Claude kontra ChatGPT do programowania: które narzędzie jest lepsze?

Wybór między Claude a ChatGPT do programowania może wydawać się trudną decyzją.

Być może zastanawiasz się, czy nie tracisz okazji do skorzystania z lepszego cyklu pracy.

Już sama ta niezdecydowanie może zahamować prace nad kluczową funkcją — jest to coraz większy powód do niepokoju, ponieważ 84% programistów korzysta obecnie z narzędzi AI do kodowania lub planuje to zrobić.

To, które narzędzie jest „najlepsze”, zależy całkowicie od konkretnego zadania.

W tym przewodniku wyjaśniono, w jakich sytuacjach głębokie rozumowanie Claude'a przewyższa szybkość ChatGPT. Zobaczysz też, dlaczego najsprytniejsze Teams używają obu narzędzi, aby tworzyć lepszy kod.

Claude kontra ChatGPT do programowania – przegląd

Claude 4 to idealne rozwiązanie w przypadku głębokich, złożonych problemów. Działa jak główny inżynier, z którym konsultujesz się w sprawie decyzji dotyczących architektury na wysokim poziomie oraz „niemożliwych” sesji debugowania.

Natomiast GPT-5.3-Codex jest autonomicznym agentem; nie tylko sugeruje kod, ale może teraz korzystać z trybu „Operator”, aby wchodzić w interakcję z lokalnym środowiskiem, instalować zależności i uruchamiać zestawy testów.

Wielu programistów korzysta obecnie z obu tych narzędzi, wybierając odpowiednie narzędzia do kodowania oparte na AI w zależności od konkretnego zadania.

Oto krótkie zestawienie, które pomoże Ci zdecydować, które z nich otworzyć jako pierwsze. ✨

Główna zaleta Rozumowanie architektoniczne i bezpieczeństwo Wielomodalne wykonywanie i szybkość Okno kontekstowe Ponad 1 mln tokenów Ponad 200 tys. tokenów Kluczowe narzędzie programistyczne Artifacts 2.0 (wiele plików) Operator (bezpośredni dostęp do plików) Specjalizacja Refaktoryzacja starszych wersji monolitycznych aplikacji Realizacja zadań agentowych

Porównanie wyników testów porównawczych Claude'a i ChatGPT w zakresie programowania

Często spotyka się imponujące deklaracje dotyczące wydajności sztucznej inteligencji, ale trudno stwierdzić, czy nie są to tylko marketingowe slogany. Wybór narzędzia oparty na popularności, a nie na danych, może doprowadzić do wyboru modelu, który nie odpowiada Twoim rzeczywistym potrzebom programistycznym, co spowoduje stratę czasu i pieniędzy na opłaty subskrypcyjne.

Testy porównawcze programowania to znormalizowane testy. Mierzą one zdolność AI do wykonywania zadań, takich jak generowanie kodu, wykrywanie błędów lub realizacja funkcji. Chociaż stanowią one użyteczną podstawę odniesienia, nie zawsze oddają szczegóły rzeczywistego cyklu życia projektu.

Chociaż podstawowe testy, takie jak HumanEval, są obecnie uważane za „rozwiązane” (oba modele osiągają wynik powyżej 90%), prawdziwa walka toczy się na SWE-bench Verified. Na początku 2026 r. Claude 4.5 prowadzi z wynikiem 80,8% skuteczności w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów na GitHubie, podczas gdy GPT-5.2 dominuje w Terminal-Bench, udowadniając, że jest lepszym narzędziem do zadań wymagających wykonywania komend w wierszu poleceń i ustawień środowiska.

Złożone rozumowanie (The Architect): Claude 4 konsekwentnie zajmuje czołowe miejsce w rankingu SWE-bench Verified . Potwierdza to, że jest to lepszy wybór w przypadku zadań wymagających „długiego myślenia”, w których AI musi przeszukiwać ponad 10 plików, aby znaleźć pojedynczy, głęboko zagnieżdżony błąd logiczny.

