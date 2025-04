Bing Copilot vs. ChatGPT: Które narzędzie AI jest najlepsze?

Żonglujesz wieloma terminami i potrzebujesz szybkich odpowiedzi lub kreatywnej pomocy. Do zrobienia? To proste - zwracasz się do asystenta AI.

Obecnie zaawansowane narzędzia AI są integralną częścią naszej codziennej rutyny, rozwiązując wyzwania z niezwykłą łatwością. 72% pracowników ufa AI która wniesie wartość do ich procesów pracy, od automatyzacji obsługi klienta po analizę danych i generowanie zawartości.

Dwóch faworytów tłumów znajduje się w centrum uwagi tej rewolucji AI: Microsoft Copilot (dawniej Bing Chat) i ChatGPT. Oba te duże modele językowe (LLM) mają wyjątkowe zalety, ale jak wypadają w porównaniu?

W tym artykule dokładnie zbadamy Copilot i ChatGPT, analizując ich kluczowe funkcje, zalety, wady i modele cenowe. Dzięki temu dowiesz się, które narzędzie AI najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

I trzymaj się - mamy dla ciebie niespodziankę w postaci rekomendacji!

Czym jest Copilot?

Copilot (dawniej Bing Chat) to innowacyjny chatbot AI zintegrowany z wyszukiwarką Bing firmy Microsoft. Dzięki Copilot możesz zadawać zapytania w sieci w języku naturalnym, a on dostarczy wyczerpujących odpowiedzi, pobierając aktualne informacje z różnych źródeł.

Możesz zapytać o wszystko, od "Jaka jest pogoda?" po "Czy możesz streścić ten artykuł?", a on odpowiednio odpowie.

Funkcje Copilota

Copilot jest płynnie zintegrowany z przeglądarką Microsoft Edge, ułatwiając dostęp do kontekstowej pomocy AI. Pasek boczny Copilot zawiera funkcje takie jak Chat, Compose i Insights, zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności przeglądania.

Czat do rozmów kontekstowych

Dzięki funkcji czatu możesz zadawać pytania bezpośrednio na pasku bocznym bez konieczności przełączania zakładek. Copilot odczytuje zawartość strony internetowej, na której się znajdujesz i dostarcza kontekstowe odpowiedzi, podsumowania lub uproszczone wyjaśnienia dzięki funkcji rozumienia języka naturalnego.

przez Microsoft Na przykład, podczas czytania szczegółowego artykułu, Copilot może podsumować kluczowe punkty lub wyjaśnić złożone terminy prostszym językiem - idealne do szybkiego wyszukiwania lub głębszego zrozumienia.

💡 Porada dla profesjonalistów: Jeśli Copilot nie może przeanalizować strony lub podsumować zawartości, włącz opcję "Zezwalaj na dostęp do dowolnej strony internetowej lub pliku PDF" w ustawieniach Microsoft Edge w sekcji Pasek boczny > Copilot.

Uproszczone tworzenie zawartości dzięki usłudze Compose

Funkcja Compose doskonale nadaje się do tworzenia dostosowanej zawartości. Dzięki opcjom ustawienia tonu, formatu (np. postów na blogu lub e-maili) i długości, Copilot zapewnia gotowe ramy do pisania. Te ulepszone funkcje są szczególnie przydatne, jeśli nie masz pewności, jak tworzyć skuteczne podpowiedzi - Copilot ułatwia rozpoczęcie pracy dzięki ustrukturyzowanym wskazówkom.

przez Microsoft W przeciwieństwie do ChatGPT, który wymaga bardzo specyficznych podpowiedzi, intuicyjny interfejs Copilot zapewnia dopasowanie zawartości do potrzeb użytkownika.

Advanced Insights dla zawartości stron internetowych

Zakładka Insights oferuje szczegółowe analizy dotyczące odwiedzanej strony internetowej, w tym pytania i odpowiedzi, kluczowe punkty, powiązane artykuły oraz dane analityczne witryny, takie jak nazwa domeny i ranga ruchu. Funkcja ta jest unikalnym dodatkiem, dostarczającym cennego kontekstu i informacji wykraczających poza generowanie tekstu.

Ceny Copilot

Wersja Free

Plany Pro: Począwszy od $9.99/miesiąc

Co to jest ChatGPT?

ChatGPT, opracowany przez OpenAI, to asystent AI zbudowany w celu angażowania się w rozmowy podobne do ludzkich w dedykowanym interfejsie. Oparty na zaawansowanej architekturze Generative Pre-trained Transformer (GPT), został zaprojektowany tak, aby kontekstowo odpowiadać na pytania i podpowiedzi użytkownika.

To inteligentny rozmówca, który może zająć się każdym tematem - od pomocy w pisaniu i udostępniania porad dotyczących konkretnych problemów osobistych i zawodowych, po pomoc w lepszym zrozumieniu świata.

Funkcje ChatGPT

🧠 Fun Fact: ChatGPT jest jednym z najszybciej rozwijających się narzędzi AI w historii, osiągając imponującą 200 milionów aktywnych użytkowników na całym świecie w rekordowym czasie. Liczba ta przewyższa wczesny wzrost innych popularnych platform, takich jak TikTok i Instagram, które wcześniej ustanowiły rekordy szybkiego przyjęcia przez użytkowników.

Co sprawia, że ChatGPT jest ulubieńcem fanów, oprócz darmowego dostępu? Przyjrzyjmy się temu:

Zaawansowane przetwarzanie języka naturalnego

ChatGPT słynie z możliwości przetwarzania języka naturalnego (NLP), co pozwala mu zrozumieć kontekst, humor, a nawet sarkazm, dzięki czemu interakcje są bardziej ludzkie. Wyszkolony na ogromnych zbiorach danych obejmujących różnorodne źródła tekstów, wykorzystuje tokenizację i osadzanie do numerycznego reprezentowania słów i fraz, umożliwiając zniuansowane rozumienie i generowanie.

Wszechstronne dane powstania zawartości

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pomocy w napisaniu wiersza z ludzkimi emocjami, wygenerowaniu fragmentów kodu wolnych od błędów, czy sformułowaniu wysoce konwertującego tekstu marketingowego, ChatGPT zapewni Ci ochronę. Dostosowuje się do różnych języków, stylów pisania i formatów, zapewniając kreatywną kontrolę nad wynikami.

Interpreter kodu ChatGPT

Interpreter kodu ChatGPT, dostępny dla użytkowników Plus, umożliwia przesyłanie i przetwarzanie różnych typów plików, takich jak tekst, kod, dane i multimedia. Może również analizować i wizualizować dane, uruchamiać i debugować kod oraz edytować pliki multimedialne, takie jak obrazy, audio i wideo.

GPT-4o

GPT-4o, najnowszy model generatywny OpenAI, może pochwalić się większą i bardziej zoptymalizowaną architekturą niż jego poprzednicy, umożliwiając głębsze zrozumienie złożonych zapytań i zniuansowanych konwersacji. GPT-4 może obsługiwać multimodalne dane wejściowe. Może tworzyć dokumenty, rozwiązywać złożone problemy matematyczne, a nawet interpretować obrazy, dzięki czemu jest wszechstronny w różnych dziedzinach, takich jak edukacja, kodowanie i generowanie zawartości. Dzięki ulepszonym możliwościom dostrajania zapewnia wyższą jakość wyników dostosowanych do konkretnych przypadków użycia, ustawiając nowy punkt odniesienia dla modeli językowych AI.

Ceny ChatGPT

Free wersja

Plus : $20/miesiąc

: $20/miesiąc Teams : $30/miesiąc za użytkownika

: $30/miesiąc za użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

Bing Copilot vs. ChatGPT: Porównanie funkcji

Przyjrzyjmy się szczegółowemu porównaniu Copilot i ChatGPT, koncentrując się na kluczowych funkcjach, możliwościach i cenach. Poniższa tabela przedstawia widok obok siebie, aby pomóc ci zrozumieć ich możliwości i oferty:

Funkcja Copilot ChatGPT Model GPT-4 OpenAI (zintegrowany z produktami Microsoft) GPT-4 OpenAI Platforma Zintegrowana z produktami Microsoft (Word, Excel, itp.) Samodzielna strona internetowa, API, aplikacje iOS i Android Dostęp do Internetu Polega na usłudze wyszukiwania Bing, gdy dostęp do Internetu jest włączony Może wykonywać wyszukiwanie w sieci za pomocą Microsoft Bing (dla użytkowników Plus) Generowanie obrazów Dostępne za pośrednictwem narzędzi Microsoft, nie jest bezpośrednio częścią Copilot Może generować obrazy za pomocą DALL-E 3 (tylko ChatGPT Plus) Możliwości głosowe Tylko zamiana mowy na tekst Obsługa wejścia/wyjścia audio (przy użyciu GPT-4o) Udostępnianie konwersacji Może udostępniać i współpracować z narzędziami Microsoft Może kopiować lub eksportować bloki tekstu, udostępniać połączone linki do całych konwersacji Limity użytkowania 30 czatów na sesję i 300 czatów dziennie 30 czatów na sesję, łącznie 300 dziennie (Free), Unlimited z 50 wiadomościami GPT-4 co 3 godziny (Plus) Ceny Free; część subskrypcji Microsoft 365, konkretny koszt Copilot różni się w zależności od planu Free; ChatGPT Plus jest dostępny za $20/miesiąc

Funkcja #1: Generowanie zawartości

ChatGPT wyróżnia się w pisanie zawartości oferuje różne materiały wyjściowe, od kreatywnego pisania, poezji i opowiadań po profesjonalną zawartość, taką jak e-maile, fragmenty kodu i skrypty. Umożliwia niestandardowe dostosowanie tonu, stylu i formatu tych wyników, dzięki czemu można je dostosować do różnych wymagań dotyczących zawartości.

Microsoft Copilot skupia się bardziej na generowaniu zawartości informacyjnej i pomaga w zadaniach badawczych. Skutecznie podsumowuje zawartość stron internetowych, dostarcza istotnych informacji o faktach i tworzy tekst, który jest ściśle zgodny z zapytaniem użytkownika, szczególnie w przypadku zadań badawczych i dokumentacyjnych.

🏆 Zwycięzca: ChatGPT

ChatGPT jest bardziej wszechstronny do tworzenia różnorodnej zawartości, podczas gdy Bing Copilot lepiej nadaje się do precyzyjnych zadań wymagających dużej ilości informacji.

Funkcja #2: Jakość odpowiedzi

ChatGPT zapewnia konwersacyjne i ludzkie odpowiedzi, dzięki czemu doskonale nadaje się do swobodnych zapytań, burzy mózgów i generowania pomysłów. Chociaż nie zawsze cytuje źródła, język i jakość odpowiedzi są wysokie, co jest cenne dla tych, którzy wolą bardziej interaktywne doświadczenia.

Microsoft Copilot priorytetowo traktuje jasność i faktyczną dokładność odpowiedzi. Wykorzystanie danych internetowych w czasie rzeczywistym zapewnia szczegółowe odpowiedzi wraz ze źródłami, umożliwiając dostawcom weryfikację informacji. Ta dokładność sprawia, że jest to idealne rozwiązanie do badań, w których kluczem są precyzyjne i wiarygodne informacje.

ChatGPT jest lepszą opcją dla naturalnych, angażujących rozmów. Microsoft Copilot ma jednak przewagę pod względem dokładności i weryfikowalnych informacji.

Funkcja #3: Integracja z obszarami roboczymi

Załóżmy, że Twój zespół marketingowy prowadzi badania dotyczące nadchodzącej premiery produktu. Zbierają dane z wielu źródeł, analizują opinie klientów, tworzą zawartość i organizują swoje ustalenia w celu udostępniania ich interesariuszom.

W takim przypadku integracja odpowiednich narzędzi AI z ich cyklem pracy może znacznie poprawić wydajność i współpracę.

ChatGPT, ze swoimi unikalnymi funkcjami, jest dostępny jako samodzielne narzędzie. Dzięki planowi Pro użytkownicy mogą zintegrować go z różnymi cyklami pracy poprzez połączenie z aplikacjami innych firm za pośrednictwem API OpenAI. Działa dobrze z narzędziami zwiększającymi wydajność, ale integracja wymaga ustawień, które mogą być bardziej odpowiednie do indywidualnego niestandardowego dostosowania niż do współpracy out-of-the-box.

przez Microsoft 🏆 Zwycięzca: Microsoft Copilot

kompatybilność Copilot z Microsoft 365 oferuje uproszczone i wydajne środowisko dla użytkowników poszukujących głębokiej integracji z narzędziami w miejscu pracy. ChatGPT oferuje elastyczność, ale może wymagać więcej czasu na ustawienie integracji z różnymi obszarami roboczymi narzędzi.

Funkcja #4: Bezpieczeństwo danych

ChatGPT silnie koncentruje się na bezpieczeństwie danych, zwłaszcza dzięki najnowszym aktualizacjom w GPT-4.

OpenAI poświęciło dużo czasu na udoskonalenie swoich zabezpieczeń i dostosowanie, zapewniając, że GPT-4 jest 82% mniej prawdopodobne do odpowiadania na zapytania o wrażliwą zawartość i o 40% bardziej skłonna do dostarczania dokładnych informacji niż jej poprzednia wersja.

Microsoft Copilot, jako część ekosystemu Microsoftu, korzysta z rozszerzonych polityk bezpieczeństwa Microsoftu, takich jak Zasady zerowego zaufania zapewniając niezawodną ochronę danych użytkowników w ramach platform Bing i Edge.

🏆 Zwycięzca: Copilot

Oba narzędzia są commitem do zapewnienia bezpieczeństwa i wyrównania danych, oferując użytkownikom bezpieczniejsze doświadczenie AI. Jednak w przeciwieństwie do ChatGPT, Copilot zachowuje prywatne dane użytkownika, co daje mu niewielką przewagę w tym bezpośrednim porównaniu.

Bing Copilot vs. ChatGPT na Reddit

Przenieśliśmy debatę ChatGPT vs. Copilot na Reddit, aby uzyskać wgląd w doświadczenia użytkowników z tymi chatbotami AI, podkreślając ich kluczowe różnice. Jeden z użytkowników, Niss_UCL, wskazał :

_myślimy, że Copilot nie jest tak dobry, jak powinien być; ChatGPT wciąż ma błędy, ale jego margines błędu jest mniejszy

Ten komentarz odzwierciedla powszechne przekonanie, że chociaż oba narzędzia mają wady, ChatGPT może oferować nieco bardziej niezawodne ogólne wrażenia. Inny Redditor, CK1026, podkreślił Mocne strony Copilota:

Jedyne dwie zalety Copilota w porównaniu do ChatGPT to uczenie się na podstawie prywatnych danych M365 i zachowanie prywatności danych.

Użytkownicy stawiający na prywatność danych i bezproblemową integrację z Microsoft 365 preferują Copilot.

Inny użytkownik zaproponował bardziej neutralną perspektywę :

Czy Copilot jest tak dobry jak ChatGPT? Nie. Ale czy dane są poufne? Tak.

Ten komentarz przedstawia zrównoważony widok, uznając, że chociaż Copilot może nie mieć takich samych możliwości konwersacyjnych jak ChatGPT, oferuje ważną przewagę w zakresie prywatności.

Spotkanie ClickUp - najlepsza alternatywa dla Bing Copilot vs. ChatGPT

Co by było, gdybyś miał chatbota AI, który łączyłby możliwości danych na żywo Copilot z kreatywną wszechstronnością ChatGPT?

Cóż, masz jednego.

Spotkanie ClickUp -wszystko aplikacja do pracy- to doskonała alternatywa dla ChatGPT i Copilot.

Śledzenie aktualizacji projektów, udoskonalanie cykli pracy i płynna współpraca z zespołem - wszystko w ClickUp

Wykracza poza generowanie tekstów AI, oferując solidne zarządzanie zadaniami, zarządzanie wiedzą, płynną integrację z ponad 1000 aplikacji i zaawansowane narzędzia do tworzenia dokumentów - wszystko dostosowane do optymalizacji wydajności.

_ClickUp zapewnia wysoki poziom widoczności zarówno dla członków zespołu, jak i menedżerów w zakresie rezultatów projektu i ich postępów. Wykorzystuje również AI, aby zmniejszyć poziom administracji wymagany dla wszystkich aspektów projektów Matthew Boulden menedżer ds. zarządzania aktywami i wydajności w Aurecon

Przyjrzyjmy się, co sprawia, że korzystanie z ClickUp jest najlepsze AI hack dla szybszej pracy.

ClickUp's One-Up #1: ClickUp Brain ClickUp Brain to potężny asystent AI, zaprojektowany do organizowania indywidualnych zadań i przyspieszania wydajności zespołu. Dzięki inteligentnym funkcjom podsumowywania tekstów, aktualizacji zadań, zapytań o wiedzę i burzy mózgów,

ClickUp Brain pomaga Tobie i Twojemu zespołowi pracować mądrzej, a nie ciężej.

Zastosuj inteligentniejszy sposób pracy dzięki ClickUp Brain, jedynemu narzędziu AI, którego potrzebujesz, aby odnieść sukces

Niezależnie od tego, czy zarządzasz projektami, kampaniami marketingowymi, czy operacjami HR, ClickUp Brain staje się Twoim ostatecznym Narzędzie do współpracy AI ułatwiając:

Uzyskiwanie natychmiastowych aktualizacji zadań za pośrednictwem AI CatchUps (dla pominiętych wątków konwersacji) i AI StandUps (dla bieżącej pracy w całym zespole)

Podsumowywanie długich wątków komentarzy i dyskusji

Natychmiastowe tworzenie e-maili, briefów projektów i pomysłów na zawartość przy użyciu podpowiedzi w języku naturalnym

Uzyskaj wgląd w zadania, osoby i dokumenty z obszaru roboczego ClickUp, po prostu zadając pytania w języku naturalnym

Twórz zautomatyzowane cykle pracy bez kodowania (np. aktualizowanie osób przypisanych do zadania, gdy zmieni się jego status lub wysyłanie wiadomości e-mail, gdy zadanie zostanie zamknięte itp

Jaka jest największa przewaga Brain nad ChatGPT i Copilot? Ponieważ Brain jest bezpośrednio wbudowany w ClickUp, możesz przeprowadzać burze mózgów, automatyzować zadania i zarządzać wszystkimi projektami w jednym miejscu.

ClickUp's One-Up #2: Dokumenty ClickUp

Uprość zarządzanie dokumentami i ich niestandardowy charakter dzięki ClickUp Docs

Większość z nas codziennie pracuje z wieloma dokumentami. Znajdowanie ich, odwoływanie się do nich i współpraca nad nimi może być trudna ze względu na rozproszenie informacji. Dokumenty ClickUp zapewniają organizację dzięki przestrzeni do tworzenia, edytowania i przechowywania wszystkich niezbędnych plików w jednym miejscu. Wyjdź poza robienie notatek, pisanie propozycji oraz tworzenie konspektów i notatek w silosie. ClickUp Docs pozwala Tobie i Twojemu zespołowi współpracować w czasie rzeczywistym - wspólnie edytować dokumenty, komentować i wzmiankować członków zespołu w odpowiednich miejscach dokumentu oraz przydzielać zadania bezpośrednio z zawartości dokumentu.

Możesz przekształcić dowolną część dokumentu w użyteczne Zadania ClickUp a następnie połączyć je z powiązanymi projektami, aby uzyskać dobrze zorganizowany obszar roboczy. ClickUp Docs zapewnia zgodność dokumentów z projektami, zadaniami i cyklami pracy zespołu w jednym scentralizowanym hubie.

ClickUp's One-Up #3: Narzędzie ClickUp do zarządzania projektami

Bądź na bieżąco ze swoimi projektami dzięki potężnym możliwościom zarządzania projektami ClickUp

Czujesz się przytłoczony rozproszonymi celami i szczegółami projektu? Użyj Narzędzia ClickUp do zarządzania projektami aby zapewnić porządek i przejrzystość. Podczas gdy narzędzia AI, takie jak ChatGPT i Copilot, wyróżniają się w generowaniu zawartości i zapewnianiu pomocy w konwersacji, ClickUp został stworzony z myślą o przekształcaniu pomysłów w działania, co czyni go doskonałym wyborem dla wydajności i współpracy.

ClickUp integruje zarządzanie zadaniami, śledzenie celów, śledzenie czasu, zarządzanie dokumentami i narzędzia AI w jednej platformie, eliminując potrzebę korzystania z wielu aplikacji. Funkcje współpracy, takie jak zintegrowany czat, współtworzenie dokumentów, komentarze w wątkach i pulpity zespołu, zapewniają, że wszyscy pozostają w zgodzie - funkcje nieobecne w samodzielnych narzędziach AI.

ClickUp umożliwia tworzenie niestandardowych widoków, szablonów i automatyzacji dostosowanych do konkretnych branż lub typów projektów. Użyj ClickUp do

Automatyzacja danych powstania zadania : Przyspiesz planowanie dzięki automatyzacji tworzenia zadań i generowaniu podzadań bez wysiłku za pomocą ClickUp Brain

Zarządzanie zależnościami i priorytetami : Skup się na tym, co najważniejsze dzięki Priorytety zadań ClickUp i upewnij się, że krytyczne zadania nie są wstrzymywane przez relacje zależności

: Skup się na tym, co najważniejsze dzięki Priorytety zadań ClickUp i upewnij się, że krytyczne zadania nie są wstrzymywane przez relacje zależności Większa widoczność i przejrzystość : Zapewnij przejrzystość i efektywną współpracę dzięki zintegrowanemu Czatowi, który łączy Twoją pracę i rozmowy (więcej na ten temat później)

: Zapewnij przejrzystość i efektywną współpracę dzięki zintegrowanemu Czatowi, który łączy Twoją pracę i rozmowy (więcej na ten temat później) Dostosowanie projektów do celów całej firmy: Umożliw swojemu Teamsowi płynne dostosowanie projektów do celów firmy poprzez Cele ClickUp Przeczytaj także: 10 najlepszych narzędzi i oprogramowania do zarządzania projektami AI ### ClickUp's One-Up #4: ClickUp Chat

Współpracuj efektywnie i utrzymuj komunikację w pracy dzięki ClickUp Chat

Niezależnie od tego, czy konsultujesz się z zespołem w sprawie projektu, burzy mózgów, zadajesz pytania, czy udostępniasz aktualizacje postępów w realizacji zadań, ClickUp Chat zapewnia połączenie i łatwość znalezienia kontekstu.

Oto niektóre z wyróżniających się funkcji ClickUp Chat, które zapobiegają przełączaniu podatków i zwiększają wydajność :

Profile członków zespołu i planowanie : Widok priorytetów członków zespołu i planowanie spotkań bezpośrednio w Chat

: Widok priorytetów członków zespołu i planowanie spotkań bezpośrednio w Chat Funkcje AI : Używaj AI do natychmiastowych odpowiedzi, nadrabiania zaległości w nieodebranych wiadomościach, tworzenia zadań z wiadomości i znajdowania powiązanych zadań / dokumentów w czasie rzeczywistym

: Używaj AI do natychmiastowych odpowiedzi, nadrabiania zaległości w nieodebranych wiadomościach, tworzenia zadań z wiadomości i znajdowania powiązanych zadań / dokumentów w czasie rzeczywistym Zintegrowane zarządzanie pracą : Czaty są połączone z Twoimi Listy, foldery i przestrzenie w ClickUp, umożliwiając płynne zarządzanie projektami i aktualizacje bezpośrednio z interfejsu czatu

: Czaty są połączone z Twoimi Listy, foldery i przestrzenie w ClickUp, umożliwiając płynne zarządzanie projektami i aktualizacje bezpośrednio z interfejsu czatu Uprawnienia do czatu : Czaty mogą być publiczne lub prywatne, z ustawieniami pozwalającymi na kontrolę dostępu i zarządzanie prywatnością w komunikacji zespołowej

: Czaty mogą być publiczne lub prywatne, z ustawieniami pozwalającymi na kontrolę dostępu i zarządzanie prywatnością w komunikacji zespołowej Przypinanie i organizowanie czatów : Przypinaj ważne czaty dla łatwego dostępu i dodawaj opisy lub nagłówki dla kontekstu i widoczności

: Przypinaj ważne czaty dla łatwego dostępu i dodawaj opisy lub nagłówki dla kontekstu i widoczności Funkcja wyszukiwania: Wyszukiwanie w obrębie czatów i między nimi w celu szybkiego znalezienia odpowiednich rozmów lub informacji

To ustawienie umożliwia efektywną współpracę i zarządzanie projektami, dzięki czemu cała komunikacja i zarządzanie zadaniami są dostępne w jednym ujednoliconym obszarze roboczym.

Zoptymalizuj swoje doświadczenie AI z ClickUp

Sztuczna inteligencja nie jest substytutem ludzkiej inteligencji; jest narzędziem wzmacniającym ludzką kreatywność i pomysłowość.

Fei-Fei Li, współdyrektor Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence

Ta perspektywa podkreśla kluczową prawdę: AI jest najpotężniejsza, gdy uzupełnia ludzką błyskotliwość, a nie próbuje ją zastąpić. Narzędzia takie jak Copilot i ChatGPT ucieleśniają tę zasadę na różne sposoby. Na przykład Copilot wyróżnia się integracją z M365 w celu uzyskania wglądu w czasie rzeczywistym, podczas gdy ChatGPT wyróżnia się kreatywną elastycznością i wszechstronnością konwersacji.

Jeśli jednak szukasz rozwiązania typu "wszystko w jednym", które łączy w sobie moc AI z solidną wydajnością, zarządzaniem projektami i automatyzacją narzędzi, ClickUp jest Twoją odpowiedzią. ClickUp płynnie integruje AI z zarządzaniem zadaniami, współpracą zespołową i optymalizacją przepływu pracy, umożliwiając przejście od pomysłu do realizacji bez wysiłku.

Niezależnie od tego, czy generujesz zawartość, śledzisz kamienie milowe projektu, czy koordynujesz wysiłki zespołu, ClickUp zapewnia dobrą organizację i wydajność bez konieczności przełączania się między narzędziami. Z konfigurowalne szablony projektów clickUp AI, zaawansowane funkcje AI i scentralizowane cykle pracy, ClickUp zapewnia wszystko, czego potrzebujesz pod jednym dachem. Zacznij korzystać z ClickUp już dziś!