Efekt gradientu celów: jak zwiększyć zaangażowanie użytkowników?

Czy kiedykolwiek doświadczyłeś przypływu energii w ostatniej chwili, aby ukończyć zadanie lub wygrać wyzwanie?

Uczucie, że w miarę zbliżania się do mety trzeba jeszcze mocniej naciskać, a całe skupienie i wysiłek pojawiają się jednocześnie?

Ten przypływ motywacji, gdy zbliżasz się do celów zawodowych lub osobistych, ma swoją nazwę: efekt gradientu celów

W tym artykule omówimy to zjawisko, zbadamy, w jaki sposób może ono zwiększyć wydajność zespołu i zaangażowanie klientów, a także pokażemy, w jaki sposób ClickUp może pomóc Ci wykorzystać efekt gradientu celów w Twojej organizacji.

⏰60-sekundowe podsumowanie

Efekt gradientu celów sugeruje, że ludzka motywacja do dążenia do celu wzrasta w miarę zbliżania się do mety

Dzieje się tak ze względu na oczekiwanie nagrody, strach przed porażką i poczucie postępu

Efekt ten ma kluczowe zastosowanie w optymalizacji procesów biznesowych i projektowaniu UX w celu motywowania pracowników i angażowania niestandardowych klientów

ClickUp pozwala wykorzystać moc tego efektu w procesach biznesowych

Funkcje śledzenia celów i śledzenia czasu w ClickUp, wraz z pulpitami i tablicami, ułatwiają członkom zespołu wizualizację postępów i czerpanie korzyści z efektu gradientu celów

Czym jest efekt gradientu celów?

Efekt gradientu celów lub hipoteza sugeruje, że ludzie zwiększają wysiłek aby osiągnąć cel, gdy zbliżają się do mety. Gdy gradient nabiera intensywniejszego koloru w miarę zbliżania się do jednego końca, rosnące poczucie postępu napędza jeszcze większy wysiłek i skupienie.

Psycholog behawioralny Clark L. Hull po raz pierwszy zaproponował tę psychologiczną zasadę w 1934 roku i pozostaje ona aktualna do dziś, znajdując zastosowanie w różnych branżach, takich jak psychologia, marketing, wydajność i projektowanie doświadczeń użytkownika.

przez Raw Studio Efekt gradientu celu ma kluczowe znaczenie aplikacje do projektowania doświadczeń użytkownika (UX) . Może to znacznie zwiększyć prawdopodobieństwo, że użytkownicy zakończą proces, taki jak rejestracja lub zakup.

Oto kilka sposobów na zastosowanie go w projektowaniu UX:

Wyczyszczone kamienie milowe: Podziel długie procesy na wiele kamieni milowych, jasno definiując kluczowe kroki do ich zakończenia

Podziel długie procesy na wiele kamieni milowych, jasno definiując kluczowe kroki do ich zakończenia Wskaźniki postępu: Pokazują postęp w realizacji celu za pomocą elementów wizualnych, takich jak wskaźniki procentowe lub paski postępu, motywując użytkowników do postępów

Pokazują postęp w realizacji celu za pomocą elementów wizualnych, takich jak wskaźniki procentowe lub paski postępu, motywując użytkowników do postępów Grywalizacja: Zachęcaj do ukończenia zadania poprzez integrację elementów grywalizacji, takich jak punkty, odznaki lub nagrody wizualne, które angażują i motywują użytkowników

Zachęcaj do ukończenia zadania poprzez integrację elementów grywalizacji, takich jak punkty, odznaki lub nagrody wizualne, które angażują i motywują użytkowników Listy kontrolne: Używaj list kontrolnych, które pozwalają użytkownikom odhaczać elementy jeden po drugim, prowadząc ich do celu

Psychologiczny mechanizm stojący za efektem gradientu celów

Efekt gradientu celów działa z powodu wielu podstawowych czynników psychologicznych związanych z ludzkim zachowaniem, takich jak:

Przewidywanie nagrody : Nagrody odgrywają ogromną rolę w motywowaniu ludzi. Kiedy nagroda jest powiązana z osiągnięciem celu, ludzie zmuszają się do cięższej pracy i zdobycia nagrody

: Nagrody odgrywają ogromną rolę w motywowaniu ludzi. Kiedy nagroda jest powiązana z osiągnięciem celu, ludzie zmuszają się do cięższej pracy i zdobycia nagrody Strach przed porażką : Strach może również działać jako czynnik motywujący, aby niektórzy ludzie osiągnęli swoje cele, zwłaszcza jeśli konkurencja jest duża

: Strach może również działać jako czynnik motywujący, aby niektórzy ludzie osiągnęli swoje cele, zwłaszcza jeśli konkurencja jest duża Poczucie postępu: Ludzie są również bardziej skłonni do dążenia do celu, jeśli widzą wizualne oznaki postępu, takie jak paski postępu lub procenty zakończone. Gdy ludzie zmierzają w kierunkumierzalnych celówto poczucie postępu jest stopniowo zwiększane

Oto jak możesz wykorzystać te mechanizmy, aby włączyć efekt gradientu celów do swojej pracy:

Przesuwanie linii mety: hipoteza gradientu celów

"Przesuwanie linii mety" odnosi się do nieznacznego wydłużenia zadania - tuż przed tym, jak użytkownik uważa, że jest skończony - w celu podtrzymania lub nawet wzmocnienia motywacji. Chodzi o to, aby utrzymać zaangażowanie użytkowników poprzez nieznaczne wydłużenie ich podróży, ale nadal sprawiając, że nagroda wydaje się być w zasięgu ręki.

Przykład: Po dodaniu elementów do koszyka i dotarciu do kasy, użytkownicy są podpowiedziani: "Od darmowej wysyłki dzieli cię 10 dolarów!"

Projektowanie dla motywacji

Następnie zaprojektuj procesy biznesowe i doświadczenia użytkowników, aby motywować ludzi. Możesz:

Podzielić zadania na małe, osiągalne kroki

Dodawać pilności za pomocą terminów, aby zwiększyć motywację

Zacząć użytkowników od sztucznego postępu, aby nadać im rozpędu

Wprowadzić funkcje rywalizacji, takie jak tabele wyników

Przykład: Programy lojalnościowe kawiarni dają użytkownikom przewagę: 'Gratulujemy zapisania się do Brew Rewards! Zaczynasz z 2 z 10 pieczątek na karcie kawy.'

Rola nagród i grywalizacji we wzmacnianiu dążenia do celu

Oferowanie nagród, nawet jeśli są one wirtualne, może zwiększyć zdolność użytkownika do dążenia do celu. Możesz powiązać funkcje grywalizacji, takie jak nagrody, odznaki, tabele wyników i wirtualne waluty z celem, aby stworzyć poczucie osiągnięcia i zachęcić do konsekwencji. To ekscytujące jak gra wideo - użytkownicy będą zdobywać kolejne poziomy, odblokowywać profity i dążyć do następnego celu!

Przykład: Narzędzie zwiększające wydajność nagradza użytkowników za postępy w realizacji długoterminowego celu: "_Zdobyłeś odznakę 'Progressive Planner' za zakończenie 3 z 5 kamieni milowych w ramach celu 'Launch Marketing Campaign'"

Przykłady efektu gradientu celów w działaniu

Przyjrzyjmy się trzem głównym przykładom tego, jak pomaga to w odsetkach biznesowych niektórych popularnych aplikacji:

1. Duolingo

Duolingo wykorzystuje efekt gradientu celów, aby utrzymać motywację podczas nauki nowego języka. Aplikacja śledzi twoją passę, pokazując, ile dni z rzędu zakończyłeś lekcję. Po ustawieniu "celu serii " otrzymasz nagrodę za każdym razem, gdy osiągniesz swój cel.

Możesz użyć "Streak Freeze ", aby zapisać swój postęp, zachowując swoją passę nienaruszoną. A na wypadek, gdybyś potrzebował wizualnego impulsu, pasek postępu wypełni się, pozwalając ci dokładnie zobaczyć, jak blisko jesteś do odblokowania następnej nagrody.

przez Duolingo

2. Amazon

Amazon wykorzystuje hipotezę gradientu celów na wiele sposobów, ale najlepszym przykładem są promocje Prime Day przyspieszające zakupy. Podczas zakupów pasek postępu pokazuje, jak blisko jesteś odblokowania kolejnego poziomu członkostwa.

Im bliżej jesteś, tym bardziej ekscytujesz się ekskluzywnymi ofertami i promocjami, które tylko czekają, by je zgarnąć, bo kto nie kocha dobrych okazji?

3. LinkedIn

LinkedIn wykorzystuje wskaźnik siły profilu, aby pokazać użytkownikom wizualną reprezentację tego, jak blisko są do posiadania idealnego profilu. Zachęca to użytkowników do wypełniania jak największej ilości informacji w swoich profilach, ułatwiając rekruterom dogłębne zapoznanie się z ich wykształceniem.

Co więcej, opcja LinkedIn Easy Apply dzieli długie formularze aplikacyjne na wiele kroków, a wskaźnik postępu pokazuje, jak blisko są do zakończenia aplikacji.

przez LinkedIn

Zastosowanie efektu gradientu celów w Businessie

Zastosowanie efektu gradientu celów w procesach biznesowych to świetny sposób na wykorzystanie nastawienia na dążenie do celu i zwiększenie zaangażowania. Niezależnie od tego, czy chodzi o rejestrację, wypełnianie formularzy czy wypełnianie ankiet, cele mogą sprawić, że ludzie poczują się zmotywowani do zakończenia. Widzą linię mety i chcą ją przekroczyć!

Kroki do wdrożenia efektu gradientu celów w strategiach marketingowych

Omówmy cztery proste sposoby, w jakie Twój zespół marketingowy może wykorzystać efekt gradientu celów do planowania i prowadzenia strategicznych inicjatyw marketingowych:

1. Usprawnienie podróży klienta poprzez strategiczne dążenie do celu

Pierwszym krokiem jest wizualizacja niestandardowej podróży klienta i zidentyfikuj wszystkie punkty interakcji z klientem. Po poznaniu każdego kroku w podróży zakupowej klienta i każdej interakcji, jaką ma on z Twoją marką, możesz zacząć ją strategicznie ulepszać, wykorzystując efekt gradientu celów. ClickUp's Customer Journey Map Szablon mapa przedstawia całą podróż klienta i podkreśla wszelkie nierówności, które mogą napotkać po drodze.

Szablon mapy podróży klienta ClickUp

Te spostrzeżenia pomogą Ci skutecznie wykorzystać Hipotezę Gradientu Celów, aby przyspieszyć zakończenie realizacji celów przez użytkowników i pomóc im znaleźć Twoją stronę moment "aha" dla produktu !

Dodatkowo, Tablice ClickUp umożliwiają współpracę w czasie rzeczywistym z członkami zespołu, dzięki czemu pracownicy działu sprzedaży lub marketingu mogą wnieść swój wkład do ćwiczenie wizualizacji w czasie rzeczywistym i żaden punkt styku nie zostanie pominięty.

Twórz i wizualizuj mapy podróży klienta dzięki współpracy w czasie rzeczywistym na Tablicy ClickUp

Wskazówka dla profesjonalistów: Przeprowadź analizę zachowań niestandardowych klientów aby zrozumieć, co napędza decyzje zakupowe, aby dostosować strategie wykorzystujące efekt gradientu celów.

2. Integracja grywalizacji w niestandardowych punktach kontaktu z klientem

Teraz, gdy znasz już wszystkie niestandardowe punkty styku z klientem, następnym krokiem jest zintegrowanie z nimi grywalizacji, aby wykorzystać moc efektu gradientu celów. Niezależnie od tego, czy jest to formularz rejestracji, czy strona kasy, wprowadzenie elementów grywalizacji, takich jak wizualne paski postępu lub nagrody, może zwiększyć współczynniki konwersji.

3. Ustawienie i śledzenie celów marketingowych

Definiując konkretne, mierzalne cele (np. ruch na stronie, generowanie leadów, współczynniki konwersji), Teams mogą monitorować swoje wyniki w czasie rzeczywistym i wprowadzać korekty oparte na danych.

Wiąże się to z ustaleniem jasnych kamieni milowych i śledzeniem postępów w ich realizacji, niezależnie od tego, czy są to cele liczbowe (np. "zwiększenie ruchu na stronie internetowej o 20%"), cele pieniężne (np. "wygenerowanie 10 000 USD przychodu"), czy cele binarne (np. "uruchomienie nowej kampanii marketingowej do końca kwartału"). Takie podejście pozwala na ciągłe monitorowanie inicjatyw marketingowych i zapewnia zgodność z ogólnymi celami Business. Cele ClickUp funkcja śledzenia celów wbudowana w ClickUp pozwala na ustawienie celów i kamienie milowe dla każdego projektu i powiązanych z nim zadań. Możesz zobaczyć wyniki swoich inicjatyw marketingowych w czasie rzeczywistym i tworzyć cele liczbowe, pieniężne lub prawdziwe/fałszywe w oparciu o śledzone wskaźniki.

Używaj wskaźników procentowych do śledzenia postępów dzięki celom ClickUp

Kilka przykładów cele i zadania marketingowe które można wizualizować za pomocą tej funkcji obejmują:

Zaangażowanie i utrzymanie użytkowników : Zachęć 1000 użytkowników w miesiącu do dokonania zakupu, gdy zbliżą się do kolejnego kamienia milowego nagrody

: Zachęć 1000 użytkowników w miesiącu do dokonania zakupu, gdy zbliżą się do kolejnego kamienia milowego nagrody Ukończenie profilu: : Spraw, by 75% użytkowników ukończyło 100% swojego profilu za pomocą wizualnego miernika siły profilu

: Spraw, by 75% użytkowników ukończyło 100% swojego profilu za pomocą wizualnego miernika siły profilu Niestandardowe recenzje: Zaoferuj najlepszym recenzentom wyróżnione miejsce na stronie głównej, aby zebrać 200 opinii klientów w ciągu miesiąca

4. Wizualizacja postępów niestandardowych klientów w kampaniach marketingowych

Wizualizacja postępu całego lejka konwersji jest kluczem do zrozumienia, jak blisko jesteś do pozyskania klienta.

Śledząc potencjalnych klientów na każdej scenie lejka, Teams może uzyskać cenny wgląd w proces sprzedaży. Można to osiągnąć za pomocą niestandardowych pulpitów, które zapewniają przejrzysty przegląd ruchu leadów.

Dzięki narzędziom takim jak paski postępu, wykresy i diagramy można również wizualizować dane w czasie, co ułatwia dostrzeżenie trendów, zmian sezonowych lub pojawiających się wzorców. Na przykład można zauważyć, że sprzedaż ma tendencję do wzrostu w środku sezonu świątecznego lub po określonej kampanii marketingowej.

Gotowy do rozpoczęcia? Monitoruj postęp całego lejka konwersji za pomocą Pulpity ClickUp . Wystarczy ustawić niestandardowy pulpit sprzedaży i udostępnić go członkom zespołu sprzedaży, aby mogli zobaczyć leady na każdym scena lejka.

Monitoruj kluczowe wskaźniki i wizualizuj postępy za pomocą pulpitów ClickUp

Strategie maksymalizacji efektu gradientu celów

Efekt gradientu celów i jego wpływ można zmaksymalizować w połączeniu z innymi czynnikami motywującymi i strategiami, które popychają ludzi do osiągania celów.

Przyjrzyjmy się kilku wewnętrznym i zewnętrznym przypadkom użycia.

1. Stosowanie najlepszych praktyk w tworzeniu skutecznych systemów nagradzania

Tworzenie systemów nagradzania to nie tylko rozdawanie nagród - to sprawianie, by użytkownicy czuli się podekscytowani i zmotywowani na każdym kroku. Sztuką jest zrównoważenie szybkich zwycięstw z długoterminowymi celami. Odpowiednio zrobione nagrody zwiększają zaangażowanie i sprawiają, że niestandardowi użytkownicy czują się spełnieni.

Postępuj zgodnie z tymi najlepszymi praktykami:

utrzymuj motywację klientów dzięki nagrodom, które są istotne i zgodne z ich preferencjami i zachowaniami

dostarczaj małe, natychmiastowe nagrody za częste działania i większe, bardziej wartościowe nagrody za długoterminowe osiągnięcia

używaj nagród wielopoziomowych, aby stworzyć poczucie postępu i zachęcić klientów do przejścia na kolejny poziom

zapobieganie pojawianiu się negatywnych emocji, takich jak frustracja spowodowana nierealistycznymi celami, poprzez utrzymywanie mniejszych i osiągalnych celów

2. Zachęcanie do zakończenia realizacji celów poprzez wizualizację postępów

Samo ustawienie celów nie wystarczy, aby zmotywować ludzi. Aby zachęcić ich do osiągania celów, należy wizualizować ich postęp, aby pomóc im zobaczyć, jak daleko zaszli i jak blisko są osiągnięcia nagrody.

Do zrobienia tego:

✅ Podziel duże cele na mniejsze, osiągalne kamienie milowe, aby poczuć, że można nimi zarządzać i zapewnić poczucie spełnienia po drodze

urozmaicić proces osiągania celów poprzez wprowadzenie odznak, punktów lub poziomów

✅ Uwzględnij tabele wyników, wyzwania zespołowe i nagrody oparte na społeczności, aby zwiększyć zaangażowanie

3. Śledzenie postępów i śledzenie czasu w celu wewnętrznego motywowania Teamsów

Korzystając z efektu gradientu celów w celu zmaksymalizowania wydajności zespołu, używaj go w połączeniu z funkcjami śledzenia czasu.

Śledzenie czasu może pomóc poszczególnym osobom zrozumieć, ile czasu poświęcają na zadania, co prowadzi do lepszego ustalania priorytetów i koncentracji. Śledzenie czasu ClickUp pomaga śledzić, ile czasu pracownicy poświęcają na zakończenie każdego zadania, umożliwiając wykorzystanie tych informacji do strategicznego ustawienia celów projektu .

Śledzenie czasu spędzonego na kluczowych działaniach i skupienie zespołu na zadaniach o wysokim priorytecie dzięki ClickUp Time Tracking

Bonus: Niestandardowe śledzenie czasu ClickUp dla Twoich potrzeb

Używaj pól niestandardowych do szacowania czasu: Dodawaj niestandardowe pola do zadań, aby określić szacowany czas w porównaniu do rzeczywistego czasu śledzenia, aby zidentyfikować odchylenia

Dodawaj niestandardowe pola do zadań, aby określić szacowany czas w porównaniu do rzeczywistego czasu śledzenia, aby zidentyfikować odchylenia Dodaj czas podlegający i niepodlegający rozliczeniu: Użyj etykiet lub notatek, aby rozróżnić godziny podlegające i niepodlegające rozliczeniu w celu lepszego raportowania

4. Utrzymanie koncentracji Teams w miarę zbliżania się terminów

Potrzebujesz dodatkowej mocy? Jeśli którekolwiek z zadań w projekcie jest opóźnione, zachęć pracowników przypisanych do tych zadań, aby ukończyli je szybciej za pośrednictwem Przypomnienia ClickUp . Pomaga wysyłać automatycznie ustawione przypomnienia, aby utrzymać koncentrację zespołu w miarę zbliżania się terminów dla każdego projektu.

Przykład: W przypadku zespołu ds. rozwoju produktu pracującego nad nową funkcją, ClickUp Reminders może automatycznie wysyłać przypomnienia do zespołów ds. rozwoju, testowania i zapewniania jakości w miarę zbliżania się terminów. Dzięki temu wszyscy są na bieżąco i zadania nie są zostawiane na ostatnią chwilę.

Zadbaj o zaangażowanie, proaktywność i terminowość swojego zespołu ClickUp Reminders

5. Dostosowywanie doświadczeń w celu zwiększenia zachowań ukierunkowanych na cel

Najlepszą częścią efektu gradientu celów jest jego wszechstronność - może on poprawić doświadczenia niestandardowe i zwiększyć zaangażowanie pracowników. Jedynym kluczem jest dostosowanie doświadczeń pracowników i niestandardowych doświadczeń klientów aby cele były osiągalne, istotne i spersonalizowane.

Do zrobienia:

Niestandardowe cele: Zapewnij niestandardowe wyzwania, aby zapewnić, że ludzie zawsze pracują nad celem, który jest wyzwaniem i jest osiągalny, co zwiększa motywację i zaangażowanie

Informacje zwrotne i osiągnięcia: Oferuj adaptacyjne informacje zwrotne w czasie rzeczywistym i świętuj kamienie milowe, aby utrzymać motywację i śledzenie celów

cele zespołowe: Stwórz możliwości połączenia ludzi o wspólnych odsetkach i połącz ich, aby osiągnąć wspólny cel

Ustawienie i osiąganie celów Business z ClickUp

Efekt gradientu celów to jeden z najpotężniejszych sposobów na zachęcenie użytkowników do zakończenia działania. Możesz również zintegrować funkcje grywalizacji i wizualizacji postępu z procesami biznesowymi, zachęcając pracowników do bardziej agresywnego marszu w kierunku swoich celów.

ClickUp sprawia, że integracja wszystkich tych funkcji z moją pracą jest znacznie prostsza. Funkcje śledzenia celów, śledzenia czasu, zarządzania projektami i współpracy ułatwiają członkom zespołu wizualizację postępów i wspólną pracę nad osiągnięciem celów biznesowych. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zmaksymalizuj wydajność swojego zespołu!