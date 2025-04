8 szablonów Free Content Brief do wykorzystania

Tworzenie briefu dotyczącego zawartości, który trafia w sedno, może przypominać próbę złożenia mebli IKEA bez instrukcji - lub, co gorsza, uświadomienia sobie, że brakuje śrub. Z pomocą przychodzą szablony briefów zawartości!

Niezależnie od tego, czy tworzysz mapę wpisu na bloga dla optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (SEO) te darmowe szablony briefów zawartości sprawiają, że jest to śmiesznie proste, planowanie wewnętrznych linków dla witryny lub organizowanie strategii zespołu marketingowego.

🧠 Ciekawostka: Słowo "brief" pochodzi od łacińskiego słowa "brevis", które oznacza "krótki" lub "zwięzły"

Czym są szablony briefów zawartości?

Szablony briefów zawartości to ustrukturyzowane przewodniki zaprojektowane, aby pomóc zorganizować i przekazać istotne szczegóły treści. Zazwyczaj zawierają one kluczowe informacje, takie jak docelowi odbiorcy, ton i cele.

Solidny szablon podkreśla kluczowe aspekty zawartości, takie jak główne i drugorzędne słowa kluczowe, pomagając autorom skupić się na właściwych tematach. Zawiera również instrukcje dotyczące intencji wyszukiwania, zapewniając, że zawartość spełnia potrzeby czytelników.

Odnosząc się do artykułów konkurencji jako przykładów lub zalecanych połączeń wewnętrznych, briefy zapewniają również dodatkowy kontekst bez przeciążania autorów.

Dobry szablon briefu zawartości stanowi pomost między strategią a realizacją, ułatwiając proces tworzenia zawartości . Zapewnia dostawcom jasne instrukcje, jednocześnie ograniczając zgadywanie, co ułatwia dostarczanie skutecznej zawartości o wysokiej jakości.

**Według badań przeprowadzonych przez Content Marketing Institute, tylko 37% najbardziej skutecznych marketerów B2B stosuje udokumentowaną strategię dotyczącą zawartości. Strategia ta prawie zawsze zaczyna się od dobrze przygotowanego briefu dotyczącego zawartości. To jak plan na powodzenie w tworzeniu zawartości!

Co składa się na dobry szablon briefu zawartości?

Stworzenie dobrego szablonu briefu treści jest niezbędne do tworzenia skoncentrowanej i atrakcyjnej zawartości. Solidny szablon określa jasne oczekiwania, oszczędza czas i zapewnia zgodność z celami.

Oto kilka kluczowych aspektów, które należy uwzględnić w szablonie briefu:

Grupa docelowa : Jasno zdefiniuj grupę docelową. Uwzględnij szczegóły, takie jak dane demograficzne, tytuły zawodowe i punkty bólu, aby kierować zawartością

: Jasno zdefiniuj grupę docelową. Uwzględnij szczegóły, takie jak dane demograficzne, tytuły zawodowe i punkty bólu, aby kierować zawartością Cel zawartości : Dodaj sekcję, aby określić cel zawartości. Niezależnie od tego, czy chodzi o generowanie leadów, czy zwiększanie świadomości marki, cel powinien być jasny, ponieważ ma bezpośredni wpływ na obsługę tematu

: Dodaj sekcję, aby określić cel zawartości. Niezależnie od tego, czy chodzi o generowanie leadów, czy zwiększanie świadomości marki, cel powinien być jasny, ponieważ ma bezpośredni wpływ na obsługę tematu Słowa kluczowe SEO : Lista docelowych słów kluczowych, w tym zarówno słów kluczowych z krótkiego, jak i długiego ogona, które są zgodne z intencją zawartości

: Lista docelowych słów kluczowych, w tym zarówno słów kluczowych z krótkiego, jak i długiego ogona, które są zgodne z intencją zawartości Struktura zawartości : Nakreśl format i sekcje. Określ, czy jest to artykuł, przewodnik czy studium przypadku i uwzględnij elementy strukturalne, takie jak nagłówki i podtytuły

: Nakreśl format i sekcje. Określ, czy jest to artykuł, przewodnik czy studium przypadku i uwzględnij elementy strukturalne, takie jak nagłówki i podtytuły Ton i głos : Wskaż, czy zawartość powinna być formalna, swobodna czy konwersacyjna, w zależności od odbiorców

: Wskaż, czy zawartość powinna być formalna, swobodna czy konwersacyjna, w zależności od odbiorców Wezwanie do działania : Dołącz wyraźne wezwanie do działania, które poprowadzi odbiorców do następnego kroku, takiego jak rejestracja, pobranie lub skontaktowanie się z nami

: Dołącz wyraźne wezwanie do działania, które poprowadzi odbiorców do następnego kroku, takiego jak rejestracja, pobranie lub skontaktowanie się z nami Kanały dystrybucji zawartości : Określ, gdzie zawartość będzie udostępniana, np. w mediach społecznościowych, kampaniach e-mail lub na stronie internetowej

: Określ, gdzie zawartość będzie udostępniana, np. w mediach społecznościowych, kampaniach e-mail lub na stronie internetowej Odniesienia i zasoby : Uwzględnij przestrzeń na odpowiednie źródła, połączone linki, studia przypadków lub punkty danych w celu wsparcia zawartości

: Uwzględnij przestrzeń na odpowiednie źródła, połączone linki, studia przypadków lub punkty danych w celu wsparcia zawartości Terminy i kamienie milowe: Ustaw terminy dla wersji roboczych i końcowych oraz uwzględnij kamienie milowe, aby utrzymać proces tworzenia zawartości na właściwym torze

Wskazówka dla profesjonalistów:: Dodaj nagłówki i podtytuły do briefu zawartości, aby nadać mu strukturę lub zarys. Podzieli to brief na sekcje i ułatwi jego śledzenie przez autorów!

8 szablonów zawartości Free Brief

Jeśli nie korzystasz z briefów dotyczących zawartości - lub pomijasz je od czasu do czasu - nadszedł czas, aby uczynić z nich podstawę w swojej pracy procesu pisania zawartości . Aby pomóc Ci zacząć działać, te osiem szablonów od ClickUp \i inne źródła] poprowadzi Cię w tworzeniu najwyższej jakości zawartości od samego początku.

1. Szablon skróconej zawartości ClickUp SEO

Szablon ClickUp SEO Content Brief

👀 **Do zrobienia? 75% ludzi nigdy nie przewija pierwszej strony wyników wyszukiwania. Dlatego tworzenie zawartości przyjaznej dla SEO jest ważniejsze niż kiedykolwiek!

The Szablon skróconej zawartości ClickUp SEO to świetne miejsce do rozpoczęcia tworzenia bezbłędnego briefu. Jest on wyposażony we wszystkie narzędzia potrzebne autorom do zrozumienia zakresu pracy, w tym podsekcje dla głównych i drugorzędnych słów kluczowych, sekcję do dodawania linków wewnętrznych i kolejną dla artykułów konkurencji.

Zbudowany na Dokumenty ClickUp szablon jest przyjazny dla początkujących, więc każdy, od doświadczonych pisarzy po stażystów, może zmierzyć się z briefem. Jego format wypełniania pustych pól ułatwia ponowne użycie lub zapisanie jako szablon do szybkiego wykorzystania później.

🌟Idealny dla: Specjalistów SEO, menedżerów zawartości i teamów marketingowych skupionych na zwiększaniu ruchu organicznego. Ten szablon jest świetny dla profesjonalistów, którzy muszą tworzyć zawartość przyjazną dla SEO i dostosowywać autorów do jasnych celów

Przeczytaj również: 10 najlepszych generatorów konspektów dla twórców zawartości w 2025 roku

2. Szablon do pisania treści ClickUp

Pobierz szablon

Co by było, gdybyś mógł pisać cokolwiek potrzebujesz, kiedykolwiek potrzebujesz, bez obawy o blok pisarski?

Szablon Szablon do pisania zawartości ClickUp usprawnia proces tworzenia angażującej zawartości, która wspiera branding, napędza sprzedaż i generuje więcej leadów - bez względu na bloki. Szablon ten nie tylko zapewnia dostawcom zarys umożliwiający natychmiastowe rozpoczęcie pracy nad wpisem na blogu lub informacją prasową, ale także strukturyzuje ich proces myślowy dzięki starannie wyznaczonym sekcjom umożliwiającym śledzenie szczegółów, takich jak data rozpoczęcia tworzenia zawartości, nagłówek, logo marki itp.

Można również określić daty rozpoczęcia i zakończenia projektu, opublikowane połączenia, kiedy zawartość zostanie opublikowana, a także cele, które mają zostać osiągnięte dzięki zawartości.

Zacznij korzystać z ClickUp Brain

Aby jeszcze bardziej usprawnić ten proces, możesz sparować szablon z natywnym asystentem ClickUp AI, ClickUp Brain . Niech AI pomoże Ci

znaleźć tematy do napisania

burzy mózgów, aby wypełnić luki w zawartości

generować pomysły na słowa kluczowe, aby zoptymalizować zawartość pod kątem wyszukiwarek

wymyślać strategie dotyczące zawartości i sposoby na osiągnięcie wyższych pozycji w rankingach

idealny dla: Blogerów, freelancerów i twórców zawartości, którzy potrzebują szybkiego startu. Jest to również świetne rozwiązanie dla teamów marketingowych tworzących różne rodzaje zawartości, takie jak posty na blogach, studia przypadków i strony docelowe

Przeczytaj również: 10 najlepszych narzędzi AI do badania słów kluczowych w 2025 roku

3. Szablon wytycznych dotyczących pisania ClickUp

Pobierz szablon

Nikt nie lubi niespójnego formatu, tonu i gramatyki w swojej zawartości. Sprawia to, że praca wygląda nieprofesjonalnie i daje klientom złe wrażenie. Utrzymuj swój zespół piszący zawartość na tej samej stronie dzięki szablonowi Szablon wytycznych dotyczących pisania ClickUp .

Ten szablon jest niezbędny dla Twojego zespołu marketingowego. Oferuje jasne instrukcje, które pomagają autorom tworzyć zawartość, która spełnia oczekiwania. Korzystając z niego, możesz ustandaryzować proces pisania, zachować dokładność i ustawić jasne oczekiwania dla swojego zespołu.

Szablon rozpoczyna się od wprowadzenia określającego znaczenie wytycznych dotyczących pisania. Następnie można zdefiniować szczegóły, takie jak głos marki, ton, gramatyka i styl.

Po ustawieniu szablon należy udostępniać zespołowi ds. zawartości i odpowiednim interesariuszom. Mogą oni uzyskać do niego dostęp w dowolnym momencie, przekazywać opinie i sugerować ulepszenia. Możesz nawet użyć szablonu Generator zawartości AI wraz z szablonem pomaga szybciej tworzyć zawartość i zachować spójność.

idealny dla: Redaktorów, menedżerów zawartości i teamów brandingowych, którzy muszą zachować spójność tonu, głosu i formatu we wszystkich materiałach pisemnych

4. Szablon skrótu kampanii ClickUp

Pobierz szablon

Kreatywne briefy kampanii wymagają większego wysiłku niż standardowe plany projektów. Aby osiągnąć wyniki, potrzebny jest wkład i współpraca między działami. Kampanie często obejmują wiele mniejszych projektów pracujących na rzecz większego celu, co sprawia, że koordynacja jest niezbędna.

The Szablon streszczenia kampanii ClickUp upraszcza ten proces dla osób zarządzających projektami poprzez jasne rozbicie elementów kampanii i uporządkowanie wszystkiego.

Ten pięciostronicowy szablon rozpoczyna się od przeglądu kampanii reklamowej, obejmując szczegółowo cel, zamierzonych odbiorców, budżet, rezultaty i wymagane zasoby. Każda sekcja zawiera podpowiedź, jak zdefiniować szczegóły, dzięki czemu kampania jest dobrze zorganizowana od samego początku.

Wbudowane podstrony umożliwiają planowanie poszczególnych zasobów kreatywnych i elementów, zapewniając przejrzystość każdej części kampanii. Taka struktura sprawia, że kampania jest skoncentrowana, łatwa w zarządzaniu i gotowa na powodzenie.

idealny dla: Menedżerów, dyrektorów kreatywnych i kierowników kampanii koordynujących wiele projektów w ramach większej strategii marketingowej

🧠 Ciekawostka: "Odwrócony brief" to nowy trend. Niektóre firmy proszą swoich autorów o stworzenie takiego dokumentu przed rozpoczęciem projektu. Zasadniczo jest to krótkie podsumowanie kluczowych celów i strategii postu, pomagające upewnić się, że wszyscy są na tej samej stronie. To świetny sposób na wychwycenie potencjalnych nieporozumień i szybkie dostosowanie oczekiwań.

5. Szablon streszczenia kampanii marketingowej ClickUp

Pobierz szablon

Prowadzenie powodzenia kampanii marketingowej wymaga starannego planu, a szablon Szablon skróconego opisu kampanii marketingowej ClickUp znacznie upraszcza ten proces.

Szablon ten pomaga stworzyć ujednolicony plan, który zachęca do współpracy cały zespół. Ułatwia również budżetowanie, jasno określając koszty kampanii, co pozwala zoptymalizować budżet.

Dzięki jasno zdefiniowanym rolom i obowiązkom, zespół może być na bieżąco informowany i przygotowany przez cały proces. Możesz także śledzić postępy i dostosowywać plany w miarę zmiany priorytetów.

Zaprojektowany z myślą o płynniejszym zarządzanie zawartością i utrzymuje wysiłki marketingowe zorganizowane i wydajne. Jeśli dążysz do silnego strategii marketingu zawartości która przynosi wyniki, ten szablon jest rozwiązaniem, które pomoże Ci planować mądrzej i uruchamiać szybciej.

🌟Idealny dla: Menedżerów marketingu i kierowników teamów, którzy chcą planować i realizować ujednolicone kampanie przy jednoczesnym zachowaniu jasno określonych budżetów, ról i osi czasu

6. Szablon dokumentu ClickUp Creative Brief

Pobierz szablon

Wyczyszczona komunikacja może być silną podstawą powodzenia projektu, a szablon Szablon dokumentu ClickUp Creative Brief jest tutaj, aby pomóc!

Zacznij od nakreślenia celów, osi czasu i zakresu projektu w ClickUp. Zaangażuj swój zespół, aby ustawić jasne cele i śledzić postępy za pomocą zadań. Użyj pól niestandardowych, aby śledzić dane demograficzne, budżet i kamienie milowe w miarę postępów. Dzięki temu projekt będzie zorganizowany, a jego przepływ będzie płynny.

Możesz szybko przeglądać i korygować brief kreatywny w trakcie całego procesu, upewniając się, że wszystko pozostaje na właściwym torze Powtarzające się zadania ClickUp .

🌟Idealny dla: Projektantów, teamów kreatywnych i kierowników projektów pracujących nad projektami wymagającymi wyczyszczonej komunikacji i współpracy

Przeczytaj również: Free szablony kalendarzy zawartości dla mediów społecznościowych w Excelu i arkuszach kalkulacyjnych

7. Szablon skróconego opisu zawartości autorstwa The Meta Blog

przez Meta Blog Generowanie szczegółowych briefów dotyczących zawartości może być czasochłonne, ale Szablon briefu zawartości Meta Bloga upraszcza ten proces. Szablon pozwala jasno nakreślić temat, dając autorowi solidny kierunek, na którym powinien się skupić. Jeśli masz konkretny kąt lub tytuł, możesz je dołączyć wraz z pomocnymi linkami. Dodaj krystalicznie jasny cel zawartości lub cel biznesowy - niezależnie od tego, czy chodzi o zwiększenie liczby rejestracji, czy poprawę pozycji w wyszukiwarkach.

Możesz zdefiniować swoich docelowych odbiorców, ich scenę podróży kupującego i to, co chcesz, aby wynieśli z zawartości.

Szablon pozwala również określić format zawartości - np. wpis na blogu lub landing page - oraz liczbę słów, aby zachować spójność. Po dodaniu podtytułów, wewnętrznych i zewnętrznych połączeń oraz wszelkich specjalnych instrukcji, jesteś na najlepszej drodze do stworzenia idealnego briefu zawartości!

🌟Idealny dla: Freelancerów, strategów treści i właścicieli małych firm, którzy szukają usprawnionego sposobu na organizowanie pomysłów i celów związanych z zawartością

8. Szablon briefu zawartości autorstwa Frase

przez Frase The Szablon skrótu zawartości autorstwa Frase pomaga przyspieszyć proces tworzenia zawartości, organizując elementy ukierunkowane na SEO, takie jak docelowe słowa kluczowe, nagłówki i wezwania do działania. Posiada również dedykowane obszary do badania tematu i konkurencyjnych artykułów w celu stworzenia najlepszego możliwego tytułu i struktury zawartości.

Szablon zawiera sekcje dla dobrze przygotowanego wstępu, szczegółowych nagłówków w treści i przekonującego zakończenia, aby skutecznie poprowadzić autora.

Szablon można niestandardowo dostosować za pomocą narzędzi Frase do automatyzacji badania słów kluczowych, tworzenia konspektów treści i przeprowadzania badań SERP, dzięki czemu dane powstania są skalowalne i wydajne.

idealny dla: Content marketerów i teamów zajmujących się tworzeniem zawartości opartej na danych, SEO i analizą konkurencji

Usprawnij swoje projekty pisania zawartości dzięki szablonom streszczeń zawartości

Żonglowanie wieloma projektami dotyczącymi zawartości może czasami przypominać kręcenie talerzami, ale nie musi być tak chaotyczne. Wszystko może być zorganizowane i płynne dzięki odpowiedniemu i często darmowemu szablonowi briefu zawartości.

Biblioteka szablonów ClickUp

jest wypełniona wieloma gotowymi szablonami, które pozwolą Ci szybko rozpocząć proces tworzenia danych.

Dodatkowo, dzięki solidnym narzędziom ClickUp do zarządzania projektami, zarządzanie zawartością staje się łatwiejsze, niezależnie od tego, czy współpracujesz, czy śledzisz terminy.

