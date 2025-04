Jak stworzyć zwycięską propozycję produktu dla swojego Businessu

Każdy przełomowy produkt zaczyna się od pomysłu, który sprawia, że myślisz: "To może być rewolucyjne". '

Ale bez względu na to, jak genialny jest pomysł, sam pomysł nie poruszy igły. Potrzebuje on wyczyszczonego planu, przekonującego uzasadnienia i odpowiedniego wsparcia. W tym miejscu pojawia się dobrze przygotowana propozycja produktu.

Propozycja produktu jest pomostem pomiędzy pomysłem a jego realizacją. To szansa na pokazanie, jak twój produkt rozwiązuje rzeczywiste problemy, ma połączenie z rynkiem docelowym i wyróżnia się w zatłoczonej przestrzeni.

W tym przewodniku przeprowadzimy Cię przez kroki tworzenia propozycji, która przyciąga uwagę, wzbudza zaufanie i zdobywa akceptację.

Gotowy do przekształcenia swojego pomysłu w kolejną wielką rzecz? Zróbmy krok naprzód.

60-sekundowe podsumowanie Propozycja produktu to plan przedstawienia swojego pomysłu, pokazujący jego wartość, dopasowanie do rynku i potencjał interesariuszom

Uwzględnij problem, swoje rozwiązanie, grupę docelową, badania rynku, dane finansowe i jasny plan działania

Dopasuj typ propozycji (np. wewnętrzny, zewnętrzny, nowy produkt) do odbiorców i celów

ClickUp , aby stworzyć wpływową, łatwą do wykonania propozycję Wykorzystaj wizualizacje, skup się na wynikach i współpracuj ze swoim zespołem za pośrednictwem, aby stworzyć wpływową, łatwą do wykonania propozycję

Czym jest oferta produktowa?

Propozycja produktu to dokument lub prezentacja mająca na celu przedstawienie pomysłu na produkt interesariuszom, takim jak inwestorzy, partnerzy lub decydenci.

Jej celem jest nakreślenie kluczowych szczegółów produktu, w tym jego koncepcji, rynku docelowego, szczegółów technicznych, korzyści, popytu rynkowego i potencjalnej wartości.

Zasadniczo, twoja propozycja produktu powinna zawierać wszystkie elementy, które sprawią, że przejdzie ona przez okno zatwierdzenia. Powinna ona odpowiadać na konkretne pytania, takie jak: 1. *Jaki problem chcesz rozwiązać? *2. Jakie jest Twoje rozwiązanie i jak bardzo jest unikalne? *3. Kto jest Twoim rynkiem docelowym? *4. Jaka jest Twoja strategia marketingowa? *5. Jaka jest Twoja przewaga konkurencyjna? *6. Jakie są Twoje projekty finansowe? *7. Jakie są zagrożenia i wyzwania? *8. Jaki jest Twój Teams i zasoby?

Co więcej, zwycięska propozycja produktu może podekscytować potencjalnych klientów, służąc jednocześnie jako jasna mapa drogowa, która poprowadzi rozwój produktu we właściwym kierunku.

Zrobione w odpowiedni sposób sprawią, że wszyscy będą tak samo pasjonować się Twoim pomysłem, jak Ty.

Rodzaje propozycji produktowych

Aby stworzyć zwycięską propozycję produktu, zrozum różne typy i to, w jaki sposób każdy z nich służy unikalnemu celowi we wprowadzaniu pomysłów w życie.

Oto wiele ich rodzajów, które można znaleźć na stronie across⬇️

1. Wewnętrzne propozycje produktów

Propozycje te są idealne do przedstawiania pomysłów w zespole lub organizacji, zapewniania poparcia ze strony kadry kierowniczej lub interesariuszy oraz wspierania współpracy.

Przykład: Propozycja wdrożenia narzędzia do zarządzania projektami w całej firmie w celu usprawnienia procesów wewnętrznych.

2. Zewnętrzne propozycje produktów

Zaprojektowane z myślą o klientach, inwestorach lub partnerach, propozycje te koncentrują się na wyczyszczonym i skutecznym przedstawieniu pomysłów na produkt lub partnerstwo zewnętrznym odbiorcom.

Przykład: Startup prezentujący potencjalnym inwestorom nową platformę obsługi klienta opartą na sztucznej inteligencji w celu uzyskania finansowania.

3. Propozycje nowych produktów

Propozycje te, skoncentrowane na świeżych pomysłach, podkreślają zupełnie nowy produkt, prezentując jego funkcje, korzyści i powody, dla których idealnie pasuje do rynku.

przykład: Propozycja nowego ekologicznego gadżetu, aby sprostać rosnącym wymaganiom konsumentów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

4. Propozycje ulepszeń produktów

Propozycje te udoskonalają istniejące produkty, sugerując aktualizacje lub nowe funkcje w celu zwiększenia ich atrakcyjności i funkcjonalności.

Przykład: Propozycja uaktualnienia istniejącego trackera fitness o monitorowanie snu i analizę zmienności tętna.

5. Propozycje partnerstwa lub wspólnego rozwoju

Te dotyczą możliwości współpracy z innymi firmami lub partnerami w celu opracowania lub ulepszenia produktu i rozszerzenia jego zasięgu rynkowego.

przykład: Propozycja dla dwóch firm technologicznych dotycząca wspólnego opracowania platformy integracji inteligentnego domu.

6. Propozycje ekspansji rynkowej

Propozycje te wprowadzają istniejący produkt na nowe rynki lub docierają do różnych grup demograficznych klientów.

Przykład: Propozycja regionalnej ekspansji usługi oprogramowania na rynki międzynarodowe.

7. Propozycje weryfikacji koncepcji

Propozycja proof of concept sprawdza, czy pomysł może działać w prawdziwym świecie, wykorzystując wczesne prototypy lub wyniki testów.

Przykład: Propozycja przedstawiająca powodzenie wersji próbnej stacji ładowania zasilanej energią słoneczną dla obszarów miejskich.

8. Propozycje produktów fizycznych

Propozycje te koncentrują się na namacalnych produktach, przedstawiając ich funkcje, metody produkcji i potencjał rynkowy.

Przykład: Propozycja nowej linii ergonomicznych krzeseł biurowych zaprojektowanych w celu zmniejszenia obciążenia pleców.

Kluczowe elementy powodzenia oferty produktowej

Każda wyróżniająca się propozycja produktu zawiera kilka niezbędnych elementów. Oto lista niezbędnych elementów, aby uzyskać zielone światło od interesariuszy👇

Krótki wstęp

W zaledwie dwóch do trzech zdaniach podsumuj swój pomysł dla interesariuszy.

Odnieś się do konkretnych bolączek, które eliminuje Twój produkt

Podkreśl, w jaki sposób Twój produkt wypełnia lukę, którą przegapiła konkurencja

Pokaż, dlaczego to rozwiązanie jest warte inwestycji

Jest to faza odkrywania produktu skompresowana do potężnego wprowadzenia.

Hipoteza produktu

Wyjaśnij "dlaczego" swojego pomysłu. Zachowaj prostotę - bez technicznego żargonu. Udostępniaj cele, USP i sposób, w jaki twój produkt zaspokaja popyt rynkowy. Wykorzystaj dane rynkowe i badania, aby poprzeć swoje twierdzenia.

Analiza rynku

Pokaż, że odrobiłeś swoją pracę domową. Zanurz się w analizie konkurencji, aby ocenić pozycję swojego produktu w branży. Omów 👇

Trendy

Możliwości

Informacje o konsumentach

Potencjalne bariery wejścia na rynek

Interesariusze docenią prognozy sprzedaży i świadomość, że pomyślałeś o tym, jak utrzymać ich zainteresowanie.

Problem i rozwiązanie

Stwórz poczucie pilności poprzez podkreślenie zapotrzebowania rynku i pokazanie, dlaczego ten moment jest idealny do zrobienia czegoś.

Co więcej, dostarcz dogłębne omówienie rozwiązania i sposobu, w jaki jest ono przeznaczone dla grupy odbiorców docelowych.

💡 Pro Tip: Wykorzystaj ramę zadań do zrobienia*. Zamiast skupiać się na tym, co oferuje konkurencja, przeanalizuj, jakie zadania/problemy próbują rozwiązać Twoi klienci. Ujawnia to możliwości, które inni przegapiają, ponieważ są zbyt skoncentrowani na produkcie.

Funkcje produktu

To miejsce, w którym zaprezentujesz, co sprawia, że Twój produkt jest wyjątkowy. Skup się na funkcjach, które ekscytują odbiorców, poprawiają wrażenia użytkownika i rozwiązują rzeczywiste problemy. Zamiast zagłębiać się w specyfikacje techniczne, opisz funkcje pod kątem praktycznych korzyści i użyteczności.

Prezentacja produktu

Nadszedł czas, aby ożywić swój brief produktowy. Niezależnie od tego, czy chodzi o nagrane wcześniej wersje demonstracyjne, samouczki czy interaktywne prototypy, pokaż interesariuszom dokładnie, jak to działa. Jeśli twój produkt jest wciąż w fazie rozwoju, makiety, wideo koncepcyjne lub storyboardy mogą pomóc w wizualizacji jego potencjału.

♟️Master Ruch: Używaj struktury "Narracja-Funkcja-Korzyść" (NFB) do prezentacji: Zacznij od powiązanej historii użytkownika, płynnie przejdź do pokazania odpowiedniej funkcji, a następnie podkreśl konkretną korzyść za pomocą metryki lub wyniku. Na przykład "Poznaj Sarę, która spędzała 3 godziny nad listą płac (narracja) → Zobacz, jak działa nasza funkcja synchronizacji jednym kliknięciem (funkcja) → Teraz Sara zakończyła listę płac w 15 minut i oszczędza 400 USD miesięcznie (korzyść)". '

Projekty finansowe

Przedstaw jasne szacunki kosztów, strumieni przychodów i potencjału wzrostu. Użyj wykresów i wykresów, aby Twoje projekty finansowe były łatwe do zrozumienia i wiarygodne.

Wycena produktu

Twoja strategia cenowa może stworzyć lub zepsuć Twoją ofertę. Dostosuj ceny do USP produktu i oczekiwań rynku. Wyjaśnij szczegółowo uzasadnienie swoich cen, pokazując, jak wpływają one na przychody i pozycję rynkową.

Oś czasu i zasoby

Określ, co będzie potrzebne, aby wprowadzić Twój produkt w życie. Określ umiejętności, personel i narzędzia, wraz z realistyczną osią czasu kompleksowego procesu rozwoju produktu.

Zakres projektu

Sprecyzuj, czego mogą oczekiwać interesariusze. Uwzględnij kluczowe produkty, wskaźniki wydajności, potencjalne ryzyko, prognozowany wzrost przychodów i sposób zarządzania wszystkim. Ponadto uwzględnij założenia i plany dotyczące niepewności, aby jasno określić oczekiwania.

Outlook na przyszły wzrost

Nakreśl obraz długoterminowego potencjału produktu. Podkreśl skalowalność, możliwości ekspansji rynkowej i dodatkowe funkcje, które można opracować. Pokaż interesariuszom, w jaki sposób Twój produkt jest zbudowany z myślą o trwałym powodzeniu i rozwoju.

Formatowanie propozycji produktu

Nikt nie lubi czytać ciężkich tekstów z korporacyjnym żargonem. Musisz przedstawić swoją propozycję produktu w atrakcyjny i interaktywny sposób.

Oto kilka wskazówek, jak dobrze przygotować prezentację:

Zachowaj przejrzystość i prostotę: Mniej znaczy więcej podczas formatowania oferty. Unikaj upychania zbyt wielu informacji na jednej stronie - używaj dużej ilości białej przestrzeni, aby nie męczyć wzroku

Łączenie wizualizacji z tekstem: Połączenie dobrze napisanej zawartości z atrakcyjnymi wizualizacjami sprawia, że propozycja jest bardziej angażująca. Wykresy, diagramy, zdjęcia, a nawet krótkie materiały wideo mogą uczynić je bardziej atrakcyjnymi

Niech będzie łatwa do przejrzenia: Interesariusze są zajęci i prawdopodobnie przejrzą Twoją propozycję w biegu. Używaj wyczyszczonych nagłówków, wypunktowań i pogrubionego tekstu, aby podkreślić kluczowe szczegóły. Zacznij od najważniejszych informacji, a następnie zagłębiaj się w nie na bieżąco

Dodaj tabelę zawartości: TOC to ratunek, jeśli Twoja oferta składa się z wielu sekcji. Można go kliknąć, aby czytelnicy mogli przejść bezpośrednio do części, na których im zależy

Weryfikacja (na poważnie): Nic nie zabija wiarygodności szybciej niż literówki lub błędy. Dokładnie sprawdź swoją propozycję pod kątem błędów i upewnij się, że wszystkie fakty, liczby i punkty danych są dokładne

Zachowaj równowagę między długością i szczegółowością: Nie grzęźnij w niepotrzebnych szczegółach dotyczących jednej funkcji, pomijając inną. Zachowaj równowagę - wystarczająco dużo informacji, aby być przekonującym, ale nie tak dużo, aby czytelnicy stracili odsetki w połowie tekstu

Jak napisać skuteczną ofertę produktową

Zwycięska propozycja opowiada fascynującą historię popartą dokładnymi badaniami i wszystkimi niezbędnymi elementami.

Oto przewodnik krok po kroku, który pomoże ci stworzyć skuteczną strategię wprowadzenia produktu na rynek:

Krok 1: Zacznij od zbadania produktu i branży

Przed przygotowaniem propozycji produktu zbadaj rynek i zrozum swoich odbiorców. Zadaj sobie pytanie: Do kogo kierujesz swoją ofertę? Jakie problemy rozwiązuje twój produkt? Do zrobienia czego?

Oto krótka lista kontrolna, która pomoże Ci przeprowadzić badania rynku 🔽 Tło: Określ, dlaczego Twój produkt jest niezbędny i jaki problem rozwiązuje✅ Źródła danych: Wykorzystanie ankiet, analizy konkurencji i trendów rynkowych do zebrania spostrzeżeń✅ Wnioski: Wskaż trendy, bolączki i możliwości, które podkreślają kluczowe funkcje i wpływ twojego produktu✅ Referencje: Wsparcie swoich punktów wiarygodnymi danymi w celu zbudowania wiarygodności

Zagłęb się w funkcje produktu, kluczowe elementy i wskaźniki powodzenia, aby upewnić się, że Twoja propozycja ma solidne podstawy.

A jeśli chodzi o tworzenie kompleksowego cyklu pracy nad produktem, potrzebujesz ClickUp.

Na przykład, użyj ClickUp Brain, wbudowanego asystenta ClickUp AI, aby zebrać spostrzeżenia, uporządkować dane i połączyć pomysły - wszystko w jednym miejscu.

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby skonsolidować swoją bazę wiedzy i stworzyć wyróżniającą się propozycję produktu

Oto, jak może to sprawić, że faza badawcza będzie płynna:

Scentralizowany hub wiedzy : Zbierz wszystkie swoje notatki, trendy rynkowe i spostrzeżenia dotyczące konkurencji w ClickUp, korzystając z ClickUp Docs, ClickUp Tablica i innych. Nigdy więcej przeskakiwania między narzędziami lub śledzenia krytycznych szczegółów - wszystko jest tam, gdzie tego potrzebujesz

Niestandardowe podpowiedzi do badań : Potrzebujesz pomocy w burzy mózgów na temat funkcji produktu lub mapy kluczowych elementów swojej propozycji? ClickUp Brain sugeruje podpowiedzi dostosowane do Twoich celów

Pisanie wspomagane przez AI: Gdy Twoje badania są już gotowe, pozwól ClickUp Brain zredagować sekcje Twojej propozycji, takie jak opis problemu lub przegląd produktu, upewniając się, że są one zwięzłe i skuteczne

📮ClickUp Insight: Typowy pracownik wiedzy musi połączyć się średnio z 6 osobami do zrobienia. Oznacza to codzienne docieranie do 6 kluczowych połączeń w celu zebrania niezbędnego kontekstu, uzgodnienia priorytetów i realizacji projektów. Walka jest prawdziwa - ciągłe działania następcze, zamieszanie w wersjach i czarne dziury widoczności obniżają wydajność zespołu. Scentralizowana platforma, taka jak ClickUp, z połączonym wyszukiwaniem i menedżerem wiedzy AI, rozwiązuje ten problem, zapewniając natychmiastowy dostęp do kontekstu na wyciągnięcie ręki.

Krok 2: Stwórz konspekt z niezbędnymi elementami

Gdy twoje badania będą gotowe, przekształć je w szczegółowy dokument z kluczowymi sekcjami, które planujesz zawrzeć w swojej ofercie. Będą się one w dużej mierze różnić w zależności od odbiorców, do których kierujesz ofertę.

Oto zarys, do którego możesz wrócić: Streszczenie: Krótki, przekonujący przegląd twojej propozycji

Opis problemu: Wyzwanie, które rozwiązuje Twój produkt

Grupa docelowa: Kto odnosi korzyści i dlaczego jest to dla nich ważne

Hipoteza produktu: USP produktu i jego działanie

Analiza rynku: Badania rynkowe, konkurencja i miejsce, w którym znajduje się Twój produkt

Prognozy finansowe: Przewidywane koszty, przychody i zwrot z inwestycji

Plan wdrożenia: Mapa drogowa rozwoju i wdrożenia produktu

Wezwanie do działania: Określ, czego od nich oczekujesz (czy jest to zatwierdzenie, finansowanie czy informacja zwrotna)

Tworzenie propozycji rozwoju produktu za pomocą ClickUp Docs jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Stwórz mapę drogową i zarys swojej propozycji produktu za pomocą ClickUp Docs

Oto jak możesz wykorzystać ClickUp Docs do tworzenia propozycji produktów, które są zgodne z celami i cyklami pracy Twojego zespołu:

Podziel spostrzeżenia odbiorców na zagnieżdżone strony , aby ułatwić nawigację podczas współpracy w czasie rzeczywistym z członkami zespołu

@mentions , aby angażować interesariuszy w całym procesie redakcyjnym Współpracuj z członkami swojego zespołu, korzystając z ClickUp Assigned Comments , aby angażować interesariuszy w całym procesie redakcyjnym

Połącz propozycję z odpowiednimi zadaniami ClickUp lub lub celami ClickUp , aby zachować zgodność z osią czasu i kamieniami milowymi projektu

oś czasu, Stwórz przejrzystą mapę drogową wdrożenia dzięki wykresom Gantta ClickUp i nie tylko

Użyj wykresów Gantta ClickUp, aby wizualnie nakreślić cykl pracy i oś czasu dla swojej propozycji marketingowej produktu

Podkreśl USP swojego produktu za pomocą bogatego formatu tekstu . Dodawaj zakładki lub osadzaj spostrzeżenia konkurencji, aby wzmocnić swoją argumentację

Uwzględnij kolejne kroki bezpośrednio w dokumencie, takie jak zatwierdzenie finansowania lub terminy informacji zwrotnych

powiadomić kluczowych interesariuszy , gdy propozycja osiągnie określony status lub zostanie oznaczona jako zakończona Ustaw automatyzacje ClickUp , aby, gdy propozycja osiągnie określony status lub zostanie oznaczona jako zakończona

Załącz dokument z propozycją produktu do konkretnego zadania ClickUp i śledź jego postęp poprzez różne niestandardowe statusy , takie jak "Wersja robocza", "W trakcie przeglądu" lub "Zatwierdzony"

Dodaj listę kontrolną w dokumencie dla komponentów propozycji i statusu jej zakończenia

Skorzystaj z Historii wersji ClickUp, aby śledzić zmiany, powracać do poprzednich wersji i dokumentować ewolucję propozycji

Użyj publicznych łączy do udostępniania dla zewnętrznych współpracowników lub zabezpiecz dokument hasłem, aby zwiększyć bezpieczeństwo

Bonus: Narzędzia do formatowania i stylizacji w ClickUp Docs Dzielniki: Wstaw dzielniki (/divider), aby oddzielić sekcje dla lepszej czytelności Nagłówki i podnagłówki: Użyj nagłówków (/h1, /h2, /h3), aby ustrukturyzować swój dokument Wypunktowane listy: W przejrzysty sposób organizuj pomysły lub kroki Tabele: Dodaj tabele (/table) do podziału kosztów, oś czasu lub porównania funkcji Objaśnienia: Używaj objaśnień (/callout), aby podkreślić kluczowe punkty lub elementy akcji

Krok 4: Tworzenie planu rozwoju

W tej fazie zacznij dzielić zarys na sceny - projektowanie, prototypowanie, testowanie i udoskonalanie.

Skorzystaj z rozwiązania ClickUp do zarządzania produktami, aby usprawnić proces. Dzięki niemu możesz przypisać konkretne kamienie milowe do każdej fazy, aby Twój zespół dokładnie wiedział, co i kiedy musi się wydarzyć.

Zwiększa możliwości Teams poprzez centralizację całego cyklu pracy w ramach jednej platformy. Zamiast żonglować zadaniami w różnych narzędziach, mogą planować funkcje, przypisywać zadania, śledzić postępy i płynnie współpracować w ramach ClickUp.

Na przykład projektanci mogą przesyłać grafiki koncepcyjne bezpośrednio do zadań, a dostawcy mogą natychmiast przekazywać informacje zwrotne, wspierając współpracę w czasie rzeczywistym. Dzięki automatyzacji powtarzalnych zadań i dostarczaniu cennych informacji poprzez raportowanie oparte na danych, rozwiązanie ClickUp do zarządzania produktami umożliwia zespołom produktowym wydajniejszą pracę, podejmowanie świadomych decyzji i ostatecznie szybsze dostarczanie wysokiej jakości produktów.

Aby zakończyć wymianę informacji zwrotnych i dyskusje za pośrednictwem e-maila i innych narzędzi, skorzystaj z ClickUp Chat. Zgadza się, możesz czatować bezpośrednio ze swojego obszaru roboczego.

Komunikuj się, zarządzaj zadaniami, uruchamiaj SyncUpy i korzystaj z Brain - wszystko to w ClickUp Chat

To właśnie mamy na myśli:

Informacje zwrotne w czasie rzeczywistym: Udostępnianie makiet lub szkiców na czacie w celu uzyskania natychmiastowej opinii zespołu

Scentralizowana współpraca: Połącz czaty z zadaniami, aby problemy pozostały połączone z właściwymi projektami

Szybkie tworzenie zadań: Zamień czaty w zadania podczas dyskusji. Co więcej, przypisuj je bezpośrednio z czatu, bez konieczności przełączania narzędzi

Krok 3: Zbuduj atrakcyjną narrację

Zwycięska propozycja produktu to nie tylko przedstawienie faktów - to opowiedzenie historii, która przyciągnie interesariuszy.

Oto jak to zrobić:

A. Problem

Zacznij od namalowania żywego obrazu wyzwania, przed którym stoją Twoi odbiorcy. Spraw, by było to powiązane i pilne - coś, czego doświadczają w codziennej pracy.

zamiast: "Zarządzanie danymi może być przytłaczające " ✅ Użyj, 'A gdybyś mógł wreszcie porzucić chaos arkuszy kalkulacyjnych i ręcznych aktualizacji? Koniec ze zmarnowanymi godzinami i niekończącymi się zakładkami do żonglowania. '

Gdy nadasz im osobisty charakter, istnieje większe prawdopodobieństwo, że interesariusze połączą się z problemem i pozostaną ciekawi Twojego rozwiązania.

Aby pójść o krok dalej, zdefiniuj problem razem ze swoim zespołem, korzystając z ClickUp Whiteboards i..:

Osadź powiązane dokumenty lub zadania, aby poprzeć problem badaniami lub danymi

Szkicuj diagramy lub schematy blokowe za pomocą interfejsu dotykowego, aby wizualnie wyjaśnić problem

Korzystaj z intuicyjnych gestów, aby szkicować i budować swoją wizję za pomocą ClickUp Whiteboards

B. Rozwiązanie

Teraz nadszedł czas, aby przedstawić swój produkt jako odpowiedź, na którą czekali. Skoncentruj się na doświadczeniu , które tworzy dla użytkownika, a nie tylko na liście funkcji.

zamiast: "Nasz produkt posiada wielofunkcyjny pulpit. ' ✅ Use, "Wyobraź sobie, że masz elegancki, wszechstronny pulpit, który automatycznie organizuje i aktualizuje dane na różnych platformach. Żadnych kłopotów, tylko wyniki. '

C. Wpływ

Teraz pokaż dokładnie, w jaki sposób Twój produkt zmienia sposób pracy, rozwiązuje problem lub osiąga wyniki. Użyj danych w czasie rzeczywistym, aby potwierdzić swoje twierdzenia.

zamiast: 'Zwiększ wydajność dzięki naszemu produktowi. ' ✅ Użyj, 'Dzięki temu narzędziu zaoszczędzisz godziny każdego tygodnia, obniżysz koszty o 30% i wreszcie będziesz mieć czas, aby skupić się na skalowaniu swojego biznesu, zamiast martwić się drobiazgami. '

Ponadto omów ceny, prognozy finansowe i zwrot z inwestycji, aby zademonstrować interesariuszom, w jaki sposób Twój produkt może pomóc im w osiągnięciu ich długoterminowych celów. Do zrobienia tego użyj Tablic i:

Podkreśl zwrot z inwestycji lub inne korzyści, osadzając wykresy lub infografiki bezpośrednio na Tablicy podczas współpracy z zespołem

Udostępnij lub wyeksportuj Tablicę w formacie PDF, aby interesariusze mogli z niej skorzystać po spotkaniu

Udostępniaj swoją Tablicę jako połączony link lub PDF interesariuszom za pomocą ClickUp Whiteboards

oszczędność czasu: Usprawnij swój proces dzięki szablonowi propozycji produktu ClickUp. Zapewnia on gotową strukturę ze wszystkimi niezbędnymi sekcjami, pomagając w jasnym przedstawieniu swoich pomysłów i skupieniu się na przygotowaniu propozycji, która uzyska akceptację.

Krok 5: Zakończ wypowiedziami zamkniętymi

Zakończ wezwaniem do działania. Jasno określ kolejne kroki i poproś o decyzję.

"Aby ruszyć do przodu, potrzebujemy zgody na rozpoczęcie fazy MVP do końca tego miesiąca. Czy możemy uzyskać potwierdzenie do przyszłego piątku?

Wskazówki dotyczące przekonywania interesariuszy

Uzyskanie zgody interesariuszy może być trudne, ale jest to kluczowa część każdej propozycji produktu. Ich akceptacja zależy od tego, jak dobrze rozwiążesz ich obawy i dostosujesz swoją wizję do ich wizji.

Oto kilka szybkich wskazówek, które pomogą Ci uzyskać tak potrzebną zgodę:

Przedstaw produkt jako rozwiązanie strategiczne : Przedstaw produkt nie tylko jako funkcję lub narzędzie, ale jako rozwiązanie palącego problemu, zgodne ze strategicznymi celami firmy

Wykorzystaj spostrzeżenia oparte na danych : Przedstaw wszelkie spostrzeżenia klientów, badania rynku lub wyniki pilotażowe, aby zweryfikować zapotrzebowanie na produkt

Powiązanie propozycji z celami firmy : Połącz propozycję produktu bezpośrednio z nadrzędnymi celami firmy, niezależnie od tego, czy chodzi o wzrost, pozycję lidera na rynku, zadowolenie klientów czy wydajność operacyjną. Skorzystaj z szablonów strategii produktowej, aby zacząć to robić

Zaprezentuj szczegółowy plan: Przedstaw oś czasu, kamienie milowe, rezultaty, alokację zasobów i potwierdź ryzyko (np. ograniczenia techniczne) oraz przedstaw strategie łagodzenia skutków

Pokaż natychmiastową wartość : Zademonstruj, w jaki sposób produkt może stworzyć wartość w krótkim okresie, np. poprawić wydajność operacyjną, zwiększyć zaangażowanie użytkowników lub obniżyć koszty

Dostarcz dowody ilościowe : Wykorzystaj dane (badania rynku, analizy konkurencji, trendy branżowe i wyniki testów) oraz studia przypadków, aby wesprzeć skuteczność propozycji

Zakończ wezwaniem do działania: Precyzuj kolejne kroki - zgodę na kontynuację, kolejne spotkanie lub dodatkowe zasoby

Projektuj skuteczne propozycje produktów z ClickUp

Tworzenie propozycji produktu to bardziej kwestia współpracy i precyzji niż wielkiego pomysłu.

Właśnie w tym momencie ClickUp wkracza do akcji, stanowiąc najlepsze rozwiązanie dla "wszystkiego, co związane z pracą". '

Wyobraź sobie następującą sytuację: burza mózgów na Tablicach ClickUp, wizualna mapa pomysłów z zespołem. Następnie płynnie przejdź do ClickUp Docs, aby przygotować dopracowaną propozycję. Potrzebujesz odrobiny finezji? ClickUp AI jest na miejscu, aby dopracować Twoje teksty i sprawić, że Twoja oferta będzie błyszczeć.

Nie możesz się doczekać, aby przejść od pomysłu do zakończonego projektu? Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś!