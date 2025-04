Najlepsze ramy priorytetyzacji dla lepszego podejmowania decyzji

Różnica między ludźmi sukcesu a tymi, którzy naprawdę odnoszą sukcesy, polega na tym, że ci, którzy naprawdę odnoszą sukcesy, mówią "nie" prawie wszystkiemu.

Warren Buffet, amerykański inwestor i filantrop

Niezależnie od tego, czy mówisz "nie" prawie wszystkiemu, czy nie, jest jedna rzecz, która sprawi, że odniesiesz powodzenie: Świadome wybieranie tego, do zrobienia.

Innymi słowy, ustalanie priorytetów do zrobienia jest podstawą powodzenia.

Ta maksyma jest szczególnie prawdziwa w rozwoju produktu. W tym wpisie na blogu omawiamy, dlaczego, kiedy i jak korzystać z ram priorytetyzacji podczas tworzenia powodzenia oprogramowania.

Zrozumienie ram priorytetyzacji produktów

Priorytetyzacja produktu to ustrukturyzowane podejście, które zespoły inżynieryjne wykorzystują do podejmowania decyzji dotyczących tego, które funkcje należy zbudować, kiedy i dlaczego.

W typowym scenariuszu rozwoju produktu istnieją dziesiątki błędów, ulepszeń i funkcji, które wymagają uwagi zespołu. Priorytetyzacja produktu pomaga Teams skupić się na pracy, która ma znaczenie.

Przykład: Powiedzmy, że tworzysz aplikację mobilną dla użytkowników do gry w pasjansa. Użytkownicy mogą zażądać przycisku cofnięcia. Reklamodawcy mogą poprosić o możliwość dodawania wideo pomiędzy grami.

Wydajność aplikacji może wymagać podzielenia niektórych funkcji na mniejsze jednostki. Zespół ds. wydajności może mieć własny zestaw nowych funkcji gry. Co należy zrobić w pierwszej kolejności? Jak ustalić priorytety?

Dobre zespoły deweloperskie korzystają z wielu sprawdzonych metod zwinnych technik ustalania priorytetów do podejmowania decyzji. Struktury te budują:

Współpracę : Ramy dają wszystkim wspólną podstawę do podejmowania decyzji, unikając niepotrzebnych nieporozumień

: Ramy dają wszystkim wspólną podstawę do podejmowania decyzji, unikając niepotrzebnych nieporozumień Spójność : Gdy to samo podejście jest stosowane dla priorytetyzacji funkcji w każdym sprincie, Teams mają spójność i przewidywalność w długim okresie czasu

: Gdy to samo podejście jest stosowane dla priorytetyzacji funkcji w każdym sprincie, Teams mają spójność i przewidywalność w długim okresie czasu Spójność : Gdy cały zespół wie, dlaczego dana decyzja jest podejmowana, istnieje strategiczne dostosowanie do mapy drogowej produktu

: Gdy cały zespół wie, dlaczego dana decyzja jest podejmowana, istnieje strategiczne dostosowanie do mapy drogowej produktu Szybkość : Decyzje mogą być podejmowane szybciej dzięki frameworkom, minimalizując liczbę spotkań i innych formalności

: Decyzje mogą być podejmowane szybciej dzięki frameworkom, minimalizując liczbę spotkań i innych formalności Identyfikowalność: Ramy służą również jako zapis wcześniejszych decyzji, co może pomóc nowym członkom zespołu w szybkim wdrożeniu

Wszystko to świetnie, ale czym dokładnie są te ramy? 🤔

Dowiedzmy się.

Popularne ramy priorytetyzacji produktów

Nie ma jednej struktury priorytetyzacji produktów, która byłaby najlepsza dla wszystkich. W rzeczywistości, w zależności od sytuacji, zasobów i decyzji, które należy podjąć, istnieje kilka ram, z których korzystają zespoły ds. rozwoju produktu. Oto kilka kluczowych ram priorytetyzacji zarządzania produktem, które mogą pomóc w tej podróży.

1. Metoda MoSCoW

MoSCoW - skrót od must-have, should-have, could-have i won't-have - to prosta i łatwa w użyciu struktura priorytetyzacji. Jak sama nazwa wskazuje, pomaga zespołom kategoryzować funkcje na:

Must have : Funkcje, które nie podlegają negocjacjom i są krytyczne dla spotkania z potrzebami użytkownika

: Funkcje, które nie podlegają negocjacjom i są krytyczne dla spotkania z potrzebami użytkownika Powinien mieć : Niezbędne, ale nie tak krytyczne czasowo jak funkcje "must have"

: Niezbędne, ale nie tak krytyczne czasowo jak funkcje "must have" Mógłby mieć : Dobre funkcje, bez których użytkownik może żyć

: Dobre funkcje, bez których użytkownik może żyć Won't have: Niewystarczająco ważne, aby być na celowniku Teams

Jest to świetna metoda do naśladowania, jeśli potrzeby użytkownika są wyczyszczone, a także głównym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji. Metoda dynamicznego rozwoju systemów (DSDM) w ramach zwinnego dostarczania projektów faworyzuje MoSCoW jako ramę ustalania priorytetów.

Pros Cons Prosty i łatwy w użyciu Decyzje mogą być arbitralne bez danych na temat potrzeb użytkowników Wyczyszczone i skoncentrowane na kliencie Łatwe do przeszacowania liczby funkcji, które trzeba mieć Odpowiedni również dla teamów nietechnicznych W każdej kategorii dalsza priorytetyzacja jest niemożliwa

wady i zalety metody MoSCoW

2. Model punktacji RICE

RICE oznacza zasięg, wpływ, zaufanie i wysiłek. Model Priorytetyzacja RICE model przypisuje wartości dla każdego z tych parametrów i oblicza łączny wynik na podstawie tego, które funkcje są traktowane priorytetowo.

Zasięg odnosi się do liczby osób/użytkowników, na których dana funkcja będzie miała wpływ (w określonych ramach czasowych)

odnosi się do liczby osób/użytkowników, na których dana funkcja będzie miała wpływ (w określonych ramach czasowych) Wpływ odnosi się do zakresu, w jakim wpłynie na użytkowników, często oceniany w skali od 0,25 do 3 (gdzie 3 oznacza ogromny wpływ)

odnosi się do zakresu, w jakim wpłynie na użytkowników, często oceniany w skali od 0,25 do 3 (gdzie 3 oznacza ogromny wpływ) Pewność odnosi się do poziomu pewności szacunków zasięgu i wpływu, zazwyczaj przedstawianego w procentach

odnosi się do poziomu pewności szacunków zasięgu i wpływu, zazwyczaj przedstawianego w procentach Wysiłek to ilość pracy wymagana przez funkcję, zwykle szacowana w osobo-miesiącach

Po uzyskaniu tych liczb obliczamy wynik RICE za pomocą następującej formuły.

Wynik RICE = (Zasięg × Wpływ × Pewność) / Wysiłek

Wynik RICE reprezentuje potencjalną wartość biznesową funkcji w stosunku do wysiłku/zasobów związanych z rozwojem. Funkcje z wyższym wynikiem RICE są traktowane priorytetowo.

Pros | Cons |

| ------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |

| Bierze pod uwagę wiele czynników przy podejmowaniu decyzji | Może być skomplikowany do obliczenia, zwłaszcza jeśli istnieje wiele funkcji |

| Wartość zaufania kompensuje wszelkie niepewności w szacunkach | Szacowanie zasięgu, wpływu, wysiłku itp. może być trudne, tworząc arbitralne wyniki |

| Reprezentuje wartość jako funkcję wysiłku (pomaga również zmierzyć zwrot z inwestycji) | Nie uwzględnia zależności, które mogą mieć wpływ na priorytet |

wady i zalety modelu punktacji RICE

3. Model Kano

Podobnie jak MoSCoW uwzględnia potrzeby użytkowników, model Kano nadaje priorytet funkcjom w oparciu o zadowolenie klientów. Stworzony przez eksperta ds. zarządzania jakością Noriaki Kano, model ten kategoryzuje funkcje na:

Podstawowe : Bez tych funkcji klient będzie niezadowolony

: Bez tych funkcji klient będzie niezadowolony Potrzeby : Te funkcje zwiększają satysfakcję klienta

: Te funkcje zwiększają satysfakcję klienta Delighters: Te funkcje wykraczają poza to, co niestandardowe, aby wzbudzić zachwyt klienta

Czasami, wydajność produktu teams mogą również korzystać z dwóch dodatkowych kategorii, takich jak "jakość obojętna", tj. funkcje, które ani nie satysfakcjonują, ani nie satysfakcjonują klientów, oraz "jakość odwrotna", tj. funkcje, które mogą powodować niezadowolenie po wdrożeniu.

Pros Cons Proces ustalania priorytetów i zbierania danych CSAT może być czasochłonny Informacje zwrotne od klientów są zbierane za pomocą kwestionariusza Kano od prawdziwych użytkowników Ankietowani klienci mogą nie rozumieć/wyobrażać sobie funkcji, które zostaną opracowane w przyszłości Połączenie doświadczenia użytkownika (UX) z jakością produktu Koncentruje się tylko na zadowoleniu klienta bez uwzględniania wysiłku lub zasobów

wady i zalety modelu Kano

4. Kwadrant wartość vs. wysiłek

Kwadrant wartość vs. wysiłek jest prostszą wersją modelu punktacji RICE. Porównuje on wartość uzyskaną z funkcji, taką jak przychody, zyski, pozyskanie klientów, oszczędności kosztów itp. z wysiłkiem związanym z opracowaniem tej funkcji, w tym z wszelkimi zagrożeniami, zależnościami i złożonością.

W oparciu o wynik wartości w stosunku do wysiłku, funkcje są rozmieszczone w czterech kwadrantach, podobnie jak matryca Eisenhowera. Funkcje, które generują najwyższą wartość w stosunku do wysiłku, są traktowane priorytetowo.

Pros | Cons |

| --------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------ |

| Koncentruje się na wartości biznesowej, łącząc zespoły produktowe i inżynieryjne | Wartość i wysiłek mogą być zdefiniowane szeroko, co wynika z arbitralnych szacunków

| Pomaga przypisać ograniczone zasoby i wysiłki do aspektów o największej wartości. "Wartość biznesowa" może często odciągać uwagę od doświadczenia klienta

| Łatwy w użyciu dla zespołów biznesowych i technicznych | Ponieważ wysoki i niski wysiłek lub wartość są subiektywne, mogą pojawić się nieporozumienia, opóźniające decyzje | Dług techniczny i cechy wydajnościowe mogą mieć wpływ na jakość i wydajność

| Dług techniczny i funkcje wydajnościowe mogą zostać pozbawione priorytetu z powodu niemożności oszacowania wartości

zalety i wady kwadrantu wartość vs. wysiłek_

Szablon matrycy priorytetów ClickUp

Aby uzyskać prostszą wersję tego modelu, wypróbuj szablon Szablon matrycy priorytetów ClickUp . W tej metodzie kategoryzujesz funkcje na podstawie dwóch wymiarów: priorytetu i ważności. Układasz je wizualnie na matrycy 2×2, a następnie analizujesz je jeden po drugim.

5. Punktacja ICE

ICE, jak można się domyślić, jest podobny do modelu punktacji RICE, z niewielkimi różnicami. ICE oznacza wpływ, pewność siebie i łatwość.

Wpływ : Potencjalny efekt lub wartość biznesowa funkcji

: Potencjalny efekt lub wartość biznesowa funkcji Pewność : Pewność co do szacowanego wpływu i łatwości

: Pewność co do szacowanego wpływu i łatwości Łatwość: Łatwość, z jaką można opracować tę funkcję, biorąc pod uwagę ryzyko, zasoby i złożoność

wynik ICE = wpływ x pewność x łatwość

Funkcje z wyższymi wynikami ICE są traktowane priorytetowo w stosunku do tych z niższymi liczbami.

