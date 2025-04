Jak używać ChatGPT do copywritingu

"Kreatywność to inteligencja, która dobrze się bawi" - powiedział Albert Einstein. Dla copywriterów kreatywność jest tym, co zamienia słowa w magię. Ale co by było, gdybyś miał narzędzie, które może sprawić, że twoje pisanie będzie szybsze, ostrzejsze i bardziej ekscytujące?

Oto ChatGPT - narzędzie AI, które przyspiesza wyszukiwanie informacji, dopracowuje szkice i generuje pomysły na zawartość. ✨

Wszystko, co musisz zrobić, to otworzyć ChatGPT, wprowadzić szczegóły dotyczące swojego projektu i voila! Natychmiast masz pod ręką ustawienie kreatywnych sloganów i innowacyjnych pomysłów.

Dzięki ChatGPT copywriting nie jest już samotną pracą. Może być twoim kreatywnym partnerem w generowaniu pomysłów, zrozumieniu odbiorców docelowych i tworzeniu angażującej zawartości, a wszystko to w kilka sekund. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz chwytliwego nagłówka, tekstu reklamy czy dopracowanej oferty sprzedaży, ChatGPT jest tutaj, aby udzielić ci wsparcia, gdy twoja kreatywność się wyczerpie.

Gotowy, aby zobaczyć, co kreatywność oparta na AI może zrobić dla Ciebie? Zaczynajmy! 🤖

Zrozumienie ChatGPT dla copywritingu

Dzięki sztucznej inteligencji copywriting przeszedł 360-stopniową transformację, otwierając nowe możliwości dla pisarzy. Zamiast grzęznąć w technicznych aspektach danych powstania zawartości, autorzy mogą teraz skupić się na tym, co naprawdę ważne - na tym, co jest najważniejsze kreatywność i budowanie połączeń .

Ponieważ AI wykonuje ciężką pracę, copywriterzy mają więcej czasu na dopracowanie swojej pracy, odkrywanie nowych pomysłów i wyróżnianie zawartości. Oznacza to więcej przestrzeni na eksperymentowanie z unikalnymi kątami, odkrywanie nowych trendów i tworzenie bardziej osobistej i angażującej zawartości.

Dzięki AI copywriterzy mogą pracować mądrzej, a nie ciężej. Pomyśl o ChatGPT jako o połączeniu kreatywności i technologii, które sprawia, że pisanie staje się bardziej wydajne i dynamiczne.

Jak naprawdę działa ChatGPT?

Podobnie jak wiele innych nowoczesnych narzędzi opartych na AI, ChatGPT działa jako duży model językowy (LLM). Jest szkolony na ogromnych zbiorach danych, dzieląc podpowiedzi na tokeny w celu analizy kontekstu i intencji. W rzeczywistości Open AI twierdzi, że ChatGPT został przeszkolony na 300 miliardach słów z różnych blogów, stron internetowych i nie tylko!

Po wprowadzeniu podpowiedzi ChatGPT generuje odpowiedź przy użyciu wzorców, których nauczył się z danych szkoleniowych.

Na przykład, jeśli zapytasz: "Jaki jest dobry tagline do sprzedaży rogalików? ChatGPT analizuje kontekst i generuje odpowiedź typu: "Rozjaśnij swój poranek świeżo upieczonymi rogalikami!" To dopasowanie ma miejsce, ponieważ ChatGPT nauczył się z szerokiego zakresu wzorców językowych, aby generować odpowiednie i naturalnie brzmiące wyniki.

Czy wiesz, że ChatGPT do zrobienia 1 milion użytkowników w zaledwie 5 dni po uruchomieniu. Po dwóch miesiącach liczba aktywnych użytkowników osiągnęła 100 milionów!

Korzyści z używania ChatGPT do copywritingu

Zobaczmy teraz, w jaki sposób ChatGPT i inne Narzędzia AI pomagają w copywritingu :

Oszczędność czasu: ChatGPT może zaoszczędzić czas, obsługując zadania takie jak burza mózgów, redagowanie, zarysowanie zawartości i badania. Dzięki szybszej realizacji zleceń możesz przyjmować więcej klientów, tj. skalować swój niezależny biznes lub agencję

ChatGPT może zaoszczędzić czas, obsługując zadania takie jak burza mózgów, redagowanie, zarysowanie zawartości i badania. Dzięki szybszej realizacji zleceń możesz przyjmować więcej klientów, tj. skalować swój niezależny biznes lub agencję Opłacalność: Koszt korzystania z ChatGPT (wersja oryginalna) jest zerowy. Tak, zgadza się! Nie wydając ani grosza, możesz używać go do tworzenia dowolnej formy i rodzaju wciągającej zawartości na dużą skalę. Innymi słowy - więcej zawartości, wydajności i kreatywności - wszystko bez żadnych kosztów

Koszt korzystania z ChatGPT (wersja oryginalna) jest zerowy. Tak, zgadza się! Nie wydając ani grosza, możesz używać go do tworzenia dowolnej formy i rodzaju wciągającej zawartości na dużą skalę. Innymi słowy - więcej zawartości, wydajności i kreatywności - wszystko bez żadnych kosztów Przezwyciężenie bloku pisarskiego: Każdy pisarz zna zmagania z wpatrywaniem się w pustą stronę, czekając na pomysły, które po prostu nie przychodzą. Po pewnym czasie może się wydawać, że wykorzystałeś już wszystkie dobre pomysły. Możesz użyć ChatGPT dla inspiracji

Każdy pisarz zna zmagania z wpatrywaniem się w pustą stronę, czekając na pomysły, które po prostu nie przychodzą. Po pewnym czasie może się wydawać, że wykorzystałeś już wszystkie dobre pomysły. Możesz użyć ChatGPT dla inspiracji Personalizacja zawartości: ChatGPT pomaga spersonalizować zawartość dla określonych odbiorców poprzez zrozumienie ich upodobań i dostosowanie przekazu do ich potrzeb. Może tworzyć teksty, które budują emocjonalne połączenie z potencjalnymi klientami, niezależnie od tego, czy chodzi o e-maile, media społecznościowe czy strony internetowe

ChatGPT pomaga spersonalizować zawartość dla określonych odbiorców poprzez zrozumienie ich upodobań i dostosowanie przekazu do ich potrzeb. Może tworzyć teksty, które budują emocjonalne połączenie z potencjalnymi klientami, niezależnie od tego, czy chodzi o e-maile, media społecznościowe czy strony internetowe Różnorodność formatów, stylów i tonów: ChatGPT łatwo przełącza się między różnymi formatami, czy to opisami produktów, postami na blogu, e-mail marketingiem czy zawartością mediów społecznościowych, i dostosowuje swój ton i styl do kontekstu, czy to profesjonalnego, swobodnego czy przyjaznego

Oto przykład tego, jak ChatGPT może zareagować:

via ChatGPT

Tak, to takie proste! 🎉

To tylko niektóre z zalet ChatGPT. Przeanalizujmy szybko kilka przykładów, aby pomóc ci zrozumieć szczegółowo jego przypadki użycia.

Jak używać ChatGPT do copywritingu

W copywritingu moc ChatGPT polega na jak piszesz podpowiedzi . Im bardziej szczegółowa jest podpowiedź, tym lepsze będą wyniki.

Tak zazwyczaj wygląda normalne wejście i wyjście podpowiedzi:

via ChatGPT

Teraz, biorąc ten sam przykład, stwórzmy bardziej złożony podpowiedź. Poniżej znajduje się wejście i wyjście:

_via ChatGPT

Czy widzisz różnicę w danych wyjściowych? To jest właśnie moc właściwych podpowiedzi ChatGPT. Teraz zbadajmy, w jaki sposób można wykorzystać ChatGPT do copywritingu, aby uzyskać odpowiednią, wysokiej jakości zawartość.

1. Posty w mediach społecznościowych

Pomyśl o ChatGPT jak o partnerze do burzy mózgów lub koledze z zespołu w mediach społecznościowych. Dostarcz pomysły lub dodaj słowa kluczowe, a program może przygotować zabawne i chwytliwe posty w mediach społecznościowych.

Powiedzmy, że potrzebujesz postu w mediach społecznościowych na Boże Narodzenie dla sklepu meblowego. Oto jak zareagowałby ChatGPT:

2. Kopia reklamy

Pisanie reklam, które przyciągają uwagę, może być wyzwaniem, ale ChatGPT sprawia, że jest to proste. Możesz udostępniać szczegóły na temat swojego produktu i odbiorców, a on stworzy krótkie, zwięzłe reklamy w kilka sekund.

