Jak znaleźć moment Aha dla swojego produktu (+przykłady)

9 stycznia 2007 roku Steve Jobs zaprezentował iPhone'a na Macworld Conference & Expo w San Francisco w Kalifornii. Gdy opisywał jego funkcje, w sali dało się wyczuć trzeszczenie - podekscytowanie i zdumienie. Ten produkt zdefiniuje epokę; to było jasne nawet dla sceptyków.

Apple sprzedało ponad 270 000 iPhone'ów w pierwszym tygodniu i osiągnęło poziom milion sprzedanych egzemplarzy w ciągu 74 dni . Szczęśliwi pierwsi użytkownicy iPhone'a doświadczyli momentu Aha! - nagłego uświadomienia sobie, że właśnie na to czekali. Po prostu wcześniej o tym nie wiedzieli

To jest to, czego szuka każdy menedżer produktu: epifaniczny moment, w którym użytkownicy zakochują się w produkcie. Moment aha. Na tym blogu przyjrzymy się, jak tworzyć momenty aha na przykładach z życia wziętych. Zaczynamy.

Co to jest moment Aha?

Moment aha to krytyczny punkt w podróży produktu, w którym nowy użytkownik po raz pierwszy uświadamia sobie wartość produktu i dlaczego go potrzebuje. Chodzi o to, aby pomóc nowym użytkownikom szybko dotrzeć do tego momentu - najlepiej podczas ich wdrażania.

Innymi słowy, ten moment jest jak uczucie "żarówki nad głową", które w mgnieniu oka zmienia niejasność w zrozumienie.

W wywiadzie dla The Independent, Tim Cook nazwał swoje pierwsze doświadczenia z Apple Vision Pro zestaw słuchawkowy "momentem aha" Uważa on, że to urządzenie rzeczywistości mieszanej może zapoczątkować nową erę komputerów, znacząco zmieniając sposób, w jaki pracujemy, komunikujemy się i angażujemy w świat.

To znamienne, że tak wiele produktów Apple ma tendencję do przeżywania momentów "aha"! To jest miejsce, w którym chcesz, aby Twój produkt był. A więc, do zrobienia, od czego to wszystko się zaczęło?

Historia i początki

Początki momentu aha sięgają wczesnej psychologii, w szczególności pracy niemieckiego psychologa Karla Bühlera na początku XX wieku. Ukuł on termin "Aha-Erlebnis" aby opisać moment nagłego wglądu lub odkrycia.

Jednak koncepcja ta zyskała szersze uznanie dzięki pracy znanego psychologa Wolfganga Köhlera, który zaobserwował małpy rozwiązujące problemy poprzez doświadczanie nagłych przełomów po długich okresach prób i błędów.

Później psychologowie Gestalt badali te momenty, podkreślając, jak ludzie często reorganizują informacje w swoich umysłach, aż osiągną nagłe, holistyczne zrozumienie.

Z biegiem czasu idea ta ewoluowała i rozprzestrzeniła się na pola kreatywne, biznes i edukację jako kluczowy czynnik innowacji i uczenia się.

Znaczenie momentów aha

Moment aha jest pomostem między ciekawością a commitem. Jeśli Twojemu produktowi brakuje takiego momentu, pozyskanie i utrzymanie użytkowników jest bardzo trudne.

Przyjrzyjmy się bliżej, dlaczego mają one tak duże znaczenie.

1. Jasność wartości

Moment aha jest wtedy, gdy klient w końcu rozumie wartość twojego produktu.

Rozumie, w jaki sposób produkt rozwiązuje jego problem, oszczędza czas lub poprawia jakość życia. Chodzi o wartość, która nagle staje się oczywista. Na zagraconym rynku takie momenty sprawiają, że produkt się wyróżnia.

Bez tego momentu jasności, niestandardowi klienci mogą nigdy w pełni nie zrozumieć, co twój produkt może zrobić dla nich, co wpływa na twoją bazę użytkowników.

Na przykład: Powiedzmy, że po raz pierwszy korzystasz z narzędzia do projektowania, takiego jak Canva. Próbujesz dowiedzieć się, jak utworzyć prezentację PowerPoint. Na ich stronie głównej napotykasz bibliotekę szablonów PPT, do których możesz dodać swoją zawartość i kolory marki, i będziesz gotowy do pracy. Dokładnie ten moment, w którym odkryjesz "gotowe szablony", będzie twoim momentem aha.

2. Lepsze zaangażowanie niestandardowych klientów

Gdy użytkownik doświadczy tego kluczowego momentu, jest bardziej prawdopodobne, że głęboko zaangażuje się w Twój produkt. To tak, jakby przełączał się przełącznik i nagle nie tylko wypróbowują twoją usługę - są uzależnieni.

W tym momencie aktywne użytkowanie gwałtownie wzrasta, a niestandardowi klienci zaczynają odkrywać więcej tego, co oferuje Twój produkt. Co ciekawe, jeśli budujesz momenty aha w podróży do zmartwychwstania, odrzuceni użytkownicy również zaczynają się trzymać.

3. Niestandardowe relacje z klientami

Siła momentu aha leży w jego zdolności do utworzenia więzi między segmentami użytkowników, klientem i marką.

Twoje produkty powinny wykraczać poza zwykłą wydajność. Powinno chodzić bardziej o stworzenie połączenia. Kiedy użytkownik zdaje sobie sprawę, że Twój produkt zapewnia to, czego potrzebuje, nie jesteś już tylko firmą - widzi Cię jako istotnego partnera w swoim życiu lub biznesie.

Przeczytaj również: 10 strategii pozyskiwania klientów, które napędzają wzrost Businessu

4. Marketing szeptany

Jest coś zaraźliwego w momencie aha. Kiedy klient ma taki moment, jest podekscytowany. A ta ekscytacja prowadzi do udostępniania tego doświadczenia innym.

To dlatego ludzie mówią o swoich ulubionych produktach i polecają je znajomym i współpracownikom. Te momenty poprawiają organiczny wzrost dzięki poleceniom ustnym, często potężniejszym niż jakakolwiek kampania marketingowa.

Przeczytaj również: 10 darmowych szablonów map empatii Przyjazne przypomnienie: Momenty Aha doświadczane przez użytkowników nie są łatwo mierzalne i policzalne, chyba że przeprowadzi się rozszerzone ankiety wśród użytkowników. Dzieje się tak dlatego, że niektórzy użytkownicy aktywnie uświadamiają sobie ten moment (i ostatecznie o nim zapominają), podczas gdy inni doświadczają go bardziej podświadomie.

Tak czy inaczej, moment aha jest przełącznikiem, który zmienia oceniającego użytkownika w aktywnego użytkownika.

Jak firmy wykorzystują momenty aha

Firmy, które nadają priorytet momentom aha w swoich produktach, często odnotowują silniejszą lojalność klientów i głębsze więzi emocjonalne. Oto jak do zrobienia:

Personalizacja : Jeden rozmiar dla wszystkich rzadko sprawdza się w dzisiejszym Businessie. Aby naprawdę stworzyć silne połączenie z klientami, firmy personalizują podróż, sprawiając, że każdy użytkownik czuje się tak, jakby produkt lub usługa zostały stworzone specjalnie dla niego. Gromadząc dane i obserwując zachowania klientów, firmy mogą dostarczać wysoce dostosowane do ich potrzeb produkty i usługi doświadczenia użytkownika które prowadzą do tych momentów aha

: Jeden rozmiar dla wszystkich rzadko sprawdza się w dzisiejszym Businessie. Aby naprawdę stworzyć silne połączenie z klientami, firmy personalizują podróż, sprawiając, że każdy użytkownik czuje się tak, jakby produkt lub usługa zostały stworzone specjalnie dla niego. Gromadząc dane i obserwując zachowania klientów, firmy mogą dostarczać wysoce dostosowane do ich potrzeb produkty i usługi doświadczenia użytkownika które prowadzą do tych momentów aha Punkty bólu: Wielkie firmy inwestują w badania, rozmawiają ze swoimi użytkownikami i zbierają opinie, aby zidentyfikować punkty bólu. Nie tylko zakładają, jaki jest problem - oni słuchają. To ustawia scenę do tworzenia rozwiązań, które rezonują z rzeczywistymi potrzebami

Wielkie firmy inwestują w badania, rozmawiają ze swoimi użytkownikami i zbierają opinie, aby zidentyfikować punkty bólu. Nie tylko zakładają, jaki jest problem - oni słuchają. To ustawia scenę do tworzenia rozwiązań, które rezonują z rzeczywistymi potrzebami Dobry design : Moment aha polega na ułatwianiu rzeczy. Firmy odnoszące największe sukcesy koncentrują się na upraszczaniu interfejsu użytkownika i UX, zapewniając, że droga do tego momentu zrozumienia jest tak jasna, jak to tylko możliwe

: Moment aha polega na ułatwianiu rzeczy. Firmy odnoszące największe sukcesy koncentrują się na upraszczaniu interfejsu użytkownika i UX, zapewniając, że droga do tego momentu zrozumienia jest tak jasna, jak to tylko możliwe Podświetlanie funkcji: Business, który priorytetowo traktuje szybką prezentację swojej podstawowej wartości, często udaje się wyzwalacz wczesny moment aha *Ciągły rozwój: Moment aha to ciągły proces. Firmy, które stale rozwijają swoje produkty lub usługi w oparciu o opinie klientów, stwarzają wiele okazji do nowych momentów aha. Pokazuje to, że marka słucha i dostosowuje się, co z czasem wzmacnia powiązania z klientami

Aby lepiej zgłębić tę koncepcję, sprawdźmy kilka rzeczywistych przykładów transformacyjnych momentów aha w produktach codziennego użytku.

Prawdziwe przykłady momentów aha

Wszyscy doświadczyliśmy momentów aha w różnych momentach naszego życia.

Niezależnie od tego, czy jest to nagły przełom w zrozumieniu złożonej sytuacji, czy też twórcza iskra, która zmienia naszą perspektywę, momenty te napędzają nas w głęboki sposób. Aby lepiej to zilustrować, przyjrzyjmy się kilku przykładom z życia wziętym.

Spotify

Moment aha w Spotify często pojawia się, gdy użytkownicy zdają sobie sprawę, jak dobrze aplikacja rozumie ich preferencje muzyczne. Nie chodzi tylko o strumieniowe przesyłanie utworów - to spersonalizowane listy odtwarzania, takie jak Discover Weekly i Release Radar, które sprawiają, że użytkownicy myślą: "Wow, to jest dokładnie to, czego chcę słuchać!"

Kluczem do powodzenia Spotify jest jego algorytm, który bierze pod uwagę historię słuchania, lubiane utwory, a nawet pominięcia, aby zapewnić niestandardowe wrażenia, które sprawiają wrażenie stworzonych specjalnie dla Ciebie.

Airbnb

Nasz drugi przykład aha moment dotyczy Airbnb. Możesz przeglądać unikalne listy na Airbnb i zarezerwować domek na drzewie, willę na wybrzeżu lub apartament w pobliżu wybrzeża. Ten moment zmienia sposób, w jaki ludzie myślą o podróżach i zakwaterowaniu - nie chodzi już tylko o miejsce do spania; chodzi o doświadczanie miejsca docelowego w bardziej osobisty i często tańszy sposób

Dla gospodarzy moment, w którym otrzymują pierwszą rezerwację, jest równie ekscytujący, otwierając pomysł, że ich dom może być źródłem dochodu.

Zoom

Wiele narzędzi do wideokonferencji istniało już wcześniej, ale Zoom sprawił, że rozmowy wideo stały się łatwiejsze niż kiedykolwiek.

W momencie, gdy zdajesz sobie sprawę, że możesz rozpocząć lub dołączyć do spotkania za pomocą jednego kliknięcia - bez konieczności instalowania skomplikowanego oprogramowania, zapamiętywania haseł lub radzenia sobie z problemami technicznymi - to jest twój moment aha.

**Zoom sprawił, że wirtualne spotkania stały się łatwe i naturalne, szczególnie podczas pandemii COVID-19, kiedy praca zdalna stała się normą

Canva

Canva pomaga osobom niebędącym projektantami tworzyć profesjonalnie wyglądające grafiki bez zatrudniania grafika. Jego interfejs typu "przeciągnij i upuść", w połączeniu z tysiącami szablonów do wszystkiego, od postów w mediach społecznościowych po prezentacje, sprawia, że użytkownicy czują się upoważnieni do tworzenia oszałamiających wizualizacji

Moment, w którym tworzysz dopracowaną grafikę w ciągu kilku minut - niezależnie od tego, czy chodzi o kartę Business, czy reklamę na Facebooku - jest momentem, w którym zdajesz sobie sprawę, że Canva zmienia zasady gry.

Uber

Otwórz Ubera, wpisz miejsce docelowe, wybierz przejazd, a kierowca będzie już w drodze.

Prawdziwy moment aha następuje, gdy zdajesz sobie sprawę, że możesz śledzić lokalizację samochodu, znać imię kierowcy i odległość od miejsca odbioru. Ta wygoda zmienia sposób myślenia o przemieszczaniu się z punktu A do punktu B: Po co jeździć samochodem, skoro można skorzystać z Ubera?

Odkrycie momentu aha w produkcie jest kluczem do zwiększenia zaangażowania i osiągnięcia długotrwałego powodzenia. Ale jak zidentyfikować to kluczowe doświadczenie dla zespołu produktowego i użytkowników? Dowiedzmy się.

Jak znaleźć moment "aha" dla swojego produktu

Znalezienie momentu "aha" dla produktu wymaga dogłębnej analizy użytkowników i zaangażowania w zrozumienie, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z produktem.

A jak najłatwiej to zrobić? Korzystając z platformy takiej jak ClickUp . Możesz wykorzystać jego potężne funkcje do zbierania, analizowania i udoskonalania danych dotyczących interakcji użytkowników na każdej scenie cyklu życia użytkownika. Rozwiązanie CRM firmy ClickUp zostało zaprojektowane, aby zapewnić Ci wgląd w to, czego potrzebujesz. ClickUp pomaga scentralizować kontakt z klientem i budować dobrze zaprojektowane bazy danych klientów.

Oto, w jaki sposób może pomóc Ci wyczuć moment "aha" dla Twojego produktu:

1. Wywiady z użytkownikami

Zacznij od przeprowadzenia indywidualnych wywiadów z użytkownikami i zebrania ich opinii.

Zadawaj otwarte pytania dotyczące ich doświadczeń i staraj się nakłonić użytkowników do zidentyfikowania momentów, w których rozpoznali wartość Twojego produktu. Rozmowy te mogą ujawnić potężny wgląd w to, jak użytkownicy postrzegają podstawową funkcję produktu i znacznie zmniejszyć liczbę rezygnujących użytkowników.

Przeczytaj również: 10 najlepszych programów do niestandardowego powodzenia w rozwoju firmy

2. Opinie użytkowników i ankiety

Zbieraj bezpośrednie opinie od użytkowników za pomocą ankiet lub formularzy opinii.

Narzędzia takie jak Formularze ClickUp'a umożliwiają tworzenie niestandardowych formularzy do zbierania tych cennych danych. Opinie użytkowników mogą pomóc w określeniu funkcji lub momentów, które trafiają we właściwe notatki.

Dodatkowo, możesz również sprawdzić te 11 darmowych szablonów formularzy opinii aby ułatwić i przyspieszyć pracę.

3. Testowanie użyteczności

Testy użyteczności pomagają zobaczyć z pierwszej ręki, jak użytkownicy poruszają się po Twoim produkcie. Obserwując ich działania, można zidentyfikować punkty bólu, zamieszanie lub momenty realizacji. Czy użytkownik uśmiecha się po zakończeniu zadania?

Czy mają wyraz twarzy "Aha!", gdy odkrywają konkretną funkcję? Są to ważne wskaźniki. Można również sprawdzić przykłady testów użyteczności dla pomysłów.

4. Testy A/B

Przeprowadzanie testów A/B może pomóc w eksperymentowaniu z różnymi przepływami użytkowników i elementami projektu, aby zobaczyć, która wersja prowadzi do szybszych momentów Aha.

Na przykład, możesz przetestować różne doświadczenia związane z wdrażaniem, aby określić, który z nich pomaga użytkownikom szybko odkryć podstawową wartość produktu. Użyj Pulpity ClickUp do wizualizacji wyników testów A/B i śledzenia skuteczności różnych przepływów użytkowników. Więcej o pulpitach porozmawiamy później.

5. Analityka

Narzędzia do analizy zachowań użytkowników pozwalają śledzić, gdzie użytkownicy porzucają aplikację lub gdzie spędzają w niej najwięcej czasu. Dane te mogą być nieocenione w identyfikowaniu potencjalnych momentów Aha lub wąskich gardeł w doświadczeniu użytkownika.

Funkcja pulpitów w ClickUp to doskonały sposób na śledzenie tych kluczowych wskaźników i analizowanie trendów w zachowaniu użytkowników. Alternatywnie można użyć dane analityczne produktu aby znaleźć swój moment aha. Łącząc te strategie, możesz zidentyfikować moment aha swojego produktu i pracować nad wzmocnieniem go w przepływach użytkowników.

ClickUp może pomóc w planowaniu wspaniałych doświadczeń użytkowników. Oto przewodnik, jak zacząć:

I. Formularze ClickUp

Po pierwsze, Formularze ClickUp to prosty sposób na zebranie informacji bezpośrednio od użytkowników. W ramach testowania produktu przez użytkowników, zbieraj informacje zwrotne po interakcji użytkowników z produktem lub na określonych scenach ich doświadczenia.

Utwórz formularz i niestandardowe pola, aby celować w opinie, których szukasz

pola, aby celować w opinie, których szukasz Zadawaj pytania takie jak: "Jaka funkcja była najbardziej pomocna?" lub "W którym momencie zdałeś sobie sprawę, że to narzędzie rozwiąże twój problem?"

takie jak: "Jaka funkcja była najbardziej pomocna?" lub "W którym momencie zdałeś sobie sprawę, że to narzędzie rozwiąże twój problem?" Osadzaj formularze w e-mailach lub wysyłaj je po kluczowych działaniach użytkownika, np. po użyciu nowej funkcji

Zbieranie spostrzeżeń od rzeczywistych użytkowników korzystających z ClickUp Forms

II. Pulpity ClickUp

Dane są kluczem do budowania momentów aha i Pulpity ClickUp dają ci widok z lotu ptaka na to, jak użytkownicy wchodzą w interakcję z twoim produktem. Możesz stworzyć pulpit zarządzania produktem aby pomóc Ci śledzić wzorce, analizować, które funkcje są najczęściej używane i określać, gdzie użytkownicy mogą utknąć.

Twórz niestandardowe widżety , aby śledzić ważne wskaźniki, takie jak zakończone zadania, czas spędzony na określonych funkcjach i wąskie gardła

, aby śledzić ważne wskaźniki, takie jak zakończone zadania, czas spędzony na określonych funkcjach i wąskie gardła Obserwuj trendy aktywności za pomocą pulpitów, aby zidentyfikować momenty największego zaangażowania

za pomocą pulpitów, aby zidentyfikować momenty największego zaangażowania Wykorzystaj spostrzeżenia z pulpitów, aby ulepszyć funkcje, które osiągają słabe wyniki i podwoić obszary, które wzbudzają zaangażowanie

Uzyskaj widok z lotu ptaka na doświadczenia użytkowników za pomocą pulpitów ClickUp

Po zebraniu opinii i przeanalizowaniu danych, kolejnym krokiem jest przekształcenie tych spostrzeżeń w strategie, które można wykorzystać w praktyce.

III. Dokumenty ClickUp

Dokumenty ClickUp

jest idealny do dokumentowania wszystkiego, czego się nauczyłeś i nakreślania kolejnych kroków.

Użyj ClickUp Docs, aby stworzyć repozytorium spostrzeżeń użytkowników, analizy opinii i raportowania wydajności funkcji

spostrzeżeń użytkowników, analizy opinii i raportowania wydajności funkcji Współpracuj w czasie rzeczywistym ze swoim zespołem, aby podczas zbierania opinii i pomysłów każdy mógł przyczynić się do udoskonalenia produktu

Podziel się tym, czego się nauczyłeś z innymi członkami zespołu ds. produktu, korzystając z ClickUp Docs

Jak zachęcać do tworzenia momentów Aha w swoim produkcie

Momenty Aha nie są dziełem przypadku - są one starannie opracowane i przemyślane przez menedżerów produktu. Tworzenie środowisk, które wyzwalają te nieuchwytne momenty aha, jest kluczem do budowania trwałego zaangażowania użytkowników.

Poznajmy kilka skutecznych technik, które budują środowiska, w których te momenty są bardziej prawdopodobne:

Wyczyszczone propozycje wartości: Komunikowanie podstawowych korzyści płynących z produktu na wczesnym etapie, aby pomóc użytkownikom w szybkim połączeniu ich potrzeb z rozwiązaniem

Komunikowanie podstawowych korzyści płynących z produktu na wczesnym etapie, aby pomóc użytkownikom w szybkim połączeniu ich potrzeb z rozwiązaniem Emocjonalne wyzwalacze : Włącz emocjonalne elementy projektu (takie jak odznaki osiągnięć lub nagrody), aby wywołać radość, zaskoczenie lub satysfakcję, zwiększając prawdopodobieństwo wystąpienia momentu aha

: Włącz emocjonalne elementy projektu (takie jak odznaki osiągnięć lub nagrody), aby wywołać radość, zaskoczenie lub satysfakcję, zwiększając prawdopodobieństwo wystąpienia momentu aha Używaj praktycznych samouczków : Korzystaj z przewodników, które pozwalają użytkownikom aktywnie angażować się w funkcje, pomagając im zrozumieć, w jaki sposób produkt rozwiązuje ich problemy

: Korzystaj z przewodników, które pozwalają użytkownikom aktywnie angażować się w funkcje, pomagając im zrozumieć, w jaki sposób produkt rozwiązuje ich problemy Podświetlanie elementów: Stwórz środowisko, które wzbudza ciekawość, oferując podpowiedzi, podpowiedzi lub wyróżnienia funkcji, które zachęcają użytkowników do dalszego odkrywania Platforma zarządzania produktami ClickUp może naprawdę poprawić jakość projektowania produktów.

Dzięki ClickUp możesz zbudować swoją strategię produktową od podstaw. Możesz zacząć od użycia

Tablica ClickUp

i

Mapy myśli ClickUp

do projektowania i automatyzacji przepływów użytkowników. Wizualizacja każdego kroku podróży użytkownika pomaga dostrzec możliwości uproszczenia i ulepszenia doświadczenia.

Wizualizacja przepływu użytkownika krok po kroku za pomocą map myśli ClickUp

Co jeszcze może zaoferować ClickUp? Mnóstwo.

Wszystkie funkcje opisane powyżej zostały już zgrabnie połączone w gotowe szablony ClickUp! Sprawdź niektóre z nich. Jak zawsze, możesz także tworzyć i niestandardowo dostosowywać własne. ClickUp oferuje obszerną bibliotekę szablonów do zarządzania produktami które można wykorzystać do rozpoczęcia pracy. Poznajmy je razem.

Szablon strategii produktu ClickUp

Szablon Szablon strategii produktowej ClickUp pomaga zespołom stworzyć niestandardowy moment dla klientów, dostosowując każdą decyzję dotyczącą produktu do ich potrzeb i zapewniając płynne doświadczenie.

Uprość podróż produktu, wykorzystując zaawansowane funkcje szablonu strategii produktu ClickUp

Oto jak wpływa on na niestandardowe działania:

Rozwój niestandardowy : Teams mogą ustalać priorytety potrzeb klientów i tworzyć produkt, który bezpośrednio odnosi się do punktów bólu. Wynik? Klienci doświadczają momentu "aha", gdy produkt idealnie spełnia ich oczekiwania i rozwiązuje rzeczywiste problemy

: Teams mogą ustalać priorytety potrzeb klientów i tworzyć produkt, który bezpośrednio odnosi się do punktów bólu. Wynik? Klienci doświadczają momentu "aha", gdy produkt idealnie spełnia ich oczekiwania i rozwiązuje rzeczywiste problemy Szybszy czas osiągnięcia wartości : Usprawniony proces planowania pomaga Teams szybciej wprowadzać produkty i aktualizacje na rynek bez uszczerbku dla jakości

: Usprawniony proces planowania pomaga Teams szybciej wprowadzać produkty i aktualizacje na rynek bez uszczerbku dla jakości Iteracyjne ulepszenia oparte na informacjach zwrotnych: Dzięki wbudowanym pętlom informacji zwrotnych szablon upoważnia Teams do dostosowywania i udoskonalania produktu w oparciu o rzeczywiste dane wejściowe klientów. Klienci zauważają, że ich opinie wpływają na aktualizacje produktów, tworząc moment, w którym czują się wysłuchani i docenieni.

Wskazówka dla profesjonalistów: 10 niestandardowych narzędzi do zbierania opinii klientów aby zrozumieć i poprawić doświadczenia klientów

_ClickUp pozwala naszemu działowi inżynieryjnemu skupić się na właściwych inicjatywach. Używamy zautomatyzowanych sprintów do ustalania priorytetów żądań i zapewniania widoczności i postępów w czasie rzeczywistym naszym interesariuszom w dziale produktu i marketingu

Nick Herrera, Sr. Dyrektor ds. technologii w Pressed

Szablon mapy podróży klienta ClickUp Szablon mapy podróży klienta ClickUp pozwala przekształcić złożone spostrzeżenia klientów w przejrzystą, wizualną mapę drogową. To nie tylko narzędzie - to plan gry pozwalający dokładnie zrozumieć, w jaki sposób niestandardowi klienci przechodzą przez lejek sprzedażowy.

Uzyskaj wizualną reprezentację podróży klienta dzięki szablonowi mapy podróży klienta ClickUp

Szablon jest podzielony na trzy fazy, a mianowicie świadomość, rozważanie i konwersję.

Oto jak to działa:

Widok mikro : Dzięki wbudowanej strukturze szablonu użytkownicy mogą natychmiast wizualizować każdy krok niestandardowego doświadczenia klienta. Od świadomości do lojalności, każda faza jest mapowana, eliminując zgadywanie. To moment, w którym zdajesz sobie sprawę, że nie tylko śledzisz klientów - widzisz całą ich podróż

: Dzięki wbudowanej strukturze szablonu użytkownicy mogą natychmiast wizualizować każdy krok niestandardowego doświadczenia klienta. Od świadomości do lojalności, każda faza jest mapowana, eliminując zgadywanie. To moment, w którym zdajesz sobie sprawę, że nie tylko śledzisz klientów - widzisz całą ich podróż Dostosowane spostrzeżenia : Elastyczność pozwala dostosować mapę do konkretnych profili klientów i punktów bólu. To jest ten moment, w którym pojawia się żarówka - to nie jest tylko mapa; to narzędzie, które ewoluuje wraz z Twoim biznesem

: Elastyczność pozwala dostosować mapę do konkretnych profili klientów i punktów bólu. To jest ten moment, w którym pojawia się żarówka - to nie jest tylko mapa; to narzędzie, które ewoluuje wraz z Twoim biznesem Różnorodne zastosowanie: Szablon nie jest po prostu uniwersalny; zaspokaja różne potrzeby biznesowe, dostosowując wskaźniki, punkty styku i personę klienta. Ten niestandardowy poziom daje menedżerom produktu elastyczność w kształtowaniu szablonu w potężne narzędzie, które pasuje do ich unikalnego cyklu życia klienta. Możesz również dowiedzieć się więcej o strategie cyklu życia klienta aby zbliżyć się do osiągnięcia tego momentu aha

Szablony ClickUp nie tylko porządkują dane, ale także zmieniają sposób, w jaki Teams rozumieją i angażują klientów, sprawiając, że podróże klientów stają się wizualne, wykonalne i oparte na współpracy.

Szablon wdrażania nowych użytkowników ClickUp

Dodatkowo możesz zapoznać się z Szablon wdrażania nowego użytkownika ClickUp i przekonaj się, jak przekształca on wdrażanie użytkowników w intuicyjny proces.

Niestandardowe zadania i współpraca z zespołami dzięki nowemu szablonowi Onboarding ClickUp

Szablon przepływu użytkownika ClickUp

Ponadto, jeśli chcesz wizualnie zorganizować i dostosować doświadczenie użytkownika do interfejsu użytkownika, potrzebujesz ustrukturyzowanego podejścia, które płynnie integruje oba aspekty. Projektanci i Teams UX pokochają Szablon przepływu użytkownika ClickUp .

Stwórz lepsze wrażenia użytkownika dzięki szablonowi przepływu użytkownika ClickUp

Szablon ten ułatwia tworzenie produktu, który nie tylko spełnia, ale i przekracza oczekiwania użytkowników, zapewniając idealny moment aha.

Przeczytaj także: 10 Free Szablonów Eksperymentów Wzrostowych, które pomogą rozwinąć Twój Business Sugerujemy, abyś wypróbował ClickUp. Być może sam doświadczysz momentu aha.

Przybij Moment Aha dla swojego produktu z ClickUp

Jako menedżer produktu lub specjalista ds. doświadczeń użytkowników, identyfikacja i wzmacnianie doświadczeń użytkowników może mieć ogromne znaczenie. Wykorzystując strategie takie jak wywiady z użytkownikami, testy użyteczności i formularze opinii, możesz skupić się na momencie aha swojego produktu i stworzyć ścieżkę dla użytkowników, aby szybko odkryli jego wartość.

A produkt z wieloma momentami aha? To święty Graal rozwoju produktu. Narzędzia takie jak ClickUp mogą znacznie pomóc w optymalizacji doświadczenia użytkownika, zbieraniu opinii i projektowaniu cykli pracy, które prowadzą użytkowników do ich momentów aha.

Od tworzenia przepływów użytkownika na Tablicach po automatyzację kroków procesu wdrażania, ClickUp oferuje zestaw funkcji, które zapewniają wsparcie w zarządzaniu produktem na każdym jego kroku.

Na co czekasz? Zarejestruj się w ClickUp już dziś i przygotuj się na przeżycie prawdziwego momentu Aha!