Pros Cons Wpływ i łatwość są subiektywne, z czego wynikają arbitralne wyniki Wynik zaufania pomaga zrekompensować niedokładności w szacunkach Nie koncentruje się bezpośrednio na potrzebach klienta Połączenie wartości biznesowej z wysiłkiem/łatwością rozwoju To, co zdefiniujesz jako wpływ, może nieproporcjonalnie wpłynąć na decyzje dotyczące ustalania priorytetów

wady i zalety punktacji Ice

6. Punktacja szans

Zaczerpnięty z przełomowej książki Anthony'ego Ulwicka "Outcome-driven innovation", model punktacji możliwości klasyfikuje funkcje w skali satysfakcji i ważności. Rzeczywisty ranking jest zrobiony przez niestandardowych klientów. Teams zadają więc klientom dwa pytania:

Jak ważna jest funkcja lub funkcjonalność, którą zapewnia?

Jak bardzo klient jest zadowolony z obecnych rozwiązań pozwalających osiągnąć ten sam wynik?

Pomaga to zidentyfikować funkcje, które są najważniejsze, ale mają najniższy poziom satysfakcji. W ten sposób nadasz im priorytety.

Pros | Cons |

| ------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| Zależność od wkładu klienta, który może, ale nie musi mieć opinii na temat funkcji, które warto mieć

| Proste i łatwe w użyciu | Ankiety dla każdej funkcji na mapie drogowej produktu mogą być żmudne dla zespołu programistów i klienta |

| Mapa na prostym wykresie 2×2 do analizy wizualnej |

plusy i minusy oceny możliwości

7. Mapa historii

Mapowanie historii to struktura ustalania priorytetów, która jest zbudowana wokół podróży użytkownika przez produkt.

Mówiąc prościej, zespoły zarządzania produktem tworzą kolumny dla każdego znaczącego kamienia milowego w podróży użytkownika.

Na przykład, jeśli budujesz grę Solitaire, twoje kolumny mogą obejmować logowanie, projektowanie kart, ustawienia, układanie kart, animacje zakończone grą itp.

W każdej z tych kolumn Teams tworzy listę funkcji i nadaje im priorytety w oparciu o ich znaczenie dla ogólnego doświadczenia użytkownika.

Największym zastosowaniem mapowania historii jest identyfikacja funkcji w minimalnym realnym produkcie (MVP). Jednakże, gdy produkt jest wystarczająco prosty, ta struktura może być również używana dalej niż w scenie MVP.

Pros Cons Skupia się na podróży użytkownika, zapewniając maksymalne pokrycie. Kiedy podróż użytkownika staje się wieloaspektowa i złożona, metoda ta może stracić swoją prostotę Prosta w użyciu i wizualna - łatwo narysować linię (dosłownie) wokół tego, co zrobisz, a czego nie zrobisz Całkowicie skoncentrowana wewnętrznie, nie bierze pod uwagę wartości ani zasobów Businessu Umożliwia zespołom ustalanie priorytetów na podstawie działań, zadań i podzadań

plusy i minusy mapowania historii

8. Koszt opóźnienia

Wszystkie powyższe ramy koncentrują się na korzyściach płynących z funkcji, takich jak wartość biznesowa lub wzrost satysfakcji klienta. Priorytetyzacja kosztu opóźnienia stawia to na głowie.

Kiedy używasz modelu kosztu opóźnienia, ustalasz priorytety funkcji w oparciu o konsekwencje ich niezbudowania, tj. co się stanie, jeśli klient nie będzie miał tej funkcji dzisiaj? Albo ilu nowych użytkowników stracimy, jeśli nie będziemy mieć kilku podstawowych funkcji?

Rozważenie kosztów finansowych i kosztów alternatywnych niewykonania pracy motywuje Teams do zrobienia najważniejszych rzeczy w pierwszej kolejności.

Pros Cons Koszt nie zrobienia czegoś sprawia, że Teams są świadomi możliwości, które tracą. Wartości pieniężne przypisane do funkcji mogą być arbitralne, co sprawia, że cały proces przynosi efekt przeciwny do zamierzonego Skupienie się na koszcie opóźnienia może prowadzić do negatywnych odczuć związanych z tym, dlaczego zespół buduje produkt Skupienie się na koszcie opóźnienia może prowadzić do negatywnych odczuć związanych z tym, dlaczego zespół buduje produkt Skupienie uwagi zespołu na wydajności, szybkości i wartości procesu

plusy i minusy kosztu opóźnienia

Powyższa lista to tylko niektóre z najbardziej popularnych narzędzi do ustalania priorytetów obecnie dostępnych dla teamów inżynieryjnych. W oparciu o swój produkt, klienta i potrzeby, możesz wybrać framework, który będzie dla Ciebie odpowiedni.

