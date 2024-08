10 najlepszych programów do zarządzania członkami organizacji w 2024 roku

Niezależnie od tego, czy jesteś menedżerem organizacji non-profit, czy właścicielem siłowni, wiesz, jak ważne jest powiększanie bazy członków. Aktywni członkowie pomagają we wszystkim, od wydarzenia fundraisingowe do budowania społeczności.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że aktywni członkowie wydają więcej. Tak tylko mówię. 💰

Jest jednak jeden mały problem. Potrzebujesz sposobu na zarządzanie wszystkimi składkami członkowskimi i danymi kontaktowymi w jednym miejscu. Nie masz czasu na przełączanie się między różnymi platformami.

W tym miejscu z pomocą przychodzi oprogramowanie do zarządzania członkami.

Oprogramowanie do zarządzania członkostwem pomaga stowarzyszeniom zawodowym, izbom handlowym i innym organizacjom opartym na członkach zarządzać swoimi członkami. Od przetwarzania płatności online po portale dla członków i nie tylko - odpowiednie oprogramowanie wykona za ciebie wiele ciężkich zadań. 🏋️

W tym przewodniku ujawniamy kluczowe funkcje najlepszego oprogramowania do zarządzania członkostwem, a także udostępniamy 10 naszych ulubionych rozwiązań do zarządzania członkami z 2024 roku.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania członkami?

Systemy zarządzania członkami powinny ułatwiać życie. Szukaj platform z funkcjami oszczędzającymi czas, takimi jak:

Przetwarzanie płatności: Przechowywanie informacji o kartach kredytowych członków nakłada na organizację wiele obciążeń prawnych. Na szczęście system zarządzania członkostwem jest wyposażony w samoobsługowy portal dla członków, w którym mogą oni wprowadzać informacje o płatnościach i zarządzać swoim członkostwem. Członkowie cieszą się większą wygodą, a ty nie musisz przechowywać numerów kart - to wygrana-wygrana! 🏆

Przechowywanie informacji o kartach kredytowych członków nakłada na organizację wiele obciążeń prawnych. Na szczęście system zarządzania członkostwem jest wyposażony w samoobsługowy portal dla członków, w którym mogą oni wprowadzać informacje o płatnościach i zarządzać swoim członkostwem. Członkowie cieszą się większą wygodą, a ty nie musisz przechowywać numerów kart - to wygrana-wygrana! 🏆 Baza danych członków Zarządzanie: Platforma do zarządzania relacjami z klientami (CRM) przechowuje wszystkie dane członków w jednym miejscu. Zamiast rozrzucać informacje o członkach po arkuszach kalkulacyjnych i e-mailach, będziesz mieć do dyspozycji uniwersalny pulpit do szybkiego wglądu

Platforma do zarządzania relacjami z klientami (CRM) przechowuje wszystkie dane członków w jednym miejscu. Zamiast rozrzucać informacje o członkach po arkuszach kalkulacyjnych i e-mailach, będziesz mieć do dyspozycji uniwersalny pulpit do szybkiego wglądu Zaangażowanie członków: Oprogramowanie do zarządzania członkostwem ma do zrobienia więcej niż tylko przetwarzanie płatności. Powinno być wyposażone w kilka funkcji pogłębiających powiązania z członkami (a tym samym poprawiających retencję). Mogą to być kampanie e-mail, społeczności online lub strony rejestracji na wydarzenia

Oprogramowanie do zarządzania członkostwem ma do zrobienia więcej niż tylko przetwarzanie płatności. Powinno być wyposażone w kilka funkcji pogłębiających powiązania z członkami (a tym samym poprawiających retencję). Mogą to być kampanie e-mail, społeczności online lub strony rejestracji na wydarzenia Funkcje automatyzacji: Nowoczesne narzędzia do zarządzania członkami powinny usprawniać cykl pracy. Niezależnie od tego, czy chodzi o zautomatyzowane odprawy, czy przepływy onboardingu dla nowych członków, wybierz oprogramowanie do zarządzania członkostwem, które wykona tę pracę do zrobienia za ciebie

10 najlepszych aplikacji do zarządzania członkami w 2024 roku

Wiemy, że jesteś bardzo zajęty, więc przeprowadziliśmy badania w celu znalezienia odpowiedniej aplikacji do zarządzania członkami. Zapoznaj się z listą najlepszych platform do zarządzania członkostwem w 2024 roku.

Przeciąganie i upuszczanie zadań na widoku tabeli ClickUp dla prostej organizacji

Zgadza się. Ulubiona aplikacja wszechświata narzędzie do zarządzania projektami jest również idealną platformą do zarządzania członkostwem. Użyj ClickUp CRM aby śledzić informacje o klientach i wizualizować swój pipeline, aby przekonać więcej niedoszłych członków do dołączenia do Twojej organizacji. 🙌

ClickUp jest bezpieczne oprogramowanie bazodanowe które zawiera proste widoki tabeli, dzięki czemu można zobaczyć wszystkie dane członków w jednym miejscu - i łatwo je importować i eksportować. Oblicz wartość życiową klienta, odnowienia, wskaźniki zaangażowania i wiele więcej.

ClickUp jest doskonałym rozwiązaniem w zakresie baz danych członków, ale oferuje także miliard innych funkcji. Nie służy tylko do gromadzenia danych członków - służy do realizacji wszystkich dużych planów.

Unikalna hierarchia ClickUp zapewnia elastyczność w organizowaniu członkostwa o dowolnym rozmiarze

Masz swobodę w projektowaniu Hierarchia projektów ClickUp w dowolny sposób. W przeciwieństwie do innych zarządzanie klientem oprogramowanie, nie zmuszamy Cię do wpasowania się w Box. Możesz swobodnie projektować własne cykle pracy i pracować tak, jak uważasz za stosowne.

Nie musisz też zaczynać od zera. Wystarczy niestandardowo dostosować gotowy szablon ClickUp i można ruszać na wyścigi:

Użyj szablonuSzablon strategii członkostwa ClickUp aby przeprowadzić burzę mózgów na temat kolejnego dużego ruchu

Skopiuj szablonSzablon katalogu członków ClickUp aby stworzyć własną bazę danych w kilka sekund

Polegaj na szablonieSzablon katalogu ClickUp aby zbudować katalog członkowski w mgnieniu oka

ClickUp najlepsze funkcje:

ClickUp CRM śledzi wszystkie dane członków i wyświetla je obok projektów, zadań, analiz i nie tylko

Szablony ClickUp pozwalają zaoszczędzić czas na skomplikowanych zadaniach administracyjnych

Wizualizacja wskaźników zaangażowania członków dzięki pulpitom ClickUp w czasie rzeczywistym

Twórz cele dla swojej organizacji i rozliczaj swój zespół, przekształcając cele w zadania

Limity ClickUp:

ClickUp ma tak wiele funkcji, że nowicjusze czasami uważają je za onieśmielające (ale wierzymy w Ciebie!)

Niektóre funkcje, takie jak ClickUp AI, są dostępne tylko dla płatnych subskrybentów

Cennik ClickUp:

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Business Plus: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

ClickUp oceny i recenzje:

G2: 4.7/5 (8,300+ recenzji)

4.7/5 (8,300+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,700+ opinii)

2. Dzika morela

Via Dzika morela Wild Apricot to internetowe rozwiązanie członkowskie, które robi po trochu wszystkiego. Baza danych członków umożliwia śledzenie informacji o członkach. Wypróbuj kreator stron internetowych do zarządzania istniejącą witryną. Lub stwórz własną aplikację mobilną, aby połączyć się z członkami w podróży.

Stawiasz na handel elektroniczny? Skorzystaj z funkcji sklepu internetowego Wild Apricot, która umożliwia wyświetlanie listy produktów w portalu członkowskim. Członkowie mogą nawet ustawić cykliczne przetwarzanie płatności za swoje opłaty członkowskie - więc nie musisz kiwnąć palcem. 🧘

Najlepsze funkcje Wild Apricot:

Tworzenie list wydarzeń i konfigurowalnych formularzy rejestracyjnych w kilka sekund

Automatyczne generowanie faktur i paragonów do przetwarzania płatności

Integracja Wild Apricot z WordPress i widżetami

Limity Wild Apricot:

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że ich członkowie doświadczyli błędów

Inni użytkownicy twierdzą, że platforma nie jest przyjazna dla użytkownika

Ceny Wild Apricot:

Personal: $60/miesiąc za 100 kontaktów

$60/miesiąc za 100 kontaktów Grupa: 75 USD/miesiąc za 250 kontaktów

75 USD/miesiąc za 250 kontaktów Społeczność: 140 USD/miesiąc za 500 kontaktów

140 USD/miesiąc za 500 kontaktów Profesjonalny: 240 USD/miesiąc za 2000 kontaktów

240 USD/miesiąc za 2000 kontaktów Sieć: 440 USD/miesiąc za 5 000 kontaktów

440 USD/miesiąc za 5 000 kontaktów Enterprise: 530 USD/miesiąc za 15 000 kontaktów

530 USD/miesiąc za 15 000 kontaktów Globalny: 900 USD/miesiąc za 50 000 kontaktów

Wild Apricot oceny i recenzje:

G2: 4/5 (30+ recenzji)

4/5 (30+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 530 opinii)

3. ClubExpress

Via ClubExpress ClubExpress od ponad 20 lat koncentruje się na upraszczaniu zarządzania klubem. Ta aplikacja dla członków umożliwia planowanie wysyłek e-maili, wysyłanie tekstów do członków, generowanie ankiet, a nawet tworzenie forów dyskusyjnych.

Funkcje angażowania członków są szczególnie rozbudowane. Jeśli chcesz pozostać w stałym kontakcie ze swoimi członkami - a kto tego nie robi - ClubExpress jest solidną opcją.

Najlepsze funkcje ClubExpress:

ClubExpress oferuje nieograniczoną przestrzeń dyskową w chmurze

Wybieraj spośród ponad 20 gotowych modułów, aby uzyskać żądaną funkcję

ClubExpress pozwala członkom zarządzać swoimi danymi i historią płatności w portalu członkowskim

Limity ClubExpress:

Niektórzy twierdzą, że funkcja forum jest trudna w użyciu

Inni użytkownicy twierdzą, że platforma jest ogólnie trudna w nawigacji

Ceny ClubExpress:

Do 200 członków: 42 centy/członka, rozliczane miesięcznie

42 centy/członka, rozliczane miesięcznie 201 - 300 członków: 38 centów/członka, rozliczane miesięcznie

38 centów/członka, rozliczane miesięcznie 301 - 500 członków: 34 centy/członka, rozliczane miesięcznie

34 centy/członka, rozliczane miesięcznie 501 - 1000 członków: 30 centów/członka, rozliczane miesięcznie

30 centów/członka, rozliczane miesięcznie Powyżej 1 000 członków: Kontakt w celu ustalenia ceny

Oceny i recenzje ClubExpress:

G2: 4/5 (240 recenzji)

4/5 (240 recenzji) Capterra: 4.2/5 (510+ opinii)

4. MemberClicks

Via MemberClicks MemberClicks usprawnia zarządzanie członkostwem w stowarzyszeniach zawodowych, izbach handlowych i stowarzyszeniach branżowych. Jest to kompleksowa platforma do automatyzacji, angażowania i generowania przychodów dla każdej organizacji zarządzającej członkami.

MemberClicks obejmuje cykl pracy personelu, zarządzanie wydarzeniami i funkcje angażowania członków, takie jak sale lekcyjne, tablice ogłoszeń i fora.

Najlepsze funkcje MemberClicks:

Organizowanie wirtualnych konferencji lub targów

Przyciąganie większej liczby odwiedzin do portalu członka poprzez ustawienie tablicy ogłoszeń

Stwórz dedykowaną przestrzeń dla członków dzięki funkcji CommUnity

Limity MemberClicks:

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że platformie brakuje przydatnych funkcji edycji

Inni twierdzą, że wideo szkoleniowe MemberClicks są nieaktualne i nieprzydatne

Ceny MemberClicks:

Kontakt w sprawie cen

MemberClicks oceny i recenzje:

G2: 3.7/5 (40+ recenzji)

3.7/5 (40+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (450+ recenzji)

5. StarChapter

Via StarChapter Prowadzisz oddział stowarzyszenia branżowego? StarChapter specjalizuje się w zarządzaniu rozdziałami zarówno dla wolontariuszy, jak i administratorów. Podoba nam się jego funkcja Tablica & Management, która daje członkom zarządu centralny hub do udostępniania informacji. 📈

StarChapter umożliwia importowanie danych członkowskich i łatwą integrację z kilkoma krajowymi stowarzyszeniami. Wygeneruje również szczegółowe raportowanie dotyczące programu członkostwa, co jest przydatne, gdy trzeba zaprezentować go przed Tablicą.

Najlepsze funkcje StarChapter:

Przetwarzanie płatności za pomocą StarChapter Pay

Tworzenie niestandardowej strony internetowej dla swojego oddziału

Automatyczne wysyłanie grupowych e-maili i śledzenie ich dostarczalności

Limity StarChapter:

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że edycja w StarChapter jest trudna

Inni mówią, że chcą czystszego formatu i więcej niestandardowych opcji

Ceny StarChapter:

Essential: $83/miesiąc dla 150 członków, plus $779 opłaty za ustawienia

$83/miesiąc dla 150 członków, plus $779 opłaty za ustawienia Growth: $105/miesiąc dla 300 członków, plus $1,079 opłaty za ustawienia

$105/miesiąc dla 300 członków, plus $1,079 opłaty za ustawienia Zaawansowany: 133$/miesiąc dla 600 członków, plus 1319$ opłaty za ustawienia

133$/miesiąc dla 600 członków, plus 1319$ opłaty za ustawienia Pro: 165$/miesiąc dla 1200 członków plus 1,559$ opłaty za ustawienia

StarChapter oceny i recenzje:

G2: 4.2/5 (40+ recenzji)

4.2/5 (40+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (580+ recenzji)

6. Mindbody

Via Mindbody Mindbody to oprogramowanie do zarządzania członkostwem dostosowane do potrzeb firm z branży fitness, wellness i beauty. Jest jednak najbardziej popularne wśród siłowni, studiów jogi i studiów tańca. 💃

Jeśli chcesz wyrobić sobie markę, Mindbody dostarcza aplikację typu white etykieta do zarządzania harmonogramami członków i płatnościami w podróży.

Najlepsze funkcje Mindbody:

Akceptuj płatności i planuj zajęcia z poziomu aplikacji Mindbody na Androida lub iOS

Generowanie wglądu w swój Business dzięki raportowaniu sprzedaży, obsługiwanych klientów i wskaźników wykorzystania

Użyj Mindbody do planowania pracowników,zarządzać wydajnością pracowników, przeprowadzania przeglądów i do zrobienia listy płac

Ograniczenia Mindbody:

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że mieli negatywne doświadczenia z obsługą klienta Mindbody

Inni twierdzą, że przedstawiciele handlowi są nieco nachalni

Ceny Mindbody:

Kontakt w sprawie cen

Mindbody oceny i recenzje:

G2: 3.6/5 (370+ recenzji)

3.6/5 (370+ recenzji) Capterra: 4/5 (ponad 2600 recenzji)

7. Katalog Workfolio

Via Katalog Workfolio Workfolio to zestaw narzędzi, których stowarzyszenia zawodowe używają do zaoszczędzić czas i usprawnić cykl pracy. Podoba nam się funkcja mikrowitryny, która pozwala tworzyć mikrowitryny dla klientów lub tworzyć własne strony internetowe - bez konieczności kodowania.

Workflow Directory to w równym stopniu katalog pracowników, platforma mikrowitryn i narzędzie do zarządzania profilami. Oferuje również specjalistyczne rozwiązania programowe dla prawników, opieka zdrowotna i edukacja, więc każdy znajdzie coś dla siebie. 🌻

Najlepsze funkcje Workfolio Directory:

Zbuduj własną stronę internetową w kilka minut dzięki kreatorowi stron WYSIWYG

Jeśli prowadzisz działalność B2B, stwórz mikrowitrynę klienta, aby zachwycić potencjalnych klientów

Skorzystaj z zaawansowanego kreatora katalogów członków, aby stworzyć solidny katalog bez kodowania

Limity Workfolio Directory:

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że musieli wykazać się kreatywnością, aby niestandardowo dostosować tę aplikację do zarządzania członkami

Inni twierdzą, że Workfolio ma wiele przestojów

Cennik Workfolio Directory:

Teams: $99/miesiąc dla maksymalnie 50 członków, rozliczane rocznie

$99/miesiąc dla maksymalnie 50 członków, rozliczane rocznie Firma: 249 USD/miesiąc za maksymalnie 500 członków, rozliczane rocznie

249 USD/miesiąc za maksymalnie 500 członków, rozliczane rocznie Enterprise: Kontakt w sprawie cen, dla 501+ członków

Workfolio Directory oceny i recenzje:

G2: N/A

N/A Capterra: 4.8/5 (4 recenzje)

8. ZenPlanner

Via ZenPlanner Potrzebujesz trochę zen w swoim życiu? ZenPlanner to oprogramowanie do zarządzania członkostwem i rozliczeń dla siłowni i biznesów fitness. W rzeczywistości jest to kompletny pakiet produktów z oprogramowaniem biznesowym, kreatorem stron internetowych, CRM, rozliczeniami i nie tylko.

ZenPlanner ma unikalne przypadki użycia dla sztuk walki, fitnessu funkcjonalnego, fitnessu butikowego i gimnastyki, jeśli potrzebujesz oprogramowania dostosowanego do Twojego biznesu. 🤸

Najlepsze funkcje ZenPlanner:

ZenPlanner oferuje zaawansowane śledzenie treningów, aby zapewnić członkom więcej przydatnych danych

Użytkownicy mogą automatyzować e-maile, rozliczenia i śledzenie obecności

Korzystaj z partnera ZenPlanner, UpLaunch, do automatyzacji marketingu, płatnych reklam i danych powstania strony internetowej

Limity ZenPlanner:

Podczas gdy ZenPlanner jest całkiem dobry we wprowadzaniu nowych funkcji, kilka osób twierdzi, że aplikacja mobilna nie jest tak świetna

Inni użytkownicy twierdzą, że platforma jest trudna w nawigacji

ZenPlanner ceny:

Do 45 członków: $99/miesiąc

$99/miesiąc Do 60 członków: 129 USD/miesiąc

129 USD/miesiąc Do 75 członków: 149 USD/miesiąc

149 USD/miesiąc Do 100 członków: 176 USD/miesiąc

176 USD/miesiąc do 150 członków: 209 USD/miesiąc

209 USD/miesiąc do 200 członków: 227 USD/miesiąc

227 USD/miesiąc do 250 członków: 247 USD/miesiąc

247 USD/miesiąc Ponad 251 członków: $267/miesiąc

ZenPlanner oceny i recenzje:

G2: N/A

N/A Capterra: 4.3/5 (ponad 240 recenzji)

9. MemberLeap

Via MemberLeap MemberLeap to trzyczęściowe oprogramowanie do zarządzania członkostwem, planowania wydarzeń i angażowania członków.

Może nie wygląda na najnowocześniejsze rozwiązanie do zarządzania członkostwem, ale platforma ta jest solidną opcją do rozliczania członkostwa, danych powstania aplikacji na wydarzenia i masowych tekstów.

Najlepsze funkcje MemberLeap:

MemberLeap upraszcza współpracę i zarządzanie komitetami

Tworzenie interaktywnych stoisk wystawowych na wirtualne wydarzenia

Tworzenie tablic ogłoszeń, które pozwalają członkom na czatowanie ze sobą

Limity MemberLeap:

MemberLeap wymaga ręcznego wprowadzania niektórych danych członków

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że musieli skontaktować się z obsługą klienta w celu usunięcia błędów

Cennik MemberLeap:

Kontakt w sprawie cen

MemberLeap oceny i recenzje:

G2: 4.7/5 (10+ recenzji)

4.7/5 (10+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 70 recenzji)

10. GrowthZone

Via GrowthZone GrowthZone polega na zwiększaniu liczby członków. Jeśli nadszedł najwyższy czas na skalowanie, to oprogramowanie do zarządzania stowarzyszeniami (AMS) pomoże Ci to osiągnąć. Jest ono wyposażone w przydatne funkcje członkowskie, takie jak kontakty, planowanie wydarzeń (w tym wydarzeń online), rozliczenia i komunikacja. 👀

Ale to tylko wierzchołek góry lodowej. GrowthZone zawiera również narzędzia zwiększające wydajność takie jak kreator formularzy, zarządzanie zawartością stron internetowych i kreator aplikacji mobilnych.

Najlepsze funkcje GrowthZone:

GrowthZone integruje automatyzację marketingu i zarządzanie lejkiem sprzedaży

Udostępnienie pracownikom mobilnej aplikacji AMS do ładowania danych kontaktowych, zarządzania wydarzeniami i nie tylko

Automatyzacja e-mailikampanie marketingowe aby spersonalizować doświadczenia członków bez kiwnięcia palcem

Limity GrowthZone:

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że GrowthZone robi tak wiele, że trudno jest nabrać prędkości

Inni użytkownicy zgłaszają trudności z narzędziem marketingu e-mail GrowthZone

Ceny GrowthZone:

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje GrowthZone:

G2: 4.6/5 (40+ recenzji)

4.6/5 (40+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (190+ recenzji)

ClickUp: Wymarzone narzędzie do zarządzania członkostwem

Członkowie sprawiają, że Twój świat się kręci. Zamiast spędzać godziny każdego dnia na wysyłaniu e-maili lub zarządzaniu danymi członków, wybierz odpowiednią platformę do zarządzania członkostwem. Dzięki odpowiedniemu narzędziu zapewnisz członkom lepsze doświadczenia, jednocześnie ograniczając skomplikowane zadania administratora.

Jesteś zajęty i nie masz czasu na przełączanie się między różnymi platformami. Gdy czas to pieniądz, wybierz najlepsze oprogramowanie do zarządzania członkostwem: ClickUp. 🤩

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

Łączymy Twoje projekty, zadania, szablony, komunikację i zarządzanie członkostwem w jednym miejscu. To tak dobre, że nie będziesz wiedział, co zrobić z zaoszczędzonym czasem.

Ale nie musisz wierzyć nam na słowo - wypróbuj je sam. Zarejestruj się w ClickUp już teraz . To Free Forever!