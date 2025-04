10 najlepszych generatorów treści AI na 2025 rok

Jeśli kiedykolwiek próbowałeś stworzyć zawartość, która dobrze plasuje się w wyszukiwarkach, wiesz, że wymaga to potężnego duetu: pisarza, który naprawdę trafia do odbiorców i stratega SEO, który wie, jak przyciągnąć wzrok algorytmu.

W tym miejscu przydaje się brief zawartości - pomyśl o nim jak o ściągawce od eksperta SEO, zawierającej wszystko, czego potrzebujesz: spostrzeżenia na temat odbiorców docelowych, najlepsze słowa kluczowe, a nawet sekcje zawartości, z których korzystają blogi o najwyższej pozycji w rankingu. Innymi słowy, brief jest jak mapa drogowa SEO, kierująca zawartość do właściwych czytelników.

Ale co, jeśli nie masz kogoś, kto mógłby przygotować szczegółowy brief zawartości? Nie ma powodu do paniki. Generatory briefów AI są tutaj, aby ułatwić życie.

Te sprytne narzędzia łączą sztuczną inteligencję z optymalizacją zawartości, zamieniając pustą stronę w jasny, strategiczny przewodnik po zawartości.

Oczywiście, biorąc pod uwagę mnogość dostępnych opcji, znalezienie odpowiedniego generatora AI może przypominać szukanie igły w stogu siana. Na szczęście zrobiłem to za ciebie. Oto lista 10 najlepszych generatorów briefów AI, które pomogą ci przejść od "Od czego zacząć?" do "Zawartość A++, do zrobienia!"_.

⏰60-sekundowe podsumowanie

Jasper AI : Najlepszy do kreatywnego generowania zawartości

: Najlepszy do kreatywnego generowania zawartości ClickUp : Najlepszy do tworzenia, zarządzania i współpracy z zawartością AI

: Najlepszy do tworzenia, zarządzania i współpracy z zawartością AI Dashword : Najlepsze do optymalizacji zawartości opartej na danych

: Najlepsze do optymalizacji zawartości opartej na danych Frase.io : Najlepsze do badań i pisania opartych na AI

: Najlepsze do badań i pisania opartych na AI Copy.ai : Najlepsze do szybkiego generowania zawartości

: Najlepsze do szybkiego generowania zawartości MarketMuse : Najlepszy do strategii zawartości Enterprise

: Najlepszy do strategii zawartości Enterprise Writesonic : Najlepszy do automatyzacji danych powstania zawartości

: Najlepszy do automatyzacji danych powstania zawartości Surfer SEO : Najlepszy do optymalizacji SEO na stronie

: Najlepszy do optymalizacji SEO na stronie Narrato : Najlepsze do zarządzania cyklem pracy nad zawartością

: Najlepsze do zarządzania cyklem pracy nad zawartością Keyword Insights: Najlepsze do grupowania słów kluczowych i badania tematów

Czego należy szukać w generatorach krótkich opisów zawartości AI?

Wybierając generator Narzędzie do tworzenia zawartości AI jest kilka rzeczy, na które należy zwrócić uwagę.

Przyjazny dla użytkownika interfejs : Im łatwiejsza jest nawigacja, tym wydajniej twój zespół może tworzyć wysokiej jakości zawartość

: Im łatwiejsza jest nawigacja, tym wydajniej twój zespół może tworzyć wysokiej jakości zawartość Szybki dostęp : Poszukaj narzędzi, które zapewniają szybki dostęp do funkcji bez stromej krzywej uczenia się, umożliwiając dostawcom zawartości rozpoczęcie pisania przy minimalnym zamieszaniu

: Poszukaj narzędzi, które zapewniają szybki dostęp do funkcji bez stromej krzywej uczenia się, umożliwiając dostawcom zawartości rozpoczęcie pisania przy minimalnym zamieszaniu Opcje niestandardowe : Każdy zespół ma unikalne wymagania, więc dobry generator powinien oferować szablony zawartości, które są zgodne z konkretną strategią treści. Free to darmowy szablon lub dwa szablony briefów zawartości

: Każdy zespół ma unikalne wymagania, więc dobry generator powinien oferować szablony zawartości, które są zgodne z konkretną strategią treści. Free to darmowy szablon lub dwa szablony briefów zawartości Bezproblemowa integracja : Możliwości integracji również mają znaczenie. Twoje narzędzie AI powinno płynnie łączyć się z istniejącym cyklem pracy, niezależnie od tego, czy dotyczy to oprogramowania do zarządzania projektami, czy narzędzi SEO. Pomaga to ułatwić proces tworzenia zawartości

: Możliwości integracji również mają znaczenie. Twoje narzędzie AI powinno płynnie łączyć się z istniejącym cyklem pracy, niezależnie od tego, czy dotyczy to oprogramowania do zarządzania projektami, czy narzędzi SEO. Pomaga to ułatwić proces tworzenia zawartości Śledzenie wydajności : Generatory, które obejmują analitykę, pomagają mierzyć skuteczność zawartości, pozwalając zrozumieć, co rezonuje z odbiorcami (dla docelowego słowa kluczowego) i udoskonalać strategię w czasie. Jest to szczególnie ważne w przypadku zawartości, której celem jest wysoka pozycja w wyszukiwarkach

: Generatory, które obejmują analitykę, pomagają mierzyć skuteczność zawartości, pozwalając zrozumieć, co rezonuje z odbiorcami (dla docelowego słowa kluczowego) i udoskonalać strategię w czasie. Jest to szczególnie ważne w przypadku zawartości, której celem jest wysoka pozycja w wyszukiwarkach Optymalizacja zawartości: Najlepsi dostawcy zapewniają wgląd w SEO, sugestie słów kluczowych i analizę czytelności, pomagając w tworzeniu zoptymalizowanej zawartości przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad wytyczne dotyczące marki. Dobre generatory briefów zawartości są również biegłe w sugerowaniu silnych połączeń wewnętrznych i zewnętrznych

10 najlepszych generatorów skróconych treści AI

1. ClickUp (najlepszy do tworzenia, zarządzania i współpracy w zakresie zawartości AI)

_Uprość dane powstania zawartości i produkuj wysokiej jakości treści w kilka minut za pomocą ClickUp Brain ClickUp jest "wszystką aplikacją " spełniającą wszystkie wymagania związane z zarządzaniem projektami i zawartością. Jest idealna do usprawnienia procesów tworzenia zawartości i współpracy. ClickUp Dokumenty działa jako świetne narzędzie do edycji w czasie rzeczywistym. Pomaga mi współpracować z członkami mojego zespołu, którzy mogą uzyskać dostęp do mojej zawartości i pozostawić sugestie. Promuje to efektywną pętlę informacji zwrotnej w moim zespole. ClickUp Brain pomaga w szybkim generowaniu konspektów i zawartości opartych na AI dla różnych formatów. Ponadto dzięki ClickUp nigdy nie musisz zaczynać od zera dzięki ponad 1000 darmowych szablonów do wyboru.

Szablon SEO Content Brief od ClickUp

Szablon Szablon skróconej zawartości ClickUp SEO zmienia zasady gry dzięki wstępnie załadowanym komponentom SEO, takim jak docelowe słowa kluczowe i spostrzeżenia odbiorców, które są niezbędne do skutecznego pisania SEO.

_Potrzebujesz łatwego sposobu na śledzenie postępów w tworzeniu zawartości? _Nie ma problemu. Szablon jest fabrycznie wyposażony w niestandardowe statusy do śledzenia postępów, niestandardowe pola do kategoryzowania elementów i różne widoki do efektywnego zarządzania cyklami pracy.

ClickUp oferuje również zakres innych szablonów, jak np Szablon do pisania treści i Szablon kalendarza zawartości które ułatwiają spójny cykl pracy.

ClickUp najlepsze funkcje

Narzędzia do współpracy dostosowane do zadań : Płynna praca w ClickUp Docs dla burzy mózgów w czasie rzeczywistym, przeglądów zawartości i edycji

: Płynna praca w ClickUp Docs dla burzy mózgów w czasie rzeczywistym, przeglądów zawartości i edycji Zintegrowane zarządzanie zadaniami : Przypisywanie, śledzenie i ustalanie priorytetów zadań związanych z danymi powstania w ramach ujednoliconej platformy

: Przypisywanie, śledzenie i ustalanie priorytetów zadań związanych z danymi powstania w ramach ujednoliconej platformy ClickUp Brain oparty na AI : Natychmiastowe pomysły na zawartość, pomoc w pisaniu i wgląd w projekty dostosowane do kreatywnych cykli pracy

: Natychmiastowe pomysły na zawartość, pomoc w pisaniu i wgląd w projekty dostosowane do kreatywnych cykli pracy Pulpity postępu : Monitoruj kamienie milowe zawartości swojego zespołu i uprość pętle informacji zwrotnych dzięki przydatnym danym

: Monitoruj kamienie milowe zawartości swojego zespołu i uprość pętle informacji zwrotnych dzięki przydatnym danym Automatyzacja cykli pracy : Twórz i dostosowuj cykle pracy do tworzenia, redagowania i zatwierdzania zawartości za pomocą intuicyjnego interfejsu ClickUp

: Twórz i dostosowuj cykle pracy do tworzenia, redagowania i zatwierdzania zawartości za pomocą intuicyjnego interfejsu ClickUp Integracja z aplikacjami do obsługi zawartości: Synchronizacja z ponad 1000 popularnych aplikacji, takich jak Google Drive i Slack, w celu scentralizowania wszystkich zasobów zawartości

Limity ClickUp

Limitowany dostęp do AI : Użytkownicy planu Free Forever nie mają dostępu do funkcji AI w ClickUp

: Użytkownicy planu Free Forever nie mają dostępu do funkcji AI w ClickUp Limity aplikacji mobilnej: W aplikacji mobilnej brakuje widoku tabeli, co może ograniczać użyteczność w podróży

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 900 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 900 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4 300 opinii)

2. Dashword (najlepszy do optymalizacji zawartości w oparciu o dane)

via Dashword Dashword wykorzystuje AI do tworzenia zawartości zoptymalizowanej pod kątem SEO, która jest budowana dzięki data-driven insights.

Korzystając z tego narzędzia, można zidentyfikować limity we wstępnym briefie i zoptymalizować go dzięki kompleksowej analizie konkurencji i informacjom zwrotnym od redaktora zawartości w czasie rzeczywistym.

Pulpit ma również wbudowany wskaźnik czytelności, który może pomóc w śledzeniu wyników czytelności wraz z innymi wskaźnikami optymalizacji zawartości.

Najlepsze funkcje Dashword

Intuicyjny edytor zawartości : Ocena SEO i czytelności w czasie rzeczywistym, która zapewnia natychmiastową informację zwrotną na temat optymalizacji

: Ocena SEO i czytelności w czasie rzeczywistym, która zapewnia natychmiastową informację zwrotną na temat optymalizacji Kompleksowa analiza SERP : Porównanie z konkurencją w celu zidentyfikowania luk w zawartości i możliwości

: Porównanie z konkurencją w celu zidentyfikowania luk w zawartości i możliwości Automatyzacja generowania briefów zawartości : Na podstawie docelowych słów kluczowych i analizy intencji wyszukiwania

: Na podstawie docelowych słów kluczowych i analizy intencji wyszukiwania Wbudowane możliwości pisania AI : Do generowania i rozszerzania zawartości

: Do generowania i rozszerzania zawartości Narzędzie do monitorowania zawartości: Śledzenie wydajności i sugerowanie aktualizacji (dostępne w planie Business)

Limity Dashword

Limit szablonów AI : Mniej szablonów w porównaniu do dedykowanych platform do pisania AI

: Mniej szablonów w porównaniu do dedykowanych platform do pisania AI Koncentracja na długiej zawartości SEO : Brak wszechstronności dla innych typów zawartości

: Brak wszechstronności dla innych typów zawartości Restrykcyjne limity użytkowania: Plany niższego poziomu mają limit użytkowania

Cennik Dashword

Plan Startup: $99/miesiąc

$99/miesiąc Business Plan: $349/miesiąc

Oceny i recenzje Dashword

G2: 4.7/5 (ponad 150 recenzji)

4.7/5 (ponad 150 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 50 recenzji)

3. Frase.io (najlepszy do badań i pisania opartych na AI)

via Frase.io Frase.io to platforma do optymalizacji zawartości oparta na AI, która łączy automatyzację badań, dane powstania i możliwości optymalizacji SEO.

To sprawia, że jest ona szczególnie przydatna, jeśli głównym celem jest analizowanie zawartości o najwyższej skuteczności i generowanie szkiców wspomaganych przez AI.

Frase.io dostarcza również sugestie dotyczące optymalizacji w czasie rzeczywistym w swoim edytorze treści i może pomóc w tworzeniu zawartości, która zajmuje wysokie pozycje w wyszukiwarkach.

Najlepsze funkcje Frase.io

Automatyzacja analizy SERP : Analizuje 20 najlepszych wyników Google, aby w kilka sekund stworzyć briefy i konspekty zawartości

: Analizuje 20 najlepszych wyników Google, aby w kilka sekund stworzyć briefy i konspekty zawartości Zaawansowane możliwości pisania AI : Nieograniczone generowanie zawartości dzięki subskrypcji Pro Add-on

: Nieograniczone generowanie zawartości dzięki subskrypcji Pro Add-on Kompleksowe narzędzia do optymalizacji zawartości : Porównuje z konkurencją i identyfikuje luki tematyczne

: Porównuje z konkurencją i identyfikuje luki tematyczne Funkcja wyszukiwania pytań : Ściąga z People Also Ask, Quora i Reddit do tworzenia zawartości

: Ściąga z People Also Ask, Quora i Reddit do tworzenia zawartości Śledzenie wydajności zawartości: Dostawca szczegółowych analiz i sugestii dotyczących optymalizacji

Limity Frase.io

Limit generowania słów AI : 4k-10k znaków w planach podstawowych bez dodatku Pro

: 4k-10k znaków w planach podstawowych bez dodatku Pro Ograniczone kredyty na dokumenty : Plany niższego poziomu mają limit kredytów

: Plany niższego poziomu mają limit kredytów Limit dla pojedynczego użytkownika: Dostępne tylko w planach Solo i Basic

Cennik Frase.io

Darmowa wersja próbna: 0$ bez zobowiązań

0$ bez zobowiązań Plan Solo: 15 USD/miesiąc lub 12 USD/miesiąc przy płatności rocznej

15 USD/miesiąc lub 12 USD/miesiąc przy płatności rocznej Plan podstawowy: 45 USD/miesiąc lub 38 USD/miesiąc przy płatności rocznej

45 USD/miesiąc lub 38 USD/miesiąc przy płatności rocznej Teams plan: $115/miesiąc lub $97/miesiąc przy płatności rocznej

Oceny i recenzje Frase.io

G2: 4.8/5 (ponad 250 recenzji)

4. Copy.ai (najlepsze do szybkiego generowania zawartości)

via Copy.ai Jak sama nazwa wskazuje, Copy.ai koncentruje się przede wszystkim na tworzeniu kopii zawartości. Jest to przydatne do generowania kopii marketingowych, blogów i innych formatów zawartości w podróży.

Copy.ai wykorzystuje zaawansowane modele językowe, w tym GPT-4, do generowania zawartości, która wydaje się mniej ogólna niż to, co piszą zwykłe narzędzia AI.

Tym, co odróżnia Copy.ai od większości generatorów briefów z zawartością AI, jest przyjazny dla użytkownika interfejs i rozbudowana biblioteka szablonów. Z ponad 90 gotowymi szablonami, Copy.ai jest przeznaczony dla marketerów, copywriterów i twórców treści, którzy potrzebują szybkiego generowania zawartości.

Najlepsze funkcje Copy.ai

Ponad 90 gotowych szablonów copywriterskich : Dla różnych potrzeb w zakresie zawartości, w tym blogów, mediów społecznościowych i opisów produktów

: Dla różnych potrzeb w zakresie zawartości, w tym blogów, mediów społecznościowych i opisów produktów Generowanie słów bez ograniczeń : Dostępne w planie Pro dla spójnych danych powstania zawartości

: Dostępne w planie Pro dla spójnych danych powstania zawartości Wsparcie dla ponad 95 języków : Z możliwością niestandardowego głosu marki

: Z możliwością niestandardowego głosu marki Intuicyjny redaktor zawartości : Sugestie i ulepszenia w czasie rzeczywistym

: Sugestie i ulepszenia w czasie rzeczywistym Możliwości integracji: Liczne integracje są dostępne dzięki dostępowi do API i narzędziom do automatyzacji cyklu pracy

Limity Copy.ai

Problemy ze stabilnością platformy : Sporadyczne przestoje mogą mieć wpływ na użytkowanie

: Sporadyczne przestoje mogą mieć wpływ na użytkowanie Wyższe wyniki plagiatu : Wyniki plagiatu mogą wzrosnąć w przypadku krótszych fragmentów zawartości (teksty o długości 200 słów)

: Wyniki plagiatu mogą wzrosnąć w przypadku krótszych fragmentów zawartości (teksty o długości 200 słów) Dokładność gramatyczna: Wymaga dodatkowych narzędzi do korekty

Ceny Copy.ai

Plan Free: 1 licencja

1 licencja Plan startowy: 36 USD/miesiąc (roczny)

36 USD/miesiąc (roczny) Plan zaawansowany : $186/mo (roczny)

: $186/mo (roczny) Plan Enterprise: niestandardowy cennik

Copy.ai oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 150 recenzji)

4.7/5 (ponad 150 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 50 recenzji)

5. MarketMuse (najlepszy dla strategii zawartości Enterprise)

via MarketMuse MarketMuse to oparta na AI platforma do analizy zawartości, która została stworzona, aby pomóc w strategii treści i SEO.

Platforma wykorzystuje zaawansowaną technologię modelowania tematów i zastrzeżone algorytmy do identyfikowania możliwości i luk w strategii zawartości oraz sugerowania ulepszeń w procesie tworzenia treści.

Głównymi atutami MarketMuse są analiza konkurencji, optymalizacja zawartości i rekomendacje strategiczne. Jest przeznaczony przede wszystkim dla Enterprise zarządzających zawartością na dużą skalę.

Najlepsze funkcje MarketMuse

Opatentowana technologia modelowania tematycznego : Analizuje głębokość zawartości i identyfikuje krytyczne podtematy do pokrycia

: Analizuje głębokość zawartości i identyfikuje krytyczne podtematy do pokrycia Zaawansowana mapa cieplna i SERP X-ray : Umożliwia dogłębną analizę konkurencji i identyfikację luk w zawartości

: Umożliwia dogłębną analizę konkurencji i identyfikację luk w zawartości Automatyzacja audytu zawartości : Odkrywa strony o wysokich szansach dzięki technologii klastrowania

: Odkrywa strony o wysokich szansach dzięki technologii klastrowania Spersonalizowana ocena trudności słów kluczowych : Przypisuje autorom najwyższe wyniki

: Przypisuje autorom najwyższe wyniki Kompleksowe narzędzia do planowania zawartości: Oferuje funkcje współpracy zespołowej i dedykowane zarządzanie kontem

Limity MarketMuse

Wyższe ceny : Droższe w porównaniu z innymi narzędziami do optymalizacji zawartości

: Droższe w porównaniu z innymi narzędziami do optymalizacji zawartości Zaawansowane funkcje ograniczone : Zaawansowane funkcje pisania są dostępne tylko dla użytkowników premium

: Zaawansowane funkcje pisania są dostępne tylko dla użytkowników premium Głęboka krzywa uczenia się : Wymaga czasu, aby korzystać z zaawansowanych funkcji

: Wymaga czasu, aby korzystać z zaawansowanych funkcji Ograniczony dostęp: Zaawansowane funkcje są ograniczone w planach niższego poziomu

Ceny MarketMuse

Free Plan: $0

$0 Optymalizacja: $99/miesiąc

$99/miesiąc Badanie: 249 USD/miesiąc

249 USD/miesiąc Strategia: $499/miesiąc

MarketMuse oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 200 recenzji)

4.6/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 25 recenzji)

🧠 Do zrobienia: Według Raport Semrush's AI dotyczący content marketingu 67% małych Business wykorzystuje już AI do contentu i SEO, a 68% raportuje w wyniku tego zwiększony ROI w content marketingu.

6. Writesonic (najlepszy do automatyzacji danych powstania zawartości)

via Writesonic Pod wieloma względami podobny do Copy.ai, Writesonic opiera się na dopracowanych modelach językowych OpenAI GPT-3.5 i GPT-4 w celu generowania wysokiej jakości zawartości w różnych formatach. Platforma wyróżnia się kompleksową kolekcją narzędzi do pisania i funkcjami optymalizacji w czasie rzeczywistym.

Writesonic może tworzyć zawartość w ponad 25 językach, dzięki czemu idealnie nadaje się do publikowania treści jednocześnie w wielu językach.

Najlepsze funkcje Writesonic

Advanced AI Article Writer 5.0 : Integruje dane w czasie rzeczywistym z możliwościami optymalizacji SEO

: Integruje dane w czasie rzeczywistym z możliwościami optymalizacji SEO Wszechstronne generowanie zawartości : Wsparcie dla ponad 80 przypadków użycia, w tym blogów, tekstów reklamowych i opisów produktów

: Wsparcie dla ponad 80 przypadków użycia, w tym blogów, tekstów reklamowych i opisów produktów Dwupoziomowy system jakości słów : Oferuje generowanie zawartości Premium (GPT-3.5) i Superior (GPT-4)

: Oferuje generowanie zawartości Premium (GPT-3.5) i Superior (GPT-4) Wbudowane narzędzia SEO : Integracja z SurferSEO w celu optymalizacji

: Integracja z SurferSEO w celu optymalizacji Bezpośrednie publikowanie w WordPress: Dostawca rozbudowanej biblioteki szablonów dla różnych typów zawartości

Limity Writesonic

Krzywa uczenia się : Wymaga czasu, aby zmaksymalizować efektywność narzędzia

: Wymaga czasu, aby zmaksymalizować efektywność narzędzia Wysoka zależność od podpowiedzi : Szczegółowe podpowiedzi AI potrzebne do uzyskania najlepszych wyników

: Szczegółowe podpowiedzi AI potrzebne do uzyskania najlepszych wyników Powtarzalność zawartości : Sugerowana zawartość może brzmieć powtarzalnie, zwłaszcza jeśli jest używana z podobnymi podpowiedziami

: Sugerowana zawartość może brzmieć powtarzalnie, zwłaszcza jeśli jest używana z podobnymi podpowiedziami Limity liczby słów: Ograniczenia liczby słów są nakładane na plany niższego poziomu

Cennik Writesonic

Free Plan: $0

$0 Plan indywidualny: $16/miesiąc (rozliczane rocznie) lub $20 miesięcznie

$16/miesiąc (rozliczane rocznie) lub $20 miesięcznie Plan standardowy: 79 USD/miesiąc (rozliczane rocznie) lub 99 USD miesięcznie

79 USD/miesiąc (rozliczane rocznie) lub 99 USD miesięcznie Plan profesjonalny: 199 USD/miesiąc (rozliczane rocznie) lub 249 USD miesięcznie

199 USD/miesiąc (rozliczane rocznie) lub 249 USD miesięcznie Plan zaawansowany: 399 USD/miesiąc (rozliczane rocznie) lub 499 USD miesięcznie

399 USD/miesiąc (rozliczane rocznie) lub 499 USD miesięcznie Plan Enterprise: Zaczyna się od $9,999/rok

Oceny i recenzje Writesonic

G2: 4.7/5 (1900+ recenzji)

4.7/5 (1900+ recenzji) Capterra: 4,8/5 (ponad 2000 recenzji)

7. Surfer SEO (najlepszy do optymalizacji SEO na stronie)

via Surfer SEO To, co odróżnia Surfer SEO od innych generatorów briefów AI, to jego zdolność do przekształcania surowych danych SERP w jasne, przydatne wytyczne dotyczące zawartości.

Dzięki temu Surfer SEO zapewnia optymalizację zawartości opartą na danych, oferując takie funkcje, jak punktacja w czasie rzeczywistym i analiza konkurencji - co jest szczególnie proste dla początkujących użytkowników.

Dodatkowo, rekomendacje oparte na NLP okazały się pomocnym sposobem na zintegrowanie wielu słów kluczowych z moją zawartością.

Najlepsze funkcje Surfer SEO

Zaawansowany redaktor zawartości : Ocena optymalizacji w czasie rzeczywistym z rekomendacjami opartymi na NLP

: Ocena optymalizacji w czasie rzeczywistym z rekomendacjami opartymi na NLP Kompleksowy analizator SERP : Analizuje ponad 500 sygnałów na stronie w celu optymalizacji zawartości w oparciu o dane

: Analizuje ponad 500 sygnałów na stronie w celu optymalizacji zawartości w oparciu o dane Szczegółowe możliwości audytu zawartości : Dostawca praktycznych zaleceń dla istniejącej zawartości

: Dostawca praktycznych zaleceń dla istniejącej zawartości Generowanie zawartości oparte na AI : Zawiera wbudowaną optymalizację SEO

: Zawiera wbudowaną optymalizację SEO Badania tematyczne i grupowanie słów kluczowych: Pomaga w planowaniu zawartości

Ograniczenia SEO dla surferów

Przytłaczająca liczba punktów danych : Może być trudno skutecznie ustalić priorytety wszystkich sugerowanych punktów danych

: Może być trudno skutecznie ustalić priorytety wszystkich sugerowanych punktów danych Podstawowe badanie słów kluczowych : Badania słów kluczowych są limitowane w porównaniu do dedykowanych narzędzi

: Badania słów kluczowych są limitowane w porównaniu do dedykowanych narzędzi Limity kredytowe NLP : Istnieją ograniczenia kredytowe w planach niższego poziomu

: Istnieją ograniczenia kredytowe w planach niższego poziomu Sporadyczne problemy z dokładnością danych: Dokładność danych może spadać w niektórych analizach konkurencji

Ceny Surfer SEO

Plan podstawowy : $79/miesiąc (rocznie)

: $79/miesiąc (rocznie) Scale plan: $175/miesiąc (rocznie)

$175/miesiąc (rocznie) Enterprise plan: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Surfer SEO

G2: 4.8/5 (ponad 500 recenzji)

4.8/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.9/5 (350+ recenzji)

8. Narrato (najlepsze do zarządzania cyklem pracy nad zawartością)

via Narrato Jeśli chodzi o zarządzanie cyklem pracy, Narrato stoi w swojej własnej lidze.

Platforma łączy w sobie generowanie zawartości, współpracę zespołową i automatyzację publikacji - wszystko w jednym, ujednoliconym obszarze roboczym.

Content Genie umożliwia automatyzację tworzenia treści w mediach społecznościowych i na blogach. Użytkownicy mogą konfigurować niestandardowe cykle pracy, w których określone zadania - takie jak powiadamianie redaktorów, zatwierdzanie zawartości, a nawet planowanie czasu publikacji - są automatycznie przydzielane na podstawie wcześniej określonych kryteriów.

Teams szczególnie cenią sobie możliwość integracji z głównymi platformami wydawniczymi przy jednoczesnym zachowaniu stałej jakości zawartości.

Najlepsze funkcje Narrato

/AI Content Genie: Automatyzacja generowania zawartości mediów społecznościowych i blogów

Rozbudowana biblioteka szablonów : Obejmuje ponad 100 narzędzi AI dla różnych typów zawartości i przypadków użycia

: Obejmuje ponad 100 narzędzi AI dla różnych typów zawartości i przypadków użycia Niestandardowa automatyzacja cyklu pracy : Wsparcie dla przydzielania zadań, powiadomień i zarządzania scenami

: Wsparcie dla przydzielania zadań, powiadomień i zarządzania scenami Wbudowana optymalizacja SEO : Generowanie krótkich opisów zawartości i sugestie słów kluczowych

: Generowanie krótkich opisów zawartości i sugestie słów kluczowych Bezproblemowa integracja platform: Połączenie z WordPress, Webflow i kanałami mediów społecznościowych

Limity Narrato

Limit funkcji analitycznych : Mógłby być bardziej wszechstronny

: Mógłby być bardziej wszechstronny Czasochłonna integracja z mediami społecznościowymi : Wymaga ustawień do pełnej integracji

: Wymaga ustawień do pełnej integracji Ograniczone możliwości raportowania : Do śledzenia określonych danych

: Do śledzenia określonych danych Ograniczenia planu podstawowego: Wykorzystanie AI i licencje użytkowników są ograniczone

Cennik Narrato

Plan Pro: $36/miesiąc rozliczany rocznie

$36/miesiąc rozliczany rocznie Business Plan: $96/miesiąc rozliczane rocznie

$96/miesiąc rozliczane rocznie Plan Enterprise: Niestandardowy cennik

Narrato oceny i recenzje

G2: 4,9/5 (ponad 160 recenzji)

4,9/5 (ponad 160 recenzji) Capterra: 4,9/5 (ponad 40 recenzji)

9. Keyword Insights (najlepsze do grupowania słów kluczowych i badania tematów)

Via Słowo kluczowe Insights Szukasz narzędzia SEO opartego na AI specjalnie do próbkowania słów kluczowych?

Keyword Insights specjalizuje się w keyword clustering i topical authority optimization. To narzędzie AI może pomóc twojemu zespołowi ds. treści zorganizować i przeanalizować duże ustawienia słów kluczowych w celu stworzenia kompleksowych strategii dotyczących zawartości.

Platforma może przetwarzać do 200 000 słów kluczowych jednocześnie, co czyni ją szczególnie idealną do obsługi zawartości na dużą skalę.

Najlepsze funkcje Keyword Insights

Zaawansowane grupowanie słów kluczowych : Oferuje szybkie i wolne algorytmy dla różnych potrzeb dokładności

: Oferuje szybkie i wolne algorytmy dla różnych potrzeb dokładności Kompleksowe wykrywanie słów kluczowych : Dostęp do bazy danych zawierającej ponad pięć miliardów słów kluczowych

: Dostęp do bazy danych zawierającej ponad pięć miliardów słów kluczowych Analiza intencji wyszukiwania : Wykorzystuje grupowanie kontekstowe w celu lepszego planowania zawartości

: Wykorzystuje grupowanie kontekstowe w celu lepszego planowania zawartości **Generator treści oparty na AI: Integruje analizę konkurencji w swoich briefach zawartości

Wizualna analiza słów kluczowych: Porównuje widoczność konkurentów dzięki szczegółowym wizualizacjom analizy słów kluczowych

Ograniczenia Keyword Insights

Dane wyjściowe tylko w formacie CSV : Dla niektórych funkcji

: Dla niektórych funkcji Limit wsparcia na żywo : Dostępne w planach niższego poziomu

: Dostępne w planach niższego poziomu Krzywa uczenia się : Wymaga czasu, aby zmaksymalizować zaawansowane funkcje klastrowania

: Wymaga czasu, aby zmaksymalizować zaawansowane funkcje klastrowania System oparty na kredytach: Wymaga ostrożnego zarządzania zasobami

Ceny Keyword Insights

Wersja próbna: $1 za 14 dni

$1 za 14 dni Plan podstawowy: $58/miesiąc

$58/miesiąc Plan profesjonalny: $145/miesiąc

$145/miesiąc Plan Premium: $299/miesiąc

10. Jasper AI (najlepszy do generowania kreatywnej zawartości)

via Jasper AI Jasper AI pomaga generować kreatywną zawartość podobną do ludzkiej w wielu formatach, takich jak posty na blogu, teksty marketingowe, zimne e-maile itp.

To, co naprawdę wyróżnia Jasper, to jego talent do zachowania spójności głosu marki. Niezależnie od tego, czy przygotowujesz formalny artykuł, czy swobodny post w mediach społecznościowych, Jasper zapewnia, że Twój ton pozostanie na swoim miejscu.

Kolejną zaletą jest wielojęzyczne wsparcie, które zapewnia możliwość przełączania się między językami przy jednoczesnym zachowaniu zawartości.

Najlepsze funkcje Jasper AI

Wszechstronne generowanie zawartości : Dostawca ponad 50 szablonów AI dla różnych typów i formatów zawartości

: Dostawca ponad 50 szablonów AI dla różnych typów i formatów zawartości Niestandardowe szkolenie głosowe : Obejmuje do 150 wspomnień dla spójnego tonu i przekazu

: Obejmuje do 150 wspomnień dla spójnego tonu i przekazu Wbudowane narzędzia SEO : Integruje się z SurferSEO dla rankingu zawartości

: Integruje się z SurferSEO dla rankingu zawartości Zaawansowane generowanie grafiki AI : Tworzy oryginalne obrazy i wizualizacje

: Tworzy oryginalne obrazy i wizualizacje Współpraca w czasie rzeczywistym: Umożliwia udostępnianie dokumentów i pracę zespołową

Jasper AI limits

Wyższe ceny : W porównaniu do podobnych narzędzi AI do pisania

: W porównaniu do podobnych narzędzi AI do pisania Obowiązkowe sprawdzanie faktów : Wymagane dla generowanej zawartości

: Wymagane dla generowanej zawartości Problemy z powtórzeniami : Mogą wystąpić w wygenerowanej zawartości

: Mogą wystąpić w wygenerowanej zawartości Dodatkowe koszty wykrywania plagiatu: Poprzez integrację z Copyscape

Cennik Jasper AI

Plan Creator: $49/miesiąc za licencję

$49/miesiąc za licencję Plan Pro: $69/miesiąc za licencję

$69/miesiąc za licencję Business Plan: Niestandardowy cennik

Jasper AI oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 1,200 recenzji)

4.7/5 (ponad 1,200 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 1,800 recenzji)

Podnieś poziom swojej strategii zawartości dzięki ClickUp

AI wciąż ewoluuje, a jeśli chodzi o kreatywne zadania - takie jak pisanie - nadal potrzebuje sporo ludzkiego dotyku.

AI może jednak ułatwić sprawy techniczne. W rzeczywistości, według HubSpot's State of AI report około jedna trzecia marketerów używa AI do tworzenia zarysów zawartości.

Tak więc, chociaż AI nie zajmie się całym procesem twórczym za Ciebie, jest zdecydowanie przydatnym pomocnikiem.

Niezależnie od tego, czy jesteś freelancerem, czy częścią dużego zespołu, odpowiedni generator briefów zawartości AI może pomóc uprościć proces i poprawić wyniki.

Dlatego dzięki ClickUp zawsze będziesz mieć przewagę.

Dzięki ponad 1000 szablonów do wyboru i szerokiej gamie narzędzi AI do pracy - możesz łatwo dostosować cykl pracy do każdego projektu - niezależnie od tego, czy jest to kampania marketingowa, kalendarz zawartości, czy strategia zespołu. Dołącz do ClickUp za darmo i uprość swoją podróż z zawartością!