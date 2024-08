10 najlepszych narzędzi i aplikacji ADHD 2024

**Niniejszy artykuł ma na celu dostarczenie informacji na temat narzędzi i strategii zwiększających produktywność. Nie ma on na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia ADHD lub jakiegokolwiek innego stanu zdrowia

Podnieś rękę, jeśli kiedykolwiek czułeś się rozproszony, nieuważny, pozbawiony motywacji lub niespokojny w pracy. 🙋🏼‍♀️

Chociaż wiele czynników w pracy lub poza nią może przyczyniać się do tych uczuć, odzwierciedlają one również niektóre z typowych wyzwań, przed którymi codziennie stają osoby dorosłe z ADHD (zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi). Neurodiverse conditions są uważane za w dużej mierze niezdiagnozowane u dorosłych -zwłaszcza wśród kobiet. Czy do tej pory wszyscy nie trafiliśmy na film przedstawiający objawy ADHD i nie pomyśleliśmy: hej, to brzmi całkiem znajomo?

Byliśmy tam - TBH, niektórzy z nas byli tam od lat. 😅

Niezależnie od tego, czy radziłeś sobie z tym od dzieciństwa, czy nie, ADHD w wieku dorosłym może stanowić poważne przeszkody w obliczu nawet prostych zadań.

Presja naszych zobowiązań nabiera zupełnie nowego znaczenia teraz, gdy żonglujemy czymś więcej niż testem ortograficznym, treningiem piłki nożnej i lekcjami klarnetu po szkole każdego tygodnia. 🥵

Nasza praca, życie osobiste, finanse, uczucia i wybory mają wiele wspólnego z sukcesem. I szczerze mówiąc, zwykła lista zadań, aby utrzymać nas na dobrej drodze, czasami po prostu nie wystarcza.

Wyzwanie polegające na trzymaniu się zadań, przekraczaniu własnych oczekiwań i zwiększyć produktywność staje się jeszcze bardziej skomplikowane, gdy nie tylko musimy zrównoważyć nasze obowiązki, ale także polegać na wielu aplikacjach, aby wykonać swoją pracę. Nie wspominając już o tym, że wiele z tych narzędzi nie zostało stworzonych z myślą o z myślą o neuroróżnorodności .

Na szczęście istnieje wiele potężnych i dynamicznych aplikacji przyjaznych ADHD, które radzą sobie z tą przeszkodą.

Niezależnie od tego, czy chcesz zablokować swój dzień, trzymać się terminów, czy przeprojektować sposób mapowania procesów - istnieje narzędzie produktywności ADHD zaprojektowane tak, aby spełnić Twoje potrzeby. Starannie wyselekcjonowaliśmy tę listę 10 najlepszych Aplikacje ADHD aby sprostać każdemu codziennemu zadaniu, w tym kluczowe funkcje, zalety i wady, opinie użytkowników, ceny i wiele więcej.

Do dzieła! 🐰

Jak narzędzia zwiększające produktywność mogą walczyć z ADHD

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) u dorosłych może być trudne do zdiagnozowania , leczyć i omawiać z rówieśnikami.

Więcej informacji na temat procesu diagnozowania ADHD u dorosłych i innych pomocnych często zadawanych pytań można znaleźć w_ ten arkusz informacyjny online .

ADHD może również objawiać się na wiele sposobów, w tym:

Niepokój

Zapominalstwo

Nadmierne skupienie lub intensywna fiksacja na jednym zadaniu

Brak dbałości o szczegóły

Rozpoczynanie nowych zadań bez ukończenia poprzednich

Innymi słowy, uczucia, z którymi każdy może się utożsamiać lub których doświadczył w pewnym momencie, niezależnie od środowiska, stanowiska, wieku lub diagnozy.

Mimo to radzenie sobie z tymi uporczywymi objawami nie jest łatwym zadaniem, a skutki ADHD u dorosłych mogą pozostawić trwały wpływ na codzienne życie bez odpowiednich zasobów, aby je opanować. 🎣

Poleganie na odpowiednim oprogramowaniu do zarządzania pracą to świetny sposób dla dorosłych z ADHD na przezwyciężenie niektórych z tych wyzwań poprzez tworzenie niestandardowych procedur i procesów w celu zarządzania objawami na co dzień - i na własnych warunkach.

Ponadto, podobnie jak ADHD objawia się na niezliczone sposoby, istnieją różne rodzaje narzędzi do pracy, które są ukierunkowane na każdy obszar produktywności wymagający dodatkowej miłości. Zwłaszcza:

Aplikacje kalendarza do zapamiętywania i dotrzymywania ważnych wydarzeń lub terminów

do zapamiętywania i dotrzymywania ważnych wydarzeń lub terminów Oprogramowanie do tworzenia map myśli do wizualizacji przepływu pracy i podziału koncepcji

Cyfrowe liczniki czasu do znalezienia równowagi w ciągu dnia

do znalezienia równowagi w ciągu dnia Notatki i edytory dokumentów do przechowywania i szybkiego dostępu do plików, obrazów i tekstu

do przechowywania i szybkiego dostępu do plików, obrazów i tekstu Asystent głosowy lub oprogramowanie do transkrypcji, aby ważne komentarze nie umknęły uwadze

a jest tego jeszcze więcej!

Twoje następne ulubione narzędzie do zwiększania produktywności ADHD będzie również wyposażone w funkcje do pomóc ci pozostać zorganizowanym , zarządzać czasem spędzonym w aplikacji, zapamiętywać kluczowe punkty, zwracać uwagę na szczegóły i iść naprzód, jedno zadanie na raz.

Chodzi o to, aby zwiększyć swoją produktywność z ADHD, pracując mądrzej, a nie ciężej. Skorzystaj z tej listy jako zasobu, aby Twoje codzienne procesy przebiegały nieco płynniej 🙂

10 narzędzi zwiększających produktywność osób z ADHD

Zamiast dać się zwieść ogromnej liczbie aplikacji w tej kategorii, skorzystaj z tych 10 narzędzi ADHD przewodnik po narzędziach zwiększających produktywność w celu podjęcia najlepszej decyzji w danej sytuacji.

Zapoznaj się z zestawieniem wszystkich niezbędnych funkcji w narzędziach do pracy zaprojektowanych, aby pomóc dorosłym z ADHD w radzeniu sobie z objawami, zwiększaniu wydajności i znajdowaniu radości w codziennych czynnościach.

1. ClickUp

Połącz całą swoją pracę i wyświetlaj ją na ponad 15 konfigurowalnych sposobów, aby zwiększyć produktywność z ADHD w ClickUp ClickUp to najlepsza platforma produktywności do łączenia całej pracy w aplikacjach, w jednym miejscu. Użytkownicy, zespoły, a nawet całe firmy polegają na ClickUp ze względu na jego bogaty zestaw w pełni konfigurowalnych funkcji ale to, co czyni go prawdziwym atutem dla każdego dorosłego walczącego z ADHD, to jego zdolność do oddania mocy pracy z powrotem w twoje ręce.

