Jak stworzyć dowód koncepcji (z przykładami)?

Kiedy zamierzasz sprzedać coś ważnego - i drogiego - naturalne jest, że kupujący chce mieć pewność, że to zadziała. Sprzedawcy pokazują studia przypadków, referencje i demonstracje, aby przekonać kupującego. Gdy stawka jest wysoka, to nie wystarczy.

Wprowadzamy dowód słuszności koncepcji. W tym wpisie na blogu wyjaśniamy, co to jest i jak można go wykorzystać do realizacji celów organizacyjnych.

Czym jest weryfikacja koncepcji?

Proof of Concept (PoC) to wdrożenie dużego programu na małą skalę, wykorzystywane do zademonstrowania wykonalności projektu lub pomysłu. Często jest to pierwszy krok do rozpoczęcia projektu .

To jak upieczenie próbnej partii babeczek przed zobowiązaniem się do zorganizowania przyjęcia. Pozwala przetestować przepis, poeksperymentować z prezentacją, zademonstrować opakowanie i dostawę oraz potwierdzić smak, bez inwestowania w wysiłek na pełną skalę.

Dobrze przeprowadzony PoC zapewnia wiele korzyści dla teamów rozważających rentowność nowych projektów. Najważniejsze z nich są następujące.

Walidacja

PoC pomaga upewnić się, że pomysł jest technicznie wykonalny i wart realizacji. Pomaga upewnić się, że koncepcja będzie działać zgodnie z założeniami przed commitowaniem znacznych zasobów.

Zaangażowanie interesariuszy

Powodzenie proof of concept buduje zaufanie i wsparcie wśród interesariuszy, inwestorów lub klientów. Dostarcza konkretnych dowodów na to, że pomysł jest wykonalny i może przynieść oczekiwane korzyści.

Zarządzanie ryzykiem

Dzięki PoC, Teams mogą zidentyfikować potencjalne wyzwania i limity w kontrolowanym środowisku. Minimalizuje to ryzyko wystąpienia nieoczekiwanych problemów podczas wdrożenia na pełną skalę.

Wydajność zasobów

Dzięki PoC, Teams mogą ocenić potrzebne umiejętności i ekstrapolować je dokładniej dla większego projektu. Pomaga to w budżetowaniu, prognozie i efektywnej alokacji zasobów.

Innowacyjność

PoC zachęca do eksperymentowania i innowacji. Teams mogą testować nowe pomysły z krótszymi ośmioma czasami i małymi budżetami bez obawy o porażkę.

Wiele z tych korzyści oferują również prototypy i MVP. Jaka jest więc między nimi różnica?

Zrozumienie różnic: Proof of Concept, prototyp i MVP

W pewnym sensie PoC, prototypy i produkty o minimalnej wydajności (MVP) są sposobami na zbudowanie czegoś małego w celu przetestowania większego pomysłu. Na tym jednak podobieństwa się kończą.

W procesie rozwoju produktu każdy z nich służy unikalnemu celowi i jest wykorzystywany na różnych scenach. Zrozumienie tych różnic pomaga zespołom wybrać właściwe podejście do realizacji ich pomysłów.

różnice pomiędzy proof of concept, prototypem i MVP Aspect | Proof of Concept (PoC) | Prototype | Minimum Viable Product (MVP) | | ------------------ | -------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------ | | Cel | Weryfikacja wykonalności pomysłu lub koncepcji projektu na dużą skalę | Wizualizacja i przetestowanie projektu i doświadczenia użytkownika | Wprowadzenie podstawowej wersji produktu na rynek | | Zakres | Wąski, skoncentrowany na projekcie | Wąski, skoncentrowany na projekcie i doświadczeniu użytkownika | | Zakres | Wąski, skoncentrowany na pojedynczej grupie użytkowników, lokalizacji lub funkcji | Szeroki, obejmuje UX kilku funkcji i funkcjonalności | Szeroki, obejmuje podstawowe funkcje potrzebne wczesnym użytkownikom | | wysiłek włożony w rozwój | Minimalny, wystarczający do wykazania wykonalności | Umiarkowany, wymagający stworzenia działającego modelu | Wysoki, wymagający funkcjonalnego produktu gotowego dla użytkowników | | Odbiorcy | Interesariusze biznesowi i decydenci | | Odbiorcy | Interesariusze biznesowi i decydenci | Zespoły biznesowe i wybrani użytkownicy z grupy docelowej | Wcześni użytkownicy i prawdziwi użytkownicy | | ryzyko | Wcześnie identyfikuje potencjalne wyzwania techniczne | Odkrywa problemy związane z projektowaniem i użytecznością | Weryfikuje popyt rynkowy i dopasowanie produktu do rynku | | Typ informacji zwrotnej | Techniczna wykonalność | | Informacje zwrotne | Informacje zwrotne na temat wykonalności technicznej | Informacje zwrotne na temat projektowania i użyteczności | Informacje zwrotne na temat rynku i użytkowników | | Koszt | Niski | Umiarkowany | Umiarkowany do wysokiego | | Ramy czasowe | Krótkie | Średnie | Długie |

Zasadniczo użyj:

PoC, aby zweryfikować wykonalność pomysłu przed zainwestowaniem znacznych zasobów

Prototyp, aby zbadać i udoskonalić projekt i wrażenia użytkownika związane z produktem

MVP, gdy jesteś gotowy wprowadzić swój produkt na rynek z wystarczającą ilością funkcji, aby przyciągnąć pierwszych użytkowników i zebrać opinie użytkowników w świecie rzeczywistym

bonus: Użyj tych szablony map drogowych produktów aby zaplanować etapowe podejście do procesu tworzenia oprogramowania.

Biorąc pod uwagę, że czytasz ten artykuł na temat PoC, załóżmy, że musisz zweryfikować wykonalność pomysłu i zrozumieć kroki w tym kierunku.

Kroki do stworzenia wiarygodnego Proof of Concept

Istnieje wiele czynników, które wpływają na powodzenie proof of concept. Potrzebne jest więc systematyczne podejście do jego tworzenia. Oto wypróbowana i przetestowana struktura wdrażania procesu proof of concept, wykorzystująca metodę narzędzia do zarządzania projektami oraz przykład aplikacji do śledzenia kondycji fizycznej.

1. Zawężenie z większego programu

Weryfikacja koncepcji jest zasadniczo małą implementacją większego programu planu projektu . Aby wybrać odpowiedni aspekt do udowodnienia koncepcji, musisz mieć wyczyszczoną większą wizję. Zacznij od dużego i zawęź do swojego PoC.

Co : Zdefiniuj, co PoC będzie weryfikować (pomocne jest udokumentowanie wszystkich możliwości w plikuoprogramowanie do zarządzania pomysłami i wybrać te najbardziej odpowiednie)

: Zdefiniuj, co PoC będzie weryfikować (pomocne jest udokumentowanie wszystkich możliwości w plikuoprogramowanie do zarządzania pomysłami i wybrać te najbardziej odpowiednie) Dlaczego : Nakreśl, co chcesz osiągnąć dzięki PoC

: Nakreśl, co chcesz osiągnąć dzięki PoC Jak : Ustal kryteria powodzenia dla wykonalności i wydajności; upewnij się, że istnieją cele SMART, które pomogą w podejmowaniu decyzji

: Ustal kryteria powodzenia dla wykonalności i wydajności; upewnij się, że istnieją cele SMART, które pomogą w podejmowaniu decyzji Kto: Uwzględnij interesariuszy, którzy będą podejmować decyzje

Jeśli tworzysz aplikację do śledzenia aktywności fizycznej, krok ten będzie obejmował wybór części aplikacji do walidacji, na przykład nowego algorytmu śledzenia treningu.

Jesteś nowy w PoC? Spróbuj Szablon wysokopoziomowego planu projektu ClickUp aby rozpocząć.

2. Przeprowadzenie wstępnych badań

Zbadaj proponowany dowód słuszności koncepcji, aby oszacować koszty, oś czasu i wymagania dotyczące zasobów.

Badanie

Wykorzystanie danych historycznych z podobnych projektów do przeprowadzenia studium wykonalności . Zrozumienie różnych czynników wpływających na powodzenie projektu.

Prognoza

Podzielić projekt na mniejsze, możliwe do zarządzania zadania, aby oszacować koszty i oś czasu dla nich. Identyfikacja zależności i odpowiednie dostosowanie.

Zarządzanie ryzykiem

Lista potencjalnych zagrożeń, które mogą mieć wpływ na oś czasu, budżet lub samą dostawę. Skonsultuj się ze starszymi członkami zespołu, którzy mogą przyczynić się do PoC, aby uzyskać głębszy wgląd.

W przypadku aplikacji do śledzenia kondycji, możesz przeprowadzić odkrywanie produktu aby zrozumieć wydajność, dokładność czujników i limity przetwarzania danych istniejących rozwiązań.

Użyj narzędzia do sporządzania notatek, takiego jak Dokumenty ClickUp aby udokumentować i przeanalizować te badania. Udostępnianie go interesariuszom projektu w celu uzyskania komentarzy i opinii. Edytuj wspólnie i automatycznie przekształcaj spostrzeżenia w działania za pomocą Zadania ClickUp .

Współpracuj bez wysiłku za pomocą ClickUp Docs

3. Plan PoC

Zdefiniuj zakres swojego proof of concept. Nakreśl wszystko, co zrobisz, takie jak funkcje, które zbudujesz, mechanizmy kontroli jakości, które wdrożysz, infrastruktura, którą zapewnisz itp.

Podziel PoC na zadania

Napisz szczegółowe opisy funkcji, które zbudujesz w ramach PoC

Dodaj szacowany czas dla każdego zadania

Użyj list kontrolnych, aby ustawić kryteria akceptacji

Przypisz użytkowników, którzy zakończą te zadania

Dodaj daty rozpoczęcia i terminy, aby pozostać na bieżąco

Użyjpola niestandardowe aby dodać wszelkie inne informacje unikalne dla twojego POC

Podczas planowania PoC pamiętaj, aby ograniczyć zakres do funkcji niezbędnych do walidacji koncepcji.

Tworzenie wielu elementów akcji za pomocą zadań ClickUp

W przypadku aplikacji fitness należy krok po kroku opracować nowy algorytm i ustawić go w narzędziach do zarządzania projektami, podając wszystkie niezbędne szczegóły.

Nie daj się zastraszyć czystym kontem w narzędziu do zarządzania projektami. Użyj narzędzia Przykładowy szablon planu projektu ClickUp do:

Tworzyć szczegółowe plany z intuicyjnymi wizualizacjami

Organizować zadania w celu efektywnej współpracy między Teamsami

Śledzenie postępów w stosunku do celów w celu terminowego zakończenia projektu

Bonus: Więcej szablony proof-of-concept do adaptacji i niestandardowego dostosowania do własnych potrzeb.

4. Tworzenie PoC

Z konkretnym planem w ręku, nadszedł czas na rozpoczęcie projektu i wykonanie. Na tej scenie pomocne jest również uchwycenie informacji niezbędnych do oceny powodzenia PoC.

Na przykład, poproś użytkowników o śledzenie czasu potrzebnego na wykonanie każdego zadania, który później możesz porównać z szacunkami.

Porównanie szacowanego czasu z rzeczywistym przy użyciu ClickUp

W przypadku trackera fitness, opracuj algorytm i zintegruj go z podstawowymi funkcjami wejścia/wyjścia w celu przeprowadzenia wstępnych testów. Upewnij się, że PoC zawiera minimalny niezbędny interfejs do zbierania danych treningowych i wyświetlania wyników.

5. Testowanie i ocena

Po zbudowaniu PoC nadszedł czas na przetestowanie i ocenę jego powodzenia w oparciu o cele i wskaźniki wydajności, które ustawiłeś wcześniej. Każdy z szablonów rozwoju produktu musi zapewniać możliwość pomiaru wyników. Szczególnie w przypadku PoC należy wziąć pod uwagę następujące kwestie.

Pomiar wydajności

Oceń, czy projekt osiągnął swoje cele. Ustaw widżety dla kluczowych wskaźników na Pulpity ClickUp do śledzenia wydajności w czasie rzeczywistym.

Zmierz również odchylenia. Na przykład, jeśli osiągnąłeś 70% celów, to nadal jest to ważna lekcja.

Twórz pulpity do wizualizacji danych za pomocą widżetów pulpitu nawigacyjnego ClickUp

Benchmark

Porównaj tę wydajność z poprzednimi projektami lub standardami branżowymi, aby ocenić względne powodzenie PoC.

Buduj wsparcie decyzyjne

Twórz raporty, które pomogą zainteresowanym stronom zdecydować, czy kontynuować rozwój na pełną skalę, wprowadzić modyfikacje, czy też całkowicie porzucić pomysł.

W przypadku PoC aplikacji do śledzenia kondycji wskaźniki wydajności mogą obejmować dokładność śledzenia treningów, poziomy zaangażowania użytkowników i szybkość przetwarzania.

Przetestuj dokładność i wydajność algorytmu w różnych typach treningów i środowiskach. Korzystaj z różnych urządzeń, aby upewnić się, że algorytm działa dobrze na różnym sprzęcie.

6. Dokumentowanie wyników

PoC są krytyczne z dwóch powodów: Aby podejmować decyzje dotyczące dużych wdrożeń i szybko uczyć się o potencjalnych wyzwaniach. Dla obu tych celów dokumentacja może zmienić życie.

Dobra dokumentacja przez cały cykl życia PoC pomaga wyjaśnić pomysły, przemyśleć wyzwania, zanotować nieudane rozwiązania i zapobiec powtarzaniu błędów.

Zanim podejmiesz decyzje o rozszerzeniu PoC, udokumentuj swoje ustalenia. Upewnij się, że dokumentujesz cały proces PoC, z wynikami ilościowymi i jakościowymi. W miarę możliwości uwzględnij wizualne reprezentacje danych i konkretne informacje zwrotne od interesariuszy.

W przypadku aplikacji do śledzenia kondycji należy udokumentować wydajność algorytmu na różnych urządzeniach, wnioski z wszelkich odchyleń, napotkane wyzwania, rozwiązania, które nie zadziałały, dlaczego ostateczne rozwiązanie zadziałało itp.

7. Podejmowanie decyzji

Jeśli algorytm działa dobrze, planuj integrację z pełną aplikacją i rozwój dodatkowych funkcji. Jeśli algorytm nie spełni kryteriów powodzenia, rozważ alternatywne podejścia lub dalsze badania nad projekt . Jeśli algorytm nie spełnia twoich oczekiwań, porzuć pomysł i wymyśl coś innego.

Wdrażanie Proof of Concept w rzeczywistych scenariuszach

W tworzeniu oprogramowania PoC służy do sprawdzenia technicznej wykonalności nowej funkcji, technologii lub architektury przed wdrożeniem na pełną skalę. Jest to zrobione poprzez:

Skupienie się na najbardziej innowacyjnych lub trudnych technicznie aspektach projektu

Opracowanie uproszczonej wersji w celu przetestowania podstawowych funkcji

Przeprowadzenie dokładnych testów w celu upewnienia się, że PoC działa zgodnie z przeznaczeniem

Zbieranie informacji zwrotnych od deweloperów, testerów i interesariuszy w celu dopracowania pomysłu i rozwiązania wszelkich zidentyfikowanych problemów

Dokumentowanie wyników i wykorzystywanie spostrzeżeń do lepszego planowania większego wdrożenia

PoC nie są jednak fenomenem wyłącznie w branży oprogramowania. Teams w różnych branżach i praktykach wykorzystują PoC jako projekt pilotażowy lub w celu zbudowania silne uzasadnienie biznesowe . W zarządzaniu projektami i rozwoju biznesu, PoC jest używany z nieco innych powodów, takich jak:

Wykazanie wartości biznesowej szybko i przy niskich kosztach

Wdrożenie rozwiązania dla małej grupy użytkowników testowych przed uruchomieniem w całej organizacji

Usprawnienie procesów poprzez wykorzystanie nowego narzędzia do zarządzania projektami lub automatyzacji

Ograniczenie ryzyka poprzez jego wczesną identyfikację i wbudowanie rozwiązań w PoC

Uzyskanie poparcia interesariuszy poprzez zademonstrowanie inwestorom wykonalności nowych pomysłów w celu zapewnienia finansowania i wsparcia

Demonstrując wykonalność i potencjał nowych koncepcji, PoC torują drogę do przełomowych postępów i powodzenia w wejściu na rynek. Nic dziwnego, że niektóre z organizacji odnoszących największe sukcesy na świecie z powodzeniem stosują weryfikację koncepcji.

Poniżej przedstawiamy kilka atrakcyjnych przykładów proof of concept, które nie tylko zmieniły ich branże, ale także wyznaczyły nowe standardy innowacji i rozwoju.

Przypadki te podkreślają strategiczne znaczenie PoC w przekształcaniu wizjonerskich pomysłów w rzeczywistość, pokazując, jak początkowe wdrożenia na małą skalę mogą prowadzić do znaczących powodzeń na dużą skalę.

Dropbox

W 2007 r. Drew Houston, student MIT, ciągle zapominał swojej pamięci flash USB i pozostawał w zawieszeniu, gdy musiał przenieść pliki.

Wyobraził sobie rozwiązanie, które nie wymagałoby od niego pamiętania ani noszenia przy sobie fizycznego urządzenia. Pomysł ten doprowadził do powstania Dropbox: opartej na chmurze usługi przechowywania i synchronizacji plików.

W początkowej fazie rozwoju chmury obliczeniowej i komunikacji online pomysł ten był zupełnie nowy. Potrzebował wizualnie zademonstrować współpracownikom i inwestorom, jak to działa. Dropbox stworzył więc PoC na formularzu walkthrough wideo funkcji ich usługi udostępniania plików. Pomogło to zweryfikować odsetki rynkowe i zebrać opinie użytkowników, co doprowadziło do powodzenia w rozwoju produktu.

Slack

W 2011 roku Stewart Butterfield, Eric Costello, Cal Henderson i Serguei Mourachov tworzyli grę o nazwie Glitch. Dla zwinnego zespołu, który często ze sobą współpracował, ich wewnętrzne narzędzie komunikacji było nieskuteczne.

Stworzyli więc Slack jako narzędzie komunikacji wewnętrznej wewnętrzne narzędzie do rozwiązywania własnych problemów. Później, gdy gra Glitch nie wystartowała, zespół zdecydował się przejść na narzędzie komunikacyjne.

Wczesna wersja Slacka, którą opracowali do użytku wewnętrznego, posłużyła jako dowód koncepcji dla wielomiliardowego produktu, którym jest dzisiaj. Testując i udoskonalając narzędzie w rzeczywistym środowisku, zespół był w stanie zweryfikować jego skuteczność i potencjalną wartość rynkową.

Airbnb

W 2007 r. współlokatorzy Brian Chesky i Joe Gebbia walczyli o opłacenie wysokich czynszów w San Francisco. Myśleli o udostępnianiu lub podnajmowaniu swojego mieszkania.

W tym czasie zauważyli, że do miasta zbliża się duża konferencja poświęcona projektowaniu. Hotele wokół miejsca konferencji były w pełni zarezerwowane lub szalenie drogie.

Dostrzegli w tym szansę: dlaczego nie wynająć swojego salonu uczestnikom konferencji? Choć wydawało się to świetnym pomysłem, nie byli pewni, czy ktokolwiek wynająłby ich mieszkanie, nie mówiąc już o zapłaceniu za nie.

Aby przetestować swój pomysł, Chesky i Gebbia ustawili stronę internetową o nazwie Air Bed & Breakfast. Oferowali materace powietrzne w swoim salonie i śniadanie dla uczestników konferencji. Pierwsi goście zapłacili po $$$a za pobyt przez kilka nocy.

Ta wersja Airbnb posłużyła jako dowód koncepcji, która w innym przypadku wydawała się zbyt fantastyczna do wdrożenia. Ustawiając Airbnb w swoich własnych domach, udowodnili, że istnieje rynek noclegów u rodziny.

Start Small and Win Big With ClickUp

Dowód słuszności koncepcji to sprawdzony sposób na budowanie zaufania wśród osób sceptycznie nastawionych do inwestowania w swój pomysł. W sprzedaży dowód słuszności koncepcji świadczy o zaufaniu. W zarządzaniu projektami pokazuje rozwagę i zwinność. W marketingu pomaga systematycznie budować wiedzę o klientach.

We wszystkich tych zastosowaniach, zapewnienie powodzenia proof of concept jest podstawą większych rzeczy, które nadejdą. Dlatego kierownicy projektów muszą być ostrożni i rozważni we wdrażaniu PoC.

Oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp zostało zaprojektowane, aby pomóc właśnie w tym. ClickUp zawiera zadania, listy kontrolne, dokumenty, narzędzia do współpracy i pulpity - wszystko, czego potrzebujesz do powodzenia PoC. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś .