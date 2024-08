Zwinne techniki ustalania priorytetów: Mastering Scrum & Metody RICE

Jedną z zasad agile jest prostota, która obejmuje również "sztukę maksymalizacji ilości nie zrobionego zadania" Skutecznym sposobem, w jaki zwinne zespoły osiągają ten cel, jest ustalanie priorytetów.

Across agile, Zarządzanie projektami Scrum , lean development, extreme programming i inne tego typu modele inżynieryjne, priorytetyzacja jest ich podstawowym elementem. Zobaczmy, co to jest, jak działa i jak można zoptymalizować swoją pracę dzięki dobrej zwinnej priorytetyzacji.

Zrozumienie priorytetyzacji Agile

Zwinna priorytetyzacja to proces systematycznej oceny i szeregowania zadań/funkcji/wymagań w oparciu o wartość biznesową, potrzeby klientów, zależności, ryzyko i opinie interesariuszy.

Dlaczego zwinne ustalanie priorytetów jest ważne?

Priorytetyzacja jest formularzem stanowiącym podstawę tego, co zwinnych teamów podczas każdej iteracji. Pomaga to w

Wybieraniu funkcji, które oferują maksymalną wartość dla klienta

Budowaniu przyrostów, które zaspokajają niestandardowe potrzeby klientów

Optymalizacji alokacji zasobów w kierunku tego, co ważne

Ograniczaniu ryzyka związanego z projektem poprzez wczesne i konsekwentne dostarczanie funkcji o wysokiej wartości

Dostosowywaniu się do zmian rynkowych

Czym zwinne ustalanie priorytetów różni się od tradycyjnych modeli planowania rozwoju?

Chociaż wyniki są takie same, metodologia zwinna różni się zasadniczo w swoim podejściu. Oto w jaki sposób.

Różnice między tradycyjną priorytetyzacją a priorytetyzacją zwinną

Cztery poziomy priorytetów

W większości modeli Teams ustalają priorytety swoich zadań, dzieląc je na cztery poziomy.

Krytyczne/pilne: Zadania, które wymagają natychmiastowej uwagi ze względu na ich znaczenie i wrażliwość czasową

Wysoki: Zadania, które są ważne, ale mniej wrażliwe na czas niż zadania krytyczne

Średni: Zadania, które są ważne, ale mogą zostać odroczone w razie potrzeby

Niski: Zadania, które są mniej pilne lub krytyczne niż inne

Zanim przejdziemy do tego, jak można zastosować zwinną technikę ustalania priorytetów w zespole, zobaczmy, na czym ona polega.

Składniki zwinnej priorytetyzacji

Zwinna priorytetyzacja uwzględnia różne elementy, aby określić, nad czym pracuje zespół.

Potrzeby niestandardowe: Potrzeby i wymagania klienta widoczne w badaniach UX, informacjach zwrotnych od użytkowników lub obserwacjach zgłoszeń/bugów

Trendy rynkowe: Ewolucja rynku, trendy, najlepsze praktyki i luki w zabezpieczeniach

Wartość Business: Przychody, rentowność, zadowolenie klientów i inne wartości biznesowe wynikające z każdej funkcji

Użyteczność: Wszelkie obawy lub luki w zdolności klienta do pełnego i efektywnego korzystania z produktu

Kompromisy: Z czego zespół powinien zrezygnować w wyniku wyboru konkretnej funkcji?

Statystyki: Zespoły Agile korzystają z wielu technik statystycznych, takich jak analiza Pareto, analiza kosztów i korzyści i analizę ryzyka, aby pomóc im w ustaleniu priorytetów. W procesie tym wykorzystywane są również różne sprawdzone modele.

Modele ustalania priorytetów w zwinnym rozwoju

Pomimo wyczyszczonych parametrów decyzyjnych, ustalenie priorytetów może być trudne. Na przykład, badania UX mogą sugerować, że niestandardowi klienci wymagają dwóch rzeczy - aplikacji mobilnej i personalizacji - w równym stopniu. Jak ustalić priorytety do zrobienia w takiej sytuacji?

Korzystając z różnych dostępnych zwinnych modeli ustalania priorytetów. Poniżej omówimy kilka z nich.

1. Model priorytetyzacji wymagań

Model priorytetyzacji wymagań pomaga ocenić i uszeregować funkcje w oparciu o ich znaczenie, wartość i wpływ na cele projektu.

