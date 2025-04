Jak włączyć grywalizację w zarządzaniu projektami, aby zwiększyć zaangażowanie Teams?

Kilka lat temu największa na świecie firma produkująca środki higieny osobistej uruchomiła grywalizowaną aplikację mobilną, aby szkolić i angażować swoich doradców kosmetycznych - którzy mówili w ponad sześciu językach i byli rozproszeni w ponad 18 krajach.

Mówimy o L'Oréal. Aplikacja była pełna funkcji, takich jak newsroom, powiadomienia o streakach, karty wyników i quizy peer-vs-peer. Co więcej, doradcy mogli zalogować się w dowolnym momencie, zakończyć szybki mikromoduł i podnosić swoje kwalifikacje w podróży.

Te elementy gry zmieniły szkolenie w przyjazną rywalizację i utrzymały wysoki poziom zaangażowania. Wyniki? L'Oréal przekroczył swoje cele szkoleniowe i ROI w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy.

Grywalizacja jest podstawą rewolucji.

Kierownicy projektów są obecnie świadomi potrzeby integracji mechaniki gier z codziennymi cyklami pracy, dzięki czemu nawet najbardziej przyziemne zadania wydają się nieco mniej... no cóż, przyziemne.

Do zrobienia - jak właściwie działa grywalizacja w zarządzaniu projektami? Poznajmy podstawy i zobaczmy, jak kierownicy projektów zamieniają pracę w grę, w którą warto zagrać.

60-sekundowe podsumowanie Grywalizacja polega na dodawaniu mechaniki gier do środowisk niezwiązanych z grami, takich jak oprogramowanie w miejscu pracy i procesy zarządzania projektami, w celu zwiększenia zaangażowania i uczestnictwa

Zachęca do współpracy, czyniąc pracę interaktywną, napędza motywację poprzez zdrową rywalizację oraz zwiększa wydajność i wskaźniki zakończonych zadań

Przykłady grywalizacji w zarządzaniu projektami obejmują wdrażanie odznak za zakończone zadania, tablic wyników, systemów nagród i interaktywnych pulpitów, aby utrzymać zaangażowanie zespołów

Wykonaj poniższe kroki, aby włączyć grywalizację w zarządzaniu projektami:

Wybierz platformę, która płynnie integruje się z cyklami pracy w zarządzaniu projektami, jak ClickUp

Ustaw cele, śledź wydajność zespołu i świętuj kluczowe kamienie milowe

Twórz angażujące wizualne wskaźniki postępu, które utrzymają motywację zespołu

Pamiętaj, aby zrównoważyć rywalizację ze współpracą i ustalić jasne wytyczne dotyczące śledzenia postępów i nagród. Oferuj różnorodne zachęty poza odznakami i tabelami wyników

Grywalizacja w zarządzaniu projektami zwiększa wydajność i zaangażowanie. ClickUp oferuje narzędzia takie jak konfigurowalne cele, tablice wyników, pulpity i automatyzację w czasie rzeczywistym, aby usprawnić cykl pracy nad projektem Wybierz platformę, która płynnie integruje się z cyklami pracy w zarządzaniu projektami, jak ClickUp

Ustaw cele, śledź wydajność zespołu i świętuj kluczowe kamienie milowe

Twórz angażujące wizualne wskaźniki postępu, które utrzymają motywację zespołu

Czym jest grywalizacja w zarządzaniu projektami?

Wszyscy możemy się zgodzić, że nikt nie budzi się podekscytowany aktualizacją arkusza kalkulacyjnego lub śledzeniem kamieni milowych projektu. Właśnie dlatego grywalizacja w miejscu pracy jest ważna. Ale czym dokładnie jest grywalizacja i jakie korzyści przynosi w miejscu pracy?

Definicja techniczna: Grywalizacja dodaje mechanikę gier do środowisk niezwiązanych z grami - na przykład oprogramowania w miejscu pracy i procesów zarządzania projektami - w celu zwiększenia zaangażowania i uczestnictwa.

Definicja grywalizacji: Wyobraź sobie, że Twój dzień pracy nie polega tylko na spotkaniach i wygrywaniu. Oto jak by to wyglądało: Najlepsi otrzymują wyróżnienie - podobnie jak odznaka "Top Influencers" na LinkedIn, ale za wyniki Twojego zespołu

🏆 Twój zespół projektowy znajduje się w tabeli liderów - a każde zakończone zadanie przesuwa Cię w górę

🎖️ Ukończenie sprintu daje odznakę - bo kto nie lubi się chwalić?

