10 najlepszych programów do analizy zamówień dla inteligentniejszego zaopatrzenia

Kiedy zarządzasz procesem zaopatrzenia w organizacji, każdy dzień przynosi nowe wyzwania.

Walczysz z nieoczekiwanymi zakłóceniami w łańcuchu dostaw i wahaniami cen, jednocześnie nadzorując rozległą sieć dostawców i zapewniając zgodność wszystkich działań związanych z zakupami.

Jednocześnie upewniając się, że Twój zespół podejmuje decyzje oparte na danych, aby zrealizować strategiczne cele firmy.

W tym miejscu oprogramowanie do analizy zakupów staje się nieocenione. Przekształca ono rozproszone dane zakupowe w użyteczne informacje biznesowe, które upraszczają procesy zakupowe i pomagają w podejmowaniu strategicznych decyzji.

Na tym blogu omówię 10 najlepszych narzędzi do analizy zakupów, które polecam organizacjom i teamom zakupowym. Do dzieła!

**Czego należy szukać w oprogramowaniu do analizy zakupów?

Oprogramowanie do analityki zakupowej to narzędzie do analizy danych zakupowych, dostawca spostrzeżeń umożliwiających podejmowanie świadomych decyzji i przezwyciężanie problemów związanych z zakupami wyzwania związane z zaopatrzeniem .

Wybierając odpowiednią platformę, należy wziąć pod uwagę te kluczowe funkcje:

Możliwości integracji danych: Upewnij się, że oprogramowanie płynnie integruje się z różnymi źródłami danych wewnętrznie i zewnętrznie

Upewnij się, że oprogramowanie płynnie integruje się z różnymi źródłami danych wewnętrznie i zewnętrznie Zaawansowana klasyfikacja danych: Szukaj narzędzi, które oferują przydatne funkcje klasyfikacji, pozwalające na organizowanie danych w standardowe i specyficzne taksonomie odpowiednie do twoich potrzeb

Szukaj narzędzi, które oferują przydatne funkcje klasyfikacji, pozwalające na organizowanie danych w standardowe i specyficzne taksonomie odpowiednie do twoich potrzeb Konfigurowalne pulpity nawigacyjne: Oprogramowanie powinno zapewniać elastyczne i konfigurowalne pulpity wizualizacyjne, aby pomóc w efektywnym zarządzaniu danymi

Oprogramowanie powinno zapewniać elastyczne i konfigurowalne pulpity wizualizacyjne, aby pomóc w efektywnym zarządzaniu danymi Analityka w czasie rzeczywistym: Wybierz platformę do analizy zamówień, która oferuje przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami i trendami oraz podejmować decyzje w oparciu o dane

Wybierz platformę do analizy zamówień, która oferuje przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami i trendami oraz podejmować decyzje w oparciu o dane Integracja z Business Intelligence: Korzystne jest, jeśli oprogramowanie może integrować się z istniejącymi narzędziami Business Intelligence, zwiększając jego możliwości analityczne

Korzystne jest, jeśli oprogramowanie może integrować się z istniejącymi narzędziami Business Intelligence, zwiększając jego możliwości analityczne Śledzenie wydajności dostawców: Wybierz oprogramowanie, które zawiera narzędzia do monitorowania i oceny wydajności dostawców w czasie, pomagając zidentyfikować obszary wymagające poprawy i wynegocjować lepsze warunki

Wybierz oprogramowanie, które zawiera narzędzia do monitorowania i oceny wydajności dostawców w czasie, pomagając zidentyfikować obszary wymagające poprawy i wynegocjować lepsze warunki Zarządzanie zgodnością: Upewnij się, że platforma może pomóc w przestrzeganiu wewnętrznych zasad i przepisów zewnętrznych, minimalizując ryzyko i zapewniając etyczne praktyki zakupowe

Upewnij się, że platforma może pomóc w przestrzeganiu wewnętrznych zasad i przepisów zewnętrznych, minimalizując ryzyko i zapewniając etyczne praktyki zakupowe Szablony usprawniające procesy: Poszukaj oprogramowania, które oferujeszablony inwentaryzacji lub inne gotowe szablony upraszczające procesy, takie jak zarządzanie zamówieniami, zaopatrzenie i śledzenie

