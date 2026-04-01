Ponad 25 najlepszych podpowiedzi dla Gemini AI, które zwiększą Twoją wydajność

Erik Brynjolfsson i jego współpracownicy ze Stanford University oraz MIT przeprowadzili fascynujący eksperyment z udziałem 5000 pracowników obsługi klienta w dużej firmie.

Porównali oni agentów pracujących bez sztucznej inteligencji z tymi korzystającymi z narzędzi AI, aby sprawdzić, czy różni się ich wydajność. I wiecie co?

Agenci korzystający z AI obsługiwali o 13,8% więcej zapytań na godzinę

Jakość pracy poprawiła się nieznacznie o 1,3% pod względem powodzenia w rozwiązywaniu problemów

Co jeszcze ciekawsze — klienci nie byli w stanie stwierdzić, czy agenci korzystają z AI, czy nie!

Sztuczna inteligencja pełniła również rolę wyrównującą, pomagając mniej doświadczonym agentom osiągać lepsze wyniki i przyspieszając proces uczenia się nowych pracowników. Opanowanie narzędzi AI może wyraźnie poprawić wydajność i uprościć złożone zadania.

, potraktuj ten przewodnik jako intensywny kurs wykorzystania AI do zwiększenia wydajności — obejmuje on wszystko, od najlepszych podpowiedzi dla Gemini po potężne alternatywne narzędzia AI, które możesz wypróbować — takie, które nie wymagają długich, żmudnych podpowiedzi, ponieważ mają już niezbędny kontekst. 🧠

Zrozumienie AI Gemini

za pośrednictwem Gemini

Gemini to najbardziej zaawansowana rodzina modeli AI firmy Google, która przeszła znaczący rozwój w ramach dwóch głównych wydań. Pierwsza wersja Gemini 1.0 (grudzień 2023 r.) położyła podwaliny, natomiast Gemini 2.0 (grudzień 2024 r.) oznaczała przejście w kierunku bardziej autonomicznych możliwości AI.

Podstawowe zmiany w Gemini

Gemini znacznie ewoluowało od początkowego rozumienia multimodalnego do bardziej zaawansowanych możliwości. Podczas gdy Gemini 1.0 skupiało się na przetwarzaniu różnych modalności — tekstu, kodu, audio, obrazu i wideo — Gemini 2.0 kładzie nacisk na autonomiczne działanie i podejmowanie decyzji, zwiększając swoją ogólną inteligencję.

Pomimo tych ulepszeń Gemini zachowuje swoją trójpoziomową strukturę modeli — Ultra zapewnia najwyższą wydajność, Pro oferuje zrównoważone podejście, a Nano jest zoptymalizowane pod kątem urządzeń mobilnych.

👀 Czy wiesz, że... Termin „sztuczna inteligencja” został ukuty w 1956 roku podczas konferencji w Dartmouth.

Najważniejsze nowe funkcje Gemini dla Google

Dogłębne badania Gemini pozwalają zgłębiać złożone tematy i tworzyć szczegółowe raporty. Asystent AI poprawił dialog, obsługę narzędzi i pamięć dzięki Projektowi Astra.

Jest też Projekt Mariner, który pozwala na płynną interakcję z zawartością internetową za pośrednictwem agenta AI działającego w przeglądarce. Dla programistów Jules to przełomowe rozwiązanie — oparty na AI asystent programistyczny, który integruje się z GitHubem w celu usprawnienia cyklu pracy.

Integracja z grami Gemini przenosi rozgrywkę na wyższy poziom, zapewniając agenty AI, którzy analizują, rozumieją i pomagają w interakcjach w czasie rzeczywistym.

Praktyczne zastosowania dla użytkowników

Gemini zostało zaprojektowane tak, aby płynnie obsługiwać żądania użytkowników w różnych narzędziach, aplikacjach i usługach, niezależnie od tego, czy korzystasz z urządzeń mobilnych, czy z przeglądarki internetowej.

Dostęp do nich można uzyskać za pośrednictwem aplikacji Gemini (dawniej Bard), która posiada zoptymalizowane funkcje czatu. Aplikacja płynnie integruje się z Google Workspace, w tym z wyszukiwarką, Mapami i Lens, zapewniając bardziej spójne doświadczenie.

Z funkcji Gemini na urządzeniach mobilnych można korzystać za pośrednictwem urządzeń Pixel. Aby uzyskać bardziej zaawansowany dostęp, programiści mogą korzystać z Gemini dla Google poprzez Google AI Studio i Vertex AI. Jednocześnie firmy mogą czerpać korzyści z niestandardowych rozwiązań Enterprise z opcjami personalizacji.

📊 AI działa tylko wtedy, gdy rozumie specyfikę Twojej firmy. Większość narzędzi tego nie potrafi. Generują zawartość, ale bez kontekstu. Nie znają Twoich projektów, klientów ani tego, jak faktycznie działa Twój zespół. W rezultacie kopiujesz informacje do AI, a potem z powrotem do swoich narzędzi. Pakiet ClickUp Small Business Suite rozwiązuje ten problem, przenosząc Twoją pracę w jedno miejsce i wykorzystując AI. Łączy projekty, dokumenty, czat, pulpity nawigacyjne i sztuczną inteligencję w jednym obszarze roboczym, dzięki czemu zespoły działają w oparciu o jeden system ewidencyjny zamiast pięciu oddzielnych narzędzi. Oznacza to wyeliminowanie kosztów operacyjnych, które zazwyczaj wymagają dodatkowych ról koordynacyjnych. Gdy zadania, wiedza, rozmowy i raportowanie znajdują się w jednym systemie: Aktualizacje statusu są generowane automatycznie

Dokumentacja ma bezpośrednie połączenie z realizacją

Cykle pracy umożliwiają przydzielanie zadań, powiadamianie i śledzenie postępów bez konieczności ręcznego monitorowania W wyniku powstaje bardziej wydajny model operacyjny, w którym jedna platforma przejmuje zadania, które wcześniej wymagały wielu narzędzi i nawet trzech poziomów koordynacji. Twój zespół pozostaje w niezmienionym składzie. Jednak to system przejmuje ciężar operacyjny. Zobacz, jak to działa!

Najlepsze podpowiedzi Gemini AI dla różnych zastosowań

Aby uzyskać jak najdokładniejsze odpowiedzi od Gemini, formułuj podpowiedzi w sposób jasny i szczegółowy. Jeśli generujesz kod lub zawartość, upewnij się, że Twoje instrukcje zawierają konkretne i trafne słowa kluczowe oraz wystarczający kontekst.

Aby uniknąć błędów lub halucynacji, podziel dłuższe instrukcje na osobne podpowiedzi.

Oto ponad 25 najlepszych podpowiedzi Gemini, które pomogą Ci zacząć!

1. Burza mózgów na temat pomysłów na posty na blogu

Pokonaj blok twórczy, generując pomysły na zawartość.

Podpowiedź: „Podaj mi 10 pomysłów na posty na blogu związanych z [tematem], które będą interesujące i angażujące dla [grupy docelowej]”.

za pośrednictwem Gemini

2. Napisz opisy produktów

Twórz atrakcyjne opisy produktów do celów marketingowych i sprzedażowych.

Podpowiedź: „Napisz trzy zwięzłe i przekonujące opisy produktu [nazwa produktu], podkreślając [kluczową funkcję 1] i [kluczową funkcję 2]. ”

za pośrednictwem Gemini

3. Twórz podpisy do mediów społecznościowych

Twórz nietypowe i angażujące podpisy w mediach społecznościowych, aby wzmocnić swoją obecność w sieci.

Podpowiedź: „Opracuj pięć kreatywnych podpisów do mediów społecznościowych na potrzeby premiery [produktu/usługi], skupiając się na [kluczowej korzyści] i używając odpowiednich hashtagów.”

za pośrednictwem Gemini

Wypróbuj ClickUp Brain

Wybierz poniżej próbkę podpowiedzi lub napisz własną

4. Przepisz istniejącą zawartość

Ulepszaj istniejącą zawartość w oparciu o opinie i sugestie zespołu.

Podpowiedź: „Przepisz ten artykuł/tekst [link] w bardziej zwięzłym i przekonującym tonie na potrzeby [określonej platformy] (np. LinkedIn, Twitter). ”

za pośrednictwem Gemini

5. Twórz długą zawartość

Podaj Gemini szczegółowe instrukcje, a w ciągu kilku minut otrzymasz wpis na blogu.

Podpowiedź: „Napisz wciągający wpis na blogu o [temat] w mniej niż 500 słów, z celem skierowania do [odbiorców]”.

za pośrednictwem Gemini

6. Twórz nagłówki

Określ potrzeby związane z zawartością i znajdź chwytliwe i przyciągające uwagę nagłówki.

Podpowiedź: „Wygeneruj 10 unikalnych i przyciągających uwagę propozycji nagłówków do artykułu na temat [temat]”.

za pośrednictwem Gemini

7. Twórz tematy wiadomości e-mail

Twórz tematy wiadomości e-mail, które mają większą szansę na otwarcie.

Podpowiedź: „Wymyśl pięć atrakcyjnych tematów wiadomości e-mail na potrzeby kampanii promocyjnej promującej [produkt/usługę]”.

za pośrednictwem Ge m ini

8. Twórz zawartość w formie pytań i odpowiedzi

Stwórz przydatne sekcje FAQ na swoją stronę internetową lub do materiałów obsługi klienta.

Podpowiedź: „Wymyśl pięć typowych pytań, które klienci mogą mieć na temat [produktu/usługi], i udziel na nie zwięzłych i wyczerpujących odpowiedzi.”

za pośrednictwem Gemini

👉🏽 Nasz Podręcznik AI dla małych firm dokładnie wyjaśnia, jak wykorzystać AI do uproszczenia cykli pracy.

9. Zakończ swoją stronę internetową

Stwórz atrakcyjny tekst na stronę internetową, który skutecznie przekaże przesłanie Twojej marki.

Podpowiedź: „Napisz zwięzłą i bogatą w informacje stronę „O nas” dla [Business], która podkreśla [kluczowe wartości i misję].”

za pośrednictwem Gemini

10. Zaangażuj odbiorców

Wykaż się kreatywnością dzięki Google Gemini i twórz unikalne wezwania do działania.

Podpowiedź: „Wymyśl trzy skuteczne wezwania do działania dla [rodzaju zawartości] na temat [tematu], skierowane do [grupy docelowej].”

za pośrednictwem Gemini

11. Planuj harmonogramy projektów

Trzymaj się terminów i unikaj chaotycznych harmonogramów dzięki Google Gemini.

Podpowiedź: „Stwórz oś czasu projektu [nazwa projektu] zawierającą [liczba] kluczowych kamieni milowych i terminów”.

za pośrednictwem Gemini

12. Komunikacja i współpraca

Zapewnij swojemu zespołowi spotkania o wysokiej wydajności i nigdy więcej się na nie nie spóźnij!

Podpowiedź: „Napisz zwięzły zestaw instrukcji dotyczących [zadania] dla nowych pracowników.”

za pośrednictwem Gemini

💡 Porada dla profesjonalistów: Chcesz porównać, jak różne modele AI reagują na tę samą podpowiedź? Wypróbuj ClickUp Brain — pozwala przełączać się między wieloma modelami LLM w jednym miejscu.

13. Wyeliminuj niezręczność

Wspieraj integrację zespołu i popraw dynamikę spotkań dzięki kreatywnym pomysłom z Gemini dla Google.

Podpowiedź: „Wymień 10 kreatywnych działań związanych z [zadaniem] dla zespołu [nazwa działu]”.

za pośrednictwem Gemini

14. Burza mózgów na temat pomysłów biznesowych

Stwórz warunki sprzyjające przedsiębiorczemu myśleniu i odkrywaj nowe możliwości osiągnięcia powodzenia.

Podpowiedź: „Wygeneruj listę 10 potencjalnych pomysłów biznesowych związanych z [branżą/zainteresowaniami]”.

za pośrednictwem Gemini

15. Popraw komunikację z klientami

Popraw jakość obsługi klienta i buduj silniejsze związki z klientami dzięki dopracowanym, a jednocześnie empatycznym odpowiedziom.

Podpowiedź: „Przygotuj odpowiedź działu obsługi klienta dla [imię i nazwisko klienta] w sprawie [numer zamówienia]. Przeproś za [problem] i poinformuj klienta, że [opisz, co robisz, aby rozwiązać problem]. Zachowaj [instrukcje dotyczące tonu wypowiedzi]. ”

za pośrednictwem Gemini

16. Rozwiązuj problemy w miejscu pracy

Zaangażuj swój zespół we wspólne rozwiązywanie problemów.

Podpowiedź: „Sporządź listę pięciu potencjalnych rozwiązań [problemu] w naszym [zespole/dziale]”.

za pośrednictwem Gemini

Bonus: Dowiedz się, jak używać Gemini do generowania obrazów!

17. Buduj relacje między zespołami

Wyeliminuj nudę w pracy i popraw morale zespołu dzięki kreatywnym rozwiązaniom od Gemini.

Podpowiedź: „Wymyśl pięć kreatywnych rozwiązań pozwalających poprawić [problem] w ramach [działu/zespołu]”.

za pośrednictwem Gemini

18. Usprawnij procesy pracy

Zidentyfikuj wąskie gardła, dbaj o porządek i ujednolicaj zarówno codzienne praktyki, jak i długoterminowe procesy pracy.

Podpowiedź: „Opracuj listę kontrolną dla [zadania], aby zapewnić spójność i zminimalizować liczbę błędów.”

za pośrednictwem Gemini

🎥 Obejrzyj to wideo, aby zobaczyć 10 podpowiedzi Gemini w akcji!

19. Wspieraj rozwój pracowników

Znajdź i uzyskaj dostęp do wartościowych zasobów edukacyjnych. Podpowiedź Gemini o pobranie aktualnej listy odpowiednich materiałów z Twojej dziedziny lub obszaru zainteresowań.

Podpowiedź: „Stwórz listę pięciu zasobów (książek, artykułów, podcastów), które pomogą mi poprawić moje [umiejętności]. ”

za pośrednictwem Gemini

Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia do inżynierii podpowiedzi dla generatywnej AI

20. Pisz skrypty

Opracuj kreatywne pomysły na historie i eksperymentuj z różnymi gatunkami filmowymi.

Podpowiedź: „Napisz krótki scenariusz [rodzaju sceny] do [rodzaju filmu]”.

za pośrednictwem Gemini

21. Twórz postacie

Stwórz bogate i fascynujące postacie dla swoich fikcyjnych światów. Możesz zagłębiać się w szczegóły tak bardzo, jak chcesz, nadając im silne osobowości, unikalne cechy fizyczne oraz ciekawe historie lub dziwactwa.

Podpowiedź: „Wygeneruj pięć unikalnych imion postaci i ich historie dla [gatunku powieści/opisu].”

za pośrednictwem Gemini

22. Napisz tekst piosenki

Skorzystaj z pomocy przy pisaniu piosenek i odkrywaj różne style muzyczne.

🧠Ciekawostka: Oprócz Gemini for Google istnieją narzędzia takie jak AIVA i Boomy, które pozwalają każdemu szybko tworzyć piosenki. Chociaż AIVA jest popularna ze względu na komponowanie muzyki, może również sugerować pasujące teksty piosenek. Boomy generuje zarówno muzykę, jak i teksty w preferowanym przez użytkownika gatunku i stylu.

Podpowiedź: „Napisz tekst piosenki w stylu [artysty] na temat [tematu]”.

za pośrednictwem Gemini

23. Stwórz tablicę inspiracji

Wizualizuj i udoskonalaj swoje koncepcje projektowe, korzystając z pomocy AI, której gust został wykształcony na podstawie miliardów punktów danych.

Podpowiedź: „Stwórz tablicę inspiracji dla [projektu] z naciskiem na [paletę kolorów/styl].”

za pośrednictwem Gemini

24. Twórz wiersze

Kto powiedział, że poezja ma limit w zakresie ludzkiej ekspresji? Dzięki AI możesz odkrywać różne style poetyckie i formy twórczej ekspresji (chociaż jakość wyników może nie dorównywać ludzkiej poezji, a AI może domyślnie wybierać konkretne schematy rymów).

Podpowiedź: „Napisz krótki wiersz na temat [temat] w stylu [poeta]. ”

za pośrednictwem Gemini

25. Pisz opowiadania

Pokonaj blok twórczy i zacznij pisać opowiadania.

Podpowiedź: „Wymyśl pięć oryginalnych pomysłów na opowiadanie o [temacie]”.

za pośrednictwem Gemini

26. Twórz teksty reklamowe

Twórz angażujące teksty reklamowe, które przemawiają do Twojej grupy docelowej. Pamiętaj, że może być konieczne ich dopracowanie i udoskonalenie, aby wyeliminować banalne frazy generowane przez AI oraz rozwlekłe zdania.

Podpowiedź: „Napisz [liczba] atrakcyjnych wariantów tekstu reklamowego dla [produkt/usługa] skierowanego do [grupa docelowa]. Skoncentruj się na [kluczowa korzyść/unikalna propozycja sprzedaży]. ”

za pośrednictwem Gemini

Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia AI do generowania grafiki dla projektantów

27. Przetłumacz informacje

Uzyskaj dostęp do informacji i zasobów bez barier językowych. Korzystanie z Gemini do tłumaczeń może być pomocne w międzynarodowym biznesie, podróżach, edukacji, rozwoju osobistym i rozwoju społeczności.

Podpowiedź: „Przetłumacz ten tekst [tekst] na [język]. ”

za pośrednictwem Gemini

28. Zadaj pytanie

Jeśli zastanawiasz się, jak zadać pytanie AI, sformułuj je w podpowiedzi, tak jak w przykładzie.

Podpowiedź: „[Sformułuj konkretne pytanie, aby uzyskać zwięzłą odpowiedź.]”

Przykład: „ Jak zostać inżynierem podpowiedzi ?”

za pośrednictwem Gemini

29. Napisz kod

Gemini AI może tworzyć fragmenty kodu, funkcje, programy, a nawet aplikacje na podstawie Twoich instrukcji.

Podpowiedź: „Napisz kod w języku [język] dla [temat]. ”

za pośrednictwem Gemini

30. Generuj eseje

Wprowadź konkretne szczegóły dotyczące rodzaju esejów, których potrzebujesz od Gemini AI, i obserwuj, jak je pisze. Poprosiliśmy ją o stworzenie jednego na temat koncepcji podpowiedzi opartych na łańcuchu myśli!

Podpowiedź: „Napisz esej na temat [temat] w ramach [limit słów]. Pamiętaj, aby uwzględnić [konkretne i istotne słowa kluczowe]. ”

Przykład: „Napisz esej na temat podpowiedzi opartych na łańcuchu myśli, nie przekraczający 700 słów. Pamiętaj, aby uwzględnić odpowiednie słowa kluczowe, takie jak duży model językowy i podpowiedzi oparte na łańcuchu myśli.”

za pośrednictwem Gemini

🧠 Ciekawostka: Firma Google nazwała swój zaawansowany model AI „Gemini”, aby symbolizować dwoistość jego możliwości: połączenie przetwarzania języka z rozumowaniem. Odzwierciedla to szersze cele systemu AI Gemini, które polegają na dostarczaniu wysoce wiarygodnych i wydajnych wniosków przy zachowaniu elastyczności w różnych zastosowaniach. Nazwa nawiązuje również do idei dwoistości w konstelacji Bliźniąt, symbolizującej zdolność adaptacji i łączenie różnych technologii w celu poprawy doświadczenia użytkownika.

Dlaczego opanowanie podpowiedzi ma kluczowe znaczenie?

Aby nauczyć się korzystać z Google Gemini AI, musisz zrozumieć sztukę pisania podpowiedzi. Mają one wpływ na jakość odpowiedzi, jaką otrzymujesz od modelu AI.

Podpowiedź to dane wejściowe lub instrukcja przekazywana modelowi językowemu w celu wygenerowania konkretnej odpowiedzi. Działa ona jak zapytanie lub punkt wyjścia i wskazuje AI, jakiego rodzaju wyniku się oczekuje. Podpowiedź można sformułować w formie pytania, stwierdzenia lub przykładu. Ponadto jej jakość i jasność w znacznym stopniu wpływają na odpowiedź AI.

Użytkownik serwisu Reddit wyjaśnia, dlaczego projektowanie podpowiedzi jest ważne dla interakcji z modelem AI:

AI bardzo dobrze radzi sobie z wykonywaniem poleceń i odtwarzaniem przykładów. Im bardziej konkretne i szczegółowe są więc Twoje podpowiedzi i przykłady, tym bardziej wynik będzie zbliżony do Twoich celów. Na przykład: „napisz opowiadanie” kontra „napisz epicką powieść fantasy w stylu J.R.R. Tolkiena, ale z następującymi gatunkami zamiast elfów, krasnoludów, ludzi i hobbitów”.

/AI bardzo dobrze radzi sobie z wykonywaniem poleceń i odtwarzaniem przykładów. Im bardziej konkretne i szczegółowe są więc Twoje podpowiedzi i przykłady, tym bardziej wynik będzie zbliżony do Twoich celów. Na przykład: „napisz opowiadanie” kontra „napisz epiczną powieść fantasy w stylu J.R.R. Tolkiena, ale z następującymi gatunkami zamiast elfów, krasnoludów, ludzi i hobbitów”. *

Kluczowe cechy podpowiedzi

Oto podstawowe cechy dobrze skonstruowanej podpowiedzi:

Zapytanie : Wprowadź informacje lub komendę dla Gemini. Przykład: „Napisz pięć podstawowych najlepszych praktyk dotyczących korzystania z Gemini.”

Podaj kontekst : Podaj informacje ogólne lub konkretne szczegóły, aby pomóc modelowi. Przykład: „Podsumuj ten akapit w 100 słowach.”

Bądź konkretny: Opisz pożądany format, styl lub ton odpowiedzi. Przykład: „Napisz interesujący i napisany w konwersacyjnym stylu wpis na blogu o wielozadaniowości.”

Dostosuj: Dostosuj podpowiedzi, aby osiągnąć konkretne wyniki i spraw, by były uniwersalne dla różnych zastosowań. Przykład: „Dopracuj poniższy tekst w załączniku pod kątem studenta uniwersytetu i przedstaw pozytywne oraz negatywne uwagi dotyczące obecnej wersji.”

Obejrzyj ten krótki film instruktażowy, aby opanować sztukę tworzenia podpowiedzi!

Korzyści wynikające z korzystania z podpowiedzi opartych na AI

Korzystanie z gotowych szablonów podpowiedzi AI lub tworzenie własnych może znacznie poprawić Twoje doświadczenia z Gemini. Oto jak to zrobić:

Twórz skuteczne podpowiedzi , aby generować trafne wyniki wysokiej jakości

Oszczędzaj czas dzięki dobrze skonstruowanym dzięki dobrze skonstruowanym podpowiedziom dla Gemini AI oraz jasnym instrukcjom

Rozpalaj kreatywność , wykorzystując podpowiedzi do inspirowania nowych pomysłów, fabuł i koncepcji

Realizuj różnorodne zadania dzięki bogatym w informacje, wysokiej jakości podpowiedziom dostosowanym do różnych potrzeb

Doskonal swoje umiejętności pisania podpowiedzi , zgłębiając różne tematy i perspektywy

Pokonaj blok twórczy, pozwalając AI generować pomysły i odkrywać nowe możliwości

Zobaczmy teraz, jak możemy sprawić, by Gemini pracowało dla nas dzięki tym podpowiedziom!

Ograniczenia związane z korzystaniem z Gemini

Gemini to przydatne narzędzie do wykonywania wielu funkcji. Zanim jednak zaufasz mu bezgranicznie, zwróć uwagę na te wady modelu AI:

Chociaż Gemini Advanced (wersja płatna) zapewnia bezpieczeństwo danych, w wersji Free brakuje szyfrowania typu end-to-end

Model AI może generować fałszywe informacje i odpowiedzi, które mogą wymagać weryfikacji

Jeśli nie piszesz podpowiedzi, które bardzo jasno mówią Gemini, co ma zrobić, odpowiedzi nie będą spełniać swojego celu

Aby uzyskać dokładne odpowiedzi od Gemini, musisz podzielić złożone zadania na kilka oddzielnych podpowiedzi; proces ten może być czasochłonny

Ograniczone możliwości niestandardowego dostosowywania narzędzia nie pozwalają użytkownikom na dostosowanie go do swoich konkretnych potrzeb

Integracje Gemini są ograniczone do środowiska Google Workspace

Użytkownik AI Google Gemini na G2 mówi:

Uzasadnienie wyników generowanych przez Gemini może być niejasne, co utrudnia weryfikację dokładności i ograniczenie potencjalnych błędów systematycznych. Ta nieprzejrzystość może budzić niepokój, zwłaszcza wśród użytkowników zajmujących się poufnymi informacjami.

Uzasadnienie wyników generowanych przez Gemini może być niejasne, co utrudnia weryfikację dokładności i ograniczenie potencjalnych błędów systematycznych. Ta nieprzejrzystość może budzić niepokój, zwłaszcza wśród użytkowników zajmujących się poufnymi informacjami.

Alternatywy dla Gemini, które warto sprawdzić

Po co ograniczać się możliwościami narzędzi AI Gemini? Wykorzystaj ClickUp Brain — najbardziej wszechstronną i kontekstową sztuczną inteligencję do pracy na świecie.

ClickUp Brain łączy wszystkie Twoje zadania, dokumenty i wiedzę zespołu w ramach ClickUp, aplikacji do wszystkiego w pracy. Teraz możesz zarządzać wszystkimi projektami na jednej platformie — nie musisz przełączać się między wieloma aplikacjami. A co najlepsze? ClickUp jest kompatybilny nie tylko z Google Workspace. Zintegruj go z ponad 1000 aplikacji, z których korzystasz na co dzień.

Oto, w jaki sposób ClickUp Brain rozwiązuje niektóre limity Gemini:

Środki bezpieczeństwa danych

Podczas gdy darmowa wersja Gemini nie oferuje szyfrowania typu end-to-end, ClickUp Brain zapewnia prywatność danych, przechowując poufne i wrażliwe informacje biznesowe w bezpiecznych granicach Twojego obszaru roboczego. Gwarantuje to bezpieczeństwo wrażliwych danych biznesowych.

Wyniki bez błędów

Podczas gdy sztuczna inteligencja Google Gemini może generować nieprawdziwe dane lub podawać niedokładne informacje, ClickUp Brain pobiera dane zgodne z kontekstem z Twojego obszaru roboczego. Opierając odpowiedzi na zweryfikowanych informacjach wewnętrznych, minimalizuje prawdopodobieństwo generowania mylących wyników.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Możesz używać ClickUp Brain do wyszukiwania dowolnych informacji w Internecie. Znajdź hotele, lokalizacje restauracji, planuj wakacje i nie tylko – wszystko na wyciągnięcie ręki.

Łatwość tworzenia podpowiedzi

W przeciwieństwie do Gemini, które wymaga bardzo szczegółowych i precyzyjnych podpowiedzi, aby uzyskać skuteczne odpowiedzi, ClickUp Brain oferuje intuicyjny interfejs oraz konwersacyjną AI, która rozumie ogólne zapytania w kontekście Twoich projektów. Eliminuje to potrzebę tworzenia nadmiernie skomplikowanych podpowiedzi.

Zacznij tworzyć z ClickUp Brain Porzuć zbyt skomplikowane podpowiedzi dzięki ClickUp Brain

Koniec rozrostu AI

Większość zespołów marnuje godziny, przełączając się między odizolowanymi narzędziami AI do pisania, streszczania, wyszukiwania lub planowania. ClickUp Brain MAX, Twój komputerowy asystent AI, kładzie kres tej chaotycznej sytuacji, zapewniając dostęp do wielu modeli AI — ChatGPT, Claude, Gemini i innych — w tej samej przestrzeni roboczej, w której znajdują się Twoje zadania, dokumenty i zespół. Oznacza to, że każda akcja AI od samego początku ma odpowiedni kontekst, dzięki czemu poświęcasz mniej czasu na przełączanie się między zakładkami, a więcej na wykonywanie pracy.

Wydajność oparta na głosie z uwzględnieniem kontekstu

Potraktuj swój głos jako nowy sposób na zwiększenie wydajności. Dzięki funkcji Talk to Text w ClickUp Brain MAX możesz mówić naturalnie, aby przydzielać zadania, zapisywać pomysły lub tworzyć szkice dokumentów — 4 razy szybciej niż pisząc na klawiaturze — i zachować pełny kontekst, ponieważ Brain MAX zna Twoje projekty, zespół i pliki w ClickUp oraz innych narzędziach. U

W przeciwieństwie do samodzielnego interfejsu głosowego Gemini, jest to rozwiązanie zwiększające wydajność oparte na głosie, które jest mocno osadzone w Twoim środowisku pracy.

Obsługa złożonych zadań

W przypadku Gemini rozbijanie skomplikowanych zadań na wiele podpowiedzi może być czasochłonne. ClickUp Brain konsoliduje te cykle pracy, oferując zintegrowane rozwiązania w ramach ujednoliconego obszaru roboczego, umożliwiając użytkownikom obsługę wieloetapowych procesów bez konieczności żonglowania wieloma podpowiedziami.

Dzięki ClickUp Super Agents idziemy o krok dalej. Zamiast ręcznie kierować każdym krokiem, możesz skonfigurować agentów tak, aby wykonywali wieloetapowe cykle pracy w Twoim imieniu. Potrafią oni interpretować kontekst, dzielić zadania na części i podejmować działania w całym Twoim obszarze roboczym bez konieczności ciągłego wprowadzania danych.

Twórz agenty bez kodowania za pomocą ClickUp w ciągu kilku minut

W miarę ewolucji cykli pracy agenci na bieżąco monitorują postępy i dbają o to, by każdy krok był realizowany, co ogranicza konieczność wielokrotnego wydawania podpowiedzi.

W rzeczywistości możesz wykorzystać pakiet Super Agents, aby zmniejszyć obciążenie całego działu dzięki ClickUp Accelerator. Zobacz, jak to zrobić. 👇🏼

Niestandardowe możliwości dostosowania i elastyczność

Ograniczone możliwości dostosowywania Gemini ograniczają jego elastyczność w konkretnych zastosowaniach. Natomiast skalowalność i szerokie możliwości integracji ClickUp Brain pozwalają użytkownikom dostosować narzędzia AI dokładnie do ich ról i branż, co czyni je bardziej wszechstronnym rozwiązaniem zwiększającym wydajność.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Dostosuj cykle pracy do potrzeb swojego zespołu, tworząc szablony dla różnych projektów, zadań lub inicjatyw. W przeciwieństwie do Gemini, które oferuje limit możliwości dostosowywania, ClickUp Brain pozwala dostosować platformę dokładnie do Twoich wymagań, zwiększając Twoją wydajność.

Oprócz rozwiązywania problemów, które mogą pojawić się podczas korzystania z Gemini, ClickUp Brain sprawdza się również w wielu innych zadaniach dzięki możliwości integracji z Twoim obszarem roboczym ClickUp i gromadzenia wszystkich informacji.

Oto, co może dla Ciebie zrobić:

AI Project Manager : Automatyzuje rutynowe zadania, takie jak raporty z postępów i aktualizacje dla zespołu, pozwalając Ci skupić się na inicjatywach strategicznych

AI Writer : Pomaga w tworzeniu wysokiej jakości zawartości dostosowanej do Twojej konkretnej roli, poprawiając komunikację i dokumentację

Lepsza współpraca : Ułatwia koordynację działań między zespołami, zapewniając scentralizowane źródło informacji

Skalowalność : Oferuje wsparcie dla różnych rodzajów zadań, od tworzenia zawartości po analizę danych, dzięki czemu można je dostosować do różnorodnych potrzeb zawodowych i skalować wraz z rozwojem organizacji

Podsumowanie: Przegląda konkretne spotkanie lub wątek, aby podsumować informacje i wyróżnić kluczowe punkty zgodnie z Twoimi potrzebami

Z pewnością uprościło to naszą wydajność, a w dużej mierze zawdzięczamy to różnorodnym integracjom i ClickAppom oferowanym przez ClickUp. Automatyzacje, które ułatwiają nam życie i pozwalają skupić się na bieżących projektach, są naprawdę korzystne zarówno dla nas, jak i dla całej firmy.

Z pewnością uprościło to naszą wydajność, a w dużej mierze zawdzięczamy to różnorodnym integracjom i ClickAppom oferowanym przez ClickUp. Automatyzacje, które ułatwiają nam życie i pozwalają skupić się na bieżących projektach, są naprawdę korzystne zarówno dla nas, jak i dla całej firmy.

Przeczytaj również: Najlepsze oprogramowanie wspomagające pisanie z wykorzystaniem AI

Zwiększ swoją wydajność dzięki ClickUp

Chociaż narzędzia takie jak Google Gemini oferują cenne funkcje, ClickUp Brain wyróżnia się tym, że eliminuje typowe limity i zapewnia niezrównane możliwości niestandardowego dostosowywania.

Gemini może płynnie integrować się z Google Workspace w celu obsługi konkretnych zadań, ale ClickUp łączy się nie tylko z Google, ale także z szerokim zakresem innych narzędzi. Ponadto ClickUp Brain może samodzielnie analizować informacje i udzielać odpowiedzi bez skomplikowanych podpowiedzi.

Chcesz doświadczyć inteligentniejszych i wydajniejszych cykli pracy opartych na AI? Zarejestruj się w ClickUp za darmo!