Rodzaje leadów sprzedażowych i sposoby ich konwersji

Każda podróż sprzedażowa zaczyna się od zrozumienia typów potencjalnych klientów w pipeline. Nie wszystkie leady są sobie równe - niektóre są gotowe do działania, podczas gdy inne wymagają opieki, aby przejść przez lejek sprzedaży.

Kluczem jest wiedza o tym, kiedy budować świadomość, kiedy odnosić się do punktów bólu, a kiedy zamknąć transakcję. Opanowanie tej równowagi oznacza skupienie się na właściwych potencjalnych klientach, a nie tylko generowanie ich większej liczby. Dzięki dostosowanym strategiom można przekształcić ich w niestandardowych klientów i osiągnąć znaczące wyniki.

Zrozumienie leadów sprzedażowych

Leady sprzedażowe są podstawą lejka sprzedażowego. Reprezentują oni osoby lub organizacje, które wykazały odsetki od twojego produktu lub usługi. Zrozumienie ich roli i tego, czym różnią się od innych scen w procesie sprzedaży, ma kluczowe znaczenie dla powodzenia.

Czym są leady sprzedażowe?

Potencjalny klient to osoba, która zaangażowała się w Twój biznes i wyraziła zainteresowanie Twoją ofertą. Może to być na przykład pobranie przewodnika, zapisanie się na webinar lub kliknięcie reklamy. Nie wszyscy leady są gotowi do zakupu, co sprawia, że niezbędna jest ich kwalifikacja i pielęgnacja.

Przeczytaj także: Jak Zwiększyć Wydajność Sprzedaży?

Potencjał sprzedażowy vs. perspektywa vs. szansa

Sprzedaż, potencjalni klienci i szanse są często mylone, ale reprezentują one różne sceny. Oto ich podział:

Termin Definicja Kluczowe cechy Scena w lejku sprzedaży Leady sprzedażowe Ktoś, kto wykazał wstępne odsetki od Twojego produktu lub usługi Pozyskane poprzez wysiłki marketingowe, takie jak reklamy, rejestracje lub pobrania Górna część lejka Prospect Lead, który pasuje do grupy docelowej i wykazuje potencjał, by stać się klientem Angażuje się w rozmowy i spełnia kryteria profilu idealnego nabywcy Środek lejka Okazja Wykwalifikowany potencjalny klient wykazujący silne intencje zakupowe Aktywnie poszukują rozwiązań, proszą o prezentacje lub negocjują warunki Dół lejka sprzedażowego

Rozróżnienie tych scen pomaga zespołom sprzedaży i marketingu skutecznie dostosować wysiłki.

Rola zarządzania relacjami z klientem (CRM) w obsłudze leadów

Obsługa leadów sprzedażowych wymaga organizacji i precyzji. To właśnie tutaj kluczową rolę odgrywają systemy CRM:

Scentralizowane dane : CRM przechowuje wszystkie informacje o potencjalnych klientach w jednym miejscu, zapewniając, że żadne szczegóły nie zostaną utracone

Kwalifikacja leadów : Wbudowany lead scoring pomaga szybko zidentyfikować leady o wysokim potencjale

Współpraca w zespole : CRMy usprawniają komunikację między zespołami sprzedaży i marketingu

Analityka: Zapewniają wgląd w zachowanie i wydajność leadów, umożliwiając opracowanie lepszych strategii

Korzystanie z CRM zapewnia skuteczne śledzenie, pielęgnowanie i przekształcanie potencjalnych klientów, usprawniając proces sprzedaży.

Czytaj więcej: Czym jest proces CRM? 5 podstawowych kroków do stworzenia własnego procesu CRM

Dzięki tej wiedzy możesz teraz poznać rodzaje leadów sprzedażowych i sposoby skutecznego zarządzania nimi.

7 kluczowych typów leadów sprzedażowych

Zrozumienie różnych typów leadów sprzedażowych pomaga dostosować podejście w celu uzyskania lepszych wyników. Każdy typ potencjalnych klientów ma unikalne cechy i wymaga określonych strategii, aby skutecznie je pielęgnować i konwertować.

Zimne leady

Zimne leady zaczynają od zera. Nie mieli wcześniej interakcji z Twoją marką i prawdopodobnie nawet nie wiedzą o istnieniu Twojego produktu. Te leady są często generowane poprzez masowe dotarcie, takie jak zimne e-maile lub reklamy, i nie wykazały jeszcze żadnych aktywnych odsetków.

A więc, do zrobienia? Oto poradnik:

Przyciągnij ich uwagę personalizacją : Ogólna wiadomość nie wystarczy. Użyj ich imienia, odnieś się do ich branży i wzmianki o konkretnym wyzwaniu, z którym mogą się zmierzyć

Edukuj, nie sprzedawaj : Udostępniaj wartościową zawartość, taką jak blogi, wideo lub przewodniki, które pomagają rozwiązać problem, na którym im zależy. Buduj świadomość, zamiast przechodzić do bezpośredniej sprzedaży

Zbuduj zaufanie krok po kroku: Pielęgnacja zimnych leadów wymaga czasu. Skup się na spójnej komunikacji i unikaj zbyt mocnego naciskania na początku. Twoim celem jest zaufanie, a nie sprzedaż

👀Do zrobienia? GMass raportuje, że spersonalizowane zimne e-maile przewyższają ogólne, podwajając wskaźnik odpowiedzi. To dowód na to, że nawet małe osobiste akcenty mogą mieć duży wpływ na rozpoczęcie rozmowy

Ciepłe leady

Ciepłe leady mają już pewną znajomość Twojej marki. Kliknęli w Twoje reklamy, odwiedzili Twoją witrynę lub zapisali się do Twojego newslettera. Chociaż są odsetkami, nie są jeszcze gotowi do podjęcia decyzji. Zaangażuj ich za pomocą celowych rozwiązań, aby przekształcić ciepłych leadów w aktywnych potencjalnych klientów, którzy są gotowi do zapoznania się z Twoją ofertą.

Oto jak poprowadzić ich do przodu:

Angażuj się konsekwentnie : Wykorzystaj cykl pracy lead nurturing, aby dostarczać im aktualne informacje i utrzymywać ich odsetki bez przytłaczania ich

Odpowiadaj na ich konkretne potrzeby : Udostępniaj zawartość lub rozwiązania, które bezpośrednio odpowiadają na ich wyzwania. To buduje zaufanie i pokazuje, że rozumiesz ich sytuację

Udowodnij swoją wartość: Udostępnianie referencji, studiów przypadku lub historii powodzenia w celu zademonstrowania rzeczywistych wyników i budowania wiarygodności

💡Pro Tip: Gotowy na wykorzystanie AI do pozyskiwania leadów? Sprawdź , jak ClickUp Brain może Ci w tym pomóc.

Gorące leady

Gorące leady są gotowe do działania. Wykazują silne sygnały zakupowe, takie jak prośba o demo, bezpośredni kontakt lub zadawanie konkretnych pytań. Leady te są bliskie podjęcia decyzji i wymagają natychmiastowej uwagi. Skorzystaj z bezpośredniej oferty sprzedaży, aby odpowiedzieć na ich konkretne potrzeby i szybko sfinalizować transakcję.

Oto jak zamknąć transakcję:

Działaj szybko : Szybkie działania następcze są kluczowe. Opóźnienia mogą ostudzić ich odsetki lub doprowadzić ich do konkurencji

Bądź konkretny : Dostarcz szczegółowe informacje o produkcie lub przejrzyste ceny, aby odpowiedzieć na ich pytania i rozwiać wszelkie wątpliwości

Uczyń to osobistym: Dostarcz płynne, spersonalizowane doświadczenie, które wzmocni ich pewność, że wybrali właśnie Ciebie

⚡️Template Archiwum: 10 Free Sales Plan Templates in Word, Excel, & ClickUp

Kwalifikowane leady informacyjne (IQL)

IQL są w fazie eksploracji. Aktywnie wyrazili zainteresowanie zawartością z górnej części ścieżki - czytają blogi, pobierają przewodniki lub oglądają wideo. Nie są jednak gotowi do dokonania zakupu. Leady te koncentrują się na zbieraniu informacji i wymagają pielęgnacji.

Oto jak poprowadzić ich dalej:

Edukuj celowo : Udostępnianie szczegółowych zasobów, takich jak eBooki, webinaria lub poradniki, które dostarczają prawdziwą wartość i odpowiadają na ich pytania

Pielęgnuj stopniowo : Wykorzystaj celowe kampanie marketingowe, aby wprowadzić ich w kolejne kroki, ale zachowaj delikatne i pouczające podejście

Zachowaj lekkość: Unikaj twardych taktyk sprzedażowych. Zamiast tego skup się na budowaniu zaufania i pozycjonowaniu siebie jako pomocnego zasobu

Kwalifikowane leady marketingowe (MQL)

Leady MQL to leady, które są zgodne z grupą docelową. Wykazują odsetki, subskrybując e-maile, pobierając zasoby lub zapisując się na wydarzenia. Te leady są obiecujące, ale nadal wymagają pielęgnacji przed przejściem do sprzedaży.

Oto jak do nich podejść:

Kontynuuj z kontekstem : Odnieś się do ich konkretnych działań, takich jak niedawne pobranie lub subskrypcja e-maila, aby zachować trafność swoich działań

Udostępnianie dopasowanych zasobów : Dostarczaj zawartość, która odpowiada ich odsetkom i pomaga im wykonać kolejny krok

Przekazuj leady do działu sprzedaży we właściwym czasie: Poczekaj, aż wykażą wyraźne intencje, takie jak prośba o demo lub pytanie o cenę, zanim je przekażesz

Przeczytaj także: Jak podejść do zarządzania projektami dla zespołów sprzedażowych?

Leady kwalifikowane pod kątem produktu (PQL)

PQL mają doświadczenie z Twoim produktem z pierwszej ręki. Zarejestrowali się w bezpłatnej wersji próbnej, korzystali z wersji freemium lub w jakiś sposób zapoznali się z Twoimi narzędziami. Ci potencjalni klienci są zaangażowani i bliscy podjęcia decyzji, ale mogą potrzebować ostatecznego impulsu.

Oto jak je konwertować:

Pokaż wartość aktualizacji : Podkreśl płatne funkcje, których jeszcze nie wypróbowali i jak mogą one rozwiązać ich wyzwania

Zapewnienie praktycznego wsparcia : Oferuj sesje onboardingowe lub spersonalizowane wersje demonstracyjne, aby przeprowadzić ich przez produkt

Usuń blokady: Rozwiąż wątpliwości dotyczące cen lub limitów użytkowania, aby ułatwić im podjęcie decyzji

Kwalifikowane leady sprzedażowe (SQL)

Leady SQL są gotowe do działania. Wykazali wyraźny zamiar zakupu, kontaktując się z Tobą w celu wyceny, prosząc o demo lub bezpośrednio kontaktując się z Twoim zespołem sprzedaży. Leady te znajdują się na końcowej scenie i wymagają zdecydowanych działań.

Oto jak przypieczętować transakcję:

Działaj w trybie pilnym : Podpowiedz jak najszybciej, aby utrzymać ich odsetki na wysokim poziomie i utrzymać tempo sprzedaży

Dostarczanie celowych komunikatów : Skoncentruj się na ich konkretnych potrzebach dzięki jasnej i zwięzłej ofercie, która rezonuje

Oferuj dostosowane rozwiązania: Zaadresuj ich unikalne wymagania za pomocą spersonalizowanych opcji i usuń wszelkie obawy w ostatniej chwili

Zrozumienie tych siedmiu typów leadów sprzedażowych pozwala dostosować strategie do skutecznego angażowania każdego z nich. Dzięki odpowiedniemu podejściu, nie tylko zadbasz o tych potencjalnych klientów, ale także ustawisz scenę do generowania jeszcze większej liczby wysokiej jakości potencjalnych klientów - na czym skupimy się w następnej kolejności.

Czytaj więcej: 10 Free Sales Pipeline Templates to Close More Deals

Generowanie większej liczby leadów sprzedażowych

Zwiększanie puli leadów oznacza poszerzanie zasięgu i przyciąganie potencjalnych klientów, którzy jeszcze nie weszli w interakcję z Twoją marką. Oto jak tego dokonać:

Zwiększ swój zasięg

Celuj w nowych odbiorców : Wykorzystaj lookalike audiences w reklamach, aby znaleźć osoby podobne do Twoich obecnych klientów

Wykorzystaj nowe platformy : Eksperymentuj z nowymi platformami mediów społecznościowych lub społecznościami branżowymi, aby odkryć niewykorzystane rynki

Organizuj webinary lub wydarzenia: Tworzą one bezpośrednie możliwości zaangażowania i pomagają w organicznym zbieraniu leadów

Zbuduj silną obecność online

Ulepsz swoją stronę internetową : Dodawaj formularze do pozyskiwania leadów, twórz huby zasobów i optymalizuj strony pod kątem wyszukiwarek

Korzystanie z reklam płatnych za kliknięcie : Celuj w konkretne słowa kluczowe, takie jak "generowanie leadów sprzedażowych" i "różne rodzaje leadów", aby przyciągnąć ruch

Zaangażowanie na forach i w grupach: Bierz udział w odpowiednich dyskusjach online, aby budować wiarygodność i przyciągać zapytania

Przeczytaj także: 10 najlepszych programów B2B CRM dla teamów sprzedażowych

Zachęcaj do działania

Oferuj zawartość bramkowaną : Dostarczaj zasoby, takie jak szablony, przewodniki lub narzędzia w zamian za informacje kontaktowe

Organizuj konkursy lub prezenty : Wykorzystaj je do wygenerowania ekscytacji i pozyskania nowych leadów

Promocja ofert czasowych: Zachęcaj potencjalnych klientów do szybkiego działania, podkreślając oferty z limitem czasowym

Wykorzystaj partnerstwa

Współpracuj z firmami : Współpracuj z komplementarnymi markami, aby tworzyć kampanie co-branded

Dołącz do programów partnerskich : Pozwól innym promować swój Business w zamian za prowizje

Nawiązywanie kontaktów podczas wydarzeń: Buduj połączenia na konferencjach lub targach, aby tworzyć możliwości poleceń

Wykorzystaj dane do udoskonalenia wysiłków

Monitoruj analitykę : Śledzenie, które kampanie generują najwięcej leadów

Kampanie testowe A/B : Testuj różne nagłówki, wezwania do działania i oferty, aby zobaczyć, co rezonuje

Odbiorcy segmentowi: Dostosuj dotarcie do określonych grup, aby zwiększyć zaangażowanie

Generowanie leadów nie polega tylko na zarzucaniu szerokiej sieci; chodzi o znalezienie sposobów na znaczące połączenie z tymi, którzy jeszcze nie zetknęli się z Twoją marką.

Po powodzeniu w generowaniu stałego strumienia leadów sprzedażowych, kolejnym wyzwaniem jest zapewnienie, że są one traktowane priorytetowo i skutecznie zarządzane w celu maksymalizacji konwersji.

Czytaj więcej: 11 wskaźników Sales Pipeline, które powinien śledzić każdy Sales Teams

Ustalanie priorytetów i zarządzanie potencjalnymi klientami

Generowanie leadów to tylko połowa sukcesu. Aby zmaksymalizować konwersje, musisz kategoryzować, organizować i skutecznie zarządzać tymi potencjalnymi klientami. Proces ten gwarantuje, że żadna okazja nie zostanie pominięta, a lejek sprzedaży będzie przepływał płynnie.

Jak kategoryzować leady sprzedażowe?

Skuteczna kategoryzacja leadów pomaga zespołowi sprzedaży skupić się na właściwych potencjalnych klientach. Oto jak pogrupować potencjalnych klientów według priorytetów:

Według typu potencjalnego klienta : Podziel leady na kategorie, takie jak zimne, ciepłe, gorące, MQL, SQL i PQL, aby dostosować strategię dotarcia do klienta

Według branży lub segmentu : Grupuj leady według ich rynku lub branży, aby otrzymywać bardziej trafne wiadomości

Według zachowania : Wykorzystaj dane dotyczące zaangażowania, takie jak pobrania, odpowiedzi na e-mail lub prośby o demo, aby określić ich gotowość do zakupu

Według potencjalnej wartości: Priorytetyzuj leady w oparciu o ich potencjał przychodowy, szczególnie w przypadku transakcji typu business-to-business

Możesz uprościć ten proces dzięki szablonowi ClickUp Sales Tracker. Pomaga on organizować i śledzić postępy leadów, zachowując wszystkie kluczowe szczegóły w jednym miejscu.

Pobierz szablon Usprawnij działania sprzedażowe dzięki szablonowi ClickUp Sales Tracker

Oto jak szablon pomaga w zarządzaniu leadami sprzedażowymi:

Bez wysiłku monitoruj i aktualizuj sceny potencjalnych klientów

Centralizacja wszystkich interakcji dla łatwego dostępu

Usprawnij współpracę z zespołem sprzedaży

Wskazówki dotyczące organizowania listy leadów sprzedażowych

Zapchana lista potencjalnych klientów to recepta na niewykorzystane szanse. Oto jak ją uporządkować:

Zarządzaj relacjami z klientami bez wysiłku za pomocą oprogramowania do zarządzania projektami CRM firmy ClickUp

Prowadzenie centralnej bazy danych : Przechowuj wszystkie informacje o leadach w CRM, takim jak : Przechowuj wszystkie informacje o leadach w CRM, takim jak ClickUp CRM , gdzie możesz śledzić interakcje, notatki i postępy

Wykorzystaj punktację potencjalnych klientów : Przypisuj wyniki na podstawie zachowania, zaangażowania i dopasowania, aby szybko identyfikować leady o wysokim priorytecie

Regularna aktualizacja : Usuń niezakwalifikowane leady i zaktualizuj szczegóły, aby odzwierciedlić najnowsze interakcje

Skuteczne segmentowanie: Używaj etykiet lub filtrów do segmentowania leadów według ich kategorii, źródła lub sceny zakupowej

Szablon ClickUp Sales Pipeline jest idealny do śledzenia, gdzie w lejku znajdują się leady i identyfikowania wąskich gardeł.

Wykorzystanie systemów CRM ClickUp do efektywnego zarządzania leadami

Skuteczne zarządzanie leadami wymaga solidnych narzędzi, a ClickUp oferuje intuicyjny system, który pomoże Ci być na bieżąco.

Jak ClickUp pomaga w zarządzaniu leadami:

Twórz dopasowane cykle pracy z ClickUp

Konfigurowalne cykle pracy : Wykorzystaj : Wykorzystaj w pełni konfigurowalne narzędzia ClickUp do budowania cykli pracy dopasowanych do Twojego unikalnego procesu sprzedaży. Płynne przechodzenie potencjalnych klientów przez różne sceny dzięki dostosowanym pipeline'om

Funkcje automatyzacji : Wykorzystaj : Wykorzystaj automatyzacje ClickUp , aby zaplanować działania następcze, przypisać leady do członków zespołu i automatycznie wysyłać przypomnienia, zmniejszając ilość pracy ręcznej i zwiększając wydajność

Potężne raportowanie: Ustaw mierzalne cele za pomocą : Ustaw mierzalne cele za pomocą ClickUp Goals i monitoruj je w czasie rzeczywistym. Wykorzystaj ClickUp Dashboards do wizualizacji pipeline'u sprzedaży, wydajności zespołu i aktywności leadów, aby uzyskać przydatne dane na pierwszy rzut oka.

Pro Tip: Uzyskaj dostęp do zaawansowanych analiz dzięki szablonowi raportowania sprzedaży ClickUp, aby śledzić wskaźniki wydajności, identyfikować wąskie gardła i udoskonalać strategię zarządzania potencjalnymi klientami

Narzędzia te, w połączeniu z ClickUp Sales, zmieniają sposób śledzenia, organizowania i pielęgnowania leadów. Dzięki skutecznej kategoryzacji, aktualizowaniu list potencjalnych klientów i wykorzystaniu funkcji CRM, każdy potencjalny klient otrzyma uwagę, na jaką zasługuje.

Czytaj więcej: Jak tworzyć raporty CRM dla zespołu sprzedażowego?

Strategie przekształcania leadów sprzedażowych w niestandardowych klientów

Przekształcenie potencjalnych klientów w niestandardowych klientów wymaga podjęcia odpowiednich kroków, które będą zgodne z ich procesem decyzyjnym. To właśnie tutaj precyzja i kreatywność robią różnicę.

Twórz oferty, które rozwiązują bezpośrednie wyzwania

Potencjalni klienci są bardziej skłonni do konwersji, gdy oferta jest zgodna z ich obecnymi bolączkami. Jeśli potencjalny klient zmaga się z zarządzaniem wydajnością zespołu, przedstawienie rozwiązania, które pokazuje wymierną oszczędność czasu, będzie rezonować.

Dostosuj propozycje, które podkreślają efektywność kosztową lub czasową bezpośrednio połączoną z ich problemami

Pakiet usług lub produktów, które rozwiązują wiele problemów w jednym kroku

Pokaż, w jaki sposób przyjęcie Twojego rozwiązania usuwa istniejące blokady, które udostępniali. Podziel się studiami przypadków, historiami powodzenia i referencjami klientów, aby pokazać, jak zrobiłeś to w przeszłości

Skup się na mikro commitach

Zamiast od razu naciskać na duże zobowiązania, poprowadź potencjalnych klientów przez mniejsze działania, które budują zaufanie. Leady niezdecydowane do podpisania długoterminowej umowy mogą czuć się komfortowo zaczynając od wersji próbnej lub zakresu pojedynczego projektu.

Zaoferuj darmowe audyty lub oceny, aby zademonstrować wartość z góry

Zastosuj podejście etapowe, wprowadzając początkową usługę o niskim ryzyku

Pozwól leadom przetestować zaawansowane funkcje lub usługi, które są zgodne z ich przyszłymi celami

Wykorzystaj unikalne informacje od niestandardowych klientów z przeszłości

Leady dobrze reagują na dowód, że dane rozwiązanie działa. Udostępnianie konkretnego scenariusza, w którym inny klient stanął przed podobnymi wyzwaniami i osiągnął wymierne rezultaty dzięki Twojemu rozwiązaniu.

Firma zajmująca się sprzedażą detaliczną zwiększyła sprzedaż online o 20% po wdrożeniu opartych na danych spostrzeżeń z pulpitu naszego zespołu

Startup obniżył koszty operacyjne o 30% dzięki automatyzacji rutynowych zadań za pomocą platformy do zarządzania projektami

Mała firma rozszerzyła swoją działalność na nowe rynki, korzystając z niestandardowych szablonów, które dla niej stworzyliśmy

Czytaj więcej: 10 narzędzi do automatyzacji sprzedaży dla małych firm 10 Sales Automation Tools for Small Business

Strategiczne planowanie działań następczych

Czas dotarcia do potencjalnych klientów może wpłynąć na konwersję lub ją zepsuć. Leady, które wykazują wysokie intencje - takie jak kliknięcie na strony z cenami lub prośba o wycenę - są najbardziej otwarte w krótkim czasie.

Kontaktuj się z ciepłymi leadami w ciągu 48 godzin, aby utrzymać wysoki poziom zaangażowania

Wykorzystaj dane do śledzenia, kiedy potencjalni klienci najbardziej angażują się w e-maile lub reklamy, i dostosuj działania następcze do tych wzorców

Skoncentruj komunikaty na działaniach, które właśnie podjęli, aby utrzymać ich znaczenie

Rozwiąż wątpliwości za pomocą bezpośrednich rozwiązań

Leady często mają niewypowiedziane wahania, które opóźniają podjęcie decyzji. Zajmij się nimi z wyprzedzeniem, aby złagodzić obawy i usunąć bariery.

Jeśli chodzi o ceny, wyjaśnij, w jaki sposób Twoje rozwiązanie pozwala obniżyć koszty w innych miejscach

Jeśli złożoność jest problemem, zademonstruj prostotę onboardingu lub integracji

Jeśli czas jest czynnikiem decydującym, dowiedz się, jak szybko można zobaczyć wyniki po ich wdrożeniu

Przeczytaj także: Jak wykorzystać AI do generowania leadów i zwiększyć swój potok sprzedaży?

Pokaż pilność poprzez namacalne wyniki

Zamiast stosować taktyki nacisku, podkreśl korzyści płynące z działania raczej wcześniej niż później.

Zademonstruj, w jaki sposób natychmiastowe przyjęcie może odblokować możliwości, takie jak lepsze wyniki na koniec roku lub oszczędności na nadchodzących projektach, a nawet specjalny rabat, który wkrótce wygasa!

Przedstaw nadchodzące terminy lub ograniczone zasoby, które wiążą się z ich celami

Pozycjonuj swoje rozwiązanie jako przewagę konkurencyjną, której potrzebują, aby spotkać się z kolejnym dużym kamieniem milowym

Koncentrując się na precyzyjnych działaniach i odpowiednich przypadkach użycia, strategie te eliminują nadmiarowość, oferując jednocześnie głębię. Konwersja następuje poprzez skupienie się na priorytetach potencjalnych klientów. Stwórz jasną i wykonalną ścieżkę, która pomoże im osiągnąć ich cele.

Czytaj więcej: 11 szablonów map podróży klienta (Free Customer Journey Map)

Buduj trwałe połączenia z właściwymi potencjalnymi klientami

Skuteczne zarządzanie lejkiem sprzedażowym to znacznie więcej niż tylko generowanie większej liczby potencjalnych klientów. Głównym celem jest znalezienie odpowiednich leadów i prowadzenie ich w sposób celowy. Odnieś się bezpośrednio do punktów bólu, wykorzystaj cykl pracy lead nurturing dla spójnego zaangażowania i dostosuj swoje podejście do ich aktywnie wyrażanych odsetek.

Płynna współpraca zespołów sprzedaży i marketingu pozwala tworzyć strategie, które przekształcają leady SQL zakwalifikowane do sprzedaży w niestandardowych klientów. Powodzenie polega na ustaleniu priorytetów wysiłków tam, gdzie mają one największe znaczenie i skupieniu się na dostarczaniu prawdziwej wartości.

Zacznij udoskonalać zarządzanie leadami już dziś. Zarejestruj się w ClickUp, aby usprawnić swój proces i osiągać lepsze wyniki.