych generatorów przepisów AI i tego, w czym się wyróżniają: ClickUp : Najlepsze do planowania i zarządzania kuchnią z wykorzystaniem AI : Najlepsze do planowania i zarządzania kuchnią z wykorzystaniem AI MealPractice: Najlepsze do codziennej organizacji posiłków Pan Kucharz: Najlepszy do zarządzania przepisami i ograniczania marnowania żywności ChefGPT: Najlepszy do inteligentnego planowania posiłków w oparciu o cele dietetyczne Let's Foodie: Najlepsze do kreatywnego wykorzystania dostępnych składników SuperCook: Najlepszy do generowania przepisów opartych na składnikach Plant Jammer: Najlepsze do zrównoważonego gotowania na bazie roślin DishGen: Najlepszy do tworzenia aromatycznych przepisów CookAIfood: Najlepsze dla kulinarnej kreatywności Whisk It: Najlepszy do zarządzania przepisami i planowania posiłków RecipeGenAI: Najlepszy do tworzenia profesjonalnych przepisów

Czego należy szukać w generatorach przepisów AI?

Generator przepisów AI powinien płynnie integrować AI w codziennym życiu, usprawniając zarządzanie kuchnią w celu zminimalizowania odpadów i zmaksymalizowania wygody. Ale przy tak wielu opcjach, skąd wiesz, które funkcje są naprawdę ważne?

Oto, co należy traktować priorytetowo:

Generator przepisów AI powinien inteligentnie sugerować posiłki na podstawie posiadanych składników, takich jak "piersi z kurczaka, mleko kokosowe, oliwa z oliwek, czosnek w proszku"

Powinien on wspierać spójne nawyki kulinarne dzięki szczegółowym makrom, elastycznemu skalowaniu porcji, szacowanemu czasowi i adaptacyjnym instrukcjom krok po kroku

Najlepsze generatory przepisów AI dostosowują się do potrzeb dietetycznych, ułatwiając planowanie posiłków poprzez sugerowanie przepisów na keto, wegańskie, bezglutenowe i inne diety

Powinien on wykorzystywać generatywną sztuczną inteligencję i zaawansowane przetwarzanie języka naturalnego, aby dokładnie rozumieć żądania i zapewniać jasne, logiczne instrukcje gotowania, takie jak "podgrzej oliwę z oliwek" lub dodaj syrop klonowy

Powinien on dostosowywać się do zmian sezonowych, nadając priorytet składnikom sezonowym, oferując wskazówki dotyczące konserwacji i dostosowując zalecenia w oparciu o lokalną dostępność

Funkcje te współpracują ze sobą, aby wesprzeć Twoją kulinarną podróż - niezależnie od tego, czy chcesz odkrywać nowe kuchnie, śledzić nawyki, unikać marnowania żywności, czy też zdrowo się odżywiać. Najlepsze narzędzia płynnie łączą te elementy, sprawiając, że gotowanie staje się przyjemniejsze i wydajniejsze, a jednocześnie oszczędza czas.

sztuczka w generowaniu niesamowitych przepisów polega na tym, jak sformułować pytania do AI. Mamy tutaj kilka hacków. 👇🏼

Porada profesjonalisty: Entuzjaści fitnessu, pożegnajcie się z bólem głowy związanym z liczeniem kalorii! Pozwól AI zająć się codziennym planowaniem, które zapewni Ci dokładnie taką ilość składników odżywczych, jakiej potrzebujesz, podczas gdy Ty skupisz się na miażdżących treningach i delektowaniu się posiłkami.

➡️ Przeczytaj również: Przykłady samodyscypliny i wskazówki dotyczące powodzenia

11 najlepszych generatorów przepisów AI

Po przetestowaniu dziesiątek narzędzi AI do tworzenia przepisów, zidentyfikowałem najlepsze narzędzia, które zapewniają stałą wartość w zakresie danych powstania, planowania posiłków i zarządzania kuchnią. Oto moja szczegółowa analiza 11 najlepszych narzędzi do generowania przepisów AI:

1. ClickUp (najlepsze do planowania i zarządzania kuchnią z wykorzystaniem AI)

Twórz plany posiłków i uzyskuj szczegółowe przepisy w kilka sekund dzięki ClickUp Brain

Prawdopodobnie znasz ClickUp jako potęgę w zarządzaniu projektami, ale wszystko aplikacja do pracy może być również Twoim najlepszym asystentem kuchennym!

Dzięki ClickUp Brain, wbudowanemu asystentowi AI, możesz generować spersonalizowane przepisy dostosowane do Twoich potrzeb i preferencji żywieniowych - ponieważ planowanie posiłków powinno być tak zorganizowane, jak Twój cykl pracy!

Ten asystent oparty na sztucznej inteligencji może tworzyć szczegółowe zadania ClickUp dla każdego posiłku, zakończone listą składników i przygotowaniem krok po kroku, radząc sobie z cotygodniowym planowaniem posiłków za jednym zamachem.

Nie masz konkretnych składników? ClickUp Brain sugeruje przepisy na podstawie dostępnych składników lub preferencji żywieniowych. Może również pomóc w tworzeniu list kontrolnych składników opartych na AI, dzięki czemu już nigdy nie będziesz musiał martwić się o pustą spiżarnię.

Kolejnym kluczowym aspektem efektywnego zarządzania kuchnią jest śledzenie czasu. Skorzystaj ze śledzenia czasu w ClickUp, aby zapewnić idealne wyczucie czasu dzięki oś czasu gotowania i przypomnieniom. Dodatkowo, możesz zautomatyzować powtarzające się zadania przygotowywania posiłków, takie jak cykliczne listy zakupów i przypomnienia, uwalniając swój czas, aby cieszyć się procesem gotowania.

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy w planowaniu, szablon ClickUp Meal Planning Template dostarcza ustrukturyzowane podejście do organizowania cotygodniowych posiłków z rodziną. Dodaj niestandardowe statusy, takie jak "Przygotowane", "Gotowe" i "Zrobione", aby śledzić postępy w trakcie każdego przepisu.

Pobierz szablon Free Organizuj swoje codzienne i cotygodniowe posiłki bez wysiłku, korzystając z szablonu do planowania posiłków ClickUp

Następnie, szablon ClickUp Recipe Template oferuje dedykowaną przestrzeń do przechowywania cennych rodzinnych przepisów. Posiada niestandardowe pola dla składników, czasu trwania gotowania i kroków przygotowania. Przepisy można kategoryzować za pomocą etykiet, takich jak "Szybkie weekendowe kolacje" lub "Ulubione świąteczne", aby ułatwić ich wyszukiwanie.

Organizujesz przyjęcie z przyjaciółmi? Dzięki szablonowi planowania menu ClickUp wszyscy będą na tej samej stronie.

Pobierz szablon Free Skorzystaj z szablonu planowania menu ClickUp podczas gotowania z rodziną lub zarządzania zespołem

W przypadku większych projektów kuchennych niezbędna jest synchronizacja zespołu pomocników. Współpracuj bez wysiłku z ClickUp Docs, aby usprawnić komunikację i przyspieszyć realizację zadań.

To, co wyróżnia ClickUp, to sposób, w jaki integruje te funkcje w jeden spójny system. Podczas gdy inne platformy koncentrują się wyłącznie na generowaniu przepisów, ClickUp pomaga zarządzać całym procesem gotowania - od planu do przygotowania.

ClickUp najlepsze funkcje

Ustaw automatyczne przypomnienia ClickUp o nadchodzących zadaniach kuchennych lub terminach

Wykorzystaj ClickUp Time Management , aby monitorować, ile czasu zajmuje każde zadanie w kuchni

Organizuj zadania związane z gotowaniem poprzez ustalanie zależności, aby zapewnić, że krytyczne zadania zostaną zakończone we właściwej kolejności w celu efektywnego zarządzania kuchnią

Przechowuj swoje przepisy w zadaniach ClickUp Docs lub Tasks, kategoryzując je według kuchni, rodzaju posiłku lub preferencji żywieniowych

Skorzystaj z funkcji zarządzania zadaniami ClickUp, aby planować posiłki na cały tydzień

Twórz listy kontrolne zadań dla składników potrzebnych do każdego przepisu, ułatwiając zarządzanie zakupami spożywczymi

Zautomatyzuj powtarzające się zadania związane z planowaniem i przygotowywaniem posiłków, takie jak cykliczne listy zakupów lub przypomnienia o posiłkach za pomocą ClickUp Automation

Limity ClickUp

Wstępne ustawienia szablonów przepisów mogą zająć trochę czasu

Krzywa uczenia się podczas pierwszego organizowania cyklu pracy w kuchni

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : Skontaktuj się w sprawie ceny

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD na członka miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

2. MealPractice (najlepsze do codziennej organizacji posiłków)

via MealPr actic e

Gdy masz napięty grafik, MealPractice ułatwia planowanie posiłków. To narzędzie oparte na sztucznej inteligencji dostosowuje przepisy do preferencji dotyczących białka, stylu odżywiania i ulubionej kuchni, zmieniając codzienne gotowanie z obowiązku w pestkę.

Dzięki usprawnionemu interfejsowi oferuje niestandardowe opcje przepisów, które odpowiadają Twoim potrzebom, a także bazę przepisów wyselekcjonowanych przez szefów kuchni, którą możesz filtrować według kuchni, czasu gotowania i poziomu umiejętności. Zapisz swoje ulubione przepisy, łatwo zaplanuj swój tydzień i pozwól MealPractice wyeliminować zgadywanie z posiłków!

Najlepsze funkcje MealPractice

Niestandardowe tygodniowe plany posiłków z funkcją przeciągania i upuszczania oraz automatycznym dostosowywaniem porcji dla różnych wielkości grup

Twórz zautomatyzowane listy zakupów, które synchronizują się bezpośrednio z głównymi usługami dostawy artykułów spożywczych

Udostępnianie kolekcji przepisów i planów posiłków członkom rodziny dzięki funkcjom obszaru roboczego do współpracy

Śledzenie informacji o wartościach odżywczych i celach dietetycznych dzięki szczegółowej analizie i monitorowaniu postępów

Importuj przepisy z dowolnej strony internetowej i automatycznie konwertuj je, aby dopasować je do swoich preferencji żywieniowych

Limity MealPractice

Limitowana baza przepisów

Możesz wybrać tylko dostępne opcje

Ceny MealPractice

Starter Pack : 8 USD (jednorazowo)

Najlepsza wartość: 25 USD (jednorazowo)

Ocena i recenzje MealPractice

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

➡️ Przeczytaj również: Wydajne rzeczy do zrobienia, gdy nudzisz się w pracy

3. Mr. Cook (najlepszy do zarządzania przepisami i ograniczania marnotrawstwa żywności)

Mr. Cook to inteligentna aplikacja do zarządzania przepisami, która pomaga organizować przepisy, planować posiłki i maksymalnie wykorzystywać dostępne składniki.

Ta aplikacja wyróżnia się przekształcaniem zdjęć składników w praktyczne sugestie dotyczące przepisów, co czyni ją szczególnie cenną w przypadku resztek lub składników, których termin ważności zbliża się do końca.

Na przykład, jeśli zauważysz, że pomidory i zioła zbliżają się do terminu ważności, po prostu zrób zdjęcie. Aplikacja przeanalizuje obraz i zasugeruje przepisy, które pomogą ci wykorzystać te składniki, zanim się zmarnują.

Najlepsze funkcje Mr. Cook

Skanuj odręczne przepisy do formatu cyfrowego, zachowując cenne przepisy rodzinne

Korzystaj z aplikacji w preferowanym języku, dzięki czemu jest ona dostępna dla różnych kuchni

Widok informacji o wartościach odżywczych dla każdego przepisu, aby dokonywać świadomych wyborów posiłków

Gotuj do późnych godzin wieczornych bez nadwyrężania wzroku dzięki funkcji trybu ciemnego

Limity Mr. Cook

Dostęp do wszystkich funkcji wymaga płatnej subskrypcji

Mr. Cook ceny

Free

Plus : 3,99 USD/miesiąc

Pro: $8. 99/miesiąc

Mr. Cook oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Porada Pro: Korzystając z generatora przepisów AI, wprowadź wszystkie składniki, które aktualnie masz w domu. Pomaga to zminimalizować marnowanie żywności i pozwala AI sugerować przepisy, które najlepiej wykorzystują to, co już masz, zapewniając maksymalne wykorzystanie spiżarni.

4. ChefGPT (najlepsze do inteligentnego planowania posiłków w oparciu o cele dietetyczne)

via ChefGPT

ChefGPT przekształca domowe gotowanie w płynne doświadczenie dla smakoszy. Zamienia losowe składniki ze spiżarni w pyszne posiłki, tworzy niestandardowe tygodniowe menu, a nawet sugeruje idealne połączenie win, zapewniając restauracyjną jakość posiłków przy Twojej tabeli.

Dzięki temu inteligentnemu asystentowi kuchennemu AI możesz w pełni wykorzystać to, co już masz w kuchni i gotować z pewnością siebie.

Najlepsze funkcje ChefGPT

Wprowadź dostępne składniki, a tryb PantryChef stworzy przepisy z wykorzystaniem tylko tych elementów

Odkrywaj nowe smaki dzięki trybowi MasterChef, który sugeruje przepisy dostosowane do Twojego gustu

Realizuj swoje cele żywieniowe dzięki trybowi MacrosChef, który projektuje przepisy w oparciu o cele dotyczące białka, węglowodanów i tłuszczu

Zbuduj spersonalizowany plan posiłków w trybie MealPlanChef, dostosowany do Twojej diety i celów fitness

Idealnie dopasuj posiłki dzięki funkcji PairPerfect, która poleca napoje uzupełniające danie z wiedzą na poziomie sommeliera

Ograniczenia ChefGPT

Zapoznanie się z narzędziem może zająć trochę czasu

Ceny ChefGPT

Podstawowy : Free

Pro: 2,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje ChefGPT

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Do zrobienia? Algorytmy AI wykorzystują bazy danych związków smakowych, aby określić, które składniki dobrze do siebie pasują, zwiększając kreatywność i jakość nowych przepisów.

5. Let's Foodie (najlepsze do kreatywnego wykorzystania dostępnych składników)

Masz w lodówce kurczaka, ryż i paprykę? Wprowadź te składniki do Let's Foodie, dodaj wszelkie preferencje dietetyczne lub ograniczenia, a narzędzie zasugeruje odpowiednie przepisy, które pasują do twojego poziomu umiejętności gotowania.

Narzędzie oferuje praktyczne wskazówki dotyczące gotowania i informacje o składnikach wykraczające poza podstawowe sugestie dotyczące przepisów. Jeśli więc nie masz pewności, jak przygotować paprykę lub chcesz dowiedzieć się więcej o różnych metodach gotowania, Let's Foodie Ci pomoże.

Najlepsze funkcje Let's Foodie

Otrzymuj spersonalizowane rekomendacje dań na podstawie swoich wcześniejszych wyborów i preferencji kulinarnych

Ciesz się dopasowanymi sugestiami przepisów, które pasują do Twojego gustu i stylu gotowania, ponieważ system uczy się na podstawie Twoich nawyków

Odkryj nowe dania wyselekcjonowane na podstawie wcześniejszych wyborów kulinarnych, aby dopasować je do swoich unikalnych preferencji smakowych

Ograniczenia Let's Foodie

Zbyt uproszczone wskazówki dotyczące gotowania mogą nie być odpowiednie dla wszystkich

Let's Foodie pricing

Free

Oceny i recenzje Let's Foodie

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

6. SuperCook (najlepszy do generowania przepisów opartych na składnikach)

via SuperCook

Gotowanie nie musi być skomplikowane. SuperCook zapewnia prostotę - wystarczy wybrać posiadane składniki, a aplikacja natychmiast zasugeruje przepisy. Możesz nawet używać komend głosowych do dodawania składników.

Nie ma potrzeby przełączania się między stronami internetowymi lub szukania brakujących składników - po prostu szybkie, nieskomplikowane pomysły na posiłki, kiedy tylko ich potrzebujesz!

Najlepsze funkcje SuperCook

Sortuj przepisy według czasu gotowania, rodzaju kuchni i liczby składników

Zapisz swoje ulubione składniki, aby następnym razem szybciej wyszukiwać przepisy

Otrzymuj sugestie przepisów, gdy brakuje Ci tylko jednego składnika

Skup się na określonych składnikach, aby zobaczyć wszystkie przepisy z ich funkcją

Ograniczenia SuperCook

Brak sugestii zastąpienia składników, jeśli czegoś brakuje

Cennik SuperCook

Free

Ocena i recenzje SuperCook

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

➡️ Przeczytaj także: Wskazówki, jak poprawić umiejętności zarządzania czasem w pracy

7. Plant Jammer (najlepszy do zrównoważonego gotowania na bazie roślin)

via Plant Jammer

Szukasz łatwego sposobu na bardziej zrównoważone gotowanie? Spotkaj się z Plant Jammer, generatorem przepisów opartym na AI, specjalizującym się w zrównoważonej kuchni roślinnej.

Ta innowacyjna platforma pomaga tworzyć pyszne wegetariańskie posiłki, jednocześnie minimalizując marnotrawstwo żywności - idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą włączyć do swojej diety więcej opcji opartych na roślinach lub zmniejszyć swój wpływ na środowisko.

W przeciwieństwie do typowych aplikacji z przepisami, które pobierają je ze stałej bazy danych, Plant Jammer tworzy świeże przepisy na miejscu w oparciu o listę składników.

Najlepsze funkcje Plant Jammer

Dodaj składniki do wirtualnej spiżarni, a aplikacja będzie śledzić ich dostępność

Aktualizuj swoją spiżarnię w miarę używania elementów, aby otrzymywać odpowiednie sugestie dotyczące przepisów

Poruszaj się po sklepach bez wysiłku dzięki wskazówkom aplikacji, gdy potrzebujesz dodatkowych składników

Udostępnianie swoich kulinarnych zwycięstw i modyfikowanie przepisów innych osób w ramach społeczności Plant Jammer, aby wspierać wspólne środowisko gotowania

Aplikacja uczy się na podstawie interakcji użytkownika i przeprowadza eksperymenty kuchenne, aby dopracować swoje rekomendacje

Ograniczenia Plant Jammer

Doświadczeni kucharze mogą uznać sugestie za zbyt proste dla ich gustu

Cennik Plant Jammer

Podstawowe: Free

Premium: 10 USD (jednorazowo)

Plant Jammer - oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

8. DishGen (najlepszy do tworzenia aromatycznych przepisów)

via DishGen

Chcesz uwolnić swoją kulinarną kreatywność i przygotować coś wyjątkowego? Wypróbuj DishGen!

W przeciwieństwie do tradycyjnych generatorów przepisów, które opierają się na standardowych kombinacjach, algorytm DishGen analizuje konkretną mieszankę składników, aby zasugerować pyszne pary i metody gotowania, których w innym przypadku nie wziąłbyś pod uwagę.

Możesz nawet przechowywać i kategoryzować swoje ulubione przepisy wygenerowane przez AI, aby mieć do nich szybki dostęp. Korzystaj z zakładek i śledzenia historii , aby zachować osobistą kolekcję udanych dań.

Najlepsze funkcje DishGen

Zmieniaj wielkości porcji, zamieniaj składniki lub modyfikuj metody gotowania w locie

Postępuj zgodnie z prostymi instrukcjami krok po kroku dołączonymi do każdego przepisu, zaprojektowanymi tak, aby były łatwe do zrozumienia dla początkujących

Zapoznaj się z wieloma propozycjami posiłków na podstawie swoich preferencji i historii gotowania

Limity DishGen

Miesięczne limity kredytowe w planie Free mogą ograniczać rozszerzenie generowania przepisów

Musisz się zarejestrować, aby uzyskać dostęp do zaawansowanej kontroli

Ceny DishGen

Podstawowe: Free

Premium : 7,99 USD/miesiąc

Pro: $15. 99/miesiąc

Oceny i recenzje DishGen

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

9. CookAIfood (najlepsze dla kulinarnej kreatywności)

via CookAIfood

Pełny pomysł na posiłek za pomocą zdjęcia? CookAIfood wykorzystuje najnowocześniejszą sztuczną inteligencję do generowania spersonalizowanych przepisów na podstawie prostego zdjęcia składników, które już masz w domu.

Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi, CookAIfood dostosowuje się do różnych preferencji żywieniowych i oferuje spersonalizowane sugestie dotyczące posiłków. Jest to niezbędne narzędzie dla początkujących i doświadczonych szefów kuchni odkrywających nowe kulinarne horyzonty.

Najlepsze funkcje CookAIfood

Twórz i niestandardowo dostosowuj wszystko - od menu obiadowych po posiłki weselne

Znajdź pobliskie restauracje, które serwują dania podobne do Twoich ulubionych przepisów

Połącz się z innymi miłośnikami jedzenia, aby dzielić się przepisami i poradami kulinarnymi za pośrednictwem platformy społecznościowej

Skorzystaj z planera diety, aby śledzić zawartość składników odżywczych i pozostać w zgodzie z celami zdrowotnymi

Generuj zdjęcia potraw za pomocą AI, aby zwizualizować, jak powinno wyglądać Twoje danie

CookAIfood limit

Sugestie przepisów mogą czasami być mało zróżnicowane i prowadzić do powtarzających się pomysłów na posiłki

Ceny CookAIfood

Podstawowy : 5 USD (100 kredytów)

Zaawansowany : 10 USD (225 kredytów)

Premium: 20 USD (500 kredytów)

Oceny i recenzje CookAIfood

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

➡️ Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia AI do użytku osobistego i wydajności

10. Whisk It (najlepsze do zarządzania przepisami i planowania posiłków)

via Whisk It

Whisk It to wszechstronny towarzysz w kuchni, który doskonale radzi sobie z organizowaniem przepisów, planowaniem posiłków i upraszczaniem procesu zakupów.

To, co czyni to narzędzie szczególnie użytecznym, to możliwość zapisywania przepisów z dowolnego źródła online w spersonalizowanej skrzynce odbiorczej - podobnie jak w przypadku zapisywania pinezek na Pinterest, ale specjalnie zaprojektowanej dla entuzjastów gotowania.

Najlepsze funkcje Whisk It

Bezpośrednie połączenie z różnymi usługami dostawy artykułów spożywczych w celu zamawiania składników za pośrednictwem platformy

Zapisuj i kategoryzuj przepisy z wielu źródeł online w scentralizowanej skrzynce odbiorczej przepisów

Przekształć dowolny zapisany przepis w listę zakupów za pomocą jednego kliknięcia, aby nigdy nie pominąć żadnego składnika

Ograniczenia Whisk It

Interfejs użytkownika może czasami wydawać się mniej intuicyjny

Wycena Whisk It

Free

Ocena i recenzje Whisk It

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

➡️ Przeczytaj także: Najlepsze oprogramowanie do zarządzania zamówieniami

11. RecipeGenAI (najlepszy do tworzenia profesjonalnych przepisów)

via RecipeGenAI

Zminimalizuj marnowanie żywności dzięki narzędziom, które uwzględniają różnorodne potrzeby żywieniowe. RecipeGen AI posiada dobrą bazę danych ponad 300 składników, przekształcając dostępne składniki w spersonalizowane przepisy.

To, co czyni RecipeGenAI wyjątkowym, to implementacja dwunastu różnych person szefa kuchni AI. Każda z nich wnosi specjalistyczną wiedzę kulinarną. Niezależnie od tego, czy masz ochotę na autentyczne włoskie potrawy, czy odkrywasz azjatycką kuchnię fusion, możesz wybrać szefa kuchni, który pasuje do Twojego stylu gotowania.

Najlepsze funkcje RecipeGenAI

Poznaj różnorodne kuchnie stworzone przez szefów kuchni z całego świata

Korzystaj z opcji dla smakoszy z przepisami od szefów kuchni nagrodzonych gwiazdkami Michelin dla użytkowników premium

Doświadcz nieograniczonego generowania przepisów dzięki jednorazowej płatności i bez ukrytych opłat

Ograniczenia RecipeGenAI

Niektóre przepisy mogą wymagać poprawek, aby działały dobrze w rzeczywistości

Ceny RecipeGenAI

Plan standardowy : 9,99 USD/miesiąc

Doświadczenie Premium: 14,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje RecipeGenAI

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Podnieś poziom swojej gry kuchennej dzięki generowaniu przepisów z wykorzystaniem AI

Generatory przepisów AI przeszły długą drogę - nie są już tylko pomysłami na posiłki, ale pełnowymiarowymi asystentami kuchennymi, pomagającymi w redukcji odpadów, śledzeniu wartości odżywczych, organizacji i kreatywności.

Podczas gdy wiele narzędzi oferuje unikalne korzyści, ClickUp wykracza poza przepisy. Łączy w sobie inteligentny plan posiłków z potężnymi funkcjami organizacyjnymi, zapewniając płynne gotowanie. Od jakiegoś czasu jest to moje ulubione narzędzie w kuchni i jestem pewien, że będzie również twoim.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zmień swój sposób przyrządzania posiłków.