Najlepsze alternatywy ChatGPT dla rozwiązań Enterprise

Czy kiedykolwiek marzyłeś o asystencie, który pomógłby Ci w wykonywaniu zadań, takich jak podsumowanie e-maili, napisanie pierwszego szkicu wpisu na blogu lub usprawnienie pracy?

Sztuczna inteligencja (AI) i duże modele językowe (LLM), takie jak ChatGPT, sprawiają, że staje się to rzeczywistością. Te narzędzia AI zmieniają sposób, w jaki pracujemy, od automatyzacji przyziemnych zadań po tworzenie zawartości i poprawę interakcji z klientami, a wszystko to przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności.

🧠 Ciekawostka: Według PwC, globalna gospodarka będzie o 14% wyższa w 2030 roku dzięki narzędziom AI i przemysłowi, który przyniesie oszałamiające 15,7 biliona dolarów.

Jednak wraz ze skalowaniem Enterprise i wzrostem złożoności ich procesów, w modelu AI pojawia się kilka niedoskonałości. W przypadku tak złożonych wymagań ChatGPT może nie być idealną opcją.

W tym miejscu do gry wkraczają alternatywy ChatGPT. Jednak w obliczu zalewu rynku asystentami AI, znalezienie alternatywy dla ChatGPT wydaje się być jak szukanie igły w stogu siana.

Aby Ci pomóc, przygotowaliśmy listę 10 najlepszych alternatyw ChatGPT, stworzonych specjalnie z myślą o wymaganiach Enterprise. 🌱

60-sekundowe podsumowanie Oto nasza lista najlepszych alternatyw dla ChatGPT dla Enterprise: clickUp (najlepszy do burzy mózgów AI, automatyzacji i generowania zawartości)

✅ Anthropic's Claude Enterprise (najlepsze dla konwersacyjnego AI na poziomie przedsiębiorstwa)

Google Gemini (najlepsze do przetwarzania i analizy danych w czasie rzeczywistym)

✅ Microsoft Copilot (najlepszy dla wydajności opartej na AI w ekosystemach Microsoft)

✅ Amazon Q (najlepsze dla niestandardowych narzędzi AI w środowiskach AWS)

✅ IBM Watsonx Assistant (najlepszy do obsługi klienta AI na poziomie Enterprise)

Jasper AI (najlepszy do tworzenia zawartości opartej na AI)

✅ Perplexity AI (najlepsze do badań i odkrywania zawartości z wykorzystaniem AI)

✅ Meta's Llama (najlepsza do tworzenia konfigurowalnych modeli AI)

Cohere (najlepsze rozwiązanie do rozumienia języka naturalnego na dużą skalę)

Czego należy szukać w alternatywach ChatGPT dla rozwiązań Enterprise?

Wybierając alternatywę dla ChatGPT, skup się przede wszystkim na tym, w jaki sposób narzędzie będzie wykorzystywane w organizacji.

Podczas gdy ChatGPT wyróżnia się konwersacyjną sztuczną inteligencją, firmy często potrzebują narzędzi, które zaspokajają określone funkcje, takie jak zarządzanie projektami, automatyzacja, generowanie zawartości lub integracja AI dla konkretnych zadań. Dlatego ważne jest, aby wziąć pod uwagę takie czynniki jak

Niestandardowe rozwiązania : Wybierz alternatywę ChatGPT, która dostraja modele AI poprzez niestandardowe możliwości szkoleniowe dla Enterprise, aby dostosować je do ich cyklu pracy ✅

Skalowalność : Wybierz alternatywne narzędzia ChatGPT, które skalują się wraz z rozwojem firmy, oferując zaawansowane funkcje, takie jak możliwości generowania obrazów, możliwość korzystania z różnych modeli AI, sugestie kodu w czasie rzeczywistym i wiele innych. Gwarantuje to, że nawet gdy Twoje wymagania wzrosną, nadal będziesz w stanie w pełni wykorzystać swoje narzędzie AI ✅

Możliwości integracji : Wybierz alternatywy ChatGPT, które zapewniają płynną integrację narzędzia z istniejącymi cyklami pracy, narzędziami i ekosystemami oprogramowania oraz zwiększają wydajność ✅

Bezpieczeństwo i zgodność: Wybierz alternatywne narzędzia ChatGPT klasy Enterprise z silną prywatnością danych, bezpieczeństwem i środkami zgodności ✅

Wielojęzyczne i globalne wsparcie: Szukaj alternatyw ChatGPT, które oferują wielojęzyczne możliwości z dokładnym tłumaczeniem i rozpoznawaniem niuansów kulturowych. Wynika to z faktu, że globalne przedsiębiorstwa potrzebują sztucznej inteligencji, która rozumie i wspiera wiele języków dla różnych baz klientów ✅

Zaawansowana analityka i raportowanie: Wybierz alternatywy ChatGPT z wbudowanymi pulpitami, funkcjami raportowania i wglądem w zachowanie użytkowników i trendy zaangażowania, które mierzą zwrot z inwestycji w wydajność AI i jej wpływ na operacje ✅

10 najlepszych alternatyw ChatGPT dla rozwiązań Enterprise

ChatGPT może być twoim chatbotem AI do podstawowych potrzeb, ale istnieją inne przypadki użycia AI, w których alternatywa ChatGPT rozwija się i daje nienaganne wyniki.

Te inne modele AI oferują unikalne funkcje, w tym automatyzację cyklu pracy opartą na AI, przyjazne dla użytkownika interfejsy, dokumentację techniczną i głębokie możliwości generowania zawartości, które zwiększają wydajność, usprawniają operacje i zwiększają efektywność.

Oto szczegółowe spojrzenie na te 10 najlepszych alternatyw ChatGPT, które są idealne dla wymagań Enterprise:

1. ClickUp (najlepszy do burzy mózgów, automatyzacji i generowania zawartości przy użyciu AI)

ClickUp to coś więcej niż tylko platforma do zarządzania projektami; to aplikacja do wszystkiego do pracy, która integruje potężne możliwości AI z zaawansowanymi funkcjami wydajności.

Podczas gdy ChatGPT koncentruje się głównie na konwersacyjnej AI, zaawansowane funkcje ClickUp zwiększają wydajność w różnych obszarach pracy, od burzy mózgów i zarządzania zadaniami po generowanie zawartości i automatyzację cyklu pracy. Osadzając AI bezpośrednio w środowisku pracy, ta alternatywa ChatGPT umożliwia Teamsom pracować mądrzej, a nie ciężej.

Dowiedz się więcej Pisz studia przypadków, streszczaj teksty, pobieraj informacje z dokumentów - zrób wszystko, czego potrzebujesz dzięki ClickUp Brain

U podstaw funkcji AI leży ClickUp Brain, inteligentny asystent, który płynnie integruje się z Dokumentami, projektami i zadaniami ClickUp.

Funkcja ta dostarcza sugestie w czasie rzeczywistym, przydatne spostrzeżenia i zautomatyzowane rozwiązania dostosowane do cyklu pracy, znacznie zwiększając wydajność i organizację. 🤖

Wyobraź sobie burzę mózgów na temat nowych kampanii marketingowych z mapami myśli opartymi na AI, automatyczne przydzielanie zadań na podstawie aktualizacji projektu lub szybkie tworzenie e-maili i raportów z pomocą AI. Z tym chatbotem AI wszystko to jest możliwe, nawet w wersji Free!

Co więcej, ta alternatywa ChatGPT działa w kontekście zadań i dokumentów Twojego zespołu, optymalizując procesy poprzez generowanie pomysłów, podsumowywanie zawartości i identyfikowanie potencjalnych wąskich gardeł.

Możesz go nawet używać z ClickUp Automatyzacja, funkcją, która pozwala budować potężne cykle pracy w oparciu o wyzwalacze lub wydarzenia.

To jednorazowe ustawienie pozwoli ci ustawić przypomnienia, automatycznie tworzyć zadania, a nawet wykonać kolejny logiczny krok po zakończeniu poprzedniego zadania. Takie inteligentne, kontekstowe podejście sprawia, że ClickUp jest nieocenionym narzędziem dla Businessu chcącego połączyć burzę mózgów, zarządzanie zadaniami i automatyzację w jeden spójny system.

ClickUp Brain nie jest więc tylko jedną z prostych alternatyw ChatGPT do podstawowych danych powstania lub zadań. Zamiast tego jest to zaawansowany neuronowy model językowy, który można dostosowywać, niestandardowo modyfikować i tworzyć własne.

Najlepsze funkcje ClickUp

wizualizuj całe swoje projekty za pomocą ClickUp Brain w ClickUp Dashboards, aby śledzić kluczowe wskaźniki

współpracuj z członkami zespołu nad zadaniami, dokumentami lub innymi cyklami pracy dzięki ClickUp Docs do edycji w czasie rzeczywistym i zintegrowanej komunikacji

✅ Ustaw jasne i mierzalne cele dzięki Brain ClickUp Goals z możliwością śledzenia indywidualnych celów, identyfikowania blokad i korzystania z przypomnień AI

automatyzacja powtarzalnych cykli pracy i procesów za pomocą ClickUp Automations, z niestandardowymi wyzwalaczami i wydarzeniami opartymi na akcjach

zintegruj ClickUp Brain z ponad 1000 narzędzi i platform, takich jak Slack, Kalendarz Google, Microsoft Teams i nie tylko, aby korzystać z funkcji Connected AI

ClickUp limit

niewielka krzywa uczenia się dla nowych użytkowników ze względu na rozszerzenie funkcji

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

ClickUp stał się faworytem wśród zespołów ze względu na potężne funkcje AI i zaawansowane zarządzanie dokumentami, a użytkownicy mówią,

Używam go od 2017 roku. Jest świetny. AI jest bardzo dobre. Używam dokumentów dla mojego drugiego mózgu Business. Nie mam żadnych zastrzeżeń poza tym, że może być trudno dowiedzieć się, jak zacząć. Szablony w tym pomagają. Wypróbowałem większość innych narzędzi i ClickUp nadal bije je wszystkie jako wszechstronna platforma do zarządzania projektami/produktami (nawet Jira).

2. Claude Enterprise firmy Anthropic (najlepsze dla konwersacyjnego AI na poziomie przedsiębiorstwa)

Claude Enterprise firmy Anthropic to jedno z potężniejszych narzędzi AI, które pozwala wiele zrobić. Ten chatbot AI jest dostosowany do potrzeb Enterprise i oferuje potężne połączenie zaawansowanych możliwości i funkcji organizacyjnych.

Jako alternatywa dla ChatGPT Enterprise, Claude Enterprise dostarcza dostawcom skalowalną i bezpieczną platformę do obsługi złożonych cykli pracy i dostarczania kontekstowych spostrzeżeń. Jego zdolność do przetwarzania rozszerzonych danych wejściowych i generowania bardzo szczegółowych, niuansowych odpowiedzi czyni go nieocenionym narzędziem do operacji na dużą skalę, w tym do tworzenia zawartości, planowania strategicznego i rozwiązywania problemów technicznych.

Claude Enterprise kładzie nacisk na kontrolę użytkownika i możliwości adaptacyjne. Wsparcie interakcji w rozszerzonym kontekście pomaga organizacjom uwolnić pełny potencjał danych, zapewniając precyzyjne i świadome podejmowanie decyzji.

Funkcje Claude Enterprise

✅ Uzyskaj odpowiedzialne i etyczne wyniki dzięki zgodności Claude'a z konstytucyjną AI

tworzenie wiarygodnych i bogatych w informacje tekstów z aktualnymi odpowiedziami wraz z funkcjami pisania technicznego i kreatywnego

możliwość analizy rozszerzonych dokumentów, całych baz kodu lub zbiorów danych dzięki obsłudze do 500 000 tokenów przez Claude Enterprise

zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności na poziomie Enterprise, w tym uprawnień opartych na rolach i dzienników audytu

Ograniczenia Claude Enterprise

zaawansowane funkcje wymagają specjalistycznej wiedzy technicznej do dostrojenia i wdrożenia

mogą mieć wolniejsze czasy odpowiedzi w przypadku bardzo dużych lub zasobochłonnych zapytań

Cena Claude Enterprise firmy Anthropic

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Claude'a Enterprise

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Znana z etycznej i ludzkiej konwersacyjnej AI, większość użytkowników docenia jej przemyślane podejście do modelowania języka, a jedna z recenzji mówi,

Muszę pochwalić zespół Anthropic za stworzenie bardzo dobrego produktu, który wydaje się rozwiązywać niektóre problemy, z którymi borykam się w innych narzędziach AI. Claude wydaje się być bardzo inteligentny i udziela odpowiedzi, które są naturalne i intuicyjne. Odpowiedzi brzmią tak, jak można by oczekiwać od człowieka.

Muszę pochwalić zespół Anthropic za stworzenie bardzo dobrego produktu, który wydaje się rozwiązywać niektóre problemy, z którymi borykam się w innych narzędziach AI. Claude wydaje się być bardzo inteligentny i udziela odpowiedzi, które są naturalne i intuicyjne. Odpowiedzi brzmią tak, jak można by oczekiwać od człowieka.

3. Google Gemini (najlepsze do przetwarzania i analizy danych w czasie rzeczywistym)

przez Google Gemini

Google Gemini, wcześniej znany jako Bard, to zaawansowany model AI zaprojektowany specjalnie w celu zwiększenia wydajności i współpracy w przedsiębiorstwach.

