11 Free szablonów formularzy rejestracyjnych do zbierania danych

Organizacje, które wykorzystują wgląd w dane, przewyższają konkurencję o

85% wzrostu sprzedaży

i ponad 25% marży brutto.

Ale do zrobienia, aby upewnić się, że zbierasz dane prawidłowo? Zaczyna się od sposobu gromadzenia informacji.

Załóżmy, że potencjalny klient klika na twoją stronę internetową, chcąc zarejestrować się w twojej usłudze. Następnie spotyka się z niezgrabnym, mylącym formularzem rejestracji, który wygląda, jakby nie był aktualizowany od wieków. Co dzieje się później? Odpadają.

Rozważmy teraz drugą stronę. Przedstawiasz elegancki, intuicyjny formularz rejestracyjny, który wydaje się łatwy do wypełnienia. W ciągu kilku sekund jest on zakończony i voila - zbierasz potrzebne dane, pozostawiając pozytywne wrażenie.

Jeśli zastanawiasz się, jak urzeczywistnić tę wizję, odpowiedź jest prosta: skorzystaj z darmowych szablonów formularzy rejestracyjnych. Zapoznajmy się z kilkoma opcjami!

Czym są szablony formularzy rejestracji?

Szablon formularza rejestracji to wstępnie zaprojektowana struktura, która pomaga szybko i skutecznie zbierać dane od nowych użytkowników. Pomyśl o tym jak o skrócie: zamiast projektować formularz online od zera, zaczynasz od profesjonalnego układu, który można łatwo dostosować do własnych potrzeb.

Te szablony Free-Form dostępne są we wszystkich kształtach i rozmiarach - niezależnie od tego, czy zarządzasz rejestracją wydarzeń, zbierasz dane kontaktowe, czy zbierasz podania o pracę.

Najlepsza część korzystania z formularza rejestracji? Nie tylko oszczędzają czas, ale także zapewniają dopracowany wygląd i płynną funkcję formularzy online.

Co składa się na dobry szablon formularza rejestracji?

Nie wszystkie szablony są sobie równe. Świetny szablon formularza rejestracyjnego powinien spełniać kilka podstawowych kryteriów:

Funkcje ukierunkowane na cel: Dobry szablon jest dostosowany do konkretnego przypadku użycia - niezależnie od tego, czy chodzi o rejestrację, subskrypcję, czy niestandardowe wdrożenie klienta

Dobry szablon jest dostosowany do konkretnego przypadku użycia - niezależnie od tego, czy chodzi o rejestrację, subskrypcję, czy niestandardowe wdrożenie klienta Możliwość dostosowania: Powinieneś być w stanie dostosować go do stylu swojej marki i konkretnych wymagań

Powinieneś być w stanie dostosować go do stylu swojej marki i konkretnych wymagań Przyjazność dla użytkownika: Formularz powinien być prosty w nawigacji, z czytelnymi etykietami i logicznym przepływem

Formularz powinien być prosty w nawigacji, z czytelnymi etykietami i logicznym przepływem responsywność: formularze powinny działać dobrze na pulpitach, ale powinny być również przyjazne dla urządzeń mobilnych

11 szablonów formularzy rejestracyjnych

Teraz, gdy wiemy już, czego szukać, zapoznajmy się z kilkoma najlepszymi, darmowymi szablonami formularzy rejestracyjnych, aby zacząć:

1. Szablon formularza rejestracyjnego ClickUp

Szablon formularza rejestracji gościa ClickUp

Szablon

Szablon formularza rejestracyjnego ClickUp

to narzędzie do zbierania rejestracji na wszystkie wydarzenia, od firmowych webinarów po lokalne warsztaty i premiery ekskluzywnych produktów.

Jedną z funkcji wyróżniających formularze rejestracyjne są dynamiczne opcje dostosowywania, które pozwalają dostosować pola do konkretnych potrzeb wydarzenia. Ten szablon płynnie dostosowuje się od zbierania danych kontaktowych uczestników i adresów e-mail do preferencji lub szczegółów płatności.

Co więcej, jego integracja z Zadania ClickUp czyni go jeszcze bardziej imponującym. Każdy przesłany formularz automatycznie generuje zadanie ze wszystkimi danymi rejestracyjnymi, dzięki czemu można bez wysiłku przypisywać działania następcze, śledzić frekwencję i zarządzać obciążeniem pracą.

Chcesz powtórzyć wydarzenie? Wystarczy powielić szablon, zmienić kilka szczegółów i gotowe.

✨Idealny dla: Event managerów, małych Businessów i każdego, kto chce, aby proces rejestracji był tak dopracowany, jak jego wydarzenie

💡Quick Hack: Użyj logiki warunkowej ClickUp do tworzenia dynamicznych formularzy. Na przykład, jeśli rejestrujący się wybierze określoną opcję, mogą pojawić się dodatkowe pola w celu zebrania bardziej szczegółowych informacji. Zapewnia to gromadzenie tylko niezbędnych szczegółów dla każdego rejestrującego się.

2. Szablon formularza członkostwa ClickUp

Szablon formularza członkowskiego ClickUp

Szablon Szablon formularza członkowskiego ClickUp jest przeznaczony do zarządzania członkostwem i jest idealny dla klubów, organizacji lub usług subskrypcji.

Szablon ten pozwala na:

Dostosować go do swoich potrzeb: Niestandardowy formularz do przechwytywania określonych szczegółów, takich jak poziomy członkostwa, opcje odnowienia i preferencje dietetyczne

Niestandardowy formularz do przechwytywania określonych szczegółów, takich jak poziomy członkostwa, opcje odnowienia i preferencje dietetyczne Obsługa powtarzających się przesłanych zgłoszeń: Łatwa obsługa powtarzających się członkostw z automatycznymi przypomnieniami o odnowieniu

Łatwa obsługa powtarzających się członkostw z automatycznymi przypomnieniami o odnowieniu Bezproblemowa integracja: Wyzwalacz zautomatyzowane cykle pracy, wysyłanie powitalnych e-maili i przypisywanie zadań w celu usprawnienia procesu wdrażania

Wyzwalacz zautomatyzowane cykle pracy, wysyłanie powitalnych e-maili i przypisywanie zadań w celu usprawnienia procesu wdrażania Globalny zasięg: Wsparcie wielu języków dla zróżnicowanej grupy odbiorców

To

zarządzanie członkami

formularz można niestandardowo dostosować, aby uzyskać wgląd w preferencje lub odsetki członków, które można później wykorzystać do zapewnienia spersonalizowanego doświadczenia.

✨Idealne dla: Organizacji, które cenią sobie płynne wdrażanie i szczegółowe prowadzenie dokumentacji dla swoich członków

3. Szablon formularza ClickUp

Szablon formularza ClickUp

Pomyśl o

Szablon formularza ClickUp

jako uniwersalne narzędzie OG dla szablonów formularzy. Jego konstrukcja zapewnia maksymalną elastyczność, dzięki czemu idealnie nadaje się do zbierania opinii, przeprowadzania ankiet lub zarządzania zapisami na wewnętrzną inicjatywę zespołu.

Możesz dodawać lub usuwać pola, aby dostosować je do swoich potrzeb, zmieniać układ sekcji dla przejrzystości lub oznaczyć je logo i kolorami firmy. Każde przesłane zgłoszenie można przekształcić w zadanie, zakończone osobą przypisaną i terminem, zapewniając, że żadne dane nie zostaną utracone podczas zbierania rejestracji.

Połącz go z narzędziami takimi jak Google Analytics; szablon ten oferuje wgląd w wskaźniki odpowiedzi i wzorce, pomagając zespołom optymalizować formularze w czasie.

✨Idealny dla: Teamsów zmagających się z wieloma potrzebami związanymi z gromadzeniem danych i szukających jednego, wydajnego rozwiązania

4. Szablon formularza rejestracji na wydarzenie ClickUp

Szablon formularza rejestracji na wydarzenie ClickUp

Efektywność to klucz podczas organizacji wydarzeń. Szablon

Szablon formularza rejestracji na wydarzenie ClickUp

upraszcza przechwytywanie danych uczestników, zapewniając jednocześnie narzędzia, które pomogą Ci zaplanować i przeprowadzić wydarzenie bez zakłóceń.

Ten wszechstronny szablon upraszcza proces zbierania podstawowych informacji, które są zwykle rejestrowane na stronie logowania, oraz zarządzania złożoną logistyką wydarzenia. Niezależnie od tego, czy organizujesz małe warsztaty, czy konferencję na dużą skalę, ten szablon zapewni ci wszystko.

Niektóre z kluczowych funkcji tego szablonu obejmują:

Kompleksowe przechwytywanie danych: Zbieranie istotnych szczegółów, takich jak preferencje dotyczące sesji, ograniczenia dietetyczne i informacje o płatnościach

Zbieranie istotnych szczegółów, takich jak preferencje dotyczące sesji, ograniczenia dietetyczne i informacje o płatnościach Śledzenie obciążenia w czasie rzeczywistym: Bądź na bieżąco z liczbą rejestracji i odpowiednio dostosuj plany

Bądź na bieżąco z liczbą rejestracji i odpowiednio dostosuj plany Automatyzacja komunikacji: Wysyłanie spersonalizowanych e-maili z potwierdzeniami i przypomnieniami o wydarzeniu w celu zaangażowania uczestników

Wysyłanie spersonalizowanych e-maili z potwierdzeniami i przypomnieniami o wydarzeniu w celu zaangażowania uczestników Elastyczna integracja: Bezproblemowa integracja z narzędziami płatniczymi w celu bezproblemowej sprzedaży biletów

idealne rozwiązanie dla: Planistów wydarzeń lub członków Teams, których zadaniem jest prowadzenie webinaru, seminarium lub osobistej konferencji

💡Quick Hack: Aby poprowadzić rejestrujących się, użyj wyczyszczonych nagłówków, zwięzłych etykiet i logicznego przepływu. Rozważ użycie atrakcyjnego wizualnie motywu, aby poprawić ogólny wygląd formularza.

5. Szablon formularza podania o pracę ClickUp

Szablon formularza podania o pracę ClickUp

Szablon

Szablon formularza podania o pracę ClickUp

upraszcza rekrutację dla zespołów HR i menedżerów ds. rekrutacji, organizując przesłane kandydatury w wykonalne zadania. Przechwytuje więcej niż tylko podstawowe dane, takie jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe; umożliwia kandydatom przesyłanie CV, portfolio lub certyfikatów bezpośrednio w formularzu.

Szablon można niestandardowo dostosować, aby zawierał pytania sprawdzające dotyczące dostępności, oczekiwanego wynagrodzenia lub konkretnych umiejętności.

Po zgłoszeniu się kandydata, jego dane są konwertowane na zadanie w procesie rekrutacji. Ułatwia to śledzenie ich postępów - od przeglądu CV po rozmowy kwalifikacyjne i podejmowanie ostatecznych decyzji.

Poza organizacją, szablon ten zapewnia wsparcie dla

system śledzenia kandydatów

cykle pracy, które powiadamiają odpowiednich członków zespołu o nadejściu nowych aplikacji.

Idealne rozwiązanie dla: Organizacji, które szybko skalują zespół lub obsadzają niszowe role

6. Szablon formularza kontaktowego ClickUp

Szablon formularza kontaktowego ClickUp

Każdy Business potrzebuje sposobu na połączenie się ze swoimi odbiorcami, a szablon

Szablon formularza kontaktowego ClickUp

zapewnia profesjonalizm i zdolność adaptacji.

Ten formularz zapewnia, że pytania, opinie lub skargi klientów są natychmiast kierowane do właściwego zespołu.

Został zaprojektowany tak, aby był intuicyjny, oferując listę rozwijaną lub pola wyboru, dzięki czemu można łatwo zbierać informacje i określać charakter zapytania, niezależnie od tego, czy jest ono związane ze sprzedażą, wsparciem czy ogólną opinią.

Po przesłaniu, ClickUp automatycznie sortuje zapytania, a etykieta priorytetu może oznaczać pilne problemy wymagające natychmiastowego działania. Aby niestandardowo informować klientów, ClickUp szablon katalogu wsparcie dla automatycznych e-maili z potwierdzeniem odebrania wiadomości.

✨Idealny dla: Teams obsługujących dużą liczbę zapytań klientów, którzy potrzebują narzędzia równoważącego wydajność i obsługę klienta

7. Szablon formularza kontaktowego dla klientów ClickUp

Szablon formularza kontaktowego z klientem ClickUp

Szablon

Szablon formularza kontaktowego dla klientów ClickUp

został specjalnie zaprojektowany dla zespołów zajmujących się kontaktami z klientami, które chcą rejestrować zapytania, opinie i wątpliwości w ustrukturyzowany sposób.

Niezależnie od tego, czy jest to proste zapytanie o produkt, czy szczegółowy raport zwrotny, to

szablon formularza przyjęcia klienta

zapewnia, że każda interakcja jest rejestrowana i podejmowane są odpowiednie działania. Jedną z jego najpotężniejszych funkcji jest możliwość tworzenia niestandardowych pól do przechwytywania krytycznych informacji o kliencie, takich jak szczegóły zamówienia lub kategorie problemów.

Dodatkowo synchronizuje się z

Narzędzia CRM

umożliwiając zespołom centralizację interakcji z klientami i skuteczniejsze śledzenie działań następczych.

Szablon zawiera również zautomatyzowane przypomnienia, które zapewniają, że członkowie zespołu podpowiedzą klientom i zapobiegną przeoczeniu jakiegokolwiek zapytania.

Zebrane informacje można wizualizować w

Pulpity ClickUp

aby pomóc Teams w śledzeniu powtarzających się problemów lub ocenie czasu reakcji.

idealne rozwiązanie dla: specjalistów ds. obsługi klienta lub przedstawicieli handlowych

8. Szablon formularza zapytania o ClickUp

Szablon formularza wniosku ClickUp

Zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi lub projektami może być chaotyczne, ale

Szablon formularza zgłoszenia ClickUp

strukturyzuje proces. Szablon ten jest idealny do zbierania szczegółowych zgłoszeń serwisowych dla

Wsparcie IT

, kreatywne projekty lub alokacja zasobów.

Niektóre z jego kluczowych funkcji to:

Inteligentna kategoryzacja: Organizowanie żądań według pilności, typu lub złożoności w celu skutecznego ustalania priorytetów

Organizowanie żądań według pilności, typu lub złożoności w celu skutecznego ustalania priorytetów Bezproblemowe zatwierdzanie: Integracja z cyklami pracy w celu zapewnienia terminowego przeglądu i podejmowania decyzji

Integracja z cyklami pracy w celu zapewnienia terminowego przeglądu i podejmowania decyzji Elastyczne przesyłanie dokumentów: Łatwe udostępnianie odpowiednich plików w celu zapewnienia kontekstu i wsparcia wniosków

Łatwe udostępnianie odpowiednich plików w celu zapewnienia kontekstu i wsparcia wniosków Śledzenie czasu rzeczywistego: Monitorowanie postępu każdego wniosku i zachowanie przejrzystości

idealne rozwiązanie dla: Teams chcących usprawnić swoje wewnętrzne lub zewnętrzne operacje serwisowe

9. Szablon do wdrażania klientów ClickUp

Szablon wdrażania klienta ClickUp

Wdrożenie klienta może nadać ton długoterminowym relacjom, a ustawienie Szablon wdrażania klienta ClickUp zapewnia, że proces ten przebiega tak sprawnie, jak to tylko możliwe.

Szablon ten jest idealny dla firm wymagających ustrukturyzowanego podejścia do wdrażania, ponieważ pomaga uchwycić wszystkie kluczowe szczegóły z wyprzedzeniem, jednocześnie automatyzując niezbędne cykle pracy. Tak jak

Szablony formularzy Google Form

ten jest w pełni konfigurowalny. Możesz dodać pola dla celów projektu, oś czasu lub kluczowe kontakty.

Po przesłaniu dane płynnie integrują się z obszarem roboczym ClickUp, wyzwalając zautomatyzowane zadania nakreślające podróż onboardingową - od ustawienia kont po zaplanowanie rozmów inauguracyjnych.

Dla dodatkowej wygody szablon zawiera opcje załączania dokumentów wdrożeniowych, takich jak umowy, zestawy powitalne lub FAQ, dzięki czemu klienci mają wszystko, czego potrzebują w jednym miejscu.

✨Idealny dla: Firm, dla których priorytetem jest zapewnienie profesjonalnego i wydajnego procesu wdrażania

Przeczytaj również:

Hacki, porady i sztuczki dotyczące formularzy Google zwiększające wydajność

10. Szablon formularza zapisu na listę mailingową od Visme

przez

Visme

Szablon Mailing List Sign-Up Form by Visme jest przeznaczony dla firm i twórców, którzy chcą zwiększyć swoją bazę subskrybentów e-mail, zachowując przy tym dopracowany, profesjonalny wygląd.

Ten atrakcyjny wizualnie szablon można łatwo dostosować do kolorów, czcionek i stylu marki, dzięki czemu idealnie nadaje się do stron internetowych, stron docelowych lub kampanii w mediach społecznościowych.

Szablon wyróżnia się intuicyjnym i przyjaznym dla użytkownika projektem. Umożliwia on dodawanie spersonalizowanych wiadomości, takich jak wezwanie do działania podkreślające korzyści płynące z dołączenia do listy mailingowej.

Visme zawiera również śledzenie analityczne do pomiaru przesłanych formularzy i identyfikacji trendów. Visme płynnie integruje się z popularnymi platformami e-mail marketingu, takimi jak Mailchimp i Constant Contact, umożliwiając automatyzację powitalnych wiadomości e-mail i pielęgnowanie subskrybentów bez wysiłku.

✨Idealny dla: Twórców zawartości, marketerów lub właścicieli małych firm

Przeczytaj również: Strategie zarządzania cyklem pracy klienta dla profesjonalistów z branży Business

11. Szablon formularza subskrypcji 123 Form Builder

przez

123 Kreator formularzy

Szablon formularza subskrypcji od 123 Form Builder to wszechstronne narzędzie dla firm, które chcą szybko i skutecznie zwiększyć swoją bazę subskrybentów.

Niezależnie od tego, co oferujesz - newsletter, usługi premium lub cykliczne dostawy produktów, ten szablon jest zoptymalizowany do zbierania i zarządzania informacjami o subskrybentach przy minimalnym wysiłku. Ten szablon formularza zapisu zawiera zaawansowane funkcje, takie jak oprogramowanie do tworzenia formularzy , takie jak integracja z bramką płatności, która pozwala Business na zbieranie opłat za subskrypcję bezpośrednio w formularzu.

Kolejną wyróżniającą się funkcją jest możliwość integracji formularza z narzędziami innych firm, takimi jak PayPal, Stripe czy platformy CRM.

Ten prosty formularz subskrypcji zawiera również środki antyspamowe, takie jak CAPTCHA, aby zapewnić, że tylko legalni subskrybenci są dodawani do twojego konta oprogramowanie bazy danych .

✨Idealne dla:Firm SaaS, usług subskrypcji i twórców zawartości cyfrowej

Pobierz ten szablon

Pozyskuj leady, angażuj użytkowników i rozwijaj swój Business z ClickUp

Formularze rejestracji mogą wydawać się proste, ale są kluczem do pozyskiwania potencjalnych klientów, angażowania niestandardowych użytkowników i rozwijania swojego biznesu.

Odpowiedni szablon może przekształcić żmudny proces w płynne doświadczenie dla Ciebie i Twoich użytkowników. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi ClickUp i tym gotowym do użycia szablonom zaoszczędzisz czas i skupisz się na tym, co ważne - na połączeniu z odbiorcami.

Od zbierania opinii po wdrażanie klientów i generowanie nowych potencjalnych klientów, te szablony formularzy rejestracji umożliwiają tworzenie funkcjonalnych, atrakcyjnych wizualnie i łatwych w użyciu formularzy.

Nie pozwól, by nieporęczne formularze Cię spowalniały - już dziś zacznij tworzyć inteligentniejsze i skuteczniejsze formularze!

Jeśli jesteś gotowy, aby zacząć, zarejestruj się za darmo na ClickUp już dziś i buduj lepsze formularze za pomocą kilku kliknięć.