ClickUp tworzy scentralizowane centrum pracy w celu ustalenia jasnych priorytetów, zarządzania czasem, bycia na bieżąco i śledzenia postępów. Dzięki elastyczna hierarchia infrastruktura, ponad 15 widoków przepływu pracy i ponad 1000 integracji clickUp zaspokaja potrzeby związane z pracą od początku do końca, bez konieczności przełączania się między aplikacjami.

Ale to coś więcej niż typowe oprogramowanie do zarządzania pracą. ClickUp Docs, Whiteboards, Mind Maps i rosnąca biblioteka gotowych szablonów wyposażają każdego użytkownika w narzędzia, których potrzebuje, aby działać zgodnie ze swoimi pomysłami w momencie ich pojawienia się - a wszystko to w ramach jego przestrzeni roboczej. Poza tymi narzędziami przepływu pracy, ClickUp posiada również intuicyjny interfejs do nauki jego funkcji i poruszania się po platformie w pełnym zakresie.

Najważniejsze funkcje ClickUp

Istnieje funkcja ClickUp dla każdej potrzeby- Dokumenty ClickUp do tworzenia pięknych stron wiki i nagrywanie protokołów ze spotkań , Tablice do rozwijania kreatywności i Cele ClickUp za osiąganie nowych szczytów.

Poniższe kluczowe funkcje ClickUp odnoszą się do codziennych nawyków, które robią różnicę w naszych dniach i są idealne dla każdego, kto radzi sobie ze skutkami ADHD.

Wiele widoków projektów

Wybierz najlepszy sposób wizualizacji swoich zadań, projektów i przepływów pracy z ponad 15 prostych, ale potężnych widoków w tym Kalendarz, Lista, Widok tablicy przypominający Kanban, Mapy myśli, Widok wszystkiego i wiele innych. 🤯

Przeciąganie i upuszczanie zadań do widoku kalendarza ClickUp

Znalezienie odpowiedniego widoku może mieć ogromne znaczenie dla osób dorosłych z ADHD, które kierują się wizualizacją lub żonglują wieloma terminami jednocześnie. Jest to również bardzo wzmacniające! Świadomość, że masz możliwość mapowania zadań przed sobą, przełamuje wszelkie obawy związane z samym rozpoczęciem pracy i przygotowuje Cię do konsekwentnego i przejrzystego przepływu pracy w przyszłości.

Przypinanie zadań do paska zadań

Pomyśl o swoich Zasobnik zadań

jako pole "Zapisz na później" w obszarze roboczym. 📥

Czy miałeś kiedyś taki dzień, w którym Twoja skrzynka odbiorcza była całkowicie zawalona zadaniami i nie miałeś pojęcia, od czego zacząć? Właśnie w takich sytuacjach przydaje się przypinanie zadań w ClickUp - zwłaszcza podczas planowania dnia.

Przypięcie czegoś do paska zadań w ClickUp oznacza zminimalizowanie zadania lub dokumentu do dostępnego paska u dołu ekranu (pasek zadań).

Zminimalizuj dowolne zadanie lub dokument w ClickUp, aby przypiąć je do paska zadań i powrócić do niego w dowolnym momencie

Możesz zmienić kolejność zadań, po prostu przeciągając je i upuszczając, lub usunąć dowolne zadanie, otwierając je i zamykając po zakończeniu. To takie proste! I bardzo skuteczny w wychodzeniu z trybu hiperkoncentracji w ciągu dnia. 💪🏼

Powiadomienia niestandardowe

Każde działanie może wywołać powiadomienie powiadomienie w ClickUp -jeśli chcesz! Konfigurowalne powiadomienia dają ci możliwość otrzymywania powiadomień o tylu lub tylu aktualizacjach, ile chcesz, w tylu miejscach, ile chcesz. Tj. w aplikacji internetowej, na urządzeniu mobilnym, w oknie przeglądarki lub w skrzynce odbiorczej poczty e-mail.

Nawet dostosować, kiedy chcesz otrzymywać powiadomienia, aby utrzymać koncentrację gdy jesteś aktywny w innym zadaniu!

Elastyczne śledzenie czasu Śledzenie czasu w ClickUp to antidotum na hiperkoncentrację w ciągu dnia. Z wyprzedzeniem ustalaj szacowany czas, dodawaj notatki, ręcznie poprawiaj błędy i ustawiaj minutnik, aby pozostać skupionym na bieżących zadaniach przez optymalną ilość czasu. ⏰

Narzędzia do śledzenia czasu w ClickUp ułatwiają efektywne rejestrowanie i monitorowanie czasu pracy

Globalny licznik czasu w ClickUp pozwala na przeskakiwanie między zadaniami podczas działania licznika czasu i daje możliwość dodawania tagów lub etykiet do śledzonego czasu w celu szczegółowego podziału energii w ciągu dnia.

Dodatkowo, możesz rozpocząć i zatrzymać odmierzanie czasu z dowolnego miejsca w sieci dzięki rozszerzeniu ClickUp dla przeglądarki Chrome!

Automatyzacja integracji

Istnieje ponad 100 sposobów na zautomatyzować rutynowe zadania w ClickUp ! Pozwala to nie tylko zaoszczędzić czas, eliminując czasochłonną pracę związaną z codziennymi procesami, ale może również wyeliminować potrzebę otwierania innych aplikacji w celu uzyskania dostępu do wiadomości e-mail, kalendarzy, danych i innych. ♻️

Istnieją nawet gotowe szablony ze wstępnie ustawionymi wyzwalaczami i akcjami, które pomogą Ci stworzyć najbardziej wydajny zautomatyzowany przepływ pracy!

Szybkie i łatwe przypomnienia

Mały bodziec może przejść długą drogę, a proste Przypomnienia w ClickUp sprawiają, że łatwo jest być na bieżąco z drobnymi zadaniami i rozmowami, zarówno dla pojedynczych, jak i powtarzających się wydarzeń. Utworzenie przypomnienia jest tak proste, jak naciśnięcie litery R na klawiaturze!

Ustaw przypomnienia w ClickUp, aby być na bieżąco z nowymi pozytywnymi nawykami

To skrót klawiaturowy wywołuje funkcję Przypomnienia na ekranie, gdzie można natychmiast dodawać załączniki, daty, harmonogramy, a nawet delegować elementy do zespołu.

Ponadto wszystkie przypomnienia są dostępne w Funkcja strony głównej ClickUp gdzie można zmieniać ich kolejność, odkładać na później lub edytować według potrzeb.

Looking for more wskazówki dotyczące korzystania z ClickUp **aby opanować swoje ADHD? Mamy je!

✅ Profesjonaliści ClickUp

Setki łatwych w użyciu i elastycznych funkcji do zwalczania nawet najtrudniejszych objawów ADHD

Całkowicie konfigurowalny, aby umożliwić Ci pracę w stylu, który ma dla Ciebie największy sens

Ponad 1000 integracji z innymi narzędziami pracy w tym Google Drive, OneDrive, Slack i Zoom, aby uprościć i usprawnić każdy proces

Opłacalność - wszystkie te i inne funkcje są dostępne dla każdego naDarmowy plan na zawsze ClickUp ❌ ClickUp minusy

Nie wszystkie widoki ClickUp są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Mnóstwo funkcji może spowodować trochę krzywej uczenia się dla niektórych użytkowników

Ceny ClickUp

Jedną z głównych zalet korzystania z ClickUp jest jego bogate w funkcje doświadczenie, absolutnie bez żadnych kosztów. Dostęp do wielu potężnych i w pełni konfigurowalnych narzędzi w ramach darmowego planu Forever ClickUp, w tym tablic, dokumentów, notatnika, map myśli i innych.

Free Forever: Mnóstwo konfigurowalnych widoków, narzędzia zwiększające produktywność, nieograniczona liczba zadań, 100 MB przestrzeni dyskowej i wiele więcej

Mnóstwo konfigurowalnych widoków, narzędzia zwiększające produktywność, nieograniczona liczba zadań, 100 MB przestrzeni dyskowej i wiele więcej Nieograniczony (7 USD na członka, miesięcznie): Nieograniczona przestrzeń dyskowa, nieograniczona liczba integracji, nieograniczona liczba pulpitów nawigacyjnych, raportowanie Agile i nie tylko

Nieograniczona przestrzeń dyskowa, nieograniczona liczba integracji, nieograniczona liczba pulpitów nawigacyjnych, raportowanie Agile i nie tylko Business (12 USD za członka, miesięcznie): Google SSO, nieograniczona liczba zespołów, niestandardowe eksportowanie, zaawansowane udostępnianie publiczne, zaawansowane automatyzacje i nie tylko

Google SSO, nieograniczona liczba zespołów, niestandardowe eksportowanie, zaawansowane udostępnianie publiczne, zaawansowane automatyzacje i nie tylko Enterprise (skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen): Białe etykiety, interfejs API dla przedsiębiorstw, wdrożenie z przewodnikiem, dedykowany menedżer sukcesu

Co ludzie myślą o zwiększeniu produktywności dzięki ClickUp

zweryfikowane opinie klientów od dwóch użytkowników ClickUp | "Bardzo podoba mi się sposób, w jaki ClickUp pomaga mi organizować informacje, udostępniać cenne treści różnym zespołom i utrzymywać nas wszystkich na tej samej stronie, aby zapewnić właściwe zarządzanie naszymi projektami, mając pod ręką potrzebne informacje, organizując je za pomocą różnych oferowanych przez nich opcji widoku. Co więcej, możliwości narzędzia, a także ich zespół wsparcia są niesamowite. W przeszłości napotkałem kilka problemów z platformą, a zespoły wsparcia (technicznego i finansowego, z którymi byłem w kontakcie) były bardzo profesjonalne i zorientowane na rozwiązywanie problemów, pomagając mi szybko rozwiązać każdą kwestię lub obawę. Naprawdę się do tego przyłożyli!" /href/https://www.g2.com/products/clickup/reviews/clickup-review-6922494G2 Verified Review/%href/ | "Opcje dostosowywania! ClickUp jest wyposażony w mnóstwo opcji dostosowywania i funkcji, które pozwalają dostosować cel tego narzędzia do wszystkich wymagań. Zrobiłem wiele badań przed podjęciem decyzji o wyborze ClickUp jako narzędzia do zarządzania zadaniami/OKR dla naszej firmy i powiem ci, że nikt nawet nie zbliża się do tego, co ci faceci mają do zaoferowania, w jakiś sposób udało im się idealnie dopasować do naszej złożonej formy wymagań organizacyjnych. A dzięki takim funkcjom, jak tworzenie szablonów dla prawie wszystkiego, pulpity nawigacyjne z wieloma przydatnymi widżetami, ClickApps i wiadomości, korzystanie z niego po początkowej konfiguracji jest dziecinnie proste." - /href/https://www.g2.com/products/clickup/reviews/clickup-review-6912808G2 Verified Review/%href/ | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oceny klientów ClickUp

G2 : 4.7/5 (4,800+ recenzji)

: 4.7/5 (4,800+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,120+ recenzji)

2. Należny

Via Z powodu Due to aplikacja na komputery Mac i iOS aplikacja przypominająca którą dorośli z ADHD mogą wykorzystać do walki z zapominalstwem i nadmierną fiksacją dzięki łatwym do ustawienia zegarom, które synchronizują się między urządzeniami, iCloud lub Dropbox.

Jedną z największych zalet tej aplikacji jest możliwość ustawienia wielu timerów odliczających czas jednocześnie - coś w rodzaju nakładania timerów jeden na drugi. Jeśli więc jesteś osobą, która chce jednocześnie ustawić odliczanie dla następnego wirtualnego spotkania, piekarnika, zadania i prasy francuskiej, możesz to wszystko osiągnąć za pomocą tej samej aplikacji.

Due oferuje więcej niż standardowy zegar iPhone'a z dodatkowymi funkcjami drzemki i terminami, które można dostosować z dokładnością co do minuty za pomocą jednego dotknięcia ekranu.

Najważniejsze funkcje aplikacji Due

Zegary odliczające czas, które można ponownie wykorzystać i uruchomić w tandemie z innymi zegarami w aplikacji

Różne motywy oparte na preferencjach ciemnego, jasnego lub jaśniejszego tła ekranu

Drzemka powiadomień i automatyczna drzemka, która utrzymuje się, dopóki przypomnienie nie zostanie oznaczone jako zakończone

Dodawanie lub odejmowanie czasu z dokładnością co do minuty w celu uzyskania dokładnych terminów

✅ Due pros

Wygodna do mniejszych zadań, takich jak gotowanie, przypomnienia o spotkaniach i sprawach do załatwienia

Prosty i przejrzysty interfejs

Poręczny i przydatny dla osób w podróży, które muszą polegać na swoich telefonach bardziej niż na komputerach stacjonarnych

❌ Wady

Ustawienie zbyt wielu timerów jednocześnie może sprawić, że ekran będzie wyglądał na zajęty i sprawi, żezarządzanie czasem sprawia wrażenie bardziej zdezorganizowanego lub rozproszonego

Skomplikowana struktura cenowa, która może zmusić cię do opłat lub subskrypcji w celu uzyskania długoterminowego dostępu do funkcji

Aplikacja Due jest dostępna tylko dla urządzeń Apple - przepraszamy użytkowników Androida

Ceny aplikacji Due

Due to aplikacja do jednorazowego zakupu dostępna dla wszystkich produktów Apple, w tym iOS, watchOS i macOS. Po dokonaniu jednorazowego zakupu będziesz mieć dostęp do wszystkich funkcji Due. Jeśli dodatkowe funkcje zostaną wydane w ciągu pierwszego roku od zakupu, będziesz mieć do nich dostęp przez maksymalnie rok. Po upływie tego roku będziesz mieć możliwość opłacenia aktualizacji aplikacji.

Oto, ile będzie kosztować Due na różnych urządzeniach Apple:

App Store dla urządzeń mobilnych, iPadów i zegarków : $7.99

: $7.99 Mac App Store: $14.99

Due oferuje również siedmiodniowy bezpłatny okres próbny za pośrednictwem Setapp. Po zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego za subskrypcję Setapp pobierana będzie opłata w wysokości 9,99 USD miesięcznie.

Co ludzie myślą o zwiększeniu produktywności dzięki Due

zweryfikowane opinie klientów od dwóch użytkowników Due | Nie chciałem płacić rocznie, ale rozumiem, że deweloper musi zarabiać na życie. Myślę, że za rok będę w stanie zdecydować, czy płacenie za kolejny rok jest warte tych pieniędzy. Jeśli zdecydujesz się przerwać subskrypcję, nie stracisz żadnych funkcji. Wielu osobom nie podobają się opcje schematów kolorów. Nie są to moje ulubione, ale wystarczające. Mam nadzieję, że wkrótce będzie ich więcej. Naprawdę podoba mi się możliwość dokowania okien do paska menu! Mam nadzieję, że Due pozostanie prosty i łatwy w użyciu, a synchronizacja między iPhonem a Apple Watch będzie niezawodna. Reszta jest dla mnie po prostu wybredna." - /href/https://apps.apple.com/us/app/due/id524373870?see-all=reviewsMac App Store Review/%href/ | "Jestem nowym użytkownikiem Due i przyznałem mu cztery gwiazdki, ponieważ prostota dodawania zadań oznacza, że prawdopodobnie je zapiszę, a funkcja przypomnienia jest trwała i działa. To wszystko powiedziawszy, doświadczam również kilku irytacji, które można naprawić, ale brakuje wsparcia ze strony dewelopera. Na przykład za każdym razem, gdy modyfikuję zadanie, otrzymuję powiadomienie na moim Apple Watch, że zadanie zostało zmodyfikowane. Mógłbym po prostu wyłączyć przypomnienia na zegarku, ale wtedy straciłbym część funkcjonalności Due."_ - /href/https://apps.apple.com/us/app/due/id524373870?see-all=reviewsMac App Store Review/%href/ | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oceny klientów Due

G2 : NIE DOTYCZY

: NIE DOTYCZY Capterra: N/A

3. Brain Focus

Via Brain Focus w Google Play

Brain Focus to odpowiednik minutnika dla użytkowników Google Pixel. 📱

Dostępna tylko w Google Play, aplikacja Brain Focus jest prosta i skuteczna, jeśli chodzi o zarządzanie czasem na proste zadania.

Aplikacja ta opiera się na popularnych technikach, takich jak Liczniki czasu Pomodoro gdzie można dostosować czas sesji pracy i nagrodzić się przerwą po zakończeniu odmierzania czasu. Po zakończeniu przerwy sesja rozpoczyna się ponownie i schemat się powtarza.

Najważniejsze cechy Brain Focus

Wstrzymywanie i wznawianie sesji w dowolnym momencie

Wyłączanie Wi-Fi i powiadomień z telefonu podczas sesji roboczych, aby pozostać przy zadaniu

Elastyczne sesje, w których można dodawać lub odejmować czas

Ponad 30 języków do wyboru podczas korzystania z aplikacji

✅ Zalety Brain Focus

Łatwa w użyciu i nauce aplikacja czasomierza

Brain Focus jest zakorzeniony w sprawdzonych technikach produktywności, aby pomóc ci zaplanować czas

Funkcje dostosowywania ustawień dla poszczególnych zadań

❌ Wady Brain Focus

Aplikacja dostępna tylko na urządzenia z systemem Android

Nie zapewnia funkcjonalności wykraczającej poza dzienny zegar, jeśli chodzi o zwiększenie ogólnej produktywności z ADHD

Bardziej zaawansowane funkcje są dostępne tylko za dodatkową opłatą poprzez zakupy w aplikacji

Ceny Brain Focus

Brain Focus to bezpłatna aplikacja na urządzenia z systemem Android i niektóre Chromebooki. Ta aplikacja nie jest dostępna dla urządzeń z systemem innym niż Android, w tym dla produktów Apple (nawet jeśli używasz Google Chrome na MacBooku, próbowałem).

Co ludzie myślą o zwiększeniu produktywności dzięki Brain Focus

Weryfikowane opinie klientów od dwóch użytkowników Brain Focus | To pierwszy program, którego mogłem wygodnie używać do kontrolowania cykli pracy/odpoczynku. Jedną kwestią, z którą nie mogłem sobie poradzić, jest to, że po wyłączeniu ekranu program nadal wyświetla elementy sterujące, a jeśli trzymasz telefon w kieszeni, przyciski te są naciskane losowo. Próbowałem różnych opcji konfiguracji i żadna nie zadziałała." - /href/https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AT.PomodoroTimerGoogle Play Review/%href/ | "Ogólnie świetna aplikacja. Mam problemy z koncentracją, więc pomaga mi w nauce, dzieląc czas na naukę i przerwy. Uwielbiam również to, że można dostosować dźwięki na koniec czasu pracy i przerw (szczególnie uwielbiam dźwięk klaskania na koniec sesji pracy, ponieważ sprawia, że czuję się bardziej spełniony). Moją jedyną krytyką jest to, że statystyki nie mają opcji jednego miesiąca, tylko 7 dni lub 6 miesięcy."_ - /href/https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AT.PomodoroTimerGoogle Play Review/%href/ | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

Oceny klientów Brain Focus

G2 : NIE DOTYCZY

: NIE DOTYCZY Capterra: N/A

4. Kalendarz Google

Via Kalendarz Google Nie sądziłeś, że zrobimy listę naszych ulubionych kalendarzy i aplikacji? aplikacje przypominające bez wspominania o Kalendarzu Google?

Kalendarz Google jest darmowy do użytku osobistego i stanowi część Pakiet Google Workspace narzędzi zwiększających produktywność. Idealny dla osób dorosłych z ADHD śledzących spotkania, ustalających wydarzenia towarzyskie, umawiających się na spotkania, blokowanie czasu i nie tylko, Kalendarz Google ma na celu odciążenie Cię od zarządzania swoim harmonogramem, abyś mógł się nim po prostu cieszyć!

Najważniejsze funkcje Kalendarza Google

Dodaj więcej kontekstu do każdego wydarzenia dzięki kategoriom, opisom, linkom, prywatnym kalendarzom i zaproszeniom e-mail

Mnóstwo konfigurowalnych ustawień odzwierciedlających zmiany strefy czasowej, dodawanie wydarzeń z Gmaila, ustawianie godzin pracy i tworzenie powtarzających się harmonogramów

Ustaw alerty jako przypomnienia o nadchodzących wydarzeniach

✅ Zalety Kalendarza Google

Wiele sposobów wyświetlania kalendarza

Kalendarz Google automatycznie synchronizuje się z wydarzeniami wymienionymi na koncie Gmail

Asystenci Google pomagają w szybkim tworzeniu wydarzeń dzięki sugestiom dotyczącym tytułu, gościa i lokalizacji

❌ Wady Kalendarza Google

Musisz mieć konto Google, aby korzystać z Kalendarza Google

Kalendarz Google może wyglądać na bardzo zajęty bardzo szybko - przy tak wielu kategoriach wydarzeń łatwo jest przypadkowo wypełnić swój dzień do punktu, w którym trudno jest go zrozumieć. AKA, ostatnia rzecz, jakiej potrzebują teraz dorośli z ADHD

Cennik Kalendarza Google

Kalendarz Google to darmowa aplikacja do użytku osobistego, dostępna dla każdego, kto posiada konto Gmail. Do użytku biznesowego Google Workspace oferuje cztery plany cenowe:

Business Starter (6 USD za użytkownika miesięcznie) : Cały pakiet produktów Google, niestandardowe e-maile biznesowe, 30 GB przestrzeni dyskowej na użytkownika

: Cały pakiet produktów Google, niestandardowe e-maile biznesowe, 30 GB przestrzeni dyskowej na użytkownika Business Standard (12 USD za użytkownika miesięcznie) : 150 uczestników spotkań wideo i nagrań, 2 TB przestrzeni dyskowej, kontrola bezpieczeństwa

: 150 uczestników spotkań wideo i nagrań, 2 TB przestrzeni dyskowej, kontrola bezpieczeństwa Business Plus ($18 na użytkownika, na miesiąc) : 500 uczestników spotkań wideo i nagrań, śledzenie obecności, 5 TB przestrzeni dyskowej, zwiększone bezpieczeństwo

: 500 uczestników spotkań wideo i nagrań, śledzenie obecności, 5 TB przestrzeni dyskowej, zwiększone bezpieczeństwo Enterprise (skontaktuj się z działem sprzedaży Google w celu ustalenia ceny): Dodatkowa przestrzeń dyskowa, zaawansowane zabezpieczenia, rozszerzone wsparcie

Co ludzie myślą o zwiększeniu produktywności dzięki Kalendarzowi Google

zweryfikowane opinie klientów od dwóch użytkowników Kalendarza Google | Kalendarz Google od lat jest moim ulubionym kalendarzem, jeśli chodzi o wydarzenia osobiste, ale szybko stał się kluczową częścią mojej firmy, a także niektórych firm, w których pracowałem. Fakt, że można go łatwo synchronizować między urządzeniami (mobilnymi i stacjonarnymi) czyni go złotym." /href/https://www.capterra.com/p/213340/Google-Calendar/reviews/2978198/Capterra Verified Review/%href/ | "Jest tak wiele rzeczy, które możesz zrobić z Kalendarzem Google, aby zorganizować swoje życie. Nigdy nie zapomnisz o ważnych datach i będziesz bardziej wydajny. Zainwestuj trochę czasu, aby ustawić przypomnienia lub dostosować kilka ustawień, a będziesz gotowy do pracy z tym potężnym i łatwym w użyciu narzędziem." - /href/https://www.capterra.com/p/213340/Google-Calendar/reviews/3107879/Capterra Verified Review/%href/ | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

Oceny klientów Kalendarza Google

Ważna uwaga: Capterra uznaje Kalendarz Google za oddzielne oprogramowanie od innych produktów Google, podczas gdy G2 nie, więc oceny G2 są oparte na Google Workspace jako całości.

G2 : 4.6/5 (40,070+ recenzji)

: 4.6/5 (40,070+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (2,080+ recenzji)

5. Todoist

Via TodoistTodoist jest jednym z OG aplikacji z listą rzeczy do zrobienia . Niezależnie od tego, czy twój dzień wydaje ci się pędzić z prędkością mili na minutę, czy też nieustannie pomijasz jakieś zadania, Todoist jest doskonałym narzędziem ADHD do zwiększania produktywności.

Dzięki klasycznym funkcjom planowania projektów, powtarzającym się terminom płatności, przypomnieniom o terminach i śledzeniu postępów, Todoist jest doskonałym narzędziem do nauki podstaw produktywności zarządzanie projektami .

Najważniejsze cechy Todoist

Tworzenie codziennych list rzeczy do zrobienia poprzez tworzenie zadań w stylu listy kontrolnej

Możliwość dzielenia większych zadań na liście na podzadania

Rozpoznawanie języka naturalnego przypisuje czas do zadań bez konieczności przewijania liczb

Satysfakcjonujący znacznik wyboru po zakończeniu zadań

✅ Zalety Todoist

Konfigurowalne listy i gotowe szablony pomogą ci stworzyć listę zadań, którą będziesz chciał sprawdzić

Integracje umożliwiające wprowadzenie Todoist do istniejących procesów

Filtruj widoki, przypomnienia i priorytety, aby pamiętać o najdrobniejszych szczegółach dnia

❌ Wady Todoist

Ograniczona wersja darmowa i nowo podniesione ceny od 2022 roku

Brak wbudowanego timera lub funkcji śledzenia czasu

Ograniczone widoki, statusy i funkcje umożliwiające dostosowanie Todoist do preferowanego stylu pracy

Cennik Todoist

Todoist dostosował swoje plany cenowe w 2022 roku, więc jeśli jesteś długoletnim użytkownikiem Todoist, ten podział kosztów może wydawać się nieco nietypowy. Jeśli jednak dopiero zaczynasz korzystać z Todoist, to sytuacja wygląda następująco:

Darmowy : Pięć projektów, pięciu współpracowników, trzy filtry

: Pięć projektów, pięciu współpracowników, trzy filtry Pro ($4 miesięcznie) : 300 projektów, 25 współpracowników, 150 filtrów

: 300 projektów, 25 współpracowników, 150 filtrów Business ($6 na użytkownika, na miesiąc): 500 aktywnych projektów, 50 osób na projekt, skrzynka odbiorcza zespołu, role administratora i członka

Co ludzie myślą o zwiększeniu produktywności dzięki Todoist

zweryfikowane opinie klientów od dwóch użytkowników Todoist | "Ogólnie rzecz biorąc, Todoist uratował mi życie, pozwalając uprościć moje życie zawodowe i zorganizować liczne projekty i zadania, którymi muszę żonglować. Chociaż czasami może być skomplikowany i brakuje mu pewnych funkcji, które chciałbym zobaczyć, jest to najlepsza aplikacja do zarządzania projektami, z jakiej kiedykolwiek korzystałem i bardzo bym za nią tęsknił, gdyby Todoist został zamknięty." - /href/https://www.capterra.com/p/149339/Todoist-for-Business/reviews/2616673/Capterra Verified Review /%href/ | "Naprawdę podoba mi się interfejs i łatwość użytkowania, jest to jedna z moich ulubionych aplikacji pod względem interfejsu użytkownika. Jest to naprawdę szybka konfiguracja, czcionki są czyste i łatwe do odczytania, a tagi i projekty są ładnie pokolorowane, po prostu nie była to aplikacja, która pomogła mi faktycznie wykonać zadania."_ - /href/https://www.capterra.com/p/149339/Todoist-for-Business/reviews/2360405/Capterra Verified Review/%href/ | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

Oceny klientów Todoist

G2 : 4.4/5 (730+ opinii)

: 4.4/5 (730+ opinii) Capterra: 4.6/5 (1,680+ recenzji)

6. Evernote

Via EvernoteEvernote to popularna aplikacja do robienia notatek z potężnymi aplikacjami mobilnymi i stacjonarnymi do zapisywania myśli z praktycznie dowolnego miejsca. Dzięki funkcjom tworzenia zadań, budowania harmonogramu i przypisywania elementów działań, Evernote idzie o krok dalej niż inne programy do cyfrowego planowania.

...Ale jeśli już walczysz o zwiększenie swojej produktywności z ADHD, jednocześnie żonglując wieloma aplikacjami naraz, pamiętaj, że inwestując w Evernote, inwestujesz także w kolejną otwartą kartę przeglądarki. Chociaż możliwość dostosowywania, stylizowania i dodawania adnotacji do notatek jest zabawna i kreatywna, może być również receptą na katastrofę z dodatkowymi rozpraszaczami podczas pracowitego dnia.

Kluczowe funkcje Evernote

Strona główna, na której można zobaczyć podział nadchodzącego dnia

Połączenie Evernote z kalendarzem w celu synchronizacji harmonogramu z zadaniami

✅ Zalety Evernote

Świetne narzędzie dla studentów, którzy polegają głównie na notatkach, aby uzyskać dostęp, ukończyć i przygotować swoją pracę

Do notatek można dodawać różne rodzaje multimediów, w tym pliki audio, PDF i skany

Potężna funkcja wyszukiwania, która może nawet wyszukiwać pismo odręczne w aplikacji

❌ Wady Evernote

Krytyczne funkcje produktywności ADHD, takie jak terminy, przypomnienia i powiadomienia, są ograniczone tylko do płatnych planów

Ograniczeniezarządzanie zadaniami funkcje. Jeśli chcesz być na bieżąco z aktualizacjami zadań i statusami, musisz skorzystać z innej aplikacji

Mnóstwo multimediów, obrazów, emoji, formatowania i pasków bocznych sprawia, że notatki wyglądają interesująco, ale są też bardzo zajęte

Ceny Evernote

Bezpłatnie : Synchronizacja do dwóch urządzeń, 60 MB przesyłanych plików miesięcznie, zadania w notatkach

: Synchronizacja do dwóch urządzeń, 60 MB przesyłanych plików miesięcznie, zadania w notatkach Personal (7,99 USD miesięcznie) : Synchronizacja nieograniczonej liczby urządzeń, 10 GB przesyłanych plików miesięcznie, terminy, przypomnienia o zadaniach

: Synchronizacja nieograniczonej liczby urządzeń, 10 GB przesyłanych plików miesięcznie, terminy, przypomnienia o zadaniach Profesjonalna ($9.99 miesięcznie) : Dostęp do wszystkich widżetów, przypisywanie zadań innym osobom, eksportowanie notatników jako plików PDF

: Dostęp do wszystkich widżetów, przypisywanie zadań innym osobom, eksportowanie notatników jako plików PDF Evernote Teams (14,99 USD za użytkownika, miesięcznie): Skontaktuj się z Evernote, aby uzyskać więcej szczegółów

Co ludzie myślą o zwiększaniu produktywności z Evernote

Weryfikowane opinie klientów od dwóch użytkowników Evernote | "Evernote Teams wygląda świetnie i działa dobrze na platformach, na których go używaliśmy - głównie Windows 10 dla biznesu plus indywidualna wersja na smartfony/tablety. Intuicyjna nawigacja i zaawansowane funkcje skanowania i wyszukiwania były dla nas głównymi punktami sprzedaży. Podsumowując, cena jest bardzo uczciwa. Jednak przy coraz większej liczbie usług opartych na subskrypcji używanych w miejscu pracy, ostatecznie zrezygnowaliśmy z Evernote Teams, aby po prostu zaoszczędzić na kosztach" - /href/https://www.capterra.com/p/154969/Evernote-Business/reviews/3150519/Capterra Verified Review/%href/ | "Evernote zawsze zdobywał wielu fanów, a podejście do marki jest bardzo silne, w połączeniu z solidnymi opcjami przechowywania małych plików. Bezpłatne korzystanie jest bardzo przydatne, ponieważ masz wolne miejsce w chmurze i możesz przechowywać obrazy, wideo i tekst. Nie ma takiej samej reputacji jak OneDrive czy Drive, ale jest prezentowany jako niezawodna alternatywa do przechowywania dynamicznych notatek z tekstem, głosem i wideo. Interfejs staje się coraz bardziej skomplikowany, ponieważ dodawane są nowe funkcje, ale nadal zachowuje ducha łatwej obsługi i prostoty."_ - /href/https://www.g2.com/products/evernote/reviews/evernote-review-2632236G2 Verified Review/%href/ | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oceny klientów Evernote

G2 : 4.4/5 (1,960+ recenzji)

: 4.4/5 (1,960+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (7,600+ recenzji)

7. SimpleMind Pro

Via SimpleMind Pro SimpleMind Pro jest intuicyjnym oprogramowanie do mapowania myśli aby pomóc Ci rozbić złożone pomysły, przeprowadzić burzę mózgów i zaplanować procesy w bardzo wizualny sposób.

Podobnie jak drzewo genealogiczne lub pajęczyna wywodząca się z jednej centralnej koncepcji, mapy myśli SimpleMind są doskonałym narzędziem produktywności ADHD do zapamiętywania kluczowych szczegółów i zrozumienia, w jaki sposób każdy pomysł łączy się z większym tematem.

Najważniejsze cechy SimpleMind Pro

Narzędzie automatycznego ustawiania ostrości blokuje zewnętrzne czynniki rozpraszające podczas korzystania z aplikacji

Pola wyboru do tworzenia podstawowych list rzeczy do zrobienia w ramach mapy myśli

Wiele układów do dostosowania mapy myśli

✅ Zalety SimpleMind Pro

Zapisywanie i udostępnianie map myśli poprzez eksportowanie ich do formatu PDF

Wstępnie zapisane opcje emoji i ikon do dzielenia i reprezentowania tekstu na mapie myśli

❌ Wady SimpleMind Pro

Wszystkie funkcje dostosowywania są ukryte tylko za płatnymi planami

Brak timera lub narzędzi do śledzenia czasu w celu zwiększenia produktywności

Brak funkcji zarządzania zadaniami, planowania lub przypomnień utrudnia integrację SimpleMind z bieżącymi procesami

Cennik SimpleMind Pro

Bezpłatnie : Mapowanie myśli, dowolny układ, wybór arkusza stylów - dostępne tylko na urządzeniach mobilnych

: Mapowanie myśli, dowolny układ, wybór arkusza stylów - dostępne tylko na urządzeniach mobilnych Pro (skontaktuj się, aby uzyskać informacje o cenach): Dodatkowe układy, opcje udostępniania, przesyłanie obrazów i multimediów, opcje stylizacji

Co ludzie myślą o zwiększeniu produktywności dzięki SimpleMind Pro

Weryfikowane opinie klientów od dwóch użytkowników SimpleMind Pro | "Ma więcej opcji układu i doskonałą aplikację mobilną na Androida, której używam na moim telefonie komórkowym od 2013 roku. Początkowo zacząłem go używać do zbierania myśli podczas planowania rozpoczęcia własnej działalności konsultingowej. Używałem go do tworzenia map witryn, map myśli, zadań i udostępniania ich mojemu zespołowi... ale nie można łatwo zapisać niestandardowych szablonów, za każdym razem musisz walczyć o stworzenie układu, jaki chcesz."- /href/https://www.g2.com/products/simplemind/reviews/simplemind-review-4298459G2 Verified Review/%href/ | "Tak, darmowa wersja jest świetna... ale moc tego narzędzia znajduje się w wersji płatnej. Jest warte każdego grosza. Używam SimpleMind do nauki. Dzielenie rozdziałów tekstu za pomocą hiperłączy w wersji płatnej pozwala mi głębiej zrozumieć relacje między pomysłami." /href/https://simplemind.eu/SimpleMind Customer Review/%href/ | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

Oceny klientów SimpleMind Pro

G2 : 4.8/5 (5+ recenzji)

: 4.8/5 (5+ recenzji) Capterra: 5/5 (1 recenzja)

8. Ziarno

Via Ziarno Czy kiedykolwiek byłeś na ważnym spotkaniu, na którym wiedziałeś, że powinieneś zapisywać kluczowe punkty, ale dyskusja toczy się tak szybko, że nie możesz nadążyć? W takim razie potrzebujesz Grain!

Grain to oprogramowanie do transkrypcji, w którym można nagrywać i wycinać najważniejsze momenty z filmów i wirtualnych spotkań. Transkrypcje są świetną opcją dla dorosłych z ADHD, którzy chcą pozostać obecni na spotkaniach z opcją powrotu i ponownego przeczytania punktów, które mogły zostać pominięte w trakcie rozmowy.

Szczególnie w przypadku zespołów rozproszonych lub wirtualnych studentów jest to niezbędne narzędzie do utrzymywania łączności i śledzenia postępów.

Kluczowe funkcje Grain

Możliwość wyboru sposobu podsumowywania konwersacji za pomocą wyróżnionych klipów, notatek i pełnych transkrypcji

Tworzenie natychmiastowych transkrypcji podczas nagrywania

Wybieraj fragmenty tekstu, aby przycinać wyróżnienia wideo

✅ Profesjonalne ziarno

Zasoby pomagające użytkownikom i zespołom z różnych branż korzystać z Grain w najbardziej produktywny sposób

Natywne integracje umożliwiające wprowadzanie filmów, nagrań i transkrypcji do przepływów pracy

Organizuj i przeszukuj swoje filmy w bibliotece, aby być na bieżąco z każdym szczegółem

❌ Wady Grain

Chociaż narzędzie to świetnie nadaje się do zapamiętywania kluczowych punktów wirtualnych rozmów, nie odgrywa ono głównej roli w realizacji przepływów pracy

Brak przypomnień, śledzenia czasu, zadań lub widoków przepływu pracy w celu zwiększenia produktywności

Nie zastąpi innych narzędzi zwiększających produktywność ADHD

Grain pricing

Bezpłatnie : Automatyczne nagrywanie spotkań Zoom, przeszukiwanie biblioteki wideo i transkrypcji, przesyłanie filmów z dowolnego źródła

: Automatyczne nagrywanie spotkań Zoom, przeszukiwanie biblioteki wideo i transkrypcji, przesyłanie filmów z dowolnego źródła Biznes ($19 za użytkownika, za miesiąc) : Współdzielona biblioteka, pobieranie transkrypcji, niestandardowy wygląd rejestratora, ponowne uruchamianie transkrypcji w innych językach

: Współdzielona biblioteka, pobieranie transkrypcji, niestandardowy wygląd rejestratora, ponowne uruchamianie transkrypcji w innych językach Enterprise (cena niestandardowa): Masowe przesyłanie plików, analityka, dodatkowe integracje

Co ludzie myślą o zwiększeniu produktywności dzięki Grain

zweryfikowane opinie klientów od dwóch użytkowników Grain | Mój główny przypadek użycia to wewnętrzne zarządzanie wiedzą. Posiadanie wszystkich nagrań rozmów przechowywanych z transkrypcjami, które można przeszukiwać, jest naprawdę pomocne w przypomnieniu sobie decyzji podjętej przez mój zespół lub w szczególności w odświeżeniu statusu/kolejnych kroków klienta. Jest to głównie narzędzie "miło mieć", nie używam go tak często, ale kiedy to robię, cieszę się, że go używam." - /href/https://www.g2.com/products/grain/reviews/grain-review-4734654G2 Verified Review/%href/ | "Natknąłem się na Grain i natychmiast stałem się jego zaawansowanym użytkownikiem. Narzędzie to było potężne w mojej roli menedżera produktu, pozwalając mi przełamać silosy komunikacyjne poprzez udostępnianie krótkich, ale potężnych atrakcji wideo. Technologia transkrypcji jest dokładna, a narzędzie do robienia notatek pozwala mi być bardziej obecnym na spotkaniach, zwłaszcza podczas moderowania wywiadów z użytkownikami. Jestem podekscytowany tym, co przyniesie Grain!"_ - /href/https://www.g2.com/products/grain/reviews/grain-review-7065634G2 Verified Review/%href/ | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

Oceny klientów Grain

G2 : 4.8/5 (7 recenzji)

: 4.8/5 (7 recenzji) Capterra: N/A

9. Trello

Via TrelloTrello jest popularnym Oprogramowanie do zarządzania projektami w stylu Kanban które może pomóc dorosłym z ADHD tworzyć zadania, dotrzymywać terminów i trzymać się swoich list rzeczy do zrobienia.

Stworzony jako sposób dla kierowników projektów na łączenie się z członkami zespołu i uzyskiwanie wglądu w postępy projektu, Trello ma szeroki zakres zastosowań i może również pomóc osobom przezwyciężyć poczucie dezorganizacji podczas wykonywania codziennych zadań.

Kluczowe funkcje Trello

Szablony! Trello zawiera kilka darmowych i gotowych szablonów, które pomogą cizaoszczędzić czas planowanie przepływu pracy w aplikacji

Zadania w Trello (karty) mają opcje dostosowywania, w tym obrazy okładek, opisy, załączniki i podzadania

Tworzenie poleceń, które wyzwalają działania w celu tworzenia powtarzających się zadań, dostosowywania terminów i ustawiania przypomnień

✅ Zalety Trello

Świetne rozwiązanie dla zwinnych przepływów pracy i złożonych projektów

Tablice Trello mogą przynieść korzyści w niemal każdym przypadku użycia i zespołom dowolnej wielkości

Integracje i "ulepszenia" zwiększają wygodę korzystania z Trello

❌ Wady Trello

Trello świetnie nadaje się do zarządzania dużymi projektami, ale brakuje mu kilku kluczowych funkcji ADHD do śledzenia czasu i robienia notatek

Ta aplikacja jest lepsza dla zespołów niż dla osób, które chcą zwiększyć swoją produktywność

Ograniczona darmowa wersja

Cennik Trello

Darmowa : Nieograniczone karty, do 10 tablic, nieograniczona przestrzeń dyskowa, 250 poleceń obszaru roboczego

: Nieograniczone karty, do 10 tablic, nieograniczona przestrzeń dyskowa, 250 poleceń obszaru roboczego Standardowy (5 USD za użytkownika miesięcznie) : Nieograniczone tablice, zaawansowane listy kontrolne, pola niestandardowe, 1000 poleceń obszaru roboczego

: Nieograniczone tablice, zaawansowane listy kontrolne, pola niestandardowe, 1000 poleceń obszaru roboczego Premium ($10 na użytkownika, na miesiąc) : Dodatkowe widoki przepływu pracy, nieograniczona liczba poleceń obszaru roboczego, szablony obszaru roboczego

: Dodatkowe widoki przepływu pracy, nieograniczona liczba poleceń obszaru roboczego, szablony obszaru roboczego Enterprise ($17.50 na użytkownika, na miesiąc): Nieograniczone przestrzenie robocze, dodatkowe uprawnienia, zarządzanie tablicą publiczną

Co ludzie myślą o zwiększeniu produktywności dzięki Trello

zweryfikowane opinie klientów od dwóch użytkowników Trello | Ogólnie rzecz biorąc, moje doświadczenia z Trello były świetne. Przyzwyczajenie się do systemu zajmuje trochę czasu, po prostu dlatego, że jest to nowa forma list rzeczy do zrobienia i zarządzania projektami, której wiele osób nie zna. Jednak ta początkowa krzywa uczenia się nie jest zbyt stroma, a nauka tajników jest bezbolesna i łatwa do wdrożenia w różnych zespołach." - /href/https://www.capterra.com/p/211559/Trello-2/reviews/2659942/Capterra Verified Review/%href/ | "Trello jest bardzo pomocny w małych projektach zespołowych i osobistych. Można bardzo szybko nauczyć się podstaw, skonfigurować i współpracować na podstawowym poziomie. Należy pamiętać, że Trello jest trudniejsze do skalowania w porównaniu do JIRA, ale znacznie łatwiej jest zacząć." - /href/https://www.capterra.com/p/211559/Trello-2/reviews/2445750/Capterra Verified Review/%href/ | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

Oceny klientów Trello

G2 : 4.4/5 (12,860+ recenzji)

: 4.4/5 (12,860+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (21,540+ recenzji)

Sprawdź te_ Trello alternatywy !

10. Niedźwiedź

Via Niedźwiedź Idea stojąca za Niedźwiedź to możliwość dostępu do notatek w dowolnym miejscu i czasie. Ta kompatybilna z iOS aplikacja do robienia notatek zapewnia swobodę pisania wszystkiego, od listy kontrolnej w sklepie spożywczym po dogłębne eseje, z opcjami szybkiego formatowania, linkami, obsługą obrazów w linii i nie tylko.

Kluczowe cechy aplikacji Bear

Zaawansowany edytor znaczników z ponad 150 opcjami języków programowania w aplikacji

Organizowanie notatek za pomocą hashtagów

Tryb skupienia ukrywa inne notatki w widoku, aby skupić się na bieżącym wierszu tekstu

Automatyczna synchronizacja notatek między urządzeniami za pomocą iCloud

✅ Zalety Bear

Minimalistyczny i przejrzysty interfejs z różnymi motywami i czcionkami

Niestandardowy pasek skrótów i skróty klawiaturowe do szybkiego formatowania na urządzeniach mobilnych i aplikacjach na iPada

❌ Wady Bear

Jest to aplikacja do notatek przeznaczona wyłącznie na iPhone'a, iPada i Maca

Brak funkcji śledzenia czasu, tworzenia zadań i przypomnień

Ceny Bear

Kilka funkcji Bear jest dostępnych za darmo w produktach iOS, w tym notatki, tworzenie tagów, dodawanie załączników i eksportowanie. Bear oferuje również plan Pro dla dodatkowych motywów, eksportu i synchronizacji urządzeń w cenie 1,49 USD miesięcznie lub 14,99 USD rocznie.

Co ludzie myślą o zwiększaniu produktywności z Bear

zweryfikowane opinie klientów od dwóch użytkowników Bear | "Uwielbiam przejrzysty interfejs, nowoczesny tekst i współczesny design. Podoba mi się rozmiar widżetu i możliwość wyświetlania dwóch lub trzech kolumn. Podoba mi się, jak łatwo jest używać nagłówków, zmieniać czcionkę, a możliwości importu / eksportu są świetne. Moim zdaniem wersja mobilna jest znacznie lepsza niż desktopowa. Wydaje się być stworzona dla urządzeń mobilnych." - /href/https://www.g2.com/products/bear/reviews/bear-review-601325G2 Verified Review/%href/ | "Oprócz podstawowego przechwytywania tekstu, Bears dodaje do każdej notatki tagowanie i formatowanie podobne do markdown. Składnia notatek jest na tyle podobna do Markdown, że w zasadzie nie zauważa się różnic. Możesz także łatwo eksportować je do HTML, PDF i innych formatów."_ - /href/https://www.g2.com/products/bear/reviews/bear-review-2062536G2 Verified Review/%href/ | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

Oceny klientów Bear

G2 : 4.5/5 (40+ recenzji)

: 4.5/5 (40+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (3 recenzje)

Check out te alternatywy dla niedźwiedzi !

Czy potrzebuję wszystkich tych aplikacji?

Zarządzanie skutkami ADHD to codzienna walka.

Chociaż niektóre dni są łatwiejsze niż inne, nie ma powodu, dla którego powinieneś radzić sobie z tym sam.

Istnieje narzędzie produktywności ADHD, które pomoże ci zaatakować każdy objaw, ale zamiast pobierać pięć nowych narzędzi, aby celować w pięć różnych obszarów możliwości, wybierz oprogramowanie, które może zrobić to wszystko w jednej zakładce - ClickUp!

ClickUp to cyfrowe narzędzie do śledzenia czasu, kalendarz, menedżer zadań i notatnik spakowane w jedną przyjazną dla użytkownika platformę.

Dzięki setkom narzędzi, które pomogą Ci zarządzać objawami, jednocześnie miażdżąc listę rzeczy do zrobienia, Twoja podróż produktywności ADHD zaczyna się i kończy z ClickUp! Zarejestruj się w ClickUp za darmo, aby odzyskać moc własnej produktywności. 💯