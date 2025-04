15 narzędzi do raportowania statusu usprawniających zarządzanie projektami

Aktualizacje projektów nie muszą być bolesne. Nie muszą też oznaczać tonięcia w arkuszach kalkulacyjnych.

Zamiast tego mogą być ekscytujące. Wyobraź sobie jasny obraz sytuacji - wzajemne powiązania każdego zadania, subtelne zmiany tempa i pojawiające się wzorce, które mogą stworzyć lub zepsuć projekt.

Jako kierownik projektu, który był tam i zrobił to - zmagając się z niekończącymi się łańcuchami e-maili i rozszyfrowując niezliczone zagmatwane raporty - jestem tutaj, aby podzielić się narzędziami, które pomogły mi osiągnąć moje cele.

Przygotowałem listę 15 najlepszych narzędzi do raportowania statusu jako moje najlepsze rekomendacje. Rekomendacje te opierają się na moich doświadczeniach z narzędziami do raportowania statusu i badaniach zespołu ClickUp.

60-sekundowe podsumowanie Oto 15 najlepszych narzędzi do raportowania statusu: : Najlepszy do kompleksowego zarządzania projektami i śledzenia statusu zadań ClickUp: Najlepszy do kompleksowego zarządzania projektami i śledzenia statusu zadań Trello: Najlepsze do wizualizacji raportowania statusów Asana: Najlepsza do raportowania opartego na zadaniach i współpracy zespołowej Monday. com: Najlepsze do śledzenia statusu projektów opartych na współpracy Airtable: Najlepsze do wizualizacji danych projektu i raportowania statusu w niskokodowym interfejsie Basecamp: Najlepszy do prostej komunikacji w zespole projektowym Smartsheet: Najlepszy do śledzenia statusu projektu w arkuszu kalkulacyjnym Wrike: Najlepszy do kompleksowego planowania i śledzenia projektów Notion: Najlepsze do zarządzania wiedzą i śledzenia statusu na jednej platformie Zoho Projects: Najlepsze narzędzie do niestandardowego zarządzania projektami w przystępnej cenie z zaawansowanym raportowaniem Jira Best: dla zwinnych teamów i śledzenia problemów Microsoft Project Portfolio Management: Najlepsze do śledzenia statusu portfolio projektów na dużą skalę Hive: Najlepsze do aktualizacji w czasie rzeczywistym i współpracy w Teams Plecto: Najlepsze do wizualizacji danych w czasie rzeczywistym do śledzenia statusu Geckoboard: Najlepszy do wizualizacji statusu projektu za pomocą konfigurowalnych pulpitów

Wybierając narzędzie do raportowania statusu, należy pamiętać o kilku kluczowych funkcjach:

Śledzenie czasu rzeczywistego: Poszukaj narzędzia, które zapewnia natychmiastowe aktualizacje na osi czasu projektu, dzięki czemu wszyscy członkowie zespołu są świadomi zachodzących zmian

Konfigurowalne pulpity: Pulpity projektów , które można dostosować do własnych potrzeb, pomagają wyróżnić najważniejsze dane dotyczące postępów zespołu

Integracje i automatyzacja: Narzędzia, które łączą się płynnie z istniejącym oprogramowaniem, takim jak Slack, Google Drive lub CRM, sprawiają, że zarządzanie projektami staje się bardziej połączone

Skalowalność: Twoje potrzeby w zakresie raportowania mogą rosnąć wraz z rozwojem Twojego teamu, dlatego ważne jest, aby wybrać rozwiązanie, które może ewoluować wraz z Tobą

Łatwość obsługi i wsparcie: Narzędzia powinny być intuicyjne i oferować pomocne zasoby obsługi klienta

Tworzenie jasnego i dokładnego obrazu postępów w projekcie rozpoczyna się od skutecznego raportowania statusu. Analiza ta pomaga zidentyfikować potencjalne przeszkody i opóźnienia, zapewniając proaktywne zajęcie się obszarami wymagającymi uwagi. Istnieje narzędzie dla każdego stylu raportowania - musisz tylko znaleźć to, które najlepiej odpowiada potrzebom Twojego zespołu.

Omówię teraz wszystkie platformy do raportowania statusu, które oferują niezbędne narzędzia do tworzenia i udostępniania wnikliwych aktualizacji projektów.

1. ClickUp (najlepsze narzędzie do kompleksowego zarządzania projektami i śledzenia statusu zadań)

Śledzenie postępów, udostępnianie aktualizacji i utrzymywanie wszystkich na tej samej stronie dzięki ClickUp

Jeśli szukasz narzędzia, które wykracza poza podstawowe raportowanie statusu, będziesz tak samo podekscytowany odkryciem ClickUp do zarządzania projektami, jak ja.

Przeciętny pracownik umysłowy przełącza się między różnymi aplikacjami prawie 1200 razy dziennie. To ciągłe przełączanie kontekstu kosztuje organizacje do 9% czasu wydajności na pracownika rocznie.

Jako everything app for work, ClickUp konsoliduje twoje zadania, cele, notatki i rozmowy w jednym interfejsie. To, wraz z natywną AI platformy, ułatwia wizualizację i raportowanie wszystkich projektów - bez przełączania się między dziesiątkami silosowych aplikacji.

ClickUp Insight: Przełączanie kontekstów po cichu wpływa na wydajność Twojego zespołu. Nasze badania pokazują, że 42% zakłóceń w pracy wynika z żonglowania platformami, zarządzania e-mailami i przeskakiwania między spotkaniami. A gdyby tak wyeliminować te kosztowne przerwy? ClickUp łączy cykle pracy (i czat) w ramach jednej, usprawnionej platformy. Uruchamiaj i zarządzaj swoimi zadaniami z poziomu czatu, dokumentów, tablic i nie tylko - podczas gdy funkcje oparte na AI zapewniają połączenie kontekstu, możliwość wyszukiwania i zarządzania!

Spersonalizuj śledzenie zadań za pomocą niestandardowych statusów ClickUp

Śledź postępy projektu za pomocą niestandardowych statusów zadań ClickUp, które wyraźnie pokazują, czy zadanie jest do zrobienia, w trakcie czy zrobione. Nie ograniczaj się jednak do tych kategorii. Możesz na przykład zmienić te etykiety na "Projekt", "Rozwój", "Test" i "Gotowe" dla projektów oprogramowania lub "Oczekujące", "Zapakowane", "Wysłane" i "Dostarczone" dla zamówień eCommerce.

Wizualizuj swoją wydajność za pomocą pulpitów ClickUp

Skonsoliduj te informacje w wielu zadaniach i projektach (tak, nawet międzyfunkcyjnych!) za pomocą pulpitów ClickUp. Ponad 50 niestandardowych kart, w tym wykresy kołowe, wykresy słupkowe, wykresy wypalenia i wypalenia, wykresy liniowe i inne, doskonale nadają się do monitorowania projektów w czasie rzeczywistym i automatyzacji raportowania statusu.

Chcesz dowiedzieć się, jak stworzyć pulpit do zarządzania projektami? Oto wyjaśnienie krok po kroku!

ClickUp Brain usprawnia również raportowanie statusu, wykorzystując analizy oparte na AI, automatyzację i zarządzanie wiedzą w celu usprawnienia aktualizacji i podejmowania decyzji. Możesz go używać do:

Automatycznie podsumowuj aktualizacje projektu, notatki ze spotkań lub długie wątki zadań, ułatwiając generowanie przejrzystych, zwięzłych raportów o statusie

Podsumuj wszystko - zadania, aktualizacje projektów, notatki ze spotkań lub dokumenty za pomocą ClickUp Brain

Analizuj zadania, terminy i wskaźniki ukończenia, aby uzyskać wgląd w czasie rzeczywistym i elementy działań z całego obszaru roboczego

Użyj ClickUp Brain, aby podsumować elementy działań w oparciu o dane z obszaru roboczego

Przygotowuj codzienne standupy, cotygodniowe raporty o statusie projektu lub podsumowania wykonawcze w oparciu o dane w czasie rzeczywistym

Skanuj dyskusje na czacie ClickUp , komentarze i dokumenty, aby uzyskać istotne szczegóły do raportowania, takie jak ryzyko, blokady lub wymagane zatwierdzenia

Jeśli wolisz strukturę klasycznych OKR w ustawieniu celów, spodoba ci się również funkcja ClickUp Goals.

Śledzenie i raportowanie postępów w realizacji rocznych i kwartalnych celów OKR za pomocą ClickUp Goals

Użyłem go do ustawienia celów czasowych i dodania docelowych wskaźników lub procentów zakończonych zadań. Opierając się na moich doświadczeniach z alternatywnymi rozwiązaniami ClickUp, uważam, że ClickUp Goals to najłatwiejszy sposób na ilościowe określenie postępów i uzyskanie jasności co do tego, co jest potrzebne do osiągnięcia powodzenia.

Gotowe szablony ClickUp dodatkowo upraszczają raportowanie statusu, oferując ustrukturyzowane formaty śledzenia postępów i celów projektu.

Szablon raportowania statusu projektu ClickUp jest idealny do organizowania aktualizacji, elementów działań i najważniejszych wydarzeń w projekcie, zapewniając interesariuszom kompleksowy widok statusu projektu w jednym miejscu.

Pobierz ten szablon Szybko raportuj status projektu i upewnij się, że wszyscy interesariusze są na bieżąco, korzystając z szablonu raportu o statusie projektu ClickUp

Szablon można regularnie aktualizować o kluczowe wskaźniki lub kamienie milowe, aby zachować przejrzysty obraz postępów w realizacji projektu. Niestandardowe sekcje szablonu można zsynchronizować z unikalnymi potrzebami zespołu w zakresie raportowania, np. dodając sekcję oceny ryzyka, jeśli projekt ma złożone zależności.

Skorzystaj z funkcji Cele i OKRs wraz z szablonem raportowania statusu projektu, aby zachować połączone cele wydajności i aktualizacje projektu w celu łatwego odniesienia.

💡 Pro Tip: Stwórz niestandardowy widok w swoim ClickUp Dashboard, który filtruje zadania według: ⛳️ Status (np. "W trakcie", "Zablokowane")⌚️ Priorytet (np. tylko "Wysoki priorytet")📆 Termin wykonania (np. "Zadania do wykonania w tym tygodniu") Zapisz różne przefiltrowane widoki dla kadry kierowniczej, liderów zespołów lub określonych działów, aby zapewnić im tylko potrzebne informacje - bez zbędnego gadania.

Najlepsze funkcje ClickUp

Twórz zależności dla zadań o wysokim priorytecie w pierwszej kolejności, aby lepiej wizualizować krytyczne ścieżki projektu i zapewnić, że najważniejsze priorytety pozostaną na właściwym torze

Połącz zależności z kamieniami milowymi ClickUp , aby oznaczyć kluczowe sceny w projekcie, dając interesariuszom jasną mapę drogową postępu

Skorzystaj z funkcji @wzmianki, aby oznaczyć członków zespołu, zapewniając szybkie odpowiedzi i lepszą odpowiedzialność w śledzeniu projektu

Wizualizuj postęp zadań w ponad 15 niestandardowych widokach ClickUp , w tym na wykresach Gantta, tablicach Kanban, listach i kalendarzach

Niestandardowe powiadomienia i alerty, aby nigdy nie przegapić ważnej aktualizacji statusu

Zapewnij płynną współpracę dzięki integracji ClickUp z popularnymi narzędziami, takimi jak Slack i Google Drive

Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy zgłaszali trudności w nauce ze względu na rozszerzenie funkcji

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD/użytkownik miesięcznie

Business : 12 USD/użytkownika miesięcznie

Enterprise : Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za obszar roboczy na członka miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 9 500 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Wbudowane funkcje ClickUp ułatwiają ustawienie projektów, śledzenie terminów i generowanie raportów. Możliwość przypisywania zadań i śledzenia postępów była bardzo pomocna, a aplikacja zawiera wiele gotowych szablonów, które można wykorzystać. Byliśmy w stanie oddelegować obowiązki różnym członkom zespołu, ustawić priorytety i monitorować status każdego zadania w czasie rzeczywistym. Projekty przebiegają zgodnie z harmonogramem, ponieważ jest mniej zamieszania i więcej indywidualnej odpowiedzialności.

Wbudowane funkcje ClickUp ułatwiają ustawienie projektów, śledzenie terminów i generowanie raportów. Możliwość przypisywania zadań i śledzenia postępów była bardzo pomocna, a aplikacja zawiera wiele gotowych szablonów, które można wykorzystać. Byliśmy w stanie oddelegować obowiązki różnym członkom zespołu, ustawić priorytety i monitorować status każdego zadania w czasie rzeczywistym. Projekty przebiegają zgodnie z harmonogramem, ponieważ jest mniej zamieszania i więcej indywidualnej odpowiedzialności.

Porada profesjonalisty: Zaplanuj cotygodniowe, comiesięczne lub kwartalne spotkania dotyczące raportowania statusu w celu przeglądu postępów w realizacji celów. Użyj ClickUp Goals podczas tych spotkań, aby poinformować członków zespołu o tym, co zostało osiągnięte, a co nadal wymaga uwagi.

2. Trello (najlepsze do wizualizacji raportowania statusu)

via Trello

Trello przyda ci się, jeśli potrzebujesz uproszczonego, wizualnego raportowania statusu Jego intuicyjny system tablic Kanban i układ oparty na kartach pozwala na wizualne organizowanie i śledzenie zadań.

Każda karta reprezentuje zadanie. Możesz przeciągać i upuszczać zadania na różne sceny i nadawać im etykiety na podstawie priorytetu. Możesz także dodać więcej kontekstu do zadania na kartach, zapewniając łatwy dostęp do informacji, takich jak terminy zadań i osoby przypisane. Trello jest odpowiednie dla Teams szukających prostego, atrakcyjnego wizualnie sposobu na śledzenie aktualizacji statusu.

Najlepsze funkcje Trello

Tworzenie list kontrolnych i podzadań na kartach w celu podziału większych projektów

Ustaw i śledź terminy dla każdego zadania, aby raportowanie statusu było dokładne

Dodawaj pliki i zostawiaj komentarze, aby scentralizować wszystkie aktualizacje statusu

Łatwa integracja z zewnętrznymi narzędziami w celu zwiększenia możliwości raportowania

Limity Trello

Limit opcji raportowania bez płatnych dodatków Power-Ups

Nie tak wartościowe w przypadku większych projektów o złożonych zależnościach

Cennik Trello

Free

Standard: 6 USD/użytkownik miesięcznie

Premium: 12,50 USD za użytkownika miesięcznie

Enterprise: 17,50 USD za użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Trello

G2: 4. 4/5 (ponad 13 500 opinii)

Capterra: 4. 5/5 (23 000+ opinii)

Przeczytaj także: Trello vs ClickUp: Które narzędzie do zarządzania projektami jest najlepsze?

🧠 Ciekawostka: Nazwa Trello pochodzi od słowa trellis, które było nazwą kodową projektu w jego wczesnej scenie.

3. Asana (najlepsza do raportowania opartego na zadaniach i współpracy zespołowej)

via Asana

Asana jest znana ze swojej prostoty i prostych funkcji zarządzania projektami, które obejmują przydzielanie zadań, śledzenie statusu w czasie rzeczywistym i szczegółowe opcje raportowania.

Widok osi czasu w aplikacji Asana ułatwia śledzenie postępów w realizacji projektów, a funkcja portfolio umożliwia jednoczesny przegląd wielu projektów. Uważam, że jest to przydatne dla kierowników projektów zarządzających kilkoma teamami.

Najlepsze funkcje aplikacji Asana

Oznaczanie kluczowych punktów w trakcie realizacji projektu w celu śledzenia ogólnego postępu statusu

Twórz niestandardowe pola w celu bardziej szczegółowego raportowania w oparciu o potrzeby projektu

Generowanie szczegółowych raportów statusu z niestandardowymi filtrami

Limity Asany

Użytkownicy zgłaszali usterki podczas wklejania tekstu do zadań

Funkcje raportowania można ulepszyć, np. poprzez włączenie sposobów na sprawdzenie przepustowości zespołu w godzinach

Asana ceny

Osobiste: Free forever

Starter: 13,49 USD za użytkownika miesięcznie

Zaawansowane: $30. 49/użytkownika miesięcznie

Enterprise: Niestandardowy cennik

Enterprise+: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Asana

G2: 4. 4/5 (ponad 10 500 recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (13 000+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Asana?

Bardzo podobała mi się możliwość rozdzielania zadań pomiędzy wiele działów, a następnie poddziałania zadań w ramach poszczególnych działów. Korzystałem zarówno z Asany, jak i ClickUp i uważam, że Asana ma słabszy interfejs użytkownika i nie jest tak intuicyjna i łatwa do nauczenia.

Bardzo podobała mi się możliwość rozdzielania zadań pomiędzy wiele działów, a następnie poddziałania zadań w ramach poszczególnych działów. Korzystałem zarówno z Asany, jak i ClickUp i uważam, że Asana ma słabszy interfejs użytkownika i nie jest tak intuicyjna i łatwa do nauczenia.

4. Monday. com (najlepsze do śledzenia statusu wspólnych projektów)

Korzystałem z Monday. com do tworzenia cykli pracy i pulpitów podczas współpracy z wieloma Teams. Jego konfigurowalne cykle pracy i wizualny interfejs sprawiają, że idealnie nadaje się do wspólnych projektów z dynamicznym raportowaniem statusu.

Wizualne śledzenie statusu jest intuicyjne, a narzędzie dobrze integruje się z najczęściej używanymi aplikacjami, takimi jak Slack i obszar roboczy Google.

Monday. com najlepsze funkcje

Wizualizacja obciążenia pracą zespołu w celu zapewnienia, że raportowanie statusu odzwierciedla obciążenie zespołu

Udostępnianie plików, komentowanie i etykiety dla członków zespołu bezpośrednio w zadaniach

Twórz spersonalizowane pulpity dla konkretnych potrzeb śledzenia statusu

Automatyzacja aktualizacji statusu zadań i powiadomień w celu zaoszczędzenia czasu

Monday. com limity

Limit funkcji zarządzania danymi w porównaniu do narzędzi takich jak ClickUp

Może to być kosztowne dla większych Teamsów

Monday. com ceny

Free

Podstawowe: 12 USD za licencję miesięcznie

Standard: 14 USD za licencję miesięcznie

Pro: 24 USD za licencję miesięcznie

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Monday. com

G2: 4. 7/5 (ponad 12 500 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 5 000 recenzji)

5. Airtable (najlepsze do wizualizacji danych projektu i raportowania statusu w niskokodowym interfejsie)

via Airtable

Airtable łączy w sobie funkcję arkusza kalkulacyjnego z mocą relacyjnej bazy danych, oferując unikalny sposób zarządzania projektami i śledzenia statusu zadań.

Eksperymentowałem z tą platformą, aby wdrożyć śledzenie statusu RAG i niestandardowe formaty raportowania statusu. Umożliwia ona łatwe tworzenie widoku siatki, kalendarza, Kanban lub galerii w celu wizualizacji statusu projektu.

Najlepsze funkcje Airtable

Niestandardowe tabele do śledzenia szczegółów projektu w sposób, który pasuje do Twojego cyklu pracy, idealne dla Teams obsługujących projekty bogate w dane

Skorzystaj z integracji, aby połączyć Airtable z narzędziami takimi jak Slack, Dropbox i Kalendarz Google w celu spójnego, zautomatyzowanego zarządzania projektami

Skorzystaj z szablonów śledzenia statusu, aby dopasować je do każdego rodzaju projektu, pomagając szybciej rozpocząć pracę

Korzystaj z formuł, aby automatycznie obliczać aktualizacje statusu w miarę odświeżania danych

Limity Airtable

Mogą być przytłaczające dla użytkowników niezaznajomionych ze strukturami baz danych

Ceny Airtable

Free

Teams: 24 USD za licencję miesięcznie

Business: 54 USD za licencję miesięcznie

Skala Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Airtable

G2: 4. 6/5 (ponad 2500 recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (ponad 2000 recenzji)

6. Basecamp (najlepszy do prostej komunikacji w ramach projektu i zespołu)

via Basecamp

Basecamp to proste narzędzie do zarządzania projektami, które upraszcza komunikację w zespole.

Zawiera charakterystyczną funkcję "Hill Charts", która w intuicyjny sposób pozwala zespołom aktualizować i śledzić postępy w projekcie. Członkowie Teams używają jej do przeciągania zakresów projektów na odpowiednie pozycje, wizualnie przedstawiając status prac.

Daje to menedżerom potężny widok drugiego rzędu, który pokazuje aktualny status każdego zadania oraz postęp i ewolucję pracy w czasie trwania projektu.

Najlepsze funkcje Basecamp

Korzystaj z centralnych tablic ogłoszeń, aby dyskusje były uporządkowane i dostępne dla całego zespołu

Udostępnianie plików i dokumentów w jednej przestrzeni współpracy w celu płynnego śledzenia statusu

Wykorzystaj wbudowany czat zespołu do przekazywania aktualizacji statusu w czasie rzeczywistym

Ustaw codzienne lub cotygodniowe automatyczne odprawy, aby wszyscy byli na bieżąco ze statusem projektu

Limity w Basecamp

Niektórzy użytkownicy uważają, że domyślny wyświetlacz jest nieatrakcyjny i trudny do zmiany

Basecamp ceny

Wersja próbna Free

Basecamp Plus: 15 USD/użytkownika miesięcznie

Basecamp Pro Unlimited: 299 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Basecamp - oceny i recenzje

G2: 4. 1/5 (ponad 5 000 recenzji)

Capterra: 4. 3/5 (ponad 14 000 recenzji)

🧠 Ciekawostka: Basecamp został początkowo opracowany jako wewnętrzne narzędzie dla 37 sygnałów do zarządzania projektami i klientami.

7. Smartsheet (najlepszy do śledzenia statusu projektu w arkuszu kalkulacyjnym)

via Smartsheet

czy wiesz, że? Brak dostępu do niezbędnych informacji negatywnie wpływa na morale 88% pracowników.

Smartsheet łączy w sobie znajomość arkusza kalkulacyjnego z możliwościami zarządzania projektami.

Platforma umożliwia użytkownikom tworzenie zaawansowanych raportów statusu z wieloma kolumnami śledzącymi inicjatywy, własność, postęp i kontekstowe notatki. Teams mogą wykorzystywać połączone komórki do automatycznego pobierania danych z istniejących arkuszy śledzenia projektów, zmniejszając wysiłek związany z ręcznym raportowaniem.

Najlepsze funkcje Smartsheet

Generowanie raportów o statusie projektu na podstawie danych projektu w celu dokładnej aktualizacji statusu

Wizualizacja postępu i statusu zadania za pomocą wykresów w stylu Gantta

Połączenie Smartsheet z narzędziami takimi jak Microsoft Office i obszar roboczy Google w celu zapewnienia płynnej współpracy

Limity Smartsheet

Ograniczone opcje stylizacji pulpitu

Wyższa krzywa uczenia się w porównaniu do innych narzędzi

Cennik Smartsheet

Pro: 12 USD za członka miesięcznie

Business: 24 USD za członka miesięcznie

Enterprise : Niestandardowe ceny

Zaawansowane zarządzanie pracą: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Smartsheet

G2: 4. 4/5 (ponad 18 000 recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (ponad 3000 opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Smartsheet?

Smartsheet umożliwia planowanie, śledzenie, automatyzację, wykonywanie i raportowanie pracy w czasie rzeczywistym. Podoba mi się, że Smartsheet ma solidne możliwości integracji, które pomagają połączyć się z szerokim zakresem aplikacji zewnętrznych, takich jak Okta, Tableau, Kalendarz Google itp.

Smartsheet umożliwia planowanie, śledzenie, automatyzację, wykonywanie i raportowanie pracy w czasie rzeczywistym. Podoba mi się, że Smartsheet ma solidne możliwości integracji, które pomagają połączyć się z szerokim zakresem aplikacji zewnętrznych, takich jak Okta, Tableau, Kalendarz Google itp.

Przeczytaj również: Smartsheet vs ClickUp: Które narzędzie do zarządzania projektami jest najlepsze?

8. Wrike (najlepsze do kompleksowego planowania i śledzenia projektów)

via Wrike

Zaawansowane oprogramowanie do zarządzania projektami, Wrike, oferuje wbudowane funkcje śledzenia i precyzyjnego raportowania statusu. Został zaprojektowany, aby pomóc Teams pozostać zorganizowanym i wydajnym.

Platforma oferuje wiele metod wizualizacji danych, w tym wykresy kołowe, wykresy i dynamiczne strumienie aktywności, które chronologicznie wyświetlają zadania i kamienie milowe projektu. Możesz również analizować trendy czasowe według miesiąca, kwartału lub roku, pomagając Teams ocenić trajektorię projektu i wcześnie wykryć potencjalne problemy.

Najlepsze funkcje Wrike

Dostosuj widoki i obszary robocze do potrzeb swoich zespołów dzięki wizualizacji 360°

Automatyzacja cykli pracy, w tym zatwierdzeń, formularzy wniosków i planów, dzięki czemu Teams mogą skupić się na swojej najcenniejszej pracy

Uzyskaj dostęp do natychmiastowych spostrzeżeń i pulpitów w czasie rzeczywistym, które stanowią wsparcie dla decyzji opartych na danych i zwinnego przywództwa

Limity Wrike

Wyższa krzywa uczenia się w porównaniu do innych narzędzi z tej listy

Cennik Wrike

Free

Teams: 10 USD/użytkownik miesięcznie

Business: $25/użytkownika miesięcznie

Enterprise: Niestandardowe ceny

Pinnacle: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4. 2/5 (3500+ recenzji)

Capterra: 4. 3/5 (2500+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Wrike?

Wrike wdrożył pulpit nawigacyjny, który pozwala nam stworzyć lepszą przejrzystość. Ta przejrzystość jest nie tylko dla zespołu programowego, ale także dla osób spoza naszego programu. Wdrożyliśmy cotygodniowy odczyt, który trafia do wielu interesariuszy, aby pomóc wszystkim na bieżąco informować o postępach w naszym portfolio projektów.

Wrike wdrożył pulpit nawigacyjny, który pozwala nam stworzyć lepszą przejrzystość. Ta przejrzystość jest nie tylko dla zespołu programowego, ale także dla osób spoza naszego programu. Wdrożyliśmy cotygodniowy odczyt, który trafia do wielu interesariuszy, aby pomóc wszystkim na bieżąco informować o postępach w naszym portfolio projektów.

9. Notion (najlepsze do zarządzania wiedzą i śledzenia statusu na jednej platformie)

via Notion

Uważam, że Notion jest dość wszechstronnym i cennym narzędziem dla Teams, które chcą skonsolidować aktualizacje statusu projektu z dokumentacją zespołu w jednym miejscu.

Właściwość statusu Notion pozwala na szczegółowe śledzenie, zapobiegając częstym pułapkom niespójnego raportowania statusu. System uniemożliwia członkom Teams tworzenie niezdefiniowanych kategorii statusów, zapewniając ustandaryzowaną komunikację.

Możesz dodawać niestandardowe pola, takie jak kamienie milowe projektu, wyzwania i kolejne kroki, tworząc kompleksowe raporty o statusie, które zapewniają dogłębny wgląd w postęp projektu.

Najlepsze funkcje Notion

Śledzenie zadań za pomocą baz danych, które można niestandardowo wyświetlać na listach, kalendarzach lub tablicach

Korzystaj z wielu gotowych szablonów dla różnych typów dokumentów, takich jak artykuły, raporty o statusie projektu i prezentacje

Połącz raportowanie statusu z dokumentami projektu w celu łatwego dostępu do nich

Notion limit

Niektórzy użytkownicy zgłaszali potrzebę posiadania wersji offline

Nie skaluje się dobrze do złożonych, wielofunkcyjnych projektów

Notion ceny

Free

Plusy: 12 USD za licencję miesięcznie

Podstawowa: 18 USD za licencję miesięcznie

Enterprise : Niestandardowe ceny

Notion AI: Dodaj za $10/członka na miesiąc

Notion - oceny i recenzje

G2: 4. 7/5 (5500+ recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (2000+ opinii)

10. Zoho Projects (najlepsze do niestandardowego zarządzania projektami w przystępnej cenie z zaawansowanym raportowaniem)

via Zoho Projects

Zoho Projects oferuje konfigurowalne pulpity, które pozwalają kierownikom projektów i zespołom szybko uzyskać przegląd statusu projektu, postępu zadań i wybranych wskaźników KPI.

System raportowania platformy zawiera innowacyjne funkcje, takie jak chronologiczne wykresy Gantta, wykresy wykorzystania zasobów i raporty wariancji, które pomagają Teams zrozumieć trajektorię projektu i potencjalne zagrożenia. Użytkownicy mogą z łatwością kroić i dzielić dane projektu, tworząc wnikliwe wizualizacje bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy technicznej.

Najlepsze funkcje Zoho Projects

Upewnij się, że raportowanie statusu odzwierciedla najbardziej aktualne informacje dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym

Łatwe śledzenie statusu poszczególnych zadań, kamieni milowych i zależności, dzięki czemu wiadomo, na jakim etapie znajduje się projekt w danym momencie

Generuj szczegółowe raporty o statusie projektu, podkreślające jego postęp, wraz z wglądem w alokację zasobów, poświęcony czas i wykorzystanie budżetu

Automatyczne generowanie i wysyłanie raportów statusu w oparciu o wcześniej ustawione interwały (np. dzienne, tygodniowe lub miesięczne)

Ograniczenia Zoho Projects

W narzędziu tym brakuje kilku istotnych funkcji, takich jak sortowanie kolumn w widoku tabeli, filtrowanie po wielu kolumnach i automatyczne wypełnianie pól zadań

Cennik Zoho Projects

Free

Premium: 5 USD/miesiąc

Enterprise: 10 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Zoho Projects

G2: 4. 3/5 (450+ opinii)

Capterra: 4. 4/5 (700+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Zoho Projects?

Małe firmy muszą śledzić każdy projekt z osobna na poziomie mikro, a Zoho Projects dostarcza przyjazny dla kieszeni sposób do zrobienia tego. Interfejs użytkownika i konfiguracja są zbyt skomplikowane, byłoby miło mieć jasne samouczki z YouTube lub AI, które mogłyby ustawić zadania za Ciebie.

Małe firmy muszą śledzić każdy projekt z osobna na poziomie mikro, a Zoho Projects dostarcza przyjazny dla kieszeni sposób do zrobienia tego. Interfejs użytkownika i konfiguracja są zbyt skomplikowane, byłoby miło mieć jasne samouczki z YouTube lub AI, które mogłyby ustawić zadania za Ciebie.

11. Jira (najlepsza dla zwinnych teamów i śledzenia problemów)

via Jira

Jira firmy Atlassian jest popularna wśród zespołów Agile, zwłaszcza w przypadku projektów związanych z tworzeniem oprogramowania. Oferuje szczegółowe śledzenie statusu zadań, sprintów i problemów.

Choć ClickUp wypada tutaj lepiej, to nadal podoba mi się różnorodność wbudowanych raportów, które oferuje, w tym wykresy burndown, wykresy prędkości i raporty sprintów, które będą bardzo przydatne dla zwinnych teamów.

Najlepsze funkcje Jira

Twórz niestandardowe raporty, które można zapisywać, udostępniać lub dodawać do pulpitów

Śledzenie błędów, zadań i ulepszeń dzięki szczegółowym opcjom raportowania projektów zapewniającym widoczność

Skorzystaj z potężnego systemu filtrowania, aby tworzyć niestandardowe zapytania za pomocą JQL, które mogą pobierać określone dane do raportowania statusu

Limity Jira

Mogą być skomplikowane w ustawieniu i użyciu dla teamów nie zajmujących się oprogramowaniem

Niektórzy użytkownicy zgłaszają zmniejszoną prędkość w godzinach szczytu

Ceny Jira

Free

Standard: 7,53 USD za użytkownika miesięcznie

Premium 13,53 USD/użytkownika miesięcznie

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Jira

G2: 4. 3/5 (6000+ recenzji)

Capterra: 4. 4/5 (15000+ opinii)

12. Microsoft Project Portfolio Management (najlepsze do śledzenia statusu portfolio projektów na dużą skalę)

Jedną z kluczowych zalet Microsoft Project PPM jest jego zdolność do pomocy w zarządzaniu całymi portfelami projektów. Menedżerowie portfeli mogą mieć widok na status wszystkich projektów w ramach portfolio, ustalać ich priorytety w oparciu o cele strategiczne oraz dostosowywać zasoby i osie czasu w celu zapewnienia powodzenia.

Jest to szczególnie przydatne dla kierownictwa wyższego szczebla i interesariuszy, którzy muszą podejmować świadome decyzje dotyczące ustalania priorytetów projektów.

Najlepsze funkcje Microsoft Project Portfolio Management

Śledzenie oś czasu projektu i zależności za pomocą konfigurowalnych wykresów Gantta

Przydzielanie zasobów do projektów i śledzenie ich wykorzystania w celu lepszego planowania pracy zespołu

Użyj Power BI do dynamicznego raportowania i analizy, aby informować interesariuszy na bieżąco

Microsoft Project Portfolio Management ograniczenia

Niektórzy użytkownicy uznali ją za zbyt rozbudowaną w funkcje (a przez to skomplikowaną) dla mniejszych projektów i prostszych cykli pracy

Droższe niż inne narzędzia do zarządzania projektami

Ceny zarządzania projektami w Microsoft Project Portfolio Management

Planner Plan 1: $10/miesiąc

Planner i Project Plan 3: $30/miesiąc

Planner i Plan Projektu 5: $55/miesiąc

Project Standard: $679. 99/użytkownika (zakup jednorazowy)

Project Professional: $1,129. 99 USD/użytkownika (zakup jednorazowy)

Project Server: Niestandardowe ceny

Microsoft Project Portfolio Management - oceny i recenzje

G2: 4/5 (1500+ recenzji)

Capterra: 4. 4/5 (2000+ recenzji)

Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy i konkurenci Microsoft Project (Free & Paid!)

via Hive

Chociaż Hive to wszechstronne narzędzie do zarządzania projektami oferujące różne opcje niestandardowe i funkcje współpracy, najbardziej spodobało mi się jego zautomatyzowane raportowanie.

Zautomatyzowane raportowanie może obejmować postępy w realizacji zadań, kondycję projektu, wydajność zespołu i zbliżające się terminy. Możesz również zaplanować regularne aktualizacje, aby wysyłać je do interesariuszy, oszczędzając czas na śledzeniu statusu.

Najlepsze funkcje Hive

Wybieraj spośród widoków Kanban, Gantt, kalendarza i tabeli, aby organizować projekty w oparciu o potrzeby zespołu

Współpracuj bezpośrednio w ramach zadań i projektów, aby scentralizować komunikację

Skorzystaj z funkcji śledzenia czasu, aby generować raporty o statusie, które zapewniają wgląd w alokację zasobów, czas spędzony na zadaniach i ogólną wydajność projektu

Wykorzystaj komentarze do zadań i pętle opinii, aby dostarczać aktualizacje i udostępniać spostrzeżenia bezpośrednio w ramach projektu

Ograniczenia Hive

Przełączanie się między widokami osi czasu może być wyzwaniem

Ceny Hive

Free: Free forever

Starter: 1,50 USD za użytkownika miesięcznie

Teams: 5 USD/użytkownik miesięcznie

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Hive

G2: 4. 6/5 (550+ opinii)

Capterra: 4. 4/5 (200+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Hive?

Jest łatwo dostępny, ponieważ jest kompatybilny z różnymi systemami operacyjnymi. Kiedy rozpoczynam nowe projekty, mogę na bieżąco śledzić te trwające. Moje ulubione aspekty to podział projektów na fazy, konfigurowalna oś czasu, możliwość budżetowania/planowania i ustawienie określonych ram. Etykiety i kolory pomagają mi zindywidualizować i wyróżnić fazy projektu, zapewniając lepszy przegląd i kontrolę.

Jest łatwo dostępny, ponieważ jest kompatybilny z różnymi systemami operacyjnymi. Kiedy rozpoczynam nowe projekty, mogę na bieżąco śledzić te trwające. Moje ulubione aspekty to podział projektów na fazy, konfigurowalna oś czasu, możliwość budżetowania/planowania i ustawienie określonych ram. Etykiety i kolory pomagają mi zindywidualizować i wyróżnić fazy projektu, zapewniając lepszy przegląd i kontrolę.

14. Plecto (najlepsze do wizualizacji danych w czasie rzeczywistym do śledzenia statusu)

via Ple ct o

Dla Teams pragnących zwiększyć zaangażowanie i motywację poprzez przejrzystość danych, Plecto specjalizuje się w tworzeniu pulpitów w czasie rzeczywistym, które wizualizują status projektu.

Oprócz tradycyjnego raportowania, Plecto zawiera elementy grywalizacji, takie jak powiadomienia o wynikach na żywo, funkcje śledzenia czasu rywalizacji i rozpoznawanie w czasie rzeczywistym. Takie podejście przekształca raportowanie z przyziemnego zadania w interaktywne, motywujące narzędzie, które zwiększa wydajność organizacji.

Najlepsze funkcje Plecto

Wizualizuj dane dotyczące wydajności zespołu w czasie rzeczywistym, korzystając z pulpitów dostosowanych do Twoich potrzeb w zakresie raportowania

Tworzenie widżetów do śledzenia określonych statusów projektów

Połączenie z innymi narzędziami, takimi jak Salesforce, HubSpot i Arkusze Google w celu płynnej integracji danych

Limity Plecto

Mogą nie być idealne do tradycyjnych zadań związanych z zarządzaniem projektami

Ceny Plecto

Średni: 230 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Duże: 360 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Plecto

G2: 4. 2/5 (30+ opinii)

Capterra: 4. 4/5 (30+ opinii)

15. Geckoboard (najlepszy do wizualizacji statusu projektu za pomocą konfigurowalnych pulpitów)

via Geckoboard

Geckoboard jest przeznaczony do raportowania i wizualizacji danych w czasie rzeczywistym. Przekształca śledzenie danych, zapewniając kontekst poprzez cele, wskaźniki statusu i aktualizacje w czasie rzeczywistym.

Jest to idealne rozwiązanie dla menedżerów, którzy potrzebują szybkich migawek kluczowych wskaźników i dobrze sprawdza się w zespołach zajmujących się obsługą klienta, sprzedażą i innymi funkcjami opartymi na wydajności.

Najlepsze funkcje Geckoboard

Wyświetlaj dane w czasie rzeczywistym z wielu źródeł, zapewniając swojemu zespołowi aktualne informacje na temat ważnych wskaźników

Twórz niestandardowe wykresy i pulpity, aby zaspokoić specyficzne potrzeby zespołu w zakresie śledzenia danych

Łatwa integracja z innymi narzędziami, takimi jak Slack, Google Analytics i Zendesk w celu scentralizowanego raportowania

Limity Geckoboard

Ma ograniczone możliwości zarządzania projektami

Ceny Geckoboard

Niezbędne: 55 USD/miesiąc dla 3 użytkowników

Pro: 219 USD/miesiąc dla 10 użytkowników

Skala: Ceny niestandardowe

Geckoboard oceny i recenzje

G2: 4. 3/5 (45+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (100+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Geckoboard?

Jest to wspaniały sposób na udostępnianie wskaźników KPI swojemu zespołowi w przyjemny wizualnie sposób. Najłatwiejszy sposób na tworzenie pulpitów, które są zarówno znaczące, jak i skuteczne.

Jest to wspaniały sposób na udostępnianie wskaźników KPI swojemu zespołowi w przyjemny wizualnie sposób. Najłatwiejszy sposób na tworzenie pulpitów, które są zarówno znaczące, jak i skuteczne.

Wybierz najlepsze narzędzie do raportowania statusu

Moje najważniejsze priorytety w pracy to monitorowanie postępów projektów dla naszych redakcji i zapewnienie płynnej komunikacji w zespole. Po dokonaniu oceny wszystkich tych narzędzi, ClickUp pozostaje moją najlepszą rekomendacją.

ClickUp Dashboards umożliwia tworzenie niestandardowych raportów z niestandardowymi kartami dotyczącymi postępu zadań, obciążenia pracą, śledzenia czasu i nie tylko, podczas gdy Goals pozwala zespołom śledzić cele, kluczowe wyniki i postępy w ustrukturyzowany sposób, dostosowując wszystkich do priorytetów firmy.

To, co wyróżnia ClickUp, to jego wszechstronne możliwości zarządzania projektami. Może dostosować się do wielu typów projektów, skalować się do wszystkich rozmiarów projektów i organizacji i nie wymaga modyfikacji istniejących cykli pracy.

Możliwość integracji różnych funkcji zarządzania projektami w ramach jednej platformy sprawia, że jest ona nieoceniona dla każdego, kto chce poprawić przejrzystość i raportowanie projektów.

Po co więc czekać? Wypróbuj ClickUp za darmo i zastąp swoje rozproszone narzędzia jednym, potężnym rozwiązaniem do zarządzania projektami.