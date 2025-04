11 najlepszych aplikacji mobilnych do komunikacji wewnętrznej ułatwiających współpracę w Teams

Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że komunikacja w Twoim teamie to chaotyczna gra w telefon, w której wiadomości gubią się w tłumaczeniach, a zadania wymykają się szczelinom? Wszyscy tam byliśmy!

Niezależnie od tego, czy żonglujesz pracą zdalną, czy zarządzasz globalnymi Teams, aplikacje do komunikacji wewnętrznej są kluczem do utrzymania wszystkich na tej samej stronie (i przy zdrowych zmysłach).

Zebraliśmy 11 najlepszych aplikacji mobilnych do komunikacji wewnętrznej, które usprawnią współpracę w Twoim zespole.

Mniej wątków e-mail, szybsze aktualizacje, a może nawet mniej "pilnych" wiadomości w nocy. Te aplikacje sprawią, że będziesz się zastanawiać, jak kiedykolwiek bez nich pracowałeś.

Chodzi o znalezienie idealnego narzędzia do komunikacji wewnętrznej. Zacznijmy się komunikować!

Czego należy szukać w aplikacjach mobilnych do komunikacji wewnętrznej?

Wybór odpowiedniej aplikacji do komunikacji wewnętrznej ma kluczowe znaczenie dla poprawy wydajności zespołu. Jednak w obliczu niezliczonych opcji na rynku, jak zdecydować, która aplikacja jest najlepsza dla Twojej organizacji?

Oto, co powinno być priorytetem podczas oceny dostępnych opcji:

Funkcje komunikacji w czasie rzeczywistym : Szukaj komunikatorów, połączeń wideo i czatów grupowych, które sprawiają, że komunikacja jest płynna. Narzędzia wspierające wiadomości audio i udostępnianie ekranu są szczególnie cenne dla zespołów zdalnych lub hybrydowych

Integracja zarządzania zadaniami i projektami : Znajdź aplikacje, które integrują zarządzanie zadaniami i tablice Kanban, pomagając zespołom synchronizować cele i efektywnie zarządzać zadaniami

Prosty interfejs : Wybierz aplikację na tyle intuicyjną, by każdy mógł się po niej poruszać. Prosty interfejs minimalizuje czas wdrożenia i sprawia, że aplikacja staje się czynnikiem zwiększającym wydajność, a nie barierą

Bezpieczeństwo i zgodność : Szukaj aplikacji do komunikacji zespołowej z zaawansowanym szyfrowaniem, bezpiecznymi loginami, takimi jak Azure Active Directory, i zgodnością ze standardami branżowymi

Konfigurowalne funkcje: Korzystaj z aplikacji umożliwiających udostępnianie plików, ekranu, list do zrobienia lub innych narzędzi komunikacyjnych, których możesz potrzebować dla swoich zdalnych dostawców lub pracowników pierwszej linii

Gdzie można znaleźć wszystkie te funkcje naraz?

11 najlepszych aplikacji mobilnych do komunikacji wewnętrznej

Oto kompleksowa lista aplikacji do komunikacji wewnętrznej, które zaspokoją potrzeby Twojego zespołu, pobudzą współpracę i wesprą realizację długoterminowych celów biznesowych:

1. ClickUp (najlepsza aplikacja do zarządzania projektami i współpracy)

ClickUp to coś więcej niż tylko narzędzie do zarządzania projektami; to wszechstronna aplikacja do przesyłania wiadomości do pracy, która łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat - a wszystko to zasilane przez AI, które pomaga pracować szybciej i mądrzej.

ClickUp Chat to wbudowany komunikator Twojego zespołu. W przeciwieństwie do narzędzi czatowych innych firm, utrzymuje wszystkie dyskusje związane z projektem bezpośrednio powiązane z zadaniami.

Oznacza to koniec z przeglądaniem e-maili lub żonglowaniem między platformami w celu znalezienia kluczowych informacji.

Wypróbuj ClickUp Chat Spraw, by komunikacja w zespole była scentralizowana i połączona z cyklem pracy dzięki ClickUp Chat

Dzięki Chat możesz omawiać aktualizacje projektów, przeprowadzać burze mózgów lub udostępniać szybkie aktualizacje, jednocześnie łącząc wiadomości bezpośrednio z odpowiednimi zadaniami lub projektami.

Przypinaj ważne wiadomości, aby mieć do nich łatwy dostęp i zapewnić płynny przepływ rozmów w jednym miejscu.

Chcesz gdzieś udokumentować te punkty dyskusji? ClickUp Docs usprawnia współpracę nad dokumentami. Użytkownicy mogą tworzyć, edytować i udostępniać dokumenty bezpośrednio w ClickUp, łącząc je z zadaniami lub projektami w celu łatwego dostępu.

Twórz, edytuj i udostępniaj za pomocą kilku kliknięć dzięki ClickUp Docs

Edycja w czasie rzeczywistym umożliwia członkom zespołu jednoczesne wnoszenie wkładu, a możliwość osadzania zadań w dokumentach wypełnia lukę między planem a realizacją.

Niezależnie od tego, czy przygotowujesz propozycję, czy zarys projektu, ClickUp Docs zapewnia, że Twój zespół pracuje razem mądrzej, a historia wersji zapewnia przejrzystość wszystkiego.

W chwilach, gdy słowa po prostu nie wystarczą, ClickUp Clips przychodzi na ratunek. Ta funkcja nagrywania ekranu umożliwia przechwytywanie ekranu, opowiadanie o procesach lub dostarczanie wizualnych instrukcji dotyczących zadań.

Udostępnianie i nagrywanie ekranu w celu ułatwienia współpracy dzięki ClickUp Clips

Jest to idealne rozwiązanie do udostępniania aktualizacji, wyjaśniania złożonych cykli pracy lub wdrażania nowych członków zespołu bez długich e-maili lub spotkań. Nagrywaj, udostępniaj i pozwól wizualizacjom do zrobienia.

ClickUp Collaboration Detection zapewnia synchronizację zespołu w czasie rzeczywistym. Funkcja ta powiadamia użytkowników, gdy ktoś inny edytuje to samo zadanie lub dokument, zapobiegając sprzecznym zmianom i poprawiając koordynację.

Edytuj dokumenty i współpracuj nad zawartością w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Collaboration Detection

Niezależnie od tego, czy jest to plan projektu, czy udostępniany dokument, zawsze będziesz wiedzieć, kto nad czym pracuje, wspierając pracę zespołową i przejrzystość.

Elastyczność jest kolejnym kluczowym czynnikiem przyczyniającym się do efektywnego zarządzania projektami, a niestandardowe widoki ClickUp właśnie to zapewniają. Wybieraj spośród Listy, Tablicy, Kalendarza, Osi czasu i innych, aby wizualizować zadania w sposób, który najlepiej pasuje do Twojego zespołu.

Współpracuj z członkami zespołu, udostępniając informacje w wybrany sposób dzięki ClickUp Views

Tablice oferują przepływ pracy w stylu Kanban, podczas gdy widoki Gantt pomagają śledzić zależności i oś czasu. Możliwość przełączania się między widokami zapewnia, że wszyscy w zespole pozostają zsynchronizowani, niezależnie od stylu pracy.

Dawno minęły czasy długich, chaotycznych łańcuchów e-maili. Funkcje @Wzmianki i Przypisywanie komentarzy w ClickUp pozwalają oznaczać członków zespołu bezpośrednio w zadaniach, przypisywać obowiązki lub zwracać uwagę na aktualizacje.

Mądrzejsza komunikacja i lepsza współpraca dzięki komentarzom i wzmiankom ClickUp

Używaj komentarzy w wątkach, aby dyskusje były uporządkowane i możliwe do wykonania, zapewniając, że wszyscy dokładnie wiedzą, czego się od nich wymaga.

Niezależnie od tego, czy Twój zespół potrzebuje czatu, planu czy burzy mózgów, ClickUp przechowuje wszystko w jednym miejscu, zapewniając płynną współpracę.

Najlepsze funkcje ClickUp

Zarządzaj powtarzalną pracą bez wysiłku dzięki bez wysiłku dzięki powtarzającym się zadaniom ClickUp . Niezależnie od tego, czy chodzi o cotygodniowe spotkania zespołu, comiesięczne raportowanie czy planowanie roczne, możesz zautomatyzować zadania, aby zaoszczędzić czas i zmniejszyć ryzyko niedotrzymania terminów

Definiowanie, śledzenie i wizualizacja zespołowych i indywidualnych celów bezpośrednio na platformie dzięki zespołowych i indywidualnych celów bezpośrednio na platformie dzięki ClickUp Goals . Podziel większe cele na mniejsze, połącz je z zadaniami i monitoruj postępy w czasie rzeczywistym

Integracja z ponad 1000 narzędzi , w tym Slack, Zoom, Google Drive i Microsoft Teams, za pośrednictwem , w tym Slack, Zoom, Google Drive i Microsoft Teams, za pośrednictwem ClickUp Integrations . Integracje te pozwalają przenieść ulubione aplikacje na platformę, usprawniając cykl pracy i zmniejszając potrzebę przełączania się między wieloma narzędziami

Wizualizacja i zarządzanie powiązaniami zadań za pomocą za pomocą funkcji zależności zadań ClickUp . Możesz oznaczać zadania jako "blokujące", "oczekujące na" lub "połączone", upewniając się, że każdy wie, co musi zostać zakończone przed przejściem do następnego kroku

Mierz czas spędzony na wykonywaniu zadań bezpośrednio na platformie dzięki funkcji śledzenia bezpośrednio na platformie dzięki funkcji śledzenia czasu w ClickUp . Niezależnie od tego, czy zarządzasz rozliczanymi godzinami, czy optymalizujesz wydajność, funkcja ta zapewnia wgląd w to, gdzie przydzielany jest czas

Limity ClickUp

ClickUp ma dużą krzywą uczenia się. Dlatego też, jej szeroki zakres funkcji może być czasami przytłaczający dla nowych użytkowników, wymagając nieco czasu, aby się do niego przyzwyczaić

Aplikacja mobilna, choć w pełni funkcjonalna, nie dodała jeszcze niektórych funkcji dostępnych w wersji na pulpit

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

Business: $12/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD/użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 9 900 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4300 opinii)

Do zrobienia: ClickUp został niedawno uznany za oprogramowanie nr 1 w 18 kategoriach w raporcie zimowym G2 2024! Dwie z 18 kategorii, w których znalazł się na szczycie, to współpraca przy projektach i zarządzanie cyklem pracy.

2. Slack (najlepszy do obsługi wiadomości błyskawicznych i komunikacji w zespole)

via Sla ck

Slack to wiodąca aplikacja do komunikacji wewnętrznej znana z możliwości przesyłania wiadomości w czasie rzeczywistym i rozszerzenia. Jest to idealne rozwiązanie dla Teams, których celem jest usprawnienie komunikacji i współpracy między pracownikami.

Aplikacja mobilna Slack oferuje przyjazną dla użytkownika nawigację, z funkcją paska zakładek, który zapewnia szybki dostęp do najważniejszych funkcji. Dzięki temu możesz nadrabiać zaległości w wiadomościach, odpowiadać na bezpośrednie wzmianki i zarządzać zadaniami za pośrednictwem telefonu komórkowego.

Najlepsze funkcje aplikacji Slack

Organizuj rozmowy w przestrzeniach dedykowanych konkretnym projektom i zespołom, zapewniając uporządkowaną komunikację w zespole

Ułatwianie prywatnych rozmów jeden na jeden między członkami zespołu

Angażuj się w lekkie rozmowy audio lub wideo za pośrednictwem Huddles i udostępniaj wcześniej nagrane wiadomości wideo za pomocą Clipów

Udostępnianie dokumentów, obrazów i innych plików bezpośrednio w konwersacjach

Ograniczenia Slack

Mnogość kanałów i wiadomości może prowadzić do nadmiaru powiadomień

Szyfrowanie typu end-to-end nie zawsze jest dostępne, co stwarza ryzyko dla danych

Ceny aplikacji Slack

Free

Pro: $8. 75/miesiąc na użytkownika

Business+: $15/miesiąc za użytkownika

Siatka Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Slack

G2: 4. 5/5 (33 700+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (23 500+ recenzji)

➡️ Przeczytaj również: Jak zamknąć luki komunikacyjne w miejscu pracy?

3. Workvivo (najlepsza do zwiększania zaangażowania pracowników i kultury firmy)

przez Workvivo

Połącz tradycyjne narzędzia z funkcjami promującymi zaangażowanie pracowników dzięki Workvivo.

Dzięki aplikacji mobilnej Workvivo możesz być na bieżąco dzięki spersonalizowanemu kanałowi aktywności, udostępnianiu postów ze zdjęciami i materiałami wideo oraz docenianiu osiągnięć współpracowników za pomocą shoutoutów.

Została stworzona, aby pomóc pracownikom poczuć większe połączenie z ich pracą i misją organizacji, niezależnie od lokalizacji.

Najlepsze funkcje Workvivo

Publikuj aktualizacje, udostępniaj wiadomości i angażuj się w dyskusje w Central Hub

Łączą tradycyjne funkcje intranetu z funkcjami społecznościowymi, umożliwiając pracownikom dostęp do dokumentów i aplikacji

Twórz grupy w oparciu o odsetki lub projekty, wspierając współpracę

Pomiar zaangażowania, nastrojów i zachowań pracowników

Limity Workvivo

Struktura cenowa może być myląca dla niektórych użytkowników

Niektórzy użytkownicy zgłaszają trudności z integracją z aplikacjami innych firm, co może zakłócać cykl pracy

Cennik Workvivo

Business Plan: Niestandardowy cennik

Enterprise Plan: Cena niestandardowa

Oceny i recenzje Workvivo

G2: 4. 8/5 (ponad 1900 recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (120+ opinii)

przez Microsoft

Microsoft Teams oferuje aplikację mobilną do komunikacji wewnętrznej, która płynnie integruje się z pakietem Microsoft Office. Dostarcza ona ujednoliconą platformę do komunikacji zespołowej, współpracy i wideokonferencji z kilkoma świetnymi funkcjami.

Aplikacja mobilna Microsoft Teams umożliwia użytkownikom dołączanie do spotkań jednym dotknięciem, udostępnianie zawartości bezpośrednio z telefonu komórkowego i współpracę przy użyciu innych aplikacji biurowych w czasie rzeczywistym.

Aplikacja wspiera również powiadomienia push, podpowiedź informując użytkowników o ważnych wiadomościach.

Najlepsze funkcje aplikacji Microsoft Teams

Łatwe tworzenie i udostępnianie dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji w pakiecie Microsoft Office

Organizuj rozmowy według kanałów i teamów

Organizuj wysokiej jakości rozmowy wideo i spotkania dzięki funkcjom takim jak udostępnianie ekranu i nagrywanie spotkań

Zaangażuj się w prywatne lub grupowe czaty za pomocą tej aplikacji do komunikacji biznesowej, z funkcjami takimi jak wzmianki i wątki rozmów

Limity aplikacji Microsoft Teams

Teams mogą być wymagające pod względem urządzeń, wpływając na wydajność starszych systemów

Rozszerzenie funkcji może wymagać czasu, aby nowi użytkownicy mogli je w pełni zrozumieć

Cennik usługi Microsoft Teams

Free

Microsoft Teams Essentials: $4. 00/miesiąc na użytkownika (roczna subskrypcja)

Microsoft 365 Business Basic: $6. 00/miesiąc za użytkownika (roczna subskrypcja)

Microsoft 365 Personal: 6,99 USD/miesiąc

Microsoft 365 Family: 9,99 USD/miesiąc

Microsoft 365 Business Standard: $12. 50/użytkownika miesięcznie (roczna subskrypcja)

notatka: Microsoft Teams jest dostępny jako część pakietu Microsoft 365. Podane na liście ceny dotyczą pakietu Microsoft 365.

Oceny i recenzje aplikacji Microsoft Teams

G2: 4. 3/5 (ponad 15 600 recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (9,700+ opinii)

Pro Tip: Unikaj przeciążenia powiadomieniami, niestandardowo dostosowując alerty, aby otrzymywać tylko najbardziej istotne aktualizacje. Na przykład ustaw Slack lub Microsoft Teams tak, aby powiadamiały Cię tylko o bezpośrednich wzmiankach lub krytycznych aktualizacjach kanałów.

5. Trello (najlepsze do wizualnego zarządzania zadaniami za pomocą tablic Kanban)

via Trello

Szukasz przyjaznej dla użytkownika aplikacji do komunikacji wewnętrznej, która wyróżnia się wizualizacją zadań i zarządzaniem zespołem? Trello dostarcza solidne rozwiązanie z intuicyjnymi tablicami Kanban.

Umożliwia zespołom organizowanie projektów i zadań w sposób wizualny, promując komunikację opartą na współpracy.

Aplikacja mobilna Trello umożliwia tworzenie nowych kart, ustawienie terminów i załączanie plików bezpośrednio z urządzeń mobilnych. Aplikacja obsługuje synchronizację w czasie rzeczywistym, zapewniając natychmiastowe odzwierciedlenie zmian na wszystkich urządzeniach i dla wszystkich członków zespołu.

Najlepsze funkcje Trello

Twórz tablice z listami i kartami reprezentującymi zadania, wizualizując w przejrzysty sposób cykl pracy

Integracja z narzędziami takimi jak Slack, Google Drive i Jira w celu zwiększenia funkcji

Automatyzacja powtarzalnych zadań bez konieczności kodowania dzięki Butler Automation

Ograniczenia Trello

Polega w dużej mierze na Power-Ups w celu uzyskania dodatkowych funkcji, co może być kosztowne

Brak zaawansowanych funkcji, takich jak zależności, które są niezbędne w przypadku złożonych projektów

Cennik aplikacji Trello

Free

Standard: $6/użytkownika miesięcznie

Premium: $12. 50/użytkownika miesięcznie

Enterprise: Od 17,50 USD/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

Trello - oceny i recenzje

G2: 4. 4/5 (13 600+ recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (23 300+ opinii)

ClickUp Insight: Pracownicy umysłowi wysyłają średnio 25 wiadomości dziennie, szukając informacji i kontekstu. Oznacza to sporą ilość czasu zmarnowanego na przewijanie, wyszukiwanie i rozszyfrowywanie fragmentarycznych konwersacji w e-mailach i czatach. gdybyś tylko miał inteligentną platformę, która łączy zadania, projekty, czat i e-maile (plus AI!) w jednym miejscu. Ale do zrobienia: Wypróbuj ClickUp!

6. Chanty (najlepsza dla małych firm poszukujących przystępnej cenowo aplikacji komunikacyjnej typu "wszystko w jednym")

via Chanty

Chanty to aplikacja do komunikacji wewnętrznej dostosowana do potrzeb małych firm poszukujących niedrogiego, kompleksowego rozwiązania do współpracy zespołowej.

Aplikacja mobilna Chanty, dostępna na iOS i Androida, zapewnia członkom zespołu połączenie i efektywne zarządzanie zadaniami, nawet w podróży.

Intuicyjny interfejs aplikacji umożliwia nawigację między czatami i zadaniami, ułatwiając efektywną współpracę i płynny cykl pracy zgodnie ze strategią komunikacji.

Najlepsze funkcje Chanty

Komunikuj się w czasie rzeczywistym ze swoim zespołem za pośrednictwem publicznych i prywatnych czatów

Nawiązywanie wysokiej jakości połączeń audio i wideo z udostępnianiem ekranu

Tworzenie zadań na podstawie wiadomości i śledzenie postępów za pomocą tablicy Kanban

Chanty limit

Mniej integracji z innymi firmami w porównaniu do konkurencji

Niektórzy użytkownicy zgłaszali usterki podczas połączeń wideo

Ceny Chanty

Free

Business: $4/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Chanty

G2: 4. 5/5 (40+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (30+ opinii)

➡️ Przeczytaj również: 15 Free Plan Szablonów Komunikacji w Projektach: Excel, Word i ClickUp

7. Connecteam (najlepsza do efektywnego zarządzania pracownikami bez biurka i pracownikami pierwszej linii)

przez Connecteam

Jeśli intensywnie pracujesz z zespołami na pierwszej linii frontu lub personelem w terenie, Connecteam to pozycja obowiązkowa. Jest to aplikacja komunikacyjna typu "wszystko w jednym", która oferuje kompleksowy zestaw narzędzi do optymalizacji operacji i wzmocnienia komunikacji w zespole.

Aplikacja mobilna Connecteam umożliwia pracownikom dostęp do niezbędnych narzędzi i wykonywanie zadań, takich jak zalogowanie się, dostęp do harmonogramów i komunikowanie się z członkami zespołu bezpośrednio ze swoich smartfonów.

Najlepsze funkcje Connecteam

Zsynchronizuj wszystkich pracowników pierwszej linii z komunikacją zespołową w czasie rzeczywistym za pośrednictwem czatu, aktualizacji i powiadomień

Szybkie tworzenie i udostępnianie harmonogramów oraz automatyzacja kart czasu pracy dla wszystkich pracowników

Przypisuj i śledź zadania dla pracowników, zapewniając widoczność obowiązków i eliminując luki w komunikacji

Limity Connecteam

Wyższy zakres cenowy w porównaniu do konkurencji, a bardziej zaawansowane funkcje są dostępne tylko w planach wyższego poziomu

Mniej integracji z innymi firmami w porównaniu do konkurencji

Ceny Connecteam

Plan dla małych firm: Free do 10 użytkowników

Operations Basic: 35 USD/miesiąc dla pierwszych 30 użytkowników (0,6 USD/miesiąc za każdego dodatkowego użytkownika)

Operations Advanced: 59 USD/miesiąc dla pierwszych 30 użytkowników (1,8 USD/miesiąc za każdego dodatkowego użytkownika)

Operations Expert: 119 USD/miesiąc dla pierwszych 30 użytkowników (3,6 USD/miesiąc za każdego dodatkowego użytkownika)

Oceny i recenzje Connecteam

G2: 4. 6/5 (ponad 1700 recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (340+ opinii)

do zrobienia? W przypadku pracowników bez biurka, funkcja geofencingu Connecteam zapewnia dokładne zameldowanie, umożliwiając pracownikom zameldowanie się tylko wtedy, gdy znajdują się w określonej lokalizacji.

8. RingCentral (najlepsza do solidnych wideokonferencji i komunikacji w chmurze)

przez RingCentral

RingCentral to niezawodna aplikacja komunikacyjna, która umożliwia połączenie zespołu za pomocą solidnych wideokonferencji i narzędzi opartych na chmurze. Jest to idealne rozwiązanie dla firm, które potrzebują skalowalnego rozwiązania.

Ta aplikacja mobilna została stworzona z myślą o użytkownikach w podróży, zapewniając Tobie i Twojemu zespołowi spójny i połączony cykl pracy. Użytkownicy aplikacji mogą uczestniczyć w spotkaniach wideo, wysyłać i odbierać wiadomości oraz zarządzać połączeniami telefonicznymi bezpośrednio ze swoich telefonów komórkowych.

Najlepsze funkcje RingCentral

Prowadzenie rozmów wideo w wysokiej rozdzielczości przy wsparciu nawet 500 uczestników

Korzystaj z prywatnej centrali telefonicznej (PBX) w chmurze, aby dzwonić bez ograniczeń do Stanów Zjednoczonych i Kanady

Moja praca z ponad 300 integracjami z popularnymi aplikacjami

Limity RingCentral

Rozszerzenie funkcji może wymagać czasu na naukę i dostosowanie się do nich

Niektórzy użytkownicy zgłaszają wyzwania związane z szybkością reagowania na wsparcie

Cennik RingCentral

Core: $30/miesiąc za użytkownika (do 100 użytkowników)

Zaawansowane: 35 USD/miesiąc za użytkownika (do 100 użytkowników)

Ultra: $45/miesiąc za użytkownika (do 100 użytkowników)

Oceny i recenzje RingCentral

G2: 4. 1/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4. 2/5 (ponad 1200 recenzji)

przez Staffbase

Dostarczaj aktualizacje i biuletyny wewnętrzne w całej firmie i upewnij się, że pracownicy są na bieżąco informowani i zaangażowani dzięki Staffbase.

Aplikacja mobilna Staffbase zapewnia pracownikom natychmiastowy dostęp do firmowych wiadomości, aktualizacji i zasobów, nawet jeśli pracują zdalnie.

Pracownicy mogą uzyskać dostęp do ważnych dokumentów za pośrednictwem aplikacji mobilnej i uczestniczyć w interaktywnych funkcjach, takich jak ankiety i mechanizmy przekazywania opinii.

Najlepsze funkcje Staffbase

Dostarczaj istotne wiadomości i informacje bezpośrednio na urządzenia mobilne pracowników

Twórz zautomatyzowane i atrakcyjne wizualnie newslettery ze szczegółowymi danymi

Wykorzystaj scentralizowany hub do komunikacji w zespole i dostępu do zasobów firmy

Ograniczenia Staffbase

Oddzielenie stron docelowych od stron z aktualnościami może stanowić wyzwanie

Dostosowane do potrzeb firm na poziomie Enterprise, które mogą być kosztowne dla mniejszych organizacji

Cennik Staffbase

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Staffbase

G2: 4. 6/5 (ponad 220 recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (70+ opinii)

10. monday. com (najlepsza do zarządzania projektami i niestandardowego cyklu pracy)

monday. com to dynamiczna platforma oferująca narzędzia do zarządzania projektami i niestandardowy cykl pracy. Jest to idealne rozwiązanie dla Teams, które chcą zoptymalizować procesy, wizualizować zadania lub efektywnie współpracować.

Dzięki aplikacji mobilnej monday. com możesz ctworzyć i edytować tablice, przydzielać zadania, ustawiać ważne wydarzenia i monitorować postępy swojego zespołu w czasie rzeczywistym.

Aplikacja oferuje wsparcie dla wszystkich widoków dostępnych w wersji do zrobienia na pulpicie, w tym Kanban i Kalendarz, dzięki czemu można wizualizować cykle pracy zgodnie z własnymi potrzebami.

monday. com najlepsze funkcje

Projektuj cykle pracy dopasowane do wymagań projektów realizowanych przez zespoły wielofunkcyjne

Wykorzystaj perspektywy, takie jak tablice Kanban, wykresy Gantta i kalendarze do współpracy wizualnej

Ogranicz wysiłek manualny dzięki automatyzacji powtarzalnych zadań

monday. com ograniczenia

Limit funkcji w wersji mobilnej w porównaniu do wersji webowej

Wymagają płatności za określoną liczbę użytkowników, co może być nieopłacalne dla mniejszych teamów

monday. com ceny

Free

Podstawowa: $12/miesiąc za licencję (minimum trzech użytkowników)

Standard: $14/miesiąc za licencję (minimum trzech użytkowników)

Pro: $24/miesiąc za licencję (minimum trzech użytkowników)

Enterprise: Niestandardowy cennik

oceny i recenzje Monday. com

G2: 4. 7/5 (ponad 12 600 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (5,300+ recenzji)

Pro Tip: Oszczędzaj czas, tworząc szablony zadań dla często powtarzających się cykli pracy, takich jak wdrażanie nowych pracowników lub planowanie cotygodniowych sprintów. Większość aplikacji umożliwia powielanie zadań z predefiniowanymi podzadaniami i terminami.

11. Troop Messenger (najlepszy do bezpiecznej komunikacji w zespołach wymagających prostego interfejsu)

Wycieki wewnętrznych dyskusji i wiadomości firmowych (przypadkowe lub celowe) są najgorszym koszmarem każdego menedżera i dyrektora. Jednak lepiej zapobiegać niż leczyć, a Troop Messenger jest po to, aby zapobiec realizacji takiego scenariusza.

Jest to aplikacja mobilna do bezpiecznej komunikacji wewnętrznej, dostosowana do potrzeb Teams, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo i prosty interfejs.

Aplikacji można używać do czatów indywidualnych lub grupowych, udostępniania plików w różnych formatach oraz prowadzenia rozmów audio i wideo bezpośrednio z urządzeń mobilnych.

Aplikacja mobilna Troop Messenger wspiera również funkcje takie jak udostępnianie ekranu i śledzenie lokalizacji w formacie mobilnym, zwiększając wysiłek zespołu w zakresie współpracy.

Najlepsze funkcje aplikacji Troop Messenger

Korzystaj z funkcji wypalenia, która dostarcza "samozniszczalny timer" dla poufnych wiadomości

Wysyłaj wiadomości lub załączniki do wielu użytkowników lub grup jednocześnie dzięki funkcji forkout, zwiększając wydajność komunikacji

Udostępnianie ekranów podczas rozmów wideo w celu prowadzenia efektywnych prezentacji i dyskusji

Ograniczenia aplikacji Troop Messenger

Oferuje mniej integracji z podmiotami zewnętrznymi w porównaniu do konkurencji

Interfejs aplikacji mobilnej jest mniej przyjazny dla użytkownika w porównaniu do wersji internetowej

Cennik aplikacji Troop Messenger

Premium: $2. 50/miesiąc na użytkownika

Enterprise: $5/miesiąc za użytkownika

Superior: 9 USD/miesiąc za użytkownika (wkrótce)

Oceny i recenzje aplikacji Troop Messenger

G2: 4. 6/5 (70+ opinii)

Capterra: Brak oceny

➡️ Przeczytaj również: 10 celów komunikacji SMART dla Teams z przykładami

Połączenie z zespołem dzięki ClickUp

Pamiętasz tę analogię do gry telefonicznej z początku? Właśnie tak, błędna komunikacja może sparaliżować zespół.

Każde z narzędzi, które omówiliśmy powyżej, oferuje unikalne funkcje dopasowane do różnych cykli pracy i priorytetów. Jeśli jednak szukasz aplikacji do wszystkiego do pracy, która integruje zarządzanie projektami, przepływy pracy, AI i automatyzację z komunikacją w zespole, ClickUp jest najlepszym narzędziem. Jest wszechstronny, łatwy w użyciu i zaprojektowany tak, aby dostosować się do potrzeb Twojego zespołu.

Zbuduj bardziej inteligentną, połączoną sieć zespołu - zarejestruj swoje darmowe konto ClickUp już dziś.