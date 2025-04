10 najlepszych programów CRM dla hoteli w 2025 roku

Zarezerwowałeś hotel po raz pierwszy, ale musiałeś czekać godzinami na zameldowanie. Kiedy w końcu zameldowałeś się, pokoje nie wyglądały tak, jak na zdjęciach, które widziałeś online. Czy zarezerwowałbyś go ponownie? Prawdopodobnie nie.

Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) to podstawa funkcjonowania większości przedsiębiorstw opartych na usługach. Czasami budowanie silnych powiązań z klientami może przezwyciężyć niedociągnięcia związane z mniej niż doskonałym doświadczeniem w hotelu lub branży hotelarskiej.

właśnie dlatego oprogramowanie CRM dla branży hotelarskiej jest tak popularne i w 2022 roku osiągnęło wartość rynkową wynoszącą aż 2 miliardy dolarów.

Upraszczając proces, pozwala hotelom lepiej obsługiwać swoich klientów. Nagroda? Pozytywne recenzje, powtarzające się rezerwacje i wzmocnione relacje z klientami!

Pomożemy Ci przeanalizować najlepsze hotelowe systemy CRM i ich kluczowe funkcje, aby pomóc Ci wybrać ten, który jest dla Ciebie najlepszy. 🧐

Czym jest hotelowy CRM?

Hotelowy CRM to narzędzie wykorzystywane przez firmy z branży hotelarskiej do analizowania powiązań z klientami i zarządzania nimi. Konsoliduje i przechowuje dane gości, śledzi ich preferencje, automatyzuje komunikację i usprawnia operacje hotelowe. Oprócz tego, wydajny system CRM dla hoteli ułatwia również codzienne czynności, takie jak zarządzanie rezerwacjami, meldowanie gości itp. 💯

Dlaczego hotele potrzebują oprogramowania CRM?

Jeśli działasz w branży hotelarskiej, ale nigdy wcześniej nie rozważałeś wdrożenia hotelowego systemu CRM, oto trzy powody, dla których powinieneś to zrobić:

Spersonalizowane doświadczenia gości: Systemy zarządzania relacjami z klientami pozwalają analizować dane każdego gościa, aby zrozumieć jego preferencje i zapewnić spersonalizowane usługi. Zwiększa to niestandardową lojalność klientów

Większa satysfakcja klientów: Hotelowe systemy CRM automatyzują komunikację. Zapewnia to szybsze odpowiedzi i rozwiązywanie zapytań, zwiększając zaangażowanie i zadowolenie klientów

Usprawnione operacje: CRM dla branży hotelarskiej usprawnia cykl pracy, poprawiając codzienną pracę personelu hotelowego

Najstarszy hotel na świecie - Koshu Nishiyama Onsen Keiunkan - ma ponad 1300 lat! 😳

Czego należy szukać w hotelowym oprogramowaniu CRM?

Oprogramowanie CRM dla hoteli powinno być dostosowane zarówno do potrzeb operacyjnych, jak i celów związanych z obsługą gości. Oto kilka funkcji, które to zapewniają:

Scentralizowane profile gości: Poszukaj narzędzia, które tworzy i konsoliduje szczegółowe profile gości. Przyspiesza to procesy takie jak rezerwacje, zameldowania itp. i pomaga w takich aspektach jak zarządzanie kontaktami i personalizacja usług

Automatyzacja marketingu: Wybierz narzędzie, które pozwala na automatyzację marketingu i umożliwia zespołowi sprzedaży tworzenie i wysyłanie spersonalizowanych ofert, voucherów, kuponów itp. Usprawnia to zatrzymywanie klientów, zarządzanie potencjalnymi klientami i powodzenie w biznesie

Analityka i raportowanie: Wdrożenie CRM , który dostarcza cennych informacji na temat preferencji, zachowań, wymagań gości itp. W ten sposób będziesz w stanie zapewnić spersonalizowaną obsługę i zwiększyć zadowolenie gości

Integracja z innymi systemami: Wybierz narzędzie, które integruje się z innymi narzędziami i oprogramowaniem do zarządzania hotelem, takimi jak systemy rezerwacji, systemy zarządzania nieruchomościami itp. aby zapewnić nieprzerwany cykl pracy

10 najlepszych programów CRM dla hoteli

Oto 10 najlepszych programów CRM dla hoteli, dzięki którym relacje z klientami będą na najwyższym poziomie:

1. ClickUp (najlepszy do obsługi relacji z gośćmi i ogólnego zarządzania projektami)

W branży hotelarskiej jednym z największych wyzwań jest efektywna wielozadaniowość.

Jeśli personel hotelu nie jest w ciągłym ruchu, może nie zdążyć odpowiedzieć na zapytania i prośby gości, co negatywnie wpłynie na jego reputację. W tym miejscu z pomocą przychodzi ClickUp!

ClickUp, ulubiona aplikacja "wszystko do pracy", łączy w sobie funkcje zarządzania projektami i CRM oparte na AI. Oznacza to koniec z przełączaniem się między platformami w celu zarządzania przepływem pracy. Dzięki ClickUp możesz zarządzać złożonymi operacjami hotelarskimi z jednego centrum dowodzenia.

Śledź wszystkich swoich gości i zarządzaj nimi bardziej efektywnie dzięki ClickUp CRM

Skorzystaj z ClickUp CR M, aby zwizualizować cały proces obsługi gości w jednym miejscu. Zarządzaj zapytaniami, prośbami i innymi problemami, tworząc niestandardowe pola w ClickUp, które precyzyjnie rejestrują każdy szczegół - od adresów e-mail gości po preferencje żywieniowe i wybór pokoju z poprzednich pobytów. Możesz wykorzystać tę bazę informacji o gościach, aby dostosować każdy pobyt i zmaksymalizować zadowolenie gości.

Twórz niestandardowe automatyzacje ClickUp, aby wysyłać przypomnienia o kolejnych rezerwacjach, zameldowaniach i opiniach po pobycie. Ustaw pulpity w ClickUp, aby wizualizować dane gości, trendy rezerwacji i prośby o usługi w czasie rzeczywistym oraz tworzyć realistyczne projekty obłożenia, przychodów i innych wskaźników KPI

Dzięki wbudowanemu zarządzaniu zadaniami w ClickUp, możesz przypisywać zadania do działów (recepcja, housekeeping, concierge), aby zapewnić płynne zameldowanie. Korzystaj z powtarzających się zadań do codziennej konserwacji, inspekcji pokoi i operacyjnego cyklu pracy.

📮 ClickUp Insight: Około 41% profesjonalistów preferuje komunikatory internetowe do komunikacji w zespole. Chociaż zapewniają one szybką i skuteczną wymianę informacji, wiadomości są często rozproszone w wielu kanałach, wątkach lub wiadomościach bezpośrednich, co utrudnia późniejsze wyszukiwanie informacji. Dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu, takiemu jak ClickUp Chat, wątki czatu są mapowane do konkretnych projektów i zadań, dzięki czemu rozmowy mają kontekst i są łatwo dostępne.

Twórz wątki czatu dla poszczególnych działów (np. Front Desk, Housekeeping, Concierge, Maintenance). Przechowuj wszystkie rozmowy zespołu w ClickUp Chat, zmniejszając zależność od rozproszonych e-maili lub zewnętrznych aplikacji do przesyłania wiadomości.

Współpracuj ze swoim zespołem z różnych działów dzięki wbudowanym funkcjom czatu w ClickUp

Możesz także oznaczać członków zespołu za pomocą @ wzmianek, aby otrzymywać pilne aktualizacje, takie jak prośba o VIP-a w ostatniej chwili lub zmiana pokoju.

Ta opinia dokładnie podsumowuje to, co ClickUp CRM ma do zrobienia dla zespołów:

ClickUp to najlepsze narzędzie do zarządzania projektami i CRM, z jakim się spotkałem. Wszechstronność pozwala naprawdę zająć się wszystkimi zadaniami w jednym miejscu, bez licznych subskrypcji innych usług.

ClickUp to najlepsze narzędzie do zarządzania projektami i CRM, z jakim się spotkałem. Wszechstronność pozwala naprawdę zająć się wszystkimi zadaniami w jednym miejscu, bez licznych subskrypcji innych usług.

Ponadto, ClickUp posiada dedykowaną funkcję dla zespołu sprzedaży - ClickUp Sales. Krótko mówiąc, zapewnia ona automatyzację całego procesu sprzedaży. Przypisuj obowiązki, wyzwalaj aktualizacje i aktualizuj priorytety, aby zminimalizować ręczne wprowadzanie danych i przyspieszyć proces rezerwacji.

ClickUp posiada również bogatą bibliotekę gotowych do użycia szablonów CRM, takich jak ClickUp CRM Template.

Pobierz ten szablon Zarządzaj wszystkimi wysiłkami CRM w jednym miejscu dzięki szablonowi ClickUp CRM

Konfigurowalny i przyjazny dla początkujących szablon ClickUp CRM umożliwia śledzenie potencjalnych klientów, organizowanie ich szczegółów i ustalanie priorytetów zadań w celu lepszego zarządzania. W ten sposób pomaga:

Łatwy dostęp do uporządkowanych informacji o potencjalnych klientach

Śledzenie postępów i ustawienie priorytetów dla każdego potencjalnego klienta

Usprawnij współpracę w zespole dzięki udostępnianiu zadań i aktualizacji

Najlepsze funkcje ClickUp

Planuj harmonogramy personelu za pomocą widoku obciążenia pracą , aby zapobiec nadkompletowi lub niedoborowi personelu

Śledzenie wydajności pracowników i przydzielanie zadań szkoleniowych w celu zapewnienia wysokiej jakości usług

Przechowuj SOP, materiały szkoleniowe i wytyczne dotyczące obsługi gości w ClickUp Docs , aby mieć do nich łatwy dostęp

Włącz integracje ClickUp do swojego CRM, aby usprawnić interakcje z gośćmi i płynny przepływ danych

Szybko zbieraj informacje o gościach za pomocą ClickUp Forms , przekształcając dane wejściowe bezpośrednio w wykonalne zadania dla swojego zespołu

Skorzystaj z ClickUp Brain , aby bez wysiłku zapytać o ogromną bazę wiedzy o wszystkich interakcjach gości, opiniach i szczegółach projektów

Uzyskaj dostęp do aplikacji mobilnej ClickUp, aby odpowiadać na wiadomości, aktualizować statusy i zamykać zadania w podróży

ClickUp limit

Nowi użytkownicy mogą napotkać pewną krzywą uczenia się ze względu na rozszerzenie możliwości dostosowywania ClickUp

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

Business: $12/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 9 000 opinii)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 opinii)

2. Profitroom (najlepszy do zwiększania liczby bezpośrednich rezerwacji dzięki automatyzacji kampanii marketingowych)

via Profitroom

Profitroom to hotelowa platforma CRM, która specjalizuje się w bezpośrednich rezerwacjach gości. Może jednak zarządzać rezerwacjami, tworzyć niestandardowe pakiety pobytowe i prowadzić celowe kampanie marketingowe.

Dwa USP Profitroom to poprawa doświadczenia gości i zwiększenie retencji klientów. Dlatego też, oprócz CRM, ułatwia zarządzanie kanałami, programy lojalnościowe, płatne reklamy itp.

Najlepsze funkcje Profitroom

Zwiększ liczbę bezpośrednich rezerwacji dzięki dostosowanym kampaniom komunikacyjnym dla gości

Dostęp do szczegółowych informacji dzięki solidnym narzędziom do analizy i raportowania

Zwiększ współczynnik konwersji dzięki dynamicznej ocenie i funkcjom marketingowym

Integracja z narzędziami takimi jak Betasi i Clock PMS+ w celu płynnego zarządzania biznesem

Profitroom limit

Trudny w nawigacji interfejs użytkownika

Zaawansowane funkcje wymagają szkolenia

Profitroom pricing

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Profitroom

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

3. Revinate (najlepszy do zarządzania opiniami gości i prowadzenia spersonalizowanego e-mail marketingu)

via Revinate

Inna platforma CRM do automatyzacji rezerwacji bezpośrednich, Revinate, jest dobrze znanym rozwiązaniem, z którego korzysta wiele hoteli. Jest ona oparta na AI, dzięki czemu idealnie nadaje się do segmentacji danych gości, marketingu, obsługi klienta i zarządzania opiniami.

Ponadto Revinate umożliwia identyfikację gości, którzy kontaktują się z Tobą za pośrednictwem OTA (internetowych biur podróży) i śledzenie ich danych, dzięki czemu możesz skutecznie pozyskiwać potencjalnych klientów.

Poznaj najlepsze funkcje

Łatwe tworzenie spersonalizowanych e-maili marketingowych

Centralizacja profili gości w celu lepszego zarządzania relacjami

Analizuj preferencje gości dzięki szczegółowym narzędziom do segmentacji

Płynna integracja z popularnymi platformami PMS

Revinate ograniczenia

Podstawowe automatyzacje, które mogą stanowić limit dla większych hoteli i sieci

Ograniczone możliwości raportowania

Zrewiduj ceny

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Revinate?

Bardzo łatwy w obsłudze system z doskonałym pulpitem. Ma wiele narzędzi, które pomagają celować w różne aspekty tego, jak ludzie dokonują u nas rezerwacji. Uwielbiam filtry i cele.

Bardzo łatwy w obsłudze system z doskonałym pulpitem. Ma wiele narzędzi, które pomagają celować w różne aspekty tego, jak ludzie dokonują u nas rezerwacji. Uwielbiam filtry i cele.

💡 Pro Tip: Chcesz, aby Twoje kampanie marketingowe były hitem? Korzystaj z platform mediów społecznościowych, na których Twoi odbiorcy są najbardziej aktywni. Wypróbuj te formaty na początek: Przekształcenia pokoi i wideo z wycieczek po hotelach z modnymi dźwiękami

Momenty zza kulis pracy personelu dla autentycznego wrażenia

"Dzień z życia" w hotelu - wciągająca opowieść

Wyzwania podróżnicze i współpraca z influencerami w celu zwiększenia zaangażowania

4. For-Sight (najlepszy do integracji CRM z Business Intelligence w celu analizy danych gości)

Oprogramowanie For-Sight CRM jest odpowiednie dla firm hotelarskich poszukujących kompleksowego rozwiązania. Oprócz dostarczania rozwiązań CRM, narzędzie oferuje dogłębną analizę danych gości i raportowanie, umożliwiając monitorowanie zachowań gości i zapewnianie spersonalizowanych doświadczeń.

Dzięki temu idealnie nadaje się do programów lojalnościowych i zarządzania kontaktami.

Najlepsze funkcje

Konsolidacja danych klientów we wszystkich kanałach w celu uzyskania przydatnych informacji

Włącz zautomatyzowane kampanie e-mail, aby zachęcać do ponownych rezerwacji

Wizualizacja wskaźników wydajności za pomocą intuicyjnych pulpitów

Integracja z niezbędnymi narzędziami innych firm, takimi jak Oracle, Avvio i Apaleo

Dla wzroku limity

Niektórzy użytkownicy uważają interfejs użytkownika za przestarzały

Limit funkcji mobilnych

Ceny For-Sight

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje For-Sight

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o For-Sight CRM?

Dzięki For-Sight Guest Engagement byliśmy w stanie zmaksymalizować możliwości w całym naszym portfolio, a wyniki, które widzieliśmy, były niezwykle pozytywne. Sam procentowy wzrost bezpośrednich rezerwacji pokazuje wartość wykorzystania danych hotelowych do napędzania aktywności, a także znaczenie personalizacji w zwiększaniu zaangażowania.

Dzięki For-Sight Guest Engagement byliśmy w stanie zmaksymalizować możliwości w całym naszym portfolio, a wyniki, które widzieliśmy, były niezwykle pozytywne. Sam procentowy wzrost bezpośrednich rezerwacji pokazuje wartość wykorzystania danych hotelowych do napędzania aktywności, a także znaczenie personalizacji w zwiększaniu zaangażowania.

5. dailypoint (najlepszy do centralizacji i czyszczenia danych gości w celu precyzyjnego marketingu)

via dailypoint

Jeśli szukasz systemu CRM dla branży hotelarskiej z zaawansowanymi funkcjami centralnego zarządzania danymi (CDM), dailypoint może Cię zainteresować. Narzędzie to ułatwia tworzenie i dostęp do scentralizowanych profili gości.

To nie wszystko - AI i zaawansowane algorytmy Dailypoint pomagają również tworzyć unikalne segmenty klientów, umożliwiając grupowanie gości w różne kategorie i dostosowywanie się do ich preferencji bardziej szczegółowo niż kiedykolwiek.

najlepsze funkcje

Tworzenie 360-stopniowych profili gości przy użyciu zaawansowanej konsolidacji danych klientów

Automatyzacja spersonalizowanych kampanii marketingowych w wielu kanałach

Zwiększ przychody dzięki możliwościom upsellingu opartym na AI

Korzystaj z funkcji zgodności z prywatnością danych, aby przygotować się na RODO

dailypoint limit

Trudne ustawienie

Ograniczone funkcje automatyzacji marketingu

ceny dailypoint

Niestandardowe ceny

oceny i recenzje dailypoint

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

6. SHR Group (najlepsze rozwiązanie łączące CRM z zaawansowanym zarządzaniem rezerwacjami i przychodami)

via SHR Group

SHR Group to platforma CRM klasy premium dla hoteli i kasyn. Jej rozwiązania mogą skutecznie uzupełnić wysiłki mające na celu ułatwienie podróży klienta. SHR jest dostawcą zarówno technologii, jak i usług dla hoteli.

Tak więc, oprócz podstawowego CRM, można go również używać do zarządzania rezerwacjami, zarządzania przychodami, marketingu cyfrowego i innych celów. Narzędzia AI Allora firmy SHR umożliwiają sieciom hotelowym proaktywne zrozumienie preferencji gości, umożliwiając świadczenie spersonalizowanych usług poprzez skalowalne programy lojalnościowe i celowe inicjatywy marketingowe.

Najlepsze funkcje SHR Group

Optymalizacja strategii dystrybucji dzięki inteligentnemu zarządzaniu kanałami

Centralizacja danych gości w celu uzyskania praktycznych informacji z różnych działów

Narzędzia do raportowania w czasie rzeczywistym zwiększające wydajność operacyjną

Personalizacja zaangażowania gości dzięki elastycznym modułom CRM

SHR Group limit

Limit integracji z innymi firmami

Stroma krzywa uczenia się

Ceny grupowe SHR

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Grupy SHR

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o SHR Group CRM?

RMS firmy SHR jest doskonały! Z pomocą wyjątkowego zespołu wsparcia jesteśmy w stanie [zarządzać] ocenami przy użyciu wybranych przez nas strategii. System jest zaawansowany, ma wiele narzędzi i jest przyjazny dla użytkownika. Najlepsze jest to, że bardzo pomaga nam w osiąganiu lepszych przychodów!

RMS firmy SHR jest doskonały! Z pomocą wyjątkowego zespołu wsparcia jesteśmy w stanie [zarządzać] ocenami przy użyciu wybranych przez nas strategii. System jest zaawansowany, ma wiele narzędzi i jest przyjazny dla użytkownika. Najlepsze jest to, że bardzo pomaga nam w osiąganiu lepszych przychodów!

via Experience

Następna na liście jest hotelowa platforma CRM znana ze swojej kompleksowości i doświadczenia. Niezależnie od tego, czy celem jest usprawnienie obsługi klienta, czy poprawa reputacji online, narzędzie to zapewnia wsparcie dla każdego przedsięwzięcia.

Jeśli prowadzisz grupę hoteli, najprawdopodobniej skorzystasz z pojedynczego interfejsu CRM Experience. Pomaga on zarządzać każdą czynnością - od listy po aktualizacje pokoi, a nawet zamówienia obsługi pokoju - w jednym miejscu.

Poznaj najlepsze funkcje

Zrozumienie preferencji gości dzięki wglądowi w dane w czasie rzeczywistym

Umożliwienie sprzedaży dodatkowej i krzyżowej w oparciu o informacje o gościach

Zapewnij spójną obsługę dzięki scentralizowanym profilom gości

Uprość komunikację z gośćmi i personelem dzięki zautomatyzowanym cyklom pracy

Limity doświadczenia

Ograniczona skalowalność

Użytkownicy uważają, że niestandardowa konfiguracja może być trudna

Cena doświadczenia

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Experience CRM?

Dzięki narzędziom Experience CRM przeszedłem od 28% do 69% poprawnie wprowadzonych adresów e-mail moich klientów. Wygenerowało to dla mnie 61 408 euro dzięki kampaniom e-mail w ostatnim kwartale.

Dzięki narzędziom Experience CRM przeszedłem od 28% do 69% poprawnie wprowadzonych adresów e-mail moich klientów. Wygenerowało to dla mnie 61 408 euro dzięki kampaniom e-mail w ostatnim kwartale.

8. Salesforce Hospitality Cloud (najlepszy do wykorzystania wiedzy opartej na AI w celu zwiększenia lojalności gości)

przez Salesforce Hospitality Cloud

Doświadczeni hotelarze wiedzą, że prowadzenie programów lojalnościowych jest jednym z najlepszych sposobów na utrzymanie zaangażowania klientów. To właśnie upraszcza Salesforce Hospitality Cloud.

To narzędzie wykorzystuje AI do ujednolicania danych klientów i znajdowania wzorców, które pomagają tworzyć atrakcyjne programy lojalnościowe dla klientów. Oprócz tego, pozwala na dostosowanie zespołu poprzez centralizację zasobów i usprawnienie komunikacji. Okazuje się to pomocne w zapewnieniu dobrej obsługi klienta.

Najlepsze funkcje Salesforce Hospitality Cloud

Ujednolicenie profili gości we wszystkich punktach kontaktu dla lepszego zaangażowania

Wykorzystaj spostrzeżenia oparte na AI, aby spersonalizować doświadczenia gości

Śledzenie kluczowych wskaźników wydajności za pomocą konfigurowalnych pulpitów

Płynna integracja z innymi produktami Salesforce w celu uzyskania wartości dodanej

Salesforce Hospitality Cloud - limity

Wiąże się z tym stroma krzywa uczenia się

Niestandardowe rozwiązania wymagają specjalistycznej wiedzy

cennik Salesforce Hospitality Cloud

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Salesforce Hospitality Cloud

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

🧠 Ciekawostka: Marriott Rewards to największy program lojalnościowy wśród wszystkich firm hotelarskich - z ponad 14 milionami członków i 2000 hoteli w 55 krajach! 🏬

9. GUEST (najlepszy do automatyzacji komunikacji z gośćmi na wielu platformach)

via GUEST

GUEST to zakończone rozwiązanie dla hoteli. Posiada jednak również zakres przydatnych funkcji do celów CRM. GUEST pozwala na przykład na automatyzację wprowadzania danych, ich segmentację i tworzenie dobrze dopasowanych e-maili marketingowych.

GUEST projektuje również formularze do zbierania ankiet w celu oceny zaangażowania klientów i dostarcza rozwiązania dla PMS (Property Management System) i CRS (Central Reservation System).

Najlepsze funkcje

Organizowanie wiadomości od gości za pomocą narzędzi do komunikacji w czasie rzeczywistym

Automatyzacja procesów zameldowania i wymeldowania w celu zapewnienia bezproblemowej obsługi

Umożliwienie bezpośrednich rezerwacji dzięki przyjaznym dla użytkownika interfejsom

Dostęp do opinii gości w celu ciągłego doskonalenia

GUEST limit

Ograniczone opcje integracji

Brak dogłębnej analityki

Ceny promocyjne

100 EUR/miesiąc na hotel (tj. około 103 USD/miesiąc na hotel)

oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

10. Cendyn (najlepszy do integracji CRM z PMS w celu zapewnienia hiper-spersonalizowanych doświadczeń gości)

via Cendyn

Wreszcie, CRM dla hotelarstwa Cendyn łączy hotelarzy z gośćmi poprzez różne rozwiązania, takie jak marketing cyfrowy, rezerwacje bezpośrednie, CRS itp.

Podejście CRM firmy Cendyn opiera się na pielęgnowaniu relacji poprzez spersonalizowane usługi, co zdecydowanie wskazuje na ostateczny motyw platformy, jakim jest umożliwienie klientom zwiększenia przychodów poprzez ustanowienie silnych relacji z klientami.

Najlepsze funkcje Cendyn

Personalizacja podróży gości za pomocą narzędzi marketingowych opartych na AI

Centralizacja profili gości w celu uzyskania ujednoliconego widoku danych klientów

Zaawansowana segmentacja na potrzeby celowych inicjatyw marketingowych

Śledzenie zwrotu z inwestycji dzięki narzędziom do analizy wydajności i raportowania

Cendyn limit

Trudne do skonfigurowania

Limit integracji z niszowymi systemami

Cendyn pricing

Niestandardowe ceny

Cendyn oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Cendyn?

Cendyn jest bardzo przyjazny dla użytkownika, szczególnie w zakresie narzędzi do projektowania e-mail marketingu. Redaktor typu "przeciągnij i upuść" jest bardzo łatwy w użyciu do tworzenia e-maili marketingowych i kampanii wyzwalaczy.

Cendyn jest bardzo przyjazny dla użytkownika, szczególnie w zakresie narzędzi do projektowania e-mail marketingu. Redaktor typu "przeciągnij i upuść" jest bardzo łatwy w użyciu do tworzenia e-maili marketingowych i kampanii wyzwalaczy.

Popraw relacje z gośćmi dzięki najlepszemu oprogramowaniu CRM dla hoteli - ClickUp!

Branża hotelarska charakteryzuje się szybkim tempem i ostrą konkurencją. Bez odpowiednich narzędzi utrzymanie wzrostu i dostarczanie wyjątkowych doświadczeń gościom może wydawać się trudną walką. To właśnie tutaj oprogramowanie CRM dla hoteli staje się przełomem.

Potężny hotelowy CRM nie tylko porządkuje dane gości - eliminuje wąskie gardła, zwiększa personalizację i usprawnia komunikację w celu budowania trwałych relacji. Niezależnie od tego, czy chodzi o szybszy czas reakcji, niestandardowe doświadczenia gości, czy proaktywne odzyskiwanie usług, odpowiedni CRM zamienia wyzwania w możliwości.

ClickUp zapewnia wszystko, czego potrzebujesz, aby zoptymalizować relacje z gośćmi, poprawić wydajność i przyciągnąć klientów - wszystko w jednym miejscu. Nie pozwól, by powstrzymały Cię przestarzałe procesy.

Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś i przekształć swoje operacje hotelarskie.