Na przykład, Teams używają modelu 100-dollar test lub buy-a-feature, gdy mają konkurujące ze sobą priorytety . W każdym z tych przypadków Teams podejmują decyzje o priorytetach w oparciu o to, na co wydaliby swoje budżety (100 USD).

Jeśli jesteś nowy w ustalaniu priorytetów produktów, możesz zacząć od prostego Matryca Eisenhowera . Istnieją dziesiątki szablonów ustalania priorytetów do wyboru.

Niezależnie od używanego frameworka, istnieje kilka kluczowych czynników, które należy wziąć pod uwagę. Przyjrzyjmy się im w następnej kolejności.

Wybór odpowiedniej struktury priorytetyzacji

Nie istnieje jedna, uniwersalna i idealna struktura priorytetyzacji. Gdy potrzebna jest prostota, najlepiej sprawdza się model MoSCoW. Gdy zasoby są ograniczone, bardziej odpowiedni jest model wartość vs. wysiłek. A gdy jakość produktu jest najważniejsza, pomocny jest model Kano.

Tak więc wybór odpowiedniej struktury priorytetyzacji zależy od wielu czynników, takich jak poniższe.

Cele

Jakie są cele biznesowe? Jakie są cele związane z wydajnością? Jeśli jesteś na bardzo wczesnej scenie, Twoim głównym celem może być uruchomienie MVP w wyznaczonym terminie.

W tym przypadku mapa historii użytkownika może być najbardziej odpowiednim wyborem.

Zasoby

Jeśli jesteś małą organizacją z ograniczonymi zasobami programistycznymi, Twoim celem może być tworzenie funkcji, które będą miały maksymalny wpływ przy minimalnych zasobach. Twoja struktura ustalania priorytetów musi to uwzględniać.

W takich przypadkach najbardziej odpowiedni jest model RICE lub matryca wartość vs. wysiłek.

Dojrzałość Teams

Najlepszym sposobem ustalania priorytetów jest współpraca. Nie zawsze jednak dysponujemy teamami o odpowiedniej dojrzałości do zrobienia kluczowych decyzji.

Na przykład, zespół młodych programistów może nie być w stanie dostrzec linii od wysiłku do wartości biznesowej.

W takich przypadkach menedżerowie produktu często podejmują decyzje w imieniu zespołu. Wówczas ramy priorytetyzacji, takie jak RICE lub wartość vs. wysiłek, są pomocne w dostarczaniu zespołowi uzasadnienia dla podejmowanych decyzji.

Dostępne dane

Większość ram ilościowych, takich jak RICE lub ICE, opiera się na sile danych.

Na przykład, musisz być w stanie obliczyć z rozsądną pewnością, jaki może być zasięg lub wpływ określonej funkcji.

Gdy takie dane są niedostępne, decyzja może okazać się arbitralna, a opinie gorące.

Jeśli nie masz takich danych, lepszym wyborem będą metody oparte na współpracy, takie jak MoSCoW lub story mapping.

Strategia produktu

Każda organizacja posiada strategia zarządzania produktem . Jeden produkt może chcieć oferować garść funkcji w zachwycający sposób. Inny może chcieć być aplikacją do wszystkiego, wypełniając ją funkcjami. Jeszcze inny może polegać na tym, czego oczekują niestandardowi klienci. Dobra priorytetyzacja musi być zgodna ze strategią produktu.

Po wybraniu strategii ustalania priorytetów nadszedł czas, aby ją skutecznie wdrożyć.

Wdrażanie priorytetyzacji produktów w rzeczywistych scenariuszach

Struktura priorytetyzacji jest po prostu narzędziem, które pomaga w podejmowaniu decyzji. Powodzenie zależy od konsekwentnego i skutecznego korzystania z tego narzędzia. W tym celu należy dokładnie wdrożyć je w organizacji za pomocą narzędzia do zarządzania projektami, takiego jak

Öhref/ https://clickup.com/teams/product ClickUp dla Teams Produktowych /%href/

. Oto jak to zrobić.

Identyfikacja i kategoryzacja zadań

Dobra priorytetyzacja wymaga świetnego backlogu. Zanim cokolwiek zrobisz, upewnij się, że masz silny backlog funkcji do zrobienia przez Twój zespół.

Twórz backlog

Nadaj każdemu elementowi backlogu zróżnicowaną nazwę i dodaj jego jasny opis. Te szablony do zarządzania zadaniami stanowią dobry punkt wyjścia.

Najlepszym sposobem do zrobienia tego jest użycie narzędzia do zarządzania zadaniami, takiego jak ClickUp . Utwórz zadanie dla każdego elementu zaległości, dodaj opis, utwórz pola niestandardowe i zachowaj przejrzysty zapis wszystkich pomysłów.

dynamiczny backlog z ClickUp Tasks_

Widok zadań

Teraz możesz zobaczyć wszystkie swoje zadania w jednym miejscu, upraszczając podejmowanie decyzji dotyczących każdego z nich. Widoki listy, kalendarza i tablicy w ClickUp są do tego fantastyczne. Pomagają wizualizować zadania, umożliwiając przeciąganie i upuszczanie funkcji do priorytetów.

Kategoryzuj zadania

Teraz skategoryzuj zadania, jeśli wymaga tego Twoja struktura priorytetów.

Na przykład, jeśli wybierzesz model mapowania historii, musisz skategoryzować swoje zadania pod każdym kamieniem milowym w podróży użytkownika. Szablon matrycy priorytetów działań ClickUp oferuje prosty sposób kategoryzacji zadań w oparciu o wysiłek i wpływ. Szablon ten upraszcza podejmowanie decyzji dotyczących priorytetów i zapewnia jasność co do kolejnych kroków.

Przypisywanie priorytetów i właścicieli

Po ustawieniu fundamentów nadszedł czas, aby nadać zadaniom priorytety w wybranych kategoriach.

Priorytetyzuj

Zbierzcie się jako zespół, przejrzyjcie wszystkie zadania i przenieście je do odpowiednich priorytetów. Użyj Priorytety zadań ClickUp aby ustawić poziomy priorytetów po wyjęciu z pudełka.

priorytetyzacja zadań w ClickUp_

Ponadto można również tworzyć pola niestandardowe dla spersonalizowanych poziomów priorytetów.

Na przykład, możesz utworzyć niestandardowe pole dla priorytetyzacji MoSCoW i mieć opcje "must-have", "should-have", "could-have" i "wont-have".

Aby uzyskać wizualne podejście do tego procesu, spróbuj Szablon matrycy ustalania priorytetów ClickUp . Ten przyjazny dla początkujących, konfigurowalny szablon umożliwia przeciąganie i upuszczanie funkcji na matrycy 2×2 w celu ustalenia priorytetów. Co więcej? W tej samej tablicy można również przechowywać pulę pomysłów.

Przypisywanie własności

Na podstawie dyskusji, przypisz odpowiedzialność za zadania członkom zespołu.

Przeglądanie i dostosowywanie priorytetów

Każdy sprint to ćwiczenie polegające na ustalaniu priorytetów. To, co nie było tak krytyczne w poprzednim sprincie, może wkrótce stać się ważne. Właściciele produktów muszą więc być elastyczni, aby od czasu do czasu dokonywać przeglądu i dostosowywać priorytety.

ClickUp to ułatwia. Pulpity ClickUp oferują widok postępu każdego zadania w czasie rzeczywistym, umożliwiając przeglądanie i dostosowywanie priorytetów w razie potrzeby.

Na przykład, jeśli zauważysz, że dana funkcja zajmuje więcej czasu niż szacowano, możesz szybko przeliczyć wynik RICE i zmienić priorytety.

Sprint raportowanie na ClickUp Dashboards

Z Automatyzacja ClickUp można również usprawnić procesy w celu wsparcia lepszej priorytetyzacji i dostarczania. Na przykład, jeśli funkcja zajmuje zbyt dużo czasu, można powiadomić o tym właściciela produktu w celu zmiany priorytetów. Jeśli coś zależy od niekompletnego zadania, deweloperzy mogą zostać powiadomieni w celu wprowadzenia poprawek. Lub jeśli wynik zadowolenia klienta z konkretnej funkcji spada, może ona zostać automatycznie przesunięta na wyższą pozycję na liście priorytetów.

Dzięki wszystkim strukturom, narzędziom i najlepszym praktykom, które opanowałeś jak ustalać priorytety swojej pracy . A do zrobienia, jak sprawdzić, czy jest skuteczny? Oto kilka pomysłów.

Pomiar powodzenia priorytetyzacji produktów

Dla wielu teamów, priorytetyzacja projektów jest ćwiczeniem subiektywnym. Odpowiedź na pytanie, co należy zbudować w następnej kolejności, jest często najlepszym przypuszczeniem. Nawet w przypadku wypróbowanych i przetestowanych frameworków istnieje pewien poziom arbitralności w podejmowaniu decyzji.

Jedynym sposobem na uniknięcie tego jest sprawdzenie powodzenia samego ćwiczenia ustalania priorytetów. Oto jak to zrobić.

Porównaj z celami

Kluczowym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę podczas ustalania priorytetów funkcji produktu, jest cel biznesowy. Zmierz powodzenie swojej struktury ustalania priorytetów, pytając, czy osiągnąłeś wspomniane cele.

Na przykład, jeśli celem biznesowym jest poprawa satysfakcji klientów i użyłeś modelu Kano, zmierz wzrost wyników CSAT po wdrożeniu funkcji.

Zmierz wartość

Wiele modeli priorytetyzacji, w tym RICE, ICE, wartość w stosunku do wysiłku itp. opiera się na wpływie funkcji na biznes. Dlatego najlepszym sposobem pomiaru skuteczności priorytetyzacji jest śledzenie, czy wartość została faktycznie zrealizowana.

Na przykład, jeśli spodziewałeś się, że liczba rejestracji nowych użytkowników wzrośnie po wprowadzeniu najnowszej wersji z poprawkami wydajności, użyj widżetu na pulpicie ClickUp, aby śledzić to od daty wydania funkcji.

Śledzenie dokładności danych

Jeśli korzystasz z modelu, który uwzględnia wysiłki przy podejmowaniu decyzji o priorytetyzacji, możesz również znaleźć zastosowanie w śledzeniu wydajności.

Na przykład porównanie szacowanego czasu z rzeczywistym czasem poświęconym na upewnienie się, że dane wykorzystane do ustalenia priorytetów są tak dokładne, jak to tylko możliwe.

Wydajność Teams

Jedną z rzeczy, która nie jest często mierzona, jest wydajność i zadowolenie Teams. Czy Teams czuje się przeciążony ramami priorytetyzacji? Czy zajmuje to zbyt dużo czasu? Czy struktura priorytetyzacji jest odpowiednia dla dostępnych zasobów?

Aby zmierzyć skuteczność ustalania priorytetów, warto również pamiętać o swoim zespole. Przeprowadź krótkie ankiety, aby zrozumieć, w jaki sposób priorytetyzacja wpływa na zarządzanie obciążeniem pracą . Odpowiednie dostosowanie.

Priorytety powodzenia z ClickUp

Tworzenie świetnego oprogramowania zależy od wielu czynników: zorientowania na klienta, doskonałości technicznej, dostępności zasobów, dobrze zdefiniowanej strategii, rynku i wielu innych. Aby zrównoważyć te ruchome części i zbudować funkcje, które mają maksymalny wpływ, potrzebujesz dwóch rzeczy: Odpowiedniej struktury priorytetyzacji i potężnego narzędzia do jej wdrożenia.

W tym wpisie na blogu poznasz niektóre z najpopularniejszych ram ustalania priorytetów używanych przez zespoły o wysokiej wydajności. Dla skutecznego zarządzanie priorytetami zintegruj swój framework z planem projektu dzięki platformie do zarządzania projektami ClickUp.

Użyj ClickUp, aby dokumentować, wizualizować, kategoryzować i ustalać priorytety zaległości w celu efektywnego rozwoju produktu. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś .