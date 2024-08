DevOps vs Agile: Kompletny przewodnik (2024)

Ciekawy różnic między DevOps a Agile _?

Agile i DevOps to superbohaterowie w świecie tworzenia oprogramowania.

jednak, podobnie jak X-men i Avengers, mają swoje własne, różne światy

Podczas gdy Agile zajmuje się światem deweloperów i interesariuszy, DevOps skupia się na świecie operacji deweloperskich.

W tym artykule przyjrzymy się szczegółowo każdemu z nich i temu, jak różnią się podejściem, ludźmi, korzyściami i nie tylko. Zwrócimy również uwagę na narzędzie do zarządzania projektami które może obsługiwać obydwie metody.

Zaczynajmy!

Czym jest DevOps?

DevOps to metodologia rozwoju oprogramowania, która koncentruje się na wypełnieniu luki między zespołem programistów a zespołem operacyjnym.

Metoda DevOps wypełnia lukę między oboma Teams..

Współpraca : zespoły programistyczne i operacyjne współpracują ze sobą

: zespoły programistyczne i operacyjne współpracują ze sobą Automatyzacja procesów : automatyzacja jak największej liczby procesów

: automatyzacja jak największej liczby procesów Testowanie ciągłe : oba teamy nieustannie testują każdy mały przyrost

: oba teamy nieustannie testują każdy mały przyrost Ciągła integracja : oprogramowanie jest tworzone jako mniejsze fragmenty w celu szybszej integracji

: oprogramowanie jest tworzone jako mniejsze fragmenty w celu szybszej integracji Ciągłe wdrażanie : kody, które przejdą fazę testów, są automatycznie wdrażane

: kody, które przejdą fazę testów, są automatycznie wdrażane ciągłe monitorowanie : zespół operacyjny monitoruje każdy przyrost podczas jego wdrażania

: zespół operacyjny monitoruje każdy przyrost podczas jego wdrażania Ciągłe dostarczanie oprogramowania: zmiany w kodzie są stale budowane i testowane w celu wydania w dowolnym momencie

ale nie chcesz tylko **wiedzieć _jacy fajni są Avengersi, prawda?

chcesz zobaczyć ich w akcji!

sprawdźmy więc, jak działa DevOps..

Tradycyjnie, zespół programistów pracuje tygodniami lub miesiącami nad procesem rozwoju, a po zrobienia, produkt jest przekazywany do zespołu operacyjnego.

Teraz zespół operacyjny ma długą pracę: zarządzanie, monitorowanie i wdrażanie tych ogromnych fragmentów kodu.

Chociaż może to potencjalnie przytłoczyć zespół operacyjny, wdrażanie oprogramowania może również zająć dużo czasu. Użytkownicy nie lubią czekać, a Ty nie chcesz ich denerwować: _zwłaszcza jeśli jest ktoś taki jak Bruce Banner!

Zamiast tego kultura DevOps koncentruje się na ciągłej integracji.

Zespół programistów pisałby nowe kody w mniejszych fragmentach, testował je i przekazywał zespołowi operacyjnemu. Zespół operacyjny następnie testuje, integruje i wdraża kody.

Wymaga to jednak silnej współpracy między zespołami programistów i operatorów.

W tym celu DevOps wykorzystuje określone narzędzia i infrastrukturę, aby ułatwić płynną współpracę i automatyzację.

imponujące, prawda?

teraz sprawdźmy, czym jest Agile!

Czym jest Agile?

Agile to metodologia tworzenia oprogramowania, w której cały projekt jest podzielony na krótsze cykle rozwoju (znane jako sprinty), które trwają od 2 do 4 tygodni.

jakie są korzyści?

Metoda Agile jest znaczącym ulepszeniem w stosunku do tradycyjnych metod zarządzania projektami, takich jak Model kaskadowy .

W metodologii Waterfall angażujesz klientów dopiero po miesiącach opracowywania produktu. A jeśli nie będą zadowoleni z produktu, będziesz musiał rozpocząć proces rozwoju od nowa!

Agile koncentruje się na ciągłym doskonaleniu.

W Agile po każdym sprincie przedstawiasz klientowi wersję działającego oprogramowania. Teraz, gdy masz ich opinie, możesz je uwzględnić w nadchodzącym cyklu.

Oto przykład, aby lepiej zrozumieć proces Agile:

Powiedzmy, że twój zespół inżynierów oprogramowania buduje aplikację na iOS.

Jeśli korzystasz z tradycyjnego podejścia kaskadowego, Twój zespół w biurze lub zespół zdalny może zająć rok na opracowanie i przetestowanie aplikacji.

Jednak po ostatecznym wprowadzeniu jej na rynek, klientom może nie spodobać się funkcja, nad którą zespół spędził cztery miesiące.

ale z _metodologią Agile _, sprawy potoczyłyby się inaczej

Pod koniec każdego sprintu (który trwa tylko 2-4 tygodnie), otrzymujesz informację zwrotną od klienta na temat ostatniego przyrostu. W ten sposób można odrzucić zły pomysł bez marnowania czasu i pieniędzy na jego rozwój.

Ale najlepsze jest to, że możesz zbudować oprogramowanie, które idealnie pasuje do potrzeb Twoich klientów!

brzmi jak _Agile jest całkiem potężną metodologią _, prawda?

ale jak to się ma do zrobienia metodą DevOps?

DevOps vs Agile: Czym się różnią?

x-men i Avengers mają wspólny cel: uratować świat

mają jednak swój własny, niepowtarzalny styl do zrobienia tego

Podobnie DevOps i Agile mają ten sam cel: zwiększenie wydajności biznesu.

jednak, podobnie jak X-men i Avengers, ich światy są nieco inne

Przyjrzyjmy się tym różnicom:

1. Różnice w podejściu

Agile i DevOps wykorzystują różne podejścia do tworzenia oprogramowania:

A. Podejście Agile

Podejście Agile koncentruje się na wypełnianiu luki między klientami a zespołem programistów Agile przy użyciu iteracyjnego procesu sprzężenia zwrotnego. Krótko mówiąc, proces Agile przyjmuje podejście ciągłej zmiany, aby utrzymać zadowolenie klientów.

B. Podejście DevOps

Podejście DevOps wypełnia lukę między zespołem programistów a zespołem operacyjnym, czyniąc proces zautomatyzowanym i ciągłym. Przykładowo, obejmuje ono wiele metod, takich jak automatyzacja testów, ciągłe wdrażanie, ciągła integracja i ciągłe testowanie.

Bonus: Sprawdź top 10 narzędzi do ciągłego wdrażania dla zespołów programistycznych w 2023 roku Uwaga: W przeciwieństwie do metodologii DevOps, Agile ma dokument przewodni o nazwie Manifest Agile . Przedstawia on wartości i zasady Agile metoda tworzenia oprogramowania .

2. Różnice w zespole

Zarówno X-men, jak i Avengers mają zespoły składające się z członków o różnych ustawieniach umiejętności.

Podobnie, DevOps i Agile mają członków zespołów o różnych ustawieniach umiejętności i rozmiarach.

A. Zespół Agile

W metodologii Agile, Teams są zawsze małe i mają różne funkcje. W związku z tym, Zespoły Agile zazwyczaj preferują programistów full-stack, którzy są w stanie zrozumieć każdą część cyklu życia oprogramowania.

I podczas gdy masz kierownika projektu, właściciela produktu, lub Scrum master do kierowania zespołem, oczekuje się, że każdy członek zespołu będzie samowystarczalny.

B. Zespół DevOps

W procesie DevOps często występuje wiele zespołów programistycznych i operacyjnych, które współpracują ze sobą doskonale. W wyniku tego są one znacznie większe i obejmują członków zespołu o różnym poziomie doświadczenia.

W kulturze DevOps role są jasno określone, zamiast skupiać się na wielofunkcyjności.

3. Różnice w dokumentacji

Jeśli chodzi o dokumentację, Agile jest bardziej jak Wolverine, a DevOps jest bardziej jak Nick Fury.

A. Zwinna dokumentacja

Agile bardziej skupia się na procesie pracy niż na dokumentacji.

podobnie jak Wolverine chce bezpośrednio wskoczyć do akcji!

Nie oznacza to jednak, że Agile całkowicie ignoruje dokumentację; po prostu zajmuje ona tylne siedzenie.

B. Dokumentacja DevOps

W metodologii DevOps dokumentacja jest tak poważna, jak postawa Nicka Fury'ego.

Ponieważ zespół operacyjny nie tworzy przyrostu, potrzebuje odpowiedniej dokumentacji, aby jasno zrozumieć przyrost.

4. Różnice w ramach czasowych

Wolverine lub Hulk mogą nie dbać o czas, ale ramy czasowe są kluczowe dla Twojej firmy programistycznej.

A. Ramy czasowe Agile

Agile działa w krótkich, z góry określonych okresach zwanych sprintami. Sprinty trwają zazwyczaj od 2 do 4 tygodni.

B. Ramy czasowe DevOps

Proces DevOps nie ma tak określonych ram czasowych, ale koncentruje się na długoterminowym harmonogramie dla lepszej niezawodności.

5. Różnice w narzędziach

_Młot Thora nie będzie działał dobrze, jeśli Wolverine spróbuje go użyć, prawda?

on już jest niesamowity ze swoimi pazurami z adamantium

Podobnie, zarówno Agile, jak i DevOps mają swój własny zestaw narzędzi, które działają dla nich.

A. Narzędzie Agile

An Zwinne narzędzie koncentruje się na współpracy zespołowej i śledzeniu projektów.

Większość zespołów Agile korzysta z oprogramowania do zarządzania projektami, które pomaga im planować, zarządzać i śledzić projekty, a także współpracować z członkami zespołu w czasie rzeczywistym.

Sorta jak kompleksowe oprogramowanie , takie jak JARVIS!

B. Narzędzie DevOps

DevOps wymaga oprogramowania do automatyzacji i dobrej infrastruktury technicznej. Na przykład technologia przetwarzania w chmurze, taka jak AWS, może być dostawcą infrastruktury wymaganej do wdrożenia DevOps.

Oprócz współpracy zespołowej, narzędzie DevOps oferuje również mnóstwo automatyzacji, aby pomóc im w potokach wdrażania.

6. Różnice w zaletach i wadach

nikt nie jest doskonały, prawda? Nawet bóg, taki jak Thor, popełnia swoją część błędów_.

Podobnie, zarówno Agile, jak i DevOps mają swoje mocne i słabe strony.

A. Plusy i minusy Agile

Oto krótkie spojrzenie na niektóre zalety podejścia programistycznego Agile:

Promocja współpracy między programistami i interesariuszami

Oferuje szybsze dostarczanie oprogramowania

Członkowie poświęcają mniej czasu na dokumentację

Przejdźmy teraz do wad procesu rozwoju Agile:

Limit dokumentacjiPełzanie zakresu dzieje się i a condition jest prawdziwy, określony action jest wykonywana automatycznie.

Hulk ma już wbudowaną automatyzację cyklu pracy.

Jeśli złoczyńcy są w pobliżu i Hulk się wścieka, rozbija ich automatycznie.

W podobny sposób można stworzyć niestandardowy zautomatyzowany proces dla cyklu pracy w projekcie.

(Oczywiście nie ma w tym żadnego "miażdżenia")

ClickUp oferuje jednak 50+ gotowych automatyzacji, które pomogą Ci szybko rozpocząć pracę.

Niektóre z nich obejmują:

Gdy zmienia się status zadania, automatycznie zmienia osobę przypisaną

Zastosowanie szablonu podczas tworzenia zadania

Aktualizacja priorytetu zadania po wyczyszczeniu jego listy kontrolnej

Zmiana etykiet, gdy nadejdzie termin wykonania zadania

Archiwizuj zadanie, gdy zmieni się jego priorytet

(Kliknij tutaj _by sprawdzić więcej wstępnie ustawionych automatyzacji.)

C. Niestandardowe statusy zadań wyobraź sobie, że od czasu do czasu prosisz Czarną Wdowę o aktualizacje misji

nie dość, że jest to czasochłonne, to jeszcze bardzo ją to zirytuje

Podobnie, nie chcesz dzwonić do członków zespołu 24/7, aby otrzymywać aktualizacje!

Na szczęście dzięki ClickUp nie będziesz musiał tego robić.

Dzięki Niestandardowym Statusom ClickUp możesz szybko sprawdzić status dowolnego zadania w dowolnym momencie.

Najlepsze jest jednak to, że można je niestandardowo dostosować do potrzeb projektu.

Na przykład, w projekcie rozwoju oprogramowania DevOps możesz utworzyć scenę "w trakcie testów beta" lub "testowania błędów" zamiast ogólnego terminu, takiego jak "w trakcie postępu".

Dobra komunikacja jest niezbędna dla każdego teamu.

wyobraź sobie błędną komunikację z Hulkiem!

Niezależnie od tego, czy jest to DevOps, czy Agile, menedżerowie często muszą omawiać złożone szczegóły techniczne z członkami swoich zespołów.

Jednak członkom Teams trudno jest uzyskać właściwy kontekst, gdy wszystko, co otrzymują, to długie e-maile.

Na szczęście ClickUp ma na to proste rozwiązanie: Komentarze.

Każde zadanie w ClickUp posiada wbudowaną sekcję komentarzy, która pozwala każdemu członkowi zespołu prowadzić dyskusje dotyczące konkretnego zadania.

Oto jak funkcja Komentarzy może Ci pomóc:

Etykieta dla członków, aby wyróżnić ważne komentarze

Wyjaśnić, co dokładnie należy zrobić w danym zadaniu

Poradzić sobie z każdym problemem w odpowiednim kontekście

Przypisywanie komentarzy każdemu członkowi zespołu, aby upewnić się, że nie pozostaną niezauważone

Udostępnianie odpowiednich plików w dowolnej sekcji zadania

Aby zapewnić dodatkową współpracę, można również użyć funkcji Widok czatu do prowadzenia dyskusji niezwiązanych z żadnymi zadaniami. Świetny alternatywa dla kanałów Slack !

E. Pulpity Niezależnie od tego, czy jest to Agile, czy DevOps, musisz śledzić swoje bieżące projekty, prawda?

w przeciwieństwie do Tony'ego Starka, nie będziesz musiał wydawać milionów dolarów na zaawansowaną technologię, aby skutecznie śledzić postępy swojego zespołu

Możesz po prostu użyć Pulpitu ClickUp za darmo!

Pulpit pozwala na szybkie podsumowanie każdego projektu. Można go niestandardowo dostosować, aby wyświetlał dokładnie to, czego potrzebujesz, podobnie jak kontrola misji projektu.

Oto kilka wykresów, których możesz użyć w swoim pulpicie:

Wykresy prędkości : pokazują wskaźnik zakończonych zadań

Wykresy Burndown : pokazują ilość pracy pozostałą do zakończenia projektu

Wykresy spalania : wyświetla ilość pracy już zakończonej w projekcie

Skumulowane wykresy przepływów : dają widok postępu zadania w czasie, pomagając zidentyfikować wszelkie blokady

F. Integracje _Co sprawia, że dobre drużyny, takie jak Avengers czy X-men, są tak silne?

Dobrze ze sobą współpracują.

Podobnie, potrzebujesz całego oprogramowania, aby dobrze ze sobą współpracowało przez cały czas.

ClickUp posiada natywne integracje z różnymi popularnymi programami do pracy, aby usprawnić przepływ danych między narzędziami. Pomaga to w łatwym zarządzaniu projektami, a także zwiększa wydajność zespołu.

Niektóre z popularnych programów, z którymi ClickUp płynnie się integruje to:

GitHub : automatycznie wyświetla pushy, commity i pull requesty bezpośrednio w ClickUp

GitLab : tworzy zautomatyzowane cykle pracy w oparciu o działania w GitHub

Time Doctor : śledzenie czasu projektu i monitorowanie wydajności pracowników

Zoom : przeprowadzaj wysokiej jakości wideokonferencje ze swoimi wirtualnym zespołem członkowie

ale czekaj..._

To nie wszystko, co ClickUp może dla Ciebie zrobić!

Oto kilka innych niesamowitych funkcji, które oferuje:

Automatyzacja zarządzania projektami : automatyzacja powtarzalnych zadań 50+ w celu zaoszczędzenia czasu

Zależności : wykonuj swoje zadania we właściwej kolejności

Puls : widok zadań, w których zespół jest najbardziej aktywny w ciągu dnia

Priorytety : ustal priorytety zadań na podstawie ich pilności

Dokumenty : twórz szczegółowe dokumenty projektu i wygodnie udostępniaj je swojemu zespołowi

Raportowanie : dostęp do różnych raportów dotyczących wydajności zespołu

Potężne aplikacje mobilne śledź swoją pracę w podróży dzięki potężnym aplikacjom ClickUp na Androida i iOS

Wnioski

jaki jest wynik pomiędzy DevOps vs Agile _?

DevOps i Agile zajmują się różnymi aspektami projektów inżynierii oprogramowania.

Używanie ich obu jest jak posiadanie u boku zarówno Avengersów, jak i X-menów.

ale z wielką mocą przychodzą wielkie... wyzwania związane z zarządzaniem

Na szczęście wszystko, czego potrzebujesz, to narzędzie do zarządzania projektami, takie jak ClickUp!

Jeśli potrzebujesz pomocy we wdrożeniu Agile lub DevOps, ClickUp pomoże Ci na każdym kroku dzięki funkcjom takim jak cele, automatyzacja i pulpity.

Podobnie jak tarcza Kapitana Ameryki lub młot Thora, ClickUp jest idealną bronią do pokonania każdej przeszkody w projekcie. Zarejestruj się już dziś i doświadcz tej supermocy!