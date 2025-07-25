Ponad 30 najlepszych podpowiedzi Leonardo AI dla oszałamiających efektów wizualnych

Wyobraź sobie świecącą metropolię ustawioną na obcej planecie, z drapaczami chmur zbudowanymi z krystalicznych struktur i neonowymi rzekami przepływającymi ulicami.

Jeszcze kilka lat temu przekształcenie takich pomysłów w rzeczywistość wizualną wymagało zespołu doświadczonych projektantów i artystów wizualnych wyposażonych w zaawansowane narzędzia.

Dzięki generatywnej AI nawet osoby bez doświadczenia w projektowaniu mogą teraz tworzyć niesamowicie efektowne wizualizacje w ciągu kilku minut. Wyobraź sobie, że masz taką kreatywną moc na wyciągnięcie ręki — dzięki platformie takiej jak Leonardo AI.

W tym wpisie na blogu przedstawimy ponad 30 przykładów podpowiedzi Leonardo AI, które można modyfikować, ulepszać lub wykorzystywać jako inspirację do tworzenia własnych wizualnych arcydzieł.

Czas zakasać rękawy! 💁‍♀️

⏰ 60-sekundowe podsumowanie Leonardo AI to generatywna platforma AI, która przekształca podpowiedzi tekstowe w obrazy, tekstury i grafiki koncepcyjne. Funkcje takie jak szkolenie modeli niestandardowych, przekształcanie obrazów w podpowiedzi i tworzenie scenariuszy pozwalają użytkownikom precyzyjnie dopracowywać swoje projekty wizualne. Opanowanie podpowiedzi zwiększa kreatywność i wydajność. Ustrukturyzowane podpowiedzi pomagają generować dokładne, wysokiej jakości obrazy, zmniejszając nakład czasu i wysiłku. ClickUp pomaga zarządzać grafikami generowanymi przez AI. Dzięki narzędziom takim jak Tablica, Dokumenty i Brain zespoły mogą organizować pomysły, współpracować i usprawniać kreatywne cykle pracy.

Zrozumienie AI Leonardo

Leonardo AI (przejęte przez Canva) to generatywna platforma AI, która wykorzystuje zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego do przekształcania podpowiedzi tekstowych w wysokiej jakości obrazy, ilustracje, tekstury i grafiki koncepcyjne.

za pośrednictwem Leonardo AI

Ponadto dostawca zapewnia użytkownikom zaawansowane opcje niestandardowego dostosowywania, które pozwalają udoskonalać, modyfikować i dopracowywać swoje dane powstania, nie powodując, że będą one wyglądały sztucznie lub niespójnie. Jest to szczególnie pomocne dla twórców gier, projektantów i artystów, którzy potrzebują precyzyjnej kontroli nad efektami swojej pracy.

Kluczowe funkcje Leonardo AI

Szkolenie modelu niestandardowego: Szkol AI przy użyciu własnych obrazów, aby tworzyć wizualizacje pasujące do Twojego stylu, marki lub wizji artystycznej.

Obraz do podpowiedzi: prześlij obraz, a AI wygeneruje podpowiedź, która pomoże Ci bez wysiłku odtworzyć lub udoskonalić podobne wizualizacje.

Pomoc w tworzeniu podpowiedzi AI: Uzyskaj inteligentniejsze podpowiedzi z sugerowanymi przymiotnikami, przysłówkami i emocjami, aby poprawić swoje wyniki.

Tworzenie scenariuszy: łatwo twórz sekwencje obrazów, aby stworzyć mapę historii, kampanii marketingowych lub koncepcji gier.

Tryb prywatny: Zachowaj poufność swoich danych powstania dzięki prostemu przełącznikowi zapewniającemu dodatkową prywatność.

❗️Nie chcesz płacić za kolejne narzędzie AI do generowania obrazów? ClickUp może to wszystko zrobić! Oto jak. 👇🏼

Dlaczego opanowanie podpowiedzi jest tak ważne?

Leonardo AI zamienia pomysły w oszałamiające wizualizacje w ciągu kilku minut — ale tylko wtedy, gdy podasz mu odpowiednie podpowiedzi. Mówiąc dokładniej, im bardziej jasno sformułujesz swoje oczekiwania, tym lepszych wyników możesz się spodziewać.

Zobaczmy więc, dlaczego warto opanować podpowiedzi Leonardo AI:

Zapewnia dokładne wyniki: dobrze zdefiniowana podpowiedź pomaga AI zrozumieć dokładny styl, kompozycję i szczegóły, które chcesz uzyskać na swoich obrazach.

Ogranicza liczbę prób i błędów: jasne podpowiedzi zapobiegają tworzeniu przez AI losowych lub niedopasowanych obrazów, co oznacza mniej poprawek.

Zwiększa kontrolę nad kreatywnością: szczegółowe instrukcje pozwalają precyzyjnie dostosować oświetlenie, perspektywę i efekty artystyczne bez konieczności wprowadzania poprawek po zakończeniu edycji.

Zwiększa skalowalność: Skuteczne podpowiedzi pomagają generować wiele wariantów tej samej koncepcji, zachowując jednocześnie spójność.

Optymalizacja kosztów i wydajności: Dobrze skonstruowane podpowiedzi pomagają generować wysokiej jakości wyniki, zmniejszając zależność od kosztownych projektantów przy tworzeniu wstępnych szkiców.

🔍 Czy wiesz, że... Niektóre modele AI potrafią samodzielnie tworzyć podpowiedzi! Automatyczny inżynier podpowiedzi (APE) samodzielnie generuje, testuje i wybiera najlepiej działające podpowiedzi.

➡️ Czytaj więcej: Szablony AI pozwalające zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność

Przykłady podpowiedzi Leonardo AI

Leonardo AI łączy AI z projektowaniem graficznym, tworząc wszystko, od wymarzonych światów fantasy po portrety filmowe.

Aby pomóc Ci osiągnąć najlepsze wyniki, zebraliśmy ponad 30 podpowiedzi Leonardo AI, które możesz potraktować jako inspirację lub wypróbować samodzielnie (czas obudzić w sobie inżyniera podpowiedzi!) 👇

Podpowiedzi do generowania obrazów fantasy i mitologicznych

Oto kilka podpowiedzi Leonardo AI i obrazów przedstawiających mityczne stworzenia, heroiczne postacie i czarujące rzeczywistości.

1. Kobieta Black Canary w ubraniu z tkaniny w panterkę

Podpowiedź: Superbohaterka inspirowana postacią Black Canary, w połączeniu z motywem lamparta, stojąca dumnie pośrodku tętniącego życiem miasta. Ma na sobie wyszukany kostium z lampartowym wzorem i czarnymi skórzanymi akcentami z funkcją lamparta.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Zawsze dodawaj elementy narracji filmowej. Używaj precyzyjnych opisów, które dodają głębi, takich jak dramatyczne oświetlenie, teksturowane materiały i sugestywny kontekst środowiskowy, aby przekształcić podstawowe opisy postaci w wielowarstwowe sceny wizualne.

2. Fotorealistyczny smok na średniowiecznych górach

Podpowiedź: Majestatyczny, niezwykle szczegółowy czarny smok siedzący na skalistym wzgórzu, z widokiem na bujną dolinę z wijącą się rzeką i odległymi górami.

3. Samotny samuraj spacerujący po bambusowym lesie

Podpowiedź: Samotny samuraj z kataną, idący o zmierzchu przez zamglony las bambusowy, delikatny, ognisty blask w tle, odbicia w wodzie, kompozycja filmowa, bardzo szczegółowy styl anime, dynamiczne oświetlenie, mgła wolumetryczna, skomplikowane tekstury.

📌 Większość narzędzi AI domyślnie generuje kwadratowe obrazy, ale użycie niestandardowych proporcji pozwala uzyskać lepsze kadrowanie. Kinowy (21:9 lub 16:9) : Najlepszy do krajobrazów i dynamicznych scen akcji

Pionowy (9:16 lub 4:5) : Najlepszy do portretów dostosowanych do urządzeń mobilnych z wciągającym tłem.

Extreme Ultra-Wide (32:9): idealny do szerokich ujęć panoramicznych

4. Zdjęcie starożytnej świątyni z misternymi detalami

Podpowiedź: Starożytny kompleks świątynny w Indiach z misternymi rzeźbami w kamieniu i żywymi odcieniami piaskowca, oświetlony delikatnym światłem słonecznym. Architektura jest majestatyczna, otoczona bujną zielenią, z spokojną i ponadczasową atmosferą oddana w fotorealistycznym i kinowym stylu.

Podpowiedzi do generowania wizualizacji architektonicznych i wnętrz

Oto kilka podpowiedzi, które wykorzystaliśmy, aby stworzyć oszałamiające wnętrza, architekturę i futurystyczne koncepcje artystyczne za pomocą Leonardo AI:

5. Nowoczesny dom z basenem bez krawędzi i widokiem na ocean

Podpowiedź: Dom ma funkcję efektownej konstrukcji wiszącej z basenem bez krawędzi, który płynnie łączy się z oceanem. Otoczony minimalistycznym krajobrazem z rodzimymi roślinami, szklany taras oferuje nieprzerwany widok na morze i horyzont. Ciepły blask podkreśla spokojną i nowoczesną atmosferę.

🖌️Dodatkowe informacje: Do stworzenia tego obrazu użyliśmy programu Leonardo Kino XL i wybraliśmy opcję Cinematic preset.

➡️ Czytaj więcej: Najlepsze narzędzia AI w mediach społecznościowych dla marketerów

6. Popraw oświetlenie tego miejskiego wieżowca

Podpowiedź: Nowoczesny budynek korporacyjny z elegancką niebieską fasadą, dużymi szklanymi oknami odbijającymi panoramę miasta, logo ClickUp widocznym na górze w postaci pogrubionych białych liter, miejskim otoczeniem z drapaczami chmur w tle, ciepłym oświetleniem o złocistej barwie, bardzo szczegółowym, fotorealistycznym, profesjonalnym stylem architektonicznym.

7. Futurystyczna architektura pustynna

Podpowiedź: Futurystyczna konstrukcja architektoniczna pośrodku rozległego pustynnego krajobrazu, o eleganckim, zakrzywionym szklano-betonowym designie. Otoczona wydmami i odległymi górami pod czystym, błękitnym niebem, scena łączy w sobie nowoczesny minimalizm z surrealistyczną, fantastyczną atmosferą. Bardzo szczegółowe i kinowe oświetlenie.

8. Minimalistyczna japońska herbaciarnia z funkcją delikatnego oświetlenia

Podpowiedź: Spokojna japońska herbaciarnia z tradycyjnymi matami tatami, niskim drewnianym stołem i otwartym widokiem na bujny, spokojny ogród. Sceneria jest minimalistyczna, z naturalnymi drewnianymi elementami, funkcją delikatnego oświetlenia i spokojną atmosferą.

9. Bogato zdobione wnętrze średniowiecznego kościoła

Podpowiedź: Średniowieczne wnętrze kościoła, sklepione sufity, misterne freski, witrażowe okna, szczegółowe drewniane ławki, złote akcenty ołtarza, ciepłe oświetlenie żyrandoli, światło słoneczne padające na kamienną podłogę, fotorealistyczne, bardzo szczegółowe.

🎯Pamiętaj: Leonardo AI działa najlepiej w przypadku krótkich, opisowych fraz, a nie długich, skomplikowanych zdań, więc twórz zwięzłe podpowiedzi.

10. Nawiedzona gotycka rezydencja

Podpowiedź: Opuszczona gotycka rezydencja z misternymi łukami, zakurzonym żyrandolem, podartymi czerwonymi aksamitnymi zasłonami, zniszczonymi drewnianymi podłogami, słabym światłem przenikającym przez wysokie okna i niesamowicie niesamowitą atmosferą.

📮 ClickUp Insight: Zmiana kontekstu po cichu obniża wydajność Twojego zespołu. Nasze badania pokazują, że 42% zakłóceń w pracy wynika z konieczności przełączania się między platformami, zarządzania wiadomościami e-mail i przeskakiwania między spotkaniami. A gdybyś mógł wyeliminować te kosztowne zakłócenia? ClickUp łączy Twoje procesy robocze (i czat) w ramach jednej, usprawnionej platformy. Uruchamiaj i zarządzaj zadaniami z poziomu czatu, dokumentów, tablic i innych narzędzi, a funkcje oparte na AI zapewniają połączenie kontekstu, możliwość wyszukiwania i łatwość zarządzania!

Podpowiedzi do generowania wizualizacji natury i krajobrazu

Wykorzystajmy teraz Leonardo AI do stworzenia realistycznych scen natury w spokojnych lasach i majestatycznych górach 👇

11. Oszałamiający ptak na kwitnącym drzewie

Podpowiedź: Żywy ptak siedzący na gałęzi kwitnącej wiśni wiosną, z funkcją niebieskiego, żółtego i czerwonego upierzenia, miękkim tłem kwitnących kwiatów, delikatnie opadającymi płatkami i ciepłym światłem słonecznym. Bardzo szczegółowe, fotorealistyczne zdjęcie w rozdzielczości 8K z naturalnym oświetleniem i żywymi kolorami.

12. Dziki niedźwiedź polarny uosabiający surową siłę i dramatyzm natury

Podpowiedź: Potężny niedźwiedź polarny pędzący przez zaśnieżony krajobraz pod ciemnym, burzowym niebem, oświetlony jasnym błyskiem pioruna, wokół wirujący śnieg, kinowa i fotorealistyczna, bardzo szczegółowa, dramatyczna atmosfera.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj podwójnego układania warstw, aby zmusić generatory AI do tworzenia naturalnych warstw, tak jak robi to aparat fotograficzny. Zamiast pozwalać AI decydować o głębi, ręcznie rozdziel pierwszy plan, środkowy plan i tło w swojej podpowiedzi. Przykład: „Rycerz w ostrym skupieniu (pierwszy plan), pokryte mgłą ruiny znikające w oddali (środkowy plan), krwistoczerwone niebo (tło, lekko rozmyte)”.

13. Złote jesienne liście na spokojnym jeziorze

Podpowiedź: Spokojna jesienna sceneria nad cichym jeziorem, gdzie złote i czerwone liście delikatnie opadają z dużego dębu. Jezioro odbija delikatne odcienie wieczornego nieba, tworząc marzycielską i spokojną atmosferę. Delikatne fale na wodzie dodają realizmu, a łagodna bryza porusza pozostałe liście w powietrzu. Sceneria jest oświetlona ciepłym, złotym światłem, które podkreśla przytulną jesienną atmosferę. Niezwykle szczegółowe, fotorealistyczne, kinowe oświetlenie

14. Fotorealistyczne zbliżenie na żywy słonecznik

Podpowiedź: Fotorealistyczne zbliżenie na żywe żółte słoneczniki z intensywnie zielonymi liśćmi, ułożone na ciemnym, teksturowanym tle.

15. Zbliżenie na flaminga wielkości palca

Podpowiedź: zbliżenie na miniaturowego różowego flaminga delikatnie siedzącego na ludzkim palcu, ustawione na tle ciepłego, złocistego zachodu słońca. Pióra flaminga są szczegółowe i miękkie, mają żywe różowe odcienie i skomplikowaną teksturę.

Podpowiedzi do tworzenia koncepcji science fiction i futurystycznych

16. Niepokorna przywódczyni w cyberpunkowym stroju

Podpowiedź: Rogue, zaciekła 30-letnia przywódczyni ruchu oporu Eclipse Down, stoi pewnie. Jej długie brązowe włosy z niebieskawymi dredami przepływają w świetle księżyca. Ma na sobie czarny strój bojowy z cybernetycznymi rękawiczkami, funkcją metalowych insygnii i czarnymi spodniami z niebieskimi neonowymi akcentami. Futurystyczny pejzaż miejski za nią świeci hologramami i sztucznym światłem, podkreślając jej wyrazistą obecność.

🔍Czy wiesz, że... Możesz użyć zakładki Negative Prompt w Leonardo AI, aby usunąć niepożądane elementy z obrazu. Na początek możesz wprowadzić elementy takie jak „efekty rozmycia”, „zniekształcone dłonie” lub „brak obrazów kreskówkowych”.

17. Człowiek w masce przeciwgazowej w dystopijnym mieście

Podpowiedź: Ponury mężczyzna w futurystycznej masce przeciwgazowej w deszczowej, dystopijnej scenerii miejskiej, oświetlonej delikatnym światłem neonów. Ustawienie jest mroczne i filmowe, a szczegółowe krople deszczu odbijają blask miasta. Ultra-realistyczna i klimatyczna, z nutką science fiction.

18. Kosmiczny statek obcych unoszący się o zachodzie słońca nad spokojnym jeziorem

Podpowiedź: Cyfrowy obraz ogromnego statku kosmicznego unoszącego się nad spokojnym krajobrazem o zachodzie słońca, rzucającego odbicia na spokojną taflę jeziora poniżej.

19. Fotorealistyczny obraz Merkurego

Podpowiedź: Ogromna, świecąca planeta dominująca nad obcym horyzontem, rzucająca ciepłe pomarańczowe światło na jałowy, skalisty teren z rozrzuconymi kulistymi głazami. Kręta rzeka odbija blask bliźniaczych słońc ustawionych na horyzoncie, pod czystym kosmicznym niebem pełnym gwiazd. Kinowy, niezwykle szczegółowy i fotorealistyczny obraz.

🔖 Przyjazne przypomnienie: W podpowiedziach używaj wielu czasowników określających działanie i wskazówek filmowych. Na przykład: ❌ „Wojownik na polu bitwy” → Nudne✅ „Pokryty bliznami wojownik ściskający miecz, deszcz pada, a w zadymionym powietrzu wirują iskry” → Wydaje się żywe

20. Futurystyczna i luksusowa sypialnia pod wodą

Podpowiedź: Futurystyczna sypialnia pod wodą z eleganckimi, nowoczesnymi białymi meblami i dużymi szklanymi ścianami, z których roztacza się widok na morską faunę i rafę koralową.

Podpowiedzi do tworzenia sztuki abstrakcyjnej

Omówmy teraz kilka podpowiedzi AI dotyczących sztuki, które możesz wprowadzić do generatorów sztuki AI, aby ożywić swoje abstrakcyjne pomysły 👇

21. Plakat z kotem i abstrakcyjną grafiką geometryczną

Podpowiedź: Projekt przypominający plakat, z funkcją stylizowanego kota na tle żywej, kwiecistej mozaiki, patrzącego lekko w górę, w odważnych kolorach, z czystymi liniami i skomplikowanymi wzorami, inspirowany współczesną sztuką ludową.

22. Dodaj retro tło do zdjęcia zabytkowego samochodu

Podpowiedź: Wzbogać tło zabytkowego czerwonego samochodu zaparkowanego na trawiastym polu, dodając inspirowane stylem retro niebo z promieniami słońca, odległe góry i wysokie palmy. Użyj ciepłych, wyrazistych odcieni w nostalgicznej estetyce lat 70. Nie zmieniaj wyglądu samochodu, płynnie łącząc tło.

23. Ustawienie stołu śniadaniowego

Podpowiedź: Fotorealistyczna grafika przedstawiająca rustykalny drewniany stół z różnymi świeżymi owocami, rzemieślniczym pieczywem i szklanką miodu polewanego na ciepłe naleśniki. Delikatne naturalne światło podkreśla faktury i kolory, tworząc przytulną i zachęcającą atmosferę.

24. Zdjęcie luksusowej dojrzałej wiśni

Podpowiedź: Zdjęcie pojedynczej błyszczącej czerwonej wiśni z zieloną łodygą, umieszczonej na miękkiej kremowej tkaninie. Oświetlenie jest naturalne i rozproszone, tworząc minimalistyczną i elegancką kompozycję z płytką głębią pola ostrości.

25. Parująca filiżanka kawy w przytulnym ustawieniu kawiarni

Podpowiedź: Fotorealistyczny obraz parującej filiżanki kawy na smartfonie, umieszczonej na drewnianej tabeli w kawiarni. W tle widoczne jest ciepłe oświetlenie otoczenia pochodzące z wiszących lamp w stylu industrialnym oraz przytulne, nowoczesne wnętrze kawiarni z dużymi oknami i zamazanymi szczegółami.

26. Soczysty hamburger w ustawieniu restauracyjnym

Podpowiedź: Fotorealistyczne zbliżenie soczystego cheeseburgera z sałatą, pomidorem i błyszczącą bułką, otoczonego miskami frytek, ciastek i przekąsek na drewnianym stole. W tle widać zamazany, ciepło oświetlony wystrój restauracji z jedzącymi ludźmi.

Inne podpowiedzi Leonardo

27. Udoskonalenie oświetlenia portretowego

Podpowiedź: Popraw obraz uśmiechniętej kobiety, wzmacniając delikatne oświetlenie jej twarzy i dodając głębię do rozmytego krajobrazu miejskiego w tle.

28. Ujęcie z góry tętniącego życiem rynku

Podpowiedź: Widok z góry na tętniący życiem targ na świeżym powietrzu z kolorowymi straganami, ruchliwymi kupującymi i skomplikowanymi wzorami towarów ułożonych symetrycznie.

29. Teleobiektywowe ujęcie jelenia wyłaniającego się z lasu

Podpowiedź: Zdjęcie teleobiektywem jelenia na polanie w lesie, otoczonego delikatną mgłą i odległymi, zamazanymi liśćmi.

30. Uchwyć osobę wyglądającą przez okno

Podpowiedź: Ujęcie z średniego kąta osoby patrzącej przez okno, z odbiciem świateł miasta w szybie i zamazanym tłem wnętrza.

31. Stwórz bardzo szczegółowe makro zdjęcie ruchomych trybów zegara

Podpowiedź: zbliżenie makro na ruchome koła zębate zegara, z misternymi odbiciami i ostrymi metalicznymi detalami. Bardzo szczegółowe i ostre.

32. Widok lasu jesienią z naciskiem na głębię

Podpowiedź: Widok leśnej ścieżki pokrytej kolorowymi jesiennymi liśćmi, promieniami słońca prześwitującymi przez drzewa i zamazanym tłem odległego lasu.

Oto zestawienie najbardziej konkretnych, dopracowanych i rozbudowanych przykładów podpowiedzi Leonardo AI, które mogą stanowić dla Ciebie źródło inspiracji!

🌟 Bonus: Najważniejsze przykłady podpowiedzi Midjourney

Tworzenie własnych podpowiedzi Leonardo AI

Teraz, gdy zapoznałeś się z najwspanialszymi dziełami sztuki, jakie może stworzyć Leonardo AI, przedstawimy Ci systematyczne podejście do tworzenia skutecznych podpowiedzi.

1. Zacznij od jasnej wizji

Proces generowania podpowiedzi rozpoczyna się na długo przed wpisaniem jej w pasku. Zaczyna się od żywej i szczegółowej wizji tego, co chcesz stworzyć.

Nie spiesz się. Zamiast tego poświęć trochę czasu na zebranie inspiracji i materiałów referencyjnych, aby stworzyć szczegółowe podpowiedzi. Jeszcze lepiej, skorzystaj z szablonów moodboardów i tablic pomysłów do burzy mózgów, aby uporządkować swoje myśli.

Takie podejście pomoże Ci jasno myśleć o paletach kolorów, stylach artystycznych i motywach, tworząc podstawę dla dobrze skonstruowanej podpowiedzi.

2. Zdefiniuj i opisz swój temat

Temat jest pierwszą rzeczą, którą należy wprowadzić do generatora podpowiedzi AI. Jest to punkt centralny obrazu (element centralny), który stanowi scenę dla działania podpowiedzi AI dotyczących obrazów.

Tematem może być coś tak prostego jak drzewo. Kluczowe jest jednak, aby był on jak najbardziej konkretny. Pomyśl o cechach takich jak kolor, rozmiar, faktura, lokalizacja lub jakiejkolwiek unikalnej funkcji, która wyróżnia ten temat.

Jeśli nie wiesz, jak stworzyć opis tematu, oto kilka pytań, na które warto spróbować odpowiedzieć: 👉Jaki jest temat? np. osoba, zwierzę, przedmiot lub scena👉Czy istnieje słowo określające czynność, które może opisać temat? np. chodzenie, latanie, odpoczynek👉Jaki nastrój lub emocje przekazuje temat? np. spokój, tajemniczość, żywiołowość👉Gdzie znajduje się lokalizacja tematu? np. w lesie, na futurystycznym dachu, pod rozgwieżdżonym nocnym niebem👉Jakie szczegóły sprawiają, że temat jest wyjątkowy? np. świecące oczy, skomplikowane wzory

Biorąc nasz przykład, zamiast po prostu „drzewo”, lepszym tematem do generowania obrazów przez AI może być „stuletni dąb z poskręcanymi korzeniami”.

3. Ulepsz podpowiedź za pomocą modyfikatorów

Modyfikatory to elementy opisowe, które przekształcają Twoje pomysły w dopracowane projekty.

Są to „dodatkowe szczegóły”, które określają wygląd, charakter i interakcję obiektu z otoczeniem, obejmujące takie aspekty, jak styl, kompozycja, oświetlenie, tekstury i inne.

Krótka ściągawka zawierająca słowa, których możesz używać do opisania różnych modyfikatorów:

Modyfikator Opis Ściągawka Styl Określ styl artystyczny obrazu Cyberpunk, anime, renderowanie 3D, fotorealistyczne, akwarela, abstrakcyjne, gotyckie Oświetlenie Opisz, w jaki sposób światło oddziałuje na obiekt lub tło. Oświetlenie studyjne, promienne, neony, przytłumione, złota godzina, studio, delikatny blask Nastrój Określ emocjonalny ton lub atmosferę obrazu Kapryśny, spokojny, radosny, intensywny, melancholijny Tekstura Określ charakter lub szczegóły powierzchni obrazu Szorstki, wypolerowany, błyszczący, aksamitny, połyskujący, popękany Kompozycja Opisz rozmieszczenie elementów w ramce. Symetryczne, wyśrodkowane, średnio ogniskowe, panoramiczne, zbliżenie, szeroki kąt Kąty ustawienia kamery i obiektywy Opisz, czy masz na myśli konkretny aparat i obiektyw. Nikon D850, Canon EOS R6 Mark II, 70 mm, 35 mm, 85 mm, 135 mm+, 300 mm+, 800 mm Środowisko Opisz ustawienie, w którym znajduje się obiekt. Zamglony las, miejska panorama, zaczarowana łąka, jałowa pustynia, dystopijne miasto

4. Bądź konkretny dzięki negatywnym podpowiedziom

Przechodząc dalej, w tym miejscu konkretnie informujesz Leonardo AI o tym, czego nie chcesz widzieć na obrazie.

Może to być konkretna funkcja, styl lub element, który może zniekształcić obraz i sprawić, że będzie on mniej atrakcyjny.

Niektóre negatywne podpowiedzi Leonardo AI, które możesz zapisać dla siebie: Żadnych jaskrawych kolorów

Żadnych rozmytych obrazów

Żadnych karykaturalnych obrazów

Brak sklonowanych twarzy

Żadnych dziwnych głów

Bez zeza

Możesz dodać te szczegóły bezpośrednio w podpowiedzi, ale znacznie łatwiej jest skorzystać z funkcji negatywnej podpowiedzi Leonardo AI. Pomaga ona udoskonalić wyniki bez zaśmiecania głównej podpowiedzi.

5. Ustal priorytety sekwencji

Teraz, gdy dopracowałeś swoje podpowiedzi za pomocą modyfikatorów i słów kluczowych negatywnych, nadszedł czas, aby ustalić ich priorytety. Ułóż je w kolejności według ważności, aby pokierować AI i uzyskać najlepszy wynik.

A oto struktura podpowiedzi, którą warto mieć pod ręką:

Opisowy temat + styl + kompozycja + oświetlenie kolorowe + dodatkowe szczegóły renderowania + podpowiedź negatywna

Zapoznajmy się teraz z kilkoma praktycznymi wskazówkami, które pomogą Ci tworzyć jeszcze skuteczniejsze podpowiedzi AI:

Jako narzędzie AI dla projektantów, Leonardo AI może zrealizować każdą koncepcję, ale przekształcenie pomysłu w w pełni wykonany projekt twórczy to zupełnie inne wyzwanie.

Proces ten wykracza poza generowanie pojedynczego obrazu. Obejmuje on burzę mózgów, dopracowywanie pomysłów, strukturyzowanie podpowiedzi, uzgadnianie pomysłów z zespołem i zarządzanie pętlami informacji zwrotnych — wszystko to przed ostatecznym ukształtowaniem się wizualizacji. Bez ustrukturyzowanego systemu zarządzania poprawkami i koordynowania zadań sprawy tylko szybciej się pogorszą.

Wprowadź ClickUp — aplikację wszystko do pracy, która zapewnia porządek, organizację i współpracę w kreatywnym cyklu pracy. Oto jak możesz z niej korzystać ⬇️

Wykorzystaj tablice ClickUp Whiteboards, aby generować pomysły na swoją tablicę inspiracji.

Każdy projekt zaczyna się od iskry inspiracji – koncepcji, która czeka na realizację.

Jednak pomysły nie istnieją w izolacji. Potrzebujesz przestrzeni, aby zapisywać myśli, przypinać referencje i pozwolić kreatywności płynąć swobodnie. Bez niej koncepcje giną, opinie stają się rozproszone, a zespół traci spójność.

W tym momencie potrzebujesz tablic ClickUp. Zapewniają one uporządkowaną przestrzeń, w której Twój zespół może przeprowadzać burzę mózgów, dopracowywać i organizować pomysły, zanim zostaną one zrealizowane.

Dzięki tablicom można przeprowadzać burze mózgów, dyskutować i prezentować swoje pomysły w czasie rzeczywistym, nie tracąc przy tym wątku.

Poproś ClickUp Brain, aby zrealizował Twoje pomysły!

Podczas gdy narzędzia takie jak Leonardo AI skupiają się na kreatywnym generowaniu obrazów, ClickUp Brain idzie o kilka kroków dalej. Nie tylko pozwala generować oszałamiające wizualizacje i mapy, ale także zapewnia możliwości zunifikowanego zarządzania projektami, kontekstowej sztucznej inteligencji i płynnej współpracy — wszystko w jednej platformie.

Użyj ClickUp Brain, aby dodać więcej szczegółów do swoich pomysłów, a nawet wygenerować pełnoprawne zasoby graficzne.

Dzięki Brain MAX — dedykowanemu komputerowemu towarzyszowi AI ClickUp — zyskujesz dostęp do produktywności opartej na głosie, ujednoliconego wyszukiwania we wszystkich aplikacjach roboczych oraz automatyzacji bez użycia rąk. Zamiast przełączać się między oddzielnymi narzędziami AI, możesz dosłownie wypowiedzieć swoje pomysły, aby Twoja praca twórcza, generowanie obrazów, planowanie projektów i komunikacja zespołowa pozostały połączone i spójne. 🌼

Jeśli szukasz rozwiązania AI, które wykracza poza generowanie obrazów i faktycznie usprawnia cykl pracy oraz zwiększa wydajność Twojego zespołu, to właśnie je znalazłeś!

💡 Porada dla profesjonalistów: Zarządzasz wieloma dziełami sztuki i grafikami generowanymi przez sztuczną inteligencję? Skorzystaj z tablic ClickUp, aby podzielić je na kategorie według nastroju, palety kolorów lub kompozycji, dzięki czemu Twój zespół będzie mógł utrzymać spójny, kreatywny kierunek działania.

Wykorzystaj ClickUp Dokumenty do tworzenia, przechowywania i udoskonalania podpowiedzi AI.

Aby uzyskać najlepsze wyniki, świetna podpowiedź wymaga dopracowania, powtarzania i spójności. Nie wspominając już o tym, że w tym momencie będziesz mieć wiele podpowiedzi do opracowania. Wtedy właśnie musisz nadać swoim wstępnym pomysłom z burzy mózgów zarys i przestrzeń do życia.

ClickUp Docs przychodzi Ci z pomocą, oferując scentralizowaną przestrzeń do przechowywania, udoskonalania i współpracy nad podpowiedziami — dzięki czemu Twój zespół pozostaje zgrany, a proces twórczy zachowuje swoją strukturę.

Zacznij tworzyć podpowiedzi w ClickUp Dokumentach Użyj ClickUp Dokuments, aby tworzyć podpowiedzi dla swoich przedsięwzięć wizualnych.

W skrócie, użyj ClickUp Dokumentów, aby:

✅ Dokumentuj i udoskonalaj podpowiedzi AI: zapisuj wstępne szkice, testuj różne warianty i dopracowuj opisy, aby obrazy generowane przez AI odpowiadały Twojej wizji.

✅ Stwórz scentralizowaną bibliotekę podpowiedzi: uporządkuj poprzednie podpowiedzi według kategorii, kampanii lub stylu, aby móc z nich skorzystać w przyszłości.

✅ Współpracuj w czasie rzeczywistym: dodawaj notatki, sugeruj ulepszenia i śledź poprawki, aby zapewnić spójność wszystkich projektów twórczych.

✅ Połącz dokumenty z tablicami i zadaniami: Płynnie łącz notatki z burzy mózgów z zadaniami ClickUp, aby usprawnić realizację projektów.

💡 Porada dla profesjonalistów: Utwórz sekcję „Dziennik powodzenia podpowiedzi” w ClickUp Dokumencie, w której będziesz śledzić, które podpowiedzi przyniosły najlepsze wyniki, wraz z kluczowymi zmiennymi, które sprawiły, że były one skuteczne. Etykietuj skuteczne podpowiedzi za pomocą wskaźników, takich jak dokładność, dopasowanie stylu i liczba iteracji, aby stworzyć najlepsze praktyki oparte na danych.

Uzyskaj jedno scentralizowane rozwiązanie do łączenia podpowiedzi AI.

Zapytaj dowolny zespół projektowy, a powie Ci, że praca między działami to chaos. Żądania napływają ze wszystkich stron, opinie są rozproszone, a priorytety nieustannie się zmieniają.

I nie jest to tylko wrażenie — 86% pracowników twierdzi, że brak współpracy i nieefektywna komunikacja są głównymi przyczynami niepowodzeń w miejscu pracy.

Właśnie to łączy ClickUp. Mówiąc najprościej, połącz wszystkie swoje projekty w ClickUp’s Design Solution for Teams i:

✅ Organizuj przychodzące zadania projektowe, aby nic nie zostało pominięte⃟Natychmiast generuj ścieżki użytkowników, persony i briefy za pomocą Brain⃟Udostępniaj makiety, przeprowadzaj burze mózgów na tablicach i śledź postęp — wszystko w jednym miejscu⃟Dodawaj adnotacje do projektów, osadzaj pliki Figma i InVision i szybciej uzyskuj zatwierdzenia

Organizuj, udoskonalaj i współpracuj między działami dzięki kompleksowemu rozwiązaniu dla zespołów projektowych od ClickUp.

Ponadto dzięki integracji z ponad 200 narzędziami, w tym Slack, Miro i Google Suite, ClickUp idealnie wpisuje się w Twój cykl pracy (bez żadnych problemów)!

Jak ujęła to Nichole:

Od dużych projektów designerskich po proste listy rzeczy do zrobienia – używamy ClickUp, aby realizować nasze zadania. Jest on używany w całej firmie i rozwiązuje problem zarządzania zadaniami, umożliwiając śledzenie postępów i bieżących zadań, które należy wykonać.

Od dużych projektów designerskich po proste listy rzeczy do zrobienia – używamy ClickUp, aby realizować zadania. Jest on używany w całej firmie i rozwiązuje problem zarządzania zadaniami, umożliwiając śledzenie postępów i bieżących zadań, które należy wykonać.

➡️ Czytaj więcej: Trendy w projektowaniu graficznym, które wyróżnią Twoją firmę

Usprawnij swoje procesy twórcze dzięki ClickUp

Ostatecznie najważniejsza jest realizacja projektu — zwłaszcza w przypadku zespołów zajmujących się wieloma kreatywnymi projektami. Bez odpowiednich narzędzi współpraca jest chaotyczna, pomysły giną, a terminy uciekają.

Właśnie dlatego ClickUp okazał się zbawienny dla rozproszonych zespołów, łącząc je za pomocą tablic do burzy mózgów, dokumentów do organizowania pomysłów i czatu do współpracy w czasie rzeczywistym — a wszystko to dzięki sztucznej inteligencji.

Koniec z nieporozumieniami. Koniec z chaotycznym cyklem pracy. Tylko płynna praca zespołowa od początku do końca. Wypróbuj ClickUp już dziś!