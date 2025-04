13 najlepszych programów CRM dla księgowych

Teams marketingowe uwielbiają mówić o pielęgnowaniu leadów i budowaniu silnych relacji z klientami. Nie zapominajmy jednak, że przed podobnymi wyzwaniami stoją specjaliści ds. finansów.

Księgowi i firmy księgowe często zmagają się z zaangażowaniem klientów, zarządzaniem potencjalnymi klientami i poruszaniem się po systemach zarządzania powiązaniami z klientami, głównie z powodu braku szkoleń lub narzędzi. Niezależnie od tego, czy próbujesz zmienić księgowego, wdrożyć nowego księgowego, czy też zapoznać się z oprogramowaniem CRM do księgowości, istnieje wyraźna potrzeba lepszych rozwiązań.

Odpowiedź? Dostosowane rozwiązanie CRM dla księgowych.

Dobry system CRM wykracza poza dotrzymywanie terminów - to kompleksowe narzędzie do zarządzania komunikacją z klientami, usprawniania procesów księgowych, śledzenia interakcji i łatwego pozyskiwania potencjalnych klientów.

Czego należy szukać w CRM (Customer Relationship Management) dla księgowych?

Bądźmy szczerzy - przy stosach pracy i niekończących się arkuszach kalkulacyjnych, księgowym ciężko jest zarządzać relacjami z klientami na boku.

Jak mówi powiedzenie: "Bycie audytorem jest jak bycie detektywem, ale jedynymi wskazówkami są papierkowa robota i liczby". "To trudny zawód.

Tak więc, jako remedium na bolączki audytorów, dobry CRM dla księgowych powinien bezwzględnie zapewniać następujące elementy:

Scentralizowany dostęp do danych klientów : Dostęp i aktualizacja informacji o kliencie z jednego pulpitu bez konieczności przeszukiwania e-maili lub plików

Narzędzia do współpracy dla Teams : Umożliwiaj Teams udostępnianie zasobów, zgłaszanie zgłoszeń i rozwiązywanie problemów za pomocą baz wiedzy lub samouczków

Automatyzacja cyklu pracy : Automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak wysyłanie przypomnień podatkowych lub śledzenie potencjalnych klientów

Łatwa integracja : Bezproblemowa synchronizacja z QuickBooks, Xero lub innym oprogramowaniem księgowym w celu zminimalizowania pracy ręcznej

Uproszczone wdrażanie klientów : Usprawnij proces wdrażania dzięki narzędziom do gromadzenia dokumentów, ustawienia przypomnień i przydzielania zadań

Niestandardowe śledzenie cyklu życia klienta : Uzyskaj widoczność procesu sprzedaży, aby wykryć wąskie gardła i przekształcić potencjalnych klientów w lojalnych klientów

Wbudowane narzędzia do budowania marki : Wykorzystaj szablony e-mail i zarządzanie kampaniami do spójnej, ukierunkowanej komunikacji

Analityka i spostrzeżenia: Wizualne pulpity pomagają śledzić zaangażowanie klientów i odkrywać obszary wymagające poprawy

Pro Tip: Wykorzystaj informacje z CRM, aby odpowiedzieć na krytyczne pytania, takie jak: Jak długo klienci pozostają z nami?

Czy leady skutecznie konwertują?

13 najlepszych CRM dla księgowych

Przygotujcie się, księgowi - to może was nieco zszokować. Prawie 39% klientów z pokolenia millenialsów twierdzi, że szuka doradcy, który jest nie tylko kompetentny, ale także "przyjemny we współpracy". "

Tak, przyjemne. Oto 13 najlepszych CRM dla księgowych, które pomogą Ci to osiągnąć.

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania projektami finansowymi i powiązań z klientami)

Pomiędzy późnymi nocami, uzgadnianiem ksiąg rachunkowych i polem do e-maili "Co to za wydatek?", sensowne jest, że cierpią na tym relacje z klientami.

Wydajny CRM dla księgowych, taki jak ClickUp, pomoże ci w automatyzacji zarządzania klientami i odciąży cię, abyś mógł pracować w sposób zorganizowany (i przyjemny) łatwiej niż kiedykolwiek.

Dowiedzmy się, dlaczego ClickUp jest najlepszym CRM dla wielu księgowych:

🤖 Powtarzające się zadania, które mają sens

Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się śledzić zaległości klienta, ponieważ jego zadania znikają po oznaczeniu ich jako "zrobione"?

Dzięki ClickUp, zadania do uzgodnienia regenerują się co miesiąc, niezależnie od tego, czy są zamknięte, czy nie. To tak, jakby Twoje zaległe przypomnienia miały plan awaryjny - idealny do śledzenia tych klientów "Zapytaj mojego księgowego".

Widoki zadań, które nie przyprawiają o zawrót głowy

Niezależnie od tego, czy śledzisz listy kontrolne klientów, zbliżające się terminy podatkowe czy projekty zespołu, ClickUp oferuje wiele widoków zadań.

Łatwo zarządzaj zadaniami dzięki ponad 15 wszechstronnym widokom CRM dla księgowych w ClickUp

Preferujesz listy do uzgodnień? Świetnie. Potrzebujesz widoku kalendarza dla dat składania dokumentów? Gotowe. Pracujesz nad projektem w stylu Kanban dla trudnego audytu? To proste. Możesz przełączać się między widokami bez wysiłku.

☂ Centralizacja danych klientów dla inteligentniejszych relacji z klientami

ClickUp pomaga stworzyć uporządkowany system CRM z hierarchicznymi folderami i podfolderami do przechowywania informacji kontaktowych klientów, interakcji i historii transakcji.

To jak posiadanie cyfrowego Rolodexu, ale bardziej inteligentnego i mniej podatnego na zagrzebanie w papierach.

⏩ Szablony, które usprawnią cykl pracy

Wyselekcjonowane szablony ClickUp są idealne dla księgowych i zespołów sprzedażowych.

Szablon CRM ClickUp pomaga zarządzać potencjalnymi klientami, relacjami z klientami i procesem sprzedaży w jednym miejscu.

Pro Tip: Użyj szablonów, aby zbudować centralną bazę danych klientów. Organizuj konta klientów hierarchicznie za pomocą folderów i podfolderów, ułatwiając każdemu członkowi zespołu znalezienie potrzebnych informacji.

🤝🏻 Współpracujące dokumenty dla wydajności Teams

Księgowość rzadko jest pracą w pojedynkę, a ClickUp doskonale o tym wie.

Czy Twój zespół finansowy musi przygotowywać pitch decki, udostępniać SOP lub przechowywać umowy?

Korzystaj z ClickUp Docs, aby tworzyć, edytować i współpracować w czasie rzeczywistym. Połącz dokumenty z zadaniami, aby Twój zespół miał dostęp do wszystkich potrzebnych informacji - bez konieczności wysyłania niekończących się łańcuchów e-maili.

Płynna współpraca z zespołem dzięki ClickUp Docs

📊 Dostosowywane pulpity dla przejrzystości finansowej

Śledzenie budżetów, zarządzanie płatnościami rachunków lub planowanie wydatków uznaniowych za pomocą pulpitów ClickUp. Pola formuły umożliwiają obliczanie danych bezpośrednio na platformie, a analizy wizualne zapewniają ogólny widok kondycji finansowej.

ClickUp podwaja rolę CRM dla księgowych i pozwala przejąć kontrolę nad finansami dzięki ClickUp Dashboards

Pro Tip: Zbuduj pulpit finansowy za pomocą szablonu do zarządzania finansami ClickUp, aby śledzić wydatki i wydajność, jednocześnie współpracując nad budżetami ze swoim zespołem.

⏳ Automatyzacja cykli pracy dla oszczędności czasu

Oto najlepsza część doświadczenia ClcikUp.

ClickUp nie tylko obsługuje zadania - automatyzuje je, abyś nie tracił czasu.

Ustawienie cyklicznych powiadomień o terminach podatkowych, kontaktach z klientami lub przypomnieniach o projektach. Narzędzie może natychmiast przekształcić przesłane formularze w zadania, dzięki czemu zawsze będziesz na bieżąco z przychodzącymi zapytaniami.

⌚ Funkcje śledzenia czasu i raportowania

Kontroluj obciążenie pracą swojego zespołu dzięki wbudowanej funkcji śledzenia czasu. Rozszerzenie ClickUp do Chrome pozwala rejestrować czas wykonywania zadań bezpośrednio z poziomu przeglądarki. Generuj niestandardowe karty czasu pracy lub raportowania, aby upewnić się, że rozliczane godziny są zawsze rozliczane.

