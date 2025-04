10 najlepszych programów do przyjmowania projektów usprawniających cykl pracy

Wraz z rozwojem organizacji, obsługują one coraz więcej zapytań o projekty. Określenie progów dla propozycji projektów ma jednak kluczowe znaczenie dla powodzenia procesu ich przyjmowania.

Bez ustrukturyzowanego podejścia, przyjmowanie projektów może prowadzić do nieporozumień, niedotrzymania terminów i niepowodzenia projektu. Badanie wykazało, że 54% pracowników uważa, że obciążenie pracą nad projektem jest główną przyczyną ich stresu.

W tym miejscu oprogramowanie do obsługi projektów staje się niezbędne. Narzędzia te usprawniają proces przyjmowania projektów, zapewniając, że każde żądanie jest oceniane, traktowane priorytetowo i śledzone.

W tym przewodniku przyjrzymy się 10 najlepszym narzędziom, które pomogą Ci efektywnie zarządzać procesem przyjmowania projektów.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do obsługi projektów?

Wybierając narzędzie do zarządzania zgłoszeniami projektów, szukaj takiego, które poprawi wydajność Twojego zespołu i pomoże Ci stworzyć standardowy proces przyjmowania pracy.

Funkcje te pomogą Ci zidentyfikować narzędzia, które są zgodne ze strategicznymi celami Twojej organizacji:

Konfigurowalne formularze przyjmowania projektów: Oprogramowanie powinno umożliwiać tworzenie Oprogramowanie powinno umożliwiać tworzenie formularzy zapytań o projekt dostosowanych do potrzeb zespołu. Dzięki temu każdy projekt będzie zawierał wszystkie niezbędne szczegóły od początku do końca

Automatyzacja cyklu pracy: Możliwości automatyzacji oszczędzają czas, przekształcając zatwierdzone wnioski projektowe bezpośrednio w wykonalne zadania lub projekty, zmniejszając wysiłek ręczny

Narzędzia do współpracy: Współpraca ma kluczowe znaczenie podczas procesu przyjmowania projektów i wniosków. Poszukaj narzędzi, które ułatwiają dyskusje w czasie rzeczywistym między kluczowymi interesariuszami, w tym opcje komentowania i udostępniania dokumentów

Śledzenie czasu rzeczywistego: Pulpity i funkcje raportowania pomagają uzyskać kluczowe informacje na temat portfolio projektów. Pomaga to monitorować postępy we wszystkich wnioskach i podejmować świadome decyzje

Możliwości integracji: Możliwość płynnej integracji z innymi narzędziami, takimi jak CRM, Możliwość płynnej integracji z innymi narzędziami, takimi jak CRM, oprogramowanie do zarządzania projektami , aplikacje komunikacyjne lub oprogramowanie do zarządzania zadaniami, zapewnia płynny cykl pracy w całym stosie technologicznym

Skalowalność: Wybierz skalowalne oprogramowanie, aby sprostać rosnącym wymaganiom związanym z pracą nad projektami i płynnie zarządzać procesem przyjmowania zleceń

Pro Tip: Aby uprościć proces przyjmowania projektów, przetestuj darmowe plany lub wersje próbne oprogramowania, aby upewnić się, że są one zgodne z przepływem pracy Twojego zespołu. Upewnij się, że jest łatwy w ustawieniu i obsłudze, aby Twój zespół mógł go szybko zaadoptować.

10 najlepszych programów do obsługi projektów

Aby pomóc Ci wybrać najlepszą opcję, przygotowaliśmy listę 10 najlepszych narzędzi do obsługi standardowego procesu rekrutacji. Narzędzia te zaspokajają różnorodne potrzeby w całym cyklu życia zarządzania projektami, zapewniając idealne dopasowanie dla każdego zespołu.

Przyjrzyjmy się najlepszym narzędziom do obsługi nowych projektów!

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do kompleksowego i konfigurowalnego zarządzania projektami)

ClickUp to idealna opcja dla firm potrzebujących narzędzia do zarządzania projektami, które obsługuje proces przyjmowania projektów.

Ta kompleksowa platforma do zarządzania projektami i zwiększania wydajności oferuje intuicyjny interfejs, który upraszcza proces przyjmowania zleceń i pomaga wysyłać wysokiej jakości propozycje.

Widok formularza ClickUp

Automatyzacja procesu przyjmowania projektów za pomocą widoku formularza ClickUp w celu łatwego przechwytywania wszystkich wymaganych szczegółów projektu

Korzystając z ClickUp Form View, możesz przechwytywać odpowiedzi i natychmiast kierować pracę do odpowiednich teamów, pomagając osiągnąć ustandaryzowany proces przyjmowania zgłoszeń.

Chcesz pójść o krok dalej? Dostosuj formularze do swoich specyficznych wymagań. Pomoże to uchwycić wszystkie istotne szczegóły projektu, od informacji o kliencie i zakresie projektu po budżet i oś czasu.

Ponadto można je zintegrować z istniejącymi cyklami pracy, umożliwiając płynne gromadzenie danych i ograniczając ręczne wprowadzanie danych do wniosków o pracę.

ClickUp Zarządzanie projektami

Zarządzaj zadaniami projektów, przypisując je do odpowiednich interesariuszy i uwzględniając szczegółowe informacje dzięki ClickUp Project Management

Poza tworzeniem formularzy, ClickUp wyróżnia się automatyzacją kluczowych aspektów procesu przyjmowania projektów. Korzystając z funkcji zarządzania projektami ClickUp, połącz wszystkie przepływy pracy, dokumenty, pulpity i inne elementy w centralnej lokalizacji i zdefiniuj wszystkie kroki procesu.

Niezależnie od tego, czy nadzorujesz mały zespół, czy dużą organizację, skalowalność ClickUp i funkcja śledzenia czasu gwarantują, że Twoja praca pozostanie wydajna.

ClickUp Chat

Udostępnianie notatek, współpraca z członkami zespołu i zapewnienie szybkiej i wygodnej komunikacji za pomocą ClickUp Chat

ClickUp Chat zrewolucjonizował współpracę naszych zespołów, integrując komunikację i zarządzanie projektami, eliminując potrzebę korzystania z wielu narzędzi.

Możesz użyć Chat do:

Automatycznie połącz rozmowy z odpowiednimi zadaniami i dokumentami w ClickUp, aby uzyskać zakończony kontekst

Twórz zadania bezpośrednio z wiadomości czatu za pomocą jednego kliknięcia i przypisuj je odpowiednim członkom zespołu dzięki funkcji FollowUps

Prowadź zaimprowizowane rozmowy audio i wideo oraz udostępniaj swój ekran zespołowi za pomocą funkcji SyncUps, aby wyjaśniać pytania i wątpliwości w czasie rzeczywistym

Najlepsze funkcje ClickUp

Wyzwalaj zautomatyzowane działania, takie jak przypisywanie zadań, wysyłanie powiadomień i aktualizowanie statusów, aby usprawnić proces przyjmowania projektów za pomocą ClickUp Automations

Precyzyjnie planuj i zarządzaj harmonogramami dzięki natywnej aplikacji do śledzenia czasu ClickUp , której możesz używać nawet z rozszerzenia Chrome

Śledzenie i porównywanie statusu projektów za pomocą bogatych i interaktywnych pulpitów ClickUp , które można niestandardowo dostosowywać i udostępniać zainteresowanym stronom

Skorzystaj z ClickUp Brain , aby połączyć całą infrastrukturę cyfrową - od osób, przez zadania, po dokumenty w ClickUp, a nawet wszystkie połączone aplikacje

Połącz ClickUp z niezbędnymi aplikacjami biznesowymi, takimi jak CRM, platformy marketingowe i narzędzia komunikacyjne, aby poprawić ogólną wydajność

Wykorzystaj zaawansowane pulpity do raportowania i analizy w ClickUp Portfolios , aby śledzić kluczowe wskaźniki, identyfikować wąskie gardła i uzyskać wgląd w proces przyjmowania projektów

Limity ClickUp

Rozszerzenie funkcji może być mylące dla początkujących

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 opinii)

Użytkownicy chwalą ClickUp za intuicyjne zarządzanie zadaniami, niestandardową konfigurację i możliwość obsługi złożonych cykli pracy. Sprawia to, że narzędzie to idealnie nadaje się do obsługi procesu składania wniosków w Twojej firmie!

Formularze i procesy zatwierdzania są bardzo łatwe do wdrożenia i znacznie ułatwiają obsługę wniosków między działami, oszczędzając czas.

➡️ Czytaj więcej: Wskazówki dotyczące zarządzania projektami dla zapracowanych menedżerów (szablon Free!)

2. Asana (najlepsza dla zwinnych teamów i wizualnych cykli pracy)

via Asana

Kolejne miejsce na naszej liście zajmuje Asana, popularne narzędzie do zarządzania projektami znane z intuicyjnego interfejsu i skupienia się na wizualnych cyklach pracy. Chociaż Asana nie została zaprojektowana specjalnie jako dedykowane oprogramowanie do przyjmowania projektów, oferuje funkcje, które usprawniają procesy przyjmowania projektów, szczególnie dla Teams, które rozwijają się w zwinnych środowiskach.

Organizuje zadania, śledzi postępy projektu i utrzymuje jasną linię komunikacji między członkami zespołu. Rozbija przychodzące żądania projektowe na możliwe do zarządzania zadania, pomagając zmniejszyć presję na kierownika projektu lub osoby decyzyjne.

Najlepsze funkcje Asany

Wdrożenie formularzy do zbierania informacji o projekcie od klientów i interesariuszy

Korzystaj z tablic Kanban, wykresów Gantta i innych narzędzi wizualnych do śledzenia postępów w projekcie i identyfikowania wąskich gardeł

Integracja z innymi popularnymi aplikacjami biznesowymi, takimi jak Slack i Microsoft Teams, w celu stworzenia przejrzystego cyklu pracy

Asana limit

Funkcje przyjmowania projektów w Asana nie są tak wszechstronne

Ceny rosną wraz z każdym nowym użytkownikiem, co sprawia, że jest to kosztowne rozwiązanie dla większych Teams

Cena Asana

Osobiste: Free Forever

Starter : $10. 99/miesiąc za użytkownika

Zaawansowane: 24,99 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Asana

G2: 4. 4/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (ponad 13 000 opinii)

Użytkownicy uwielbiają Asanę za jej przejrzystość i umożliwienie im obsługi wewnętrznych projektów ze śledzeniem czasu i jasną komunikacją.

Asana pomogła naszej organizacji zwiększyć wydajność i produktywność. Spędzamy mniej czasu na szukaniu rzeczy, ponieważ mamy je zorganizowane w projektach dla każdego z naszych Teams. Dzięki funkcji terminów jesteśmy w stanie na bieżąco śledzić, co należy wykonać. Mamy również większą widoczność tego, co robią nasze Teams, jak postępują prace i kiedy musimy wkroczyć i pomóc w doprowadzeniu czegoś do końca.

Pro Tip: W dzisiejszych czasach efektywne zarządzanie projektami ma kluczowe znaczenie. Zapoznaj się z głównymi wyzwaniami związanymi z zarządzaniem projektami i dowiedz się, jak sobie z nimi poradzić, aby zapewnić płynną oś czasu projektu.

3. Workamajig (najlepsze dla agencji kreatywnych i teamów marketingowych)

via Workamajig

Workamajig to kompleksowa platforma do automatyzacji cyklu pracy dla agencji kreatywnych i teamów marketingowych. Oferuje funkcje do zarządzania cyklem życia projektu, od wstępnego przyjęcia klienta po realizację projektu, fakturowanie i zarządzanie portfolio projektów.

To, co wyróżnia Workamajig, to skupienie się na unikalnych potrzebach kreatywnych Teams. Workamajig zapewnia widoczność całego procesu przyjmowania projektów dla agencji obsługujących wielu klientów. Ułatwia to zarządzanie finansami, gromadzenie informacji, przydzielanie zadań i nie tylko.

Najlepsze funkcje Workamajig

Tworzenie niestandardowych formularzy do zbierania niezbędnych informacji od klientów

Automatyzacja danych dotyczących powstania zadania, przydzielania zasobów i wysyłania aktualizacji statusu w celu zwiększenia wydajności

Szybkie generowanie niestandardowych propozycji i umów dla klientów w celu uproszczenia danych powstania projektu

limity Workamajig

Workamajig jest przeznaczony dla agencji kreatywnych i teamów marketingowych, co ogranicza jego zastosowanie w innych branżach

Wyższa krzywa uczenia się w porównaniu z przyjaznymi dla użytkownika narzędziami do zarządzania projektami

Ceny Workamajig

Wewnątrz firmy : $39/miesiąc za użytkownika (20+ użytkowników)

Agencja : $39/miesiąc za użytkownika (20+ użytkowników)

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Workamajig

G2: 3. 8/5 (280 opinii)

Capterra: 3. 7/5 (ponad 300 recenzji)

Użytkownicy uwielbiają intuicyjny interfejs Workamajig i możliwość obsługi różnych zapytań od klientów.

Podoba mi się, że Workamajig oferuje wiele niestandardowych opcji ustawienia i raportowania projektów. Rzadko napotykam jakiekolwiek przeszkody w systemie, jeśli chodzi o przepływ procesów. Obsługa klienta jest niestandardowa; wysłałem setki e-maili z pytaniami, a oni zawsze podpowiedzieli szybko i z wdziękiem.

📮 ClickUp Insight: 37% pracowników wysyła notatki lub protokoły ze spotkań w celu śledzenia elementów działań, ale 36% nadal polega na innych, fragmentarycznych metodach. Według badań przeprowadzonych przez ClickUp, bez ujednoliconego systemu rejestrowania decyzji, kluczowe informacje, których potrzebujesz, mogą zostać zagubione w kanałach komunikacji, takich jak czaty, e-maile lub arkusze kalkulacyjne. Dzięki ClickUp możesz natychmiast przekształcić rozmowy w zadania, które można wykorzystać we wszystkich zadaniach, czatach i dokumentach - zapewniając, że nic nie umknie Twojej uwadze.

4. Wrike (najlepszy dla dużych Enterprise i skalowalnych cykli pracy)

via Wrike

Wrike to potężne oprogramowanie do przyjmowania projektów zaprojektowane z myślą o skalowalności. Zarządza ono procesem przyjmowania projektów w celu skutecznego przechwytywania, ustalania priorytetów i realizacji żądań projektowych.

Intuicyjny interfejs i możliwości automatyzacji dostosowują się do zmieniających się potrzeb rozwijających się teamów, pomagając osiągnąć cele organizacyjne w konkurencyjnym środowisku.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz pojedynczym projektem, czy całym portfolio, zapewnia widoczność i kontrolę niezbędną do skutecznego dostarczania wyników.

Najlepsze funkcje Wrike

Zaprojektuj niestandardowy formularz do zbierania niezbędnych informacji o projekcie od klientów i interesariuszy

Śledzenie postępów projektu w czasie rzeczywistym w celu uzyskania wglądu w jego wydajność

Płynna integracja z ponad 400 aplikacjami, w tym Slack, Google Drive i Salesforce

Wrike limit

Złożona nawigacja i konfiguracja

Jest drogie, szczególnie w przypadku dużych teamów, co czyni je mniej opłacalną opcją

Ceny Wrike

Free

Teams: $10/miesiąc za użytkownika

Business : 24,80 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : Niestandardowy cennik

Pinnacle: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4. 2/5 (ponad 3700 recenzji)

Capterra: 4. 3/5 (ponad 2700 recenzji)

Ciekawostka: Przeciętna organizacja korzysta z ponad 130 narzędzi SaaS, co sprawia, że integracja ma kluczowe znaczenie dla utrzymania połączenia i wydajności stosu technologicznego.

