Szybkie tworzenie aplikacji (RAD) dla programistów

Dawno minęły czasy, gdy tworzenie oprogramowania dla przedsiębiorstw było pięcioletnim projektem. W dzisiejszym szybko zmieniającym się cyfrowym świecie trzymanie się tradycyjnych metod rozwoju przypomina jazdę na rowerze w wyścigu Formuły 1.

Na rynek wchodzi Rapid Application Development. Niektórzy z gigantów technologicznych odnoszących największe powodzenia, tacy jak Spotify i Netflix, korzystali z RAD i niski kod aby wyprzedzić konkurencję.

Jednak RAD to nie tylko szybsze zrobienie tych samych rzeczy. Chodzi również o nowe podejście do tworzenia oprogramowania, które kładzie nacisk na szybkie prototypowanie, informacje zwrotne od użytkowników i iteracyjne dostarczanie doskonałości inżynierskiej. Zobaczmy, jak to zrobić.

Czym jest Rapid Application Development?

Rapid Application Development to adaptacyjne podejście do tworzenia oprogramowania, które przedkłada krótsze cykle wdrażania nad długotrwałe tradycyjne procesy.

Zyskało popularność w latach 80-tych, gdy Barry Boehm, James Martin i inni zaproponowali je jako alternatywę dla dominującego wówczas modelu Waterfall, który krytykowali za jego sztywność i nieefektywność.

Cechy charakterystyczne RAD są następujące.

Małe iteracje

RAD zachęca Teams do budowania małych części dużego produktu, tworząc połączone ze sobą jednostki o krótszym czasie trwania czas realizacji . Ułatwia to niezależne debugowanie/usprawnianie tych części.

Adaptowalność

Metodologia RAD koncentruje się na zdolności adaptacji i ograniczaniu ryzyka. Umożliwia zespołom programistycznym wczesną identyfikację ryzyka, ewolucję wraz z rynkiem i tworzenie produktów spełniających potrzeby klientów.

Projektowanie zorientowane na użytkownika

RAD przedkłada potrzeby użytkowników i informacje zwrotne nad plany. Prototypowanie w celu oceny reakcji klientów jest kluczowym procesem w RAD.

Narzędzia i automatyzacja

Stos oprogramowania do szybkiego tworzenia aplikacji jest krytycznym aspektem w zapewnianiu wyników rozwoju. Zespoły RAD wykorzystują narzędzia takie jak low-code, projektowanie oparte na komponentach, ponowne wykorzystanie kodu itp., aby zapewnić, że praca ręczna jest zminimalizowana, a programiści mogą skupić się na działaniach o wysokiej wartości.

Od tego czasu metodologia szybkiego tworzenia aplikacji została zintegrowana ze współczesnymi zwinnymi cyklami pracy i praktyki. Oto jak to zrobić.

Fazy szybkiego rozwoju aplikacji

Rapid Application Development składa się z czterech faz zaprojektowanych w celu uzyskania jak najlepszych wyników.

Model RAD

Faza planowania wymagań

Jest to pierwszy krok RAD, w którym zespół projektowy wykonuje planowanie zarządzania wymaganiami aplikacji.

Cele : Dostosowanie wizji projektu do celów biznesowych i potrzeb użytkowników, zapewniając, że produkt końcowy będzie skutecznie adresował zidentyfikowaną lukę rynkową

: Dostosowanie wizji projektu do celów biznesowych i potrzeb użytkowników, zapewniając, że produkt końcowy będzie skutecznie adresował zidentyfikowaną lukę rynkową Kluczowi interesariusze : Analitycy biznesowi, kierownicy projektów i potencjalni użytkownicy

: Analitycy biznesowi, kierownicy projektów i potencjalni użytkownicy Wyniki: Określenie potrzeb biznesowych, zakresu projektu, celów, funkcji i ograniczeń

Faza planu to ustawienie sceny dla procesu projektowania i rozwoju.

Faza projektowania użytkownika

Następnie skupiamy się na wizualizacji i projektowaniu doświadczenia użytkownika (UX) poprzez warsztaty, prototypy i iteracje oparte na opiniach użytkowników.

Cele : Zrozumienie i skrystalizowanie projektu, który odpowiednio zaspokaja potrzeby użytkowników

: Zrozumienie i skrystalizowanie projektu, który odpowiednio zaspokaja potrzeby użytkowników Kluczowi interesariusze : Analitycy systemowi, badacze UX, projektanci UI/UX

: Analitycy systemowi, badacze UX, projektanci UI/UX Rezultaty: Iteracja i prototypowanie intuicyjnego i angażującego interfejsu

Faza szybkiej budowy

Po zaprojektowaniu nadchodzi czas na rozwój. W tym modelu, Teams inżynieryjne używają szeregu narzędzi do szybkiego tworzenia aplikacji, platform niskokodowych, podejścia opartego na komponentach i ponownego wykorzystania kodu do programowania, integracji jednostek i niektórych testów.

Cele : Szybki rozwój aplikacji przy zachowaniu wysokiej jakości

: Szybki rozwój aplikacji przy zachowaniu wysokiej jakości Kluczowi interesariusze : Deweloperzy, analitycy jakości i użytkownicy

: Deweloperzy, analitycy jakości i użytkownicy Rezultaty: Funkcjonalne oprogramowanie gotowe do wdrożenia

Przejście

Faza przełączania jest podobna do fazy wdrażania w tradycyjnym tworzeniu oprogramowania. Obejmuje ona ostateczne zwinne testowanie , szkolenie użytkowników i wsparcie systemu w celu zapewnienia płynnego przejścia do środowiska na żywo.

Cele : Zapewnienie bezbłędnego działania aplikacji w warunkach rzeczywistych

: Zapewnienie bezbłędnego działania aplikacji w warunkach rzeczywistych Kluczowi interesariusze : DevOps i agile teams są zaangażowane w proces wdrożenia i wydania

: DevOps i agile teams są zaangażowane w proces wdrożenia i wydania Wyniki: Funkcjonalna, użyteczna, zorientowana na użytkownika aplikacja wydana w produkcji

W ramach modelu RAD te cztery fazy są powszechnie przestrzegane. Stanowią one ustawienie fundamentalnej struktury dla procesu realizowanego przez Teams tworzące oprogramowanie.

Jest to jednak tylko fundament. W zależności od różnych czynników, zespół programistów interpretuje ten proces na różne sposoby. Mogą dodawać fazy/kroki, aby dopasować je do swoich konkretnych potrzeb.

Na przykład, zespół tworzący aplikację bankową może mieć dodatkowy krok w ramach planu wymagań dla potrzeb bezpieczeństwa. Firma SaaS może dodać fazę doskonałości oprogramowania w ramach budowy, aby zminimalizować dług technologiczny.

Poniżej przedstawiono niektóre z najczęstszych wątków, które wyewoluowały z filozofii RAD.

Metodologie szybkiego tworzenia aplikacji

Model Rapid Application Development jest zróżnicowany, ułatwiając szybszy rozwój i wyższą jakość wyników. Przyjrzyjmy się kluczowym metodologiom RAD poniżej.

Zwinne tworzenie oprogramowania

Zwinne tworzenie oprogramowania jest jedną z najpopularniejszych metodologii RAD. Agile to elastyczne i iteracyjne podejście skupiające się na małych, szybkich iteracjach opartych na informacjach zwrotnych od klientów.

Programowanie zwinne jest zgodne z praktykami RAD, takimi jak:

Małe iteracje

Krótkie cykle wydawnicze

Automatyzacja testów i wdrożeń

Iteracyjny rozwój oparty na opiniach niestandardowych klientów

Ciągłe doskonalenie

Przykładowo, startup budujący aplikację do zakupów online wykorzystałby zwinne metodologie, aby ustalić priorytety funkcji, przyspieszyć premiery i dostosować się do trendów rynkowych. Scrum, Kanban i DevOps to popularne przykłady metodologii Agile.

Przeczytaj więcej o DevOps vs agile aby zobaczyć, jak wszystkie one do siebie pasują.

Model spiralny

Spirala to oparte na ryzyku podejście do tworzenia oprogramowania. Jego priorytetem jest identyfikacja wzorców i czynników ryzyka na wczesnym etapie rozwoju oprogramowania procesu rozwoju produktu i tworzenie aplikacji ograniczających to ryzyko.

Oprócz zwykłych praktyk RAD, spirala koncentruje się również na:

Ryzyku Business, jak również ryzyku technologicznym

Identyfikacji ryzyka poprzez interakcję z użytkownikiem

Szybkie prototypowanie w celu zminimalizowania ryzyka

Praca nad empirycznymi dowodami zebranymi z badań użytkowników/informacji zwrotnych

Model spiralny najlepiej sprawdza się w branżach i projektach wysokiego ryzyka. Naturalnymi przykładami są aplikacja bankowa lub aplikacja dokumentacji medycznej. Jednak aplikacje, które gromadzą dane lub płatności w różnych branżach, skorzystałyby na zastosowaniu modelu spiralnego.

Iteracyjny i przyrostowy rozwój

Rozwój iteracyjny i przyrostowy odnosi się do budowania systemu poprzez systematycznie powtarzane cykle (iteracyjne) i mniejsze porcje na raz (przyrostowe). Na koniec każdej iteracji/przyrostu tworzona jest nowa wersja produktu.

Niezależnie od tego, czy jest budowany przy użyciu RAD, czy tradycyjnych metod, rozwój iteracyjny / przyrostowy jest podejściem stosowanym od dawna. Nawet MS Office i SAP z lat 90-tych wprowadzały aktualizacje co kilka lat. To, co zmieniło się dzięki RAD, to szybkość i dokładność, z jaką organizacje mogą tworzyć nowe funkcje, naprawiać błędy i poprawiać wydajność.

Iteracyjny model rozwoju (Obraz: Wikimedia Commons )

Prototypowanie oprogramowania

Prototypowanie oprogramowania to podejście RAD, które polega na tworzeniu prototypów lub niekompletnych wersji programu przed jego faktycznym opracowaniem w celu skrócenia cykli iteracji i obniżenia kosztów.

Pozwala to programistom na stworzenie wersji aplikacji, która przechwytuje najważniejsze funkcje, umożliwiając im testowanie funkcji i wprowadzanie poprawek przed sfinalizowaniem projektu.

Przykładowo, projektanci mogą rysować niezliczone szkice interfejsu aplikacji i testować je z odbiorcami przed stworzeniem ostatecznego interfejsu użytkownika. Programiści mogą tworzyć użyteczne prototypy, aby przetestować podróż użytkownika przed zintegrowaniem zaprojektowanego interfejsu użytkownika lub stworzeniem wizualizacji specyficznych dla marki.

Przełomowe aplikacje wykorzystują również prototypy do testowania dopasowania produktu do rynku. Dla przykładu, radykalnie nowa gra w wirtualnej rzeczywistości może stworzyć prototyp i udostępnić go użytkownikom w wersji beta w celu uzyskania opinii przed zainwestowaniem w poważny rozwój.

Wspólne projektowanie aplikacji (JAD)

Wspólne projektowanie aplikacji (JAD) to podejście RAD mające na celu zminimalizowanie niepowodzeń produktu poprzez zaangażowanie różnych interesariuszy od samego początku. Będąc obszarem metody dynamicznego rozwoju systemu (DSDM), JAD nadaje priorytet współpracy pomiędzy niestandardowymi klientami, użytkownikami, analitykami systemów i teamami deweloperskimi przez cały cykl życia produktu.

Na przykład, jeśli używasz JAD do opracowania niestandardowego CRM, włączyłbyś następujących interesariuszy w proces projektowania aplikacji.

Sprzedawcy (użytkownicy wydajności)

Liderzy sprzedaży (użytkownicy określonych funkcji, takich jak raportowanie/przypomnienia)

Zespoły marketingowe (użytkownicy określonych funkcji, takich jak kampanie e-mail lub przekierowania)

Teams IT (którzy zarządzają / hostują / integrują aplikację)

W zależności od tworzonego produktu, użytkowników, rynku, propozycji wartości itp. każdy z powyższych modeli może być odpowiedni. Na przykład, jeśli wprowadzasz całkowicie nowy produkt na rynek błękitnego oceanu, prototypowanie zmniejsza ryzyko niepowodzenia. Z drugiej strony, jeśli budujesz produkt w zatłoczonej przestrzeni o wysokim ryzyku, model spiralny pomaga zapobiegać błędom.

Jednak niezależnie od wybranego modelu, RAD oferuje niezwykłe korzyści w porównaniu z tradycyjnymi podejściami.

Rapid Application Development a inne modele tworzenia oprogramowania

Istnieje kilka modeli rozwoju oprogramowania używanych obecnie przez organizacje, z niewielkimi, ale znaczącymi różnicami między nimi. Zasadniczo wiele z tych modeli należy do jednej z dwóch kategorii: Sekwencyjny lub ewolucyjny.

Metodologie rozwoju oprogramowania (Źródło obrazu: Wikimedia Commons )

Sekwencyjny model rozwoju oprogramowania polega na tym, że kolejna faza rozpoczyna się dopiero po zakończeniu poprzedniej. Jest to tradycyjne podejście, od dawna stosowane przez organizacje inżynieryjne.

Waterfall i model V są przykładami sekwencyjnego podejścia do tworzenia oprogramowania.

Model ewolucyjny to nowoczesne, zorientowane na użytkownika, adaptacyjne podejście do tworzenia oprogramowania. Agile, Scrum, Kanban, programowanie ekstremalne i wszystkie inne podejścia RAD należą do tej kategorii.

Podstawowe różnice - i korzyści - RAD w stosunku do tradycyjnych / sekwencyjnych modeli są następujące.

Zwinność ponad dyscypliną

Tradycyjne podejścia koncentrowały się na dyscyplinie, stawiając krok za krokiem. Utrudniało to zrobienie kroku wstecz i ponowną kalibrację w razie potrzeby.

RAD jest zwinny i iteracyjny. Jest bardziej przystosowany do ewolucji rynku i bardziej wyrozumiały dla błędów (które wszyscy wiemy, że są nieuniknione).

Cykliczny nad liniowym

Tradycyjne modele są liniowe, jeden krok po drugim. W tym podejściu jest bardzo mało miejsca na objazdy. Jeśli jakieś wydarzenie wymusiłoby objazd - jak pandemia wymuszająca pracę z domu - koszt takiego działania byłby niezwykle wysoki.

RAD minimalizuje koszty zmian. Identyfikując ryzyko i błędy na wczesnym etapie, zapobiega stratom i utrzymuje pozycję rynkową.

Informacja zwrotna nad planami

Podczas gdy modele sekwencyjne również uwzględniały badania użytkowników, tworzyły konkretne plany i na ich podstawie budowały aplikacje. Dłuższy cykl rozwojowy oznaczał, że informacje zwrotne od klientów były uwzględniane zbyt późno lub w zbyt dużym stopniu.

Plan RAD zakłada krótkie cykle, zazwyczaj 1-2 sprinty na raz. Pozwala to zespołom na wsłuchanie się w puls użytkowników i budowanie produktów, z których chętnie by korzystali i za które chętnie by płacili.

Przyrosty zamiast wielkiego wybuchu

Tradycyjne modele polegały na wprowadzaniu na rynek produktów lub aktualizacji z rozmachem, które mogły, ale nie musiały zostać zaakceptowane przez użytkowników.

RAD wprowadza zmiany w małych przyrostach w oparciu o opinie klientów. Pomaga to użytkownikom stopniowo dostosowywać się do zmian.

Współpraca ponad specjalizacją

W tradycyjnych modelach istnieli wyspecjalizowani projektanci, programiści UI, programiści front-end, programiści back-end, specjaliści operacyjni, analitycy biznesowi itp. Każdy z nich rozumiał swoją część procesu. Wszelka wspólna wiedza zależała w dużej mierze od ich zdolności do skutecznego przekazywania informacji.

RAD zachęca do współpracy międzyfunkcyjne Teams. Zespoły biznesowe i programiści full-stack pracują w tandemie. Oczekuje się, że wszyscy będą wczuwać się w użytkownika końcowego, minimalizując ilość informacji/kontekstów, które mogą umknąć uwadze. Pomaga to firmom być bardziej zorientowanymi na użytkownika zamiast na proces.

Wykorzystanie tych korzyści w organizacji wymaga solidnego wdrożenia RAD. Oto kilka wskazówek, jak rozpocząć tę podróż.

Jak wdrożyć Rapid Application Development

Aby z powodzeniem wdrożyć i przestrzegać praktyk szybkiego tworzenia aplikacji w swojej organizacji, potrzebujesz:

Silnych podstaw technologicznych: Narzędzia i procesy ukierunkowane na RAD

Zmiana sposobu myślenia: W kierunku małych przyrostów i informacji zwrotnych od klientów zamiast ścisłych planów i liniowych procesów