Wykonywanie agentowe (Operator): GPT-5 dominuje w Terminal-Bench . Jego tryb „Operator” jest bardziej skuteczny, jeśli chodzi o wykonywanie komend bash, zarządzanie kontenerami Docker oraz rozwiązywanie problemów z konfiguracją środowiska metodą brute force.

Niuanse językowe: Chociaż ChatGPT niegdyś oferowało większe wsparcie dla wielu języków programowania, Claude 4 wyprzedziło je w językach systemowych, takich jak Rust i Go , generując bardziej idiomatyczny i bezpieczny dla pamięci kod.

Wydajność tokenów: Kluczowy wskaźnik na rok 2026 — GPT-5 zużywa obecnie 2–4 razy mniej tokenów niż Claude do rozwiązania tego samego problemu algorytmicznego, co sprawia, że jest znacznie tańszy w przypadku zadań o dużej objętości i powtarzalnych

Chociaż testy porównawcze są dobrym punktem wyjścia, nie są w stanie pokazać, jak model poradzi sobie z unikalną, chaotyczną starszą wersją kodu Twojego zespołu. W tym miejscu przydają się testy w rzeczywistych warunkach.

📮ClickUp Insight: 62% respondentów naszej ankiety korzysta z narzędzi AI opartych na rozmowie, takich jak ChatGPT i Claude. Ich znany interfejs chatbota oraz wszechstronne możliwości — generowanie zawartości, analiza danych i wiele innych — mogą być powodem, dla którego cieszą się tak dużą popularnością w różnych rolach i branżach. Jeśli jednak użytkownik musi za każdym razem przełączać się na inną zakładkę, aby zadać pytanie AI, związane z tym koszty przełączania i zmiany kontekstu z czasem się sumują. Nie w przypadku ClickUp Brain. Działa on bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym, wie, nad czym pracujesz, rozumie podpowiedzi w postaci zwykłego tekstu i udziela odpowiedzi, które są bardzo trafne w kontekście Twoich zadań! Zobacz, jak to działa. 👇🏼

Claude kontra ChatGPT w praktycznych testach programistycznych

Jedną rzeczą jest rozwiązanie przez AI problemu teoretycznego.

Zupełnie inną sprawą jest samodzielne rozwiązanie konfliktu zależności w architekturze mikrousług składającej się z 50 plików o 2 w nocy. Obecnie lukę między „testami porównawczymi” a „tworzeniem oprogramowania” wypełniają Agentic Loops — zdolność AI do uruchamiania kodu, wykrywania błędów i samodzielnego ich naprawiania.

Kiedy przejdziesz od testów porównawczych do rzeczywistego tworzenia oprogramowania, praktyczne zalety każdego z modeli staną się znacznie bardziej widoczne.

Mocne strony Claude'a w zakresie kodowania

za pośrednictwem Claude

Patrzysz na ogromną, nieznaną bazę kodu i nie masz pojęcia, od czego zacząć. Spędzanie godzin na ręcznym śledzeniu zależności i przepływu logiki to ogromna strata czasu, która zabija impet pracy. Filozofia projektowania Claude'a bezpośrednio rozwiązuje ten problem.

Claude został stworzony z myślą o dogłębnej analizie. Jego wyróżniającą funkcją jest ogromne okno kontekstowe zawierające ponad milion tokenów, co pozwala mu analizować całe repozytoria za jednym razem. Zamiast podawać mu pliki pojedynczo, możesz przekazać mu cały projekt. Zrozumie on, jak wszystko się ze sobą łączy.

Dogłębna znajomość repozytorium: Dzięki oknu kontekstowemu o rozmiarze 1 miliona tokenów , Claude 4.6 Opus mapuje całą Twoją architekturę. Możesz zamontować cały katalog /src w Claude Code (jego dedykowanym interfejsie CLI), a narzędzie zrozumie, jak zmiana w schemacie bazy danych wpływa na typy frontendu.

Debugowanie złożonej logiki: Gdy napotkasz błąd obejmujący wiele plików, Claude może metodycznie prześledzić błąd w całym systemie, co czyni go potężnym narzędziem do debugowania

Wyjaśnienia edukacyjne: Claude nie tylko podaje rozwiązanie, ale także wyjaśnia, dlaczego kod nie działał. Pomaga to w nauce i pozwala uniknąć popełnienia tego samego błędu po raz drugi.

Wielostopniowe rozumowanie: Korzystając z trybu Extended Thinking , Claude może poświęcić nawet 60 sekund na „rozgryzanie” złożonego błędu przed napisaniem choćby jednej linii kodu — często wychwytując skrajne przypadki, które umykają szybszym modelom.

Analiza starszej wersji kodu: wrzuć stary, nieudokumentowany projekt lub fragment starszej wersji kodu , a Claude pomoże Ci go zrozumieć, oszczędzając Ci wiele dni pracy nad inżynierią odwrotną

Wizualizacja front-endu: Dzięki funkcji Artifacts możesz obserwować renderowanie kodu HTML, CSS i JavaScript w oknie podglądu na żywo, co stanowi przełom w tworzeniu front-endu

🎥 Tutaj znajdziesz kilka bardzo skutecznych podpowiedzi dla Claude'a. 👇🏼

Mocne strony ChatGPT w zakresie kodowania

Pracujesz nad prototypem na jutrzejsze demo? Ale utknąłeś w pisaniu powtarzalnego, standardowego kodu? ChatGPT jest zoptymalizowany pod kątem eliminacji właśnie takich utrudnień.

ChatGPT stawia na szybkość i wydajność. Doskonale radzi sobie z dostarczaniem działającego kodu w jak najkrótszym czasie, często z przydatnymi dodatkami, o które nawet nie prosiłeś.

Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób ChatGPT zapewnia te możliwości, obejrzyj to techniczne wyjaśnienie dotyczące architektury i mechanizmów leżących u podstaw jego funkcji pomocy w kodowaniu.

Autonomiczne wykonywanie (tryb Operator): Wyróżniającą się funkcją GPT-5.3 jest OpenAI Operator . W przeciwieństwie do standardowego czatu, Operator ma bezpośredni dostęp do terminala. Może instalować pakiety npm, konfigurować kontenery Docker i uruchamiać zestaw testów, aż do momentu ich pomyślnego zakończenia.

Szybkie prototypowanie: Opisz koncepcję, a ChatGPT w ciągu kilku minut wygeneruje funkcjonalny szkielet. To idealne rozwiązanie do szybkiego testowania pomysłów lub tworzenia prototypów

Sugestie dotyczące bezpieczeństwa: ChatGPT często działa jak „aktywny” programista, proaktywnie dodając takie elementy jak walidacja danych wejściowych i obsługa błędów, aby Twój kod był bardziej niezawodny

Edycja w Canvas: Zamiast tylko rozmawiać, możesz skorzystać z funkcji Canva, aby zaznaczyć konkretne fragmenty kodu i poprosić o poprawki kierowane na cele, dzięki czemu proces ten przypomina bardziej programowanie w parach.

Integracja z wyszukiwarką internetową: Jeśli AI musi sprawdzić najnowszą dokumentację biblioteki lub znaleźć przykład składni, może to zrobić bez konieczności otwierania kolejnej zakładki

Kompleksowy cykl pracy: Dzięki wbudowanym w ten sam interfejs funkcjom generowania obrazów i przeglądania stron internetowych ChatGPT jest potężnym narzędziem do pracy w modelu full-stack, która wymaga czegoś więcej niż tylko pisania kodu

Werdykt dotyczący rzeczywistej wydajności

Żadne z nich nie jest lepsze. To różne narzędzia do różnych zadań.

Używaj Claude'a, gdy musisz głęboko się zastanowić i zrozumieć „dlaczego” za swoim kodem. Używaj ChatGPT, gdy musisz działać szybko i wykonać zadanie. Najbardziej wydajni programiści nie wybierają jednego z nich; uczą się, kiedy używać każdego z nich.

