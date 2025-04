Calendly vs. Acuity Scheduling: Które narzędzie do tworzenia harmonogramów jest lepsze?

Nasze poranne harmonogramy mogą wyglądać inaczej, ale prawdopodobnie łączy nas zwyczaj sprawdzania kalendarzy pod kątem spotkań na dany dzień.

Badania sugerują, że kadra kierownicza spędza około 40% swojego czasu na podejmowaniu decyzji, z których większość odbywa się podczas spotkań.

Ręczne planowanie spotkań jest jednak wysoce nieefektywne, biorąc pod uwagę ogromną liczbę codziennych spotkań. Wyobraź sobie godziny spędzone na chodzeniu tam i z powrotem w celu znalezienia dogodnego dla obu stron terminu spotkania - totalny chaos!

W tym miejscu z pomocą przychodzą narzędzia do planowania i aplikacje kalendarza, takie jak Calendly i Acuity Scheduling, które upraszczają proces rezerwacji.

Ale które z nich jest lepsze? Porównujemy ze sobą dwa narzędzia do planowania, aby wyłonić zwycięzcę. Zaczynajmy!

🧠 Fun Fact: Netflix poradził sobie z nieefektywnymi spotkaniami, ograniczając czas ich trwania do 30 minut. W wyniku tego firma skróciła spotkania o ponad 65%, a ponad 85% pracowników poparło tę zmianę.

Czym jest Calendly?

Calendly to wiodące oprogramowanie do planowania spotkań, które upraszcza koordynację spotkań.

Calendly synchronizuje wszystkie kalendarze - osobiste i zawodowe - ułatwiając innym sprawdzanie dostępności i planowanie spotkań. Zachowujesz kontrolę, unikając podwójnych rezerwacji. Jego prosta konstrukcja sprawdza się w przypadku osób prywatnych, a jego funkcje skalują się, aby zaspokoić potrzeby dużych przedsiębiorstw, w tym firm z listy Fortune 500.

Funkcje Calendly

Siła Calendly leży w jego zdolności do dopasowania się do twojego cyklu pracy bez stromej krzywej uczenia się. Oto, co wnosi do tabeli:

Funkcja #1: Integracja z kalendarzem

Calendly synchronizuje się z Kalendarzem Google, Kalendarzem Outlook i pakietem Office 365, aby wszystko było uporządkowane w jednym miejscu. Aktualizuje on twoje odsetki we wszystkich połączonych kalendarzach w czasie rzeczywistym, pomagając ci uniknąć konfliktów w harmonogramie.

Funkcja #2: Ustawienia dostępności

Możesz dostosować swoją dostępność dla różnych typów spotkań lub teamów - od określania godzin pracy, dodawania buforów między spotkaniami i dostosowywania do lokalizacji lub strefy czasowej. Niestandardowa dostępność zapewnia rezerwację spotkań tylko wtedy, gdy są dostępne, dzięki czemu planowanie jest łatwiejsze w zarządzaniu dla wszystkich.

Funkcja #3: Integracja z wideokonferencjami

Calendly integruje się z Zoom, Microsoft Teams, Google Meet i innymi narzędziami do wideokonferencji, aby automatycznie dodawać linki do spotkań do zaplanowanych wydarzeń. Eliminuje to konieczność ręcznego ustawienia i zapewnia, że linki do spotkań są gotowe, gdy spotkanie zostanie potwierdzone, dzięki czemu współpraca zdalna jest bardziej wydajna.

Funkcja #4: Niestandardowe typy wydarzeń

Typy wydarzeń można niestandardowo dostosować do potrzeb organizacji, ustawiając parametry takie jak czas trwania, lokalizacja i wymagania dotyczące uczestników. Możesz tworzyć typy wydarzeń dla spotkań indywidualnych, sesji grupowych lub webinarów. Dodaj formularze lub pytania, aby zebrać niezbędne informacje przed spotkaniem, usprawniając proces planowania.

