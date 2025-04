10 najlepszych prostych programów CRM w 2025 roku

Cała idea "zaczynania od małego i pozostania małym" nie wszystkim się podoba - z wyjątkiem 41 milionów ludzi. 🤷‍♀️

Nie ma żartów - 41 milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą lub jest właścicielami małych firm: 82% z nich jest całkowicie zadowolonych z tego, że nie rozwijają swoich Businessów.

Choć wielkość Twojej firmy może się nie zmieniać, Twoje działania i zapotrzebowanie na inteligentniejsze narzędzia będą się zmieniać. W końcu obszar roboczy Google i stos samoprzylepnych notatek przestaną wystarczać, a przeskok do zaawansowanego oprogramowania do zarządzania projektami wydaje się niepotrzebną inwestycją.

W końcu po co przepłacać za funkcje, których nigdy nie wykorzystasz - finansowo lub pod względem wysiłku?

Tak więc, dla tych 41 milionów małych, ale potężnych biznesów, mamy dla Ciebie zestawienie najlepszego prostego oprogramowania CRM, które równoważy odpowiednią ilość funkcji bez nadmiernego komplikowania rzeczy. 👍

60-sekundowe podsumowanie Oto krótka lista naszych 10 najlepszych systemów CRM: ClickUp : Najlepsze do zarządzania relacjami z klientami i projektami : Najlepsze do zarządzania relacjami z klientami i projektami HubSpot: Najlepsze do skalowalnego zarządzania klientami Freshsales: Najlepsze do wspomagania sprzedaży z wykorzystaniem AI Zoho CRM: Najlepsze pod względem niestandardowych rozwiązań i przystępnej ceny Monday CRM: Najlepsze dla intuicyjnych cykli pracy i automatyzacji Less Annoying CRM: Najlepsze dla prostoty i małych Businessów Insightly CRM: Najlepszy do sprzedaży i synergii projektów Pipedrive: Najlepsze do wizualizacji lejków sprzedażowych Vtiger CRM: Najlepszy do międzyfunkcyjnej współpracy zespołowej Capsule CRM: Najlepsze dla wydajności małych Business

Czego należy szukać w prostym CRM?

Prosty CRM nie musi być nudny - może być naprawdę skuteczny, a jednocześnie łatwy w użyciu. Oto, na co należy zwrócić uwagę, szukając najlepszego prostego oprogramowania CRM:

Teams adopcja 🤝

Prosty CRM powinien koncentrować się na ułatwianiu pracy zespołom sprzedażowym. Powinien pomagać im zamykać więcej transakcji, automatyzować zadania i ułatwiać działania następcze. Punkty bonusowe, jeśli obejmuje wsparcie w zakresie wdrażania, aby złagodzić krzywą uczenia się.

🧠 Do zrobienia: 98% kupujących CRM uważa funkcje automatyzacji sprzedaży za najwyższy priorytet przy wyborze CRM.

Wartość w stosunku do ceny 💹

Małe firmy nie mogą sobie pozwolić na ukryte opłaty. Poszukaj CRM, który oferuje niestandardowe raportowanie, widoki potoku sprzedaży i automatyzację zadań bez dodatkowych opłat.

Twój CRM powinien pomóc przedstawicielom skupić się na zamykaniu transakcji, a nie na wykonywaniu zadań. Funkcje takie jak zarządzanie pipeline'ami, lead scoring, synchronizacja e-maili i planowanie spotkań mogą przekształcić chaos w przejrzystość.

Integracje ✅

Nie dezorientuj swojego zespołu setkami aplikacji. Wybór oprogramowania CRM, które współpracuje z ulubionymi narzędziami lub platformami (takimi jak Zapier lub Zoom) jest niezbędny do zapewnienia płynnego cyklu pracy.

Możliwość dostosowania 🙌

Od potoków po etykiety - upewnij się, że CRM dostosowuje się do Twojego biznesu, a nie odwrotnie.

Automatyzacja zadań i AI 🤖

Wybierz rozwiązania CRM z narzędziami AI do pisania e-maili, transkrypcji rozmów i podsumowań osi czasu - zwiększą one Twoją wydajność.

10 najlepszych prostych CRM

Jako firma nie masz czasu na marnowanie go na nieistotne lub powtarzalne zadania. Procesy sprzedażowe i biznesowe są jednak tak złożone, że 32% przedstawicieli handlowych spędza ponad godzinę dziennie na ręcznym wprowadzaniu danych.

Ale nie martw się, mamy dla Ciebie wsparcie. Oto dziesięć prostych narzędzi CRM, które pozwolą Ci zaoszczędzić czas i wysiłek.

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania relacjami z klientami i projektami)

Największymi wyzwaniami, przed jakimi stają firmy w zakresie relacji z klientami, są zazwyczaj problemy z jakością danych, słaba komunikacja i wysokie koszty. Zanim jednak zagłębimy się w rozwiązania, ważne jest, aby zidentyfikować unikalne wyzwania w swojej organizacji.

Po zidentyfikowaniu tych bolączek, upewnij się, że wybrałeś oprogramowanie CRM, takie jak ClickUp, które może je skutecznie rozwiązać.

ClickUp CRM łączy funkcje CRM, zarządzania projektami, przydzielania zadań i udostępniania dokumentów w jednej eleganckiej platformie. To najlepsza aplikacja do wszystkiego w pracy. 💯 Oznacza to koniec z przełączaniem się między narzędziami lub płaceniem za oprogramowanie, którego prawie nie używasz - dzięki ClickUp wszystko jest scentralizowane.

Przykładowo, szablon Voice of the Customer firmy ClickUp pomaga zbierać i analizować opinie klientów w ustrukturyzowany sposób.

Dla zespołów wsparcia, szablon zarządzania obsługą klienta ClickUp ułatwia monitorowanie przychodzących zgłoszeń i rozwiązań poprzez konsolidację zgłoszeń, czatów i priorytetowych zadań.

Aby wszystko było prostsze, niestandardowe statusy ClickUp pomagają tworzyć wizualne wskaźniki dla każdej sceny potoku - na przykład "Gorący Lead 🔥", "Negocjacje 🤝" lub "Zamknięty-Wygrany 💸". "

Łatwo modyfikuj status zadania lub projektu za pomocą niestandardowych statusów ClickUp

ClickUp Pola niestandardowe zawęża jeszcze bardziej. Chcesz śledzić budżet, lokalizację lub typ potencjalnego klienta? Dodaj pola niestandardowe, takie jak "LTV (Lifetime Value)" lub "Lead Score" do swojego CRM i niestandardowo organizuj dane, aby dopasować je do swojego biznesu.

Pro Tip: Zamiast ręcznie wprowadzać dane za każdym razem, skorzystaj z ClickUp Brain; automatyzacja oparta na AI generuje zadanie uzupełniające, gdy transakcja przechodzi do "Wysłanej propozycji" i wysyła przypomnienia o zbliżających się terminach zadań, czyli oszczędza czas.

Podobnie, ClickUp Docs to miejsce, w którym współpraca łączy się z zarządzaniem wiedzą. Z kolei ClickUp Whiteboards świetnie nadaje się do burzy mózgów. Oba narzędzia umożliwiają przypisywanie interesariuszy na bieżąco, dostęp do komunikacji i informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym oraz współpracę w sposób, który zapewnia wszystkim odpowiedzialność.

Wreszcie, nie musisz martwić się o to, jak zintegrować system CRM z istniejącym cyklem pracy. ClickUp zajmuje się tym, integrując się z popularnymi narzędziami, takimi jak Slack, Kalendarz Google i Zoom.

W rzeczywistości, damy Ci przewagę na starcie. Szablon CRM ClickUp został zaprojektowany w celu uproszczenia zarządzania relacjami z klientami dla firm każdej wielkości.

Pobierz ten szablon Pielęgnuj potencjalnych klientów, zarządzaj złożonymi kontami i automatyzuj powtarzalne zadania za pomocą szablonu CRM ClickUp

Ten szablon centralizuje system śledzenia potencjalnych klientów, zarządzania możliwościami i organizowania informacji kontaktowych w jednym miejscu.

Funkcje takie jak konfigurowalne lejki i priorytetyzacja zadań według sceny sprzedaży pozwalają Teams skupić się na tym, co ważne - wygrywaniu transakcji i budowaniu trwałych relacji.

Najlepsze funkcje ClickUp ✅

Konfigurowalne cykle pracy : Twórz lejki sprzedaży, niestandardowe statusy i pola do śledzenia szczegółów klienta, scen sprzedaży i nie tylko

Wiele widoków : Dostęp do zadań i zapytań poprzez tablice Kanban, Kalendarz lub widoki tabeli dla płynnej organizacji

Automatyzacja zadań z AI : Automatyzacja rutynowych zadań CRM, takich jak powiadomienia e-mail, aktualizacje transakcji i zadania

Silne integracje : Synchronizacja z narzędziami takimi jak Slack, Kalendarz Google, Loom i Zoom w celu usprawnienia cyklu pracy i komunikacji

Tablice do współpracy : Burza mózgów, strategie i plany dzięki wizualnym narzędziom do lepszej pracy zespołowej

Pola niestandardowe : Dodaj pola do śledzenia typów potencjalnych klientów, budżetów, danych kontaktowych lub wielkości firmy, aby scentralizować dane klientów

Udostępnianie dokumentów: Korzystaj z ClickUp Docs, aby z łatwością tworzyć, udostępniać i zarządzać szablonami lub raportami

Limity ClickUp 💢

Nowi użytkownicy mogą potrzebować trochę czasu, aby zapoznać się z wieloma opcjami platformy

Cennik ClickUp 💰

Free Forever

Unlimited : 7 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : Kontakt w sprawie cen

ClickUp AI: Dodaj za 7 USD za członka miesięcznie

ClickUp oceny i opinie 🌟

G2 : 4. 7/5 (9,000+ recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (4,000+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Uwielbiam ClickUp! Używam go do wszystkiego w moim biznesie, od zarządzania pipeline'em sprzedaży po cykl sprzedaży CRM, a także komunikację z Teams i harmonogram produkcji

2. HubSpot (najlepszy do skalowalnego zarządzania klientami)

via HubSpot

Business, który chce scentralizować interakcje z klientami i procesy sprzedaży bez nadmiernego komplikowania spraw, może wybrać HubSpot CRM.

Free Plan obejmuje zarządzanie kontaktami, śledzenie e-maili i wizualny pipeline sprzedaży, co czyni go praktyczną opcją dla początkujących małych teamów lub firm.

Niestandardowe pulpity HubSpot wyświetlają również w przejrzysty sposób aktywność sprzedażową, ułatwiając menedżerom śledzenie wyników i identyfikowanie możliwości.

Najlepsze funkcje HubSpot ✅

Free CRM na start : Wykorzystaj zarządzanie kontaktami, lejki sprzedażowe i narzędzia do raportowania z nieograniczonym przechowywaniem danych do 1000 kontaktów

Zarządzanie pipeline : Wizualizuj swój pipeline sprzedaży za pomocą funkcji "przeciągnij i upuść", aby nadawać priorytety potencjalnym klientom i szybciej zamykać transakcje

Narzędzia oparte na AI : Automatyzacja e-maili, planowanie spotkań i śledzenie interakcji z klientami w czasie rzeczywistym w celu zwiększenia wydajności

Niestandardowe pulpity : Monitoruj kluczowe wskaźniki za pomocą szczegółowych raportów dotyczących aktywności sprzedażowej, wydajności zespołu i możliwości rozwoju

Silne integracje: Synchronizacja z narzędziami takimi jak Slack, Kalendarz Google i Zoom dla płynnego cyklu pracy

HubSpot limity 💢

Cena dla większych Teams : Zaawansowane funkcje i dodatkowe licencje mogą być drogie dla rozwijających się organizacji

Raportowanie sekwencji: Dostępne są przeglądy wysokiego poziomu, ale testom A/B dla sekwencji e-mail brakuje głębi

Cennik HubSpot 💰

Free Plan

Starter Customer Platform : 12 USD/miesiąc

Professional Customer Platform : $1,170/miesiąc

Enterprise Customer Platform: $4,300/miesiąc

Oceny i recenzje HubSpot 🌟

G2 : 4. 4/5 (ponad 12 000 recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (4,270+ reviews)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o HubSpot?

HubSpot dobrze sprawdza się jako CRM, szczególnie dla tych, którzy chcą usprawnić swoje procesy marketingowe, sprzedażowe i usługowe na jednej platformie.

3. Freshsales (najlepsze do wspomagania sprzedaży z wykorzystaniem AI)

via Freshsales

Freshsales został zaprojektowany, aby pomóc małym i średnim firmom usprawnić proces sprzedaży, zautomatyzować zadania i szybciej zamykać transakcje.

Co więcej, dzięki Freddy AI, Freshsales dostarcza cennych informacji, takich jak ocena potencjalnych klientów i rekomendacje transakcji, aby pomóc Teams skupić się na potencjalnych klientach o wysokim priorytecie.

Możesz cieszyć się widokiem klienta 360° i możliwościami śledzenia wydarzeń w celu spersonalizowanej komunikacji.

Najlepsze funkcje Freshsales ✅

Wsparcie AI : Automatyzacja oceny potencjalnych klientów, rekomendacji transakcji i generowania e-maili w celu zwiększenia wydajności

360° widok niestandardowy : Centralizuje interakcje z klientami i dostarcza kontekstowych informacji dla lepszego zaangażowania

Przeciągnij i upuść potok sprzedaży : Wizualizuj, sortuj i aktualizuj transakcje za pomocą intuicyjnego widoku Kanban

Śledzenie wydarzeń : Monitorowanie zachowań i interakcji użytkowników w celu tworzenia celowych strategii komunikacji

Połączenia w aplikacji: Wykonywanie i śledzenie połączeń bez oprogramowania innych firm; zawiera automatyczne wybieranie numerów i przekierowywanie połączeń

Limity Freshsales 💢

Eksport danych: Ograniczone opcje zaawansowanych raportów niestandardowych

Dostępność współpracowników: Uciążliwe zarządzanie uprawnieniami i rolami

Obsługa klienta: Niestandardowe czasy reakcji i rozwiązywania problemów

Poziomy cenowe: Wyższe koszty zaawansowanych funkcji mogą nie być odpowiednie dla mniejszych Teams

Aktualizacje interfejsu: Sporadyczne zmiany bez powiadomienia mogą zakłócić cykl pracy

Ceny Freshsales 💰

Wzrost : $9/miesiąc za użytkownika

Pro : 39 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: 59 USD/miesiąc za użytkownika

Freshsales oceny i opinie 🌟

G2 : 4. 5/5 (1,200+ recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (610+ opinii)

4. Zoho CRM (najlepszy pod względem niestandardowych funkcji i przystępnej ceny)

via Zoho

Zoho CRM jest szczególnie popularny wśród małych i średnich firm ze względu na fajne funkcje i przystępną cenę.

Wysoce niestandardowy interfejs pozwala Business na personalizację cyklu pracy, zarządzanie danymi klientów i usprawnienie procesów sprzedaży bez rozbijania banku.

Dodatkowo, mały zespół korzystający z widoku 360° klienta Zoho CRM może angażować klientów w wielu kanałach.

Najlepsze funkcje Zoho CRM ✅

Niestandardowe cykle pracy : Dostosuj cykle pracy, zasady scoringowe i etapy sprzedaży do swoich potrzeb biznesowych

360° widok niestandardowy : Dostęp do szczegółowych profili klientów i efektywne zarządzanie wielokanałowymi interakcjami

asystent AI Zia: Wykorzystaj wiedzę opartą na AI do przepisywania e-maili, wykrywania anomalii i prognozowania sprzedaży

Silne integracje : Połączenie z ponad 1000 aplikacji, w tym ekosystemem Zoho i popularnymi platformami innych firm

Narzędzia sprzedażowe: Funkcje takie jak prognoza, scoring i sygnały sprzedażowe usprawniają podejmowanie decyzji i zamykanie transakcji

Limity Zoho CRM 💢

Przeciążenie funkcjami : Rozszerzenie opcji może przytłoczyć nowych użytkowników lub małe Teams

Krzywa uczenia się : Wymaga czasu i zasobów, aby w pełni wykorzystać jego możliwości

Spójność wsparcia: Mieszane recenzje dotyczące szybkości reakcji obsługi klienta i wskazówek

Cennik Zoho CRM 💰

Free Edition

Standardowy plan : 14 USD/miesiąc za użytkownika

Professional Plan : 23 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise Plan: 40 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Zoho CRM 🌟

G2 : 4. 1/5 (2,700+ recenzji)

Capterra: 4. 3/5 (6,800+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Zoho CRM?

Pozwalają one na automatyzację zadań, poprawę współpracy z zespołem, a tym samym skrócenie czasu, który poświęcamy na zadania administracyjne.

Pozwalają one na automatyzację zadań, poprawę współpracy z zespołem, a tym samym skrócenie czasu, który poświęcamy na zadania administracyjne.

5. Monday CRM (najlepszy dla intuicyjnych cykli pracy i automatyzacji)

via Monday

Monday CRM oferuje wysoce niestandardową platformę do zarządzania procesami sprzedaży, zadaniami i interakcjami z klientami.

Dzięki interfejsowi "przeciągnij i upuść" użytkownicy mogą bez wysiłku tworzyć cykle pracy, ustawiać sceny transakcji i automatyzować powtarzalne zadania.

Mniejsze zespoły sprzedażowe mogą śledzić transakcje za pomocą konfigurowalnych pipeline'ów Monday, przy jednoczesnej automatyzacji przydzielania leadów i śledzenia wiadomości e-mail.

Najlepsze funkcje CRM w systemie Monday ✅

Niestandardowe potoki : Łatwe tworzenie scenariuszy transakcji i zarządzanie nimi dzięki funkcji "przeciągnij i upuść"

Automatyzacja : Automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak przydzielanie leadów i wysyłanie e-maili, w celu zwiększenia wydajności

Wiele widoków : Dostęp do danych sprzedażowych poprzez wykresy Gantta, kalendarze i tablice Kanban dla lepszej wizualizacji

Narzędzia AI : Automatyzacja tworzenia e-maili, generowania zadań i optymalizacji cyklu pracy dzięki wbudowanej sztucznej inteligencji

Integracje: Bezproblemowe połączenie z Kalendarzem Google, Slackiem i innymi narzędziami dla spójnego cyklu pracy

Ograniczenia CRM w poniedziałek 💢

Ceny : Plany wyższego poziomu mogą być kosztowne dla małych Teams

Funkcje mobilne : Aplikacja mobilna oferuje limit funkcji w porównaniu do wersji na pulpit

Widoki pulpitu: Brak elastyczności w reorganizacji lub pozycji widoków

Ceny CRM w poniedziałek 💰

Podstawowy : 12 USD/licencja/miesiąc

Standard : 17 USD/licencja/miesiąc

Pro : 28 USD za licencję miesięcznie

Enterprise: Niestandardowy cennik

Monday CRM - oceny i recenzje 🌟

G2 : 4. 6/5 (820+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (390+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Monday CRM?

Wielki fan UI/UX Monday. Prawdopodobnie nie dałoby się tego zrobić lepiej. Pod względem funkcji, automatyzacja bez użycia kodu również zmienia zasady gry.

Wielki fan UI/UX Monday. Prawdopodobnie nie dałoby się tego zrobić lepiej. Pod względem funkcji, automatyzacja bez użycia kodu również zmienia zasady gry.

6. Mniej irytujący CRM (najlepszy dla prostoty i małych firm)

via Mniej Irytujący CRM

Załóżmy, że jesteś niezależnym grafikiem zajmującym się projektami dla klientów. Czy chciałbyś mieć narzędzie, które pomoże Ci rejestrować e-maile, śledzić opinie klientów i organizować terminy za pomocą zsynchronizowanego kalendarza?

To właśnie zapewnia Less Annoying CRM.

Zgodnie ze swoją nazwą, Less Annoying CRM jest prostym, przyjaznym dla użytkownika narzędziem zaprojektowanym specjalnie dla małych firm i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Jedną z jego najbardziej przydatnych funkcji jest nieograniczona liczba potoków do zarządzania projektami na takich scenach, jak "Wstępna koncepcja", "Poprawki" i "Ostateczna dostawa", co znacznie ułatwia życie zespołowi.

Mniej irytujące funkcje CRM ✅

Prostota : Intuicyjna konstrukcja bez stromej krzywej uczenia się

Śledzenie zadań : Gwarantuje, że użytkownicy nigdy nie przegapią żadnej wizyty lub spotkania

Integracja z kalendarzem : Synchronizacja z Google lub Outlook dla bezproblemowego planowania

Rejestrowanie wiadomości e-mail : Automatycznie prowadzi rejestr komunikacji z klientem

Unlimited pipelines: Łatwe zarządzanie wieloma scenami sprzedaży i cyklami pracy

Mniej irytujących limitów CRM 💢

Zaawansowane funkcje : Brak funkcji dostępnych w większych systemach CRM

Niestandardowy : Limit opcji w porównaniu do konkurencji

Limity integracji: Nie ma wsparcia dla tak wielu narzędzi innych firm

Mniej irytujących cen CRM 💰

Standard: 15 USD/miesiąc za użytkownika

Mniej irytujące oceny i recenzje CRM 🌟

G2 : 4. 9/5 (600+ recenzji)

Capterra: 4. 8/5 (610+ opinii)

7. Insightly CRM (najlepszy do sprzedaży i synergii projektów)

via Insightly

Insightly CRM oferuje unikalne połączenie zarządzania procesami sprzedaży, śledzenia projektów i narzędzi marketingowych.

Jako mały biznes, możesz pominąć wiele narzędzi i skorzystać z integracji zarządzania projektami, aby umożliwić zespołom sprzedażowym płynne przekształcanie szans w projekty, które można wykorzystać.

Najlepsze funkcje Insightly CRM ✅

Integracja z zarządzaniem projektami : Konwersja wygranych transakcji w projekty ze wszystkimi istotnymi szczegółami

Niestandardowe pulpity : Monitoruj KPI w czasie rzeczywistym dzięki udostępnianym wskaźnikom wydajności na niestandardowym pulpicie CRM

Zarządzanie wiadomościami e-mail : Zaplanuj, śledź i wysyłaj masowe lub jednorazowe wiadomości e-mail za pomocą szablonów

Automatyzacja cyklu pracy : Automatyzacja przekierowywania leadów, przydzielania zadań i działań następczych

Rozbudowane integracje: Połączenie z narzędziami takimi jak QuickBooks, Shopify i Slack w celu ujednolicenia cyklu pracy

Limity Insightly CRM 💢

Wsparcie : Wsparcie użytkownika wymaga dodatkowych płatnych planów

Przechowywanie plików : Ograniczone do planów Enterprise Plan

Uprawnienia: Zaawansowane uprawnienia są dostępne tylko w planach premium

Insightly CRM ceny 💰

Standardowy plan : 29 USD/miesiąc za użytkownika

Professional Plan : 49 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise Plan: 99 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Insightly CRM 🌟

G2 : 4. 0/5 (650+ reviews)

Capterra: 4. 2/5 (840+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Insightly?

Integracje są liczne. Pobieranie informacji kontaktowych z Outlooka pozwala zaoszczędzić wiele czasu na ręczne wprowadzanie danych.

Integracje są liczne. Pobieranie informacji kontaktowych z Outlooka pozwala zaoszczędzić wiele czasu na ręczne wprowadzanie danych.

🧠 Czy wiesz: Tylko 13% firm uważa inwestycję w platformę CRM za jeden ze swoich priorytetów sprzedażowych - co oznacza, że pozostałe 87% może nadal trzymać się samoprzylepnych notatek i arkuszy kalkulacyjnych.

8. Pipedrive (najlepszy do wizualizacji potoków sprzedaży)

via Pipedrive

Pipedrive CRM koncentruje się na zarządzaniu potokiem sprzedaży z intuicyjnym układem w stylu kanban, który zapewnia widoczność każdej sceny podróży kupującego.

Został zaprojektowany, aby pomóc zespołom sprzedażowym w utrzymaniu porządku i szybszym zamykaniu transakcji. Obejmuje ocenę potencjalnych klientów, śledzenie komunikacji i narzędzia AI do automatyzacji zadań.

Dodatkowo, elastyczność Pipedrive pozwala firmom dostosowywać pipeline'y, tworzyć niestandardowe pola i płynnie integrować się z ponad 400 aplikacjami.

Najlepsze funkcje Pipedrive ✅

Wizualne lejki sprzedaży : Wyczyszczone śledzenie scen sprzedaży i postępów dzięki widokowi w stylu kanban

Lead scoring : Identyfikuj i nadawaj priorytety potencjalnym klientom przy użyciu niestandardowych kryteriów

Śledzenie komunikacji : Zarządzaj wszystkimi interakcjami z klientami, w tym e-mailami i spotkaniami, w jednym pulpicie

Narzędzia AI : Automatyzacja pozyskiwania leadów, postępów w transakcjach i komunikacji e-mailowej

Konfigurowalne cykle pracy: Dostosuj potoki, pola i działania do swojego procesu sprzedaży

Limity Pipedrive 💢

Limit raportowania : Zaawansowana analityka i niestandardowe raportowanie wymagają wyższych planów

Drogie dodatki : Niektóre funkcje, takie jak narzędzia AI, mogą znacznie zwiększyć koszty

Brak wersji Free: Dostępna jest 14-dniowa wersja próbna, ale nie istnieje żaden plan darmowy

Cennik Pipedrive 💰

Essential Plan : 12 USD/miesiąc za licencję

Plan zaawansowany : 24 USD/miesiąc za licencję

Professional Plan : 49 USD/miesiąc za licencję

Power Plan : 59 USD/miesiąc za licencję

Enterprise Plan: 79 USD/miesiąc za licencję

Pipedrive oceny i opinie 🌟

G2 : 4. 3/5 (2,100+ recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (3,000+ recenzji)

🧠 Do zrobienia: Termin "zarządzanie relacjami z klientem" (CRM) został ukuty w 1995 roku, ale jego korzenie sięgają lat 80-tych XX wieku, wraz z marketingiem baz danych i wczesnym oprogramowaniem do zarządzania kontaktami (CMS)

9. Vtiger (najlepszy do współpracy między zespołami o różnych funkcjach)

via Vtiger

Vtiger CRM wyróżnia się funkcją One View, która pozwala zjednoczyć zespoły marketingu, sprzedaży i wsparcia w ramach jednej platformy. Ten oparty na AI CRM jest odpowiedni dla firm każdej wielkości. Oferuje narzędzia do automatyzacji procesów, pokoje transakcji i planowanie spotkań.

Wyobraź sobie zarządzanie potencjalnym klientem od pierwszego kontaktu po wsparcie posprzedażowe, a wszystko to w ramach jednego interfejsu. Dzięki Deal Room firmy Vtiger przedstawiciele handlowi i klienci współpracują w czasie rzeczywistym, płynnie śledząc każdą interakcję.

Najlepsze funkcje Vtiger ✅

Jeden widok : Dostawca 360-stopniowego widoku interakcji z klientami we wszystkich działach

Projektant procesów : Automatyzacja cykli pracy CRM i zadań między działami z prostotą "przeciągnij i upuść"

Deal room : Scentralizowany pulpit do współpracy dla przedstawicieli handlowych i potencjalnych klientów

Strony spotkań : Konfigurowalne narzędzia do planowania spotkań z klientami

Calculus AI: Wgląd oparty na AI do oceny leadów, analizy konwersacji i inteligentnych rekomendacji

Limity Vtiger 💢

Podstawowa aplikacja mobilna : Ograniczone funkcje w porównaniu do wersji na pulpit

*Problemy z niestandardową konfiguracją dokumentów : Użytkownicy raportują trudności w dostosowywaniu szablonów

Okazjonalne problemy z synchronizacją: Ustawienia i integracje mogą czasami nie zostać zapisane

Ceny Vtiger 💰

One Growth : 12 USD/miesiąc za użytkownika

One Professional : 30 USD/miesiąc za użytkownika

One Enterprise: 42 USD/miesiąc za użytkownika

Vtiger oceny i opinie 🌟

G2 : 4. 3/5 (400+ recenzji)

Capterra: 4. 3/5 (330+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Vtiger?

Vtiger przyniósł naszej firmie doskonałe wyniki dzięki nowatorskim funkcjom analizy i zwiększania sprzedaży.

Vtiger przyniósł naszej firmie doskonałe wyniki dzięki nowatorskim funkcjom analizy i zwiększania sprzedaży.

10. Capsule CRM (najlepszy pod względem wydajności dla małych firm)

via Capsule CRM

Wyobraź sobie automatyzację żmudnych zadań związanych z onboardingiem lub śledzenie, dlaczego niektóre transakcje zostały utracone, a wszystko to w intuicyjnym interfejsie.

Narzędzia Capsule do zarządzania projektami i potokiem sprzedaży są idealne dla startupów i rozwijających się firm. CRM oferuje szereg funkcji, takich jak e-mail marketing, automatyzacja przepływu pracy i raportowanie utraconych klientów.

Najlepsze funkcje Capsule CRM ✅

Integracja z e-mail marketingiem : Bezproblemowa synchronizacja z aplikacją Transpond w celu zarządzania listami kontaktów i prowadzenia kampanii

Raportowanie utraconych klientów : Identyfikuje powody utraty transakcji, oferując wgląd w celu udoskonalenia strategii sprzedaży

Automatyzacja cyklu pracy : Przyspiesza wykonywanie powtarzalnych zadań i zapewnia spójne działania następcze na różnych scenach sprzedaży

Zarządzanie ścieżkami sprzedaży : Śledzenie szans sprzedaży w wielu konfigurowalnych potokach

Zarządzanie projektami: Tablice w stylu Kanban do zarządzania projektami klientów i zadaniami zespołu

Limity Capsule CRM 💢

Podstawowy plan Free : Ograniczony do podstawowych funkcji bez możliwości raportowania

Integracje marketingowe : Mniej opcji w porównaniu do konkurencji

Brak dedykowanego opiekuna klienta: W planach wyższego poziomu brakuje spersonalizowanego wsparcia dla konta

Cennik Capsule CRM 💰

Starter : 18 USD/użytkownika miesięcznie

Wzrost : 36 USD/użytkownika miesięcznie

Zaawansowane : 54 USD/użytkownika miesięcznie

Ultimate: 72 USD/użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Capsule CRM 🌟

G2 : 4. 7/5 (360+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (160+ opinii)

Small Business, Big Wins z ClickUp

Żyjemy w czasach, w których niezależność finansowa i przedsiębiorczość są celami wielu osób. Jednak jedna rzecz wyróżnia dobrze prosperujące Businessy: spersonalizowane, niezapomniane interakcje z klientami. ✨

Jak trafnie powiedział Jerry Fritz, "Silnej kultury obsługi klienta nie da się skopiować. "

Dla małych firm przewaga polega na tym, aby każdy klient czuł się wartościowy. Jednak bez odpowiednich narzędzi, nawet najlepsze intencje mogą zawieść. I tu właśnie wkracza ClickUp.

ClickUp to wszechstronny CRM, który śledzi proces sprzedaży, automatyzuje powtarzalne zadania i wspiera współpracę między zespołami, nie przytłaczając Cię funkcjami, z których nigdy nie skorzystasz.

Po co czekać? Zacznij zarządzać relacjami z klientami z łatwością - zarejestruj się w ClickUp już dziś.