W tym modelu Teams zazwyczaj klasyfikują rozważaną funkcję w skali niskiej, średniej, wysokiej i pilnej w oparciu o jej potencjał do przesunięcia igły na cele projektu.

2. Model Kano

Model Kano ustala priorytety funkcji, które będą miały maksymalny wpływ na wyniki zadowolenia klientów.

Podobnie jak większość innych modeli, Kano koncentruje się wyłącznie na kliencie. Pomaga Teams zidentyfikować funkcje o wysokim poziomie satysfakcji, które mogą być następnie uszeregowane według priorytetów poprzez przeprowadzenie analizy kosztów i korzyści.

3. Priorytetyzacja MoSCoW

Priorytetyzacja MoSCoW kategoryzuje wymagania na cztery poziomy priorytetów: Must-Have, Should-Have, Could-Have i Won't-Have.

Dzięki tym ramom Teams mogą wyraźnie oddzielić to, co ma znaczenie natychmiast, od tych, które można zbudować w dłuższej perspektywie. Pomaga to również w zwinnym planowaniu obciążenia .

Szablon zwinnego zarządzania projektami ClickUp

4. Priorytet Poker

Znany również jako poker planowania, poker priorytetów jest strategią opartą na grze, w której każdy członek zespołu używa kart do oszacowania czasu / wysiłku / punktów fabularnych dla każdego zadania w zaległościach produktu.

Uwzględniając szacunki i dane wejściowe wszystkich członków zespołu, poker priorytetów jest przejrzystym sposobem podejmowania decyzji grupowych.

5. test za 100 dolarów

Test 100 dolarów jest podobny do pokera priorytetów z pewnymi różnicami. Każdy członek zespołu otrzymuje hipotetyczny budżet w wysokości 100 $, który może wydać na funkcje w oparciu o ich postrzeganą wartość. Jest to ważona metoda ustalania priorytetów, która świetnie sprawdza się w ustawieniach grupowych.

Głównym celem testu 100 dolarów jest wartość dla klienta, co pomaga zespołom skupić się na przydzielaniu limitowanych zasobów na rzeczy, które przynoszą maksymalny zwrot z inwestycji.

6. Ranking stosów

Ranking stosów sortuje każde zadanie według priorytetu, przy czym najważniejsze elementy mają przypisane najwyższe rangi, a najmniej ważne - najniższe. W każdym sprincie zespół wybiera elementy o wysokiej randze do opracowania.

Za każdym razem, gdy nowy element jest dodawany do zaległości, właściciel produktu porównuje go z istniejącymi zadaniami i przypisuje mu rangę, wstawiając go na listę priorytetów.

7. Koszt opóźnienia

Model priorytetyzacji kosztów opóźnień koncentruje się na konsekwencjach, a nie na korzyściach.

W modelu kosztu opóźnienia Teams określają ilościowo wpływ odroczenia zadań lub funkcji. Następnie ustalają priorytety zadań w oparciu o potencjalny koszt opóźnienia. Uwzględnienie finansowych konsekwencji opóźnień pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ustalania priorytetów i alokacji zasobów.

8. Matryca priorytetów

Zwinna matryca priorytetów jest wizualnym narzędziem służącym do Teams Scrum do ustalania priorytetów zadań według ich ważności i pilności. Przekazuje priorytety interesariuszom i zapewnia dostosowanie organizacyjne, dając teamom jasny obraz priorytetów, pomagając im skupić się na zakończeniu zadań o wysokiej wartości w pierwszej kolejności.

Teraz, gdy jesteś już zaznajomiony z kilkoma zwinnymi modelami ustalania priorytetów, przyjrzyjmy się kilku innym technikom, które możesz zastosować w swojej pracy planowanie sprintu spotkania.

Efektywnie przydzielaj zasoby i planuj sprinty dzięki widokowi obciążenia pracą ClickUp

Techniki ustalania priorytetów Agile

Niektóre z najpopularniejszych technik planowania projektów zostały dostosowane do zwinnego sposobu pracy, aby uzyskać niezwykłe wyniki. Niektóre z nich są następujące.

Matryca Eisenhowera: 4 kwadranty Zwinne zarządzanie czasem

Matryca Eisenhowera dzieli zadania na cztery kwadranty: Pilne i ważne, ani pilne, ani ważne, niepilne, ale ważne oraz pilne, ale nieważne.

Ten prosty model pomaga Teamsom wyjaśnić odpowiedzi na dwa pytania: Czy to jest ważne do zrobienia? Czy to musi być zrobione teraz?

RICE: Zrównoważone zwinne techniki ustalania priorytetów

RICE (Reach, Impact, Confidence, and Effort) szereguje funkcje według ich potencjalnego wpływu i wysiłku.

Zasięg: Do ilu osób spodziewasz się dotrzeć w określonym czasie?

Wpływ: Ilu konwersji/sprzedaży/akcji oczekujesz?

Zaufanie: Jak pewny jesteś swoich szacunków dotyczących powyższych dwóch czynników?

Wysiłek: Ile wysiłku wymagałoby zakończenie tej funkcji?

Najkrótsze zadanie ważone jako pierwsze [WSJF]

Filozofia Agile zakłada, że zadania o najwyższej wartości i najkrótszym czasie trwania muszą być zakończone w pierwszej kolejności. Ważone najkrótsze zadanie w pierwszej kolejności opiera się na tej teorii.

WSJF (oszacowanie) = względny koszt opóźnienia / względny czas trwania zadania

Wartość vs Złożoność / Matryca wysiłku

Model wartość kontra złożoność po prostu porównuje potencjalną wartość biznesową (przychody, zyski, pozyskiwanie klientów itp.) nowej funkcji z wysiłkiem / złożonością jej opracowania.

Model ten określa również opcje w czterech kwadrantach, nadając priorytet tym o wysokiej wartości i niskim wysiłku na początek.

Zwinna priorytetyzacja w Scrumie

Tylko dlatego, że mówiliśmy o priorytetyzacji "zwinnej", nie oznacza to, że nie ma ona zastosowania w przypadku zespołów programistycznych stosujących inne metody.

Priorytetyzacja w Scrumie Agile Scrum teams używają

szablony ustalania priorytetów i techniki regularnie w ramach swojej pracy. Teams wyciągają funkcje/błędy z rejestru produktu do pracy podczas każdego sprintu. Decyzje dotyczące tego, które elementy należy wyciągnąć z rejestru są podejmowane przy użyciu zwinnej metody ustalania priorytetów.

Użyj szablonu matrycy priorytetów ClickUp, aby ocenić zadania na podstawie ich wpływu i poziomu wysiłku

W tym przypadku właściciel produktu ocenia dostępne elementy z pewną pielęgnacją zaległości. Używa dowolnego z modeli/technik ustalania priorytetów, które omówimy poniżej, aby uszeregować zadania.

Na przykład, jeśli korzysta z modelu Kano, przyjrzy się historiom użytkowników pod kątem funkcji, na które jest największe zapotrzebowanie. Jeśli używają modelu WSJF, biorą pod uwagę dostępne godziny pracy, dzięki czemu mogą zoptymalizować zarządzanie czasem.

Priorytetyzacja w lean development

Lean Software Development stawia wartość ponad ilość, elastyczność i ciągłe doskonalenie. Ustalanie priorytetów odgrywa kluczową rolę w przestrzeganiu tych zasad.

Pomaga Teamsom znaleźć najbardziej wartościowe zadania, zamiast jedynie zwiększać tempo pracy. Regularna zmiana priorytetów pomaga budować zdolność adaptacji w procesie. Zespoły Lean wykorzystują również spotkania przeglądowe do udoskonalania samego procesu ustalania priorytetów, wplatając ciągłe doskonalenie we wszystko.

Jeśli wydaje się, że to dużo teorii, zobaczmy, jak działają one w praktyce.

Zwinna priorytetyzacja: Rzeczywiste instancje

Ustalanie priorytetów jest fundamentalną częścią zwinnego tworzenia oprogramowania. Pomaga oddzielić ziarno od plew. Jest przydatna i wartościowa w szerokim zakresie instancji. Poniżej omówimy kilka z nich.

Osiągnięcie minimalnej wydajności produktu (MVP)

Minimalny żywotny produkt to taki, który ma wystarczająco dużo funkcji, które są atrakcyjne dla wczesnych użytkowników, którzy mogą z niego korzystać, weryfikować pomysł i przekazywać znaczące informacje zwrotne.

Ale skąd wiadomo, jakie funkcje sprawiają, że produkt jest minimalnie opłacalny? Tutaj pomocne mogą być techniki ustalania priorytetów.

Matryca priorytetyzacji funkcji pomaga określić, które funkcje należy opracować teraz, a które później

WSFJ pomaga zidentyfikować funkcje, które zapewnią maksymalne korzyści w najkrótszym czasie

Matryca wartość vs. złożoność pomaga zidentyfikować funkcje, które zapewnią maksymalny wpływ w najkrótszym czasie trwania

Tworzenie projektu zorientowanego na użytkownika w priorytetyzacji Agile

Każdy zwinny zespół zamierza stworzyć projekt skoncentrowany na użytkowniku. Zaczynają z zamiarem zaspokojenia niestandardowych potrzeb klienta. Jednak z czasem, gdy wszystkie zawiłości związane z zarządzaniem produktem zostaną ustawione, budżety, zasoby i wymagania konkurencji biorą górę. W wyniku tego Teams mogą się rozpraszać.

Zwinna priorytetyzacja oferuje ramy dla teamów, które pozwalają im pozostać na obranej ścieżce. Narzędzia takie jak persony, historie użytkowników i sesje informacji zwrotnych pomagają skupić się z powrotem na kliencie. Teams mogą grać w pokera priorytetów lub przyznawać punkty historii z testu za 100 dolarów historiom użytkowników, które ich zdaniem będą miały największe znaczenie.

Korzystanie z modelu Kano dla niestandardowej satysfakcji klienta

Satysfakcja klienta jest zawsze postrzegana jako wydarzenie post-facto. Organizacje przeprowadzają ankiety, aby zrozumieć poziom satysfakcji po dostarczeniu produktu/usługi. Opóźnia to rozwój zwinnych produktów, które proaktywnie zaspokajają potrzeby użytkowników.

Zwinne ustalanie priorytetów odwraca ten trend. Zmusza Teams do skupienia się na zadaniach, które ich zdaniem mogą być potrzebne i pożądane przez klienta. Model priorytetyzacji Kano jest szczególnie skuteczny w tworzeniu projektów zorientowanych na użytkownika poprzez skupienie się na funkcjach, które mają największy wpływ na satysfakcję klienta.

Określanie ROI w zwinnym rozwoju produktu poprzez priorytetyzację

Przez cały czas mówiliśmy o tworzeniu wartości biznesowej za pomocą zwinnej priorytetyzacji. Jednym ze sposobów mierzenia wartości biznesowej przez Teams jest ROI. Pod koniec każdego sprintu lub kwartału, Teams mogą zapytać:

Jakie nowe funkcje przyczyniły się do pozyskania nowych klientów?

Jakie funkcje są najczęściej używane, przyczyniając się do zadowolenia klientów?

Jakie funkcje wyróżniające prowadzą do utrzymania klientów?

W ten sposób można określić ilościowo zwrot z inwestycji, wyciągnąć wnioski z wcześniejszych decyzji i nadal skutecznie ustalać priorytety.

Zwinne ustalanie priorytetów dla funkcji bezpieczeństwa

Jednym z krytycznych aspektów ustalania priorytetów funkcji do zbudowania jest zrozumienie ich wpływu na cyberbezpieczeństwo. Certyfikowani specjaliści ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych (CISSP) identyfikują i ustalają priorytety funkcji związanych z bezpieczeństwem, które wymagają największej uwagi.

Skupiają się oni na funkcjach bezpieczeństwa, a także aspektach bezpieczeństwa każdej funkcji w kodzie, sieci i integracjach, aby zbudować solidną linię obrony dla klienta.

Dzięki tym procesom zwinne Teams zyskują szereg korzyści i stają przed wyzwaniami związanymi z ustalaniem priorytetów. Zobaczmy jakie.

Korzyści ze zwinnego ustalania priorytetów

Niestandardowe podejście do klienta: Zwinna priorytetyzacja łączy cały zespół w celu podejmowania decyzji dotyczących tego, co jest ważne dla klienta. Tworzy to jasność myślenia, która prowadzi do spójności działań, czego wynikiem jest płynne doświadczenie klienta.

Współpraca: Ustalanie priorytetów nie jest zadaniem jednoosobowym. Zwinne Teams spotykają się z interesariuszami biznesowymi, aby wspólnie podejmować decyzje. Wzmacnia to współpracę i tworzy społeczną własność.

Koncentracja na zwrocie z inwestycji: Zwinne zespoły używają priorytetyzacji, aby skalibrować swoje skupienie na zwrocie z inwestycji, czy to na walidacji klienta, przychodach czy rentowności. Dla przykładu, zespół budujący MVP może skupić się na minimalnych realnych funkcjach.

Adaptowalne i dynamiczne zmiany: Gdy Teams ustalają priorytety funkcji do zbudowania dla każdego sprintu, są w stanie reagować na wymagania rynku, potrzeby klientów, incydenty bezpieczeństwa lub przełomowe momenty.

Retrospektywy: Podejmowanie świadomych decyzji przy użyciu technik ustalania priorytetów pomaga monitorować wydajność. W retrospektywach Teams mogą omówić intencje i wyniki, aby dostosować przyszły kierunek działań. Z biegiem czasu mogą one stworzyć zwinne szablony dla powtarzalności i spójności.

Twórz sprinty trwające od tygodnia do miesiąca dzięki podejściu Agile w ClickUp

Wyzwania związane z ustalaniem priorytetów Agile i jak je pokonać

Zbyt wielu kucharzy: Często zaangażowanie wszystkich interesariuszy może prowadzić do zbyt wielu opinii, nierealistycznych oczekiwań i nierozstrzygniętych debat.

Właściciel produktu lub Scrum Master musi ustawić wyczyszczone standardy, ułatwić wydajne rozmowy i dyskusje na temat ram czasowych, aby przejść do decyzji.

Nieporozumienia w kontekście: Często zdarza się, że członkowie Teams inaczej rozumieją tę samą funkcję, co powoduje, że każdy z nich szereguje/priorytetyzuje ją na swój własny sposób.

Właściciele produktu muszą zainwestować czas i energię w budowanie wyczyszczonego kontekstu. Pisanie szczegółowych historyjek użytkownika, określanie kryteriów akceptacji i wyjaśnianie, co oznaczają słowa "muszę mieć" i "powinienem mieć", to świetne sposoby na osiągnięcie tego celu.

Równowaga: Przy każdej priorytetyzacji, zrównoważenie krótkoterminowych zysków z długoterminowymi celami może być wyzwaniem.

Narzędzia do zarządzania projektami, takie jak ClickUp Goals, pomagają wyznaczyć wyraźną linię od jednego do drugiego, jednocześnie śledząc postępy.

Ustaw cele i śledź postępy w ClickUp Goals

Alokacja zasobów: Bycie elastycznym może czasami wydawać się, że pracujemy nad ruchomym słupkiem bramki. Wpływa to na alokację zasobów i morale Teams.

Menedżerowie zespołów muszą komunikować się proaktywnie, aby pomóc zespołom zrozumieć korzyści płynące z bycia elastycznym. Za każdym razem, gdy dokonujesz zwrotu, zabierz zespół w podróż decyzyjną, aby mogli zobaczyć, dlaczego jest to ważne.

Mając to już za sobą, oto jak można wdrożyć skuteczne zwinne metody ustalania priorytetów w organizacji.

Wdrażanie zwinnej priorytetyzacji

Zwinna priorytetyzacja jest zasadniczo zdolnością do jasnego i skutecznego podejmowania decyzji o tym, czego nie należy zrobić. Może to powodować obawy i żal, które można złagodzić jedynie za pomocą silnego procesu.

Oto zarys procesu, który można zastosować.

Ustalenie celów

Cele, jak sama nazwa wskazuje, to miejsce, do którego zamierzasz dotrzeć ze swoim produktem. Zrozumienie tego pomaga zaplanować właściwą mapę drogową z ustaleniem priorytetów. Na tej scenie należy również określić granice/ograniczenia, takie jak budżet, zasoby, oś czasu itp. Dokumenty ClickUp to świetny sposób na udokumentowanie tego jakościowo, na podstawie którego można ustawić cele na Cele ClickUp .

Z łatwością dokumentuj każdy cel za pomocą ClickUp Docs

Identyfikacja interesariuszy

Dobrze priorytetyzacja projektów potrzebuje odpowiednich decydentów. Zidentyfikuj i włącz do procesu interesariuszy. Zazwyczaj interesariusze obejmują:

Business Teams, sponsor projektu lub przedstawiciel klienta

Właściciel produktu

Masker Scrum

Zespoły inżynieryjne

Co najważniejsze, użytkownicy

Ustawienie backlogów

Aby ustalić priorytety, potrzebujesz wielu opcji. Backlogi produktu i sprintu w metodologii agile/Scrum zostały zaprojektowane tak, aby właśnie to umożliwić.

Ustawienie listy funkcji do rozważenia na Zwinne narzędzie do zarządzania projektami ClickUp pomaga wizualizować wszystkie zadania w jednym miejscu. Użyj Tablicy ClickUp do współpracy. Przeciągaj i upuszczaj funkcje na różne sceny za pomocą widoku Kanban.

Współpracuj bez wysiłku dzięki tablicom ClickUp Whiteboard

Wybierz swój model priorytetyzacji

Jak widać powyżej, istnieją dziesiątki sposobów ustalania priorytetów elementów sprintu. Wybierz ten, który sprawdzi się w Twoim przypadku. Zaangażuj interesariuszy i upewnij się, że wszyscy rozumieją proces. Przeprowadź kilka próbnych sesji ustalania priorytetów, aby wyeliminować ewentualne problemy.

Przejrzyj i zrewiduj

Dokładnie monitoruj wyniki ustalania priorytetów. Zbieraj informacje zwrotne od interesariuszy i stale je optymalizuj.

Ustal priorytety i buduj powodzenie produktów dzięki ClickUp

Jeśli widzisz jakąkolwiek strukturę ustalania priorytetów, jest ona bardziej o tym, czego nie budować, niż o tym, co budować. Od matrycy Eisenhowera po model MoSCoW, tylko jeden z wielu poziomów dotyczy podejmowania działań teraz.

Kompleksowe funkcje ClickUp dla teamów programistycznych umożliwiają tworzenie właściwego produktu we właściwy sposób i we właściwym czasie.

Listy funkcji, typy zadań, zależności, tablica Kanban, listy kontrolne itp. zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić moc informacji do podejmowania decyzji.

Listy funkcji, typy zadań, zależności, tablica Kanban, listy kontrolne itp. zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić moc informacji do podejmowania decyzji.

Ustalanie priorytetów. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś .

Najczęściej zadawane pytania dotyczące priorytetyzacji Agile

1. Czym jest model ustalania priorytetów w Scrumie?

Priorytetyzacja w Scrumie odnosi się do wybierania lub "wyciągania" odpowiednich elementów z rejestru produktowego do pracy podczas sprintu. Najczęściej stosowane modele to priorytetyzacja oparta na ryzyku, wartości, szansach i zależnościach.

2. Jaka jest metoda ustalania priorytetów w Agile?

Priorytetyzacja Agile wykorzystuje różne metody, takie jak Kano, MosCoW, poker priorytetów, koszt opóźnienia, RICE itp.

3. Czym jest matryca priorytetów w Agile?

Matryca priorytetów w Agile kategoryzuje zadania w kwadrancie na podstawie ich ważności i pilności/wysiłku.

4. Czym jest model priorytetyzacji wymagań?

Model priorytetyzacji wymagań pomaga ocenić i uszeregować funkcje w oparciu o ich znaczenie, wartość i wpływ na cele projektu.

5. Jaki jest najwyższy priorytet w metodologii Agile?

Najwyższy priorytet w metodologii Agile to "krytyczny" Jeśli korzystasz z innego modelu ustalania priorytetów, takiego jak MoSCoW, Twoim wyższym priorytetem będzie "must have"

6. Czym jest priorytetyzacja wymagań systemowych?

Priorytetyzacja wymagań systemowych polega na określeniu najbardziej wartościowych funkcji, które system musi zapewnić. Pomaga to uniknąć rozszerzania zakresu, nadawania priorytetów elementom o niskiej wartości, marnowania zasobów itp.

7. Co jest traktowane priorytetowo w Agile?

Zespoły Agile ustalają priorytety tego, co należy zbudować w następnym sprincie/iteracji. Mogą to być nowe funkcje, ulepszenia lub poprawki błędów.

8. Jakie są 4 poziomy priorytetyzacji zadań?

Krytyczny/pilny, wysoki, średni i niski