➡️ Czytaj więcej: Strategie rozwoju projektów: Przewodnik krok po kroku

5. Smartsheet (najlepszy do zarządzania projektami i raportowania opartego na danych)

via Smartsheet

Smartsheet to potężne narzędzie do zarządzania projektami, które łączy w sobie elastyczność arkuszy kalkulacyjnych w procesie przyjmowania projektów. Pozwala to na tworzenie niestandardowych formularzy w ramach interfejsu przypominającego arkusz kalkulacyjny.

Narzędzie to umożliwia śledzenie postępów i zapewnienie odpowiedzialności. Jest szeroko stosowane przez Teams w branży IT, marketingu i produkcji do zarządzania złożonymi wnioskami projektowymi w celu zapewnienia zdrowego portfolio projektów.

Najlepsze funkcje Smartsheet

Rejestrowanie zgłoszeń projektów i śledzenie postępów za pomocą znanego interfejsu przypominającego arkusz kalkulacyjny

Zarządzaj procesem przyjmowania projektów dzięki funkcjom automatyzacji dystrybucji pracy i oceny wniosków

Korzystaj z funkcji takich jak współedytowanie w czasie rzeczywistym, komentarze i @wzmianki, aby uprościć proces przyjmowania projektów

Smartsheet limit

Interfejs oparty na arkuszu kalkulacyjnym może nie być intuicyjny, szczególnie jeśli chodzi o złożone zarządzanie projektami

Nie ma Free Planu, a koszt nawet podstawowego planu jest wysoki

Cena Smartsheet

Pro : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 24 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : Niestandardowy cennik

Zaawansowane zarządzanie pracą: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Smartsheet

G2: 4. 4/5 (ponad 18 000 recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (ponad 3000 opinii)

6. Adobe Workfront (najlepszy do dużych projektów i współpracy na poziomie Enterprise)

via Adobe Workfront

Adobe Workfront to kompleksowa platforma do zarządzania pracą na poziomie Enterprise. Dedykowany moduł przyjmowania projektów usprawnia przechwytywanie zgłoszeń projektów, gromadzenie wymagań i uzyskiwanie zatwierdzeń.

Najlepsze w tym narzędziu Adobe jest to, że umożliwia ono tworzenie niestandardowych formularzy do przechwytywania wszystkich niezbędnych informacji o projekcie, w tym danych klienta, zakresu projektu, budżetu i osi czasu.

Najlepsze funkcje Adobe Workfront

Projektuj i korzystaj z formularzy do zbierania wszystkich niezbędnych informacji o projekcie od klientów i interesariuszy

Obsługa dużych projektów zewnętrznych i wewnętrznych, uproszczenie zarządzania portfolio projektów

Integracja procesu przyjmowania projektów z usługą Adobe Creative Cloud i innymi narzędziami dla przedsiębiorstw

Adobe Workfront limit

Złożona i bogata w funkcje platforma o stromej krzywej uczenia się dla nowych użytkowników

Drogie w porównaniu do innych rozwiązań

Ceny Adobe Workfront

Wybierz : Niestandardowy cennik

Prime : Niestandardowy cennik

Ultimate: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Adobe Workfront

G2: NA

Capterra: 4. 4/5 (ponad 1400 opinii)

Użytkownicy uwielbiają wszechstronność narzędzia Adobe i sposób, w jaki mogą obsługiwać swoje kroki w procesie przyjmowania projektów.

Rozbudowany zestaw narzędzi Workfront jest fantastyczny. W wyniku tego jesteśmy w stanie śledzić projekty i dokumenty w jednym, łatwo dostępnym miejscu, idealnym do audytów i innych potrzeb związanych z prowadzeniem dokumentacji.

7. ProjectManager (najlepszy ze względu na przyjazny interfejs i łatwość obsługi)

przez ProjectManager

ProjectManager to przyjazne dla użytkownika narzędzie do zarządzania projektami, zaprojektowane w celu usprawnienia zgłoszeń projektów dla zespołów, zwłaszcza kierownika projektu i zespołów kierowniczych.

Stworzony z myślą o wsparciu zwinnych metodologii, oferuje intuicyjny interfejs do efektywnego planowania, śledzenia i zarządzania projektami. Funkcje takie jak zautomatyzowane formularze przyjmowania projektów, śledzenie projektów i aktualizacje postępów w czasie rzeczywistym ułatwiają zarządzanie projektami od ich rozpoczęcia do zakończenia.

Najlepsze funkcje programu ProjectManager

Utwórz szczegółowy formularz przyjęcia projektu, aby przechwycić wszystkie niezbędne informacje o projekcie

Monitoruj postęp prac nad projektem w czasie rzeczywistym za pomocą interaktywnych wykresów Gantta, tablic Kanban i innych narzędzi wizualnych

Wykorzystaj szczegółowe raportowanie projektów do planowania zasobów i możliwości

Łatwo zintegruj swoje informacje z CRM i narzędziami do planowania projektów, takimi jak Trello, JIRA i inne

ProjectManager limit

Funkcje mogą być ograniczone w porównaniu z niektórymi platformami klasy Enterprise

Możliwości raportowania i analizy nie są tak zaawansowane

cennik ProjectManager

Teams : 16 USD/użytkownika miesięcznie

Business : 28 USD/użytkownika miesięcznie

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje ProjectManager

G2: 4. 4/5 (90+ opinii)

Capterra: 4. 1/5 (ponad 300 recenzji)

➡️ Czytaj więcej: Analiza środowiska projektu: Koncepcja, czynniki i wskazówki dotyczące radzenia sobie z niepewnością w zarządzaniu projektami

8. Acuity PPM (najlepsze do zarządzania portfolio i alokacji zasobów)

przez Acuity PPM

Acuity PPM to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania projektami, które pomaga usprawnić proces przyjmowania projektów. Choć nie zostało stworzone do obsługi zgłoszeń projektów, usprawnia zarządzanie projektami (PPM) i zapewnia zespołom przejrzysty widok ich procesu.

Dzięki zaawansowanej analityce, możliwościom zarządzania zasobami i funkcjom integracji, usprawniają one proces przyjmowania projektów i pomagają w ustalaniu priorytetów dla najbardziej wartościowych projektów.

Najlepsze funkcje Acuity PPM

Oceniaj i nadawaj priorytety wnioskom o projekty na podstawie ich zgodności z wartością strategiczną i aktualnym statusem

Alokacja zasobów w całym portfolio projektów w celu maksymalizacji zwrotu z inwestycji i minimalizacji ryzyka

Monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) i generowanie wnikliwych raportów w celu identyfikacji obszarów wymagających poprawy

Acuity PPM limit

Specjalistyczne rozwiązanie do zarządzania portfolio, które dla niektórych organizacji może być przesadą

Idealne tylko wtedy, gdy zaawansowane funkcje odpowiadają Twoim priorytetom strategicznym

Ceny Acuity PPM

PPM Starter : 750 USD miesięcznie (5 płatnych licencji)

PPM Essentials : $1050 miesięcznie (5 płatnych licencji)

PPM Plus : 1500 USD miesięcznie (5 płatnych licencji)

PPM Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Acuity PPM

G2: 4. 7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 opinii)

9. BrightWork (najlepsze pod względem integracji z Microsoft 365 i usprawnionego cyklu pracy)

via BrightWork

BrightWork to platforma do zarządzania projektami i automatyzacji przepływu pracy, która płynnie integruje się z Microsoft 365. Dzięki temu jest to popularny wybór dla organizacji, które w dużym stopniu polegają na narzędziach Microsoft.

Usprawnione podejście do przyjmowania projektów pozwala użytkownikom na rejestrowanie zapytań o projekty i zarządzanie cyklami pracy w znanym środowisku Microsoft. Może być również używany do tworzenia niestandardowych formularzy do przechwytywania zgłoszeń projektów, w tym szczegółów, takich jak informacje o kliencie, zakres projektu, oś czasu i budżet.

Najlepsze funkcje BrightWork

Płynna integracja z innymi aplikacjami Microsoft 365, takimi jak Outlook, Teams i SharePoint

Skorzystaj z szablonów z możliwością dostosowania, aby utworzyć szczegółowy formularz przyjęcia projektu w celu przechwycenia informacji o interesariuszach

Usprawnienie procesów zatwierdzania poprzez monitorowanie postępów projektów w czasie rzeczywistym za pomocą interaktywnych pulpitów i raportów

Limity BrightWork

Limit dla organizacji, które już korzystają z Microsoft 365

Platforma nie jest bogata w funkcje

Cennik BrightWork

Project : Free Forever

Teams : 14 USD/użytkownika miesięcznie (20-50 użytkowników)

Grupy : 12 USD/użytkownika miesięcznie (51-100 użytkowników)

Działy : 10 USD/użytkownika miesięcznie (101-250 użytkowników)

Oddziały : 8 USD/użytkownika miesięcznie (251-500 użytkowników)

Organizacje: $6/użytkownika miesięcznie (501-1000 użytkowników)

Oceny i recenzje BrightWork

G2: NA

Capterra: NA

Kierownicy projektów uwielbiają platformę ułatwiającą zarządzanie projektami i portfolio.

Funkcje produktu BrightWork sprawiają, że zarządzanie projektami i portfolio jest łatwiejsze i przynosi więcej powodzeń. Jako kierownik naszego PMO jestem w stanie szybko zdecydować, które projekty zostaną zatwierdzone, a które odrzucone. Korzystając z ich szablonów zarządzania projektami OTB, możemy zacząć od odpowiedniej ilości zarządzania projektem dla danego projektu i zespołu.

10. Planview (najlepszy do złożonych projektów i zarządzania portfolio na poziomie Enterprise)

via Planview

Planview to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania portfolio na poziomie Enterprise, oferujące solidne funkcje do zarządzania złożonymi projektami i portfelami.

Dostarcza dedykowany moduł do przyjmowania projektów, umożliwiając organizacjom przechwytywanie wniosków, ocenę propozycji i ustalanie priorytetów inicjatyw w oparciu o cele strategiczne. Jest to szczególnie przydatne dla organizacji, które potrzebują widoczności w zakresie alokacji zasobów i ustalania priorytetów projektów na dużą skalę.

Najlepsze funkcje Planview

Oceniaj i nadawaj priorytety propozycjom projektów w oparciu o ich zgodność z celami organizacji

Efektywna alokacja zasobów w całym portfolio projektów w celu maksymalizacji zwrotu z inwestycji i minimalizacji ryzyka

Obsługa dużych projektów z wieloma zależnościami i złożonymi cyklami pracy

Planview limit

Zbyt wiele funkcji prowadzi do złożoności i zwiększonych kosztów

Podgląd cen

Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać wycenę

Oceny i recenzje Planview

G2: NA

Capterra: NA

Użytkownicy uwielbiają łatwość śledzenia osi czasu projektów za pomocą platformy i szybkość, z jaką mogą wykonywać swoje projekty każdego dnia.

Jest to niesamowite oprogramowanie do zarządzania projektami, które tworzy i zarządza osią czasu i organizacją projektu. Umożliwia łatwe śledzenie godzin realizacji zadań i działań w projekcie oraz czasu w terminach. Znacznie wyrównuje projekty i dostarcza narzędzi do realizacji każdego projektu dzień po dniu. Jest łatwo dostępny z dowolnego miejsca.

