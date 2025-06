10 najlepszych generatorów planów marketingowych na rok 2025

🔍 Fakty: 77% organizacji tonie w złożoności działań marketingowych. Co gorsza, 46% nie potrafi zoptymalizować swoich kampanii, a 44% odczuwa stres.

Nie do końca takie wyniki, jakich byś oczekiwał. Jak to naprawić? Solidny plan marketingowy.

Stworzenie dostosowanego planu marketingowego nie jest tak skomplikowane, jak się wydaje. Nowoczesne oprogramowanie do planowania marketingowego sprawia, że proces ten jest łatwiejszy i przyjemniejszy, a cele i strategia marketingowa stają się bardziej przejrzyste.

Podczas gdy niektóre zespoły nadal polegają na przestarzałych arkuszach kalkulacyjnych, narzędzia do generowania planów marketingowych, takie jak ClickUp, oferują wgląd w dane w czasie rzeczywistym, wbudowaną automatyzację i konfigurowalne pulpity nawigacyjne, które zmniejszają stres związany z planowaniem i realizacją.

Zapoznaj się z 10 najlepszymi narzędziami, które ułatwiają tworzenie kompleksowego planu marketingowego bez nadmiernego obciążenia. 🧩

Na co należy zwrócić uwagę w generatorze planów marketingowych?

Zastanawiasz się, jak generator planów marketingowych wpisuje się w nowoczesne zespoły? Chodzi o połączenie łatwości obsługi z zaawansowanymi funkcjami, które prowadzą strategię od początku do końca. Nie wszystkie generatory planów marketingowych oferują niezbędne funkcje. Najlepsze narzędzia wyróżniają się trzema niezbędnymi funkcjami, które odróżniają zwycięzców od reszty:

1. Śledzenie KPI

Jeśli generator nie łączy działań z dokładnymi wynikami, nie warto tracić na niego czasu. Najlepsze narzędzia zapewniają jasny wgląd w to, jak Twoje wysiłki marketingowe wpływają na wyniki finansowe dzięki wskaźnikom KPI marketingu w czasie rzeczywistym oraz intuicyjnym pulpitom, które pomagają w podejmowaniu decyzji.

2. Elastyczny szablon marketingowy

Zapomnij o przestarzałych szablonach. Najlepsze narzędzia oferują konfigurowalne szablony planów marketingowych, które dostosowują się do Twojej branży, skalują się wraz z rozwojem firmy i zawierają kreatywne szablony briefów, które upraszczają badania rynku i dostosowują się do różnych rodzajów kampanii.

⚡️Archiwum szablonów: Darmowe szablony kalendarza treści dla mediów społecznościowych w Excelu i Arkuszach

3. Praktyczne plany marketingowe

Najlepsze plany marketingowe nie tylko dobrze wyglądają — zapewniają rzeczywistą realizację. Powinny również łączyć się z codziennymi cyklami pracy Twojego zespołu i automatycznie dostosowywać się w razie potrzeby.

Twój plan działania powinien jasno określać obowiązki i osie czasu, zapewniając ewolucję strategii wraz z rozwojem firmy. Dzięki temu zyskasz więcej czasu, który możesz poświęcić na inne strategie promocji.

⚡️Archiwum szablonów: Darmowe szablony i przykłady planów marketingowych

Najlepsze generatory planów marketingowych w skrócie

Oto krótki przegląd 10 najlepszych generatorów planów marketingowych, z podkreśleniem ich kluczowych funkcji, najlepszych zastosowań i cen:

Nazwa narzędzia Najlepsze dla Główny przypadek użycia Ceny ClickUp Najlepszy do tworzenia planów marketingowych i zarządzania projektami Wielkość zespołu: osoby indywidualne, małe firmy, średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa Tworzenie planów marketingowych, zarządzanie zadaniami, tworzenie treści i realizacja kampanii Dostępny plan Free; możliwość dostosowania do potrzeb przedsiębiorstw HubSpot Marketing Hub Najlepsze rozwiązanie do kompleksowej automatyzacji marketinguWielkość zespołu: średnie przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa Zautomatyzowana realizacja kampanii wielokanałowych, śledzenie wyników w czasie rzeczywistym, integracja z CRM Ceny zaczynają się od 890 USD miesięcznie za 3 licencje Jasper AI Najlepsze do generowania treści opartego na AI Wielkość zespołu: specjaliści ds. marketingu treści, zespoły tworzące duże ilości tekstów Zarządzanie kalendarzem marketingowym, planowanie mediów społecznościowych i zależności zadań Ceny zaczynają się od 49 USD miesięcznie za licencję Plan 15-minutowy Najlepsze do szybkiego opracowywania strategii Wielkość zespołu: małe firmy, start-upy Szybkie tworzenie planów marketingowych, praktyczne kroki i alokacja zasobów Niestandardowe ceny MarketPlan Najlepsze do wizualnego planowania marketingowego Wielkość zespołu: Specjaliści ds. marketingu cyfrowego, zespoły stosujące podejście wizualne Wizualne planowanie kampanii, symulowanie lejków i przewidywanie wyników Ceny zaczynają się od 29 USD miesięcznie dla maksymalnie 5 użytkowników Copy. ai Najlepszy do generowania tekstów marketingowych AI Wielkość zespołu: zespoły zajmujące się tworzeniem treści, marketerzy potrzebujący skalowalnych treści Generowanie tekstów oparte na AI, konfigurowalne szablony, optymalizacja SEO Free Forever; płatne plany już od 49 USD miesięcznie za licencję GrowthBar Najlepsze dla planów marketingowych ukierunkowanych na SEO Wielkość zespołu: specjaliści SEO, twórcy treści Zarządzanie kalendarzem marketingowym, planowanie mediów społecznościowych i zależności zadań 7-dniowa wersja próbna; płatne plany od 36 USD miesięcznie za użytkownika Zoho Marketing Automation Najlepsze dla marketingu małych firm Wielkość zespołu: Małe firmy Ocena potencjalnych klientów, segmentacja oparta na zachowaniach i zautomatyzowane cykle pracy Ceny zaczynają się od 19 USD miesięcznie za użytkownika; Enterprise: 59 USD miesięcznie za użytkownika CoSchedule Najlepsze do zarządzania kalendarzem marketingowym Wielkość zespołu: zespoły marketingowe zarządzające wieloma kampaniami Zarządzanie kalendarzem marketingowym, planowanie mediów społecznościowych, zależności zadań Free; płatne plany od 19 USD miesięcznie za użytkownika Kalendarz marketingowy SEMrush Najlepsze do planowania kampanii zintegrowanych z SEO Wielkość zespołu: zespoły zajmujące się SEO, specjaliści ds. marketingu cyfrowego Integracja narzędzi SEO, zarządzanie zadaniami, śledzenie wyników i analiza konkurencji Pro: 139,95 USD/miesiąc; Guru: 249,95 USD/miesiąc

10 najlepszych generatorów planów marketingowych

Generatory planów marketingowych obejmują zakres od prostych szablonów po rozbudowane platformy. Nasza ocena wyróżnia narzędzia, które zapewniają dokładną, praktyczną wartość dla zespołów marketingowych.

1. ClickUp (najlepszy do tworzenia planów marketingowych i zarządzania projektami)

Oto jak możesz stworzyć swój plan marketingowy za pomocą ClickUp.

Zacznij od ClickUp Brain, aby szybciej planować zawartość i kampanie

ClickUp Brain to asystent oparty na sztucznej inteligencji, który upraszcza tworzenie planów marketingowych. Pomaga generować dostosowane do potrzeb konspekty treści, podsumowania badań i briefy kampanii, dzięki czemu Twój zespół może poświęcić mniej czasu na przeglądanie dokumentów, a więcej na realizację zadań.

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby stworzyć plan marketingowy w kilka sekund

Wystarczy wpisać podpowiedź w Clickup Brain, taką jak ta powyżej, aby uzyskać spersonalizowaną odpowiedź. Zrób krok dalej i podaj ClickUp AI wytyczne dotyczące marki, ogólne cele marketingowe i inne szczegóły, aby uzyskać spersonalizowany plan!