Na przykład, jeśli sprzedajesz buty do biegania, oto jak możesz stworzyć tekst reklamy na Facebooku:

3. Blogi

Jeśli tworzysz wpis na bloga i potrzebujesz pomocy w stworzeniu konspektu, ChatGPT może przyjść ci z pomocą. Wyobraź sobie, że piszesz bloga na temat konwersji landing page. Możesz nawet wygenerować w pełni rozwinięty post z konspektu. Oto jak ChatGPT może pomóc w tworzeniu konspektu bloga:

4. Nagłówki i wezwania do działania

Dzięki ChatGPT możesz tworzyć przyciągające wzrok nagłówki i atrakcyjne wezwania do działania, które zachęcają do działania. Generuje zoptymalizowane meta tytuły i opisy, aby zwiększyć SEO, zapewniając, że zawartość przyciąga uwagę i zajmuje lepsze pozycje w rankingach.

Na przykład, jeśli Twój blog dotyczy "ziaren kawy", możesz zoptymalizować go za pomocą ChatGPT.

5. Kampanie e-mail

ChatGPT pomaga szybko tworzyć angażujące wiadomości e-mail. Wystarczy podać kluczowe punkty, a aplikacja wygeneruje chwytliwe tematy, spersonalizowane wstępy i atrakcyjną zawartość. Dostosowuje e-maile do odbiorców, niezależnie od tego, czy prowadzisz handel elektroniczny, prowadzisz biuletyn, czy docierasz do potencjalnych klientów.

Załóżmy, że prowadzisz sklep eCommerce i chcesz poinformować swoich klientów o 20% rabacie, który oferujesz. W ten sposób ChatGPT może ci pomóc:

6. Badania

ChatGPT może być Twoim partnerem badawczym, czyniąc ten proces szybszym i bardziej efektywnym. Możesz przesyłać mu wywiady z klientami, recenzje i referencje, aby zidentyfikować wzorce językowe, punkty bólu i potrzeby. Może zidentyfikować wspólne tematy i spostrzeżenia, aby stworzyć bardziej celowe teksty, które przemawiają bezpośrednio do odbiorców.

ChatGPT może pomóc w odkryciu unikalnych punktów widzenia poprzez przeglądanie istniejących opinii klientów i trendów rynkowych w celu uzyskania lepszej pozycji i wartości.

Może również analizować zawartość stron konkurencji - kopie stron internetowych, posty w mediach społecznościowych, kampanie e-mail - i zapewniać wgląd w ich strategie komunikacji. Może wykryć mocne i słabe strony oraz luki w ich podejściu, umożliwiając skuteczniejsze pozycjonowanie marki i wykorzystanie szans, które mogą przeoczyć.

Załóżmy, że piszesz dla branży kosmetycznej. Jeśli chcesz porównać strategię mediów społecznościowych swojej marki ze strategią konkurencji, oto jak możesz to zrobić:

7. Zmiana zawartości

Zmiana zawartości to sprytny sposób na zmaksymalizowanie wysiłków i dotarcie do różnych odbiorców. ChatGPT może wziąć istniejący element, taki jak wpis na blogu, i przekonwertować go na różne formaty (w kilka sekund), aby zmaksymalizować wysiłek i dotrzeć do różnych odbiorców.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz wycinków z mediów społecznościowych, angażującego skryptu wideo czy informacyjnej infografiki, ChatGPT może zmienić zawartość, zachowując jej główne przesłanie. Oto przykład postów w mediach społecznościowych stworzonych na podstawie bloga zawierającego porady dotyczące zdrowego odżywiania.

8. Testy A/B

ChatGPT upraszcza również testowanie A/B poprzez szybkie generowanie wielu wersji materiałów marketingowych, takich jak nagłówki, tematy e-maili lub teksty reklam. Pomaga to zoptymalizować kopię w oparciu o dane dotyczące wydajności i udoskonalić wiadomości w celu zwiększenia zaangażowania i konwersji.

Wyobraź sobie, że uruchamiasz nową aplikację fitness i chcesz sprawdzić, który temat e-maila przyciąga więcej użytkowników. Poniżej przedstawiamy, jak można wykorzystać ChatGPT na swoją korzyść:

9. Edycja i wyrównanie tonu

Edycja jest kluczem do stworzenia wysokiej jakości kopii. I zgadnij co? ChatGPT może również w tym pomóc! Może edytować zawartość pod kątem jasności i spójności, aby zapewnić jej zgodność z tonem, który chcesz przekazać - profesjonalnym, przyjaznym lub swobodnym.

Na przykład, możesz użyć ChatGPT do korekty zawartości i usunięcia rozbieżności gramatycznych i tonalnych.

To tylko kilka przykładów potęgi AI. Zmienia ona sposób, w jaki Business podchodzi do copywritingu stron docelowych, stron internetowych, informacji prasowych i opisów produktów. Spójrz na poniższą tabelę:

Rodzaj copywritingu Jak ChatGPT może pomóc SEO copywriting Generuje bogatą w słowa kluczowe, zoptymalizowaną pod kątem SEO zawartość, która jest dobrze pozycjonowana w wyszukiwarkach Opisy produktów Tworzenie unikalnych, przekonujących opisów produktów dostosowanych do skutecznego podkreślania korzyści i funkcji Strony docelowe Tworzy atrakcyjne teksty na strony docelowe zaprojektowane w celu przekształcenia odwiedzających w potencjalnych klientów lub niestandardowych klientów Tworzenie tekstów sprzedażowych Pomaga tworzyć teksty dla każdej sceny lejka sprzedażowego, pielęgnując potencjalnych klientów i popychając ich w kierunku konwersji Skrypty wideo Tworzy angażujące i przejrzyste skrypty wideo do filmów instruktażowych, reklam lub zawartości mediów społecznościowych Pomaga tworzyć spójne, angażujące komunikaty, które odzwierciedlają głos marki i stanowią połączenie z odbiorcami Komunikaty prasowe Pomaga w pisaniu przejrzystych, profesjonalnych komunikatów prasowych w celu ogłaszania nowości, wydarzeń lub wprowadzania produktów na rynek Opracowuje szczegółowe, przekonujące studia przypadków, które podkreślają powodzenie i wpływ marki Białe księgi Generuje dogłębne, bogate w informacje białe księgi, które tworzą ekspertyzę i oferują rozwiązania Newslettery Tworzy zawartość newsletterów, która jest informacyjna, angażująca i odpowiednia dla odbiorców Współpraca z influencerami Pisze angażujące teksty dla kampanii marketingowych influencerów, które są zgodne zarówno z marką, jak i influencerami Promocje wydarzeń Generuje teksty promocyjne dla wydarzeń, upewniając się, że są jasne, ekscytujące i zachęcają do udziału Pomaga tworzyć teksty dla każdej sceny lejka sprzedażowego, pielęgnując potencjalnych klientów i popychając ich do konwersji Wyczyszczone, skoncentrowane na konwersji teksty dla witryn eCommerce, stron produktów i procesów płatności Zawartość stron internetowych Generowanie atrakcyjnej, przyjaznej dla użytkownika zawartości stron internetowych, która jasno przekazuje przesłanie marki Komunikacja korporacyjna Pisze profesjonalną, zgodną z marką komunikację dla wewnętrznych i zewnętrznych komunikatów firmy

Zanim zaczniesz tworzyć zawartość za pomocą ChatGPT, powinieneś również poznać jego limity.

Limity korzystania z ChatGPT do copywritingu i tworzenia danych treści

Jeśli zapytasz ChatGPT "Ile to jest 2 + 3?", odpowie ci, że to 5. Ale jeśli będziesz nalegać, aby odpowiedź brzmiała 6, może po prostu się zgodzić lub znaleźć sposób, aby się nie zgodzić. Jest to kluczowy limit - ChatGPT może brzmieć pewnie, ale brakuje mu prawdziwego zrozumienia i po prostu podąża za tym, co wydaje się słuszne.

Chociaż ChatGPT może pomóc w danych powstania, nie gwarantuje dokładności, oryginalności i wiarygodności zawartości. Oto niektóre z jego kluczowych limitów:

Problemy z dokładnością i aktualizacją informacji

Jednym z największych wyzwań ChatGPT jest to, że trenował on tylko na danych i informacjach do 2023 roku. Może to stanowić poważny problem, jeśli potrzebujesz zawartości z aktualnymi faktami, najnowszymi statystykami lub wiadomościami branżowymi.

Wiele pól, takich jak finanse, technologia i opieka zdrowotna, doświadcza szybkich zmian niemal każdego dnia, a ChatGPT nie jest świadomy niczego nowego lub nie jest w stanie uzyskać do nich dostępu. Na przykład, jeśli zapytasz ChatGPT o stopy inflacji w 2024 r. lub nowe produkty technologiczne, może nie podać ci aktualnych danych.

Ryzyko plagiatu i powtarzających się sformułowań

ChatGPT nie kopiuje bezpośrednio ze swoich źródeł, ale jego odpowiedzi mogą czasami ściśle odzwierciedlać istniejącą zawartość na innych stronach internetowych lub platformach mediów społecznościowych.

Dla marek dążących do unikalnego, autentycznego głosu i odrębności, poleganie wyłącznie na ChatGPT może prowadzić do powtarzających się sformułowań i braku oryginalności.

Pro Tip: Zawartość Humazine AI usuwając słowa takie jak "stale ewoluujący", "podnosić" i "współpracować" i skupiając się na wartości dodanej poprzez jasny kontekst i spostrzeżenia ekspertów.

Niespójny ton i styl

ChatGPT może mieć trudności z utrzymaniem spójnego tonu i stylu. Ponieważ jest szkolony w szerokim zakresie danych, może nieoczekiwanie przełączać się między formalnym a swobodnym językiem, tworząc chaotyczne wrażenia z czytania.

Jeśli dążysz do uzyskania określonego głosu, ta niespójność może prowadzić do dodatkowego czasu edycji, aby zapewnić płynny przepływ zawartości.

Oto, co Rob Rooney, copywriter, mówi o używaniu ChatGPT do tworzenia kopii:

via LinkedIn Wreszcie, ChatGPT budzi obawy etyczne dotyczące przejrzystości i oryginalności. Czytelnicy często oczekują autentycznych, ludzkich spostrzeżeń, więc przekazywanie zawartości wygenerowanej przez AI jako napisanej przez człowieka może rozmyć zaufanie.

Używanie ClickUp do copywritingu

Jako pisarz jesteś prawdopodobnie przytłoczony liczbą dostępnych obecnie narzędzi AI. Każde z nich obiecuje ułatwić pisanie, ale wiele z nich sprawia, że musisz przeskakiwać między platformami, tracąc czas na zadania, które można zautomatyzować.

Wejdź ClickUp Brain -narzędzie AI stworzone specjalnie po to, aby proces pisania był inteligentniejszy, szybszy i bardziej połączony.

Użyj ClickUp Brain do tworzenia kreatywnych postów w mediach społecznościowych w kilka sekund

Dzięki ClickUp Brain możesz:

Pisać teksty marketingowe, które idealnie pasują do Twojego głosu i celów. Od angażujących postów na blogu po zawartość marketingową, ClickUp Brain oferuje dostosowane sugestie pisania, które pasują do Twojego stylu i celów, dzięki czemu liczy się każde słowo

Upraszczanie złożonych pomysłów copywriterskich i udoskonalanie przekazu w celu tworzenia bardziej angażującej i czytelnej zawartości

Automatycznie wyodrębniaj i podsumowuj kluczowe punkty z dokumentów, zadań i komentarzy, aby zachować przejrzystość i koncentrację w różnych projektach

Korzystaj z bezpiecznej platformy, która może czerpać informacje z obszaru roboczego ClickUp.

Dokumenty ClickUp

Copywriting obejmuje kilka rund poprawek i informacji zwrotnych. Z Dokumenty ClickUp wielu członków zespołu może jednocześnie pracować nad tym samym dokumentem. Koniec z czekaniem na odpowiedzi e-mail lub problemami z kontrolą wersji - każdy może zobaczyć zmiany na bieżąco, aby zapewnić płynną komunikację.

burza mózgów, analiza i współpraca w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Docs_

Dzięki ClickUp Docs Twój zespół może:

Współpracować w czasie rzeczywistym, przekazywać opinie i zostawiać komentarze - wszystko w ramach tego samego dokumentu. Uzyskać natychmiastową informację zwrotną od interesariuszy, klientów lub członków Teams, aby wprowadzić zmiany na miejscu i przyspieszyć realizację projektu

Burza mózgów, dopracowywanie i porządkowanie pomysłów na nagłówki, slogany lub tematy blogów - wszystko w jednym miejscu

Organizowanie tekstu za pomocą nagłówków, podtytułów i list kontrolnych w celu zwiększenia czytelności i zapewnienia logicznego przepływu

Przypisuj zadania bezpośrednio w dokumencie, ustawiaj terminy i śledź poprawki, aby utrzymać proces copywritingu na właściwym torze

Monitoruj zmiany za pomocą historii wersji, porównuj wersje robocze i pobieraj poprzednią zawartość, aby uniknąć utraty ważnych pomysłów

Automatyzacja cyklu pracy ClickUp

Pisarze często żonglują wieloma zadaniami - wyszukiwaniem, redagowaniem, edycją i współpracą. Przy tak wielu narzędziach do tworzenia zawartości, zarządzania projektami i zbierania opinii, łatwo jest stracić koncentrację. Automatyzacja cyklu pracy w ClickUp upraszcza powtarzalne zadania, takie jak korekty zawartości lub zatwierdzenia, automatycznie postępując zgodnie z ustawionymi wytycznymi. Eliminuje to ręczne kroki, przyspiesza oś czasu projektu i zapewnia spójność.

Twórz niestandardowe automatyzacje w swoim cyklu pracy copywriterskiej dzięki ClickUp Automation

Dzięki automatyzacji cyklu pracy ClickUp możesz:

Automatyzację zadań związanych z danymi powstania, poprawkami i zatwierdzeniami, aby zapewnić płynną pracę nad projektami

Ustawić wyzwalacze powiadamiające członków zespołu, gdy zawartość osiągnie określone sceny, takie jak wersje robocze, edycje lub ostateczne zatwierdzenie

Niestandardowe cykle pracy w celu usprawnienia procesu od danych powstania do ostatecznego dostarczenia kopii w celu zapewnienia spójności i wydajności

Eliminacja wąskich gardeł poprzez automatyzację przypomnień o terminach i prośbach o opinie, zapewniając terminowe dostarczanie zawartości

Integracja z narzędziami takimi jak Dokumenty Google, Slack i Grammarly w celu automatyzacji pętli informacji zwrotnych i synchronizacji pracy na różnych platformach

ClickUp Marketing

Możesz także przeprowadzać burze mózgów na temat pomysłów na kampanię, budować bazę danych zawartości i tworzyć szczegółowe mapy drogowe projektów z zadaniami przypisanymi do każdego członka zespołu dzięki ClickUp Marketing funkcje.

bezproblemowo planuj, realizuj i śledź kampanie marketingowe i wydarzenia za pomocą ClickUp Marketing_

ClickUp Marketing pomaga:

Zorganizować cykl pracy nad projektem za pomocą scentralizowanych narzędzi do planowania, w tym zarządzania projektami, osi czasu i kalendarzy kampanii

Dostosować cele marketingowe do codziennej realizacji poprzez połączenie mapy drogowej z wykonalnymi zadaniami i kamieniami milowymi

Współpracuj bez wysiłku, korzystając z narzędzi ClickUp takich jak Dokumenty, Tablice i Proofing, zapewniając, że każdy członek zespołu jest zsynchronizowany

Wizualizuj postępy zespołu w czasie rzeczywistym za pomocą pulpitów, które śledzą zakończenie zadań, oś czasu i ogólną wydajność kampanii

Zintegruj swoje ulubione narzędzia marketingowe, takie jak HubSpot, Slack i G Suite, aby stworzyć ujednolicony, wydajny cykl pracy

Najlepsze wykorzystanie AI w copywritingu dzięki ClickUp

To ekscytujący czas dla pisarzy. AI staje się asystentem, którego pisarze potrzebowali - takim, który nie śpi, nie męczy się i nie brakuje mu pomysłów. Łącząc to, co najlepsze z obu światów (wydajność opartą na AI z ludzkimi niuansami), twórcy i pisarze na nowo definiują to, co jest możliwe w opowiadaniu historii i danych powstania.

Jeśli chodzi o copywriting, kluczem do powodzenia jest wiedza, kiedy oprzeć się na wydajności AI, a kiedy pozwolić swojemu głosowi nieść historię. ClickUp może być tutaj Twoim partnerem.

ClickUp Brain pomaga uporządkować, planować i udostępniać swoje teksty i myśli. Niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie bloga, scenariusza, czy listu motywacyjnego, do zrobienia wszystkiego wystarczy jedno kliknięcie.

Nie siedź na potencjale AI do tworzenia atrakcyjnych kopii. Zarejestruj się w ClickUp aby organizować projekty, dotrzymywać terminów i rozwijać swoją karierę copywritera.