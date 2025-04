Free Excel Purchase Order Templates for Smoother Procurement Processes - szablony zamówień w Excelu usprawniające procesy zakupowe

Szablon zamówienia zakupu znacznie ułatwia i usprawnia proces zaopatrzenia.

Ten łatwy w użyciu i konfigurowalny dokument upraszcza cały proces zakupów - pomaga sprawdzać stany magazynowe, tworzyć zamówienia zakupu, oszczędzać czas i ograniczać błędy. 💯

Przeczytaj ten blog, aby znaleźć najbardziej odpowiedni szablon zamówienia zakupu (szablon PO) w programie Excel dla swojego małego lub dużego Businessu. Wskakuj!

Co składa się na dobry szablon zamówienia zakupu w Excelu?

W Internecie można znaleźć wiele darmowych szablonów zamówień w programie Excel. Ale jak dowiedzieć się, który z nich do zrobienia?

Oto kilka cech, których należy szukać w dobrym szablonie zamówienia zakupu:

Wyczyszczony układ: Wybierz szablon PO z czystą i zorganizowaną strukturą. Ułatwia to biznesowi wypełnienie odpowiednich informacji ✍️

Wybierz szablon PO z czystą i zorganizowaną strukturą. Ułatwia to biznesowi wypełnienie odpowiednich informacji ✍️ Niezbędne szczegóły: Upewnij się, że szablon zawiera wszystkie niezbędne pola dotyczące procesu zamówienia zakupu, takie jak numer zamówienia, nazwa firmy, dane dostawcy, warunki wysyłki, ilość, płatność, informacje o dostawie itp. Dzięki temu szablon będzie kompleksowy i wszechstronny

Upewnij się, że szablon zawiera wszystkie niezbędne pola dotyczące procesu zamówienia zakupu, takie jak numer zamówienia, nazwa firmy, dane dostawcy, warunki wysyłki, ilość, płatność, informacje o dostawie itp. Dzięki temu szablon będzie kompleksowy i wszechstronny Automatyzacja obliczeń: Wybierz opcjęszablon zamówienia zakupu który automatyzuje wszystkie niezbędne obliczenia, takie jak podatki, opłaty za wysyłkę, całkowity koszt itp. w celu wyeliminowania błędów

Wybierz opcjęszablon zamówienia zakupu który automatyzuje wszystkie niezbędne obliczenia, takie jak podatki, opłaty za wysyłkę, całkowity koszt itp. w celu wyeliminowania błędów Niestandardowe sekcje: Wybierz szablon, który pozwala na dostosowanie każdego elementu, dzięki czemu możesz dodawać/usuwać szczegóły zgodnie z potrzebami dużego lub małego biznesu

Wybierz szablon, który pozwala na dostosowanie każdego elementu, dzięki czemu możesz dodawać/usuwać szczegóły zgodnie z potrzebami dużego lub małego biznesu Możliwość śledzenia statusu: Wybierz szablon zamówienia zakupu, aby śledzić zamówienia zakupu. Zapewnia to dostęp do wszystkich aktualizacji dotyczących ich miejsca pobytu

Darmowe szablony zamówień w Excelu

Bez zbędnych ceregieli, przedstawiamy najlepsze darmowe szablony zamówień w MS Excel:

1. Szablon zamówienia zakupu w Excelu autorstwa Vertex42

via Vertex42 Excel Purchase Order Template by Vertex42 to standardowy dokument odpowiedni dla większości właścicieli firm. Podstawowy, ale kompleksowy, pozwala uchwycić niezbędne szczegóły zamówienia zakupu, takie jak informacje o dostawcy, opis elementu, ilość, cena itp.

Ponieważ szablon ten jest dostępny do pobrania w różnych wersjach - w tym w Arkuszach Google i MS Word - jest on odpowiedni dla wieloplatformowej dostępności. Jeśli potrzebujesz kopii zapasowej, zapisz ją jako plik PDF.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Niestandardowe szczegóły, takie jak informacje o dostawcy i wysyłce

Obliczanie podatków i kosztów wysyłki dla wyczerpującej dokumentacji

Eliminacja potrzeby korzystania z zewnętrznego oprogramowania - wystarczy otworzyć w programie Excel i rozpocząć pracę

Idealny dla: Właścicieli firm poszukujących prostego, wieloplatformowego arkusza kalkulacyjnego do zarządzania informacjami o dostawcach, opisami elementów i cenami.

2. Szablon zamówienia zakupu Excel od ProjectManager

via ProjectManager szukasz wszechstronnego szablonu do tworzenia oddzielnych zamówień zakupu dla różnych dostawców? Excel Purchase Order Template by ProjectManager może być właściwym wyborem dla Ciebie. Dzięki czystemu i profesjonalnemu wyglądowi, możesz stworzyć zamówienie zakupu dla każdego dostawcy, z którym współpracujesz.

Szablon pozwala dodać wszystkie istotne informacje dla sprawnej realizacji: informacje o zamówieniu, dane kontaktowe, warunki wysyłki i datę dostawy. Co więcej, możesz podsumować sumę wierszy, aby obliczyć koszty i inne liczby.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Personalizacja pól dla szczegółowych warunków wysyłki i płatności

Śledzenie statusów zamówień i dat dostawy w jednym widoku

Eksport do Arkuszy Google lub PDF w celu łatwego udostępniania i archiwizacji

Idealny dla: Kierowników projektów i zespołów zaopatrzeniowych wymagających standardowego szablonu zamówienia zakupu dla wielu dostawców.

3. Szablon zamówienia zakupu w e-commerce od CIN7

via CIN7 Szablon CIN7 E-Commerce Purchase Order został specjalnie zaprojektowany dla firm internetowych. Podobnie jak zwykłe zamówienie, zawiera pola do dodawania informacji o produkcie, informacji o wysyłce, warunkach płatności, datach dostawy itp.

Wygląd szablonu został zaprojektowany z myślą o prostocie. Wszystkie szczegóły są przedstawione kompleksowo i elegancko, dzięki czemu jest odpowiedni zarówno dla sprzedawców produktów i usług .

Dlaczego to pokochasz:

Dodaj bardziej szczegółowe pola, takie jak licencje na oprogramowanie i kody dostępu do produktów cyfrowych

Śledzenie cyklu życia każdego zamówienia z uwzględnieniem aktualizacji statusu

Zapisywanie w różnych formatach w celu uzyskania dostępu na różnych platformach

Idealny dla: Sprzedawców internetowych i firm e-commerce poszukujących łatwego w użyciu szablonu do zarządzania zamówieniami zakupu produktów i usług.

Pobierz ten szablon

4. Szablon zamówienia produkcyjnego od CIN7

via CIN7

Zamówienia produkcyjne są znane ze swojej złożoności. Jednak CIN7 Manufacturing Purchase Order Template ma na celu zaoferowanie uproszczonego rozwiązania.

Podobnie jak w przypadku typowego zamówienia produkcyjnego, należy uwzględnić wymagania dotyczące zaopatrzenia i określić inne istotne szczegóły, takie jak kod produktu, opis, ilość i szczegóły wysyłki. Istnieje również możliwość dodania wymagań dotyczących kontroli jakości, co pomaga stworzyć ramy odpowiedzialności za spotkanie z wzorcami jakości.

Dlaczego to pokochasz:

Upewnij się, że dostawcy rozumieją Twoje potrzeby i unikaj opóźnień i błędów dzięki sekcji Bill of Materials (BOM) określającej surowce, komponenty i podzespoły

Efektywnie koordynować i przydzielać zasoby w celu dotrzymania terminów dostaw za pomocą Harmonogramu produkcji

Pisanie szczegółowych instrukcji w sekcji Komentarze dla poszczególnych zamówień wymagających specjalnych usług

Idealny dla: Producentów potrzebujących uproszczonego arkusza kalkulacyjnego zamówień zakupu, dostępnego w Excelu, Arkuszach Google lub wersji PDF, w celu zaspokojenia złożonych potrzeb w zakresie zamówień, w tym kodów produktów, opisów i szczegółów wysyłki.

5. Szablon zamówienia budowlanego od szablonLAB

via TemplateLAB Szablon Construction Purchase Order by TemplateLAB zawiera wszystkie istotne szczegóły produktu, aby ułatwić potwierdzenie towarów i usług związanych z budownictwem od kupującego do dostawcy. Stanowi on podstawę dla jasnej i skutecznej komunikacji między kupującym a dostawcą i zawiera sekcje zawierające dane kontaktowe, opisy usług i materiałów, ceny i obliczenia podatkowe.

Ponadto przejrzysty układ z oddzielnymi sekcjami sprawia, że jest on łatwy do zrozumienia i użycia.

Dlaczego to pokochasz:

Szczegółowy podział z oddzielnymi sekcjami dla usług i materiałów, w tym zakresy czasowe, stawki godzinowe, ilości i ceny

Szybki przegląd wydatków poprzez podsumowanie kosztów z kalkulatorem podatkowym i kalkulatorem kosztów

Zagwarantuj dokumentację i odpowiedzialność dzięki dedykowanej sekcji do zatwierdzania i akceptowania podpisów odpowiednio od kupującego i dostawcy

Idealny dla: Firm budowlanych poszukujących szablonu zamówienia zakupu, który uchwyci szczegóły projektu, oferując jednocześnie miejsce na bardziej szczegółowe niestandardowe ustawienia.

6. Szablon zamówienia zakupu w branży modowej od TemplateLAB

via TemplateLAB Szablon Fashion Purchase Order Template by TemplateLAB jest dostosowywanym dokumentem odpowiednim dla modowych Businessów.

Szablon jest podzielony na pięć części i zawiera szczegółowe informacje dotyczące klienta, zamówienia, wysyłki i płatności. Co więcej, ten szablon formularza zamówienia zakupu jest dostępny do pobrania w formatach MS Word, standardowym MS Excel i PDF.

Oto dlaczego go pokochasz:

Precyzyjne śledzenie modnych elementów dzięki kolumnom z nazwą produktu, numerem elementu, ceną, ilością, rozmiarem i kolorem

Korzystanie z sekcji Notatki dla niestandardowych wiadomości lub umów, zapewniając elastyczność dla dodatkowych warunków lub instrukcji

Łatwe dostosowywanie i dodawanie pól do potrzeb branży modowej

Idealny dla: Firm z branży modowej potrzebujących wszechstronnego i konfigurowalnego szablonu formularza zamówienia zakupu, który uwzględnia szczegóły dotyczące klienta, zamówienia, wysyłki i płatności, umożliwiając jednocześnie elastyczny format w wielu typach plików.

7. Szablon zamówienia na projektowanie wnętrz od szablonLAB

via TemplateLAB Szablon Interior Design Purchase Order Template by TemplateLAB jest elegancko dostosowany do usług projektowania wnętrz, takich jak zamówienia mebli. Ten szablon formularza zamówienia zakupu łączy w sobie przejrzysty format z wizualnymi odniesieniami, aby usprawnić zarządzanie zamówieniami dla projektów wnętrz.

Możesz również niestandardowo dostosować każdy element - od czcionki po schematy kolorów - do celów brandingowych.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Wizualne przedstawienie zamówionych elementów poprzez integrację obrazów w celu zwiększenia przejrzystości i zmniejszenia dwuznaczności

Rozbij całkowitą cenę za pomocą szczegółowej struktury cenowej, która obejmuje indywidualne koszty, opłaty za dostawę i opłaty za usługi

Podkreślenie dodatkowych usług projektowania wnętrz, takich jak planowanie przestrzeni i stylizacja

Idealne rozwiązanie dla: Businessów, które chcą uprościć zamówienia w jednym scentralizowanym szablonie, aby wyświetlić różne elementy w szybkim formacie wizualnym ułatwiającym nawigację po różnych elementach, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla dużych przedsiębiorstw.

Limity korzystania z szablonu zamówienia zakupu w Excelu

Chociaż formularze i szablony zamówień zakupu oparte na programie Microsoft Excel są dobre, mogą nie być odpowiednie dla wszystkich użytkowników. 👀

Oto trzy główne powody:

Wyzwania związane ze współpracą: Jeśli masz zespół zarządzający systemem zamówień zakupu, szablony Excel mogą nie być najlepsze w ułatwianiu współpracy w czasie rzeczywistym między członkami, co dodatkowo komplikuje twoją zlecenie pracy

Jeśli masz zespół zarządzający systemem zamówień zakupu, szablony Excel mogą nie być najlepsze w ułatwianiu współpracy w czasie rzeczywistym między członkami, co dodatkowo komplikuje twoją zlecenie pracy Ograniczona automatyzacja: Szablony zamówień zakupu oparte na Excelu nie mają wbudowanych funkcji automatyzacji. Tak więc, zarządzanie zamówieniami staje się czasochłonne i nieefektywne

Szablony zamówień zakupu oparte na Excelu nie mają wbudowanych funkcji automatyzacji. Tak więc, zarządzanie zamówieniami staje się czasochłonne i nieefektywne Trudności w śledzeniu zmian: MS Excel nie dostarcza niezawodnych funkcji kontroli wersji, więc śledzenie zmian staje się dość trudne

Pro Tip: Przed dokonaniem zakupu należy odpowiednio dostosować proces zaopatrzenia do potrzeb swojego biznesu. Skutecznym sposobem do zrobienia tego jest śledzenie i pomiar

kluczowe wskaźniki efektywności zaopatrzenia

. 🎯

Alternatywne szablony zamówień

Zarządzanie zamówieniami zakupu może być złożonym procesem, ale odpowiednie zasoby mogą uczynić go bezproblemowym. W tym miejscu ClickUp krok po kroku upraszcza i usprawnia cały cykl pracy.

ClickUp to wydajne narzędzie do zarządzania pracą, które zawiera różne funkcje optymalizujące harmonogram zamówień i oszczędzające cenny czas.

Oto kilka szablonów zamówień zakupu oferowanych przez ClickUp, które ułatwią pracę w Twojej firmie:

1. Szablon formularza zamówienia produktu ClickUp

szablon zamówienia zakupu excel szablon formularza zamówienia produktu ClickUp

Szukasz narzędzia do śledzenia zamówień zakupu, dzięki któremu będziesz stale powiadamiany? Pobierz Szablon formularza zamówienia produktu ClickUp !

Ten szablon wizualizuje całą drogę zamówienia. W ten sposób można natychmiast zidentyfikować i wyeliminować problemy utrudniające realizację zamówienia. Ponadto, dzięki pełnej automatyzacji, nie ma potrzeby ręcznego wprowadzania danych lub obliczeń w szablonie.

Jego sekcje w stylu Kanban są również nieskomplikowane w nawigacji i wysoce współpracujące, a szablon z łatwością podwaja się jako ogólny szablon zamówienia zakupu.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Śledzenie statusów zamówień za pomocą niestandardowych etykiet, takich jak W drodze i Zrealizowane, w celu uzyskania precyzyjnych aktualizacji

Zapisywanie kluczowych informacji o zamówieniu, w tym typu produktu i kontaktu z klientem, za pomocą 14 niestandardowych pól

Zorganizuj wszystko za pomocą pięciu dostosowanych widoków, od statusu zamówienia do nowych zamówień, aby uzyskać szybki dostęp

Śledzenie czasu i ostrzeżenia o zależnościach upraszczają zarządzanie zamówieniami

Idealny dla: Teams potrzebujących formularza zamówienia zakupu do śledzenia i zarządzania zamówieniami produktów oraz automatyzacji procesu.

🧠 Ciekawostka: Zamówienie zbiorcze (BPO) jest jak subskrypcja Netflix w zaopatrzeniu! Zamiast składać wiele zamówień na powtarzające się potrzeby, BPO pozwala firmom zaoszczędzić czas i wielokrotnie zamawiać towary lub usługi w ramach jednej umowy do ustalonego limitu! 🦾

2. Szablon Zamówienia i Inwentaryzacji ClickUp

ClickUp Purchase Order & Inventory Template szablon zamówienia zakupu excel

Typowy proces zarządzania zapasami jest żmudny i wymaga regularnego monitorowania i kontroli. Ale Szablon zamówienia zakupu i inwentaryzacji ClickUp sprawia, że jest to znacznie mniej obciążające.

Szablon zapewnia automatyzację większości zadań związanych z zarządzaniem zapasami, takich jak monitorowanie poziomu zapasów i ponowne zamawianie, a także wysyła okresowe powiadomienia, aby być na bieżąco.

Oprócz tego, można utworzyć szczegółowy plan do zrobienia

procesy zaopatrzenia

lista, aby uniknąć kryzysu dostaw w ostatniej chwili.

Dlaczego to pokochasz:

Tworzenie i przypisywanie indywidualnych zadań w oparciu o każde zamówienie zakupu do odpowiedniego członka Teams

Organizuj dane dotyczące zakupów i zapasów, takie jak ilość, data dostawy itp. w jednym miejscu dzięki niestandardowym polom

Uzyskiwanie wglądu dzięki konfigurowalnym widokom, które oferują wiele perspektyw na zamówienia i zapasy

Automatyzacja procesów w celu ograniczenia liczby zadań wykonywanych ręcznie dzięki wbudowanym cyklom pracy i alertom

Idealne rozwiązanie dla: Business'ów potrzebujących rozwiązania do zarządzania zapasami w celu śledzenia poziomu zapasów, zarządzania zamówieniami i usprawnienia zaopatrzenia.

3. Szablon Formularza Zlecenia Zmiany w Remoncie ClickUp

ClickUp Change Order Form Renovations Template szablon zamówienia zakupu excel

Wyobraź sobie, że jesteś zaangażowany w projekt budowlany lub projektowania wnętrz i potrzebujesz zasobu do pomocy w tworzeniu zleceń zmian. Szablon ClickUp Formularz Zlecenia Zmiany Szablon Remontu jest idealny do tego celu. Łatwy w użyciu i wysoce współpracujący, szablon ten jest kompleksowym rozwiązaniem do zarządzania zmianami w projekcie budowlanym.

Skutecznie uwzględnia i dokumentuje wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie realizacji projektu. Możesz nawet współpracować z innymi stronami, aby upewnić się, że wszyscy są zgodni z poprawkami.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Monitorowanie i zatwierdzanie nowych zamówionych zmian i ich postępu za pomocą niestandardowych statusów

Zarządzanie zadaniami renowacji z polami wpływu, zmian cen i pierwotnych szczegółów umowy

Porządkowanie zleceń zmian dzięki pięciu odrębnym widokom

Lepszy nadzór nad projektem dzięki etykietom, śledzeniu czasu i powiadomieniom e-mail

Idealny dla: Wykonawców zarządzających zmianami w projektach renowacyjnych, którzy potrzebują szablonu oferującego łatwy w użyciu, oparty na współpracy format dokumentowania i dostosowywania zmian.

4. Szablon formularza zamówienia dostawy ClickUp

Szablon formularza zamówienia dostawy ClickUp szablon zamówienia zakupu excel

Jeśli potrzebujesz szablonu zamówienia zakupu uwzględniającego niuanse zakupów produktów i usług, wybierz szablon Szablon formularza zamówienia dostawy ClickUp .

Zaprojektowany jako standardowy formularz, USP szablonu jest jego prosty wygląd. Pełni on funkcję krótkich, łatwych do zrozumienia punktów, które zawierają szczegóły wszystkiego, czego potrzebujesz - materiałów biurowych, surowców lub mebli.

Można również określić ilości, ceny jednostkowe i inne istotne elementy. Pomaga to w wysyłaniu jasnych, zwięzłych zapytań o zamówienie do dostawcy w celu szybkiego zaopatrzenia.

Dlaczego to pokochasz:

Wyczyszczone podsumowania i wizualizacje ułatwiające organizację zapasów i logistyki

Zmniejsz obciążenie administracyjne i papierkową robotę dzięki temu zautomatyzowanemu szablonowi

Informowanie interesariuszy poprzez aktualizację statusów w miarę postępu realizacji zamówienia

Ponad 10 niestandardowych statusów i pól do śledzenia i etykietowania zamówień

Idealny dla: Firm, które chcą uprościć zarządzanie dostawcami dzięki łatwym w użyciu formularzom do obsługi zamówień, śledzenia dostaw i zarządzania kontaktami.

5. Szablon realizacji zamówień ClickUp

ClickUp Order Fulfillment Template szablon zamówienia zakupu excel

Szablon Szablon realizacji zamówień ClickUp usprawnia proces realizacji zamówień w każdym biznesie e-commerce. Ten szablon to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania wszystkim, co jest związane z realizacją zamówień, od śledzenia czasu realizacji po monitorowanie postępów w realizacji zamówień.

Identyfikuj i usuwaj wszelkie potencjalne problemy, które mogą pojawić się na wczesnym etapie procesu realizacji.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Monitorowanie statusu produktów za pomocą niestandardowych statusów, takich jak W magazynie i Brak w magazynie, aby zapobiec opóźnieniom

Organizowanie zamówień za pomocą pól dotyczących kosztów, ilości zamówienia i kontaktu z klientem

Kompleksowe dokumentowanie szczegółów zamówienia za pomocą numeru zamówienia, punktu wysyłki, opisu produktu itp.

Wizualnie przedstaw realizację zamówienia i stany magazynowe dzięki integracji z innymi funkcjami ClickUp, takimi jak Wykresy Gantta i Tablice Kanban .

Idealny dla: Teamów operacyjnych i firm e-commerce śledzących realizację zamówień. Wczesne rozwiązywanie problemów pomaga szablonowi zarządzać czasem realizacji i zapobiegać niedoborom magazynowym.

6. Szablon zamówień na gadżety firmowe ClickUp

ClickUp Company Swag Orders Template szablon zamówienia zakupu excel

Złożyłeś zamówienie na spersonalizowane towary u swojego dostawcy? Zarządzaj nim za pomocą szablonu Szablon zamówień na gadżety firmowe ClickUp !

Ten szablon jest przeznaczony do zarządzania zamówieniami swag. Działa jako centralna lokalizacja do organizowania i śledzenia wszystkiego - zamówień zakupu towarów, wysyłek, projektów sklepów, a nawet oczekiwanej daty dostawy.

Zacznij więc monitorować zapasy swoich gadżetów, aby zapewnić spójny branding i jakość.

Dlaczego to pokochasz:

Zoptymalizuj proces zamawiania gadżetów, aby skrócić czas i zmniejszyć wydatki

Zarządzaj zamówieniami i przeglądaj je za pomocą pięciu różnych widoków w ClickUp, takich jak unikalny widok płatności

Organizowanie i przechowywanie wszystkich zamówień na gadżety od pracowników w jednej scentralizowanej bazie danych

Przechowuj istotne szczegóły, takie jak dane kontaktowe sprzedawcy, aby zapewnić płynną komunikację

Idealne rozwiązanie dla: Teamów HR zarządzających zamówieniami zbiorczymi na towary firmowe i śledzących harmonogramy dostaw.

7. Szablon umowy kupna-sprzedaży ClickUp

7. Szablon umowy zakupu i sprzedaży ClickUp szablon zamówienia zakupu excel

Podczas gdy szablony PO rejestrują informacje o zakupie, szablon Szablon umowy kupna-sprzedaży ClickUp ma szerszy zakres i stanowi oficjalny zapis dotyczący zarówno zakupu, jak i sprzedaży towarów.

Korzystając z tego szablonu, możesz bezpiecznie zarządzać wszystkimi zakupami i sprzedażą w jednym miejscu. Konsoliduje on wszystkie niezbędne dokumenty, szczegóły, warunki, dzięki czemu można szybko przeglądać i zatwierdzać/odrzucać wnioski. Ten szablon umożliwia tworzenie prawnie egzekwowalnych umów bez dodatkowego wysiłku.

Oto dlaczego go pokochasz:

Przechowywanie wszystkich informacji o dostawcach i klientach w jednym miejscu do wykorzystania w przyszłości

Budowanie cyklu pracy za pomocą niestandardowych widoków, w tym listy, Gantta i kalendarza

Usprawnij śledzenie zakupów i sprzedaży za pomocą wbudowanych automatyzacji i ClickUp AI, Mózg Współpraca w czasie rzeczywistym dzięki udostępnianym dokumentom i reakcjom na komentarze w celu uzyskania natychmiastowej informacji zwrotnej



Idealny dla: Procurement and sales teams zarządzających umowami zakupu i sprzedaży, ponieważ szablon ten konsoliduje wszystkie szczegóły umowy w celu łatwego zatwierdzania i śledzenia.

Bonus: Gotowy przejąć kontrolę nad finansami swojego projektu? Zacznij

zarządzanie budżetem jak profesjonalista

dzisiaj!

8. Szablon faktury ClickUp

8. Szablon faktury ClickUp szablon zamówienia zakupu excel

Czy jesteś sprzedawcą zmęczonym prosząc o płatności ?

Zamiast przypomnień słownych użyj funkcji

Szablon faktury ClickUp

aby wysłać formalną, prawnie wiążącą fakturę i zapewnić terminową płatność. Nawet jeśli nie masz doświadczenia w wystawianiu faktur, ten łatwy w użyciu szablon pomoże Ci szybko stworzyć profesjonalną fakturę.

Dokumentuj informacje o firmie, adres kupującego, sprzedane elementy, ceny itp. Śledzenie statusu każdej płatności i uzgadnianie kont bez kłopotów.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Szybkie i łatwe tworzenie niestandardowych i markowych faktur

Zapewnienie dokładności i zgodności poprzez regularne przeglądanie faktur

Ograniczenie błędów w wypełnianiu pól faktur dzięki standardowemu formatowi szablonu

Automatyzacja przypomnień o fakturach i skrócenie czasu monitorowania dzięki powiadomieniom o zadaniach i terminach

Idealny dla: Business i freelancerów potrzebujących szablonu do otrzymywania terminowych płatności, śledzenia faktur i zarządzania statusami płatności.

9. Szablon faktury dla kontrahenta ClickUp

9. Szablon faktury kontrahenta ClickUp szablon zamówienia zakupu excel

Szablon Szablon faktury dla kontrahenta ClickUp jest przeznaczony wyłącznie do żądania płatności od kontrahentów. Ten przyjazny dla początkujących szablon umożliwia tworzenie i wysyłanie profesjonalnych faktur zawierających szczegóły, takie jak opis produktu, kategoria, cena jednostkowa, należna kwota itp.

Zapewnia szybki przegląd zaległych faktur, umożliwiając wysyłanie dalszych przypomnień i oznaczanie płatności jako otrzymanych po ich przetworzeniu.

Dlaczego to pokochasz:

Korzystanie z pól niestandardowych do zarządzania danymi kontrahentów, terminami płatności i nie tylko

Dodawanie i przypisywanie zadań dla określonych elementów na fakturze, które mają zostać rozwiązane przez odpowiedniego kontrahenta

Współpracuj z kontrahentami i teamami, korzystając z komentarzy, reakcji i udostępniania dokumentów dla większej przejrzystości

Wysyłaj profesjonalne i precyzyjne faktury, które informują o oczekiwaniach dotyczących płatności

Idealne dla: Małych startupów i teamów zarządzających transakcjami Business, tworzących faktury dla kontrahentów i klientów oraz śledzących płatności.

Zoptymalizuj cały system zamówień z ClickUp

Zarządzanie zamówieniami zakupu może wydawać się przytłaczające. Z wieloma warstwami złożoności i potrzebą ciągłego monitorowania, efektywna obsługa może być wyzwaniem.

Wadliwy proces może mieć wpływ na poziom zapasów i operacje biznesowe. Dlatego tak ważne jest, aby być dokładnym i unikać błędów.

W tym miejscu ClickUp pomaga dzięki swojemu potężnemu pakietowi do zarządzania pracą i opcjom darmowych szablonów zamówień zakupu. Przekonaj się, jak może on zwiększyć wydajność, produktywność i organizację, przejmując kontrolę nad systemem zarządzania zamówieniami. 🎯 Zarejestruj się tutaj i odkryj transformacyjny wpływ ClickUp na Twój system zamówień! ✅