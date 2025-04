12 darmowych szablonów formularzy sponsorskich

Wyobraź sobie, że masz sponsorów chętnych do wsparcia twojego następnego dużego wydarzenia bez e-maili i zagmatwanej papierkowej roboty!

Chociaż nie możemy podać ci sponsorów na srebrnej tacy, możemy dać ci kolejną najlepszą rzecz: potężne szablony formularzy sponsorskich, które upraszczają proces, oszczędzają czas i sprawiają, że wyglądasz jak zorganizowany profesjonalista.

Niezależnie od tego, czy planujesz zbiórkę charytatywną, galę firmową czy projekt społeczny, szablony te pomogą ci nakreślić cele, podkreślić korzyści i zdobyć zaufanie sponsorów w mgnieniu oka. Gotowy do działania? Zapoznajmy się z 12 skutecznymi szablonami formularzy sponsorskich na każdą potrzebę.

Szablony formularzy sponsorskich to zaprojektowane dokumenty do składania wniosków i formalizowania sponsoringu. Oferują one ustrukturyzowany format do nakreślenia warunków sponsoringu, w tym danych kontaktowych sponsora, kwot wkładu i korzyści.

Zawierają one również sekcje na informacje o sponsorach, ich poziomach, szczegóły płatności i przestrzeń na podpisy potwierdzające umowę. Zapewniając przejrzysty układ, szablony formularzy sponsorskich upraszczają zbieranie sponsorów, ograniczając komunikację między organizatorem a dostawcą.

Dobry szablon formularza sponsorskiego powinien jasno i profesjonalnie przedstawiać możliwości sponsoringu, ułatwiając potencjalnym sponsorom zrozumienie i uczestnictwo. Szablon powinien być również niestandardowy, atrakcyjny wizualnie i odpowiedni zarówno dla formatów cyfrowych, jak i drukowanych.

Zawiera następujące kluczowe elementy:

Informacje kontaktowe: Wyświetla pola formularza dla imienia i nazwiska organizatora, numeru telefonu, e-maila i adresu

Szczegóły wydarzenia/projektu: Krótki opis celu, celów i znaczenia wydarzenia lub projektu, który chce się sponsorować

Poziomy/opcje sponsoringu: Podział poziomów sponsoringu, korzyści z każdego poziomu oraz powiązane koszty lub wkłady

Korzyści dla sponsorów: Jasny zarys tego, co sponsor zyska, np. możliwości budowania marki, publiczną rozpoznawalność lub ekskluzywny dostęp

Wezwanie do działania: Bezpośrednia podpowiedź zachęcająca sponsorów do potwierdzenia udziału, często połączona z polem wyboru lub sekcją podpisu

Szczegóły płatności/wkładu: Przestrzeń na określenie metody i warunków płatności lub wkładu rzeczowego

Warunki: Krótki opis przedstawiający istotne zasady, oś czasu lub zastrzeżenia

Zarządzanie sponsoringiem może przypominać żonglowanie wieloma zadaniami naraz, ale dzięki ClickUp, aplikacji do wszystkiego do pracy, wszystko, czego potrzebujesz, jest w jednym miejscu. Łącząc zarządzanie projektami, dokumentami i komunikacją w zespole - dzięki nowej generacji AI - ClickUp pomaga uprościć cykl pracy i zachować porządek.

Jodi Salice, Dyrektor Kreatywny, United Way Suncoast, powiedziała o ClickUp,

Nie mogę powiedzieć o nim wystarczająco dużo dobrego. Pomiędzy automatyzacją, szablonami i różnymi rodzajami śledzenia i widoków, z ClickUp po prostu nie można się pomylić.

Zebraliśmy 12 konfigurowalnych szablonów formularzy sponsorskich dostosowanych do różnych potrzeb, pomagając w planowaniu wydarzeń, przygotowywaniu propozycji lub zarządzaniu wysiłkami związanymi z pozyskiwaniem funduszy. Wystarczy wybrać szablon, spersonalizować go i szybko ruszyć do przodu!

Pobierz szablon Łatwo śledź i zarządzaj danymi dzięki szablonowi formularza sponsorskiego ClickUp

Zarządzanie sponsoringiem wydarzeń z zaufanym pomocnikiem, takim jak szablon formularza sponsorskiego ClickUp, jest łatwe. Dzięki niemu wszystko znajduje się w jednym miejscu - dane kontaktowe sponsorów, przesłane propozycje i śledzenie postępów.

Oto funkcje szablonów:

Niestandardowe: Formularz można dostosować do konkretnego wydarzenia lub marki i wymagań organizacji

Zbieranie danych: Posiada niestandardowe pola do zbierania informacji o sponsorach, takich jak dane kontaktowe sponsora, typ formularza sponsorskiego i powody ich zaangażowania

Funkcje zarządzania: Niestandardowe statusy, takie jak "Zatwierdzenie", "W kontakcie" i "Oczekiwanie na płatność", wraz z zautomatyzowanymi cyklami pracy, ułatwiają śledzenie i zarządzanie sponsoringiem

Współpraca: Dzięki wielu opcjom widoku i narzędziom do współpracy w czasie rzeczywistym, szablon poprawia wydajność i organizację pracy zespołu

Idealne dla: Planerów wydarzeń, marketingu i promocji oraz projektów społecznościowych dążących do lepszej komunikacji ze sponsorami i powodzenia wydarzenia

Pobierz szablon Usprawnij pracę zespołową bez wysiłku, korzystając z szablonu formularza sponsorskiego ClickUp

Szukasz sposobu na przedstawienie możliwości sponsoringu, który będzie przejrzysty, profesjonalny i przyciągnie wzrok potencjalnych sponsorów? Szablon Tablicy Formularzy Spons orskich pomoże ci zaprezentować oferty sponsorskie w dobrym stylu, ułatwiając przyciągnięcie potencjalnych sponsorów.

Po pierwsze, niestandardowe statusy pozwalają śledzić takie rzeczy jak "Zatwierdzenie" i "Oczekiwanie na płatność". pola niestandardowe pomagają zebrać wszystkie niezbędne informacje w formularzu sponsorskim, takie jak dane kontaktowe i typy sponsorów. Widoki niestandardowe pozwalają przełączać się między listami niczym superbohater z uprawnieniami zarządczymi i organizacyjnymi. A kiedy nadejdzie czas na współpracę, narzędzia do współpracy (etykiety, komentarze, udostępnianie dokumentów) pozwalają wszystkim być na tej samej stronie - dosłownie i w przenośni!

Idealne dla: Businessu chcącego budować relacje z partnerami i sponsorami

Uber Eats wykorzystał unikalną aktywację sponsorską podczas Super Bowl w Las Vegas poprzez ustawienie tematycznego sklepu pop-up. Fani mogli składać zamówienia za pośrednictwem aplikacji, czekając w kolejce, a następnie odebrać swoje artykuły spożywcze przy wyjściu. Strategia oparta na szablonach pomogła ulepszyć ustawienia wydarzenia, jednocześnie maksymalizując zaangażowanie użytkowników.

Pobierz szablon Organizuj i prezentuj możliwości za pomocą szablonu sponsoringu ClickUp Podcast

Zarządzanie sponsoringiem podcastów stało się o wiele mniej stresujące dzięki szablonowi ClickUp Podcast Sponsorship Template! Szablon formularza jest łatwy do niestandardowego dostosowania, atrakcyjny wizualnie i odpowiedni dla formatów cyfrowych i drukowanych.

Możesz dostosować statusy, takie jak "Oczekuje na zatwierdzenie", "Aktywny sponsoring" i "Zakończona transakcja", aby śledzić postępy, dodawać pola niestandardowe dla niezbędnych szczegółów, takich jak nazwy sponsorów projektów i statusy płatności, a także wyświetlać wszystko w przejrzysty sposób za pomocą narzędzi, takich jak pulpit, lista aktywnych sponsorów i tablica oczekujących zatwierdzeń.

Idealne dla: Początkujących, którzy chcą usprawnić zarządzanie sponsoringiem i śledzić powodzenie swoich kampanii

4. Szablon formularza zapytania ClickUp

Pobierz szablon Organizowanie wydarzeń sponsorskich przy użyciu szablonu ClickUp Request Form

Chcesz bez wysiłku rejestrować i organizować zapytania?

Dzięki szablonowi formularza ClickUp możesz pominąć niezręczne momenty "potrzebuję tego ponownie" i zorganizować się! Upraszcza on cykl pracy poprzez standaryzację przesłanych i śledzonych wniosków, poprawiając komunikację między wnioskodawcami i interesariuszami oraz zachowując przejrzystość.

Ten szablon formularza ma niestandardowe statusy, takie jak "Nowe żądanie", "Zatwierdzone" i "Odrzucone". możesz łatwo zbierać kluczowe informacje za pomocą pól niestandardowych i zarządzać wszystkim za pomocą widoków, takich jak "Podsumowanie wniosku" i "Wnioski priorytetowe". automatyzacja obsługuje przesłane zgłoszenia, powiadomienia i zatwierdzenia.

Idealne dla: Wsparcie IT, zarządzanie obiektami i procesy HR do tworzenia standardowych formularzy

5. Szablon do planowania wydarzeń ClickUp

Pobierz szablon Efektywnie zarządzaj zadaniami za pomocą szablonu ClickUp do planowania wydarzeń

Szablon do planowania wydarzeń ClickUp eliminuje chaos związany z organizacją wydarzeń - niezależnie od tego, czy jest to konferencja firmowa, premiera produktu, czy nawet zwykły grill na podwórku (ponieważ nawet małe spotkania zasługują na magię planowania!).

Ten szablon do planowania wydarzeń ułatwia współpracę i zarządzanie zadaniami dzięki niestandardowym polom na szczegóły, takie jak lokalizacja i terminy. Zawiera funkcje takie jak widok mapy dla lokalizacji, czat wydarzenia ułatwiający komunikację oraz narzędzia do przydzielania zadań, ustawiania terminów i skutecznego śledzenia postępów.

Możesz sparować to z szablonami propozycji wydarzeń, aby przekazać swoją koncepcję i wizję wydarzenia potencjalnym klientom i interesariuszom.

Idealne dla: Zarządzania zadaniami promocyjnymi w wydarzeniach firmowych i spotkaniach społeczności

6. Szablon propozycji budżetu ClickUp

Pobierz szablon Uprość planowanie za pomocą szablonu propozycji budżetu ClickUp

Czy jesteś zmęczony liczeniem liczb do swojej propozycji budżetowej i wciąż jesteś zagubiony? Szablon propozycji budżetowej ClickUp pomoże ci!

Szablon ten zapewnia interesariuszom przejrzysty przegląd finansowy dzięki dokładnemu obliczeniu kosztów stałych i cyklicznych za pomocą wbudowanych formuł. Ten szablon propozycji budżetowych pomaga tworzyć szczegółowe i profesjonalne plany, dzięki czemu idealnie nadaje się do zarządzania biznesem i projektami.

Ten szablon formularza oferuje kluczowe funkcje, takie jak dokładny podział kosztów i wgląd wizualny, taki jak wykresy Gantta, do śledzenia szczegółów finansowych.

Idealne dla: Businessu, osób planujących wydarzenia i zespołów projektowych, które chcą przedstawić kompleksowe propozycje finansowe

7. Szablon do planowania wydarzeń fundraisingowych ClickUp

Pobierz szablon Planuj i zarządzaj wydarzeniami za pomocą ClickUp Fundraising Event Planning

Planowanie aukcji charytatywnej lub gali oznacza zarządzanie listą gości, śledzenie formularzy darowizn, koordynację wolontariuszy i obsługę logistyki wydarzenia. Szablon do planowania wydarzeń fundraisingowych ClickUp pomaga w łatwym zarządzaniu celami sponsoringu, osią czasu, budżetem i logistyką.

Ten szablon fundraisingowy oferuje narzędzia do współpracy i zautomatyzowane aktualizacje, aby wesprzeć skuteczną komunikację między członkami zespołu, sponsorami i wolontariuszami.

Idealne dla: Organizacji non-profit, Organizacji społecznych i Businessu, które chcą stworzyć wpływowe wydarzenia fundraisingowe

8. Szablon do planowania wydarzeń dla organizacji non-profit ClickUp

Pobierz szablon Zarządzaj wydarzeniami za pomocą szablonu do planowania wydarzeń dla organizacji non-profit ClickUp

W jaki sposób organizacje non-profit mogą sprawić, że ich proces planowania wydarzeń będzie płynny dzięki zadaniom i celom? Szablony do planowania wydarzeń dla organizacji non-profit ClickUp mogą w tym pomóc.

Szablony wydarzeń dla organizacji non-profit, takie jak ten, oferują kluczowe funkcje pozwalające na organizację wydarzeń: śledzenie postępów za pomocą niestandardowych statusów, takich jak "Zatwierdzone" i "Zakończone", organizowanie szczegółów, takich jak sceny, budżety i terminy za pomocą niestandardowych pól oraz wizualizację planu za pomocą widoku Gantta, widoku zadań wydarzenia lub tablic.

Idealne dla: Zbiórki pieniędzy na wydarzenia i kampanie informacyjne

Czy wiesz, że...? Best Friends Animal Society to organizacja non-profit, której celem jest wyeliminowanie zabijania zwierząt w USA do 2025 roku. Współpracuje ze schroniskami i społecznościami poprzez inicjatywy takie jak No-Kill Los Angeles (NKLA), aby zmniejszyć liczbę eutanazji i zwiększyć liczbę adopcji zwierząt.

via Venngage

Szablon formularza prośby o sponsoring od VENNGAGE zapewnia promocję wydarzenia lub sprawy, znacznie zwiększając zaangażowanie sponsorów. Jego jasne kolory i prosty układ ułatwiają przyciągnięcie uwagi i zachowanie przejrzystości.

Poza tym, projekt formularza jest bardzo elastyczny - możesz dostosować kolory, zmienić rozmiar elementów i wybierać spośród ogromnego wyboru zdjęć lub ikon. Darmowe biblioteki stockowe ułatwiają stworzenie czegoś, co odzwierciedla styl twojej marki.

Idealne dla: Wydarzeń firmowych, projektów społecznych i kreatywnych przedsięwzięć poszukujących prostego szablonu

Przeczytaj także: Najlepsze oprogramowanie do tworzenia formularzy

via Formularze

Czy można pozostać zorganizowanym podczas pozyskiwania sponsorów na kolejne duże wydarzenie? Cóż, zdecydowanie tak! Szablon formularza sponsoringu wydarzenia od Forms pozwala tworzyć i niestandardowe formularze sponsoringu online, ankiety i egzaminy z różnymi polami formularza i opcjami.

Kluczowe funkcje obejmują logikę warunkową, śledzenie czasu rzeczywistego, wbudowane kalkulatory i ograniczenia geolokalizacyjne. Automatyzacja oszczędza czas, ograniczając ręczne przesyłanie danych, a formularze można udostępniać za pomocą unikalnego łącza, dostosowując jednocześnie ustawienia prywatności. Platforma pozwala również na niestandardowe dostosowanie wyglądu i motywu formularza.

Idealne dla: Teamów korporacyjnych i organizatorów wydarzeń, którzy chcą zarządzać wydarzeniami i sponsoringiem.

via Formularze

Szablon formularza sponsoringu wydarzenia sportowego od Forms skutecznie angażuje potencjalnych sponsorów przy jednoczesnym ustawieniu oczekiwań dla obu stron. Pomaga zebrać ważne szczegóły, takie jak dane kontaktowe, nazwa wydarzenia, potrzeby finansowe i konkretne prośby o sponsoring.

Taka przejrzystość pomaga obu stronom określić, czy partnerstwo jest dobrym rozwiązaniem.

Idealne dla: Profesjonalnych i społecznościowych wydarzeń poszukujących perfekcji w organizacji i zarządzaniu sponsoringiem.

🧠Fun Fact: Dom klubu Premier League Manchester City, znany jako Etihad Stadium, otrzymał swoją nazwę w ramach umowy sponsorskiej z Etihad Airways, pokazując, jak partnerstwo marek może zwiększyć widoczność w sporcie.

12. Szablon do planowania wydarzeń związanych ze zbieraniem funduszy przez Twinkl

via Twinkl

Planujesz szkolną zbiórkę pieniędzy, ale nie wiesz od czego zacząć? Szablon do planowania wydarzeń fundraisingowych dla samorządu szkolnego od Twinkl doskonale nadaje się do organizowania wydarzeń szkolnych i wsparcia wysiłków fundraisingowych. Nie zapomnij pomóc uczniom nauczyć się podstaw planowania wydarzeń, korzystając z listy kontrolnej planowania wydarzeń, jednocześnie zachęcając ich do odpowiedzialności i pewności siebie.

Dzięki dziewięciu szczegółowym arkuszom, ten zasób zawiera wszystko, co jest potrzebne do przeprowadzenia powodzenia zbiórki pieniędzy. Zaprojektowany przez nauczycieli, jest zgodny ze standardami edukacyjnymi i zachęca do kreatywności, pracy zespołowej i ducha społeczności, ponieważ uczniowie widzą pozytywny wpływ ich wysiłków na wybraną sprawę.

Idealne dla: Szkół, które chcą dać uczniom praktyczne doświadczenie w organizowaniu powodzenia wydarzenia poprzez wykorzystanie fundraiserów

Niezależnie od tego, czy zarządzasz sponsoringiem wydarzeń, organizujesz inicjatywy brandingowe, czy prowadzisz kampanie reklamowe, dobrze skonstruowany szablon formularza sponsorskiego może wiele zmienić. Upraszcza on zbieranie kluczowych informacji, śledzenie odpowiedzi i utrzymanie porządku.

Jeśli szukasz platformy typu "wszystko w jednym", która łączy tworzenie formularzy z zarządzaniem projektami i współpracą zespołową, ClickUp jest dla Ciebie. Dzięki ClickUp znajdziesz szablony dostosowane do Twoich potrzeb, które pomogą Ci dotrzeć do sponsorów na dużą skalę, aby wyprzedzić konkurencję.

Dlaczego więc czekać? Zarejestruj się w ClickUp już dziś i doświadcz łatwości zarządzania sponsoringiem jak nigdy dotąd.