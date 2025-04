10 najlepszych alternatyw Hello Bonsai do wypróbowania w 2025 roku

Freelancerzy i właściciele małych firm wiedzą, jak to jest nieustannie żonglować między zarządzaniem klientami, projektami i zadaniami. Odpowiednie narzędzia mogą uprościć te cykle pracy i utrzymać wszystko na właściwym torze.

Hello Bonsai - obecnie lepiej znane jako Bonsai - było dla wielu osób rozwiązaniem, jeśli chodzi o umowy, fakturowanie i śledzenie czasu, ale może nie zawsze spełniać Twoje potrzeby biznesowe.

Jesteś we właściwym miejscu, jeśli szukasz czegoś, co lepiej pasuje do Twojego cyklu pracy lub oferuje większą elastyczność.

Zebraliśmy 10 najlepszych alternatyw dla Bonsai, aby pomóc Ci skuteczniej zarządzać klientami, usprawnić operacje i skupić się na rozwoju biznesu.

Czy wiesz, że...? Według raportu Salesforce, małe firmy tracą do 96 minut wydajności dziennie. Aby przezwyciężyć problemy takie jak słabe zarządzanie zadaniami i rozproszona komunikacja, 59% właścicieli małych firm zwróciło się w stronę nowych technologii.

Czego należy szukać w alternatywach dla Hello Bonsai?

Wybierając alternatywę dla Hello Bonsai, należy wziąć pod uwagę następujące parametry:

Kompleksowe funkcje : Poszukaj narzędzia, które łączy w sobie : Poszukaj narzędzia, które łączy w sobie zarządzanie projektami , fakturowanie, śledzenie czasu, śledzenie wydatków, zarządzanie relacjami z klientem i portale dla klientów, dzięki czemu możesz zarządzać wieloma projektami bez konieczności zmiany platformy

Przyjazny dla użytkownika interfejs : Wybierz oprogramowanie z intuicyjnym interfejsem i narzędziami, takimi jak : Wybierz oprogramowanie z intuicyjnym interfejsem i narzędziami, takimi jak szablony umów , automatyczne przypomnienia i płatności cykliczne, aby uprościć swój cykl pracy

Niestandardowe rozwiązania i elastyczność : Wybierz oprogramowanie, które umożliwia niestandardowe dostosowywanie faktur, propozycji i umów do potrzeb Twojego biznesu

Możliwości integracji : Wybierz narzędzia, które integrują się z platformami innych firm, takimi jak oprogramowanie księgowe i narzędzia komunikacyjne, aby uzyskać ujednolicone rozwiązanie do zarządzania biznesem

Skalowalność i wsparcie rozwoju : Wybierz rozwiązanie, które skaluje się wraz z Twoim biznesem, obsługując nieograniczoną liczbę klientów, projektów i planów

Komunikacja z klientem : Zwiększ satysfakcję klienta dzięki portalom dla klientów, wiadomościom na żywo oraz funkcjom zarządzania relacjami i tworzenia profesjonalnych faktur.

Automatyzacja cyklu pracy: Poszukaj narzędzia, które Twój Poszukaj narzędzia, które Twój zespół ds. zarządzania relacjami z klientami może wykorzystać do automatyzacji powtarzalnych zadań. Od odpowiedzi na e-maile po działania następcze, alternatywa powinna ułatwić pracę zespołowi

Dostępność w chmurze : Wybierz oprogramowanie oparte na chmurze, aby uzyskać elastyczny, wieloplatformowy dostęp do zarządzania projektami i relacjami z klientami w dowolnym miejscu i czasie

Ceny i wartość w stosunku do ceny : Oceń elastyczne plany cenowe, takie jak darmowe wersje próbne lub niestandardowe ceny, w oparciu o swoje potrzeby

Niestandardowa obsługa klienta i zasoby: Upewnij się, że narzędzie oferuje niezawodne wsparcie i zasoby, które pomogą usprawnić proces ustawień

👀 Czy wiesz, że: We wczesnej Mezopotamii (około 2150 r. p.n.e.) miedź miała swój moment jako forma waluty handlowej, ale szybko została przyćmiona przez srebro. Świątynia, działając jako hub finansowy nadzorujący większość handlu zagranicznego, ustawiła oceny wymiany między kluczowymi towarami, takimi jak jęczmień, srebro i inne. Ten sprytny system pozwalał na dokonywanie płatności w różnych formularzach, oferując elastyczność transakcji - koncepcja niezbyt odległa od elastyczności, której szukamy dziś w nowoczesnych narzędziach biznesowych.

10 najlepszych alternatyw dla Hello Bonsai

Oto nasze propozycje najlepszych alternatyw dla Hello Bonsai, podkreślające unikalne funkcje i korzyści dla freelancerów, agencji lub właścicieli małych firm. Znajdź najlepsze rozwiązanie dla siebie.

1. ClickUp (najlepsze do kompleksowego zarządzania projektami i współpracy z konfigurowalnymi cyklami pracy)

Ustaw niestandardowe reguły automatyzacji, aby wyeliminować powtarzające się zadania w ClickUp

ClickUp to potęga dla freelancerów i małych firm, które chcą zoptymalizować swój cykl pracy. To wszystko aplikacja do pracy. Tak, naprawdę!

ClickUp to kompleksowe podejście łączące zarządzanie projektami, śledzenie czasu i funkcje CRM, które pomaga zarządzać zadaniami, śledzić rozliczane godziny i utrzymywać silne relacje z klientami.

Możesz z łatwością zarządzać wieloma projektami i śledzić rozliczenia z klientami, zachowując uporządkowany przepływ pracy.

Po stronie CRM, ClickUp pomaga bez wysiłku zarządzać relacjami z klientami, przechowując dane kontaktowe, postępy w realizacji projektów i historię komunikacji w jednym miejscu za pośrednictwem ClickUp CRM. Możesz nawet ustawić portal klienta za pomocą ClickUp, aby zapewnić płynną komunikację z klientem poprzez dostarczanie aktualizacji w czasie rzeczywistym i wspieranie przejrzystości.

Jeśli chodzi o zarządzanie zadaniami, ClickUp Tasks pozwala przechwytywać kluczowe szczegóły, tworzyć konkretne zadania dla każdego priorytetu, przypisywać je członkom zespołu i skutecznie śledzić problemy.

Z drugiej strony, ClickUp Docs upraszcza zarządzanie dokumentami, umożliwiając przechowywanie dokumentacji i zarządzanie projektami w jednym miejscu. Połącz dokumenty z zadaniami, twórz zagnieżdżone strony lub korzystaj z formatowania tekstu sformatowanego, aby tworzyć wspaniałe propozycje projektów. Może również pełnić funkcję repozytorium notatek ze spotkań lub księgi rachunkowej przy odrobinie magii formatu.

Chcesz wygenerować ofertę dla klienta lub zawartość od podstaw? Po prostu poproś AI writera w ClickUp Docs, aby go przygotował!

Wypróbuj ClickUp Brain Twórz propozycje, generuj zawartość, automatyzuj zadania i nie tylko dzięki ClickUp Brain, wbudowanemu asystentowi ClickUp AI!

Niezależnie od tego, czy chodzi o śledzenie postępów projektu, czy zarządzanie relacjami z klientem, ClickUp to potężne narzędzie do zarządzania projektami, które usprawnia cykl pracy i zwiększa wydajność.

ClickUp najlepsze funkcje

Limity ClickUp

Szeroki zakres funkcji może początkowo wydawać się przytłaczający dla nowych użytkowników

Zaawansowane opcje niestandardowe mogą wymagać nauki

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

Business : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD na członka miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 opinii)

Używamy ClickUp do zarządzania zadaniami i jako CRM. Pomaga to naszemu zespołowi śledzić zadania w biurze i skupić się na konkretnych potrzebach każdego z naszych klientów. Ponieważ zajmujemy się finansami różnych Businessów. W przeszłości trudno było komuś odebrać czyjąś pracę, ale dzięki ClickUp każdy w zespole może dokładnie zobaczyć, co zostało zrobione dla każdego klienta. Daje mi to również, jako właścicielowi, dużą widoczność tego, nad czym pracuje mój zespół, a dzięki śledzeniu czasu, ile czasu zajmują poszczególne zadania.

2. Monday. com (najlepsze do adaptacyjnego wizualnego zarządzania projektami i współpracy zespołowej)

Dzięki wysoce konfigurowalnemu interfejsowi wizualnemu możesz kształtować cykle pracy na Monday. com, aby dopasować je do swoich unikalnych potrzeb. Konfigurowalne tablice umożliwiają łatwe tworzenie, śledzenie i zarządzanie zadaniami, zapewniając jednocześnie wyraźny obraz postępu projektu.

Niezależnie od tego, czy zajmujesz się relacjami z klientami, żonglujesz wieloma projektami, czy masz oko na swój zespół, elastyczność Monday. com zapewnia idealne dopasowanie do Twojego sposobu pracy.

Monday. com najlepsze funkcje

Automatyzacja powtarzających się zadań, powiadomień i aktualizacji statusu, aby zaoszczędzić czas i ograniczyć błędy manualne

Połączenie z ponad 200 aplikacjami innych firm, w tym Slack, Zoom i Google Drive, w celu usprawnienia operacji biznesowych

Monitorowanie rozliczanych godzin poprzez wbudowane śledzenie czasu w celu dokładnego rozliczania klientów i zarządzania zasobami

Wizualizacja danych za pomocą konfigurowalnych pulpitów i wykresów, ułatwiająca podejmowanie świadomych decyzji i nadzór nad projektem

Monday. com limity

Model wyceny za licencję może stać się kosztowny dla większych Teams podczas skalowania

Wysoce konfigurowalna platforma może wymagać okresu nauki, aby użytkownicy mogli w pełni wykorzystać jej rozszerzone funkcje

Monday. com ceny

Indywidualne : Free dla maksymalnie 2 licencji

Basic : 12 USD/miesiąc za licencję

Standard : 14 USD/miesiąc za licencję

Pro : 24 USD/miesiąc za licencję

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Monday. com

G2 : 4. 7/5 (ponad 12 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (5,000+ recenzji)

3. FreshBooks (najlepsze do prostego fakturowania i zarządzania finansami)

przez FreshBooks

FreshBooks to potężna, oparta na chmurze platforma do zarządzania finansami, zaprojektowana z myślą o freelancerach, agencjach i małych firmach. Upraszcza ona fakturowanie, śledzenie wydatków i śledzenie czasu, co czyni ją najlepszym wyborem do zarządzania projektami przy jednoczesnym kontrolowaniu finansów.

FreshBooks wyróżnia się intuicyjnym interfejsem i przydatnymi narzędziami do automatyzacji. Możesz tworzyć profesjonalne faktury w ciągu kilku minut, śledzić rozliczane godziny i kontrolować wydatki bez wysiłku. Płynna integracja z innymi platformami sprawia, że jest to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania operacjami biznesowymi.

Najlepsze funkcje FreshBooks

Twórz i wysyłaj niestandardowe faktury z automatycznymi przypomnieniami o płatnościach, korzystając z automatyzacji fakturowania

Uprość zarządzanie wydatkami poprzez połączenie konta bankowego i kategoryzowanie wydatków za pomocą śledzenia wydatków

Śledzenie rozliczanych godzin bezpośrednio na platformie dzięki funkcji śledzenia czasu pracy

Generuj szczegółowe raporty finansowe, aby uzyskać wgląd w wyniki swojego biznesu

Integracja z popularnymi narzędziami innych firm, takimi jak Stripe, PayPal i GSuite

Ograniczenia FreshBooks

Ograniczone możliwości zarządzania projektami w porównaniu do rozwiązań typu all-in-one

Wyższe poziomy cenowe mogą nie odpowiadać małym firmom lub indywidualnym freelancerom

Brak zaawansowanych portali klienta do rozszerzenia komunikacji z klientem

Cennik FreshBooks

Lite: $4. 75 miesięcznie

Plus: $8. 25 miesięcznie

Premium: 15 dolarów miesięcznie

Wybierz: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje FreshBooks

G2: 4. 5/5 (850+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (ponad 4 400 opinii)

4. PandaDoc (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji dokumentów i podpisów elektronicznych)

przez PandaDoc

Szukasz wszechstronnej platformy do zarządzania dokumentami, która uprości sposób, w jaki firmy tworzą, udostępniają i śledzą ważne dokumenty? PandaDoc może pomóc.

Zaprojektowany, aby zapewnić płynny cykl pracy, z potężnymi narzędziami do tworzenia ofert i umów, zintegrowanymi podpisami elektronicznymi i współpracą w czasie rzeczywistym.

Idealny dla freelancerów, agencji i małych firm, PandaDoc usprawnia zarządzanie dokumentami i komunikację z klientem, jednocześnie usprawniając operacje biznesowe.

Najlepsze funkcje PandaDoc

Uzyskaj dostęp do szerokiego zakresu dostosowywanych szablonów ofert i umów, aby szybko tworzyć profesjonalne dokumenty

Monitoruj status dokumentów dzięki powiadomieniom w czasie rzeczywistym i śledzeniu dokumentów

Współpracuj z członkami Teams i klientami bezpośrednio w dokumentach za pomocą narzędzi do współpracy

Przechowywanie i ponowne wykorzystywanie często używanych elementów dokumentów z biblioteki zawartości

Limity PandaDoc

Niektórzy użytkownicy raportują, że zaawansowane funkcje są trudne do opanowania

Niektóre integracje mogą wymagać dodatkowych opłat

Ograniczona natywna integracja z niektórymi platformami CRM

Ceny PandaDoc

Starter: $35/miesiąc za użytkownika

Business: $65/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje PandaDoc

G2: 4. 7/5 (ponad 2600 recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (1,100+ opinii)

🧠 Ciekawostka: Kongo Gumi, japońska firma budująca świątynie, działała przez 14 wieków, dostosowując się do zmieniających się czasów. Do 2006 roku była to najstarsza na świecie nieprzerwanie działająca firma rodzinna.

5. HoneyBook (najlepszy do usprawnienia zarządzania klientami dla kreatywnych przedsiębiorców)

przez HoneyBook

HoneyBook to platforma do zarządzania klientami przeznaczona dla kreatywnych przedsiębiorców i właścicieli małych firm. Pozwala im zarządzać projektami, fakturami i umowami w jednym miejscu.

Intuicyjny interfejs i niezbędne narzędzia do automatyzacji pozwalają użytkownikom usprawnić komunikację z klientami, uprościć cykl pracy i zwiększyć zadowolenie klientów.

Jest to więc doskonała alternatywa dla Hello Bonsai do zarządzania kreatywnymi Businessami.

Najlepsze funkcje HoneyBook

Zapewnij klientom scentralizowaną platformę portalu klienta, aby uzyskać dostęp do aktualizacji projektu, faktur i umów

Automatyzacja powtarzających się zadań, takich jak kolejne e-maile, przypomnienia o płatnościach i aktualizacje postępów projektu dzięki zautomatyzowanym cyklom pracy

Wysyłaj profesjonalne faktury, śledź i proś o płatności bezpośrednio przez platformę za pomocą fakturowania i śledzenia płatności

Oszczędność czasu dzięki konfigurowalnym szablonom umów, propozycji i kwestionariuszy

Pozwól klientom płynnie rezerwować spotkania lub konsultacje dzięki zintegrowanemu harmonogramowi

Ograniczenia HoneyBook

Ograniczona skalowalność dla większych Businessów o złożonych potrzebach

Niektórzy użytkownicy zgłaszają wyzwania związane z niestandardową konfiguracją wykraczającą poza wstępnie zaprojektowane szablony

Opcje integracji są mniej rozszerzone w porównaniu do konkurencji

Ceny HoneyBook

Plan startowy: $36/miesiąc

Plan Essentials: $59/miesiąc

Plan Premium: $129/miesiąc

Oceny i recenzje HoneyBook

G2: 4. 5/5 (150+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (600+ recenzji)

6. Dubsado (najlepszy konfigurowalny CRM dla małych firm)

via Dubsado

Dla freelancerów i małych Businessów pragnących elastyczności i niestandardowych rozwiązań, Dubsado zapewnia jedno i drugie. Platforma do zarządzania biznesem zawiera narzędzia do zarządzania umowami, fakturami i harmonogramami.

Upraszcza operacje i zapewnia spersonalizowane doświadczenie dla klientów dzięki scentralizowanemu portalowi do widoku dokumentów, umów i faktur.

Jeśli adaptowalność cyklu pracy i zarządzanie powiązaniami z klientem to twoje priorytety, Dubsado jest silną alternatywą dla Hello Bonsai.

Najlepsze funkcje Dubsado

Twórz spersonalizowane umowy, propozycje i kwestionariusze dopasowane do Twojej marki, korzystając z konfigurowalnych formularzy i szablonów CRM

Automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak follow-upy, przypomnienia o płatnościach i wdrażanie klientów dzięki automatyzacji cyklu pracy

Rezerwuj spotkania i zarządzaj nimi bezpośrednio przez Dubsado dzięki integracji z terminarzem

Limity Dubsado

Początkowe ustawienia mogą być skomplikowane i czasochłonne

Interfejs może wydawać się zniechęcający dla początkujących

Integracje są limitowane w porównaniu do innych konkurentów

Ceny Dubsado

Plan startowy: 20 USD miesięcznie

Premier Plan: $40 miesięcznie

Oceny i recenzje Dubsado

G2: 4. 2/5 (70+ opinii)

Capterra: 4. 2/5 (50+ opinii)

🧠 Ciekawostka: Ponad 90% pracowników powiedziało HBR, że narzędzia do automatyzacji pomagają im pracować mądrzej. I to nie wszystko - 85% stwierdziło, że narzędzia te usprawniły pracę zespołową i zwiększyły współpracę. Automatyzacja to dziś dla Business coś więcej niż tylko modne słowo!

7. Proposify (najlepsze do usprawnienia danych powstania i zarządzania propozycjami)

przez Proposify

Jeśli chodzi o tworzenie, niestandardowe i śledzenie propozycji biznesowych, Proposify spełnia swoje zadanie. Posiada intuicyjny interfejs zaprojektowany do obsługi umów i propozycji.

Ponadto integruje się płynnie z popularnymi narzędziami CRM i płatniczymi, dzięki czemu przepływ pracy jest jeszcze bardziej wydajny. Jeśli koncentrujesz się na tworzeniu zwycięskich propozycji i szybszym zamykaniu transakcji, Proposify wyróżnia się jako doskonała alternatywa dla Hello Bonsai.

Najlepsze funkcje Proposify

Uzyskaj dostęp do wstępnie zaprojektowanych szablonów ofert, aby tworzyć profesjonalne i atrakcyjne wizualnie propozycje

Śledź, kiedy klienci otwierają, wyświetlają i wchodzą w interakcję z Twoimi ofertami, aby na czas podejmować działania następcze za pomocą śledzenia dokumentów

Umożliwienie klientom dodawania podpisów elektronicznych w celu szybszego zatwierdzania umów

Spersonalizuj oferty za pomocą kolorów, logo i komunikatów swojej marki dzięki niestandardowemu brandingowi

Współpraca z członkami Teams w czasie rzeczywistym w celu dopracowania propozycji i zamknięcia transakcji

Ograniczenia Proposify

Ograniczona dostępność narzędzi do zarządzania projektami w porównaniu do platform typu all-in-one

Niektórzy użytkownicy raportują, że zaawansowane funkcje są trudne do opanowania

Funkcje wyższego poziomu, takie jak zaawansowana analityka, są zablokowane w planach premium

Proponowanie cen

Plan podstawowy: $29/miesiąc za użytkownika

Plan Teams: $49/miesiąc za użytkownika

Business Plan: $65/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Proposify

G2: 4. 6/5 (1,100+ recenzji)

Capterra: 4. 4/5 (290+ opinii)

Porada profesjonalisty: Wyczyszczona komunikacja to klucz do powodzenia w pracy freelancera. Projekty należy rozpoczynać od szczegółowego zakresu prac (SOW), określającego rezultaty, oś czasu i obowiązki. Sprzyja to wzajemnemu zrozumieniu i minimalizuje nieporozumienia.

8. Harvest (najlepszy do śledzenia czasu i zarządzania wydatkami)

via Harvest

Jako freelancer lub właściciel małej firmy, narzędzie do śledzenia czasu i wydatków bez zamieszania jest dobrodziejstwem. Harvest robi to z odrobiną prostoty.

Od śledzenia rozliczanych godzin i zarządzania budżetami projektów po generowanie szczegółowych raportów finansowych, pomaga profesjonalistom takim jak Ty łatwo kontrolować swoje finanse.

Innowacyjny design i płynna integracja sprawiają, że Harvest jest wyróżniającą się alternatywą dla Hello Bonsai, zwłaszcza jeśli chcesz usprawnić finansowy cykl pracy bez nadmiernego komplikowania rzeczy.

Harvest najlepsze funkcje

Śledzenie rozliczanych i nie rozliczanych godzin oddzielnie na różnych urządzeniach

Uproszczenie kategoryzacji wydatków i raportowania w celu dokładnego fakturowania i nadzoru finansowego dzięki zarządzaniu wydatkami

Uzyskaj praktyczny wgląd w rentowność projektu i wydajność zespołu dzięki szczegółowym raportom z możliwością dostosowania

Integracja z ponad 50 narzędziami, takimi jak QuickBooks, Trello i Slack w celu usprawnienia cyklu pracy

Generuj profesjonalne faktury i akceptuj płatności bezpośrednio na platformie za pomocą szablonów

Limity Harvesta

Brak solidnych funkcji zarządzania projektami, które można znaleźć w narzędziach typu "wszystko w jednym"

Ceny mogą być mniej korzystne dla Business z dużymi Teams lub złożonymi potrzebami

Zaawansowane funkcje raportowania mogą wymagać dodatkowych ustawień lub zewnętrznych narzędzi

Wycena Harvest

Free Plan: Free forever

Pro Plan: $13. 75/miesiąc na użytkownika

Plan Premium: $17. 50/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Harvest

G2: 4. 3/5 (800+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (600+ recenzji)

9. Invoice Ninja (najlepsze dla freelancerów i małych firm zarządzających fakturami i płatnościami)

przez Invoice Ninja

Czy tworzenie faktur i śledzenie płatności to dla Ciebie praca na pełen etat? Invoice Ninja może być dodatkowym pracownikiem, którego potrzebuje Twój zespół.

Platforma upraszcza proces płatności od początku do końca, dzięki narzędziom do obsługi faktur cyklicznych, elastycznym opcjom płatności i kompleksowemu śledzeniu płatności w projektach.

Najlepsze funkcje Invoice Ninja

Twórz i wysyłaj nieograniczoną liczbę profesjonalnych faktur z niestandardowym brandingiem za pomocą zarządzania fakturami

Automatyzacja procesów płatności dzięki powtarzającym się fakturom i przypomnieniom o powtarzających się płatnościach

Monitoruj wydatki związane z projektem i integruj je z fakturami do rozliczeń za pomocą śledzenia wydatków

Akceptuj płatności, rozliczając klienta za pośrednictwem ponad 45 bramek płatniczych, w tym Stripe, PayPal i Square

Uzyskaj dostęp do darmowej, samoobsługowej wersji open-source, zapewniającej większą kontrolę i elastyczność

Limity Invoice Ninja

Ograniczone funkcje zarządzania projektami w porównaniu do zaawansowanych platform, takich jak ClickUp

Wymaga wiedzy technicznej, aby niestandardowo dostosować opcje w wersji open-source

Ma krzywą uczenia się podczas maksymalizacji integracji

Cennik Invoice Ninja

Free Plan: Free forever

Plan Ninja Pro: $12/miesiąc

Enterprise Plan: $16/miesiąc

Premium Business+: Niestandardowy cennik

Ocena i recenzje Invoice Ninja

G2: 4. 3/5 (20+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (150+ recenzji)

📮ClickUp Insight: 92% pracowników korzysta z niespójnych metod śledzenia elementów działań, co skutkuje nietrafionymi decyzjami i opóźnieniami w ich realizacji. Niezależnie od tego, czy wysyłasz notatki uzupełniające, czy korzystasz z arkuszy kalkulacyjnych, proces ten jest często rozproszony i nieefektywny. Rozwiązanie do zarządzania zadaniami ClickUp zapewnia płynną konwersję rozmów na zadania - dzięki czemu Twój zespół może działać szybko i pozostać w zgodzie.

10. Teamwork. com (najlepsze do zarządzania złożonymi projektami z zaawansowanymi funkcjami współpracy)

Teamwork.com szybko stał się popularną platformą do zarządzania projektami dla małych Business. Stworzona z myślą o klientach różnej wielkości, oferuje różne funkcje zarządzania zadaniami, współpracy zespołowej i śledzenia czasu.

Jako alternatywa dla Hello Bonsai, Teamwork. com oferuje zaawansowane możliwości zarządzania klientami, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem dla firm wymagających silnych narzędzi do komunikacji i współpracy.

Najlepsze funkcje Teamwork. com

Przypisuj, ustalaj priorytety i śledź zadania z terminami i zależnościami za pomocą narzędzi do zarządzania zadaniami

Monitorowanie godzin podlegających i niepodlegających rozliczeniu za pomocą śledzenia czasu w celu optymalizacji wydajności

Udostępnianie aktualizacji projektów, plików i opinii bezpośrednio klientom w celu lepszej współpracy

Komunikacja w czasie rzeczywistym i burza mózgów w zespole dzięki czatowi dostępnemu na platformie

Korzystaj z konfigurowalnych szablonów projektów, aby usprawnić ich ustawienia i realizację

Ograniczenia Teamwork. com

Krzywa uczenia się dla nowych użytkowników może być stroma ze względu na jej rozszerzenie funkcji

Zaawansowane funkcje są zablokowane w wyższych planach cenowych

Opcje integracji są ograniczone w porównaniu do konkurencji, takiej jak ClickUp

Teamwork. com ceny

Deliver Plan: $13. 99/miesiąc na użytkownika

Grow Plan: $25. 99/miesiąc za użytkownika

Plan taryfowy: $69. 99/miesiąc za użytkownika

Enterprise Plan: Niestandardowy cennik

Teamwork. com oceny i recenzje

G2: 4. 4/5 (1,150+ recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (800+ opinii)

Idealna alternatywa dla Hello Bonsai, która usprawni Twój Business?

Wybór odpowiedniego narzędzia do zarządzania firmą ma ogromny wpływ na to, jak efektywnie zarządzasz swoimi operacjami i rozwijasz swój biznes. Chociaż Hello Bonsai jest popularnym wyborem, nie jest to jedyna dostępna opcja.

Nasze alternatywy oferują unikalne funkcje dla różnych potrzeb, od zaawansowanego zarządzania projektami po narzędzia komunikacji z klientem i śledzenie finansów.

Jeśli szukasz wysoce konfigurowalnego narzędzia, które wyróżnia się w zarządzaniu projektami i zadaniami , jednocześnie integrując śledzenie czasu i funkcje CRM, ClickUp jest silnym konkurentem. Jego wszechstronne funkcje sprawiają, że jest to doskonały wybór zarówno dla freelancerów, jak i małych Business.

Znalezienie jednego narzędzia, które będzie zgodne z Twoimi celami biznesowymi i pomoże Ci pracować mądrzej, a nie ciężej. ClickUp może Ci to zaoferować! Zarejestruj się w ClickUp już dziś i uwolnij swój potencjał rozwoju i powodzenia!