Codzienne zadania = więcej punktów - a może nawet rzeczywiste nagrody (pizza na lunch, anyone?)

Teraz twój projekt lub dzień pracy nie będzie już nużący. Techniki grywalizacji wykorzystują coś pierwotnego - dreszczyk rywalizacji, satysfakcję z postępów i radość z gromadzenia cyfrowych "trofeów". "

Która definicja bardziej Ci się podobała? Która była łatwiejsza do zrozumienia? Jeśli była to grywalizacja, to już widzisz siłę strategii grywalizacji. Teraz przyjrzyjmy się, w jaki sposób kierownicy projektów czerpią korzyści z wdrażania grywalizacji w swoich teamach.

Korzyści z grywalizacji w zarządzaniu projektami

Ustaliliśmy, że techniki grywalizacji mogą sprawić, że zakończone zadania będą wydawać się mniej uciążliwe, a bardziej przypominać zdobywanie kolejnych poziomów dzięki podejściu opartemu na grze.

Aby jednak naprawdę zrozumieć wpływ grywalizacji w zarządzaniu projektami, zwizualizujmy, w jaki sposób tworzy ona efekt falowania w zespołach.

*Korzystaj z Tablic ClickUp do tworzenia schematów blokowych i map pomysłów, takich jak ta!

Jak widać, każdy krok jest ze sobą powiązany:

Włączenie elementów grywalizacji zachęca do współpracy, sprawiając, że praca staje się interaktywna

Zdrowa rywalizacja napędza motywację, zachęcając członków Teams do pozostania zaangażowanymi

Zwiększona motywacja prowadzi do lepszej wydajności i wyższego wskaźnika zakończonych zadań

Ostatecznie poprawia to powodzenie projektu, zapewniając skuteczną realizację celów

Pro Tip: Korzystaj z szablonów planów komunikacji, aby zapewnić spójność, usprawnić komunikację i bez wysiłku dostosować wszystkich interesariuszy.

Przykłady grywalizacji w zarządzaniu projektami

Przyjrzyjmy się, jak elementy grywalizacji mogą zmienić zarządzanie projektami w angażujące doświadczenie (z przykładami wiodących firm!):

1. Odznaki za zakończone zadania

Teams pozostają zmotywowani poprzez przyznawanie elementów grywalizacji, takich jak odznaki za zakończone zadania lub osiągnięcie kamieni milowych.

Southwest Airlines zademonstrowały to za pomocą Kick Tails, systemu wzajemnego uznawania, w którym pracownicy nagradzają się nawzajem wejściówkami na loterię za wybitną pracę.

🧠 Czy wiesz: Według badania Gamification at Work Survey, 89% pracowników stwierdziło, że byliby bardziej wydajni, gdyby ich praca bardziej przypominała grę. Wszyscy tylko czekamy, aż nasze zadania będą miały punkty XP i poziomy.

2. Tablice wyników

Tablice wyników pokazują najlepsze wyniki, zachęcając członków zespołu do pozostania zaangażowanymi.

via Ansay and Associates

Firma Ansay & Associates poszła o krok dalej, wprowadzając " Koło Wow ", w którym najlepsi gracze zdobywają nagrody.

3. Zachęty oparte na loterii

Niespodziewane nagrody zwiększają motywację.

Uber wprowadził system loterii, w którym platynowi kierowcy zdobywali bilety za każdy przejazd, które uprawniały ich do udziału w losowaniu nagród o wartości 5 000 $. Zastosowanie tego w teamach projektowych może sprawić, że zakończone zadania będą bardziej ekscytujące.

4. Interaktywne pulpity

Śledzenie postępów w czasie rzeczywistym sprawia, że kamienie milowe projektu są bardziej namacalne. Przykładowo, pasek postępu stopniowo zapełnia się wraz z zakończonymi kamieniami milowymi, zachęcając pracowników do dotarcia do mety.

Pro Tip: Teams mogą korzystać z tablic Kanban i wizualnych trackerów, aby być na bieżąco ze swoimi celami.

5. Znaczące nagrody

Nagrody powinny być pożądane - pomyśl o dodatkowym PTO, lunchach dla zespołu lub kartach podarunkowych. Umożliwienie pracownikom wyboru nagród w ramach grywalizacji gwarantuje, że system zwiększy zaangażowanie pracowników, zamiast sprawiać wrażenie sztuczki.

Jak włączyć grywalizację w zarządzaniu projektami

Integracja technik grywalizacji w organizacji zaczyna się od wyboru platformy, która płynnie integruje się z istniejącymi cyklami pracy. Platforma powinna być łatwa w użyciu i tak naturalna, jak przewijanie ulubionej aplikacji.

ClickUp jest właśnie do tego stworzony.

ClickUp to wizualne oprogramowanie do zarządzania projektami wyposażone w mechanikę gier, przekształcające zadania w ekscytujące misje i upraszczające komunikację. Jako wszystko aplikacja do pracy łączy zadania, projekty, dokumenty, wiedzę, a nawet czat w jedną platformę napędzaną przez AI!

Zobaczmy, jak ClickUp może być również wykorzystywany jako oprogramowanie angażujące pracowników i dopasowane do strategii grywalizacji w celu zwiększenia powodzenia projektów.

Śledzenie wydajności zespołu za pomocą celów i kamieni milowych

Cele i zadania projektowe są podstawą każdej organizacji, a model grywalizacji tego nie zmienia - on to optymalizuje. Dzięki ClickUp Goals zespoły mogą ustawić jasne cele, śledzić postępy w czasie rzeczywistym i świętować po osiągnięciu kluczowych kamieni milowych.

Paski postępu zapełniające się w ClickUp w miarę zakończonych zadań zapewniają natychmiastową gratyfikację, podobną do zdobywania PD w grze. Taka widoczność sprawia, że Teams jest zaangażowany i zmotywowany do osiągnięcia kolejnego kamienia milowego.

Ustawiając cele zespołowe lub indywidualne z terminami, ClickUp zachęca do przyjaznego ducha rywalizacji - zwiększając wydajność, jednocześnie czyniąc pracę bardziej angażującą.

Dzięki celom ClickUp zespoły mogą śledzić postępy w czasie rzeczywistym i świętować zwycięstwa

Pro Tip: Uporządkuj cele w folderach według kwartału, działu lub zespołu, aby ustrukturyzować śledzenie. Dostosuj aplikację do śledzenia celów, aby pasowała do wskaźników wydajności zespołu, zarówno opartych na zadaniach, jak i numerycznych.

Korzystaj z konfigurowalnych widoków i tablic ClickUp, aby zwiększyć zaangażowanie wizualne

Tablice ClickUp są idealne do zespołowych burz mózgów i sesji współpracy.

Uczyń burzę mózgów przyjemniejszą dzięki Tablicom ClickUp

Interaktywne wizualizacje ClickUp Tablica ułatwiają tworzenie map strategii, projektowanie cykli pracy, a nawet tworzenie zabawnych wyzwań, takich jak ciekawostki zespołowe lub gry związane z planowaniem.

Pro Tip: Regularne działania integracyjne wzmacniają komunikację, podnoszą morale i poprawiają współpracę. Sprawdź te zabawne gry komunikacyjne w pracy dla swojego zespołu.

Skoro już mówimy o zaangażowaniu wizualnym, ClickUp Views oferuje ponad 15 konfigurowalnych widoków do wizualizacji śledzenia projektów, zadań i cykli pracy w sposób, który najlepiej pasuje do Twojego zespołu.

Przykład: Powiedzmy, że zarządzasz projektem rozwoju oprogramowania. Twój zespół składa się z programistów, projektantów i kierowników projektów o różnych potrzebach.

👨‍💻 Deweloperzy preferują Tablicę Kanban: Mogą przenosić zadania między kolumnami takimi jak "Do zrobienia", "W trakcie" i "Zakończone", co ułatwia śledzenie postępów w czasie rzeczywistym

🎨 Projektanci rozwijają się na widoku kalendarza: Wizualizacja terminów i rezultatów pomaga im w ustalaniu priorytetów kreatywnej pracy przy jednoczesnym równoważeniu innych zadań

Kierownicy projektów polegają na wykresach Gantta: Widzą szerszy obraz, śledzą zależności i dostosowują oś czasu projektu w razie potrzeby

Ponad 15 widoków ClickUp pozwala wizualizować śledzenie postępów w dowolny sposób

Twórz angażujące wizualne wskaźniki postępu za pomocą niestandardowych pulpitów

Wyobraź sobie, że widzisz wydajność swojego zespołu na pierwszy rzut oka - żadnych arkuszy kalkulacyjnych, niekończących się aktualizacji, tylko dane w czasie rzeczywistym w jednym miejscu. To właśnie jest ClickUp Dashboards.

Zamiast niekończących się aktualizacji statusów, użyj pulpitów ClickUp, aby uzyskać migawki wydajności zespołu w czasie rzeczywistym

Na początek ustaw wykresy, tabele i wskaźniki statusu, aby podkreślić wydajność zespołu i śledzenie postępów.

Pulpity wyświetlają postępy w realizacji celów, zakończone zadania i prędkość sprintu w czasie rzeczywistym. Obserwowanie tego postępu utrzymuje zaangażowanie i motywację Teams.

Niestandardowe karty pokazują indywidualne i zespołowe wyniki, wspierając poczucie rywalizacji. Uznawanie najlepszych wyników tworzy mentalność "wysokich wyników", zachęcając do ciągłego doskonalenia.

Możesz także użyć pulpitów, aby śledzić codzienne zakończenie zadań, utrzymując dynamikę, podobnie jak w przypadku systemu passy w grach. Podtrzymywanie passy zwiększa odpowiedzialność i wydajność.

Pulpity ClickUp są dla nas prawdziwym przełomem, ponieważ mamy teraz prawdziwy widok w czasie rzeczywistym na to, co się dzieje. Możemy łatwo zobaczyć, jakie prace zostały zakończone i co jest w trakcie realizacji.

Pulpity ClickUp są dla nas prawdziwym przełomem, ponieważ mamy teraz prawdziwy widok w czasie rzeczywistym na to, co się dzieje. Możemy łatwo zobaczyć, jakie prace zostały zakończone i co jest w trakcie realizacji.

Wykorzystaj automatyzację dla natychmiastowego uznania

Nagrody napędzają motywację, ale bez terminowego uznania tracą na znaczeniu. Automatyzacja ClickUp rozwiązuje ten problem, wyzwalając natychmiastowe aktualizacje po osiągnięciu celów.

Możesz na przykład zautomatyzować powiadamianie pracowników w Slack lub e-mailu za każdym razem, gdy osiągnięte zostaną kamienie milowe projektu.

Istnieje więcej przypadków użycia i technik poprawy wydajności, które można odkryć w tym wideo:

Dzięki ClickUp Docs zespoły mogą organizować informacje, tworzyć szczegółowe przewodniki i współpracować w czasie rzeczywistym. Ale to nie wszystko - ClickUp Assign Comments zamienia informacje zwrotne w czasie rzeczywistym na temat tych dokumentów w zadania, które można natychmiast wykonać.

Korzystaj z ClickUp Assign Comments, aby szybko dostosowywać zadania bez zapychania listy

Przykład: Menedżer zostawia komentarz na dokumencie → staje się on zadaniem przypisanym do odpowiedniego członka zespołu.

📮 ClickUp Insight: 92% pracowników wiedzy ma trudności ze śledzeniem ważnych decyzji zagrzebanych w czatach, e-mailach i arkuszach kalkulacyjnych. Nasze badania wykazały, że kluczowe spostrzeżenia można łatwo przeoczyć bez scentralizowanego systemu. Aby spędzać mniej czasu na szukaniu, a więcej na zrobieniu czegoś, przejdź na ClickUp, gdzie wszystko - zadania, projekty, konwersacje, a nawet spostrzeżenia oparte na AI - znajduje się w jednym miejscu.

Ustawienie tablic wyników z wglądem w wydajność

Po zebraniu informacji z ClickUp Dashboards i Celów, dlaczego nie przekształcić ich w pulpit lidera? Uznawanie najlepszych wyników i wspieranie zdrowej rywalizacji może zwiększyć zaangażowanie zespołu.

Zobacz, jak wszystkie te funkcje ClickUp połączyły się, aby usprawnić operacje w siedzibie CN.

Studium przypadku: ClickUp 🤝🏻 Cartoon Network Wyzwanie: Zespół ds. mediów społecznościowych Cartoon Network miał na głowie zbyt wiele narzędzi do zarządzania projektami, co prowadziło do powielania pracy, braku koordynacji i niepotrzebnej złożoności. Przeniesienie pojedynczego postu oznaczało aktualizację dwóch oddzielnych systemów, marnując czas i powodując ciągły ból głowy. Rozwiązanie z ClickUp: Cartoon Network potrzebował scentralizowanego systemu do wszystkiego, od strategii po realizację - i ClickUp to zapewnił. Niestandardowe statusy ułatwiają śledzenie przepływów pracy w treściach społecznościowych, zapewniając płynne przechodzenie od pomysłu do publikacji

Interfejs użytkownika do zarządzania zadaniami zapewnia intuicyjny sposób załączania, wizualizacji i współpracy nad plikami - co ma kluczowe znaczenie dla szybko rozwijającego się zespołu

Pulpity dały interesariuszom przegląd wpływu mediów społecznościowych w czasie rzeczywistym, dzięki czemu raportowanie było proste i wydajne Wpływ: ClickUp pomógł Cartoon Network skrócić czas produkcji zawartości o 50%, jednocześnie podwajając liczbę zarządzanych kanałów społecznościowych przy tej samej wielkości zespołu. Dzięki współpracy w czasie rzeczywistym, elastycznym widokom i zautomatyzowanemu raportowaniu zespół ds. mediów społecznościowych pracuje mądrzej, szybciej i wydajniej.

Pokonywanie wyzwań związanych z grywalizacją

Grywalizacja w zarządzaniu projektami to po prostu przyszłość naszych miejsc pracy. Musimy jednak upewnić się, że jest ona zrównoważona, przygotowując się wcześniej na te potencjalne wyzwania:

1. Unikanie nadmiernej konkurencyjności

Odrobina zdrowej rywalizacji może zwiększyć wydajność zespołu, ale jej nadmiar może zmienić miejsce pracy w pole walki. Kluczem jest zrównoważenie rywalizacji ze współpracą, aby osiągnięcia nie odbywały się kosztem pracy zespołowej.

Rozwiązanie: Zaprojektuj mechanikę gry, która nagradza współpracę, taką jak wyzwania zespołowe lub kamienie milowe. Podkreślanie wspólnej odpowiedzialności zapewnia wsparcie w środowisku pracy, a nie nadmierną rywalizację.

2. Zapewnienie sprawiedliwości i przejrzystości

Jeśli strategie grywalizacji faworyzują określone osoby, mogą demotywować resztę zespołu. Nagrody powinny odzwierciedlać wysiłek, współpracę i jakość pracy, a nie tylko szybkość lub wydajność.

Rozwiązanie: Ustal jasne wytyczne dotyczące sposobu śledzenia postępów i działania nagród. Korzystanie z pulpitów ClickUp zapewnia widoczność w czasie rzeczywistym, dzięki czemu każdy wie, na czym stoi i jak się poprawić.

3. Dostosowanie do różnych stylów motywacji

Nie każdego motywują odznaki i tabele wyników - niektórzy wolą uznanie, możliwości uczenia się lub swobodę twórczą. Jedna uniwersalna strategia grywalizacji nie zadziała.

Rozwiązanie: Oferuj różnorodne zachęty - od publicznych pochwał po możliwości rozwoju umiejętności. Niestandardowe cele ClickUp pozwalają Teams śledzić postępy na różne sposoby, dzięki czemu motywacja nie jest związana wyłącznie z rywalizacją.

4. Równoważenie nagród z nauką

Jeśli pracownicy gonią za nagrodami, nie koncentrując się na rzeczywistym rozwoju, grywalizacja traci swój wpływ. Nadmierne poleganie na zewnętrznych zachętach może z czasem zmniejszyć wewnętrzną motywację.

Rozwiązanie: Dostosuj nagrody do nauki, uznając rozwój umiejętności obok zakończonych zadań. Zamiast częstych zachęt o niskiej wartości, oferuj znaczące nagrody, takie jak możliwości rozwoju kariery lub znaczące obowiązki.

Oto dlaczego ClickUp zmienia zasady gry (dosłownie)

Globalny rynek grywalizacji jest na fali wznoszącej, z prognozowanym wzrostem z 15,43 mld $ w 2024 roku do 48,72 mld $ do 2029 roku.

Ale bądźmy szczerzy - te liczby nawet nie ocierają się o wzrost wydajności i zysków, jakie przynosi grywalizacja.

Prosta prawda? Grywalizacja = przyjemna praca = większa wydajność 💯

Dzięki narzędziom grywalizacyjnym, takim jak ClickUp, otrzymujesz konfigurowalne cele, tablice wyników, pulpity nawigacyjne i automatyzację w czasie rzeczywistym, aby śledzić postępy, zwiększać motywację i upraszczać cykl pracy nad projektem - wszystko w jednym miejscu.

Załóż darmowe konto na ClickUp i podnieś poziom "gry" w zarządzaniu projektami.