10 najlepszych programów do analizy zamówień

Wybór właściwego oprogramowanie do zarządzania zamówieniami radykalnie zwiększa wpływ strategii zakupowych. Poniżej wyróżniłem 10 najlepszych platform, które wyróżniają się wszechstronnymi funkcjami:

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do efektywnego zarządzania zadaniami i współpracy)

Przekonałem się, że ClickUp jest niezwykle skuteczny w analizie zamówień. Oferuje kompleksowy zestaw narzędzi, które pozwolą ci dogłębnie przeanalizować i zarządzać operacjami łańcucha dostaw skutecznie.

Dostosuj cykl pracy do konkretnych procesów zaopatrzenia, aby umożliwić swoim Teams śledzenie zmian i dostosowanie się do nowych danych.

Dostosuj cykle pracy związane z zaopatrzeniem do swoich konkretnych potrzeb dzięki konfigurowalnym zadaniom ClickUp Zadania ClickUp ułatwiają przypisywanie, monitorowanie i śledzenie działań związanych z zaopatrzeniem. Funkcje współpracy w czasie rzeczywistym pomagają zachować przejrzystość na wszystkich scenach pomiędzy członkami zespołu i dostawcami.

uporządkuj wszystkie dokumenty związane z zamówieniami i uzyskaj do nich łatwy dostęp dzięki ClickUp Docs_

Dzięki funkcjom takim jak śledzenie budżetu, ClickUp pomaga monitorować wydatki, umożliwiając lepszą kontrolę finansową w całym cyklu zamówień. Dokumenty ClickUp pomaga usprawnić analizę zamówień poprzez scentralizowanie całej dokumentacji związanej z zamówieniami na jednej dostępnej platformie. Pomaga to zespołom śledzić zmiany, zarządzać kontrolą wersji i integrować dane bezpośrednio z cyklów pracy związanych z zakupami.

automatyzacja powtarzalnych zadań zakupowych bez wysiłku dzięki potężnym regułom automatyzacji ClickUp Automatyzacja ClickUp usprawnia powtarzalne zadania, takie jak zatwierdzanie i śledzenie zamówień oraz zmniejsza wysiłek manualny Twoich Teams. Zapewnia, że każdy krok, od wniosków o zakup po przetwarzanie faktur, przebiega płynnie przy minimalnej interwencji człowieka, zwiększając wydajność i dokładność.

płynne zarządzanie budżetami i zapasami za pomocą dostosowywanego widoku tabeli ClickUp Widok tabeli w ClickUp upraszcza zaopatrzenie poprzez organizowanie budżetów, zapasów i danych dotyczących zaopatrzenia w przejrzystym, konfigurowalnym formacie arkusza kalkulacyjnego. Pozwala to Teams na łatwe śledzenie wydatków, monitorowanie poziomu zapasów i zarządzanie zamówieniami zakupu, zapewniając widoczność w czasie rzeczywistym dla lepszego podejmowania decyzji.

ClickUp jest idealnym rozwiązaniem dla organizacji, które chcą zoptymalizować swoje strategie zakupowe przy jednoczesnym zachowaniu przejrzystości i kontroli w całym cyklu zamówień.

Platforma posiada kilka szablonów, takich jak np Szablon zamówień ClickUp które zwiększają efektywność działań związanych z zaopatrzeniem. Pomogą one Twojemu zespołowi śledzić wydatki, zarządzać relacjami z dostawcami i skutecznie monitorować negocjacje umów.

Najlepsze funkcje ClickUp

Dostosowanie procesów zakupowych do konkretnych potrzeb organizacji

Usprawnienie powtarzalnych zadań zakupowych poprzez ustawienie niestandardowych reguł automatyzacji

Wizualizacja kluczowych metryk zakupowych i wskaźników wydajności w Pulpity ClickUp Poprawa wydajności zaopatrzenia poprzez organizowanie budżetów i zapasów w konfigurowalnych arkuszach kalkulacyjnych

Organizowanie i przechowywanie wszystkich dokumentów związanych z zakupami w jednym miejscu

Rozszerzenie funkcji poprzez połączenie z innymi niezbędnymi narzędziami oprogramowania poprzez Możliwości integracji ClickUp Limity ClickUp

Nowi użytkownicy mogą początkowo uznać rozszerzenie funkcji za przytłaczające

Aplikacja mobilna nie ma jeszcze wszystkich funkcji aplikacji komputerowej

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

Business: $12/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD na członka miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4 000 recenzji)

2. Coupa (najlepsze rozwiązanie do transformacyjnego zarządzania wydatkami i strategicznego pozyskiwania zasobów)

via _Coupa Coupa rewolucjonizuje zarządzanie wydatkami bezpośrednimi i pośrednimi dzięki opartej na AI platformie do kompleksowego zarządzania wydatkami. Platforma łączy AI i technologię cyfrowego bliźniaka, aby umożliwić szczegółowe planowanie scenariuszy i optymalizację łańcuchów dostaw.

Pozwala efektywnie analizować dane dotyczące kosztów obsługi, optymalizować transport i logistykę oraz strategicznie zarządzać zapasami. Zasadniczo pomaga to poprawić ogólną odporność łańcucha dostaw.

Najlepsze funkcje Coupa

Uzyskanie dogłębnego wglądu w biznes na temat wzorców wydatków dzięki sztucznej inteligencji i analizie predykcyjnej

Dostęp do informacji o przepływach pieniężnych i danych finansowych w czasie rzeczywistym za pomocą intuicyjnych pulpitów

Automatyzacja wykrywania ryzyka stron trzecich i monitorowanie kondycji dostawców w celu zmniejszenia ryzyka łańcucha dostaw

Coupa limit

Ograniczone wsparcie związane z katalogami i fakturowaniem cXML, z potrzebą większej przejrzystości oferty dostawców

Niektórzy użytkownicy uważają, że aplikacja może wymagać krzywej uczenia się, co stanowi wyzwanie dla przeciętnego użytkownika

Ceny Coupa

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Coupa

G2: 4.2/5 (530+ recenzji)

Capterra: 4.1/5 (90+ opinii)

3. SAP Business Network (najlepsze rozwiązanie do integracji globalnego łańcucha dostaw)

via SAP Business Network SAP Business Network, wcześniej znana jako Ariba Network, upraszcza globalny handel poprzez połączenie milionów kupujących i dostawców na dynamicznym, cyfrowym rynku. Pomaga usprawnić i scentralizować zaopatrzenie oraz zaoszczędzić czas i pieniądze.

Rozszerzony pakiet rozwiązań SAP, w tym oprogramowanie logistyczne zapewnia widoczność i sprawność łańcucha dostaw, optymalizując zaopatrzenie i operacje logistyczne.

Najlepsze funkcje SAP Business Network

Zyskaj widoczność w czasie rzeczywistym i elastyczność w całym łańcuchu dostaw, aby szybko reagować na zmiany rynkowe

Płynna integracja z systemami SAP w celu zwiększenia dokładności surowych danych i wydajności procesów

Promowanie etycznych praktyk w łańcuchu dostaw poprzez promocję przejrzystości i zgodności z przepisami

SAP Business Network limit

Sporadyczne opóźnienia w aktualizacjach zamówień zakupu z SAP MM do Ariba

Platforma może nie być najlepszą opcją dla organizacji, które wymagają integracji z innymi firmami, ponieważ spowalnia to działanie aplikacji

Sporadyczne zawieszanie się podczas danych powstania i przetwarzania PO

Cennik SAP Business Network

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje SAP Business Network

G2: 4.3/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 3.5/5 (ponad 50 recenzji)

4. Ivalua (Najlepsza dla kompleksowych rozwiązań source-to-pay)

via Ivalua Platforma source-to-pay firmy Ivalua oferuje zakończoną przejrzystość, bezproblemową automatyzację i usprawnioną współpracę w ramach procesów zakupowych.

Znane z elastyczności bez kodowania i gotowych najlepszych praktyk, to oprogramowanie do analizy zamówień umożliwia Teams efektywne zarządzanie wszystkimi kategoriami wydatków - od towarów pośrednich po materiały bezpośrednie i złożone kategorie usług.

Najlepsze funkcje Avalua

Zwiększ wydajność i podejmowanie decyzji w całym cyklu od źródła do zapłaty dzięki generatywnej sztucznej inteligencji

Zarządzanie wszystkimi kategoriami wydatków na jednej platformie dzięki dostosowanym rozwiązaniom dla zakupów bezpośrednich i pośrednich

Lepsza współpraca z dostawcami i innowacyjność dzięki kompleksowym narzędziom do zarządzania dostawcami

Ivalua limit

Niektórzy użytkownicy zgłaszali niestandardowe problemy, które są ograniczeniem dla firm wymagających wyższego poziomu personalizacji

Ceny Avalua

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Avalua

G2: 4.3/5 (40+ recenzji)

Capterra: za mało recenzji

5. Zycus (Najlepszy dla efektywności zamówień wspieranej przez AI)

via Zycus Zycus to oparta na sztucznej inteligencji platforma typu source-to-pay (S2P), która przekształca tradycyjną procesy zakupowe poprzez integrację automatyzacji kognitywnej we wszystkich swoich modułach.

Platforma wykorzystuje AI Merlin w celu zwiększenia dokładności danych i dostarczenia przydatnych informacji, które pomogą w tworzeniu lepszych strategii zakupowych opartych na danych.

Narzędzie do analizy wydatków interpretuje dane z różnych źródeł i w wielu językach, aby pomóc w zarządzaniu zakupami transgranicznymi. Dzięki śledzeniu wydatków w czasie rzeczywistym, otrzymujesz natychmiastowy przegląd kondycji finansowej i możesz podejmować lepsze decyzje budżetowe.

Najlepsze funkcje Zycus

Wdrażanie zaawansowanego generatywnego AI w całym cyklu od źródła do płatności w celu zwiększenia szybkości i wydajności operacyjnej

Proaktywne identyfikowanie i monitorowanie ryzyka związanego z dostawcami za pomocą narzędzi do zarządzania ryzykiem opartych na AI

Zwiększ dokładność przetwarzania i zmniejsz wysiłek manualny dzięki automatyzacji przetwarzania faktur za pomocą narzędzi AI

Zycus limit

Limity w możliwościach przesyłania plików, które wpływają na operacje użytkownika

Brak pełnej automatyzacji wprowadzania danych, wymagający ręcznego wprowadzania danych

Stała funkcja z limitem niestandardowych opcji dla użytkowników

Ceny Zycus

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Zycus

G2: 3.6/5 (13 recenzji)

Capterra: za mało recenzji

6. JAGGAER (najlepszy do kompleksowej integracji źródło-płatność z wykorzystaniem AI)

via JAGGAER JAGGAER to kolejne oprogramowanie do analizy zaopatrzenia, które pomaga organizacjom dostosować zaopatrzenie do szerszych celów biznesowych.

Platforma analityczna oparta na AI oferuje widok w czasie rzeczywistym na wzorce wydatków, wydajność dostawców i efektywność zakupów. Dzięki JAGGAER można łatwo śledzić kluczowe wskaźniki we wszystkich działaniach związanych z zaopatrzeniem. Pomaga to Teams zidentyfikować możliwości oszczędności kosztów i złagodzić ryzyko, zanim dojdzie do jego eskalacji.

Najlepsze funkcje JAGGAER

Osiągnij wydajność operacyjną i podejmuj decyzje oparte na danych dzięki narzędziom AI w całym cyklu zakupowym

Znaczne oszczędności kosztów i optymalizacja dostawców dzięki strategicznemu zaopatrzeniu poprzez wbudowaną inteligencję

Automatyzacja globalnych procesów Accounts Payable w celu zwiększenia wydajności i zapewnienia zgodności z przepisami regionalnymi

JAGGAER limit

Obawy o bezpieczeństwo danych ze względu na zależność od publicznej pamięci masowej w chmurze innej firmy

Sporadyczne spowolnienia w działaniu systemu, wpływające na komfort użytkowania

Ceny JAGGAER

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje JAGGAER

G2: 4.4/5 (20+ recenzji)

Capterra: 4.1/5 (20 recenzji)

7. GEP SMART (najlepsze rozwiązanie do transformacji zaopatrzenia w oparciu o AI)

via G2 GEP SMART to potężna platforma do analizy zamówień z integracją AI w całym cyklu Source-to-Pay. Zapewnia dostęp do analizy wydatków w czasie rzeczywistym, która pomaga odkryć możliwości oszczędności kosztów zarówno w zakupach bezpośrednich, jak i pośrednich.

To, co uważam za szczególnie skuteczne, to sposób, w jaki GEP SMART łączy dane o wydatkach z zarządzaniem umowami i dostawcami, dzięki czemu uzyskuje się całościowy widok działań związanych z zakupami.

Jednak aplikacja ta może nie być idealna dla małych Enterprise, ponieważ jest droższa niż konkurencja.

GEP SMART najlepsze funkcje

Optymalizacja możliwości oszczędności w ramach działań związanych z zakupami dzięki wykorzystaniu AI do analizy wydatków

Lepsze przyjęcie przez użytkowników dzięki intuicyjnym interfejsom i natywnemu dla urządzeń mobilnych projektowi umożliwiającemu dostęp w dowolnym miejscu i czasie

Zgodność z przepisami i współpraca między działami zaopatrzenia, finansów i innymi kluczowymi obszarami Business

GEP SMART limit

Wyzwania związane z niestandardowym dostosowaniem do konkretnych potrzeb lub procesów biznesowych

Stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników, wymagająca kompleksowego szkolenia w celu efektywnego wykorzystania wszystkich funkcji

GEP SMART pricing

Niestandardowy cennik

*Oceny i recenzjeGEP SMART

G2: 4.4/5 (20+ recenzji)

Capterra: za mało recenzji

8. Procurify (najlepsze dla usprawnionego zarządzania wydatkami i efektywności zamówień)

via Procurify Knowledge Base Procurify to kolejna popularna platforma typu procure-to-pay do zarządzania wydatkami. Może pomóc w radzeniu sobie z wyzwaniami, takimi jak nieuczciwe wydatki i ręczne przetwarzanie.

Oferuje potężne narzędzia do automatyzacji i analizy zakupów w czasie rzeczywistym, aby usprawnić zarządzanie wydatkami planowanie organizacyjne i prowadzić do znacznych oszczędności kosztów.

Platforma jest szczególnie skuteczna jako oprogramowanie do zarządzania zamówieniami umożliwiając zespołom podejmowanie skutecznych decyzji dotyczących wydatków, które przyczyniają się do ogólnego powodzenia biznesu.

Najlepsze funkcje ProCurify

Automatyzacja i usprawnienie procesów zaopatrzenia i zobowiązań w celu zwiększenia wydajności

Kontrola kosztów i eliminacja nieuczciwych wydatków dzięki analizie wydatków w czasie rzeczywistym i ustandaryzowanym cyklom pracy

Efektywne zarządzanie zamówieniami dzięki narzędziom wspierającym strategiczne planowanie wydatków i podejmowanie decyzji

Procurify limit

Wbudowanym raportom brakuje szczegółowości, co wymaga dodatkowej pracy w Excelu w celu przeprowadzenia szczegółowej analizy

Moduł odbioru wymaga ulepszenia w celu lepszej obsługi odrzuconych elementów i bardziej szczegółowych dzienników aktywności

Ceny ProCurify

Niestandardowy cennik

oceny i recenzje Procurify

G2: 4.6/5 (250 recenzji)

Capterra: 4.5/5 (170+ opinii)

9. Kissflow Procurement Cloud (najlepsze rozwiązanie dla konfigurowalnych rozwiązań zakupowych)

via Kissflow Kissflow Procurement Cloud to oprogramowanie do analizy zakupów, które usprawnia strategiczne zaopatrzenie, zarządzanie dostawcami, zarządzanie umowami i analizę wydatków dzięki zaawansowanym możliwościom AI.

Narzędzia do analizy wydatków śledzą wydatki, identyfikują możliwości oszczędności kosztów i poprawiają wyniki biznesowe, a wszystko to w ramach ujednoliconej platformy. Niskokodowe środowisko programistyczne pozwala na niestandardowe dostosowanie i personalizację Proces zaopatrzenia SaaS aby dopasować się do konkretnych potrzeb organizacyjnych.

Najlepsze funkcje Kissflow

Usprawnienie zarządzania cyklem życia dostawcy od wdrożenia do oceny wydajności

Zapewnienie zgodności i minimalizacja ryzyka dzięki automatyzacji zarządzania umowami od daty powstania do odnowienia

Osiągnij wyższą wydajność dzięki elastyczności platformy bez kodu

Kissflow limit

Złożona struktura cenowa może stanowić wyzwanie dla mniejszych organizacji o ograniczonych zasobach finansowych

Ograniczone opcje niestandardowe mogą nie spełniać wszystkich specyficznych potrzeb każdej organizacji

Ceny Kissflow

Basic: zaczyna się od 1500 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Kissflow

G2: 4.3 (540+ recenzji)

Capterra: 4.1 (ponad 50 opinii)

10. Precoro (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji procesów zakupowych)

via Precoro Oprogramowanie do analizy zamówień Precoro przekształca procesy zaopatrzenia dzięki kompleksowemu podejściu do szczegółowych potrzeb w zakresie zarządzania wydatkami.

Najbardziej doceniam elastyczność platformy - pozwala ona Teams na dostosowanie cykli pracy do konkretnych potrzeb operacyjnych, niezależnie od tego, czy chodzi o ustawienie prostych ścieżek zatwierdzania, czy też obsługę bardziej złożonych strategii zakupowych.

Dzięki śledzeniu czasu rzeczywistego i analizom, Precoro pomaga monitorować wydatki przy zachowaniu pełnej kontroli nad każdą sceną zakupową.

Najlepsze funkcje Precoro

Usprawnienie zaopatrzenia dzięki nieograniczonej liczbie konfigurowalnych przepływów pracy zatwierdzania, aby zapewnić prawidłowe sprawdzenie i zatwierdzenie każdego rekordu finansowego

Automatyzacja danych powstania dokumentów dla zakupów, faktur i zarządzania zapasami, z zachowaniem widoczności i kontroli nad wszystkimi zamówieniami w czasie rzeczywistym

Usprawnienie analizy wydatków dzięki szczegółowemu raportowaniu w czasie rzeczywistym w celu lepszego zarządzania budżetem i kontroli wydatków

Limity Precoro

Chociaż integracja z Xero jest korzystna dla małych Business, funkcja zarządzania umowami nie pełni funkcji samodzielnego modułu

Ceny Precoro

Core: 499 USD/miesiąc

Automatyzacja: 999 USD/miesiąc

Suite: Ceny niestandardowe

Precoro oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (150+ recenzji)

Capterra: 4.8/5 (ponad 220 recenzji)

Optimizing Procurement: Właściwe narzędzie dla każdego wyzwania

Wybór oprogramowania do analizy zaopatrzenia jest w dużej mierze zależny od konkretnych potrzeb biznesowych i obszarów specjalizacji.

Na przykład, organizacja opieki zdrowotnej może priorytetowo traktować zgodność z przepisami i zarządzanie jakością dostawców, podczas gdy firma produkcyjna może skupić się na analizie zapasów i wydatków w celu usprawnienia operacji i obniżenia kosztów.

Te zróżnicowane wymagania podkreślają znaczenie wyboru platformy, która jest zgodna z unikalnymi wyzwaniami danej branży.

Spośród tych różnorodnych opcji, polecam ClickUp jako rozwiązanie typu "wszystko w jednym". Platformę można dostosować do szerokiego zakresu zastosowań biznesowych w zakresie zaopatrzenia. Jej kompleksowy zestaw narzędzi zapewnia wsparcie dla zarządzania wydatkami i współpracy z dostawcami, dzięki czemu jest idealna dla każdej organizacji, która chce usprawnić swoje procesy zakupowe. Poznaj ClickUp dla inteligentniejszego zarządzania zakupami .