W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi AI, Google Gemini łączy w sobie możliwości multimodalne, umożliwiając przedsiębiorstwom płynną interakcję z tekstem, obrazami i dźwiękiem. Jego głęboka integracja z ekosystemem Google sprawia, że jest to naturalne rozwiązanie dla przedsiębiorstw już korzystających z usług Google. Zdolność Gemini do generowania, edytowania i analizowania zawartości na znanych platformach pomaga zoptymalizować cykl pracy i zmniejsza potrzebę korzystania z wielu narzędzi.

Co więcej, Google Gemini ma zaawansowane sugestie oparte na AI i funkcje automatyzacji, dzięki czemu może pomóc we wszystkim, od redagowania e-maili po przeprowadzanie analiz opartych na danych. Koncentrując się na skalowalności i bezpieczeństwie klasy Enterprise, Gemini jest przeznaczony dla firm poszukujących inteligentnego i bezpiecznego rozwiązania AI.

Funkcje Google Gemini

✅ Przetwarzanie i generowanie tekstu, obrazów i dźwięku oraz tłumaczenie języków, co umożliwia bardziej interaktywne dane powstania zawartości

zapewnienie odpowiednich i aktualnych wyników w Google Gemini dzięki możliwościom przetwarzania danych w czasie rzeczywistym

dostęp i przetwarzanie aktualnych informacji z danych wyszukiwarki Google i rozległego wykresu wiedzy

integracja z narzędziami obszaru roboczego Google w celu płynnej pracy w Gmailu, Dokumentach Google, Arkuszach i Slajdach na potrzeby wspomaganego przez AI cyklu pracy

Limity Google Gemini

ograniczone zaawansowane możliwości automatyzacji w porównaniu do narzędzi takich jak ClickUp i Claude

zoptymalizowany głównie dla użytkowników obszaru roboczego Google, co ogranicza elastyczność poza ekosystemem

Cennik Google Gemini

Gemini Business : 24 USD/miesiąc za użytkownika

Gemini Enterprise: $36/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Google Gemini

G2 : 4. 4/5 (160+recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

4. Microsoft Copilot (najlepsze rozwiązanie dla wydajności opartej na AI w ekosystemach Microsoft)

przez Microsoft Copilot

Microsoft Copilot, narzędzie AI zbudowane na tych samych dużych modelach językowych używanych przez ChatGPT, jest głęboko zintegrowane z ekosystemem Microsoft. Integracja ta poprawia środowisko użytkownika poprzez automatyzację zadań i zapewnienie inteligentnej pomocy w aplikacjach takich jak Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, a nawet w wyszukiwarce Bing.

Jedną z kluczowych zalet Microsoft Copilot jest jego zdolność do rozumienia i przetwarzania złożonych komend w kontekście pracy użytkownika. Na przykład w programie Word Copilot pomaga w tworzeniu dokumentów, sugerując zawartość na podstawie istniejących danych, podczas gdy w programie Excel pomaga analizować trendy i generuje wizualizacje bez konieczności stosowania złożonych formuł.

Ta świadomość kontekstowa, w połączeniu z funkcjami bezpieczeństwa i zgodności klasy Enterprise charakterystycznymi dla Microsoft 365, sprawia, że Copilot jest atrakcyjną alternatywą dla organizacji, które chcą zwiększyć wydajność dzięki integracji z AI.

Funkcje Microsoft Copilot

generowanie fragmentów kodu, sugerowanie całych funkcji, a nawet pomoc w debugowaniu kodu w wielu językach programowania

automatyzacja rutynowych zadań, generowanie zawartości, analizowanie danych i zachęcanie do współpracy, zwiększając w ten sposób ogólną wydajność

zarządzanie e-mailami poprzez podsumowywanie wątków i sugerowanie odpowiedzi, a także przygotowywanie spotkań poprzez generowanie agend i podsumowywanie dyskusji

płynna integracja z popularnymi środowiskami programistycznymi, takimi jak Visual Studio Code i GitHub

Ograniczenia Microsoft Copilot

❌ Działa najlepiej dla użytkowników w ekosystemie Microsoft 365, limitując użytkowników międzyplatformowych

❌ Niestandardowe i zaawansowane możliwości automatyzacji mają stromą krzywą uczenia się

Ceny Microsoft Copilot

Business Microsoft 365 Copilot : 31,50 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise Microsoft 365 Copilot: $31. 50/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft Copilot

G2: 4. 3/5 (65+recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Głęboka integracja Microsoft Copilot z pakietem Office sprawia, że jest to preferowany wybór dla przedsiębiorstw. Jego zdolność do automatyzacji powtarzalnych zadań i zwiększania wydajności zasłużyła na takie pochwały:

To, co najbardziej podoba mi się w tej usłudze, to łatwość obsługi, ponieważ jest ona bardzo przyjazna dla użytkownika. Wdrożenie daje mi szansę do zrobienia mojej pracy szybciej i bardziej interaktywnie. Korzystam z niego prawie codziennie. Mam dobre doświadczenia, ponieważ ilość funkcji jest niesamowita.

przez Amazon Q

Amazon Q to skoncentrowana na biznesie usługa generatywnego AI zaprojektowana do integracji z różnymi usługami Amazon Web Services (AWS). To czyni ją silnym konkurentem dla Enterprise już działających w ekosystemie AWS.

W przeciwieństwie do samodzielnych alternatyw ChatGPT, Amazon Q oferuje narzędzia i API oparte na AI, które można łatwo osadzić w aplikacjach, witrynach internetowych i cyklach pracy. Ta elastyczność pozwala na szeroki zakres zastosowań, od tworzenia chatbotów i wirtualnych asystentów po analizowanie danych i generowanie raportów.

Amazon Q może również tworzyć i zarządzać Amazon Q Apps - lekkimi, generatywnymi aplikacjami opartymi na AI, które automatyzują powtarzalne zadania i zwiększają wydajność zespołu. Użytkownicy tworzą te aplikacje, opisując swoje wymagania w języku naturalnym, dzięki czemu zaawansowane możliwości AI są dostępne bez konieczności posiadania rozległej wiedzy technicznej.

Funkcje Amazon Q

wykorzystanie zaawansowanego przetwarzania języka naturalnego (NLP) do przetwarzania i rozumienia ogromnych ilości nieustrukturyzowanych danych

łatwa integracja z usługami AWS, w tym SageMaker i Bedrock, umożliwiająca skalowalną analizę danych

maintainer zapewnia bezpieczeństwo na poziomie Enterprise, respektując istniejące tożsamości, role i uprawnienia, zapewniając, że dostęp do danych i ich wykorzystanie są zgodne z zasadami organizacyjnymi

uprość eksplorację danych i styl kodowania dla użytkowników biznesowych dzięki generatywnym funkcjom BI, zapewniając wiele wizualnych odpowiedzi z podglądem danych

Limity Amazon Q

wysoki koszt usług AWS, zwłaszcza w przypadku rozszerzenia przechowywania i przetwarzania danych

złożoność ustawienia i utrzymania modeli AI wymaga zaawansowanej wiedzy technicznej

Ceny Amazon Q

Amazon Q Business Lite : 3 USD/miesiąc za użytkownika

Amazon Q Business Pro : 20 USD/miesiąc za użytkownika

Amazon Q Developer Free Trial : $0

Amazon Q Developer: $19/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Amazon Q

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

AmazonQ jest szeroko stosowany w konkretnych przypadkach biznesowych, a jego możliwości przetwarzania danych w czasie rzeczywistym i zrozumienie kontekstowe są najbardziej cenione. Recenzja użytkownika zawiera wzmianki:

Używamy Amazon Q Code Whisperer jako ogólnego narzędzia do zakończenia i generowania kodu. Jest bardzo łatwy w użyciu zarówno samodzielnie, jak i jako wtyczka do VSCode. Funkcja uzupełniania kodu jest świetna i dobrze rozumie pełny projekt oprogramowania, nad którym pracujemy, a także ma dobry wgląd w elementy specyficzne dla AWS.

Używamy Amazon Q Code Whisperer jako ogólnego narzędzia do zakończenia i generowania kodu. Jest bardzo łatwy w użyciu zarówno samodzielnie, jak i jako wtyczka do VSCode. Funkcja uzupełniania kodu jest świetna i dobrze rozumie pełny projekt oprogramowania, nad którym pracujemy, a także ma dobry wgląd w elementy specyficzne dla AWS.

6. IBM watsonx Assistant (najlepsze rozwiązanie do niestandardowej obsługi klienta na poziomie Enterprise)

przez IBM WatsonX Assistant

IBM Watsonx jest jednym z bardziej wszechstronnych asystentów generatywnych AI i platform danych zaprojektowanych w celu spełnienia złożonych potrzeb nowoczesnych Enterprise. Oferuje zintegrowane narzędzia, które umożliwiają firmom tworzenie, wdrażanie i zarządzanie aplikacjami AI dla określonych wymagań.

Platforma składa się z trzech głównych komponentów: watsonx. ai do opracowywania algorytmów i modeli AI, watsonx. data do skalowalnego zarządzania danymi oraz watsonx. governance do zapewnienia odpowiedzialnego cyklu pracy AI. Pozwala to organizacjom na wykorzystanie pełnego potencjału AI przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad danymi i procesami zgodności.

Dodatkowo, Watsonx zapewnia zakres wstępnie wytrenowanych modeli bazowych i narzędzi do tworzenia niestandardowych rozwiązań AI, umożliwiając dostawcom sprostanie wyjątkowym wyzwaniom w różnych branżach.

Funkcje asystenta IBM Watsonx

skalowalność z istniejącą infrastrukturą IT i różnymi źródłami danych dzięki otwartej i hybrydowej architekturze IBM Watsonx

monitoruj dokładność, wykrywaj stronniczość i utrzymuj przejrzystość w całym cyklu życia AI dzięki dedykowanym narzędziom do zarządzania AI

analizuj interakcje z klientami, aby uzyskać wgląd i poprawić wydajność chatbota

wdrażaj chatboty w wielu kanałach, w tym na stronach internetowych, w aplikacjach mobilnych i na platformach komunikacyjnych

ograniczenia IBM Watsonx Assistant

wymaga dogłębnej znajomości infrastruktury IBM Cloud i AI, co ogranicza dostępność dla użytkowników nietechnicznych

❌ Wysoki koszt licencji Enterprise i integracji, szczególnie dla mniejszych Businessów

Wycena usługiIBM Watsonx Assistant

Niestandardowe ceny z różnymi poziomami cenowymi

oceny i recenzje IBM Watsonx Assistant

G2 : 4. 4/5 (300+recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

💡 Pro Tip: Korzystaj z baz wiedzy opartych na AI w celu centralizacji informacji, automatyzacji odpowiedzi i dostarczania natychmiastowych, dokładnych odpowiedzi na typowe zapytania.

7. Jasper AI (najlepszy do tworzenia zawartości opartej na sztucznej inteligencji)

przez Jasper AI

Jasper AI to potężne narzędzie do pisania AI przeznaczone do tworzenia zawartości marketingowej na dużą skalę w środowiskach Enterprise.

Pracując w synchronizacji z różnymi narzędziami i platformami marketingowymi, Jasper pozwala na spójne podejście do tworzenia zawartości, co czyni go cennym zasobem dla przedsiębiorstw dążących do usprawnienia procesów marketingowych. Ta specjalizacja sprawia, że jest to dobry wybór dla przedsiębiorstw o dużych potrzebach w zakresie treści, które potrzebują potężnego asystenta pisania AI, który pomoże im w tworzeniu długich formularzy i krótkich kopii.

Jasper generuje zawartość w ponad 30 językach, obsługując globalne strategie marketingowe i zróżnicowanych odbiorców. Ponadto dostawca zapewnia zaawansowaną kontrolę marki, zapewniając, że cała generowana zawartość jest zgodna z ustalonymi wytycznymi dotyczącymi głosu i stylu firmy.

Funkcje Jasper AI

generowanie różnego rodzaju zawartości marketingowej, w tym postów na blogu, postów w mediach społecznościowych, kopii stron internetowych i e-maili za pomocą tego narzędzia do pisania AI

optymalizacja zawartości pod kątem wyszukiwarek dzięki wbudowanym narzędziom i funkcjom SEO

✅ Korzystaj z kreatywnych podpowiedzi do tworzenia długich treści i pisania szczegółowych wpisów na blogu lub materiałów marketingowych

uzyskaj pomoc w skupieniu się na spójności marki i utrzymaniu jednolitej tożsamości marki w różnych kanałach i na różnych rynkach

Jasper AI limit

koncentruje się głównie jako narzędzie do pisania AI, co ogranicza jego możliwości wykorzystania w innych przypadkach w przedsiębiorstwie

może zmagać się z wysoce technicznym lub niszowym procesem tworzenia zawartości

Cena Jasper AI

Creator : 49 USD/miesiąc za użytkownika

Pro : 69 USD/miesiąc za użytkownika

Business: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Jasper AI

G2: 4. 7/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4. 8/5 (1800+recenzji)

Jasper AI wyraźnie wyróżnia się, jeśli chodzi o dane powstania i wykorzystanie AI do pisania profesjonalnych treści marki. Ale użytkownicy uwielbiają również jego wszechstronność i dostępność szablonów dla każdego konkretnego przypadku użycia, z notatką jednego użytkownika:

Najlepszą częścią Jaspera jest duża liczba szablonów, które bardzo ułatwiają dane powstania zawartości. Możesz wybrać szablon, tj. blog lub post LinkedIn, a Japer ma wstępnie skonfigurowane ustawienia dla konkretnych potrzeb. To sprawia, że Jasper jest łatwiejszy niż zwykłe duże modele językowe, takie jak Chat GPT.

8. Perplexity AI (najlepsze do badań i odkrywania zawartości w oparciu o sztuczną inteligencję)

via Perplexity AI

Perplexity AI wyróżnia się na tle innych narzędzi LLM i czatów AI, koncentrując się na dostarczaniu odpowiedzi z cytatami i źródłami. Została zaprojektowana jako narzędzie badawcze, dzięki czemu jest zarówno wyszukiwarką, jak i alternatywą dla ChatGPT.

Po zadaniu pytania Perplexity dostarcza odpowiedź i łączy się z wynikami wyszukiwania internetowego i dokumentami, których użył do sformułowania tej odpowiedzi. Dzięki temu jest to potężne narzędzie generatywne AI dla przedsiębiorstw, które muszą prowadzić badania, weryfikować informacje i gromadzić dane z wiarygodnych źródeł.

Godną uwagi funkcją Perplexity AI jest oferta Enterprise Pro, która jest dostosowana specjalnie do użytku organizacyjnego. Enterprise Pro kładzie nacisk na bezpieczeństwo i kontrolę, dostarczając kompleksowe szyfrowanie danych w celu ochrony poufnych informacji. Oferuje również możliwości integracji z istniejącymi narzędziami korporacyjnymi, ułatwiając płynne włączenie do bieżących cykli pracy.

funkcje AI Złożoność

zoptymalizuj proces zbierania informacji i zwiększ wydajność dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi i szybkiemu czasowi reakcji Perplexity AI

badanie różnych tematów i zbieranie informacji z wiarygodnych źródeł

podsumowywanie informacji z wielu źródeł i dostarczanie zwięzłych przeglądów

poznaj powiązane pytania i tematy, aby pogłębić swoją wiedzę

ograniczenia AI Perplexity

zaprojektowany głównie do wyszukiwania informacji, a nie ogólnych danych powstania

skupia się na dostarczaniu odpowiedzi w oparciu o istniejącą zawartość sieci, więc może nie być odpowiedni do zadań wymagających oryginalnego myślenia lub kreatywnego rozwiązywania problemów

Cena AI za złożoność

Free forever

Enterprise Pro: 40 USD/miesiąc

oceny i recenzje Perplexity AI

G2: 4. 6/5 (30+ opinii)

Capterra: Za mało recenzji

Perplexity AI to wyróżniający się wybór dla użytkowników, którzy potrzebują do zrobienia fact-checking i głębszych badań. Jego wyszukiwanie oparte na cytatach i wiarygodne wyniki zyskały takie opinie:

Uwielbiam to, że korzysta z wielu źródeł i cytuje je. Dostarcza świetnych wyników do zrobienia badań, nauki lub tworzenia zawartości. Bardzo łatwy w użyciu.

9. Meta's Llama (najlepsza do tworzenia modeli AI z możliwością dostosowania)

via Meta Llama

Meta AI, Llama (Large Language Model Meta AI), to duży model językowy o otwartym kodzie źródłowym (LLM) zaprojektowany w celu zapewnienia zaawansowanych możliwości AI dla różnych aplikacji, w tym rozwiązań dla przedsiębiorstw.

W przeciwieństwie do zastrzeżonych modeli AI, takich jak ChatGPT, otwarty charakter Llama pozwala Business na niestandardowe i precyzyjne dostosowanie modelu do swoich potrzeb, oferując większą elastyczność i kontrolę. Ta zdolność adaptacji sprawia, że Llama jest atrakcyjnym wyborem dla przedsiębiorstw, które chcą zintegrować AI ze swoimi operacjami bez ograniczania się do limitów platform o zamkniętym kodzie źródłowym.

Najnowsza wersja tej alternatywy ChatGPT, Llama 3. 3, znacznie poprawia wydajność przy jednoczesnym zmniejszeniu wymagań obliczeniowych, dzięki czemu jest dostępna do wdrożenia w różnych środowiskach Enterprise.

Funkcje Meta's Llama

dostosuj generatywne aplikacje AI dostosowane do potrzeb Enterprise dzięki współpracy Meta z partnerami, takimi jak Databricks, w celu łatwej integracji Llama z istniejącą infrastrukturą danych

zachęcaj do współpracy, rozwoju i eksperymentowania na polach z zakresu od rozwoju AI do rozwiązań AI dla przedsiębiorstw z frameworkiem open-source

korzystanie z Meta AI w wielu przypadkach, od danych powstania po kodowanie w wielu językach programowania

umożliwienie naukowcom badania i zrozumienia zachowania dużych modeli językowych przy użyciu danych treningowych AI

Llama Meta

wymagają dodatkowych wysiłków w celu zapewnienia zgodności ze standardami bezpieczeństwa i zarządzania Enterprise

rozwój oparty na społeczności może prowadzić do wolniejszych aktualizacji lub ulepszeń funkcji

Wycena lamy Meta

Free i open-source

oceny i recenzje Meta's Llama

G2 : 4. 3/5 (140+ opinii)

Capterra: Za mało recenzji

10. Cohere (najlepsze do rozumienia języka naturalnego na dużą skalę)

przez Cohere

Cohere to platforma AI specjalizująca się w rozwiązaniach przetwarzania języka naturalnego (NLP) dostosowanych do aplikacji dla przedsiębiorstw. Jest to jeden z niewielu modeli AI z konfigurowalnymi modelami językowymi, które Business dostosowuje do konkretnych potrzeb i integruje zaawansowane możliwości AI z istniejącymi cyklami pracy.

Jedną z wyróżniających się funkcji Cohere jest przyjazne dla użytkownika API. To API pozwala programistom na włączenie funkcji NLP do aplikacji bez konieczności posiadania rozległej wiedzy na temat AI. Ta łatwość integracji przyspiesza wdrażanie rozwiązań opartych na AI w różnych funkcjach biznesowych.

Dodatkowo, zaangażowanie platformy w bezpieczeństwo klasy Enterprise zapewnia, że rozwiązania AI są zarówno skalowalne, jak i bezpieczne, co pozwala na spotkanie się z rygorystycznymi wymaganiami nowoczesnych Business.

Funkcje Cohere

używaj wielu języków w aplikacjach wymagających tłumaczenia lub wielojęzycznej komunikacji

kontrola i zrozumienie wyników modeli za pomocą różnych narzędzi i funkcji

generowanie tekstu, podsumowywanie dokumentów, klasyfikowanie tekstu i wykonywanie innych zadań przetwarzania języka naturalnego

dostęp do wyczyszczonej dokumentacji i wsparcia dla deweloperów

Cohere limit

mniejszy nacisk na zadania AI niezwiązane z konwersacją, takie jak analiza danych lub automatyzacja

❌ Zależność od integracji innych firm dla szerszych rozwiązań Enterprise

Cohere pricing

Niestandardowe ceny z różnymi poziomami cenowymi

oceny i recenzje Cohere

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Cohere zyskuje na popularności dzięki swoim funkcjom AI dla przedsiębiorstw, ale to, co użytkownicy lubią, to łatwość obsługi. Jeden z użytkowników wzmiankuje,

Naprawdę lubię zapobiegać dodawaniu kolejnej krzywej uczenia się do procesów wdrażania naszych klientów. Zamiast uczyć ich, jak ustawić połączenie Zoom lub Meet i prowadzić ich przez to, mogę całkowicie skupić się na przeprowadzeniu ich przez nasze oprogramowanie.

Wybierz najlepszą alternatywę ChatGPT dla swoich potrzeb Enterprise

W miarę jak nowe opcje zalewają przestrzeń AI, firmy będą zastanawiać się, który chatbot AI powinien być ich głównym wyborem.

Choć ChatGPT wysunął na pierwszy plan duże modele językowe i generatywną sztuczną inteligencję, nie jest to najlepsza aplikacja AI dla każdego przypadku użycia. Każde narzędzie AI jest tworzone w celu rozwiązania konkretnego problemu i oferuje unikalne możliwości dostosowane do tego wymogu.

Jednak wśród tych zaawansowanych rozwiązań ClickUp wyróżnia się jako platforma typu "wszystko w jednym", która łączy w sobie funkcje oparte na AI, płynną automatyzację i wspólne zarządzanie projektami. Uzupełnia ona istniejące cykle pracy i usprawnia je poprzez eliminację wąskich gardeł, poprawę współpracy i podejmowanie mądrzejszych decyzji - a wszystko to z jednego, ujednoliconego obszaru roboczego.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś i odkryj, jak zaawansowany model językowy zwiększa wydajność Twojego zespołu. ✨