Funkcja #5: Udostępnianie połączonych harmonogramów

Calendly pozwala wygenerować spersonalizowany link, który można udostępnić klientom i członkom zespołu lub opublikować na swojej stronie internetowej. Ten połączony link daje innym bezpośredni dostęp do dostępnych przedziałów czasowych, eliminując konieczność wysyłania e-maili. Każdy może łatwo zarezerwować spotkanie w oparciu o twoją dostępność, oszczędzając czas i poprawiając efektywność planowania.

Cennik Calendly

Free

Standard: 12 USD za licencję/miesiąc

Teams : 20 USD za licencję miesięcznie

Enterprise: Zaczyna się od 15 tys. dolarów/rok

Porada profesjonalisty: Dodaj czasy buforowe pomiędzy spotkaniami, aby zapobiec ich nakładaniu się i dać sobie chwilę wytchnienia. Nieustanne spotkania mogą wyczerpać twoją energię i sprawić, że przeoczysz istotne szczegóły z powodu wyczerpania.

Czym jest Acuity Scheduling?

Acuity Scheduling to narzędzie do planowania spotkań online, które wykracza poza podstawowe planowanie.

Pozwala ono zapraszanym osobom wybierać dostępne przedziały czasowe i umożliwia zarządzanie swoją dostępnością. Obejmuje również zarządzanie bazą danych klientów, konfigurowalne formularze i fakturowanie. Acuity Scheduling upraszcza rezerwacje i interakcje z klientami dla właścicieli małych firm, takich jak styliści, trenerzy i terapeuci.

Funkcje Acuity Scheduling

Acuity Scheduling łączy planowanie z narzędziami do zarządzania klientami, płatnościami i brandingiem, dzięki czemu jest idealny dla firm opartych na spotkaniach.

Funkcja #1: Konfigurowalne opcje planowania

Możesz łatwo kontrolować swoją dostępność, ustawiając określone godziny rezerwacji, organizując wirtualne spotkania lub zajęcia i blokując czas osobisty.

Acuity Scheduling umożliwia klientom rezerwację na podstawie ich preferencji, dzięki czemu planowanie jest elastyczne i wydajne dla jednej lub wielu lokalizacji.

Funkcja #2: Automatyzacja zarządzania spotkaniami

Wbudowane funkcje automatyzacji, które obsługują rezerwację spotkań, przypomnienia i paragony, pomagają zaoszczędzić czas. Klienci mogą odwoływać lub zmieniać terminy spotkań za pośrednictwem kalendarzy online bez Twojej interwencji. Tymczasem zautomatyzowane cykle pracy ograniczają liczbę nieobecności i zapewniają płynniejsze planowanie spotkań.

Funkcja #3: Bezpieczna integracja płatności

Acuity Scheduling upraszcza płatności dzięki integracji z Stripe, Square i PayPal. Pozwala na dokonywanie przedpłat, napiwków i depozytów, a jednocześnie przechowuje karty kredytowe, aby zapobiec nieobecnościom. Umożliwia także tworzenie faktur i paragonów oraz oferowanie dodatkowych usług podczas płatności.

Możesz spersonalizować obsługę klienta za pomocą niestandardowych formularzy, aby zebrać odpowiednie informacje przed umówieniem spotkania. Korzystaj z narzędzi lojalnościowych, aby zachęcać do ponownych rezerwacji i oferować pakiety, karty podarunkowe lub subskrypcje, dzięki którym klienci będą powracać. Funkcje te pomagają budować silniejsze relacje z klientami i napędzają długoterminowy wzrost.

Funkcja #5: Zaawansowane integracje i dostępność

Integracje z platformami społecznościowymi, takimi jak Instagram, Google i Facebook, pozwalają klientom rezerwować spotkania bezpośrednio w Acuity Scheduling. Platforma integruje się również z aplikacjami innych firm, takimi jak Zapier, MailChimp i Google Analytics, aby usprawnić cykl pracy.

Ceny Acuity Scheduling

Pojawiające się: 20 USD/miesiąc

Rosnąca: $34/miesiąc

Powerhouse: $61/miesiąc

Enterprise: Niestandardowy cennik

ClickUp Insight: 37% pracowników wysyła notatki lub protokoły ze spotkań w celu śledzenia elementów działań, ale 36% nadal polega na innych, fragmentarycznych metodach. Według badań przeprowadzonych przez ClickUp, bez ujednoliconego systemu rejestrowania decyzji, kluczowe informacje, których potrzebujesz, mogą zostać zagubione w kanałach komunikacji, takich jak czaty, e-maile lub arkusze kalkulacyjne. Dzięki ClickUp możesz zamienić spotkania w zadania, bezpośrednio z widoku kalendarza ClickUp. Możesz także natychmiast przekształcić rozmowy w wykonalne zadania we wszystkich zadaniach, czatach i dokumentach - dzięki czemu nic nie umknie uwadze.

Calendly vs. Acuity Scheduling: Porównanie funkcji

Oba narzędzia zaspokajają potrzeby związane z planowaniem, ale koncentrują się na różnych mocnych stronach. Oto porównanie ich kluczowych funkcji:

Funkcja/Plan Calendly Acuity Scheduling Rodzaje harmonogramów Unlimited 1-1 (Free), wiele typów Oparte na spotkaniach (osobistych lub online) Integracja Ponad 100 integracji (Zoom, Stripe itp.) Integracje Stripe, Square, PayPal i inne Zarządzanie użytkownikami Funkcje od podstawowych do zaawansowanych Narzędzia do zarządzania klientami, śledzenie spotkań Dostęp mobilny i rozszerzenie Aplikacja mobilna i rozszerzenie do przeglądarki Aplikacja mobilna Zaawansowane funkcje Raportowanie, automatyzacja (Teams/Enterprise) Płatności, zarządzanie klientami, narzędzia brandingowe Dostępność wersji próbnej Free Plan podstawowy, wersja próbna premium Wersja próbna Free dla oprogramowania do planowania, nie dla spotkań

Funkcja #1: Łatwość obsługi

Calendly słynie ze swojej prostoty. Platforma oferuje minimalistyczny, intuicyjny interfejs, który pozwala rozpocząć pracę w ciągu kilku minut. Od osadzenia kalendarza na stronie internetowej po ustawienie wielu typów wydarzeń, Calendly sprawia, że krzywa uczenia się jest krótka.

Z drugiej strony, Acuity Scheduling, pomimo swojej prostoty, jest bardziej przeznaczony dla użytkowników, którzy wymagają zaawansowanych opcji niestandardowych. Jego funkcje, takie jak formularze przyjęć i samodzielne planowanie klientów, mogą być przytłaczające dla początkujących użytkowników, ale są cenne dla firm.

🏆 Zwycięzca: Prosty interfejs i dostępność Calendly sprawiają, że jest to oczywisty wybór dla osób indywidualnych i mniejszych teamów. Acuity Scheduling jest jednak lepszym wyborem dla tych, którzy przedkładają niestandardowe funkcje nad prostotę.

Funkcja #2: Niestandardowe ustawienia i branding

Chociaż Calendly wspiera niektóre opcje brandingu, jego możliwości niestandardowe są ograniczone. Możesz dostosować kolory i dodać logo, ale nie oferuje to głębi dla dostosowanych interakcji z klientem.

Jeśli chodzi o dostosowywanie harmonogramu, Acuity Scheduling jest liderem. Umożliwia użytkownikom niestandardowe potwierdzanie spotkań, przypomnienia i formularze przyjęć. Business może również dodawać niestandardowe elementy brandingowe, takie jak logo i schematy kolorów, aby zapewnić klientom spójne doświadczenie.

🏆 Zwycięzca: Acuity Scheduling ze względu na swoje niestandardowe funkcje i branding, które są przeznaczone dla firm, które chcą, aby rezerwacje były zgodne z ich tożsamością marki.

Funkcja #3: Integracje i automatyzacja

Oba narzędzia błyszczą w tym dziale, ale różnią się między sobą.

Calendly integruje się z głównymi platformami kalendarzowymi i narzędziami, takimi jak Zoom, Slack i Salesforce. Jeśli masz większy zespół, który pracuje w wielu strefach czasowych i wymaga planowania w systemie round-robin, Calendly ułatwia pracę.

Jednak Acuity Scheduling przenosi automatyzację na wyższy poziom dzięki cyklom pracy, takim jak wymaganie płatności od klientów lub wypełnianie formularzy przed potwierdzeniem spotkania. Jego integracja z procesorami płatności, takimi jak Stripe i PayPal, daje mu przewagę dla Business z potrzebami związanymi z transakcjami.

🏆 Zwycięzca: Remis. Calendly jest lepsze do ogólnego planowania i cyklu pracy zespołu. Z drugiej strony, integracja i automatyzacja Acuity Scheduling są bardziej przydatne dla biznesów zorientowanych na usługi, wymagających płatności lub szczegółowych danych klienta z góry.

Funkcja #4: Przetwarzanie płatności

Calendly oferuje również pobieranie płatności za pomocą Stripe i PayPal. Jednak jego funkcje są lepsze dla prostszych transakcji i są mniej wszechstronne niż Acuity Scheduling.

W przypadku firm wymagających płatności z góry, Acuity Scheduling jest silniejszym konkurentem. Jego integracja z Stripe, Square i PayPal umożliwia pobieranie opłat lub depozytów podczas planowania. Funkcja ta jest idealna dla konsultantów, terapeutów lub innych profesjonalistów świadczących usługi.

🏆 Zwycięzca: Acuity Scheduling, ze względu na dojrzałe i elastyczne możliwości przetwarzania płatności.

Funkcja #5: Planowanie grupowe i zajęcia

Acuity Scheduling oferuje bardziej zaawansowane funkcje planowania grupowego, dzięki czemu idealnie nadaje się dla biznesów, które organizują zajęcia, warsztaty lub spotkania grupowe. Możesz ustawić limity obciążeń, zarządzać listami oczekujących i umożliwić klientom rezerwowanie miejsc w udostępnianych sesjach.

Calendly również wspiera wydarzenia grupowe, ale w bardziej podstawowej formie. Jest skuteczny w przypadku wydarzeń opartych na zespołach, takich jak webinaria lub spotkania, ale brakuje mu złożoności do zarządzania zajęciami grupowymi.

🏆 Zwycięzca: Acuity Scheduling, za dostosowane narzędzia do zarządzania wydarzeniami grupowymi i zajęciami

Funkcja #6: Dostępność mobilna

Obie platformy oferują mobilne aplikacje do tworzenia harmonogramów, ale ich doświadczenia różnią się od siebie.

Aplikacja Calendly jest lekka i skupia się na podstawowych funkcjach, takich jak zarządzanie typami wydarzeń, dostępnością i powiadomieniami. Aplikacja Acuity Scheduling może być nieco bardziej złożona, ale oferuje dodatkowe funkcje, takie jak menedżer informacji o kliencie i dostęp do formularzy rekrutacyjnych w podróży.

🏆 Zwycięzca: Calendly, za usprawnioną i przyjazną dla użytkownika aplikację mobilną

Funkcja #7: Ceny i wartość

Calendly oferuje prostą strukturę cenową, z darmowym planem podstawowym dla użytkowników indywidualnych i przystępnymi cenowo płatnymi planami dla zespołów.

Acuity Scheduling nie posiada warstwy Free. Jednak nawet jego podstawowa wersja cenowa obejmuje takie funkcje, jak zarządzanie klientami, narzędzia do spotkań online i pobieranie płatności.

🏆 Zwycięzca: Zależność od potrzeb. Calendly jest idealnym rozwiązaniem dla oszczędnych użytkowników, podczas gdy Acuity Scheduling oferuje więcej możliwości, jeśli potrzebujesz zaawansowanych narzędzi.

Calendly vs. Acuity Scheduling na Reddit

Dyskusje na Reddicie ujawniają mieszankę pochwał i frustracji dla Calendly i Acuity Scheduling.

Wielu użytkowników Acuity Scheduling docenia jego solidne ustawienie funkcji, szczególnie w przypadku firm wymagających cyklicznych spotkań, przetwarzania płatności i integracji z witryną internetową.

Jednak wspólnym tematem jest brak responsywnego zespołu obsługi klienta. Użytkownik martinmick pisze:

Korzystam z Acuity od około 4 lat i jest dobrze. W tamtym czasie ich cena wynosiła ~ 200 USD rocznie - zostałem objęty tą oceną - za wszystkie moje potrzeby. Używam go na mojej stronie WP i jest to łatwa integracja. Ponadto klient może ustawić powtarzające się sesje, ponieważ jest to opcja podczas ustawiania sesji. Jedyną wadą jest niestandardowa obsługa klienta. Jeśli zadasz pytanie do Acuity, przeszukuje ich FAQ (wielokrotnie), zanim będziesz mógł przesłać pytanie bezpośrednio do pracowników Acuity. Nawet wtedy Acuity nie jest pomocne, ponieważ starają się nie odpowiadać na pytania. A do zrobienia, jest to zautomatyzowana odpowiedź.

Korzystam z Acuity od około 4 lat i jest dobrze. W tamtym czasie ich cena wynosiła ~ 200 USD rocznie - zostałem objęty tą oceną - za wszystkie moje potrzeby. Używam go na mojej stronie WP i jest to łatwa integracja. Ponadto klient może ustawić powtarzające się sesje, ponieważ jest to opcja podczas ustawiania sesji. Jedyną wadą jest niestandardowa obsługa klienta. Jeśli zadasz pytanie do Acuity, przeszukuje ich FAQ (wielokrotnie), zanim będziesz mógł przesłać pytanie bezpośrednio do pracowników Acuity. Nawet wtedy Acuity nie jest pomocne, ponieważ starają się nie odpowiadać na pytania. A do zrobienia, jest to zautomatyzowana odpowiedź.

Tymczasem Calendly zajmuje wyższą pozycję na Reddicie ze względu na łatwość obsługi i minimalistyczny design. Użytkownicy, dla których priorytetem jest proste oprogramowanie do planowania zadań, skłaniają się ku tej aplikacji. Mówi o tym jeden z użytkowników, Celeron Hubbard:

... Podłączyłem go do mojego kalendarza w Exchange365. Następnie utworzyłem element o nazwie "zarezerwuj 30 minut ze mną". Ma ona stały adres URL. Kiedy ktoś go odwiedza, automatycznie sprawdza mój kalendarz pod kątem dostępności i pozwala tej osobie automatycznie zarezerwować 30-minutowy przedział czasowy na cokolwiek. Dostaję zaproszenie, akceptuję je i zrobione. Mam plan Free. Nigdy wcześniej z niego nie korzystałem, ale naprawdę mi się podoba.

... Podłączyłem go do mojego kalendarza w Exchange365. Następnie utworzyłem element o nazwie "zarezerwuj 30 minut ze mną". Ma ona stały adres URL. Kiedy ktoś go odwiedza, automatycznie sprawdza mój kalendarz pod kątem dostępności i pozwala tej osobie automatycznie zarezerwować 30-minutowy przedział czasowy na cokolwiek. Dostaję zaproszenie, akceptuję je i zrobione. Mam plan Free. Nigdy wcześniej z niego nie korzystałem, ale naprawdę mi się podoba.

Acuity Scheduling wydaje się być faworytem w przypadku cyklicznych spotkań i planowania zajęć. Calendly ma jednak przewagę w swojej warstwie Free, która jest wystarczająco solidna dla solopreneurów i mniejszych firm, aby organizować jednorazowe spotkania.

Spotkanie z ClickUp: Najlepsza alternatywa dla Calendly vs. Acuity Scheduling

Jeśli Calendly i Acuity Scheduling czują się ograniczone, ponieważ koncentrują się wyłącznie na planowaniu, ClickUp może być idealnym rozwiązaniem. To najlepsza aplikacja do pracy!

ClickUp wykracza poza rezerwacje, oferując narzędzia, które łączą planowanie z zarządzaniem zadaniami, współpracą zespołową i kalendarzem do zarządzania projektami.

Oto dlaczego ClickUp wyróżnia się jako dobra alternatywa dla Calendly i Acuity Scheduling:

ClickUp's One Up #1: Widok kalendarza ClickUp

Zarządzaj zadaniami, wydarzeniami i terminami w jednym kalendarzu dzięki widokowi kalendarza ClickUp

Widok kalendarza ClickUp to coś więcej niż tylko narzędzie do planowania, to scentralizowany hub dla twojego czasu i zadań. W przeciwieństwie do Calendly lub Acuity Scheduling, które działają jako samodzielne narzędzia do planowania, kalendarz ClickUp integruje się z zadaniami, projektami i cyklami pracy.

Konfigurowalne filtry : Widok wydarzeń i zadań na podstawie osób przypisanych, priorytetu pracy lub terminów

Aktualizacje w czasie rzeczywistym : Utrzymuj dynamiczny i dokładny harmonogram w miarę rozwoju projektów, a kalendarz automatycznie odzwierciedla wszelkie zmiany

Wiele widoków kalendarza : Toggl między widokiem dnia, tygodnia lub miesiąca, aby dopasować się do potrzeb związanych z planem, oferując elastyczność bez względu na zakres projektów

Kodowane kolorami elementy kalendarza : Rozróżnianie wydarzeń, zadań i przypomnień za pomocą konfigurowalnych kolorowych etykiet

Współpraca w czasie rzeczywistym : Przypisuj wydarzenia z kalendarza lub terminy członkom zespołu, którzy mogą je aktualizować w czasie rzeczywistym, zapewniając, że wszyscy są na tej samej stronie

Integracja z Zoom: Planuj spotkania i dołączaj do nich bezpośrednio ze swojego kalendarza, jednocześnie załączając odpowiednie zadania lub pliki projektu

Integrując różne funkcje, takie jak powiadomienia, kalendarze, e-maile i przepływy pracy w realizacji projektu, ClickUp skutecznie sprawia, że pracownicy przestają skupiać się na ciągłym przeglądaniu różnych mechanizmów technologicznych i koncentrują się na zadaniach, które generują wartość.

Integrując różne funkcje, takie jak powiadomienia, kalendarze, e-maile i przepływy pracy w realizacji projektu, ClickUp skutecznie sprawia, że pracownicy przestają skupiać się na ciągłym przeglądaniu różnych mechanizmów technologicznych i koncentrują się na zadaniach, które generują wartość.

ClickUp's One Up #2: ClickUp Meetings

Połącz agendy, notatki i działania następcze z zadaniami za pomocą ClickUp Meetings

Funkcje ClickUp Meetings zostały zaprojektowane tak, aby każde spotkanie było celowe i wykonalne poza zwykłym planowaniem spotkań. To kompleksowe podejście sprawia, że spotkania nie są już odosobnionymi wydarzeniami, ale integralną częścią cyklu pracy.

Połączone zadania i projekty : Powiąż agendy spotkań bezpośrednio z bieżącymi zadaniami lub projektami, aby każda dyskusja była możliwa do podjęcia i śledzenia

Szablony spotkań : Korzystaj z konfigurowalnych szablonów dzienników na cotygodniowe spotkania zespołu lub spotkania z klientami, aby zaoszczędzić czas i zachować spójność

Kompleksowe notatki ze spotkań : Współpracuj nad dokumentami podczas spotkań i połącz je z projektami w celu uzyskania kontekstu i odpowiedzialności

Actionable follow-ups : Przypisuj zadania lub notatki do konkretnych członków zespołu podczas spotkania, upewniając się, że nic nie zostanie pominięte

Zarządzanie cyklicznymi spotkaniami: Łatwe planowanie powtarzających się spotkań przy jednoczesnym powiązaniu ich z większymi celami lub zadaniami, eliminując ręczne ponowne wprowadzanie danych

Przeczytaj również: 15 najlepszych aplikacji do planowania dnia (funkcje, ceny)

ClickUp's One Up #3: Szablon do planowania kalendarza ClickUp

Pobierz szablon Inteligentniejsze planowanie i śledzenie postępów dzięki szablonowi ClickUp Calendar Planner

Szablon ClickUp Calendar Planner upraszcza zarządzanie złożonymi harmonogramami, oferując gotową do użycia strukturę dla różnych potrzeb związanych z planowaniem.

Planowanie kampanii marketingowych : Planowanie i śledzenie zadań marketingowych, terminów i uruchomień kampanii, z możliwością dostosowywania dat w locie

Koordynacja wydarzeń : Planuj wydarzenia i z łatwością zarządzaj terminami, przydzielając konkretne zadania członkom zespołu i jednocześnie śledząc postępy

Zintegrowane śledzenie zadań : Połącz zaplanowane wydarzenia z kalendarza z szerszymi zadaniami w projekcie, aby mieć pewność, że żadne terminy nie umkną twojej uwadze

Śledzenie postępów: Wizualizacja zakończonych zadań bezpośrednio w kalendarzu, umożliwiająca monitorowanie postępów w czasie rzeczywistym

ClickUp's One Up #4: Zarządzanie czasem w ClickUp

Śledzenie czasu, blokowanie godzin i zarządzanie obciążeniami pracą za pomocą ClickUp Time Management

Poza prostymi funkcjami planowania, ClickUp Time Management dostarcza holistyczne podejście do zarządzania czasem i zasobami.

Wbudowane śledzenie czasu : Śledzenie czasu spędzonego na poszczególnych zadaniach lub projektach, co jest szczególnie pomocne przy rozliczeniach z klientem lub planowaniu zasobów

Blokowanie czasu : Przydziel określone przedziały czasowe na dogłębną pracę lub spotkania, zapewniając, że twój dzień jest uporządkowany i skoncentrowany

Wizualizacja obciążenia pracą : Widok obciążenia pracą i dostępności członków zespołu w celu optymalizacji planowania i uniknięcia przeciążenia zasobów

Automatyzacja przypomnień: Otrzymuj powiadomienia o zbliżających się terminach, spotkaniach lub zaległych zadaniach, upewniając się, że nic nie zostanie pominięte

ClickUp's One Up #5: Integracja z ClickUp Calendly

Synchronizuj spotkania z Calendly z zarządzaniem zadaniami i projektami ClickUp dzięki integracji ClickUp Calendly

Korzystasz już z Calendly? Dzięki integracji ClickUp z Calendly możesz kontynuować planowanie spotkań i osadzać je w ekosystemie ClickUp zapewniającym wydajność.

Twórz zadania z rezerwacji w Calendly : Automatycznie generuj zadania w ClickUp, gdy nowe spotkanie jest zaplanowane w Calendly

Synchronizacja harmonogramów : Połącz wydarzenia z Calendly z kalendarzem ClickUp, aby uzyskać ujednolicony widok wszystkich spotkań, zadań i terminów

Automatyzacja cykli pracy: Użyj : Użyj automatyzacji ClickUp , aby wyzwalać kolejne zadania lub przypomnienia na podstawie terminów w Calendly

Wybierz ClickUp zamiast Calendly i Acuity Scheduling

Calendly i Acuity Scheduling to świetne narzędzia do zrobienia terminów, ale nie integrują się z szerszym obrazem wydajności.

Dzięki ClickUp nie tylko planujesz spotkania - osadzasz je w bardziej holistycznym systemie, który integruje się z resztą twojej pracy. Możesz połączyć każde spotkanie z konkretnymi zadaniami, wizualizować każdy termin wraz z szerszym obciążeniem pracą i śledzić każdą minutę, aby uzyskać maksymalną wydajność.

W przeciwieństwie do Calendly i Acuity Scheduling, ClickUp oferuje dynamiczne widoki kalendarza, wbudowane szablony zarządzania czasem i integracje, które umożliwiają połączenie harmonogramów z cyklami pracy.

Jeśli szukasz platformy, która nie tylko zarządza twoim czasem, ale pomaga ci osiągnąć więcej, ClickUp jest oczywistym wyborem. Zarejestruj się w ClickUp za darmo, aby rozpocząć.