Skorzystaj z szablonu planu działań marketingowych ClickUp, aby uporządkować swoją strategię

Chcesz szybko zacząć? Zacznij od szablonu planu działania marketingowego ClickUp.

Pobierz darmowy szablon Uprość cykl pracy marketingowej dzięki szablonowi planu działań marketingowych ClickUp

Ten szablon planu marketingowego zapewnia uporządkowaną strukturę ułatwiającą współpracę i widoczność wszystkich działań marketingowych. Wykorzystaj go do mapowania strategii w różnych kanałach oraz śledzenia postępów, budżetów i terminów w czasie rzeczywistym.

Oto, jak może Ci to pomóc:

Określ swoje cele : Zdefiniuj, co chcesz osiągnąć, kim jest Twoja grupa docelowa i jaki komunikat chcesz przekazać

Określ swoje cele : Stwórz listę konkretnych, mierzalnych, osiągalnych, istotnych i określonych w czasie celów

Opracuj strategię : Wybierz kanały marketingowe, dzięki którym dotrzesz do odbiorców, takie jak media społecznościowe, e-mail lub SEO

Stwórz oś czasu : opracuj harmonogram działań marketingowych, aby zapewnić terminową realizację

Przydziel zasoby : przypisz członków zespołu, ustal budżety i zaplanuj terminy wykonania poszczególnych zadań

Monitoruj i dostosowuj: Śledź postępy i dostosowuj plan w oparciu o wyniki

Współpracuj i realizuj działania w jednym miejscu

Tablice ClickUp umożliwiają zespołowi burzę mózgów i wizualną strukturę kampanii. Można na nich również tworzyć projekty cyklu pracy, zbierać opinie i łączyć je bezpośrednio z zadaniami.

Skorzystaj z tablic ClickUp, aby wizualnie przeprowadzić burzę mózgów i znaleźć pomysły na kampanię

ClickUp Docs umożliwia tworzenie szczegółowych briefów kampanii, planów treści i strategicznych zarysów dzięki współpracy na żywo, bogatym formatom i wbudowanym zadaniom.

Współpracuj ze swoim zespołem, aby udoskonalić kampanie marketingu cyfrowego za pomocą dokumentów ClickUp

Zadania ClickUp przekształć swoją strategię w działanie. Przypisuj zadania, ustalaj terminy i śledź każdy kamień milowy kampanii, korzystając z widoków takich jak lista, kalendarz lub tablica.

Przypisuj zadania i dodawaj terminy, aby lepiej realizować kampanie marketingowe dzięki zadaniom ClickUp

Niezależnie od tego, czy zarządzasz małym zespołem, czy koordynujesz pracę różnych działów, ClickUp zapewnia realizację planu marketingowego, dostarczając wymierne wyniki i umożliwiając płynną współpracę. Dlatego ClickUp to kompleksowa aplikacja do pracy i idealne oprogramowanie do zarządzania projektami marketingowymi dla zespołów marketingowych każdej wielkości.

Najlepsze funkcje ClickUp

Dostosuj obszar roboczy dzięki konfigurowalnym widokom, takim jak lista, tablica lub Gantt, które umożliwiają zarządzanie zadaniami i projektami w sposób dostosowany do potrzeb zespołu

Zautomatyzuj powtarzalne zadania i cykle pracy, aby zaoszczędzić czas i ograniczyć wysiłek, dzięki czemu Twój zespół będzie mógł skupić się na bardziej strategicznych zadaniach

Zintegruj z różnymi innymi narzędziami, takimi jak Google Drive, Slack i Trello, aby przenieść wszystkie cykle pracy i dokumenty na jedną platformę

Łatwo śledź czas poświęcony na zadania i projekty, co pomoże Ci zarządzać zasobami, alokować budżet i dotrzymywać terminów

Ustal i śledź mierzalne cele dla swojego zespołu i kampanii dzięki wbudowanym funkcjom monitorowania postępów i dostosowywania wysiłków do ogólnych celów biznesowych

Limity ClickUp

Brak funkcji bezpośredniej publikacji treści

Stroma krzywa uczenia się dla początkujących

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp:

G2: 4,7/5 (ponad 9900 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4300 recenzji)

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Skorzystaj z automatyzacji ClickUp, aby przypisywać zadania i powiadamiać interesariuszy, gdy konieczne są podjęcie krytycznych działań, takich jak zatwierdzanie treści, aby realizować plany marketingowe.

Oto, co mówi recenzja G2

ClickUp pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu i wysiłku, ułatwiając organizację pracy, planów marketingowych, klientów i nie tylko. A to nie wszystko! Łatwość obsługi sprawia, że korzystanie z niego jest przyjemnością, dlatego nawet jeśli Twój zespół nie zna jeszcze tego narzędzia, nie zajmie mu dużo czasu opanowanie ClickUp.

ClickUp pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu i wysiłku, ułatwiając organizację pracy, planów marketingowych, klientów i nie tylko. A to nie wszystko! Łatwość obsługi sprawia, że korzystanie z niego jest naprawdę przyjemne, dlatego nawet jeśli Twój zespół nie zna jeszcze tego narzędzia, rozpoczęcie pracy z ClickUp nie zajmie mu dużo czasu.

2. HubSpot Marketing Hub (najlepszy do kompleksowej automatyzacji marketingu)

za pośrednictwem HubSpot

Chcesz tworzyć kampanie oparte na danych, które są dostosowane do rzeczywistych zachowań klientów, a nie tylko do przypuszczeń? HubSpot Marketing Hub to umożliwia.

To narzędzie przekształca działania klientów w informacje marketingowe, pomagając tworzyć inteligentniejsze kampanie. Możesz zautomatyzować sekwencje e-maili, posty w mediach społecznościowych i dostarczanie treści na podstawie interakcji użytkowników.

Wbudowany system CRM zapewnia spójność działań marketingowych i sprzedażowych w zakresie danych klientów i wyników kampanii. Dzięki analizom w czasie rzeczywistym możesz śledzić wyniki kampanii, modyfikować strategie i podwajać wysiłki w obszarach, które przynoszą efekty.

Najlepsze funkcje HubSpot Marketing Hub

Zautomatyzuj realizację kampanii wielokanałowych, aby zarządzać wysiłkami marketingowymi na różnych platformach

Monitoruj wyniki za pomocą pulpitu, który zapewnia wgląd w dane w czasie rzeczywistym

Zintegruj dane dotyczące sprzedaży i marketingu, aby zapewnić spójność i lepsze podejmowanie decyzji

Dostosuj kampanie za pomocą narzędzi zaprojektowanych z myślą o szybkich i skutecznych modyfikacjach

Limity HubSpot Marketing Hub

Złożoność funkcji wymaga czasu na wstępne ustawienia

Zaawansowana automatyzacja wymaga strategicznego planowania

Ceny HubSpot Marketing Hub

Marketing Hub Professional: 890 USD/miesiąc za trzy licencje

Marketing Hub Enterprise: 3600 USD/miesiąc za pięć licencji

Oceny i recenzje HubSpot Marketing Hub:

G2: 4,4/5 (ponad 12 200 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 6100 recenzji)

🧠 Ciekawostka: Pierwsza masowa kampania e-mail marketingowa miała miejsce w 1978 roku. Marketer Gary Thuerk wysłał niechciany e-mail do 400 potencjalnych klientów, co zaowocowało sprzedażą na poziomie 13 milionów dolarów!

📖 Przeczytaj również: Planowanie zagregowane: strategie skutecznego zarządzania zasobami

3. Jasper AI (najlepszy do generowania treści opartego na sztucznej inteligencji)

za pomocą Jasper AI

Jasper AI tworzy treści, podczas gdy Ty skupiasz się na strategii wysokiego szczebla. Zespoły marketingowe mogą dostosowywać szablony do swoich planów marketingowych i briefów kampanii oraz współpracować nad tworzeniem treści bez utraty unikalnego tonu marki.

Śledzi skuteczność treści, aby wskazać te, które przemawiają do odbiorców. Wykorzystaj te informacje, aby udoskonalić kampanie i wzmocnić strategię marketingową.

Najlepsze funkcje Jasper AI

Wykorzystuje rozumienie kontekstu do generowania treści na podstawie podpowiedzi

Oferuje usługi tłumaczeniowe i dokładną transkrypcję języka mówionego

Zapewnia oryginalność treści poprzez sprawdzanie tekstu w Internecie pod kątem dopasowań

Zapewnia różne struktury do skutecznego tworzenia treści, takie jak AIDA (uwaga, odsetki, pragnienie, działanie)

Generuje treści w ponad 30 językach, dostosowane do odbiorców na całym świecie

Ograniczenia Jasper AI

Może nadmiernie upraszczać lub błędnie interpretować wysoce techniczne zagadnienia

Sprawdzanie plagiatu wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Ceny Jasper AI

Creator : 49 USD/miesiąc za licencję

Pro: 69 USD/miesiąc za licencję

Business: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Jasper AI:

G2: 4,7/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 1800 recenzji)

📮ClickUp Insight: Nisko wydajne zespoły są 4 razy bardziej narażone na korzystanie z ponad 15 narzędzi, podczas gdy zespoły o wysokiej wydajności utrzymują efektywność, ograniczając swój zestaw narzędzi do 9 lub mniej platform. A co z korzystaniem z jednej platformy? Jako aplikacja do wszystkiego w pracy, ClickUp łączy zadania, projekty, dokumenty, wiki, czat i połączenia w jednej platformie, uzupełnione o cykle pracy oparte na sztucznej inteligencji. Gotowy na inteligentniejszą pracę? ClickUp działa dla każdego zespołu, sprawia, że praca jest widoczna i pozwala skupić się na tym, co ważne, podczas gdy AI zajmuje się resztą.

4. plan 15-minutowy (najlepszy do szybkiego opracowania strategii)

Potrzebujesz szybko solidnego planu? 15-Minute Plan to oprogramowanie do planowania marketingowego, które pomaga małym firmom i start-upom tworzyć skuteczne strategie marketingowe bez zbędnego zastanawiania się.

Platforma wykorzystuje ustrukturyzowaną strukturę opartą na pytaniach, która pomaga zidentyfikować cele marketingowe, grupy docelowe i odpowiednie kanały.

Generuje również niestandardowy plan marketingowy zawierający elementy, które można wdrożyć, osie czasu i zalecenia dotyczące alokacji zasobów.

Główną zaletą planu 15-minutowego jest to, że umożliwia tworzenie profesjonalnych strategii marketingowych bez konieczności poświęcania dużej ilości czasu lub posiadania specjalistycznej wiedzy marketingowej. Idealny, gdy potrzebujesz wyników bez długiego czasu na ustawienia.

najlepsze funkcje planu 15-minutowego

Poruszaj się z łatwością dzięki intuicyjnemu interfejsowi, który jest dostosowany do wszystkich poziomów wiedzy

Zaoszczędź czas, tworząc kompletny plan marketingowy w zaledwie 15 minut

Postępuj zgodnie z praktycznymi krokami i sugestiami dotyczącymi zasobów, aby skutecznie wdrażać strategie

limity planu 15-minutowego

Chociaż narzędzie oferuje możliwość dostosowania, może nie w pełni odpowiadać na unikalne potrzeby wszystkich firm

Szybkie planowanie może zachęcać do skupienia się na działaniach doraźnych, a nie na opracowywaniu długoterminowej strategii.

ceny planu 15-minutowego

Ceny niestandardowe

oceny i recenzje planu 15-minutowego:

G2: N/A

Capterra: N/A

📖 Przeczytaj również: Darmowe szablony strategii wejścia na rynek, które warto mieć pod ręką

5. MarketPlan (najlepszy do wizualnego planowania marketingowego)

za pośrednictwem MarketPlan

MarketPlan umożliwia przeciąganie i upuszczanie elementów na cyfrowym obszarze roboczym. Przetestuj różne scenariusze kampanii i sprawdź potencjalny zwrot z inwestycji przed wydaniem budżetu. Połącz dane finansowe bezpośrednio z wskaźnikami marketingowymi, aby zobaczyć rzeczywisty koszt każdej strategii i oczekiwane zyski.

Pozwala planować kampanie, przypisywać zadania, zostawiać opinie i śledzić wskaźniki na żywo — wszystko na jednym ekranie.

Najlepsze funkcje MarketPlan

Symuluj lejki, aby przetestować projekty i przewidzieć wyniki

Monitoruj wydatki, aby nie przekroczyć budżetu marketingowego

Dostosuj gotowe szablony do swoich konkretnych potrzeb

Zarządzaj kampaniami na różnych platformach dzięki integracji z mediami społecznościowymi

Ograniczenia MarketPlan

Ograniczone opcje eksportu lejka do analizy offline

Nowi użytkownicy mogą uznać rozbudowane funkcje za przytłaczające

Ceny MarketPlan

Pakiet startowy : 29 USD/miesiąc dla maksymalnie 5 użytkowników

Pro: 59 USD/miesiąc

Oceny i recenzje MarketPlan:

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: 4,5/5 (ponad 40 recenzji)

👀 Czy wiesz, że: W 1994 roku webmasterzy musieli ręcznie zgłaszać swoje strony do katalogu Yahoo w celu indeksowania, aby zapewnić, że ich witryna pojawi się w wynikach wyszukiwania Yahoo, gdy użytkownicy będą jej szukać.

6. Copy. ai (Najlepszy do generowania tekstów marketingowych AI)

za pomocą Copy.ai

Copy. ai tworzy wiele wersji treści, zachowując ton Twojej marki. Produkt pozwala przetestować różne podejścia, aby znaleźć to, które przemawia do odbiorców. Umożliwia również generowanie kampanii marketingowych w ciągu kilku minut, od sekwencji e-maili po posty w mediach społecznościowych i artykuły na blogu.

Platforma analizuje najskuteczniejsze treści w Twojej branży i sugeruje sprawdzone podejścia do kampanii. Po wprowadzeniu celów marketingowych i szczegółowych informacji o odbiorcach, Copy. ai tworzy uporządkowany plan treści z mierzalnymi celami.

Na koniec przejrzyj dane dotyczące wydajności, aby udoskonalić przekaz i skalować działania, które sprawdzają się we wszystkich kanałach marketingowych.

Najlepsze funkcje Copy.ai

Skorzystaj z szerokiego zakresu dostosowywalnych szablonów zaprojektowanych z myślą o konkretnych potrzebach marketingowych

Współpracuj ze swoim zespołem, aby promować pracę zespołową

Skorzystaj z funkcji wielojęzycznego wsparcia, aby generować treści dla różnych odbiorców

Wdroż narzędzia optymalizacji SEO, aby zwiększyć widoczność treści

Ograniczenia Copy.ai

Wygenerowana treść może wymagać znacznej edycji

Ceny Copy.ai

Free Forever

Pakiet startowy : 49 USD miesięcznie za licencję

Zaawansowany : 249 USD/miesiąc (do 5 licencji)

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Copy.ai:

G2: 4,7/5 (ponad 180 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 60 recenzji)

7. GrowthBar (najlepszy do planów marketingowych ukierunkowanych na SEO)

za pomocą GrowthBar

GrowthBar jest stworzony dla marketerów skupionych na SEO. Pomaga budować strategie oparte na słowach kluczowych poprzez identyfikowanie luk w treściach stron konkurencji, dzięki czemu dokładnie wiesz, na czym skupić swoje wysiłki.

Platforma tworzy szczegółowe briefy dotyczące treści na podstawie najpopularniejszych postów, zawierające liczbę słów, tematy do omówienia i słowa kluczowe, które należy uwzględnić.

Śledź skuteczność wyszukiwania treści i otrzymuj sugestie dotyczące ulepszeń, które przyniosą wymierne efekty, w jednym miejscu. Gdy zmieniają się trendy wyszukiwania, GrowthBar analizuje najnowsze taktyki marketingowe i aktualizuje rekomendacje dotyczące treści, aby Twoja strategia była zawsze aktualna.

Każda tworzona przez Ciebie treść ma zoptymalizowane opisy meta i tytuły, co pomaga szybciej wspinać się w rankingach wyszukiwania.

Najlepsze funkcje GrowthBar

Uzyskaj dostęp do kompletnych, wysokiej jakości artykułów dostosowanych do Twoich potrzeb SEO, aby uzyskać skalowalne rozwiązania w zakresie treści

Wykorzystaj AI, aby znaleźć cenne źródła badań i dane, które zwiększą wiarygodność Twojej treści

Twórz szybko angażujące e-maile sprzedażowe, wprowadzając podstawowe informacje i usprawniając proces dotarcia do klientów

Generuj kreatywne pomysły na posty na blogu na podstawie słów kluczowych zdefiniowanych przez użytkownika, aby przezwyciężyć blok twórczy

Zainstaluj rozszerzenie GrowthBar dla przeglądarki Chrome, aby przeprowadzać badania słów kluczowych i analizę konkurencji

Limity GrowthBar

Narzędzie nie jest kompatybilne z większością przeglądarek innych niż Chrome

Ceny GrowthBar

7-dniowa wersja próbna Free

Standard : 36 USD/miesiąc na użytkownika

Pro : 74,25 USD miesięcznie za użytkownika

Agencja: 149,25 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje GrowthBar:

G2: 4,8/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

8. Zoho Marketing Automation (najlepszy dla marketingu małych firm)

za pośrednictwem Zoho

Zoho to już popularna marka w branży sprzedaży i marketingu. Zoho Marketing Automation, jej podmiot, umożliwia tworzenie kampanii dostosowanych do sposobu interakcji potencjalnych klientów z Twoją marką.

Zoho segmentuje odbiorców na podstawie ich działań, od kliknięć w wiadomości e-mail po wizyty na stronie internetowej, automatycznie wysyłając im odpowiednią treść. Pozwala to zakończyć ścieżkę klienta i zoptymalizować każdy punkt kontaktu, aby zwiększyć zaangażowanie.

Platforma łączy się również z pełnym pakietem biznesowym Zoho, zapewniając zespołom sprzedaży i obsługi wgląd w wyniki kampanii. Możesz skonfigurować automatyczne cykle pracy w kanałach e-mail, społecznościowych i internetowych, zachowując spójność komunikatów.

Twoje dane marketingowe przepływają bezpośrednio do narzędzi sprzedaży i wsparcia, pomagając zespołom pracować w oparciu o te same informacje o klientach.

Najlepsze funkcje Zoho Marketing Automation

Oceniaj potencjalnych klientów, aby ustalić priorytety na podstawie ich interakcji i zachowań

Projektuj formularze internetowe, aby gromadzić dane odwiedzających i integrować je z systemem CRM bez konieczności kodowania

Analizuj wskaźniki skuteczności kampanii, aby wprowadzać zmiany oparte na danych

Zarządzaj wydarzeniami, wysyłając zaproszenia, śledząc frekwencję i kontaktując się z uczestnikami

Twórz spersonalizowane kampanie, które dostosowują się do interakcji i preferencji użytkowników

Limity Zoho Marketing Automation

Niska częstotliwość odświeżania i długi czas ładowania

Ograniczone opcje integracji

Ceny Zoho Marketing Automation

Standard: 19 USD/miesiąc za użytkownika

Profesjonalny: 29 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: 59 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Zoho Marketing Automation:

G2: 4,2/5 (ponad 90 recenzji)

Capterra: Zbyt mało recenzji

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Uporządkuj kalendarz marketingowy za pomocą kolorowych etykiet zadań, aby łatwo zobaczyć, które kampanie są "gorące", a które "zimne"

9. CoSchedule (najlepszy do zarządzania kalendarzem marketingowym)

za pośrednictwem CoSchedule

CoSchedule to popularna platforma do planowania mediów społecznościowych, która pozwala w łatwy sposób tworzyć i aktualizować kalendarz marketingowy. Ustaw zależności zadań, zautomatyzuj cykle pracy związane z zatwierdzaniem i śledź postępy każdego projektu na tej samej platformie.

Kalendarz synchronizuje się z Twoimi ulubionymi narzędziami marketingowymi, pokazując posty w mediach społecznościowych, zawartość blogów, kampanie e-mailowe i wydarzenia w jednym widoku.

Możesz planować publikację treści w różnych kanałach bez konieczności przełączania się między platformami, zachowując spójność kalendarza publikacji. Twoje zespoły mogą przystąpić do dowolnego projektu, sprawdzić terminy i śledzić zadania bez konieczności przeszukiwania wielu narzędzi.

Najlepsze funkcje CoSchedule

Przegrupuj i udostępnij ponownie najpopularniejsze posty dzięki ReQueue

Automatycznie generuj wiadomości w mediach społecznościowych zgodnie z najlepszymi praktykami dla każdej platformy, oszczędzając czas i maksymalizując zaangażowanie odbiorców

Analizuj wyniki kampanii, aby zrozumieć, które strategie są skuteczne, i zidentyfikować obszary wymagające poprawy

Ograniczenia CoSchedule

Układ platformy może być skomplikowany dla początkujących użytkowników

Brak funkcji dokumentacji lub tablicy do śledzenia szczegółów kampanii

Ceny CoSchedule

Free

Kalendarz społecznościowy: 19 USD/miesiąc na użytkownika

Kalendarz agencji: 49 USD/miesiąc na użytkownika

Kalendarz treści: Ceny niestandardowe

Pakiet marketingowy: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje CoSchedule:

G2: 4,4/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 100 recenzji)

🧠 Ciekawostka: Pierwsze narzędzia do automatyzacji marketingu nie były oparte na oprogramowaniu! Na początku XX wieku firmy polegały na kampaniach mailingowych i katalogach — pamiętasz katalogi wysyłkowe Sears i Roebuck?

10. Kalendarz marketingowy SEMrush (najlepszy do planowania kampanii zintegrowanych z SEO)

za pomocą SEMrush

Kalendarz marketingowy SEMrush jest idealnym rozwiązaniem dla marketerów, którzy chcą włączyć SEO i analizę konkurencji do swojego planowania. Pozwala on tworzyć strategie oparte na danych, uwzględniające trendy rynkowe i działania konkurencji.

Kompleksowy pakiet do marketingu treści pomaga na każdym etapie procesu — od badania tematów i optymalizacji treści po śledzenie wyników. Kalendarz ułatwia koordynację i realizację kampanii marketingowych w wielu kanałach.

Ponadto narzędzia SEMrush do analizy konkurencji zapewniają jasny widok możliwości w Twojej niszy, dzięki czemu możesz na bieżąco dostosowywać swoje strategie i wyprzedzać konkurencję.

Najlepsze funkcje kalendarza marketingowego SEMRush

Przydzielaj zadania z dokładnymi terminami i opisami, aby zapewnić odpowiedzialność

Śledź kampanie dzięki szczegółowym osiom czasu i wynikom, które pomogą Ci w zorganizowanej realizacji

Zoptymalizuj zawartość za pomocą narzędzi SEO, aby zwiększyć widoczność i zaangażowanie

Analizuj wskaźniki wydajności, aby ocenić skuteczność i wytyczyć kierunki przyszłych strategii

Limity kalendarza marketingowego SEMRush

Bardziej stroma krzywa uczenia się, zwłaszcza dla osób niezaznajomionych z kompleksowymi narzędziami marketingowymi

Ceny kalendarza marketingowego SEMRush

Pro: 139,95 USD/miesiąc

Guru: 249,95 USD/miesiąc

Business: 499,95 USD/miesiąc

Oceny i recenzje kalendarza marketingowego SEMRush:

G2: 4,5/5 (ponad 2300 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2200 recenzji)

Zrealizuj swoją wizję marketingową

Świetne pomysły nie mają znaczenia bez skutecznego wdrożenia.

Nowoczesne generatory planów marketingowych to coś więcej niż tylko wypełnianie szablonów — upraszczają cykle pracy, automatyzują powtarzalne zadania i łączą zespoły.

ClickUp to miejsce, w którym integrujesz wszystkie te narzędzia, łącząc je z istniejącym cyklem pracy, aby zapewnić spójność z innymi zespołami.

Usprawnia planowanie, śledzenie i optymalizację w jednej platformie, oszczędzając czas i wysiłek. Dzięki konfigurowalnym funkcjom i integracjom spełnia unikalne potrzeby Twojego zespołu, eliminując kłopoty związane z korzystaniem z wielu narzędzi.

Załóż darmowe konto ClickUp i spraw, aby Twoja następna kampania była najlepsza w historii. 🚀