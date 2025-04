Najlepsze narzędzia do tworzenia notatek AI dla spotkań w usłudze Microsoft Teams

Spotkania są świetne - dopóki nie musisz pamiętać wszystkiego, co zostało powiedziane. To dużo, gdy notujesz notatki, śledzisz elementy działań i faktycznie zwracasz uwagę.

Jeśli Twój zespół pracuje w usłudze Microsoft Teams, potrzebujesz narzędzia do tworzenia notatek AI, które Cię uratuje.

Najlepsze notatki AI nagrywają, transkrybują, podsumowują, a nawet tworzą zadania, dzięki czemu możesz skupić się na szczegółach.

W tym wpisie na blogu omówimy 10 najlepszych kreatorów notatek AI dla Microsoft Teams, które przekształcą Twoje spotkania z chaotycznych w uporządkowane. 🎯

60-sekundowe podsumowanie Oto nasze rekomendacje dotyczące najlepszych narzędzi AI do tworzenia notatek ze spotkań w usłudze Microsoft Teams: ClickUp (najlepsze rozwiązanie do zwiększania wydajności spotkań z wykorzystaniem AI) Microsoft Teams Copilot (najlepszy do wglądu i analizy spotkań z wykorzystaniem AI) Fireflies. ai (najlepsze dla konfigurowalnych trackerów i wyróżnień ze znacznikiem czasu) Otter. ai (najlepsze do transkrypcji z możliwością wyszukiwania i dalszych działań generowanych przez AI) Tactiq's AI Note Taker (najlepszy do transkrypcji w czasie rzeczywistym z etykietami i zrzutami ekranu) tl;dv (najlepsze do podsumowań spotkań zintegrowanych z CRM i automatyzacji cyklu pracy) Niezwykłe (najlepsze do wyodrębniania kluczowych spostrzeżeń i odpowiadania na zapytania związane ze spotkaniami) Krisp AI Meeting Assistant (najlepszy do wykrywania elementów działań i ustrukturyzowanych szablonów spotkań) Huddles. app (najlepsza do tłumienia szumów i czystości głosu w transkrypcjach) Bluedot's AI-Powered Note Taker (najlepszy do transkrypcji w tle bez botów z dokładnością dostosowaną do branży)

Czego należy szukać w narzędziach do tworzenia notatek AI dla Microsoft Teams?

Notatnik AI może zaoszczędzić czas, poprawić dokładność i zwiększyć wydajność spotkań. Nie wszystkie narzędzia oferują jednak takie same możliwości. Wybierając jedno z nich dla Microsoft Teams, należy wziąć pod uwagę następujące kluczowe funkcje, aby upewnić się, że spełnia ono Twoje potrzeby. 💁

Bezproblemowa integracja: Działa natywnie w usłudze Microsoft Teams, nie wymagając ręcznego ustawienia ani obejść innych firm

Transkrypcja w czasie rzeczywistym: Przechwytuje rozmowy z wysoką precyzją, nawet w hałaśliwym otoczeniu lub podczas szybkich dyskusji

Identyfikacja mówcy: Rozróżnia uczestników w celu tworzenia uporządkowanych i czytelnych notatek

Wyodrębnianie elementów akcji: Identyfikuje kluczowe zadania, decyzje i działania następcze, zmniejszając potrzebę ręcznego przeglądu

Możliwości podsumowywania: Generuje zwięzłe, oparte na AI podsumowania spotkań z odpowiednimi najważniejszymi informacjami

Konfigurowalny format: Umożliwia użytkownikom dostosowanie podsumowań do cyklu pracy zespołu i potrzeb w zakresie raportowania

Wsparcie wielojęzyczne: Transkrypcja spotkań w wielu językach dla globalnych Teams

Zaawansowane wyszukiwanie i etykiety: Umożliwia szybkie wyszukiwanie określonych tematów, słów kluczowych lub kluczowych momentów

🧠 Zabawny fakt: Stenotypistka nie pisze na maszynie jak reszta z nas. Korzysta ona ze specjalnej maszyny stenograficznej zwanej stenotypem, która wpisuje całe słowa lub frazy za jednym pociągnięciem. Dlatego mogą nadążyć za szybkim tempem mowy, co czyni ich ludzką wersją AI do transkrypcji w czasie rzeczywistym.

10 najlepszych notatek AI dla Microsoft Teams

Wybór odpowiedniego narzędzia do tworzenia notatek AI może być trudny przy tak wielu dostępnych opcjach. Aby ułatwić ci życie, przygotowaliśmy listę dziesięciu notatników AI dla Microsoft Teams, które wyróżniają się dokładnością, płynną integracją i korzyściami w zakresie wydajności.

Zaczynajmy! 💪

1. ClickUp (najlepszy pod względem wydajności spotkań opartych na AI)

Dzisiejsza praca jest zepsuta.

Projekty, wiedza i rozmowy są rozproszone w różnych narzędziach, co spowalnia pracę zespołów. ClickUp rozwiązuje ten problem dzięki wszystkim aplikacjom do pracy, które łączą projekty, wiedzę i czat w jednym miejscu - wszystko zasilane przez AI, które pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Wszyscy wiemy, że spotkania to miejsce, w którym dzieje się magia (i szaleństwo). Właśnie dlatego ClickUp Meetings zapewnia, że dyskusje są uporządkowane, wydajne i, co najważniejsze, możliwe do podjęcia działań.

ClickUp centralizuje tworzenie notatek z wykorzystaniem AI, organizację spotkań, dokumenty do współpracy i śledzenie zadań w jednym miejscu na wszystkich platformach wideokonferencyjnych, w tym Microsoft Teams.

Oto jak możesz korzystać z jego funkcji. 💁

Notatnik AI ClickUp

Wypróbuj Notatnik AI firmy ClickUp Uzyskaj automatyczne transkrypcje spotkań z wyraźnymi etykietami mówców za pomocą ClickUp AI Notetaker

Spotkanie właśnie się zakończyło, a Twoja strona jest wypełniona nieczytelnymi bazgrołami? Nie martw się; ClickUp AI Notetaker ma dla Ciebie wsparcie.

Notatka automatycznie rejestruje, transkrybuje i podsumowuje spotkania w czasie rzeczywistym, wyciągając kluczowe wnioski, rezultaty i decyzje. Koniec z przekopywaniem się przez ścianę tekstu w poszukiwaniu kluczowych informacji, aż do łez.

Co najlepsze? To narzędzie AI do spotkań płynnie konwertuje punkty dyskusji na zadania ClickUp, zapewniając bezproblemową kontynuację. Jeśli chcesz wrócić do czegoś później, po prostu zapytaj narzędzie AI w języku naturalnym, a ono wyświetli informacje w ciągu kilku sekund!

Załóżmy na przykład, że zespół marketingowy w firmie technologicznej organizuje cotygodniowe spotkanie dotyczące planu kampanii w usłudze Microsoft Teams.

Notatnik ClickUp podsumowuje spotkanie, rejestrując kluczowe aktualizacje, takie jak oś czasu uruchomienia, dostarczane zawartości i alokacje wydatków na reklamę. Przekształca te punkty w zadania, przypisując wersje robocze do autorów zawartości i żądania projektowe do projektantów.

ClickUp Brain

Uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi z transkrypcji spotkań, aby szybko je omówić dzięki ClickUp Brain

Wyszukiwanie informacji staje się łatwe dzięki ClickUp Brain. Zamiast przeczesywać strony notatek ze spotkań, możesz po prostu zapytać: "Jaką informację zwrotną przekazał klient w zeszłym miesiącu? i uzyskać natychmiastową odpowiedź.

Na przykład strateg kampanii przeglądający wcześniejsze dyskusje może natychmiast uzyskać informacje o preferencjach klienta, pytając: "Jaki kierunek komunikacji preferował klient?" Gwarantuje to, że każda oferta, koncepcja reklamy lub strategia dotycząca zawartości jest zgodna z oczekiwaniami klienta bez pomijania kluczowych szczegółów.

ClickUp Dokumenty

Współpracuj w czasie rzeczywistym i edytuj razem z ClickUp Docs

Teraz, gdy Twoje spotkania są dokumentowane bez wysiłku, gdzie podziewają się te wszystkie notatki?

ClickUp Docs to scentralizowany hub do organizowania, udostępniania i współpracy nad wszystkim, od notatek ze spotkań po mapy drogowe projektów, listy do zrobienia i firmowe wiki.

Bogate funkcje formatu pozwalają uporządkować dokumenty tak, jak chcesz, jednocześnie uatrakcyjniając je multimediami, wykresami, etykietami, połączonymi tabelami i tabelami. Dodatkowo, dzięki zintegrowanej funkcji Brain, można poprawić przejrzystość notatek i edytować je tak, aby pasowały do określonych tonów.

Najlepsze funkcje ClickUp

Rozwijaj pomysły: Korzystaj z podpowiedzi opartych na AI, takich jak "Rozszerz zawartość" lub "Pisz dalej", aby rozwijać i udoskonalać swoje myśli

Automatyzacja rutynowych zadań: Ustawiaj wyzwalacze i warunki do obsługi powtarzalnych czynności, korzystając z gotowych lub konfigurowalnych Ustawiaj wyzwalacze i warunki do obsługi powtarzalnych czynności, korzystając z gotowych lub konfigurowalnych zadań ClickUp Automations

Przechwytywanie i transkrypcja nagrań ekranu: Nagrywaj swój ekran za pomocą Nagrywaj swój ekran za pomocą ClickUp Clips i generuj transkrypcje oparte na AI, aby łatwo odwoływać się do nich w notatkach ze spotkań

Synchronizuj notatki ze spotkań z czatem: Używaj ClickUp Brain do podsumowywania dyskusji w wątkach i publikowania kluczowych elementów działań bezpośrednio w Używaj ClickUp Brain do podsumowywania dyskusji w wątkach i publikowania kluczowych elementów działań bezpośrednio w ClickUp Chat , aby wszyscy byli zgodni

limity ClickUp

Rozbudowane funkcje niestandardowe wymagają czasu, aby je ustawić

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 USD/miesiąc za użytkownika

Business: 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD/miesiąc na użytkownika

ClickUp AI Notetaker: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 6 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje w serwisie ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Rozdział: 4. 6/5 (ponad 4 400 opinii)

📮 ClickUp Insight: 37% pracowników wysyła notatki lub protokoły ze spotkań w celu śledzenia elementów działań, ale 36% nadal polega na innych, fragmentarycznych metodach. Bez ujednoliconego systemu rejestrowania decyzji, kluczowe informacje mogą zostać zagubione w czatach, e-mailach lub arkuszach kalkulacyjnych. Dzięki ClickUp możesz błyskawicznie przekształcać rozmowy w zadania, które można wykonać we wszystkich zadaniach, czatach i dokumentach - zapewniając, że wszystko zostanie uwzględnione.

2. Microsoft Teams Copilot (najlepszy do wglądu i analizy spotkań z wykorzystaniem AI)

przez Microsoft Teams Copilot

Microsoft Teams Copilot to asystent oparty na AI zintegrowany z aplikacjami Microsoft 365, w tym Teams, w celu zwiększenia wydajności i współpracy. Wykorzystując zaawansowane modele językowe i dane Microsoft Graph, Copilot automatyzuje zadania, takie jak redagowanie e-maili, podsumowywanie spotkań i generowanie zawartości.

Copilot przygotowuje Cię do spotkań, transkrybuje dyskusje i podsumowuje kluczowe punkty dla spóźnialskich. Następnie podsumowuje decyzje, sporządza listę zadań do wykonania i odpowiada na kolejne pytania.

Najlepsze funkcje aplikacji Microsoft Teams Copilot

Identyfikuj i twórz listy zadań uzupełniających na podstawie dyskusji podczas spotkań, ułatwiając przydzielanie obowiązków

Skonfiguruj dostępność Copilot z opcjami pełnej transkrypcji, zamiany mowy na tekst na żywo lub wglądu opartego na czacie

Zadawaj celowe pytania Copilot, aby odkrywać różnice zdań, analizować odpowiedzi i identyfikować luki w argumentach

Łącz dyskusje mówione i wiadomości czatu, aby zapewnić zakończony kontekst w jednym miejscu

Ograniczenia Microsoft Teams Copilot

Do korzystania z funkcji tworzenia notatek potrzebne są określone plany usługi Microsoft 365, co wiąże się z dodatkowymi kosztami

Funkcja ta nie jest dostępna w szyfrowanych spotkaniach typu end-to-end, co ogranicza jej użycie w poufnych, ale ważnych dyskusjach

Cennik usługi Microsoft Teams Copilot

Microsoft 365 Business Basic with Copilot: $37. 50/miesiąc na użytkownika

Microsoft 365 Business Standard z usługą Copilot: $44. 00/miesiąc za użytkownika

Microsoft 365 Business Premium z usługą Copilot: 53,50 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje aplikacji Microsoft Teams Copilot

G2: 4. 3/5 (ponad 70 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

3. Fireflies. ai (najlepszy do konfigurowalnych trackerów i wyróżnień ze znacznikiem czasu)

Fireflies. ai to notatka AI dla spotkań, która nagrywa, transkrybuje i podsumowuje rozmowy z dyskusji, połączeń i wirtualnych konferencji. Przechwytuje interakcje głosowe z dowolnego źródła, zapewniając, że nigdy nie przegapisz kluczowych szczegółów.

Chcesz śledzić dyskusje na temat cen i wzmianki o konkurencji lub udostępniać kluczowe wzmianki z rozmowy? Ustaw niestandardowe trackery, aby oznaczać szczegóły i pozwól usłudze Fireflies tworzyć fragmenty dźwięków ze znacznikami czasu w celu szybkiego odniesienia.

Najlepsze funkcje AI

Przechwytuj i konwertuj spotkania na tekst z wiodącą w branży precyzją w ponad 100 językach

Synchronizuj transkrypcje i notatki z usługami Slack, Salesforce, HubSpot, Trello, Asana, Notion i nie tylko

Użyj bota AI Notetaker, rozszerzenia Chrome lub aplikacji mobilnej, aby transkrybować rozmowy na żywo lub osobiste

Przeszukuj poprzednie spotkania z dokładnością do zdania i korzystaj z AskFred , aby uzyskać natychmiastowe odpowiedzi z rozmów

/AI ograniczenia*

Limit słownictwa technicznego czasami prowadzi do nieścisłości

Nie rejestruje lub nie podsumowuje wiadomości wysyłanych na czacie Teams podczas spotkań

AI pricing

Free

Pro: 18 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 29 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 39 USD miesięcznie za użytkownika

/AI - oceny i recenzje*

G2: 4. 8/5 (ponad 600 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

🧠 Ciekawostka: Grecy używali materiałów takich jak drogi pergamin i papirus, aby dokumentować wszystko ręcznie. Musieli również nieustannie walczyć o to, by chronić te zapisy przed wpływem środowiska.

4. Otter. ai (najlepsze do transkrypcji z możliwością wyszukiwania i działań następczych generowanych przez AI)

Otter. ai pomaga zespołom nadążać za spotkaniami, przekształcając rozmowy w wyczyszczone notatki z możliwością wyszukiwania. Jako narzędzie do robienia notatek AI, Otter. ai transkrybuje spotkania w czasie rzeczywistym. Po spotkaniu automatycznie tworzy szybkie podsumowanie, dzięki czemu można przejrzeć kluczowe punkty w ciągu kilku sekund.

Platforma identyfikuje również prelegentów i wybiera obowiązki, dzięki czemu nie ma potrzeby ręcznego monitorowania. Dzięki wykrywaniu słów kluczowych można łatwo przeszukiwać poprzednie spotkania pod kątem określonych tematów.

Ponadto asystent czatu AI może generować kolejne wiadomości e-mail lub aktualizacje statusu na podstawie spotkania.

Najlepsze funkcje Otter. ai

Generuj 30-sekundowe podsumowania, które skracają długie sesje do najważniejszych punktów

Korzystaj z czatu AI Otter, aby tworzyć kolejne e-maile i aktualizacje statusu bezpośrednio na podstawie szczegółowych informacji ze spotkań

Połącz dialog na żywo z asynchronicznymi aktualizacjami za pomocą kanałów AI, zwiększając dynamikę projektu

Automatycznie wyodrębniaj i dystrybuuj elementy wymagające działania, zapewniając jasno określone kolejne kroki

Otter. ai limit

Dostęp jest ograniczony do 25 ostatnich rozmów, a starsze rozmowy są archiwizowane

Transkrypcja w każdej sesji jest ograniczona do 30 minut w planie Free

cennik Otter. ai

Free

Pro: 16,99 USD/miesiąc za użytkownika

Business: 30 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje AI

G2: 4. 3/5 (290+ opinii)

Rozdział: 4. 4/5 (90+ opinii)

Ciekawostka: Starożytni Grecy byli pionierami w praktyce sporządzania notatek i podkreślali kulturowe znaczenie dokumentowania wiedzy. Skrupulatnie prowadzili osobiste zapiski, aby zachować myśli filozoficzne, wydarzenia historyczne i obserwacje naukowe.

5. AI Note Taker firmy Tactiq (najlepszy do transkrypcji w czasie rzeczywistym z etykietami i zrzutami ekranu)

via Tactiq

Zaprojektowany z myślą o profesjonalistach i menedżerach, Tactiq Note Taker by OpenAI transkrybuje spotkania na żywo, zapewniając dokładne uchwycenie każdego krytycznego szczegółu.

Integruje się z Microsoft Teams, Google Meet i Zoom, eliminując kłopoty związane z ręcznym sporządzaniem notatek. Zgodnie z metodą notatek zdaniowych, Tactiq rejestruje każdą wypowiedź w trakcie jej wygłaszania, zapewniając zachowanie kontekstu i niuansów rozmowy.

Najlepsze funkcje AI Note Taker firmy Tactiq

Używaj AI do automatycznego generowania kompleksowych aktualizacji projektu, w tym wydarzeń, terminów, dyskusji, kolejnych kroków, notatek i wniosków

Oznaczaj zadania, decyzje i pytania za pomocą niestandardowych etykiet, etykiet lub komentarzy do transkrypcji na żywo

Dodawaj zrzuty ekranu bezpośrednio do transkrypcji, aby zachować kluczowe momenty i konkretne odniesienia do późniejszego przejrzenia

Tactiq's AI Note Taker limity

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że funkcje AI Tactiq mogą być skomplikowane w początkowym ustawieniu i niestandardowe

Tactiq działa jako rozszerzenie Chrome, co ogranicza jego użycie do użytkowników przeglądarki Chrome

Cennik usługi AI Note Taker firmy Tactiq

Free

Pro: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Teams: 20 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje aplikacji AI Note Taker firmy Tactiq

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Do zrobienia? John Locke odegrał ważną rolę w poprawie użyteczności zwykłych książek. Wprowadził on skuteczny system indeksów, który pozwolił użytkownikom na efektywne kategoryzowanie i wyszukiwanie informacji. Pomaga to uporządkować notatki nawet w dzisiejszych czasach.

6. tl;dv (najlepsze do podsumowań spotkań zintegrowanych z CRM i automatyzacji cyklu pracy)

tl;dv to oparte na sztucznej inteligencji oprogramowanie do protokołowania spotkań dla profesjonalistów i menedżerów, którzy polegają na Microsoft Teams. Podczas gdy nagrywa, transkrybuje i podkreśla momenty ze spotkań, koncentruje się przede wszystkim na podsumowaniu po spotkaniu.

Dzięki płynnej integracji z CRM, analizom opartym na AI i dostosowywanemu formatowi podsumowania, tl;dv ułatwia monitorowanie, raportowanie i podejmowanie decyzji. Niezależnie od tego, czy chodzi o pozyskiwanie opinii klientów, śledzenie zastrzeżeń w rozmowach sprzedażowych, czy identyfikowanie punktów bólu produktu, agenci AI tl;dv poradzą sobie z tym wszystkim.

najlepsze funkcje

Automatycznie wypełniaj pola CRM odpowiednimi danymi ze spotkań, eliminując ręczne wprowadzanie danych w HubSpot, Salesforce i ponad 6000 innych platform

Zaplanuj podpowiedzi oparte na AI, aby skanować przeszłe i przyszłe spotkania w poszukiwaniu konkretnych spostrzeżeń, z raportowaniem wysyłanym bezpośrednio do skrzynki odbiorczej

Transkrybuj i podsumowuj spotkania w ponad 30 językach na potrzeby globalnej współpracy

Stosuj ustrukturyzowane szablony i playbooki, aby zapewnić spójność podczas spotkań

tl;dv limit

Brak wbudowanej funkcji do analizowania widocznych emocji uczestników w materiałach wideo, co mogłoby zapewnić głębszy wgląd w sytuację

Nie oferuje niestandardowego słownictwa, co może być ważne w przypadku specjalistycznych pól lub terminów

ceny tl;dv

Free

Pro: 29 USD/miesiąc za użytkownika

Business: 98 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

oceny i recenzje tl;dv

G2: 4. 7/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Czy wiesz? Oczekuje się, że wielkość rynku notatek AI osiągnie około 2 545 milionów dolarów do 2033 roku, przy złożonej rocznej stopie wzrostu wynoszącej 18. 9%.

7. Supernormal (najlepszy do wydobywania kluczowych spostrzeżeń i odpowiadania na zapytania związane ze spotkaniami)

via Supernormal

Kolejne miejsce na tej liście narzędzi do tworzenia notatek AI dla Microsoft Teams zajmuje Supernormal. To narzędzie płynnie integruje się z Microsoft Teams, transkrybując spotkania i przechwytując kluczowe wnioski w czasie rzeczywistym.

Asystent oparty na AI, Norma, przechwytuje szczegółowe notatki ze spotkań w czasie rzeczywistym. W przeciwieństwie do konwencjonalnych narzędzi do transkrypcji, Norma wyodrębnia kluczowe spostrzeżenia, identyfikuje zadania i odpowiada na zapytania w trakcie lub po spotkaniu. Pozwala nawet niestandardowo nazwać bota notującego w Microsoft Teams, aby zapewnić płynną pracę zespołową.

Najlepsze funkcje

Automatycznie wykrywaj zadania w dyskusjach i przypisuj je do odpowiednich członków zespołu w usługach Asana, Trello, ClickUp i Linear

Szybka lokalizacja określonych momentów w sekcjach transkrypcji ze znacznikami czasu

Standaryzuj formaty notatek za pomocą szablonów dostosowanych do różnych typów spotkań, takich jak rozmowy sprzedażowe, odprawy Teams i briefingi dla klientów

Otrzymuj e-maile podsumowujące kluczowe dyskusje, pomagając Teams przygotować się na nadchodzący tydzień

Normalne limity

Użytkownicy narzekają na niską jakość wyników z gotowych szablonów narzędzia

Nie transkrybuje spotkań w trybie offline

Normalne ceny

Free

Pro: 18 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 29 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Niezwykłe oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Czy wiesz? Notatniki AI wykorzystują technologie takie jak duże modele językowe (LLM) i automatyczne rozpoznawanie mowy (ASR) w celu zwiększenia dokładności i zrozumienia kontekstu.

8. Krisp AI Meeting Assistant (najlepszy do wykrywania elementów działań i ustrukturyzowanych szablonów spotkań)

via Krisp AI Meeting Assistant

Zgodnie ze swoją nazwą, Krisp zapewnia wyraźne transkrypcje spotkań Microsoft Teams. Oprócz podstawowych notatek, Krisp wykrywa zadania do wykonania w rozmowach podczas spotkań. Zadania są automatycznie wyodrębniane, kategoryzowane i przypisywane do odpowiednich członków zespołu, zapewniając, że wszystkie działania następcze są jasne i możliwe do śledzenia.

Dodatkowo Krisp zwiększa wydajność, oferując gotowe do użycia szablony notatek ze spotkań. Szablony te organizują kluczowe punkty dyskusji, decyzje i kolejne kroki w ustrukturyzowanym formacie, ułatwiając udostępnianie i dystrybucję notatek wśród członków zespołu.

Najlepsze funkcje asystenta spotkań AI Krisp

Wykrywaj punkty działania w rozmowach i przypisuj je członkom Teams bez przełączania kontekstu

Połącz tworzenie notatek i ich dystrybucję z zaplanowanymi spotkaniami, aby uzyskać zautomatyzowany cykl pracy

Wykorzystaj kompatybilność bez wtyczek do pracy z Microsoft Teams i innymi platformami spotkań

Krisp AI Meeting Assistant - limity

Obecnie Krisp może połączyć się tylko z jednym kalendarzem naraz

Funkcje transkrypcji spotkań i tworzenia notatek mają obecnie wsparcie tylko dla języka angielskiego

cennik Krisp AI Meeting Assistant

Free

Pro: 16 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 30 USD/miesiąc za użytkownika

Asystent spotkań AI Krisp - oceny i recenzje

G2: 4. 7/5 (ponad 550 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Porada dla profesjonalistów: Użyj kolorów, aby wyróżnić różne sekcje w swoich notatkach. Czerwony może być używany do ważnych informacji, kluczowych punktów i ostrzeżeń, podczas gdy niebieski może podkreślać definicje, główne koncepcje i kluczowe pomysły. Zielony jest świetny dla przykładów i zastosowań, żółty dla pytań, a fioletowy dla słownictwa.

9. Aplikacja Huddles. (najlepsza do tłumienia szumów i czystości głosu w transkrypcjach)

Huddles to najwyższej klasy narzędzie do redukcji szumów i ulepszania głosu, które zapewnia krystalicznie czysty dźwięk podczas wirtualnych spotkań. Usuwa szumy tła, takie jak pisanie na klawiaturze, szczekanie psów lub hałas budowlany, zapewniając dokładne podsumowanie spotkania.

W szybkich dyskusjach, w których wielu uczestników mówi jednocześnie, funkcja Voice Clarity aplikacji Huddles zwiększa zrozumiałość mowy. Ułatwia to rozróżnianie mówców i tworzenie spójnych podsumowań.

Najlepsze funkcje aplikacji Huddles

Dbaj o bezpieczeństwo danych dzięki lokalnemu przetwarzaniu dźwięku, zapewniając prywatność poufnych informacji

Zminimalizuj błędne interpretacje, eliminując problemy związane z niską jakością dźwięku za pomocą funkcji Echo Cancellation i Acoustic Echo Removal

Twórz zwięzłe agendy przy użyciu AI, aby kierować dyskusjami i zachęcać członków zespołu do wcześniejszego przygotowania się do spotkania

limity aplikacji Huddles

Aplikacja nie jest zsynchronizowana z kalendarzami użytkowników

Użytkownicy narzekają na brak ulepszonych połączeń API, które ułatwiłyby lepszą współpracę z innymi platformami

Ceny aplikacji Huddles

Free

Pro: 19,9 USD/miesiąc za użytkownika

Business: 19,9 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje aplikacji Huddles*

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Czy wiesz? Organizacje korzystające z narzędzi AI do sporządzania notatek odnotowały nawet 30% redukcję czasu poświęcanego na porządkowanie notatek po spotkaniach.

10. Bluedot's AI-Powered Note Taker (najlepszy do transkrypcji w tle bez botów z dokładnością dostosowaną do branży)

Bluedot przechwytuje, organizuje i udostępnia notatki ze spotkań w usłudze Microsoft Teams bez konieczności dołączania botów do rozmów. Bluedot działa cicho w tle, automatycznie transkrybując i podsumowując dyskusje. Transkrypcje podkreślają kluczowe punkty, elementy działań i decyzje, ułatwiając dalsze działania.

Główny plus? Bluedot dokładnie rozpoznaje terminy techniczne i żargon branżowy, dzięki czemu nawet specjalistyczne rozmowy są transkrybowane z zachowaniem przejrzystości.

Najlepsze funkcje Notatnika opartego na AI firmy Bluedot

Ustaw określone uprawnienia do widoku, edycji i udostępniania, aby zapewnić bezpieczeństwo poufnych informacji

Dystrybuuj podsumowania spotkań między zespołami, aby mieć pewność, że wszyscy uczestnicy spotkania są na bieżąco

Używaj AI na spotkaniach i przeprowadzaj szybkie wyszukiwanie słów kluczowych, aby lokalizować ważne notatki ze spotkań bez konieczności odtwarzania nagrań

Automatycznie generuj działania następcze i elementy działań, aby zespoły były zgodne co do kolejnych kroków

Bluedot's AI-Powered Note Taker limit (Ograniczenia notatek oparte na sztucznej inteligencji)

Brak rozszerzenia integracji CRM, co ogranicza możliwość synchronizacji nagranych rozmów z platformami takimi jak liftOS

Ograniczone opcje niestandardowe dla podsumowań spotkań, wpływające na wgląd w interakcje z klientem

Notatnik z obsługą AI firmy Bluedot

Free

Podstawowa: 18 USD miesięcznie za użytkownika

Pro: 25 USD/miesiąc za użytkownika

Business: 39 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

oceny i recenzje Bluedot's AI-Powered Note Taker

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Przyjazne przypomnienie: Notatniki są pomocne, ale zawsze sprawdzaj, udoskonalaj i personalizuj notatki generowane przez AI pod kątem dokładności i przejrzystości.

Poznaj najlepsze narzędzie oparte na AI - ClickUp

Omówiliśmy niektóre z najlepszych narzędzi do tworzenia notatek AI dla Microsoft Teams, z których każda oferuje unikalne funkcje usprawniające przechwytywanie, organizowanie i wykorzystywanie spostrzeżeń ze spotkań.

Jeśli jednak szukasz zaawansowanych funkcji, które zwiększą wydajność Twojego zespołu poza transkrypcją spotkań, ClickUp wyróżnia się na tle innych.

Dzięki ClickUp AI Notetaker otrzymujesz zautomatyzowane podsumowania spotkań, dzięki czemu nie musisz martwić się o pominięcie ważnych szczegółów. ClickUp Docs zapewnia przestrzeń do współpracy w celu przechowywania, organizowania i udoskonalania notatek. A dzięki ClickUp Brain, AI idzie o krok dalej - pomagając w pisaniu, podsumowywaniu i natychmiastowym wyszukiwaniu informacji, dzięki czemu obszar roboczy ClickUp jest naprawdę inteligentny.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś! ✅