Dlaczego okno kontekstowe ma znaczenie w programowaniu opartym na AI

Czy kiedykolwiek rozmawiałeś z AI, która wydawała się zapominać, o czym rozmawialiście zaledwie kilka wiadomości wcześniej? To zmusza cię do ciągłego powtarzania się i ponownego wklejania kodu, co zakłóca twój przepływ pracy i powoduje ogromną frustrację. Problem ten wynika z okna kontekstowego AI.

Okno kontekstowe to zbiór informacji — kodu, dokumentów i wcześniejszych rozmów — które AI może „widzieć” w danym momencie. Jest to w zasadzie pamięć krótkotrwała modelu. Większe okno oznacza, że AI ma więcej kontekstu, z którego może czerpać, co prowadzi do bardziej trafnych i spójnych odpowiedzi.

Ma to szczególne znaczenie w przypadku programowania. 🛠️

Debugowanie wielu plików: Duże okno kontekstowe pozwala AI śledzić błąd w całym projekcie. Nie musisz ręcznie wklejać każdego pliku; AI widzi, jak wszystkie one ze sobą współdziałają

Spójność podczas refaktoryzacji: Podczas refaktoryzacji dużej aplikacji AI posiadająca pełny widok na kod źródłowy może zachować spójność konwencji nazewniczych i wzorców projektowych

Zrozumienie zależności: AI potrafi zrozumieć, w jaki sposób zmiana jednego modułu może wpłynąć na inny, dzięki czemu nie sugeruje „poprawek”, które mogłyby spowodować uszkodzenie innych elementów.

Wykorzystanie dokumentacji: Możesz dołączyć do kodu plik README projektu oraz dokumentację API, a AI wykorzysta te informacje do wygenerowania dokładniejszych i bardziej trafnych sugestii.

Ogromne okno Claude'a, obejmujące ponad 500 tys. tokenów, jest kluczowym czynnikiem wyróżniającym, umożliwiającym analizę całych repozytorii. Okno ChatGPT, obejm ujące 128 tys. tokenów, jest nadal znaczne i doskonale sprawdza się w przypadku większości edycji pojedynczych plików lub mniejszych projektów.

Ogromne okno kontekstowe Claude 4.6 o pojemności 1 miliona tokenów to przełomowe rozwiązanie dla inżynierów, pozwalające na zamontowanie całych architektur wielorepozytoryjnych w jednej sesji bez utraty spójności. Chociaż ChatGPT (GPT-5.3) rozszerzył swoje możliwości do okna myślenia o pojemności 256 tys. tokenów , jego prawdziwą siłą są nowe funkcje „Resident Memory” i Project Sources, które pozwalają na indeksowanie do 20 plików jednocześnie, zapewniając spójną i szybką edycję w mniejszych, modułowych projektach.

📮ClickUp Insight: 30% osób twierdzi, że największą frustracją związaną z agentami AI jest to, że brzmią oni pewnie, ale popełniają błędy. Zazwyczaj dzieje się tak, ponieważ większość agentów działa w izolacji. Odpowiadają na pojedynczą podpowiedź, nie wiedząc, jak lubisz działać, jak pracujesz ani jakie procesy preferujesz. Superagenci działają inaczej. Korzystają w 100% z kontekstu pobieranego bezpośrednio z Twoich zadań, dokumentów, czatów, spotkań i aktualizacji w czasie rzeczywistym. Ponadto zachowują pamięć o ostatnich wydarzeniach, preferencjach, a nawet wydarzeniach epizodycznych na przestrzeni czasu. I właśnie to sprawia, że agent z pewnego siebie zgadującego staje się proaktywnym współpracownikiem, który nadąża za ewolucją pracy.

Najważniejsze funkcje dla programistów

Oprócz podstawowej inteligencji modeli AI obie platformy oferują unikalne funkcje zaprojektowane z myślą o poprawie komfortu pracy programistów. Narzędzia te zmieniają sposób interakcji z AI, przekształcając zwykły czat w bardziej dynamiczne i sprzyjające współpracy środowisko programistyczne.

Artykuły i projekty Claude'a

Claude 4.6 jeszcze bardziej wzmocnił swoją pozycję jako „stół warsztatowy architekta”. Jego funkcja Artifacts znacznie się rozwinęła; nie jest już tylko oknem podglądu dla programistów front-endowych. W rzeczywistości Artifacts może teraz uruchamiać sandboxy full-stack, w tym backendy Node.js i makiety baz danych. Oznacza to, że możesz tworzyć, testować i iterować aplikację CRUD typu full-stack całkowicie w czacie, bez ciągłego przełączania się między kontekstami.

Co więcej, Model Context Protocol (MCP) w Claude zastąpił proste przesyłanie plików. MCP to otwarty standard, który pozwala Claude bezpiecznie „nawiązać kontakt” i połączyć się z lokalnym IDE, repozytoriami GitHub, a nawet Slackiem. Zamiast ręcznego wklejania kontekstu, Claude może przeglądać kod źródłowy w poszukiwaniu konkretnej dokumentacji lub logiki potrzebnej do rozwiązania problemu.

Canva i interpreter kodu ChatGPT

Podczas gdy Claude koncentruje się na architekturze, ChatGPT (GPT-5.3) został zaprojektowany jako „autonomiczny wykonawca”. Jego funkcja Canvas ewoluowała z podstawowego redaktora tekstu do obszaru roboczego obsługującego wiele plików.

Teraz możesz zaznaczyć funkcję w jednym pliku, a Canva automatycznie zidentyfikuje i zasugeruje niezbędne zmiany w powiązanych plikach nagłówkowych lub konfiguracyjnych. To nie przypomina raczej podpowiedzi, a raczej pracy programisty parowego, który widzi całe Twoje „biurko”.

Napędza to Code Interpreter nowej generacji, zintegrowany obecnie z OpenAI Operator. Zapewnia on wysoki poziom interaktywności, umożliwiając AI uruchamianie kodu w języku Python, wykonywanie komend terminala oraz zarządzanie lokalnym systemem plików w bezpiecznym środowisku typu sandbox. Nie służy to już tylko nauce o danych; działa jako autonomiczny agent, który może testować funkcje, instalować własne biblioteki (za pośrednictwem pip lub npm) oraz weryfikować logikę w locie.

Daje natychmiastowe wyniki bez konieczności przełączania się do osobnego terminala w celu sprawdzenia, czy kod faktycznie działa.

Kiedy używać Claude'a, a kiedy ChatGPT do programowania

Świadomość, że masz do dyspozycji dwa potężne narzędzia, jest wspaniała, ale podjęcie decyzji, którego z nich użyć do konkretnego zadania, może być paraliżujące. Wykorzystanie niewłaściwego narzędzia do danego zadania prowadzi do frustracji i straty czasu. Oto prosty przewodnik, który pomoże Ci dokonać wyboru.

Wybierz Claude, gdy: zajmujesz się złożonym problemem wymagającym dogłębnego zrozumienia. Obejmuje to debugowanie logiki obejmującej wiele plików, analizę dużego i nieznanego kodu źródłowego, podejmowanie decyzji dotyczących architektury na wysokim poziomie lub gdy potrzebujesz szczegółowych wyjaśnień, które pomogą Ci się uczyć

Wybierz ChatGPT, gdy: Szybkość jest Twoim priorytetem. Jest to idealne rozwiązanie do generowania szybkich fragmentów kodu, tworzenia szybkich prototypów , wyszukiwania dokumentacji za pomocą funkcji wyszukiwania w sieci lub gdy Twoja praca obejmuje nie tylko kodowanie (np. tworzenie diagramów lub makiet).

Rozważ użycie obu narzędzi, gdy: cykl pracy Twojego zespołu jest zróżnicowany. Niech to zadanie decyduje o wyborze narzędzia. Takie strategiczne podejście pozwala wykorzystać unikalne atuty każdego modelu, zwiększając ogólną wydajność Twojego zespołu.

Warto również zauważyć, że niektórzy programiści uważają limity użytkowania Claude Pro za bardziej restrykcyjne niż w przypadku ChatGPT Plus. Jeśli planujesz całodzienną sesję programowania, jest to kwestia, którą warto wziąć pod uwagę.

W jaki sposób ClickUp Brain usprawnia programowanie wspomagane przez AI

Twój genialny fragment kodu z Claude'a ginie w jednej zakładce przeglądarki. Wymagania projektowe znajdują się w oddzielnym narzędziu do zarządzania projektami. Dyskusja zespołu na temat danej funkcji jest ukryta w aplikacji do czatu. To zmusza Cię do ciągłego przełączania się między kontekstami.

Taka rozproszenie kontekstu ma miejsce, gdy informacje są rozrzucone po wielu narzędziach i platformach, co zmusza Cię do ciągłego wyszukiwania plików, przełączania się między aplikacjami i marnowania godzin na poszukiwanie kontekstu niezbędnego do zrobienia zadania.

Zintegrowany obszar roboczy, taki jak ClickUp, łączy wszystko w jednym miejscu. Został zaprojektowany, aby łączyć ludzi, pracę i wiedzę w Twojej organizacji. Podczas gdy Claude i ChatGPT generują kod, ClickUp Brain zarządza pracą wokół kodu.

CodeGen Agent: Generuj kod w oparciu o rzeczywisty kontekst projektu

Zautomatyzuj przekazywanie sugestii AI do rzeczywistych pull requestów w całym cyklu pracy Twojego zespołu dzięki ClickUp Codegen

Zamiast generować kod w izolacji, CodeGen Agent firmy ClickUp działa bezpośrednio w ramach Twojego cyklu pracy jako autonomiczny „Super Agent”.

Programista może otworzyć zadanie, a CodeGen Agent przeanalizuje opis zadania, wymagania techniczne oraz połączone dokumenty ClickUp, aby wygenerować kod implementacyjny. Dzięki warstwie wykonawczej może on tworzyć całe pliki zgodne z istniejącą architekturą Twojego projektu.

Typowy cykl pracy wygląda następująco:

Synchronizacja wymagań: Menedżer produktu tworzy zadanie dotyczące funkcji wraz z kryteriami akceptacji

Zbieranie informacji: Programista przegląda zadanie i dokumentację z wsparciem w ClickUp Docs

Autonomiczny projekt: Agent CodeGen generuje gotowy do wdrożenia projekt na podstawie szczegółów funkcji i wzorców repozytorium

Płynny PR: Programista dopracowuje kod i korzysta z agenta, aby otworzyć pull request bezpośrednio z interfejsu ClickUp

Wszystko pozostaje połączone z pierwotnym zadaniem, dzięki czemu kod nigdy nie traci związku z logiką biznesową, której wspiera.

ClickUp Brain: AI działająca w wielu modelach

Korzystaj z wielu modeli LLM z jednego interfejsu dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain działa jak „warstwa neuronowa” w całym Twoim obszarze roboczym ClickUp. Jest niezależny od modelu, co oznacza, że może wykorzystać najlepsze cechy Claude do rozumowania architektonicznego lub GPT do szybkiego tworzenia szkieletu, w zależności od złożoności Twojej podpowiedzi.

W ramach cyklu pracy nad oprogramowaniem Brain pomaga Ci:

Generowanie dokumentacji technicznej: Natychmiastowe tworzenie dokumentów API lub plików README na podstawie istniejących wymagań dotyczących funkcji

Refaktoryzacja poprzez dyskusję: Zamień długie, złożone wątki komentarzy lub dyskusje zsynchronizowane ze Slackiem w uporządkowane podzadania

Podsumuj sprinty: Skorzystaj z AI Standups , aby automatycznie generować raporty z postępów na podstawie zakończonych zadań i aktywności w Git

Szkice planów wdrożeniowych: Stwórz szczegółowe plany programistyczne, zanim napiszesz choćby jedną linię kodu

Integracja z GitHubem i MCP: Połączenie kodu z kontekstem

Integracja ClickUp z GitHubem stała się rozwiązaniem dwukierunkowym. Oprócz wyświetlania commitów, serwer ClickUp MCP (Model Context Protocol) pozwala teraz zewnętrznym asystentom AI (takim jak Claude Desktop lub Cursor) na „odczytywanie” Twoich zadań ClickUp podczas pisania kodu.

Synchronizacja dwukierunkowa: Programista tworzy branch połączoną z identyfikatorem zadania ClickUp, a status PR aktualizuje zadanie w czasie rzeczywistym

Kontekst IDE: Dzięki ClickUp MCP sztuczna inteligencja Twojego środowiska IDE może sprawdzić kryteria akceptacji zadania, nad którym pracujesz, zapewniając, że Twój kod spełnia definicję zrobionego bez konieczności przełączania się między zakładkami

Automatyczne śledzenie statusu: Commity i scalanie automatycznie są wyzwalaczami zmian statusu (np. przeniesienie zadania ze statusu „W trakcie realizacji” do statusu „Do przeglądu”)

Zintegrowany obszar roboczy: Wszystko, czego potrzebujesz, połączone dzięki AI

Zastąp ponad 20 narzędzi jednym potężnym obszarem roboczym w ClickUp

Największy wzrost wydajności wynika z pracy w ramach jednego Converged AI obszaru roboczego.

ClickUp łączy zadania, dokumentację, dyskusje i śledzenie projektów w jednym miejscu, umożliwiając funkcji Enterprise Search wyszukiwanie odpowiedzi w całym Twoim stosie technologicznym — w tym w połączonych aplikacjach, takich jak Slack, Figma i Bitbucket.

Programiści mogą natychmiast uzyskać:

Pierwotne wymagania dotyczące produktu lub „powód” stojący za starszą wersją funkcji

Decyzja techniczna podjęta w wątku komentarzy sześć miesięcy temu

Dokumentacja na żywo dotycząca zadania, które obecnie realizują

Nie rezygnuj z ulubionego asystenta programistycznego opartego na AI — ClickUp nie ma na celu jego zastąpienia. Jego zadaniem jest wyeliminowanie chaosu, który go otacza. Zyskujesz jedno wiarygodne źródło informacji dla całego cyklu rozwoju oprogramowania.

Claude kontra ChatGPT w programowaniu: werdykt

Nie ma tu jednego zwycięzcy. Claude to ekspert w zakresie głębokich, złożonych wyzwań programistycznych, w których kluczowe znaczenie mają zrozumienie i kontekst. ChatGPT to sprinter, stworzony z myślą o szybkości i wszechstronności w codziennych zadaniach programistycznych.

Najmądrzejsze zespoły nie wybierają jednego z nich, lecz uczą się strategicznie wykorzystywać asystentów AI.

Prawdziwą przeszkodą w wydajności nie jest to, jakiego modelu AI używasz. Jest nią fragmentaryczny cykl pracy, który go otacza. Generowanie kodu to tylko połowa sukcesu. Kod ten musi być połączony z jasnymi wymaganiami, uporządkowaną dokumentacją i zgranym zespołem.

Często zadawane pytania dotyczące Claude i ChatGPT w kontekście programowania

Większe okno kontekstowe w Claude Pro stanowi znaczną zaletę dla programistów pracujących nad dużymi, złożonymi bazami kodu, jednak niektórzy użytkownicy uważają, że podczas długich sesji programistycznych limity dotyczące jego użytkowania mogą być bardziej restrykcyjne niż w przypadku ChatGPT Plus.

Oczywiście. Wielu programistów korzysta z Claude'a do dogłębnego analizowania architektury i debugowania, a z ChatGPT do szybkiego prototypowania i generowania kodu szablonowego.

Dzięki oknu kontekstowemu o pojemności 1 miliona tokenów Claude jest lepiej przygotowany do analizowania całych repozytoriów kodu i zrozumienia złożonych zależności między nimi.

Zintegruj asystentów AI, tworząc centralne hub dla wszystkich zadań. Skorzystaj z zintegrowanego obszaru roboczego, takiego jak ClickUp, aby połączyć kod wygenerowany przez AI w dokumentach z odpowiednimi zadaniami i planami projektów, eliminując rozproszenie kontekstu.