Łatwe rejestrowanie czasu spędzonego na zadaniach i generowanie szczegółowych raportów

ClickUp najlepsze funkcje

ponad 1000 integracji z narzędziami takimi jak Google Obszar roboczy, QuickBooks i Microsoft Office

Powtarzające się zadania, które regenerują się automatycznie

Konfigurowalne szablony, takie jak szablon CRM i szablon zarządzania finansami, upraszczające cykl pracy

Pulpity z polami formuły do obliczeń finansowych i wglądu w czasie rzeczywistym

Współpracujące dokumenty połączone z zadaniami dla płynnej pracy zespołowej i szybszego przygotowania do pracy

Śledzenie czasu i narzędzia do raportowania dla dokładnych rozliczeń i prognozy obciążenia pracą

Wbudowane formularze do natychmiastowego przekształcania przesłanych zgłoszeń w wykonalne zadania

ponad 50 automatyzacji usprawniających powtarzalne cykle pracy w różnych działach

Limity ClickUp

Niektóre zaawansowane widoki nie są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Bogaty zestaw funkcji może wymagać czasu na wdrożenie nowych użytkowników

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

Business : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4. 7/5 (9,000+ recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (4,000+ recenzji)

2. HubSpot CRM (najlepsze dla Teams szukających rozwiązania CRM w ramach ekosystemu)

via HubSpot CRM

HubSpot CRM jest popularnym wyborem wśród Business do zarządzania leadami, kontaktami i cyklami pracy. Jego intuicyjne narzędzia i kompleksowa baza danych CRM sprawiają, że jest atrakcyjny dla wielu Teams.

HubSpot umożliwia użytkownikom budowanie silnych połączeń z klientami i napędzanie długoterminowego powodzenia dzięki różnym narzędziom - wszystko, co musisz zrobić, to commit do jego ekosystemu.

Najlepsze funkcje HubSpot CRM

Śledzenie leadów i powiadomienia : HubSpot CRM zapewnia aktualizacje w czasie rzeczywistym na temat zachowań leadów, takich jak otwarcia e-maili i wizyty na stronie internetowej

Konfigurowalne pipeline'y : Wizualnie organizuj i śledź transakcje, informując swój zespół o postępach

Szablony e-mail i śledzenie : Twórz spersonalizowane szablony e-maili i otrzymuj powiadomienia o aktywności, aby zapewnić terminową komunikację

Harmonogram spotkań i czat na żywo : Bezpośrednie połączenie z klientami i potencjalnymi klientami bez konieczności przełączania platform

Pulpity do raportowania: Monitoruj wydajność zespołu, wyniki sprzedaży i wskaźniki pipeline za pomocą szczegółowych raportów

Ograniczenia HubSpot CRM

Wysokie koszty zaawansowanych funkcji : Wydatki znacznie rosną wraz z dodawaniem użytkowników lub narzędzi do planu

Roczne umowy : Większość planów wymaga rocznego commitu bez możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy

Limitowana wersja Free: Zaawansowane funkcje, takie jak testy A/B i niestandardowe raportowanie, są dostępne tylko w wyższych planach

Cennik HubSpot CRM

Free

Starter Customer Platform : 15 USD/miesiąc za użytkownika

Professional Customer Platform : $1,170/miesiąc

Enterprise Customer Platform: $4,300/miesiąc

Oceny i recenzje HubSpot CRM

G2 : 4. 4/5 (11,950+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (4,240+ reviews)

3. Method CRM (najlepsze dla użytkowników QuickBooks, którzy chcą dostosować cykl pracy)

via Method CRM

Method CRM to niestandardowe narzędzie zaprojektowane w celu uproszczenia cyklu pracy i wzmocnienia relacji z klientami, szczególnie dla małych i średnich firm, które polegają na integracji z QuickBooks lub Xero.

Oprogramowanie to doskonale dostosowuje się do unikalnych potrzeb biznesowych i automatyzuje zadania, takie jak fakturowanie i działania następcze.

Najlepsze funkcje Method CRM

Dwukierunkowa synchronizacja QuickBooks i Xero : Automatyczna synchronizacja danych klientów i transakcji między CRM a oprogramowaniem księgowym, zapewniająca dokładność i oszczędność czasu

Konfigurowalne cykle pracy : Dostosuj platformę do swoich unikalnych procesów dzięki elastycznym narzędziom do automatyzacji i otwartemu API

Portale niestandardowych klientów online : Umożliwiają klientom zatwierdzanie kosztorysów, dokonywanie płatności i uzyskiwanie dostępu do szczegółów konta, usprawniając przepływ gotówki i poprawiając jakość obsługi klienta

Przyjazny integracji : Połączenie Method CRM z narzędziami takimi jak Outlook, Zapier i bramkami płatności w celu zwiększenia funkcji

Fakturowanie i monitorowanie sprzedaży: Automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak dane powstania, fakturowanie i aktualizacje sprzedaży, w celu usprawnienia operacji

Ograniczenia metody CRM

Limit narzędzi marketingowych : Brak zaawansowanych funkcji do e-mail marketingu lub testów A/B

Nie jest idealny dla większych Business : Platforma lepiej nadaje się dla małych i średnich organizacji niż dla Enterprise

Wyzwania niestandardowe: Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z synchronizacją i dodatkowe koszty związane z naprawą niestandardowych ustawień

Cennik Method CRM

Zarządzanie kontaktami : 25 USD/miesiąc za użytkownika

CRM Pro : 44 USD/miesiąc za użytkownika

CRM Enterprise: 74 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Method CRM

G2 : 4. 4/5 (290+ opinii)

Capterra: 4. 1/5 (100+ opinii)

4. QuickBooks CRM (najlepszy do integracji zarządzania finansami z funkcjami CRM)

przez QuickBooks CRM

QuickBooks CRM jest niestandardowy i płynnie integruje się z QuickBooks Online, dzięki czemu jest wygodną opcją do zarządzania relacjami z klientami, fakturowania i cyklu pracy.

Bonus: QuickBooks CRM jest szczególnie odpowiedni dla małych Businessów łącząc zarządzanie finansami z podstawowymi funkcjami CRM.

Najlepsze funkcje QuickBooks CRM

Dwukierunkowa synchronizacja z QuickBooks : Automatyczna synchronizacja danych klientów i transakcji między QuickBooks i CRM w celu ograniczenia błędów ręcznego wprowadzania danych i zaoszczędzenia czasu

Segmentacja niestandardowych klientów : Grupuj niestandardowych klientów na potrzeby celowych kampanii, zwiększając skuteczność wysiłków marketingowych

Śledzenie faktur i płatności : Zarządzanie fakturami i płatnościami bezpośrednio przez CRM w celu uproszczenia procesów rozliczeniowych

Dostosowywane raportowanie : Generuj raportowanie dostosowane do potrzeb Twojego biznesu, dostarczając cennych informacji na temat wyników finansowych i sprzedażowych

Portale współpracy z klientami: Pozwól klientom zatwierdzać szacunki, dokonywać płatności i uzyskiwać dostęp do szczegółów konta za pośrednictwem bezpiecznych portali online

Limity QuickBooks CRM

Łagodna krzywa uczenia się : Użytkownicy często mają trudności z nawigacją i rozwiązywaniem problemów, szczególnie w fazie wdrażania

Wysokie koszty subskrypcji : Opłaty za subskrypcję mogą się szybko sumować, szczególnie w przypadku firm potrzebujących zaawansowanych funkcji

Ograniczona skalowalność: Platforma jest mniej odpowiednia dla większych organizacji lub firm o złożonych wymaganiach w zakresie automatyzacji

Ceny QuickBooks CRM

Prosty start : $19/miesiąc

Essentials : 28 USD/miesiąc

Plus : $40/miesiąc

Zaawansowany: $76/miesiąc

Oceny i recenzje QuickBooks CRM

G2 : 4. 0/5 (3,350+ reviews)

Capterra: 4. 3/5 (7,680+ reviews)

🧠 Czy wiesz: 94% firm technologicznych i 71% małych firm polega na systemach CRM w celu usprawnienia swojej działalności. Jeszcze bardziej imponujące? Firmy korzystające z CRM mają o 86% większe szanse na osiągnięcie swoich celów sprzedażowych niż te, które ich nie posiadają.

5. Pipedrive (najlepsze dla zespołów sprzedażowych skoncentrowanych na optymalizacji pipeline'u)

via Pipedrive

Pipedrive to oparty na chmurze CRM przeznaczony dla zespołów sprzedażowych. Oferuje przejrzysty i intuicyjny sposób śledzenia transakcji, optymalizacji pipeline'ów i automatyzacji cykli pracy.

Dodatkowo, większość księgowych docenia funkcję monitorowania, która daje im wgląd w różne sceny lejka sprzedażowego.

Najlepsze funkcje Pipedrive

Niestandardowy pipeline sprzedaży : Wizualizuj swój lejek sprzedaży za pomocą pulpitu w stylu Kanban. Niestandardowe lejki sprzedażowe dopasowane do procesu sprzedaży i efektywne śledzenie transakcji.

Śledzenie leadów i aktywności : Monitoruj leady i ustaw przypomnienia o aktywności, aby zapewnić terminowe działania następcze.

Asystent sprzedaży oparty na AI : Wykorzystaj uczenie maszynowe do analizy danych sprzedażowych, dostarczania przydatnych informacji i automatyzacji powtarzalnych zadań.

Automatyzacja cyklu pracy : Oszczędzaj czas dzięki automatyzacji e-maili, przepływu transakcji i innych procesów sprzedażowych w całym pipeline.

Integracja z ponad 500 aplikacjami: Bezproblemowe połączenie z narzędziami takimi jak Google Workspace, Microsoft Teams i Slack w celu scentralizowania operacji.

Limity Pipedrive

Brak planu Free : Pipedrive nie posiada darmowego planu, co może zniechęcać małe firmy lub osoby dopiero rozpoczynające przygodę z CRM.

Krzywa uczenia się : Niestandardowe opcje i zaawansowane funkcje mogą być przytłaczające dla początkujących.

Limit niestandardowych pól i raportów: Plany niższego poziomu ograniczają liczbę dostępnych funkcji niestandardowych i raportowania.

Ceny Pipedrive

Essential : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Zaawansowany : 24 USD/miesiąc za użytkownika

Professional : 49 USD/miesiąc za użytkownika

Power : $59/miesiąc za użytkownika

Enterprise: 79 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Pipedrive

G2 : 4. 3/5 (2,080+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (3,020+ opinii)

6. Insightly CRM (najlepszy do zarządzania projektami ukierunkowanymi na sprzedaż)

via Insightly CRM

Insightly to oparty na chmurze CRM do sprzedaży, marketingu i zarządzania projektami.

Co najlepsze? Oferuje narzędzia do śledzenia potencjalnych klientów, zarządzania pipeline'ami i automatyzacji przepływu pracy, dzięki czemu jest wszechstronną opcją dla firm, które chcą usprawnić operacje.

Najlepsze funkcje Insightly CRM

Zarządzanie leadami i projektami : Bezproblemowe śledzenie potencjalnych klientów, szans i projektów we wszystkich planach, aby utrzymać przejrzysty pipeline sprzedaży

Ponad 1000 integracji aplikacji : Połączenie z narzędziami takimi jak QuickBooks, Slack i Microsoft Power BI w celu scentralizowania cyklu pracy

Konfigurowalne pulpity : Twórz angażujące wizualnie pulpity, aby wyświetlać dane najbardziej istotne dla Twojego zespołu

Narzędzia do e-mail marketingu : Korzystaj z funkcji masowego wysyłania e-maili zawartych we wszystkich planach, z bardziej zaawansowanymi opcjami na poziomach premium

Dostęp mobilny i internetowy: Pozostań w połączeniu i zarządzaj zadaniami z dowolnego miejsca, korzystając z opartej na chmurze platformy Insightly

Ograniczenia Insightly

Ograniczony plan Free : Limity dotyczące rekordów i przestrzeni dyskowej sprawiają, że wersja Free jest mniej praktyczna dla rozwijających się Teamsów

Automatyzacja cyklu pracy w planach premium : Funkcje automatyzacji są dostępne tylko w planach wyższego poziomu, przez co podstawowe plany są mniej konkurencyjne

Niestandardowa obsługa klienta: Wsparcie telefoniczne i zaawansowane uprawnienia są uwzględnione tylko w subskrypcjach na poziomie Enterprise

Ceny Insightly CRM

Plus : 29 USD/miesiąc za użytkownika

Professional : 49 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: $99/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Insightly CRM

G2 : 4. 2/5 (910+ opinii)

Capterra: 4. 0/5 (660+ reviews)

7. Zoho CRM (najlepszy dla startupów i małych firm)

via Zoho CRM

Zoho CRM to skalowalna i niedroga platforma przeznaczona dla startupów i małych firm.

Dzięki popularnemu planowi Free Plan oferuje podstawowe funkcje, takie jak śledzenie potencjalnych klientów i zarządzanie kontaktami, co czyni go doskonałym punktem wejścia dla firm.

Najlepsze jest to, że dzięki narzędziom do zarządzania potokami użytkownicy Zoho mogą odkrywać, oceniać i przypisywać potencjalnych klientów do zespołów sprzedażowych, jednocześnie płynnie zarządzając transakcjami, kontami i kontaktami.

Najlepsze funkcje Zoho CRM

Free Plan dla maksymalnie 3 użytkowników : Idealny dla startupów i małych Teams, z podstawowymi funkcjami, takimi jak zarządzanie leadami i kontaktami

Automatyzacja cyklu pracy we wszystkich planach : Oszczędzaj czas dzięki automatyzacji powtarzalnych zadań, nawet w subskrypcjach niższego poziomu

Łatwa integracja : Połączenie z ekosystemem Zoho lub narzędziami innych firm, takimi jak Mailchimp, QuickBooks i Google Analytics

Konfigurowalne pulpity i raportowanie : Uzyskaj wgląd w wydajność Businessu dzięki dostosowanym wizualizacjom i śledzeniu danych

Dostęp do aplikacji mobilnej: Zarządzaj potencjalnymi klientami i kontaktami w podróży, zapewniając nieprzerwany cykl pracy

Limity Zoho CRM

Limit funkcji w planie Free : Brak integracji i zaawansowanych narzędzi, co może nie odpowiadać rozwijającym się Businessom

Funkcje AI ograniczone do planów premium : Zia, asystent AI, i inne narzędzia predykcyjne są dostępne tylko w wyższych planach

Niezgrabny interfejs użytkownika (UI): Niektórzy użytkownicy raportują, że interfejs może wydawać się przestarzały i mniej intuicyjny

Ceny Zoho CRM

Free: $0/za miesiąc

Standard : 14 USD/miesiąc za użytkownika

Professional : 23 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : 40 USD/miesiąc za użytkownika

Ultimate: 52 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Zoho CRM

G2 : 4. 1/5 (2,690+ opinii)

Capterra: 4. 3/5 (6,860+ reviews)

8. Liscio (najlepsze do komunikacji z klientem i współpracy w księgowości)

via Liscio

Liscio to wyspecjalizowana platforma CRM spersonalizowana dla księgowych. Koncentruje się ona na bezpiecznej komunikacji z klientami, współpracy i zarządzaniu zadaniami.

Możesz liczyć na przyjazne dla użytkownika funkcje, które upraszczają cykl pracy i poprawiają doświadczenia klientów.

Najlepsze funkcje Liscio

Bezpieczne udostępnianie plików i podpisy elektroniczne : Przesyłaj duże pliki (do 2 GB) i zbieraj podpisy elektroniczne bez wysiłku, dbając o bezpieczeństwo danych klientów

Kompleksowy widok osi czasu : Dostęp do wszystkich interakcji z klientem - e-maili, tekstów, plików i zapytań - w jednym widoku dla pełnej przejrzystości

Dwukierunkowe wysyłanie tekstów : Komunikuj się z klientami szybciej i wygodniej, zachowując bezpieczeństwo poufnych informacji

Konfigurowalne organizery podatkowe : Spersonalizuj cykl pracy klienta, tworząc dostosowane listy kontrolne do przygotowania podatkowego i innych powtarzających się zadań

Mobilny skaner dokumentów: Klienci mogą skanować i przesyłać dokumenty bezpośrednio przez telefon komórkowy, usprawniając proces gromadzenia danych

Ograniczenia Liscio

Ograniczona etykieta plików : Opcje organizacji plików mogłyby być bardziej niezawodne w przypadku obsługi dużych ilości dokumentów

Koszty dodatkowe : Funkcje takie jak dwukierunkowe wysyłanie tekstów wiążą się z dodatkowymi kosztami za linię

Krzywa uczenia się dla zaawansowanych funkcji: Niektórzy użytkownicy zgłaszają potrzebę dodatkowego szkolenia, aby w pełni wykorzystać platformę

Cennik Liscio

Core : 40 USD/miesiąc za użytkownika

Pro : $60/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Liscio

Capterra: 4. 7/5 (40+ opinii)

9. Nimble (najlepszy CRM skoncentrowany na relacjach z integracjami społecznościowymi)

via Nimble

Nimble to przyjazny dla użytkownika CRM przeznaczony dla profesjonalistów i małych Businessów, dla których priorytetem jest zarządzanie powiązaniami.

Bonus: Wyróżniającą się funkcją Nimble jest możliwość wzbogacania kontaktów o dane społecznościowe i biznesowe, dając użytkownikom 360-stopniowy widok potencjalnych klientów.

Najlepsze funkcje Nimble

Integracja z mediami społecznościowymi : Bezproblemowe połączenie z LinkedIn, Twitterem i innymi platformami społecznościowymi w celu ulepszenia profili kontaktów

Wzbogacanie danych : Automatycznie dodawaj e-maile, numery telefonów i profile społecznościowe do kontaktów, oferując ich zakończony obraz

Konfigurowalne lejki sprzedażowe : Dostosuj pipeline do swojego procesu sprzedaży i z łatwością śledź postępy

Automatyzacja cyklu pracy : Zarządzaj powtarzalnymi zadaniami dzięki automatyzacji przepływu pracy, oszczędzając czas i wysiłek

Wiadomości grupowe i sekwencje e-mail: Wysyłanie masowych lub zautomatyzowanych wiadomości bezpośrednio z adresu e-mail w celu spersonalizowanego dotarcia do klienta

Ograniczenia Nimble

Brak planu Free : Dostępna jest tylko 14-dniowa bezpłatna wersja próbna, bez bezpłatnego poziomu do bieżącego użytku

Ograniczenie przestrzeni dyskowej : Limit do 2 GB przestrzeni dyskowej, co może być ograniczeniem dla większych teamów lub biznesów, w których ilość danych jest bardzo duża

Brak wsparcia 24/7: Obsługa klienta jest ograniczona, co może opóźnić pomoc w krytycznych momentach

Przystępne ceny

Miesięcznie : 24,90 USD/miesiąc za użytkownika

Roczny: 19,90 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Nimble

G2 : 4. 5/5 (1,080+ opinii)

Capterra: 4. 4/5 (1,870+ reviews)

10. Accelo (najlepsze dla profesjonalnych teamów usługowych potrzebujących kompleksowej automatyzacji)

via Accelo

Accelo to kompleksowa platforma do automatyzacji usług profesjonalnych (PSA), idealna dla firm zarządzających złożonymi projektami klientów, biletami i umowami.

Oprogramowanie to łączy całą podróż klienta, od wyceny do gotówki, upraszczając operacje i zapewniając wgląd w śledzenie czasu, rentowność i zarządzanie projektami.

Najlepsze funkcje Accelo

Ujednolicona platforma : Centralizuje sprzedaż, projekty, bilety i rozliczenia w jednym rozwiązaniu dla płynnego zarządzania

Automatyzacja : Usprawnia cykl pracy, przydzielanie zadań i śledzenie czasu w celu zwiększenia wydajności zespołu

Konfigurowalne moduły : Dostosuj procesy sprzedaży, projektów i sprzedaży biletów do unikalnych potrzeb Businessu

Globalny zespół wsparcia : Oferuje dostępność 24/6 z różnymi zasobami, w tym przewodnikami, seminariami internetowymi i czatem na żywo

Śledzenie rentowności: Śledzenie czasu, rozliczanych godzin i wydatków w celu zapewnienia wglądu w wykorzystanie zasobów i rentowność

Limity Accelo

Komplikacja dla mniejszych Teams : Rozszerzenie funkcji może wydawać się nadmierne dla Business o prostszych potrzebach

Trudne rejestrowanie czasu pracy : Niektórzy użytkownicy zgłaszają dodatkowe koszty ogólne związane ze śledzeniem czasu i zarządzaniem projektami

Funkcja ofertowania: Recenzenci odnotowali limity w procesach ofertowania i składania propozycji

Ceny Accelo

Cena niestandardowa

Oceny i recenzje Accelo

G2 : 4. 4/5 (515+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (170+ opinii)

11. Keap (najlepszy dla małych firm poszukujących zaawansowanej automatyzacji)

via Keap

Keap to platforma CRM i automatyzacji marketingu dostosowana do potrzeb małych firm. Jej celem jest uproszczenie operacji i zwiększenie zaangażowania klientów.

Znany ze swoich rozszerzonych możliwości automatyzacji, Keap pomaga firmom zarządzać wszystkim, od pozyskiwania potencjalnych klientów po marketing e-mailowy i SMS-owy.

Najlepsze funkcje Keap

Zaawansowana automatyzacja : Oferuje wysoce konfigurowalną automatyzację dla marketingu, pozyskiwania leadów i cykli pracy zespołu

Narzędzia do pozyskiwania leadów : Automatycznie zbiera leady za pomocą formularzy, stron docelowych i integracji z mediami społecznościowymi

Wbudowane procesory płatności : Upraszcza pobieranie płatności bezpośrednio na platformie

Etykieta i segmentacja kontaktów : Automatyczna etykieta i organizowanie kontaktów w celu prowadzenia celowych kampanii marketingowych

Marketing e-mail i SMS: Umożliwia firmom dotarcie do niestandardowych klientów poprzez spersonalizowaną, wielokanałową komunikację

Ograniczenia Keap

Wysokie koszty : Plany zaczynają się od 299 USD miesięcznie, z dodatkowymi opłatami za wdrożenie i skalowanie w oparciu o listy kontaktów

Opłaty za integrację : Wiele integracji wymaga dodatkowych kosztów, które mogą się sumować w przypadku firm polegających na narzędziach innych firm

Ograniczone wsparcie językowe: Obecnie dokumentacja nie jest dostępna w języku hiszpańskim, co ogranicza dostępność dla użytkowników nieanglojęzycznych

Ceny Keap

Roczny: 224 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Keap

G2 : 4. 2/5 (1,500+ recenzji)

Capterra: 4. 1/5 (1,200+ recenzji)

12. Capsule (najlepsze dla startupów poszukujących niedrogiego CRM z elastycznością rozwoju)

via Capsule

Capsule to prosty, ale wysoce konfigurowalny CRM dla startupów i małych firm.

Wyróżnia się ono centralizacją interakcji z klientami, zapewniając widoczność pipeline'u sprzedaży i oferując integrację z narzędziami takimi jak Xero, Zendesk i Mailchimp.

Jeśli jesteś gotowy zainwestować trochę w swój CRM, płatne plany Capsule oferują doskonałą skalowalność, co czyni go doskonałym wyborem dla rozwijających się firm.

Najlepsze funkcje Capsule

Scentralizowane zarządzanie klientami : Dostarcza pojedynczy widok interakcji z klientem, zapewniając płynną komunikację i zarządzanie zadaniami

Konfigurowalne lejki sprzedaży : Efektywne zarządzanie transakcjami za pomocą pulpitów typu "przeciągnij i upuść"

Przystępne plany : Ceny na poziomie podstawowym zaczynają się już od 15 € za użytkownika miesięcznie

Integracje premium : Bezproblemowa współpraca z narzędziami takimi jak QuickBooks, Slack, Xero i Mailchimp

Skalowalne plany: Zaawansowane funkcje, takie jak automatyzacja cyklu pracy, kontrola dostępu zespołu i wzbogacanie biznesu w miarę skalowania

Ograniczenia Capsule

Ograniczenia planu Free : Ograniczone raportowanie i brak zaawansowanych integracji, co czyni go mniej przydatnym dla rozwijających się Teams

Podstawowe raportowanie : Plany startowe pozbawione szczegółowych analiz sprzedaży i wydajności

Brak narzędzi marketingowych: Ograniczone natywne wsparcie dla kampanii marketingowych, poleganie na integracjach innych firm

Cennik Capsule

Starter : 18 USD/miesiąc za użytkownika

Wzrost : 36 USD/miesiąc za użytkownika

Zaawansowane : 54 USD/miesiąc za użytkownika

Ultimate: 72 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Capsule

G2 : 4. 7/5 (350+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (160+ opinii)

13. TaxDome (najlepsze dla firm księgowych zarządzających złożonymi cyklami pracy)

via TaxDome

TaxDome to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania praktyką dostosowane do potrzeb firm podatkowych, księgowych i rachunkowych.

Centralizuje zarządzanie klientami, śledzenie projektów i wewnętrzne cykle pracy, oferując płynną współpracę i funkcje automatyzacji.

Najlepsze funkcje TaxDome

Markowy portal dla klientów : Dostawca eleganckiego, konfigurowalnego portalu do interakcji z klientami, w tym bezpiecznego udostępniania dokumentów i podpisów elektronicznych

Automatyzacja cyklu pracy : Automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak przypomnienia dla klientów, fakturowanie i działania następcze, co pozwala zaoszczędzić nawet ponad 40 godzin miesięcznie

Zintegrowane rozliczenia i CRM : Łączy śledzenie czasu, fakturowanie i narzędzia CRM w jednej platformie dla efektywnego zarządzania back-office

Dynamiczne aktualizacje : Częste premiery funkcji oparte na opiniach użytkowników zapewniają, że platforma ewoluuje wraz z ich potrzebami

Globalna dostępność: Wielojęzyczna platforma z aplikacjami mobilnymi dla firm i klientów, zapewniająca wygodę w podróży

Limity TaxDome

Łagodna krzywa uczenia się : Platforma może wydawać się przytłaczająca dla nowych użytkowników bez odpowiedniego wdrożenia

Limit powiadomień : Użytkownicy zgłaszają luki w systemach powiadomień o aktualizacjach lub zmianach organizatora

Mało gotowych szablonów: Opcje niestandardowe są szerokie, ale gotowe szablony dla potoków i cykli pracy są ograniczone

Ceny TaxDome

3-letnia subskrypcja : 700 USD/rok za użytkownika

2-letnia subskrypcja : 750 USD/rok za użytkownika

1-letnia subskrypcja: 800 USD/rok za użytkownika

Oceny i recenzje TaxDome

G2 : 4. 7/5 (590+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (3000+ opinii)

Nie pozwól, aby powiązania z klientami przestały istnieć dzięki ClickUp

Steve Jobs powiedział kiedyś: "Bądź bliżej swoich niestandardowych klientów niż kiedykolwiek. Tak blisko, że powiesz im, czego potrzebują, zanim sami to sobie uświadomią". "

Każdy w biznesie może zgodzić się z jedną prawdą: utrzymanie klientów jest o wiele trudniejsze niż ich pozyskanie.

Oprócz świadczenia doskonałych usług, długoterminowa lojalność klientów zależy od doskonałej obsługi klienta. A przy już przepełnionym talerzu, CRM dla księgowych jest sekretem pozostania na czele.

ClickUp oferuje narzędzia do automatyzacji cyklu pracy, śledzenia interakcji z klientami i scentralizowania wszystkich danych.

Od powtarzających się zadań i konfigurowalnych pulpitów po płynną integrację z istniejącymi narzędziami, ClickUp zapewnia, że możesz skupić się na tym, co naprawdę ważne - budowaniu trwałych relacji.

Gotowy do przejęcia kontroli nad relacjami z klientami? Zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo!